10 melhores planejadores digitais minimalistas para 2025

Está tentando organizar sua vida com uma varinha como a de Harry Potter, mas acabou percebendo que se trata de um pauzinho?

Bem-vindo ao mundo das tentativas de organizar sua vida - uma mistura caótica de notas adesivas, planejadores de papel preenchidos pela metade e listas de tarefas mentais que parecem nunca "funcionar"

Um estudo revelou que os proprietários de pequenas empresas perdem uma hora e trinta e seis minutos por dia em tarefas improdutivas. Um dos motivos para isso é a paralisia do planejamento.

A solução é relativamente simples: uma agenda digital minimalista. Ele é fácil de usar e permite que você gerencie todas as suas necessidades de planejamento em vários dispositivos.

Mas nem todo planejador é para você. Listamos os melhores modelos de planner digital para ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita para o seu planejamento!

O que você deve procurar em planejadores digitais?

Ao procurar as melhores agendas digitais, tenha em mente esses recursos para garantir que elas se adaptem ao seu estilo de vida e às suas metas de produtividade:

Interface fácil de usar: Escolha uma agenda digital com um design limpo e minimalista e uma interface intuitiva para navegar facilmente pelas tarefas e eventos.

Opções de personalização: Procure agendas que permitam personalizar vários layouts, adicionar adesivos digitais e integrar páginas adicionais adaptadas às suas necessidades. Uma opção de download instantâneo é uma vantagem

Principais recursos: Garanta um Garanta um bom calendário on-line , um rastreador de hábitos, listas de tarefas e páginas semanais e diárias. Pontos de bônus para modelos extras, como empilhadores de hábitos e páginas mensais

Compatibilidade de dispositivos: Procure um Procure um aplicativo de planejamento digital que seja acessível em dispositivos como desktops, smartphones e tablets

Custo-benefício: Experimente algumas amostras e modelos gratuitos antes de investir em uma agenda. Experimente a plataforma e, em seguida, considere os níveis de preços acessíveis

Os 10 melhores planejadores digitais minimalistas

Agora que você sabe o que procurar, vamos encontrar uma ferramenta de planejamento digital que atenda às suas necessidades.

1. ClickUp (melhor aplicativo de planejamento digital com IA)

Aumente a produtividade e a colaboração pessoal e da equipe com o ClickUp

Se você está procurando uma solução simples para suas tarefas complexas, o ClickUp é a opção perfeita. Ele é o aplicativo ideal para o trabalho, com uma ferramenta de gerenciamento de tarefas incrivelmente intuitiva que ajuda a otimizar todos os aspectos do seu planejamento digital.

O ClickUp oferece usuários, tarefas, modelos e recursos ilimitados que tornam a definição de metas eficaz, produtiva e - ousamos dizer - divertida!

Planeje seu dia com o modelo de planejamento diário do ClickUp

Faça o download deste modelo Mantenha sua agenda em dia com o modelo de agenda diária ClickUp

Para aqueles que preferem uma abordagem estruturada para o planejamento diário, o ClickUp Daily Planner Template é a solução perfeita. Ele fornece uma estrutura clara para organizar suas tarefas, compromissos e prioridades, garantindo que nada passe despercebido. Com esse modelo, você pode:

Mapeie tarefas com blocos de tempo

Priorize seu trabalho mais importante

Acompanhe o progresso e os prazos em uma única visualização

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie sua agenda, prazos e tarefas em um relance enquanto sincroniza suas tarefas com o Google Calendar. As agendas digitais são excelentes em organização visual, e o Calendar View do ClickUp oferece

Atribua, monitore e comunique todas as suas atividades com o ClickUp Tasks . É o recurso de colaboração perfeito, fornecendo atualizações em tempo real, notificações e integração

Implante o ClickUp Brain para gerar descrições de tarefas, resumir atualizações de projetos em segundos e escrever com mais eficiência. Os recursos alimentados por IA do ClickUp são os favoritos dos usuários para automatizar as tarefas diárias

Assuma o controle com os painéis personalizáveis do ClickUp. Quer você prefira um design limpo ou insights detalhados, o ClickUp permite que você assuma o controle de como deseja criar seu espaço de trabalho

Escolha em uma biblioteca de modelos para começar. Os modelos de planos de produtividade personalizáveis do ClickUp são um divisor de águas para o planejamento digital. Por exemplo, você pode usar o ClickUp Daily Planner Template para começar rapidamente a colocar seu plano em forma

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem ter uma breve curva de aprendizado ao usar as ferramentas pela primeira vez

Alguns recursos ainda não estão disponíveis no celular

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Você pode transformar suas tarefas diárias em mini marcos com o recurso ClickUp Goals. Ele o ajuda a manter os olhos no prêmio enquanto assinala as pequenas vitórias.

