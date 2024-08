Transformando os negócios em Cingapura: Minhas 10 principais ferramentas de CRM para 2024

Ao longo de minha carreira, trabalhei e avaliei diferentes sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Uma coisa que observei de forma consistente em todos os setores é que, quando as empresas escolhem ferramentas de CRM adequadas, elas experimentam enormes melhorias em termos de otimização do pipeline de vendas e interações com os clientes.

Se você deseja estabelecer relacionamentos sólidos com os clientes para sua empresa em crescimento ou aprimorar as estratégias de gerenciamento de clientes para grandes corporações, uma solução de CRM confiável ajuda a oferecer vantagens significativas.

Neste blog, discutiremos os principais softwares de CRM em Cingapura, escolhidos com base nas experiências pessoais de pessoas que trabalharam em Cingapura e na pesquisa minuciosa da equipe do ClickUp. Essas recomendações foram selecionadas para ajudar as empresas a enfrentar uma série de desafios específicos dessa região, como a adesão à Lei de Proteção de Dados Pessoais de 2012 (PDPA).

O que você deve procurar em um software de CRM confiável em Cingapura?

A solução de CRM certa oferece muitos benefícios para pequenas e médias empresas, mas encontrar a solução certa leva tempo. Diferentes fornecedores no mercado oferecem uma gama de produtos com diferentes recursos, incluindo opções específicas do setor.

Aqui estão alguns fatores que você deve considerar antes de tomar uma decisão:

1. Gerenciamento de contatos

Todo sistema de CRM depende muito do gerenciamento de contatos, que é essencial para as empresas reunirem e organizarem informações abrangentes sobre clientes potenciais e clientes atuais.

O software de CRM oferece uma visão de 360 graus das interações, o que ajuda a r construção de relacionamentos e retenção de clientes . Certifique-se de que o software de CRM seja simples de usar e inclua as principais métricas.

2. Automação do fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho automatizados de CRM simplificam as operações. Procure um software com regras personalizadas e automação da força de vendas. A automação do fluxo de trabalho ajuda a criar estratégias para suas atividades de CRM como o encaminhamento de mensagens, o envio de respostas predefinidas, o acompanhamento de leads, o registro de comunicações e a geração de relatórios sem problemas.

3. Automação de marketing

Sua solução de software de CRM de vendas preferida deve automatizar as tarefas de marketing e fornecer insights para mensagens personalizadas. Ela deve ser capaz de capturar dados de rastreamento de leads para converter mais leads e analisar o ROI da campanha para melhorar os esforços futuros.

4. Personalização

O melhor CRM oferece recursos de personalização para atender às necessidades comerciais exclusivas. Escolha soluções que permitam a seleção de recursos, relatórios personalizados e integração com ferramentas existentes por meio de APIs e plug-ins.

5. Integrações de terceiros

Escolha um sistema de CRM que se integre a softwares comerciais essenciais. Plataformas populares oferecem integrações com ferramentas como QuickBooks e Mailchimp. As principais integrações incluem clientes de e-mail, sistemas de PDV e serviços de backup de dados.

6. Interações personalizadas

Os clientes de Cingapura valorizam experiências personalizadas. Os CRMs com recursos como segmentação de clientes e comunicação direcionada podem ajudar as empresas a atender às necessidades individuais dos clientes.

7. Engajamento omnichannel

O mercado de Cingapura enfatiza a interação com os clientes em vários canais. Escolha um CRM que possa se integrar a vários canais de comunicação, como mídias sociais, e-mail e plataformas de mensagens, permitindo que você envolva os clientes de forma transparente em diferentes pontos de contato.

Os 10 melhores softwares de CRM em Cingapura para usar em 2024

Encontrar o software de CRM perfeito em Cingapura pode representar uma reviravolta significativa para sua empresa em 2024. Testei minuciosamente as 10 melhores soluções disponíveis para lhe oferecer a solução certa.

