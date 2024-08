10 melhores softwares de gerenciamento de projetos da Índia

A primeira vez que usei uma ferramenta de gerenciamento de projetos, fiquei impressionado. Não ter que lidar com planilhas espalhadas e cadeias intermináveis de e-mails foi, pessoalmente, uma grande vitória. De repente, minha equipe e eu nos tornamos organizados, responsáveis e focados no cumprimento dos prazos.

Alguns anos e várias ferramentas de gerenciamento de projetos depois, sei o que torna uma plataforma de gerenciamento de projetos excelente. Aproveitando minha experiência, pesquisa e testes realizados pela equipe do ClickUp, estou aqui para compartilhar as principais opções de software de gerenciamento de projetos disponíveis na Índia atualmente.

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de projetos?

Minha experiência com vários softwares de gerenciamento de projetos na Índia me ajudou a identificar o que preciso em minha ferramenta. Aqui estão alguns deles:

Hub centralizado: Procure uma ferramenta que mantenha tudo em um só lugar - tarefas, arquivos, comunicação e rastreador de prazos. Isso elimina as lacunas de informações e mantém todos na equipe alinhados

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos da Índia para usar em 2024

ClickUp: A melhor para gerenciamento de projetos tudo-em-um

_Garanta a conformidade do projeto em 360° com os recursos de Gerenciamento de Projetos do ClickUp

Eu já havia usado várias ferramentas de gerenciamento de projetos pagas e gratuitas durante anos antes de conhecer o ClickUp, algumas das quais estão nesta lista. Portanto,

Gerenciamento de projetos do ClickUp

A ferramenta tinha muito a oferecer. Mas ela me conquistou rapidamente com seus recursos inovadores, como o ClickUp AI.

Sua plataforma completa reúne sua equipe com fluxos de trabalho conectados, documentos e painéis em tempo real. Isso ajuda todos a se moverem mais rapidamente, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo. Agora vamos dar uma olhada em alguns recursos interessantes que tornam o gerenciamento de projetos perfeito:

Acelere a velocidade de seu projeto com o ClickUp AI: ClickUp Brain Assistente de IA do ClickUp, leva o gerenciamento de projetos a um nível diferente. Ele oferece a você uma Ferramenta de gerenciamento de projetos com IA para acelerar a execução do projeto, gerar subtarefas a partir de descrições, resumir discussões e até mesmo escrever atualizações com um redator de IA - garantindo maior eficiência

Encontre respostas e trabalhe mais rápido com o ClickUp Brain

Simplifique a priorização e o planejamento: Com o ClickUp, acompanhar as prioridades é muito fácil. As equipes podem ver todos os detalhes do projeto em um só lugar usando Visualizações do ClickUp e analisar seu alinhamento com as metas da empresa. Essa visão holística permite que os funcionários planejem com eficiência e aloquem recursos estrategicamente

Escolha o layout que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho de conformidade com o ClickUp Views

Comunicação e transparência aprimoradas: O ClickUp promove melhor comunicação e transparência durante todo o ciclo de vida do projeto. Colabore em sua visão com o Documentos do ClickUp e compartilhe atualizações com Bate-papo do ClickUp e mantenha todos informados por meio da caixa de entrada integrada

Use formatação avançada e trabalhe com mais eficiência com o ClickUp Docs

Entregue projetos com mais rapidez e dentro do orçamento: Simplificar a colaboração entre equipes e o planejamento de projetos em uma única plataforma torna-se fácil com o ClickUp.Automação ClickUp elimina tarefas tediosas, liberando as equipes para se concentrarem nas principais prioridades, resultando em uma entrega mais rápida do projeto e melhor controle orçamentário

Poupe tempo em tarefas repetitivas aproveitando as Automações do ClickUp

Obtenha visibilidade clara com relatórios detalhados: O ClickUp fornece uma única fonte de verdade para os dados de seu projeto. Obtenha insights em tempo real sobre o progresso, identifique possíveis obstáculos e garanta a alocação ideal de recursos.

Dashboards do ClickUp mantenha-se informado sobre o andamento de seus projetos, permitindo decisões informadas e mantendo-se à frente da curva

Visualize o progresso de sua equipe por meio dos ClickUp Dashboards

O ClickUp realmente simplifica

gerenciamento de projetos

e críticas positivas, como esta do G2, corroboram essa afirmação.