2. Notion (Melhor planejador de gerenciamento de tarefas)

via Notion

O Notion combina ferramentas de anotações, gerenciamento de tarefas e colaboração em um espaço de trabalho flexível.

O Notion oferece personalização infinita se você quiser planejar sua semana, acompanhar projetos ou fazer brainstorming de ideias.

Melhores recursos do Notion

Crie, organize e acompanhe tarefas para trabalhar em conjunto em tempo real ou em sua agenda

Personalize cada página conforme sua necessidade - de documentos simples a bancos de dados complexos

Trabalhe com ferramentas que você provavelmente já usa - como o Slack e o Google Agenda - para facilitar a comunicação e a coordenação entre plataformas

Limitações do Notion

A documentação no Notion é diferente do uso de ferramentas como o Google Docs e pode exigir formatação manual para atender às suas necessidades específicas

Não há recursos integrados de controle de tempo ou lembretes disponíveis no momento

Se você estiver gerenciando dados vastos, não há opção de visualizá-los com tabelas, gráficos ou painéis

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 12/mês por usuário

Negócios : uS$ 18/mês por usuário

Add-on opcional AI: $8/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4. 7/5 (mais de 5000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2000 avaliações)

3. GoodNotes Digital Planner (Melhor ferramenta de anotações manuscritas)

via GoodNotes

Estudos mostram que desenhar à mão causa mais atividade e envolve áreas maiores do cérebro do que digitar. E se você pudesse fazer isso com a sua agenda digital?

A GoodNotes oferece o charme de uma boa e velha agenda de papel com a conveniência de uma experiência de anotações digitais. É perfeito se você deseja manter seus hábitos da velha escola, mas quer reduzir a desordem (e economizar papel!).

Melhores recursos do GoodNotes

Escreva à mão livre diretamente no dispositivo. A ferramenta reconhece sua caligrafia e a traduz em anotações

Faça anotações em PDF diretamente nos documentos

Mantenha todas as suas anotações organizadas em uma prateleira digital organizada

Limitações do GoodNotes

As versões do software para Android e Windows ainda não estão atualizadas com todos os recursos

Ao contrário de outras opções de anotações, o GoodNotes não disponibiliza transcrições de áudio

O recurso de reconhecimento de escrita à mão é limitado a texto legível

Preços do GoodNotes

Gratuito (limitado a três cadernos)

Android e Windows Anual: $6,99/ano

Todas as plataformas Anualmente : uS$ 9,99/ano

Pagamento único da Apple: $29. 99

GoodNotes for Business : uS$ 50/mês por dispositivo, cobrado anualmente

GoodNotes for Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GoodNotes

G2: 4. 8/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

4. Structured (Melhor agenda multifuncional)

via Structured

Se você está procurando uma agenda minimalista para organizar sua rotina diária, não há nada mais simples do que isso.

O Structured é ideal para o gerenciamento de tarefas leves e conta com alguns recursos de IA para dar suporte a ele. Sua forma mais básica é a de um calendário. Essa interface em estilo de linha do tempo com carimbos de data e barras de progresso mantém você responsável por todo o dia.

O aplicativo também tenta ser inclusivo, com recursos com os quais os usuários menos experientes em tecnologia podem trabalhar.

Melhores recursos estruturados

Combine listas de tarefas, eventos de calendário e acompanhamento de hábitos em uma única agenda com tudo incluído

Bloqueie suas tarefas e melhore a concentração com sessões de trabalho organizadas e um cronômetro de foco melhore a concentração com sessões de trabalho organizadas e um cronômetro de foco

Encontre suporte para mais de 30 idiomas disponíveis para uma experiência mais personalizada

Limitações estruturadas

O Structured não oferece recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como uma visualização de calendário de longo prazo, mas

Atualmente, ele se concentra apenas em plataformas móveis, sendo que o aplicativo da Web tem recursos mínimos

Preços estruturados

Gratuito

Mensal : $4. 99/mês

Anualmente : uS$ 14,99/ano

Vitalício: $49. 99

Avaliações e resenhas estruturadas

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

5. Todoist (Melhor planejador de produtividade)

via Todoist

Esta ferramenta chamará sua atenção se você tiver agendas lotadas e listas de tarefas intermináveis. O Todoist é perfeito para indivíduos, freelancers e equipes que planejam projetos ou desejam regular seu fluxo de trabalho diário.

