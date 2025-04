10 modelos gratuitos de formulários de avaliação de entrevistas

A contratação pode parecer simples - publicar uma vaga, conduzir entrevistas e escolher um candidato. Mas os profissionais de RH sabem a verdade: essa é uma das responsabilidades mais desafiadoras e de maior risco em qualquer organização.

Cada contratação não se trata apenas de combinar as principais habilidades e encontrar a opção certa para a cultura, a equipe e as metas de longo prazo da empresa. Então, existe uma maneira de tornar a contratação mais eficiente?

A resposta é: modelos de formulário de avaliação de entrevista. Esses modelos podem transformar processos de RH desorganizados e subjetivos em processos mensuráveis e objetivos. Eles descrevem claramente os pontos fortes, os pontos fracos e o potencial de cada candidato, garantindo que as entrevistas de emprego não sejam apenas conversas, mas avaliações objetivas.

Vamos explorar os melhores modelos de formulários de avaliação de entrevistas que existem.

O que são modelos de formulários de avaliação de entrevistas?

Os modelos de formulário de avaliação de entrevista são documentos estruturados criados para ajudar os recrutadores e as equipes de RH a avaliar sistematicamente as candidaturas a emprego. Eles fornecem uma estrutura clara para analisar as competências de um candidato, incluindo conhecimento técnico, habilidades interpessoais, habilidades de resolução de problemas e alinhamento cultural.

Isso garante que cada candidato seja avaliado de forma justa, com base nos requisitos específicos da função. Por exemplo, se você estiver contratando um desenvolvedor de software, o formulário de avaliação da entrevista poderá incluir seções para avaliar a proficiência em codificação, a experiência em projetos e o trabalho em equipe.

Os modelos de avaliação de entrevistas também podem conter perguntas abertas.

**Digamos que você esteja contratando para uma função de liderança. O formulário pode incluir perguntas abertas, como:

Avaliar sua capacidade de motivar uma equipe

Descreva como o candidato demonstrou liderança em funções anteriores

Os prompts detalhados e as seções de avaliação personalizadas permitem que os entrevistadores registrem observações específicas, facilitando a análise posterior dos candidatos. Esses modelos são especialmente úteis para a tomada de decisões em grupo, quando você precisa de opiniões de várias partes interessadas.

Mas, em meio a um mar de modelos de formulários de avaliação de entrevistas, como você escolhe o melhor para suas necessidades específicas? Não se preocupe, nós também tratamos disso!

O que faz com que você tenha um bom modelo de formulário de avaliação de entrevista?

Um formulário de avaliação bem elaborado garante que todos os candidatos sejam avaliados de acordo com os mesmos padrões de referência, reduzindo vieses e melhorando a qualidade geral das decisões de contratação.

Se você está querendo contratar um estagiário ou um CFO, aqui estão alguns fatores-chave que você deve considerar em um modelo de avaliação de entrevista:

Critérios claros de avaliação: Defina categorias como habilidades técnicas, habilidades interpessoais e adequação cultural para uma avaliação estruturada

Defina categorias como habilidades técnicas, habilidades interpessoais e adequação cultural para uma avaliação estruturada 🎯 Perguntas específicas para a função na entrevista: Inclua perguntas adaptadas aos requisitos da função, como perguntas comportamentais ou baseadas em cenários. Por exemplo, um cargo de vendas pode priorizar as habilidades de comunicação e persuasão, enquanto um cargo técnico pode enfatizar a solução de problemas e o conhecimento técnico

Inclua perguntas adaptadas aos requisitos da função, como perguntas comportamentais ou baseadas em cenários. Por exemplo, um cargo de vendas pode priorizar as habilidades de comunicação e persuasão, enquanto um cargo técnico pode enfatizar a solução de problemas e o conhecimento técnico Pontuação padronizada: Use uma escala numérica consistente para avaliar cada critério, garantindo uma contratação justa

Use uma escala numérica consistente para avaliar cada critério, garantindo uma contratação justa **Seção de notas: Forneça espaço para que os entrevistadores anotem observações ou percepções específicas não capturadas em categorias predefinidas

📎 Capacidade de anexar documentos: Incluir seções separadas para adicionar currículos ou portfólios

10 Modelos de formulários de avaliação de entrevistas ClickUp um software completo que ajuda a simplificar os processos de RH, criou os melhores modelos de formulários de avaliação de entrevistas.

Esses modelos ajudam as empresas a encontrar o talento certo e a fazer a escolha certa vida de um RH profissional menos caótico. Explore os modelos logo abaixo!

1. Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

Você está se preparando para realizar avaliações de desempenho semestrais ou anuais para promoções ou bônus de equipe? O que você está fazendo? Modelo de formulário de avaliação do ClickUp é a ferramenta perfeita para avaliar as habilidades e o desempenho de seus funcionários.

O modelo tem um formulário fácil de preencher que inclui campos para horas trabalhadas, descrições de cargos e classificações de habilidades técnicas e de comunicação, garantindo avaliações justas e estruturadas. Ele ajuda a acompanhar o progresso do funcionário e a identificar áreas de melhoria.

Além disso, você pode adicionar um campo para prêmios e realizações extras para identificar os membros da equipe com melhor desempenho.

como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Acesse o Start Here View para ter uma visão geral do processo de avaliação

para ter uma visão geral do processo de avaliação Use a Visão de lista para comparar facilmente as avaliações de vários funcionários e acompanhar o status atual da avaliação de cada funcionário

para comparar facilmente as avaliações de vários funcionários e acompanhar o status atual da avaliação de cada funcionário Crie formulários de avaliação personalizados para cada funcionário com o Evaluation Form View

🌟 Ideal para: Gerentes de equipe e RHs para análises de desempenho ou avaliações trimestrais.

dica profissional: Anote exemplos ou citações específicas para fundamentar as classificações. Por exemplo, em vez de "parecia preparado", escreva: "Apresentou um plano detalhado para lidar com as objeções dos clientes"

2. Modelo de matriz de seleção de contratação ClickUp

Modelo de matriz de seleção de contratação ClickUp

Seu processo de contratação está em pleno andamento, mas você está tendo dificuldades para acompanhar o status das inscrições. O Modelo de matriz de seleção de contratação ClickUp classifica o processo de contratação, organizando todos os perfis de candidatos para funções semelhantes em um local centralizado.

Esse modelo permite que você compare facilmente os aplicativos e as classificações com base na triagem inicial, na entrevista ou nas habilidades. Isso garante a você um processo de contratação justo e objetivo. A melhor parte é que você pode definir os critérios de avaliação, planejar quando realizar entrevistas e atribuir tarefas de contratação aos membros da equipe.

como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Organize todos os detalhes sobre os candidatos, incluindo a etapa da entrevista em que se encontram e o departamento em que se inscreveram com o Candidate Database View

Acompanhe qual membro da equipe está entrevistando um candidato e veja a hora e a data da entrevista com a Visualização de agendamentos de entrevistas

Atribua aos membros da equipe a configuração de chamadas de entrevista usando a Visão de atribuições de chamadas

🌟 Ideal para: Equipes que desejam padronizar o processo de contratação e tomar decisões de contratação objetivas e orientadas por dados.

3. Modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Os Modelo de contratação de candidatos do ClickUp visualiza o processo de recrutamento para ajudar você a tomar decisões de contratação informadas e eficientes.

Você deseja atribuir tarefas específicas a cada candidato? Conectar a **Formulário ClickUp , Google Form, Typeform ou qualquer ferramenta de aplicativo via Zapier para compartilhar tarefas automaticamente.

Você pode até usar escalas de classificação personalizáveis para avaliar tarefas ou usar tabelas interativas e quadros de acompanhamento para comparar o desempenho de diferentes candidatos. O modelo também permite que você crie listas de verificação e lembretes para todas as tarefas de RH, troque ideias, discuta funções e fornecer feedback em candidatos diretamente no sistema.

como você pode usar este modelo de forma eficaz:

Visualize tarefas de contratação específicas do local com o Map View

Adicione dados granulares, como expectativas salariais e perfis do LinkedIn, usando campos personalizados

Monitore cada etapa do processo de contratação com o HR Tracking Applicant View

Supervisione os candidatos selecionados e rejeitados, juntamente com a justificativa de cada decisão, com a Visão completa da lista

ideal para: Equipes de aquisição de talentos e recrutadores que desejam simplificar o processo de seleção de candidatos e melhorar a colaboração durante as contratações.

4. Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Os Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp fornece uma abordagem estruturada para avaliar os candidatos de forma qualitativa e quantitativa.

O formulário de relatório de entrevista ajuda os entrevistadores a adicionar detalhes do candidato, como cargo e departamento, e um relatório narrativo que resume seu feedback geral. Ele inclui opções suspensas para habilidades de comunicação e habilidades técnicas, adequação à cultura você pode escolher entre as opções de treinamento que mais lhe agradam, como o curso de inglês, o curso de inglês e a experiência, todos classificados como "Excelente", "Bom", "Aceitável" ou "Inaceitável" E, é claro, você pode personalizar todos eles!