A Qliclabs é uma startup com uma equipe de 20 membros da Índia. Criamos um concurso e testamos o Asana, o Jira, o Monday e, por fim, escolhemos o Clickup porque achamos que era muito simples e fácil de usar. Pudemos mudar do Asana para o Clickup com um clique de um botão, essa foi a melhor parte.

Vignesh P.

, cofundador

Melhores recursos do ClickUp

Organize projetos com tarefas, subtarefas, listas de verificação e campos personalizados

Escolha entre gráficos de Gantt, quadros Kanban, listas e muito mais para visualizar o fluxo de trabalho

Discuta ideias, compartilhe atualizações e atribua comentários diretamente no ClickUp Chat

Fácil de usar: encontre qualquer coisa no ClickUp e nos aplicativos conectados com facilidade

Crie, edite, compartilhe e colabore em documentos com o ClickUp Docs

Acompanhe o tempo da tarefa diretamente no ClickUp

Monitore o progresso do projeto com visualizações de dados em tempo real no ClickUp Dashboards

Defina e fique de olho nas metas da empresa, da equipe e individuais com o Metas do ClickUp

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel carece de alguns recursos presentes no aplicativo para desktop

Novos usuários podem inicialmente achar a lista exaustiva de recursos esmagadora

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Plano ilimitado: ₹584/mês por usuário

₹584/mês por usuário Plano comercial: ₹1000/mês por usuário

₹1000/mês por usuário Plano Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Entre em contato para obter preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por Rs. 417 por membro do espaço de trabalho por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Dica profissional: Você pode acessar esse e outros modelos específicos do setor no site

Repositório de modelos do ClickUp

.

2. Hive: Melhor para colaboração fácil de usar e flexibilidade

via Hive Na minha opinião, qualquer lista das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos na Índia estaria incompleta sem o Hive. Adequado para equipes de todos os tamanhos, o Hive oferece uma interface intuitiva, preços competitivos e um excepcional suporte ao cliente.

O Hive vai além do software básico de gerenciamento de tarefas ao apresentar um conjunto de ferramentas de colaboração, incluindo chat em equipe, anotações colaborativas e integração com plataformas de videoconferência como o Zoom.

Melhores recursos do Hive

Acomode diferentes estilos de trabalho com uma variedade de visualizações de projetos, incluindo gráficos de Gantt, quadros Kanban, visualizações de calendário, visualizações de tabela e muito mais

Simplifique a colaboração com bate-papo de equipe integrado, anotações colaborativas e integrações de videoconferência

Aprimore o gerenciamento do fluxo de trabalho com ferramentas de controle de tempo, recursos, revisão e aprovação, integração nativa de e-mail e recursos de automação de tarefas e fluxo de trabalho

Gere conteúdo com o HiveMind, um assistente de IA, e economize tempo e esforço

Mantenha o foco da sua equipe definindo e acompanhando metas diretamente no Hive

Limitações do Hive

Pode ser menos econômico para equipes pequenas ou startups em comparação com soluções básicas de gerenciamento de projetos

Há relatos de lentidão ocasional no carregamento e pequenos bugs com o uso extensivo da plataforma

Preços do Hive

Hive Free: Plano gratuito para sempre com funcionalidade limitada, até 10 usuários

Plano gratuito para sempre com funcionalidade limitada, até 10 usuários Hive Starter e Hive Teams: ₹85 e ₹250 por mês por usuário, respectivamente

₹85 e ₹250 por mês por usuário, respectivamente Enterprise: Para segurança ou recursos adicionais, entre em contato conosco para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Hive

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.00 avaliações)

Gosto de como o Hive me ajuda a acompanhar e documentar minhas tarefas e projetos. Ele oferece uma interface de usuário amigável e um excelente atendimento ao cliente. O Hive fez um excelente trabalho com sua marca. Acredito que ele está no caminho certo para se tornar um excelente aplicativo de local de trabalho.

Ankit M.

gerente de engenharia de software

3. Monday.com: O melhor para fluxos de trabalho personalizáveis e automação avançada

via

Segunda-feira.com

Incluí a monday.com nesta lista devido ao seu incrível nível de personalização. É uma plataforma versátil de gerenciamento de trabalho projetada para lidar com todos os tipos de projetos e fluxos de trabalho adaptados às necessidades específicas do gerente de projeto.

