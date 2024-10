5 melhores navegadores com IA em 2024

Você está cansado de percorrer intermináveis resultados de pesquisa para encontrar as informações de que precisa? Os navegadores com IA podem transformar sua experiência on-line, fornecendo recomendações e insights inteligentes e personalizados.

Diferentemente dos navegadores comuns, os navegadores com IA antecipam suas necessidades e sugerem informações relevantes e atualizadas com mais rapidez. Eles fornecem insights personalizados, aprendendo sobre seus interesses e preferências por meio da análise de seu comportamento de navegação.

No entanto, nem todos os navegadores são iguais. Alguns podem exigir a configuração de um URL personalizado (CU), o que pode ser um incômodo para muitos usuários. Nesta publicação, compartilharei minhas principais escolhas para os melhores navegadores de IA que não exigem uma CU. Esses navegadores oferecem recursos avançados sem a complexidade adicional, tornando-os acessíveis a todos.

O que você deve procurar nos navegadores de IA?

Ao testar os navegadores de IA disponíveis atualmente, percebi que há uma grande variação entre as opções. Alguns são muito personalizáveis, enquanto outros não oferecem tantas opções ou respostas detalhadas. Com base em minha pesquisa, aqui estão os fatores que, em minha opinião, tornam um navegador de IA excelente.

Recursos de personalização: Procure navegadores que se adaptem às suas preferências e hábitos. Isso inclui recursos como recomendações personalizadas, consultas de pesquisa preditivas e interfaces personalizáveis

Ferramentas de eficiência e produtividade: Recursos de IA que melhoram a navegação, gerenciam informações e aumentam a produtividade são importantes. Escolha um navegador com ferramentas inovadoras de resumo, integrações de bate-papo com IA eautomação do navegador *Recursos de segurança: Medidas de segurança aprimoradas orientadas por IA são cruciais. Elas podem incluir detecção avançada de ameaças, proteção de privacidade e modos de navegação segura

Opções de colaboração: Se você trabalha em projetos de equipe, considere navegadores projetados para compartilhamento e cooperação. Recursos como navegação colaborativa, anotações compartilhadas e ferramentas de comunicação integradas podem ser benéficos

Integração com outras ferramentas: Verifique se o navegador se integra perfeitamente a outras ferramentas e plataformas que você usa, como software de gerenciamento de projetos, clientes de e-mail e serviços de armazenamento em nuvem

Interface e experiência do usuário: Uma interface amigável que seja intuitiva e fácil de navegar pode fazer uma grande diferença na sua experiência de navegação na Web. Procure navegadores que usem tecnologia de ponta para oferecer um design limpo e acesso fácil aos recursos de IA

Ao explorarmos os melhores Ferramentas de IA para navegação, vamos ver como elas mudam nossa interação com a Web.

Os 5 melhores navegadores de IA para usar em 2024

Aqui estão os cinco navegadores com IA que se destacaram este ano. Cada um deles tem recursos exclusivos que revolucionam a navegação na Web e ajudam a aumentar a produtividade de diferentes maneiras.

1. Arc Max

via Arco máximo O Arc Max pode ser sua referência para tarefas diárias, graças ao seu assistente de IA, Max. Seu recurso de visualização de 5 segundos permite que você avalie rapidamente o conteúdo dos links sem clicar neles, economizando tempo e ajudando a evitar páginas irrelevantes.

Ele também permite interações baseadas em IA diretamente na interface do navegador.

O recurso 'Ask on Page' permite que você faça perguntas sobre o conteúdo que está lendo, fornecendo esclarecimentos instantâneos sem sair da página da Web. Esse método de integração da assistência de IA oferece suporte mais imediato e contextual.

Melhores recursos do Arc Max

Aproveite a funcionalidade de captura de tela ao vivo com opções de personalização

Habilite o bloqueador de anúncios e rastreadores integrado para aumentar a privacidade

Use a barra de comando para navegação rápida e atalhos personalizados

Alterne facilmente entre perfis com o recurso "Spaces"

Limitações do Arc Max

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado acentuada devido à interface exclusiva

A versão móvel (Arc Search) não tem alguns recursos de desktop

Preços do Arc Max

Gratuito

Arc Max avaliações e comentários

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

2. Wavebox

via Caixa de ondas O Wavebox tem uma abordagem exclusiva para organizar o trabalho on-line. Ele separa aplicativos e sites diários em espaços distintos, o que o ajuda a gerenciar diferentes projetos e clientes.