Analise cada uma delas cuidadosamente e finalize com a que melhor se adapta às suas necessidades personalizadas:

1. ClickUp: o melhor sistema de gerenciamento de projetos de CRM tudo em um

Rastreie o envolvimento e gerencie tarefas com o CRM de sucesso do cliente do ClickUp para garantir que seus clientes estejam sempre satisfeitos

O ClickUp é conhecido por sua ampla variedade de recursos de organização de projetos e pela alta qualidade Atributos de CRM . Seus painéis personalizáveis fornecem informações em tempo real sobre o envolvimento do cliente, novos leads e outras métricas vitais. Você pode filtrar e agrupar esses dados para gerar relatórios específicos para suas necessidades.

O ClickUp também oferece recursos como definição de metas e mapeamento mental que ajudam a planejar e visualizar o fluxo de trabalho do CRM. Isso permite fazer brainstorming de ideias, dividir atividades de alcance complexas em tarefas menores e garantir que sua equipe permaneça alinhada durante todo o processo.

Além disso, o Modelos de CRM do ClickUp podem ser personalizados para atender a diferentes necessidades corporativas. Ele serve como uma maneira eficaz de gerenciar as relações com os clientes e as campanhas de vendas.

O que distingue CRM do ClickUp da ClickUp é sua integração perfeita com as ferramentas de gerenciamento de projetos, criando uma plataforma coesa para o gerenciamento de tarefas e de clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Pipelines personalizáveis O Salesforce é um nome bem conhecido no setor de CRM. Ele oferece soluções robustas e versáteis que são ideais para qualquer tamanho de empresa.

Com sua IA integrada, o Salesforce Einstein, você pode acessar previsões de vendas, pontuação de leads e gerenciamento de oportunidades mais inteligentes.

Além disso, esse software de CRM oferece recursos abrangentes, facilidade de personalização e integração perfeita com outros sistemas. Especificamente para Cingapura, o Salesforce oferece opções de residência de dados, permitindo que você armazene os dados de seus clientes em Cingapura, o que pode resolver problemas de privacidade de dados locais.

Melhores recursos do Salesforce

Fornece insights detalhados por meio de painéis e relatórios personalizados

Automatiza fluxos de trabalho e processos de aprovação para aumentar a eficiência

Dá acesso a muitos aplicativos de terceiros, ampliando assim a funcionalidade em milhares

Usa inteligência artificial, que ajuda a fazer previsões de vendas futuras usando dados anteriores coletados

Um software de CRM totalmente funcional para smartphones que funciona melhor para uma força de trabalho que prioriza a mobilidade, como Cingapura, com85% da população identificada como conhecedora de tecnologia

Limitações da força de vendas

Complexidade : Pode parecer esmagador para novos usuários devido a seus amplos recursos

: Pode parecer esmagador para novos usuários devido a seus amplos recursos Custo : Preços mais altos em comparação com alguns concorrentes, o que pode ser uma barreira para pequenas empresas

: Preços mais altos em comparação com alguns concorrentes, o que pode ser uma barreira para pequenas empresas Personalização: Requer conhecimento técnico para personalização e integração avançadas

Preços do Salesforce

Essenciais : uS$ 25 por usuário/mês para recursos básicos de CRM

: uS$ 25 por usuário/mês para recursos básicos de CRM Profissional : uS$ 75 por usuário/mês com recursos completos de CRM

: uS$ 75 por usuário/mês com recursos completos de CRM Enterprise : uS$ 150 por usuário/mês para recursos avançados de CRM

: uS$ 150 por usuário/mês para recursos avançados de CRM Ilimitado: uS$ 300 por usuário/mês para o conjunto completo de recursos do Salesforce

Classificações e avaliações do Salesforce

G2 : 4.3/5 de mais de 12.000 avaliações

: 4.3/5 de mais de 12.000 avaliações Capterra: 4.4/5 de mais de 17.000 avaliações

3. HubSpot: Melhor para alinhamento de marketing e vendas

via HubSpot A plataforma de CRM da Hubspot está se tornando cada vez mais popular devido à sua interface intuitiva e às inúmeras opções de marketing, vendas e serviços. Além dos principais recursos de CRM, ela oferece um construtor de páginas de destino para projetar páginas de destino de alta conversão que capturam leads e os nutrem por meio do funil de vendas.

Ele também vem com gerenciamento de mídia social integrado, que permite programar e publicar conteúdo diretamente da HubSpot. Com a integração perfeita de várias funções, essa plataforma completa se mostra excepcionalmente benéfica para pequenas e médias empresas.

A plataforma oferece recursos como Service Hub e Content Hub para ajudar as empresas locais a oferecer experiências de cliente simplificadas e personalizadas, que 80% das empresas locais consideram a chave para o crescimento dos negócios em Cingapura.

Melhores recursos do HubSpot

Plano gratuito abrangente com recursos essenciais de CRM

Conecta ferramentas de marketing para fazer marketing por e-mail e marketing de mídia social, entre outros

Automatiza os processos de vendas e acompanha o desempenho

Gerencia tíquetes de atendimento ao cliente e aprimora o suporte

Conecta-se perfeitamente a vários aplicativos de terceiros

Limitações do HubSpot

Personalização limitada : As opções de personalização são menos extensas em comparação com outros softwares de CRM

: As opções de personalização são menos extensas em comparação com outros softwares de CRM Custo dos recursos avançados : Os recursos avançados de marketing e vendas exigem planos de nível mais alto

: Os recursos avançados de marketing e vendas exigem planos de nível mais alto Limites de dados: Alguns limites de dados e contatos se aplicam aos planos de nível inferior

Preços do HubSpot

Plano gratuito : Recursos básicos de CRM com usuários ilimitados

: Recursos básicos de CRM com usuários ilimitados Plano inicial : uS$ 50/mês para ferramentas mais avançadas

: uS$ 50/mês para ferramentas mais avançadas Profissional : uS$ 800/mês com automação e análise aprimoradas

: uS$ 800/mês com automação e análise aprimoradas Enterprise: uS$ 3.200/mês para personalização extensiva e recursos avançados

Classificações e avaliações do HubSpot

G2 : 4.4/5 de mais de 7.000 avaliações

: 4.4/5 de mais de 7.000 avaliações Capterra: 4.5/5 de mais de 9.000 avaliações

As empresas de Cingapura estão lutando para atender às demandas de conteúdo multicanal, com 82% compartilhando a necessidade de ferramentas que ajudem a remixar o conteúdo de um formato ou canal para outro. Cingapura também é o país mais provável pesquisado pela HubSpot a citar um número crescente de canais como um ponto problemático (40%).

Os resultados da pesquisa da HubSpot Ásia-Pacífico Pesquisa Global

4. HaloCRM: O melhor para otimização do suporte ao cliente

via HaloCRM A HaloCRM é uma empresa que se concentra no suporte ao cliente e no gerenciamento de serviços. Ela fornece um portal de autoatendimento que permite que os clientes procurem respostas, acessem artigos da base de conhecimento e enviem tíquetes de forma conveniente.

Ele também oferece análise de sentimentos, que fornece insights sobre o sentimento do cliente por meio da análise de interação com sua equipe de suporte. Isso permite que você identifique áreas de melhoria e personalize a experiência do cliente.

A plataforma permite gerenciar consultas em vários canais, como e-mail, telefone, mídia social e chat. Isso é especialmente benéfico para aquisição de clientes em Cingapura onde muitos clientes usam diferentes plataformas para se conectar com as empresas.

Melhores recursos do HaloCRM

Gerencia e prioriza os tíquetes de suporte ao cliente

Oferece suporte omnichannel para uma interação perfeita com o cliente por e-mail, chat, mídia social e muito mais.

Simplifica os processos de suporte usando automação

Permite a comunicação por e-mail, bate-papo e plataformas de mídia social

Ajuda a fornecer relatórios sobre o nível de desempenho da satisfação do cliente e da eficiência do suporte

Limitações do HaloCRM

Interface do usuário : Alguns usuários consideram a interface menos intuitiva do que a dos concorrentes

: Alguns usuários consideram a interface menos intuitiva do que a dos concorrentes Opções de integração : Opções limitadas de integração com aplicativos de terceiros

: Opções limitadas de integração com aplicativos de terceiros Personalização:: Menos opções de personalização em comparação com outros softwares de CRM

Preços do HaloCRM

Básico : uS$ 15 por usuário/mês com recursos essenciais de suporte

: uS$ 15 por usuário/mês com recursos essenciais de suporte Pro : uS$ 35 por usuário/mês com automação e análise avançadas

: uS$ 35 por usuário/mês com automação e análise avançadas Enterprise: Preços personalizados para grandes organizações com necessidades abrangentes

Classificações e avaliações do HaloCRM

G2 : 4.5/5 de mais de 500 avaliações

: 4.5/5 de mais de 500 avaliações Capterra: 4.6/5 de mais de 400 avaliações

5. CRM de vendas de segunda-feira: O melhor para gerenciamento visual de projetos e vendas

via cRM de segunda-feira O software Monday Sales CRM é conhecido por sua interface visualmente intuitiva e pelos recursos flexíveis de gerenciamento de projetos. Ele permite que a equipe de vendas gerencie os pipelines de vendas e os relacionamentos com os clientes com facilidade, aproveitando os fluxos de trabalho visuais e a automação.

O Monday Sales CRM vai além do básico com recursos como controle de tempo para identificar áreas de melhoria e otimizar o fluxo de trabalho. Ele também oferece um criador de formulários para capturar dados de leads diretamente na plataforma, simplificando a coleta de dados.

Melhores recursos do Monday Sales CRM

Painéis visuais intuitivos e personalizáveis

Oferece integração perfeita com aplicativos populares como Slack, Google Drive e Outlook

Rastreia facilmente pipelines e estágios de vendas

As equipes podem colaborar facilmente com sua ferramenta de comunicação integrada

Automatiza tarefas repetitivas para aumentar a eficiência

Limitações do CRM de vendas de segunda-feira

Configuração complexa: A configuração inicial é demorada devido às amplas opções de personalização

Curva de aprendizado: Os usuários podem precisar de tempo para se adaptar à interface visual

Custo: os planos de nível mais alto podem ser caros para equipes pequenas

Preços do CRM de vendas da Monday

Individual : Gratuito para até 2 usuários com recursos básicos

: Gratuito para até 2 usuários com recursos básicos Básico : uS$ 8 por usuário/mês com recursos essenciais de CRM

: uS$ 8 por usuário/mês com recursos essenciais de CRM Standard : uS$ 10 por usuário/mês com automação e integrações aprimoradas

: uS$ 10 por usuário/mês com automação e integrações aprimoradas Pro : uS$ 16 por usuário/mês com recursos avançados de CRM

: uS$ 16 por usuário/mês com recursos avançados de CRM Enterprise: Preços personalizados para grandes organizações

Classificações e análises do Monday Sales CRM

G2 : 4.6/5 em mais de 2.000 avaliações

: 4.6/5 em mais de 2.000 avaliações Capterra: 4.5/5 de mais de 1.500 avaliações

6. GreenRope: melhor para vendas e marketing integrados

via GreenRope O pacote do sistema de CRM da GreenRope fornece uma ampla gama de ferramentas para vendas, marketing e automação. Projetado para simplificar os processos comerciais, ele oferece marketing avançado por e-mail com serviços de automação, gerenciamento contínuo de eventos e registros, além de análises e relatórios inclusivos.

O GreenRope também conta com escuta social para monitorar menções à marca e o sentimento dos clientes, além de rastreamento de sites para entender o comportamento dos visitantes e otimizar o conteúdo para obter melhores conversões. Dado o alto nível de penetração da mídia social em Cingapura (85%), o recurso de escuta social da plataforma pode ser útil na elaboração de estratégias de alcance local.

Melhores recursos do GreenRope

Consiste em módulos de gerenciamento de relacionamento com o cliente para vendas, marketing e suporte ao cliente

Opções para marketing por e-mail mais avançado com serviços de automação

Gerencia eventos e registros com perfeição

Oferece análises e relatórios abrangentes

Automatiza processos para melhorar o desempenho dos negócios

Limitações do GreenRope

Interface : Alguns usuários acham a interface antiquada e não muito fácil

: Alguns usuários acham a interface antiquada e não muito fácil Curva de aprendizado : É difícil de usar porque é complexa e tem muitas funcionalidades

: É difícil de usar porque é complexa e tem muitas funcionalidades Suporte ao cliente: Opções limitadas de suporte ao cliente nos planos de nível inferior

Preços do GreenRope

Inicial : uS$ 99/mês para até 1.000 contatos

: uS$ 99/mês para até 1.000 contatos Pro : uS$ 199/mês para até 10.000 contatos

: uS$ 199/mês para até 10.000 contatos Premium : $299/mês para até 50.000 contatos

: $299/mês para até 50.000 contatos Enterprise: Preços personalizados para necessidades mais abrangentes

Classificações e avaliações do GreenRope

G2 : 4.3/5 de mais de 200 avaliações

: 4.3/5 de mais de 200 avaliações Capterra: 4.4/5 de mais de 300 avaliações

7. Pipedrive: O melhor para gerenciamento de pipeline de vendas

via Pipedrive O Pipedrive é um software de destaque de gerenciamento de relacionamento com o cliente feito sob medida para a equipe de vendas da sua empresa. Ele é equipado com recursos de interface amigável e ferramentas úteis para o gerenciamento de pipelines.

Ele automatiza tarefas repetitivas de vendas e oferece recursos de comunicação para interações perfeitas por e-mail com os clientes. Integrado a ferramentas de comunicação populares, como o WhatsApp e o Facebook Messenger, o Piperdrive permite uma comunicação simplificada com os clientes de Cingapura em suas plataformas preferidas.

O Pipedrive também inclui documentos de vendas bem explicados e um aplicativo móvel com todos os recursos necessários para o gerenciamento de vendas em qualquer lugar. Portanto, esse software é uma ótima opção para empresas de pequeno e médio porte de Cingapura que desejam aumentar sua produtividade de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Pipeline de vendas visual e fácil de usar

Automatiza tarefas de vendas repetitivas

Comunica-se com os clientes por e-mail de forma harmoniosa

Fornece documentos de vendas bem explicados e explicativos

Software móvel com todos os recursos possíveis para o gerenciamento de vendas fora do escritório

Limitações do Pipedrive

Personalização limitada : Em comparação com outros CRMs, suas alternativas de personalização são limitadas

: Em comparação com outros CRMs, suas alternativas de personalização são limitadas Ferramentas básicas de marketing : Recursos de marketing limitados, mais voltados para vendas

: Recursos de marketing limitados, mais voltados para vendas Custo dos add-ons: Os recursos adicionais podem aumentar os custos gerais

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 12,50 por usuário/mês para recursos básicos

: uS$ 12,50 por usuário/mês para recursos básicos Avançado : uS$ 24,90 por usuário/mês com recursos aprimorados

: uS$ 24,90 por usuário/mês com recursos aprimorados Profissional : uS$ 49,90 por usuário/mês para ferramentas avançadas

: uS$ 49,90 por usuário/mês para ferramentas avançadas Enterprise: uS$ 99 por usuário/mês para acesso total aos recursos

Classificações e avaliações do Pipedrive

G2 : Classificado como 4,2/5 em mais de 2.000 avaliações

: Classificado como 4,2/5 em mais de 2.000 avaliações Capterra: Classificado como 4,5/5 em mais de 1.200 avaliações

8. Freshsales: Melhor para vendas com IA

via Freshsales Um componente essencial do pacote Freshworks, o Freshsales é dedicado a melhorar a eficiência do processo de vendas, aproveitando a análise e a automação orientadas por IA.

A plataforma automatiza os processos de vendas para melhorar a produtividade e permite um melhor acompanhamento com recursos como taxa de abertura de e-mail e rastreamento de cliques. O Freshsales também oferece um aplicativo móvel para gerenciar as atividades de vendas de qualquer lugar.

Ele é conhecido por sua interface amigável e fortes funcionalidades projetadas especificamente para equipes de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Utiliza IA para propor ideias ou soluções práticas

Atribui pontuações aos leads com base em seu nível de interação Automatiza os processos de vendas para aumentar a produtividade

Melhores recursos de acompanhamento em e-mails para rastrear cliques Gerencie atividades de vendas de qualquer lugar com um aplicativo móvel

Limitações do Freshsales

Limites de integração : Integrações limitadas em comparação com alguns concorrentes

: Integrações limitadas em comparação com alguns concorrentes Complexidade : Alguns usuários consideram a configuração de recursos avançados complexa

: Alguns usuários consideram a configuração de recursos avançados complexa Suporte: Suporte limitado ao cliente nos planos de nível inferior

Preço de vendas recentes

Plano gratuito : Recursos básicos para equipes pequenas

: Recursos básicos para equipes pequenas Plano de crescimento : uS$ 15 por usuário/mês com ferramentas essenciais de CRM

: uS$ 15 por usuário/mês com ferramentas essenciais de CRM Pro : uS$ 39 por usuário/mês com recursos avançados

: uS$ 39 por usuário/mês com recursos avançados Enterprise: uS$ 69 por usuário/mês para recursos abrangentes de CRM

Classificações e avaliações da Freshsales

G2 : 4.6/5 de mais de 900 avaliações

: 4.6/5 de mais de 900 avaliações Capterra: 4.6/5 de mais de 500 avaliações

9. Zoho CRM: Melhor para personalização e acessibilidade

via Zoho CRM O sistema Zoho CRM oferece a empresas de todos os portes uma variedade de opções de personalização e soluções econômicas. Ele automatiza fluxos de trabalho e tarefas de rotina e permite a comunicação em vários canais, como email, mídia social e chat

O Zoho CRM se integra a várias ferramentas de terceiros, como o software de contabilidade QuickBooks, plataformas de automação de marketing e aplicativos de produtividade. Isso permite que as empresas de Cingapura conectem o Zoho CRM à sua pilha de tecnologia existente para obter um fluxo de trabalho unificado.

Saiba como o Zoho CRM ajudou Display Science, com sede em Cingapura com sede em Cingapura, para ampliar suas operações e, ao mesmo tempo, cumprir a Lei PDPA.

Melhores recursos do Zoho CRM

O Zia AI fornece análises e percepções preditivas de vendas

Amplas opções de personalização para módulos e campos

Automatiza fluxos de trabalho e tarefas de rotina

Envie e-mails, comunique-se via mídia social e participe de bate-papos em diferentes canais.