Um dos nomes mais populares desta lista, o Todoist tem várias visualizações baseadas em calendário e suporte multiplataforma para que você continue trabalhando.

Melhores recursos do Todoist

Divida tarefas complexas em subtarefas menores, fazendo com que até os projetos mais importantes pareçam gerenciáveis

Organize e acompanhe suas tarefas diárias com páginas dedicadas que o ajudam a gerenciar o tempo e a se concentrar em tarefas específicas.

Digite naturalmente, e o Todoist faz o resto. Por exemplo, escreva: "Complete 10 mil passos todos os dias", e a ferramenta cria instantaneamente uma tarefa recorrente diária

Limitações do Todoist

Recursos avançados, como comentários e anexos de tarefas, exigem um plano pago

Não possui ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos para projetos complexos

Preços do Todoist

Gratuito para sempre

Profissional: uS$ 5/mês por usuário

Negócios: uS$ 8/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4. 4/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Você sabia? Concentrar-se primeiro nas tarefas importantes, em vez de nas mais urgentes, aumenta a produtividade geral e reduz a procrastinação. Defina suas prioridades!

6. Sunsama (Melhor planejador de progresso diário)

via Sunsama

A Sunsama é uma agenda diária projetada para mantê-lo no caminho certo e no controle do seu dia. Ele combina gerenciamento de tarefas, integração de calendários e organização da vida profissional em um único lugar.

Sua interface intuitiva permite que você priorize tarefas e reflita sobre seu progresso. É mais do que apenas planejar - trata-se de criar uma rotina focada e produtiva que se alinhe às metas diárias.

Melhores recursos da Sunsama

Arraste e solte tarefas de várias outras ferramentas, como ClickUp e Asana. Obtenha uma visão geral abrangente e uma visualização diária unificada

Programe suas tarefas com os calendários do Google, Outlook e iCloud integrados à agenda

Atribua e controle o tempo que deseja dedicar a uma tarefa com o recurso de timeboxing

Reflita sobre suas metas semanais e progrida com seu desempenho resumido em um único lugar

Limitações da Sunsama

Não há planos gratuitos. Atualmente, a ferramenta oferece apenas uma avaliação de 14 dias.

Não é a melhor ferramenta para gerenciamento avançado de tarefas e colaboração em equipe devido aos seus recursos limitados

O aplicativo móvel não é tão eficiente quanto o aplicativo para desktop

Preços da Sunsama

Assinatura anual : uS$ 16/mês, cobrado anualmente

Assinatura mensal: uS$ 20/mês, cobrado mensalmente

Avaliações e resenhas da Sunsama

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

7. Paperlike Digital Planner (Melhor caderno digital)

via Paperlike

As ferramentas semelhantes a planejadores de papel com qualidades de gerenciamento de tarefas são populares. Aqui está outra opção.

Mais adequado para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que goste de fazer anotações digitais, o Paperlike permite que você personalize seu processo com um design minimalista.

Melhores recursos do Paperlike Digital Planner

Acesse layouts personalizáveis em vários modelos - incluindo páginas anuais, mensais, semanais e diárias - para atender a diferentes estilos de planejamento

Navegue entre as diferentes seções da agenda com páginas com hiperlinks

Use aplicativos de anotações como GoodNotes e Noteshelf para alternar entre dispositivos

Adicione adesivos digitais e uma página adicional da agenda para personalizar sua experiência

Limitações do planejador digital Paperlike

Certas ações, como fazer anotações, parecem demorar mais, pois precisam que você mude para outro aplicativo

Ele foi projetado principalmente para iPad. Portanto, pode ser que outros usuários não o considerem compatível

Preços do Paperlike Digital Planner

Pro: uS$ 12,99, pagamento único

Avaliações e resenhas do Paperlike Digital Planner

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

8. TickTick (Melhor planejador digital de gerenciamento de tempo)

via TickTick

Verdadeiramente minimalista com recursos adicionais, o TickTick ajuda a colocar ordem em sua vida pessoal e profissional.