O modelo é ampliado com duas guias adicionais, "Relatórios de entrevistas" e "Status do relatório", para oferecer representações visuais detalhadas de avaliações de candidatos .

como você pode usar este modelo de forma eficaz:

Acompanhe o progresso em tempo real do relatório de cada candidato com a Visão de status do relatório

Armazene e organize todos os seus relatórios com o Interview Reports View

Configure o processo de coleta de feedback dos candidatos usando a Visão do Guia de Introdução

🌟 Ideal para: Especialistas em RH e painéis de contratação que gerenciam grandes volumes de entrevistas e buscam relatórios detalhados para tomar melhores decisões de contratação.

🧠 **Você sabia? 28% dos candidatos você quer conhecer seu processo de entrevista com antecedência. Lembre-se de que a transparência é fundamental para criar uma experiência positiva para o candidato.

5. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Modelo de mapeamento de habilidades ClickUp

Os Modelo de mapeamento de habilidades ClickUp avalia as habilidades específicas do cargo e as habilidades interpessoais dos candidatos. Você pode personalizar o formulário de avaliação de habilidades para avaliar a proficiência dos candidatos em várias áreas, como liderança, comunicação e habilidades técnicas.

A parte legal? Todas as classificações são dadas usando emojis envolventes! O Skill Map View lista o nome de cada candidato ao lado de suas classificações de habilidades, oferecendo uma visão geral rápida de suas habilidades em diferentes áreas. Isso facilita a identificação dos pontos fortes e fracos de cada candidato e a tomada de decisões de contratação bem informadas.

como você pode usar este modelo de forma eficaz:

Identificar as habilidades interpessoais de todas as possíveis contratações usando a Visão de habilidades interpessoais

Explore as habilidades técnicas dos candidatos usando o Technical Skills View

Analise quais candidatos têm habilidades específicas do cargo usando a Visão de habilidades específicas do cargo

ideal para: Planejadores da força de trabalho e líderes de equipe que desejam identificar lacunas de habilidades e alinhar estrategicamente as competências dos funcionários com as metas organizacionais.

🧠 Você sabia? Normalmente, leva cerca de 42 dias para preencher uma vaga de emprego . Isso é tempo quase suficiente para você dominar um novo hobby ou assistir a uma série de TV!

6. Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Os Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp ajuda você a gerenciar facilmente as ofertas de emprego e o recrutamento de candidatos.

O modelo inclui uma guia All Roles para acompanhar todas as funções em aberto, garantindo que você fique atualizado sobre as posições disponíveis. As guias Hiring Pipeline e Schedule ajudam a monitorar o status do candidato, desde a inscrição inicial até a seleção final, mantendo seu processo de recrutamento super organizado.

Você precisa dar feedback? Você já fez isso. Você quer abrir uma nova função? Fácil. Esse modelo também tem uma guia Formulário de solicitação de emprego de fácil utilização, permitindo que os candidatos enviem suas solicitações com facilidade.

como você pode usar este modelo de forma eficaz:

Crie cronogramas de entrevistas e adicione detalhes como salário desejado, departamento, interesses e função usando a visualização de cronograma

Acompanhe as ofertas de emprego e as inscrições de candidatos com o Hiring Pipeline View

Personalize o formulário de solicitação de emprego para coletar detalhes específicos da função dos candidatos

🌟 Ideal para: Gerentes e agências de recrutamento que lidam com processos de contratação de ponta a ponta e precisam de um hub centralizado para organizar tarefas e comunicações.

7. Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

Se existe um modelo que lida com o ciclo completo de contratação de uma empresa, é o Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp .

Você pode usar este modelo para criar uma lista de verificação detalhada para avaliar as candidaturas a emprego. Adicione itens de ação como 'Revisão de currículo', 'Triagem inicial' e 'Avaliação de habilidades técnicas' e atribua tarefas aos membros da sua equipe para garantir uma avaliação objetiva de cada candidato.

Além disso, você pode incorporar escalas de classificação para diferentes habilidades, permitindo que os avaliadores forneçam uma visão diferenciada dos pontos fortes e fracos de cada candidato

como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Adicione mais campos personalizados para habilidades como "Solução de problemas" ou "Adaptabilidade" para uma avaliação geral de um candidato

Crie listas de verificação separadas para verificar as referências e a avaliação pós-entrevista

Adicione prioridades de tarefas e defina prazos para garantir uma contratação mais rápida

ideal para: Líderes de equipe e chefes de departamento que realizam avaliações estruturadas de funcionários para acompanhar métricas de desempenho individual e de equipe.

dica profissional: No modelo de avaliação, dedique uma seção às impressões e recomendações gerais, resumindo se o candidato é uma boa opção e por quê.

8. Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Você quer um modelo amigável para iniciantes para realizar uma avaliação aprofundada de candidatos em potencial? O que você acha? Modelo de relatório de avaliação do ClickUp é o recurso ideal para você. Embora esse modelo seja para avaliação de funcionários, você pode personalizá-lo para avaliar as habilidades e o desempenho dos candidatos a emprego.

Ele ajuda você a avaliar o desempenho em vários fatores, como avaliação comportamental, avaliação de habilidades, adequação cultural e tarefas situacionais. Você também pode adicionar classificações baseadas em KPI, como potencial de liderança, habilidades de colaboração e capacidade de resolver problemas.

O modelo oferece categorias predefinidas para você adicionar feedback: Excede as expectativas, Atende às expectativas, Abaixo das expectativas ou Precisa melhorar.

como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Adicione uma "seção de apreciação" para destacar as competências de qualquer candidato

Inclua notas extras ou áreas de melhoria na seção de comentários

Reunir todos os dados e criar um relatório de avaliação abrangente para todos os candidatos

ideal para: Gerentes e CEOs que analisam e criam relatórios de avaliação anual.

9. Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Os Modelo de processo de entrevista do ClickUp ajuda você a realizar entrevistas estruturadas, dividindo as etapas da entrevista em segmentos. Por exemplo, o segmento "Entrevista inicial" inclui uma visão geral da empresa e perguntas específicas da função para avaliar a experiência do candidato.

A seção "Verificação de referências" destaca esse modelo, permitindo que você se concentre no feedback qualitativo de relacionamentos profissionais anteriores. **Ela inclui solicitações importantes, como a duração da colaboração, áreas de força, adaptabilidade ao feedback e muito mais para que você verifique as habilidades e a experiência do candidato

como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Incorporar currículos e cartas de apresentação diretamente no modelo para facilitar a consulta

Aproveite os mapas conceituais para fazer um brainstorming de perguntas de acompanhamento ou das próximas etapas

Crie um projeto separado para cada vaga de emprego e atribua tarefas aos membros da equipe para garantir a responsabilidade

🌟 Ideal para: Coordenadores de RH e entrevistadores em setores sensíveis que exigem verificações de antecedentes de alto nível.

fato divertido: A Patagonia, uma empresa de roupas para atividades ao ar livre, avalia os candidatos com base em suas habilidades e em seus conhecimentos conexão com o ar livre e compromisso com a sustentabilidade. Portanto, o alinhamento com a missão de uma empresa pode ser tão importante quanto o conhecimento técnico na hora da contratação.

10. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Um processo de contratação tranquilo é essencial para o RH e para os candidatos. Ele aprimora a marca do seu empregador e ajuda você a atrair talentos de qualidade. Portanto, se você quiser coletar crítica construtiva e identificar áreas para melhorar o processo de contratação de candidatos, a Modelo de formulário de feedback do ClickUp é exatamente o que você precisa.

Esse formulário ajuda a criar um sistema de gerenciamento de feedback você pode usar o modelo de perguntas para obter insights dos candidatos. Você também pode usar o modelo para fazer perguntas como: "Como você classificaria a experiência geral que proporcionamos? "

como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Personalize o formulário de feedback usando o Start Here View

Armazenar e organizar o feedback recebido de cada candidato usando o Feedback View

Gerencie todas as suas ideias relacionadas a feedback e faça um brainstorming de estratégias para melhorar o processo de recrutamento com a Visão geral do quadro de recomendações

🌟 Ideal para: Equipes de RH e líderes organizacionais que desejam coletar feedback acionável de funcionários, clientes ou partes interessadas para promover melhorias.

🧠 Você sabia? Um número impressionante de 55.9% dos candidatos relatam não receber nenhum feedback após uma entrevista malsucedida, e apenas 5,5% consideram útil o feedback que recebem.

Enfrentando os desafios de RH: ClickUp simplifica o recrutamento, a integração e muito mais

Como gerente de RH, gerenciar tudo, desde o recrutamento até o envolvimento do funcionário, pode parecer um malabarismo com muitas bolas ao mesmo tempo. Você pode estar perdido em um mar de planilhas, intermináveis linhas de e-mail e acompanhamentos perdidos.

Mas não com ClickUp para equipes de RH . Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de projetos de RH, documentos e comunicação de equipe, tudo em uma única plataforma - acelerada pela pesquisa e automação de IA de última geração. Formulários ClickUp você pode coletar informações sobre os candidatos e otimizar o processo de recrutamento. Você também pode monitorar o desempenho dos funcionários e acompanhar o progresso das tarefas de recrutamento com Dashboards do ClickUp .

Organize todo o seu processo de RH em uma única plataforma com as equipes de RH do ClickUp

O ClickUp para equipes de RH ajuda com: