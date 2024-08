10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para empreendedores individuais

Administrar um negócio sozinho parece um sonho que se tornou realidade - horários flexíveis, controle total e a liberdade de perseguir sua paixão nos seus termos.

É provavelmente por isso que se espera que o empreendedorismo individual continue crescendo, com 42 milhões de indivíduos autônomos projetados nos EUA até 2026.

Mas os empreendimentos individuais têm seus próprios desafios: lidar com várias funções, cumprir prazos e manter a produtividade sem o apoio de uma equipe. O software de gerenciamento de projetos correto é crucial para navegar por essas complexidades e otimizar seu fluxo de trabalho.

Juntamente com a equipe da ClickUp, compilei uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudar os solopreneurs a aumentar sua produtividade, manter-se organizados e, por fim, prosperar em sua jornada solo.

Mas, primeiro, vamos explorar os benefícios do software de gerenciamento de projetos para solopreneurs e o que procurar nessas ferramentas!

Como os solopreneurs podem se beneficiar do software de gerenciamento de projetos?

Um dos maiores hacks de gerenciamento de projetos é entender o poder de uma ferramenta de gerenciamento de projetos.

O software de gerenciamento de projetos pode aumentar significativamente a produtividade de um empreendedor individual:

Simplificando o fluxo de trabalho: Eles ajudam os solopreneurs a centralizar tarefas, projetos e informações em um único lugar, eliminando a necessidade de anotações e e-mails dispersos

Eles ajudam os solopreneurs a centralizar tarefas, projetos e informações em um único lugar, eliminando a necessidade de anotações e e-mails dispersos Melhorar o gerenciamento do tempo : Os solopreneurs podem usar essas ferramentas de gerenciamento de projetos para priorizar tarefas de forma eficaz, definir prazos realistas e manter o foco

: Os solopreneurs podem usar essas ferramentas de gerenciamento de projetos para priorizar tarefas de forma eficaz, definir prazos realistas e manter o foco Melhoria da colaboração: Elas facilitam a comunicação contínua e o compartilhamento de arquivos com clientes ou prestadores de serviços

Elas facilitam a comunicação contínua e o compartilhamento de arquivos com clientes ou prestadores de serviços Desbloqueio de insights valiosos: O uso de relatórios e análises para acompanhar o progresso e identificar gargalos ajuda os solopreneurs a tomar decisões orientadas por dados para seus negócios

Ao adotar um software de gerenciamento de projetos, os empreendedores individuais podem otimizar suas operações, reduzir o estresse e obter maior eficiência.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para solopreneurs

Com inúmeras opções de aplicativos de gerenciamento de projetos para autônomos disponíveis, pode ser assustador encontrar o software perfeito para suas necessidades específicas.

Antes de se comprometer com uma ferramenta, verifique se ela inclui esses recursos essenciais:

Gerenciamento de tarefas: Procure recursos robustos de gerenciamento de tarefas, incluindo a capacidade de criar, atribuir e rastrear tarefas, definir prazos e priorizar com eficiência

Procure recursos robustos de gerenciamento de tarefas, incluindo a capacidade de criar, atribuir e rastrear tarefas, definir prazos e priorizar com eficiência Controle de tempo: Recursos eficientes de controle de tempo emaplicativos de agendamento ajudam a monitorar quanto tempo você gasta em cada tarefa, melhorando a produtividade e garantindo que você cumpra o cronograma

Recursos eficientes de controle de tempo emaplicativos de agendamento ajudam a monitorar quanto tempo você gasta em cada tarefa, melhorando a produtividade e garantindo que você cumpra o cronograma Ferramentas de colaboração: Mesmo sendo um empresário individual, talvez você precise colaborar com clientes ou freelancers. As ferramentas que oferecem recursos de colaboração, como compartilhamento de arquivos, comentários e atualizações em tempo real, são inestimáveis