Ferramentas de terceiros comoSignpass estão perfeitamente integradas aos aplicativos Zoho para facilitar processos fáceis em Cingapura

Limitações do Zoho CRM

Interface do usuário : Alguns usuários acham a interface menos intuitiva

: Alguns usuários acham a interface menos intuitiva Curva de aprendizado : Pode ser acentuada devido às amplas opções de personalização

: Pode ser acentuada devido às amplas opções de personalização Suporte: O suporte ao cliente poderia ser melhorado para os planos gratuitos e de nível inferior

Preços do Zoho CRM

Plano gratuito : Recursos básicos para até 3 usuários

: Recursos básicos para até 3 usuários Padrão : uS$ 12 por usuário/mês com ferramentas essenciais do sistema de CRM

: uS$ 12 por usuário/mês com ferramentas essenciais do sistema de CRM Profissional : uS$ 20 por usuário/mês com recursos avançados

: uS$ 20 por usuário/mês com recursos avançados Enterprise : uS$ 35 por usuário/mês para recursos abrangentes

: uS$ 35 por usuário/mês para recursos abrangentes Ultimate: uS$ 45 por usuário/mês para acesso total a todos os recursos

Classificações e resenhas do Zoho CRM

G2 : 4.0/5 de mais de 1.700 avaliações

: 4.0/5 de mais de 1.700 avaliações Capterra: 4.2/5 de mais de 2.000 avaliações

10. Eber: Melhor para integração de programas de fidelidade

via Eber O Eber foi projetado para integrar o CRM aos programas de fidelidade do cliente, o que o torna ideal para empresas que buscam aprimorar a retenção e o envolvimento do cliente.

Ele oferece recursos para gerar e gerenciar programas de fidelidade, classificar clientes para marketing direcionado, automatizar programas de fidelidade e de engajamento de clientes campanhas de marketing e obter insights sobre o comportamento do cliente e o desempenho do programa.

Além disso, o Eber integra-se com os populares sistemas de PDV de Cingapura, incluindo o Lightspeed Retail e o Shopify, para um ecossistema de dados coeso.

Melhores recursos da Eber

Gerar e gerenciar esquemas de fidelidade de clientes sem nenhuma dificuldade

Classifica os clientes de acordo com suas necessidades para o marketing direcionado

Ajuda a automatizar campanhas de fidelidade e marketing

Fornece insights sobre o comportamento do cliente e o desempenho do programa de fidelidade

Integra-se com sistemas de PDV e outras ferramentas de negócios

Limitações do Eber

Profundidade dos recursos : Recursos de CRM limitados em comparação com plataformas de CRM dedicadas

: Recursos de CRM limitados em comparação com plataformas de CRM dedicadas Escalabilidade : Pode não ser bem dimensionado para empresas muito grandes

: Pode não ser bem dimensionado para empresas muito grandes Personalização: Menos opções de personalização para recursos que não são de fidelidade

Preços do Eber

Inicial : uS$ 29/mês para recursos básicos do programa de fidelidade

: uS$ 29/mês para recursos básicos do programa de fidelidade Profissional : uS$ 69/mês com ferramentas avançadas de campanha

: uS$ 69/mês com ferramentas avançadas de campanha Business : $129/mês para recursos abrangentes de fidelidade e CRM

: $129/mês para recursos abrangentes de fidelidade e CRM Enterprise: Preços personalizados para grandes organizações

Classificações e avaliações do Eber

G2 : 4.5/5 em mais de 150 avaliações

: 4.5/5 em mais de 150 avaliações Capterra: 4.6/5 de mais de 100 avaliações

Acelere o sucesso de sua startup com o CRM certo

Vimos uma variedade de softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente em Cingapura, cada um com suas próprias características exclusivas voltadas para atender a diversos requisitos comerciais.

Desde os amplos recursos do Salesforce até o alinhamento de marketing e vendas da HubSpot e a integração de gerenciamento de projetos do ClickUp, há um CRM para cada necessidade. Avalie essas opções para encontrar a melhor opção para sua organização.

Se você estiver procurando uma solução de CRM abrangente, com recursos como pipelines personalizáveis, automação de fluxo de trabalho, integrações perfeitas e gerenciamento abrangente de tarefas, o ClickUp é a melhor opção. Pronto para transformar seu gerenciamento de relacionamento com o cliente?

Inscreva-se para uma conta ClickUp gratuita hoje!