O que o torna único é seu foco na responsabilidade e no gerenciamento do tempo. Ele não apenas organiza suas tarefas, mas também fornece as ferramentas para realizá-las.

Melhores recursos do TickTick

Defina lembretes repetidos e alertas baseados em localização para nunca perder tarefas importantes

Desenvolva e monitore hábitos usando o método Getting Things Done (GTD)

Implemente a Técnica Pomodoro para manter o foco e a produtividade sem se esgotar

Limitações do TickTick

Muitos recursos avançados estão disponíveis apenas para o plano premium

Embora a interface seja minimalista, a abundância de recursos às vezes dificulta a navegação

Preços do TickTick

Plano gratuito

Premium: $3,99/mês

Avaliações e resenhas do TickTick

G2: 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Any. do (Melhor gerenciador de tarefas simplificado)

Any. do é outra opção popular para planejadores digitais minimalistas graças aos seus recursos fáceis de usar. Desde a codificação de tarefas por cores até a adição de widgets, a plataforma incentiva o gerenciamento de tarefas em sua forma mais simples.

O aplicativo está disponível em várias plataformas - incluindo o Apple Watch - facilitando a troca em qualquer lugar.

Os melhores recursos do Any. do

Sincronize seu calendário do Google diretamente com o Any. do e gerencie suas tarefas com seus eventos

Transforme e-mails em tarefas para manter o controle de sua comunicação e agenda

Defina lembretes recorrentes baseados em horário e local com compatibilidade com a Siri

Qualquer. limitação

Recursos limitados do plano gratuito, como o não acesso aos mais de 100 modelos disponíveis no plano Team

Ele não funciona bem com outros aplicativos

Qualquer. preço

Pessoal: Grátis

Premium : uS$ 7,99/mês

Família : uS$ 9,99/mês (para quatro membros)

Equipes: uS$ 7,99/mês por membro

Avaliações e resenhas do Any. do

G2: 4. 2/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

Dica profissional: Reserve intervalos de tempo específicos para as tarefas e tente se ater a eles. Essa é uma estratégia popular chamada bloqueio de tempo, que ajuda a manter o foco e evita a procrastinação.

10. Habitica (Melhor planejador de construção de hábitos gamificado)

via Habitica

Você tem dificuldade para desenvolver novos hábitos porque sua rotina não é suficientemente interessante? O estilo exclusivo do Habitica o ajudará a transformar as tarefas cotidianas em aventuras emocionantes.

Se você é um jogador de coração, pode tornar a produtividade muito mais divertida e gratificante.

Melhores recursos do Habitica

Transforme hábitos, tarefas e metas em missões no estilo RPG. Ganhe recompensas e suba de nível ao concluir tarefas

Junte-se a amigos e à comunidade para enfrentar batalhas (suas tarefas) juntos para obter motivação extra e responsabilidade social

Personalize seu avatar, escolha equipamentos e desbloqueie conquistas à medida que avança

Limitações do Habitica

Embora atraente para os entusiastas de jogos, a interface lúdica e o foco em RPG podem ser difíceis de integrar aos fluxos de trabalho da equipe de negócios

Perdas consecutivas ou falta de envolvimento podem interromper o sistema de recompensas, levando à desmotivação

Preços do Habitica

Grátis

Assinatura mensal: US$ 4,99/mês (compra no aplicativo)

Plano de grupo: US$ 9/mês + US$ 3 por usuário adicional

Avaliações e resenhas do Habitica

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

Um planejamento digital bem-sucedido começa com o ClickUp

Escolher a agenda certa é como encontrar o par de sapatos perfeito - conforto, estilo e ajuste são importantes!

Escolha a ferramenta que atenda a todas as suas necessidades com base em seus requisitos, como gerenciamento de projetos pessoais ou anotações digitais.

Mas se você estiver procurando uma solução completa para lidar com tudo, desde projetos até tarefas diárias, o ClickUp é a plataforma de que você precisa. Ele oferece recursos avançados de gerenciamento de tarefas enquanto você planeja sua agenda, mesmo na versão gratuita.

Nunca é tarde demais para começar a planejar! Inscreva-se agora em uma conta ClickUp gratuita.