Mesmo sendo um empresário individual, talvez você precise colaborar com clientes ou freelancers. As ferramentas que oferecem recursos de colaboração, como compartilhamento de arquivos, comentários e atualizações em tempo real, são inestimáveis Personalização: Cada empresa é única e seu software de gerenciamento de projetos deve ser adaptável ao seu fluxo de trabalho e às suas necessidades específicas

Cada empresa é única e seu software de gerenciamento de projetos deve ser adaptável ao seu fluxo de trabalho e às suas necessidades específicas Acesso móvel: Certifique-se de que o software seja acessível em vários dispositivos, inclusive smartphones e tablets, para que você possa gerenciar seus projetos em qualquer lugar

Certifique-se de que o software seja acessível em vários dispositivos, inclusive smartphones e tablets, para que você possa gerenciar seus projetos em qualquer lugar Integrações: A ferramenta deve se integrar perfeitamente a outros aplicativos que você usa, como e-mail, calendário e armazenamento em nuvem

A ferramenta deve se integrar perfeitamente a outros aplicativos que você usa, como e-mail, calendário e armazenamento em nuvem Suporte confiável: Um bom suporte ao cliente é crucial, especialmente quando você encontrar problemas ou tiver dúvidas sobre o uso do software

Um bom suporte ao cliente é crucial, especialmente quando você encontrar problemas ou tiver dúvidas sobre o uso do software Interface amigável: O software deve ser intuitivo e fácil de navegar para que você possa passar mais tempo gerenciando seus projetos e menos tempo tentando descobrir como usar a ferramenta

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para solopreneurs a serem usados em 2024

Com base em nossos testes e análises, essas são as ferramentas de gerenciamento de projetos mais robustas nas quais os empreendedores individuais podem confiar:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos tudo em um)

Os solopreneurs usam muitos chapéus. Do marketing às finanças, das operações ao atendimento ao cliente, eles lidam com tudo. Esse ato de malabarismo geralmente leva à sobrecarga, à perda de prazos e à diminuição da produtividade.

É aí que entra a ClickUp é uma solução poderosa. Ele aborda esses pontos problemáticos específicos, oferecendo um espaço de trabalho unificado para gerenciar todas as funções sem problemas. O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que permite que os solopreneurs simplifiquem todo o processo de negócios.

Por exemplo, Software de gerenciamento de projetos da ClickUp ajuda você a se organizar, manter a documentação importante acessível em um só lugar, gerenciar tarefas com eficiência e garantir que nada seja esquecido.

Obtenha consenso mais rapidamente e dê o pontapé inicial nos projetos com clareza para todas as partes interessadas com o ClickUp Project Management

Aqui estão as principais maneiras pelas quais a solução de Gerenciamento de Projetos do ClickUp pode beneficiá-lo como empresário individual:

Organização centralizada: Consolide tarefas, projetos e documentos em uma única plataforma, eliminando a necessidade de várias ferramentas e reduzindo a desordem

Consolide tarefas, projetos e documentos em uma única plataforma, eliminando a necessidade de várias ferramentas e reduzindo a desordem Gerenciamento de tempo aprimorado: Priorize tarefas de forma eficaz, defina prazos e acompanhe o tempo gasto em diferentes projetos para otimizar a produtividade comRastreamento de tempo do ClickUp recurso

Priorize tarefas de forma eficaz, defina prazos e acompanhe o tempo gasto em diferentes projetos para otimizar a produtividade comRastreamento de tempo do ClickUp recurso Foco aprimorado: Dividir grandes projetos em projetos menores e gerenciáveisTarefas do ClickUpevitando a sobrecarga e mantendo o foco

Dividir grandes projetos em projetos menores e gerenciáveisTarefas do ClickUpevitando a sobrecarga e mantendo o foco Fluxos de trabalho automatizados: Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamento de e-mails ou atualizações de status, liberando tempo para atividades comerciais essenciais comAutomações do ClickUp *Definição e acompanhamento de metas: Defina objetivos claros, monitore o progresso e meça o desempenho em relação ao conjuntoMetas do ClickUp *Escalabilidade: Cresça com sua empresa, pois o ClickUp oferece recursos para acomodar a crescente complexidade do projeto

Além disso, Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece um espaço estruturado para organizar seu trabalho em pastas por fase do projeto. Esse recurso é particularmente útil para solopreneurs que precisam gerenciar simultaneamente vários aspectos de seus negócios.

Conduza projetos grandes, complexos e multifuncionais com facilidade usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Se você é novo no gerenciamento de projetos, isso pode parecer complexo no início, mas acabará ajudando você:

Visualizar e monitorar os recursos do seu projeto de forma eficaz

os recursos do seu projeto de forma eficaz Atribuir, gerenciar e priorizar tarefas usando várias visualizações de fluxo de trabalho

usando várias visualizações de fluxo de trabalho Colaborar perfeitamente com as partes interessadas e as equipes

Esse modelo gratuito também oferece visualizações flexíveis de lista e quadro Kanban para acompanhamento imediato do progresso. Ele inclui seis status de tarefa personalizados para indicar claramente se as tarefas estão em andamento, abertas ou concluídas.

Você também pode acelerar seus planos de projeto com ClickUp Brain Para solopreneurs, esse assistente de IA atua como um gerente de projeto virtual, ajudando a gerar automaticamente subtarefas com base em descrições de tarefas, resumir tópicos de comentários e escrever atualizações de progresso de forma autônoma. Isso permite que você se concentre em tarefas de alto impacto e na tomada de decisões estratégicas.

Automatize tarefas, atualizações de progresso, stand-ups e muito mais com o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Controle o acesso às suas listas eDocumentos do ClickUpgarantindo privacidade e segurança

Visualize seu trabalho em vários formatos para atender a diferentes necessidades com mais de 15 formatos personalizáveisVisualizações ClickUp* Gerencie solicitações, feedback e pesquisas com oVisualização de formuláriogarantindo que informações ou comentários valiosos não sejam perdidos

Visualize e colabore em ideias com freelancers e prestadores de serviços independentes (e até mesmo com clientes!) em tempo real com oQuadros brancos ClickUp* Adicione o ClickUp à sua pilha de tecnologia sem esforço com mais de 1000Integrações do ClickUp Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Trello (Melhor pela interface de usuário intuitiva)

via Trello Os quadros visuais e o sistema intuitivo de cartões do Trello tornam a organização de tarefas simples e adaptável. Arrastar tarefas entre diferentes estágios mantém seu fluxo de trabalho contínuo.

O Butler do Trello é especialmente útil para solopreneurs porque automatiza tarefas repetitivas, liberando um tempo valioso para que você se concentre no crescimento do seu negócio.

Com suas regras e comandos personalizáveis, os fluxos de trabalho do Butler garantem que ações importantes sejam acionadas automaticamente, ajudando você a se manter organizado e eficiente sem a necessidade de gerenciar cada detalhe manualmente.

Melhores recursos do Trello

Adicione rótulos para categorizar cartões e defina datas de vencimento para priorizar tarefas

Divida as tarefas grandes em pequenas com listas de verificação e acompanhe o progresso

Use o aplicativo móvel para gerenciar projetos de qualquer lugar

Limitações do Trello

Não lida bem com as dependências de tarefas

Armazenamento limitado no plano gratuito

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Standard: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Premium: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Enterprise: $17,50/mês (cobrado anualmente)

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20.000 avaliações)

3. Monday.com (Melhor para gerenciamento de documentos)

via Monday.com Encontrar maneiras de realizar mais trabalho sem comprometer a qualidade do resultado é uma das principais prioridades dos solopreneurs, e o Monday.com não decepciona.

**Seu recurso Portfólios permite agrupar vários projetos em um só, fornecendo uma visão geral de alto nível dos seus objetivos de longo prazo

Isso é ideal para o planejamento estratégico, permitindo que você acompanhe o progresso geral de várias iniciativas e garantindo que você se mantenha no topo das suas metas sem se prender aos detalhes do dia a dia.

melhores recursos do #### Monday.com

Crie painéis personalizados que podem incluir vários widgets, como gráficos, números e linhas do tempo

Rascunhar documentos diretamente nos documentos de trabalho do Monday e incorporar informações do projeto em tempo real

Crie campos, status e visualizações personalizados para corresponder ao seu estilo exclusivo de gerenciamento de projetos

Limitações do Monday.com

Alguns usuários podem considerá-lo caro em comparação com os concorrentes

A configuração inicial e a personalização podem exigir tempo e esforço

Preços da Monday.com

Grátis para sempre

Básico: $36/usuário por mês

$36/usuário por mês Standard: $42/usuário por mês

$42/usuário por mês Pro: $72/usuário por mês

$72/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

4. Notion (melhor para necessidades complexas de colaboração em equipe)

via Notion As necessidades de cada empresário individual são diferentes, e os bancos de dados, as páginas e os quadros personalizáveis do Notion permitirão que você adapte seu espaço de trabalho à sua maneira de trabalhar.

**O que diferencia o Notion é sua capacidade de crescer com seus projetos. Desde a organização de tarefas pessoais até a coordenação de esforços complexos de equipes, sua flexibilidade e seus recursos robustos podem ser ótimos para sua rotina em casa e no trabalho.

Compartilhe seu espaço de trabalho do Notion com outras pessoas e colabore perfeitamente em projetos com recursos como comentários, menções e edição em tempo real.

Melhores recursos do Notion

Incorpore arquivos, vídeos e links diretamente nas páginas

Aproveite a edição em tempo real, os comentários e as @menções para colaboração em equipe

Acesse uma vasta biblioteca de modelos pré-criados para dar início aos seus projetos, desde a definição de metas pessoais até o gerenciamento de projetos em equipe

Limitações do Notion

Tempos de carregamento lentos com uso extensivo de conteúdo rico em mídia

Recursos mais avançados exigem uma assinatura paga

Preços do Notion

**Gratuito

Notion Plus: $12/assento por mês

$12/assento por mês Business: US$ 18/assento por mês

US$ 18/assento por mês Plano Enterprise: Preço personalizado

Classificações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

5. Asana (melhor para visualização de projetos)

via Asana Todo empreendedor individual deseja ter visibilidade total de seus projetos para mantê-los funcionando sem problemas, e a Asana pode ajudá-lo a conseguir isso.

**O recurso Caminho crítico da Asana é ótimo para identificar e visualizar rapidamente as tarefas mais importantes para concluir seu projeto em um cronograma apertado

Esse recurso mostra claramente os possíveis obstáculos e ajuda a gerenciar os cronogramas do projeto de forma eficaz, garantindo que você não perca nenhum detalhe importante ou tempo de ação que possa impedir a conclusão bem-sucedida do seu projeto.

Melhores recursos da Asana

Use a visualização de calendário para ver em que pé está cada tarefa e projeto

Definir, monitorar e comunicar as metas do projeto a todos os participantes

Conecte a Asana com outras ferramentas como Google Drive, Slack e Zoom para simplificar os fluxos de trabalho

Limitações da Asana

Pode ser complicado de usar para empreendedores individuais ou gerentes de projeto iniciantes

Funcionalidade gratuita limitada; requer investimento mesmo antes da configuração

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Inicial: US$ 13,49/usuário por mês

US$ 13,49/usuário por mês Avançado: US$ 30,49/usuário por mês

US$ 30,49/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.500 avaliações)

6. Evernote (melhor para fazer anotações)

via Evernote Principalmente uma ferramenta de anotações, o Evernote combina anotações e organização de tarefas em um espaço de trabalho digital versátil

Seu Dashboard Inicial reúne tudo o que você precisa - notas, tarefas, cadernos - em um só lugar, fornecendo instantaneamente os detalhes mais importantes de que você precisa - na ponta dos dedos. Essa visão geral prática economiza o tempo que seria desperdiçado na busca de informações para realizar suas tarefas. Além disso, evita a mudança de contexto, devolvendo a você a capacidade de se concentrar e fazer as coisas mais rapidamente.

Embora careça de alguns recursos avançados de gerenciamento de projetos, sua simplicidade e integração com outros aplicativos o tornam indispensável para manter-se organizado e produtivo.

Melhores recursos do Evernote

Salve artigos da Web, imagens e páginas inteiras para consulta posterior

Encontre notas rapidamente usando a poderosa funcionalidade de pesquisa, incluindo reconhecimento de imagens

Digitalize documentos em papel e converta-os em PDFs pesquisáveis

Limitações do Evernote

Recursos básicos de gerenciamento de tarefas em comparação com ferramentas dedicadas

Preços do Evernote

Teste gratuito: Por sete dias

Por sete dias Pessoal: US$ 14,99/usuário por mês

US$ 14,99/usuário por mês Profissional: $17,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (8000+ avaliações)

7. Smartsheet (melhor para usuários familiarizados com o Excel)

via Smartsheet O Smartsheet combina a familiaridade das planilhas eletrônicas com recursos avançados de gerenciamento de projetos

Esse software de gerenciamento de projetos em planilhas permite que você crie aplicativos sem código que simplificam o gerenciamento de tarefas, permitindo que você centralize fluxos de trabalho e dados sem esforço.

Um dos melhores recursos talvez seja o pré-construído modelos de gerenciamento de projetos . O modelo de linha do tempo do projeto, por exemplo, ajuda você a criar um gráfico de Gantt em pouco tempo. Ele inclui espaços reservados para listas de tarefas com status, datas de início e término e atribuições de tarefas que fornecem um resumo do progresso do projeto em um piscar de olhos.

Melhores recursos do Smartsheet

Importe dados do Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Sheets, etc., em vez de começar do zero

Criar painéis personalizados para visualizar dados e obter insights sobre o desempenho do projeto

Automatize os relatórios extraindo dados de outras planilhas e enviando automaticamente atualizações para as partes interessadas em um cronograma regular

Limitações do Smartsheet

Pode ter uma curva de aprendizado para usuários não familiarizados com o Excel ou com planilhas

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/membro por mês

US$ 12/membro por mês Business: US$ 24/membro por mês

US$ 24/membro por mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 15.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 15.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Airtable (melhor para gerenciar vários bancos de dados)

via Airtable O Airtable é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que combina o poder de um banco de dados com a simplicidade de uma planilha, o que o torna ideal para empreendedores individuais.

Suas visualizações personalizáveis permitem alternar entre layouts de grade, calendário, Kanban e galeria para gerenciar seus projetos da maneira que melhor se adapte às suas necessidades.

O Airtable se destaca por seu exclusivo recurso "Blocks ", que permite aos usuários criar fluxos de trabalho personalizados, integrando diretamente várias ferramentas e funcionalidades em suas bases Airtable.

Os blocos podem incluir gráficos e mapas, ferramentas avançadas de relatórios e até mesmo integrações de aplicativos externos.

Melhores recursos do Airtable

Conecte dados relacionados entre tabelas, permitindo o gerenciamento de dados complexos sem codificação

Gerencie facilmente o acesso aos dados, as restrições e as permissões

Integrar o Airtable a outras ferramentas e serviços por meio da API ou de integrações de terceiros

Limitações do Airtable

Os planos de nível superior podem ser caros para equipes menores ou indivíduos

O desempenho pode ficar mais lento com grandes conjuntos de dados

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe: $24/usuário por mês

$24/usuário por mês Empresa: US$ 54/usuário por mês

US$ 54/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados IA disponível: Add on por US$ 6/assento por mês

Avaliações e resenhas do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2000+ avaliações)

9. Wrike (melhor para controle de tempo e faturamento de projetos)

via Wrike O Wrike é uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos para lidar com fluxos de trabalho complexos que exigem várias verificações e balanços. A ferramenta de revisão e aprovação do Wrike pode ajudar a simplificar o processo de revisão, permitindo que os usuários deixem comentários diretamente nos arquivos, acelerando significativamente as aprovações e reduzindo os ciclos de revisão.