O assistente de IA do navegador tem consciência contextual. Ele está disponível em todas as páginas e oferece ajuda relevante com base no aplicativo ou na guia atual. Você pode usá-lo para resumir páginas da Web, gerar respostas de e-mail e depurar trechos de código sem alternar entre contextos.

Além disso, a navegação centrada em aplicativos do Wavebox reduz significativamente a confusão de guias, garantindo que você não tenha muitas guias abertas. O agrupamento de aplicativos na barra lateral torna a alternância entre tarefas mais eficiente, especialmente quando se trabalha com várias contas do mesmo serviço.

Melhores recursos do Wavebox Browser

Aproveite os contêineres de cookies para proteger o sandboxing de aplicativos

Multitarefa sem problemas com o suporte a tela dividida

Navegue rapidamente pelo navegador com atalhos de teclado personalizados

Escolha entre mais de 2.500 integrações de aplicativos personalizados

Limitações do Wavebox Browser

O processo de configuração inicial é um pouco demorado

A documentação precisa ser mais fácil de usar para usuários não técnicos

Preços do Wavebox Browser

Básico: Gratuito

Gratuito Wavebox Pro: US$ 8,33/mês (pago anualmente)

US$ 8,33/mês (pago anualmente) Teams: US$ 12,50/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Wavebox Browser

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

3. Bravo

via Valente Um recurso de destaque desse navegador é sua política de privacidade. Quando você usa modelos hospedados pelo Brave, seus bate-papos desaparecem quando você termina - não há dados persistentes com os quais se preocupar.

Essa abordagem de privacidade em primeiro lugar se estende ao CodeLLM da Brave. Se você precisar de ajuda para programar, ter uma ferramenta de IA que possa responder a perguntas de programação diretamente no navegador pode ser muito útil.

A Brave também permite que você escolha o modelo de IA a ser usado, cada um com informações claras sobre privacidade. Assim, você tem controle total sobre suas interações com a IA, o que nem sempre acontece com outros navegadores.

Melhores recursos do Brave

Aproveite o "AI Summarizer" para obter insights rápidos sobre os resultados de pesquisa na Web

Use o bloqueio integrado de anúncios e rastreadores para uma navegação perfeita

Acesse páginas originais da Web com o recurso De-AMP

Escolha entre várias opções de modelos de IA (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Limitações do Brave

Alguns recursos de IA têm limites de uso na versão gratuita

Assinatura premium necessária para acesso a determinados modelos de IA

Preços do Brave

Free to use

Leo Premium: US$ 14,99/mês

Avaliações e resenhas do Brave

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

4,6/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4. Microsoft Edge

via Microsoft Store O assistente virtual com IA do Microsoft Edge, Copilot, é um exemplo perfeito de como iA conectada pode aprimorar as tarefas diárias de navegação.

Você pode solicitar que ela altere as configurações ou consulte seu histórico de navegação, o que parece mais intuitivo do que navegar pelos menus.

Esse controle de voz também se estende à aparência do navegador. Você pode usar o gerador de temas de IA para criar designs personalizados descrevendo o que deseja, tornando a navegação mais pessoal e eficiente.

Melhores recursos do Microsoft Edge

Aproveite a integração da pesquisa do Bing com IA

Resumir páginas da Web e arquivos PDF com IA

Agrupar guias com IA para melhor organização

Capture capturas de tela e conteúdo da Web com ferramentas integradas

Limitações do Microsoft Edge

Alguns usuários demoram mais para se acostumar com os recursos do Copilot

Preços do Microsoft Edge

Gratuito

Copilot Pro: $20/mês

$20/mês Copilot para Microsoft 365: $30/mês

Microsoft Edge classificações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

5. Ópera

via Opera O assistente de IA do Opera, Aria, tem alguns recursos diferenciados. No modo 'Compor', você pode treinar o Aria para escrever em seu estilo pessoal. Isso pode tornar a redação de e-mails e publicações em mídias sociais mais natural e adaptada à sua voz.

A interface de linha de comando do Aria (Cmd/Ctrl + /) é outro recurso de destaque. Ela permite que você acesse rapidamente a ajuda da IA sem mudar para a barra lateral, mantendo seu fluxo de trabalho tranquilo e sem interrupções.