Um de seus outros recursos de destaque são os painéis personalizáveis, que oferecem aos empreendedores individuais uma visão geral em tempo real do progresso do projeto, ajudando-os a manter o controle de várias tarefas e prazos.

Melhores recursos do Wrike

Alocar e equilibrar tarefas com o recurso de gerenciamento de carga de trabalho para evitar falta de pessoal ou sobrecarga

Rastreie o tempo gasto nas tarefas para obter faturamento e alocação de recursos precisos

Utilize várias visualizações de projeto (Kanban, Gantt, Lista, Tabela) para se adequar a diferentes tipos de projeto e preferências de equipe

Limitações do Wrike

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

Preços do Wrike

Gratuito

Profissional: US$ 9,80/usuário por mês

US$ 9,80/usuário por mês Empresarial: $24,80/usuário por mês

$24,80/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2500+ avaliações)

10. Trabalho em equipe (melhor para gerenciamento de clientes)

via Teamwork O Teamwork é uma ferramenta de gerenciamento de projetos feita sob medida para equipes, mas igualmente poderosa para solopreneurs que gerenciam projetos complexos e interagem com clientes com frequência.

Seus recursos de gerenciamento de tarefas permitem que você divida grandes projetos em tarefas menores, atribua prazos e acompanhe o progresso com facilidade

Da mesma forma, o recurso Client Management permite integrar o gerenciamento de projetos com a comunicação e o faturamento do cliente, tornando-o ideal para trabalhar diretamente com os clientes.

melhores recursos do #### Teamwork

Aproveite o rastreamento de tempo incorporado para faturamento e gerenciamento de projetos precisos

Personalize painéis de controle para monitorar o progresso do projeto

Gerar relatórios detalhados para analisar o desempenho do projeto

Limitações do trabalho em equipe

Pode ser caro para equipes pequenas ou usuários individuais

Funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

Preços do Teamwork

Gratuito: até 5 usuários

até 5 usuários Entrega: $13,99/usuário por mês

$13,99/usuário por mês Crescimento: US$ 25,99/usuário por mês

US$ 25,99/usuário por mês Escala: $69,99/usuário por mês

Teamwork classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 850 avaliações)

Transforme seu empreendimento individual com o gerenciamento estratégico de projetos

O gerenciamento eficaz de projetos é essencial para empreendedores individuais que desejam otimizar suas operações e habilidades de autogerenciamento .

Mantendo-se organizados, priorizando tarefas e gerenciando o tempo de forma eficiente, os solopreneurs podem aumentar a produtividade e manter um foco claro em seus objetivos.

Essa abordagem disciplinada não apenas facilita as operações diárias, mas também oferece uma vantagem estratégica, permitindo que os solopreneurs enfrentem os desafios de frente e aproveitem novas oportunidades.

Embora existam muitos tipos de software de gerenciamento de projetos se você não tem um software de gerenciamento de projetos, é fundamental encontrar a ferramenta certa para você. É por isso que acredito que o ClickUp é uma excelente opção para solopreneurs. Ele oferece uma plataforma abrangente com recursos personalizáveis que atendem a suas necessidades exclusivas.

Ele ajuda você a a manter o foco e a disciplina integrando recursos que dão suporte ao planejamento de projetos, ao gerenciamento de tarefas, à colaboração e ao acompanhamento do progresso. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê à sua empresa o presente da velocidade e da eficiência!