Melhores recursos do Opera

Proteja sua privacidade com uma VPN integrada

Integração direta com aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram

Resuma páginas da Web com IA usando o botão "Encurtar

Personalize sua barra lateral para facilitar o acesso aos serviços usados com frequência

Alternar facilmente entre os modos de trabalho e pessoal

Economize a bateria em laptops com um modo de economia de bateria

Limitações do Opera

Recursos de IA limitados em comparação com alguns concorrentes

Alguns recursos de IA funcionam somente se você tiver uma conta Opera

Preços do Opera

Gratuito

Opera avaliações e críticas

G2: 4.2/5 (200+ avaliações)

4.2/5 (200+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Outras ferramentas de IA

Embora tenhamos explorado os navegadores aprimorados por IA, uma ferramenta cujos recursos de IA chamaram minha atenção foi o ClickUp . Embora seja uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ela oferece mais recursos com tecnologia de IA para simplificar seu fluxo de trabalho, gerar conteúdo, melhorar a colaboração e aumentar a produtividade geral.

Com seu assistente de IA, Cérebro ClickUp o ClickUp é realmente o aplicativo ideal para o trabalho!

Automatize seu fluxo de trabalho usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain oferece vários recursos com tecnologia de IA que podem competir com navegadores de IA dedicados. Aqui estão alguns deles:

AI Knowledge Manager: Base de conhecimento pesquisável: Armazena e organiza o conhecimento da sua equipe, tornando-o facilmente acessível

Armazena e organiza o conhecimento da sua equipe, tornando-o facilmente acessível Compreensão contextual: Compreende o contexto de suas consultas, fornecendo informações relevantes

Compreende o contexto de suas consultas, fornecendo informações relevantes Processamento de linguagem natural: Permite que você faça perguntas em linguagem simples Gerenciador de projetos de IA: Automação de tarefas: Automatiza tarefas repetitivas, economizando tempo e reduzindo erros

Automatiza tarefas repetitivas, economizando tempo e reduzindo erros Resumos gerados por IA: Gera resumos de discussões, reuniões e documentos do projeto

Gera resumos de discussões, reuniões e documentos do projeto Recomendações inteligentes: Sugere tarefas, prioridades e prazos com base nos dados do projeto Writer for Work da IA: Criação de conteúdo: Auxilia na redação de e-mails, relatórios e documentos

Auxilia na redação de e-mails, relatórios e documentos Sugestões de estilo e tom: Oferece sugestões para melhorar seu estilo e tom de escrita

Oferece sugestões para melhorar seu estilo e tom de escrita Verificações de gramática e ortografia: Ajuda a identificar e corrigir erros Integração com outras ferramentas de IA: Integração com OpenAI: Funciona perfeitamente com o modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI para recursos avançados de IA

Funciona perfeitamente com o modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI para recursos avançados de IA Integrações de terceiros: Pode ser integrado a outras ferramentas de IA para aprimorar a funcionalidade

O ClickUp Brain, com seu foco em gerenciamento de projetos e colaboração, é uma ferramenta valiosa para equipes que buscam simplificar seus fluxos de trabalho e melhorar a produtividade.

Melhores recursos do ClickUp

Organize seu conhecimento em pastas e tags

Compartilhe conhecimento com membros da equipe e colaboradores externos

Integrar-se a outros recursos do ClickUp, como tarefas e projetos

Exportar o conhecimento para diferentes formatos, como PDF ou CSV

Defina lembretes para acompanhar as informações importantes

Acompanhe o uso e a análise para medir o impacto da sua base de conhecimento

Limitações do ClickUp

Não há opções de gamificação para aqueles que gostam disso

A opção de controle de tempo pode ser aprimorada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Aumente sua produtividade com IA

Ao experimentar esses navegadores e ferramentas de IA, percebi que não se trata de trocar seu navegador antigo por um novo; trata-se de descobrir ferramentas que adicionam contexto e aprimoram seu trabalho de maneiras que você talvez não tenha considerado antes.

Embora não seja um navegador, o ClickUp Brain me mostrou como a IA pode ser incorporada às tarefas cotidianas, fazendo com que coisas como escrever e gerenciar projetos pareçam fáceis.

Meu conselho: Ao escolher ferramentas de IA para aprimorar sua forma de trabalhar, pense em como elas podem complementar o que você já faz. As mais úteis não apenas resolvem problemas ou respondem a perguntas; elas revelam maneiras novas, mais eficientes e mais impactantes de trabalhar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja como ele transforma seu trabalho!