Por exemplo, a ferramenta oferece inúmeros modelos personalizáveis para diferentes metodologias de gerenciamento de projetos, como Agile, Scrum e Kanban. Além disso, a capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e a automação aumentam ainda mais a produtividade e a eficiência de seus processos de negócios.

melhores recursos do #### Monday.com

Automatize fluxos de trabalho com o Automation Center, permitindo a criação de automação personalizada a partir do zero, use automação pré-construídamodelos de gerenciamento de projetosou aproveite as integrações para conectar a monday.com às suas ferramentas existentes

Aproveite os documentos de trabalho para coautoria de documentos, formulários para coleta de feedback e ferramentas de revisão para manter sua equipe conectada

Visualize a capacidade da equipe e a alocação de recursos com a visualização de carga de trabalho, enquanto as visualizações de aplicativos integram seus aplicativos favoritos diretamente ao seu projeto

Conecte-se a uma ampla gama de ferramentas populares e a milhares de outras por meio do Zapier

Limitações do Monday.com

Embora a monday.com ofereça uma visualização de Gantt, ela não foi projetada para criar projetos do zero dentro da própria visualização

Alguns usuários relataram problemas ocasionais com determinadas visualizações que não se atualizam automaticamente como esperado

Os principais recursos de gerenciamento de projetos, como a visualização de Gantt, só estão disponíveis no plano Pro e superior, o que é uma desvantagem para equipes com orçamento limitado

preços do #### Monday.com

Free forever: Até 2 estações

Até 2 estações Basic: ₹748,05 por mês por usuário, mínimo de 3 usuários

₹748,05 por mês por usuário, mínimo de 3 usuários Standard: ₹997,41 por mês por usuário, mínimo de 3 usuários

₹997,41 por mês por usuário, mínimo de 3 usuários Pro: ₹1579,23 por mês por usuário, mínimo de 3 usuários

₹1579,23 por mês por usuário, mínimo de 3 usuários Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5,0 (mais de 10.600 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 10.600 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ avaliações)

"A Monday.com oferece quadros personalizáveis que nos permitem organizar tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Nossa equipe cria facilmente tarefas, define prazos e acompanha o progresso em tempo real. O suporte ao cliente também é muito bom. O Monday.com apresenta uma interface visualmente atraente e intuitiva que facilita a navegação e a compreensão da equipe."

Aman S.

, Gerente de desenvolvimento de projetos

4. ProofHub: O melhor para um gerenciamento econômico e completo

via

Centro de Provas

O ProofHub é uma ótima opção para equipes indianas, especialmente aquelas que buscam uma solução única de gerenciamento de projetos e colaboração por um preço fixo. Não há mais necessidade de fazer malabarismos com vários aplicativos - gerencie vários projetos, equipes e interações com clientes, tudo em um só lugar.

A ferramenta também me poupa muito tempo com a revisão on-line - não há mais cadeias de e-mail intermináveis cheias de comentários sobre documentos. Em vez disso, todos podem deixar comentários e sugestões diretamente no arquivo, tornando o processo de revisão simplificado e eficiente.

Melhores recursos do ProofHub

Crie fluxos de trabalho personalizados e automatize tarefas repetitivas, economizando tempo e esforço da equipe

Gerencie tarefas, atribua-as a membros da equipe e acompanhe o progresso - tudo em uma única interface de fácil utilização

Colabore efetivamente com as partes interessadas internas e externas com recursos como anexos de arquivos, comentários de tarefas e bate-papo integrado

Planeje com gráficos de Gantt para o planejamento de projetos, acompanhe o tempo para o gerenciamento de recursos e gere relatórios personalizados para obter informações sobre a integridade do projeto

Limitações do ProofHub

A estrutura de preços do ProofHub é para equipes e pode não ser a opção ideal para freelancers individuais

Embora o preço fixo seja atraente, é importante levar em conta o custo total para o tamanho da sua equipe. O custo "por usuário" pode ser maior do que o de alguns concorrentes, especialmente para equipes menores

Preços do ProofHub

O ProofHub oferece dois planos:

Essencial: ₹3735.67 para usuários ilimitados, cobrado anualmente

₹3735.67 para usuários ilimitados, cobrado anualmente Ultimate Control: ₹7388.33 para usuários ilimitados, recursos ilimitados e projetos ilimitados, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4,5/5,0 (mais de 85 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ avaliações)

"A melhor parte do ProofHub é que ele tem tudo em um só lugar! Eu costumava pedir atualizações sobre tarefas e projetos por e-mail e depois tinha que procurar essas conversas mais tarde. Isso desperdiça muito do meu tempo. Agora fazemos comentários e temos essas conversas diretamente na tarefa. Ele também mantém todas as minhas informações, documentos e arquivos de projeto no mesmo lugar. O bate-papo embutido facilita o envio e o recebimento rápido de informações. E sempre que preciso de ajuda, a equipe de suporte do ProofHub é muito prestativa e responde rapidamente."

Anchal S.

, usuário do mercado intermediário

5. Microsoft Project: Melhor para usuários existentes do Microsoft 365

via Microsoft Project O Microsoft Project foi o primeiro software de gerenciamento de projetos na Índia que usei, em meu primeiro emprego. Embora eu tenha usado outras ferramentas de gerenciamento de projetos desde então, o Project oferece um conforto familiar, especialmente para aqueles que usam extensivamente o Microsoft 365.

Ele se integra perfeitamente a todo o pacote Microsoft, incluindo Outlook, Excel e Skype, facilitando o compartilhamento de informações e a colaboração.

O recurso de gerenciamento de recursos da ferramenta me ajuda a visualizar as cargas de trabalho e evitar o comprometimento excessivo de qualquer pessoa. Embora existam ferramentas de gerenciamento de projetos mais simples no mercado, os recursos robustos de agendamento do Microsoft Project funcionam melhor para projetos empresariais complexos com os quais as empresas indianas costumam trabalhar.

Melhores recursos do Microsoft Project

Integração com outros aplicativos e serviços do Microsoft 365, tornando-o uma escolha natural para equipes que usam o ecossistema da Microsoft

Visualize projetos com poderosos gráficos de Gantt, quadros Kanban e roteiros de projetos

Simplifique o gerenciamento de tarefas e recursos com recursos avançados de agendamento e alocação de recursos

Colabore de forma eficaz com ferramentas de comunicação incorporadas, como o Microsoft Teams e o SharePoint

Limitações do Microsoft Project

Oferece menos personalização em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos na Índia

Apesar de ter um aplicativo Web, o Project não tem um aplicativo iOS nativo, o que pode ser uma desvantagem para algumas equipes

Inclui recursos básicos de colaboração, mas pode não ser tão robusto quanto algumas ferramentas de colaboração dedicadas.

Preços do Microsoft Project

Implantação na nuvem

**Plano 1 do planejador:₹835/mês por usuário

Plano de projeto 3: ₹2500/mês por usuário

₹2500/mês por usuário Plano de projeto 5: ₹4588/mês por usuário

Implementação no local

Project Standard 2021: ₹56730 compra única

₹56730 compra única Project Professional 2021: ₹108455 compra única

₹108455 compra única Project Server: Preço personalizado

Microsoft Project avaliações e comentários

G2: 4.0/5.0 (mais de 1.600 avaliações)

4.0/5.0 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (1.800+ avaliações)

O Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) aborda o problema empresarial do gerenciamento ineficiente de projetos e da falta de alinhamento estratégico. Ele fornece às organizações uma plataforma centralizada para planejar, executar e monitorar projetos de forma eficaz, garantindo melhor alocação de recursos, colaboração simplificada e melhores taxas de sucesso dos projetos. O PPM permite que as empresas alinhem projetos com metas estratégicas, priorizem iniciativas, otimizem a utilização de recursos e tomem decisões orientadas por dados, resultando em maior produtividade, entrega de projetos e desempenho geral dos negócios.

Tushar K

, usuário do mercado intermediário

6. Nifty: Melhor para visualizações claras e controle de marcos

via

Nítido

O Nifty é uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes que priorizam visualizações claras e acompanhamento de marcos.

Ao manter todos atualizados sobre as metas organizacionais e acompanhar o progresso em relação aos marcos, o Nifty reduz os ciclos de desenvolvimento do projeto e aumenta a produtividade da equipe.

A ferramenta também pode trazer mais organização aos seus projetos por meio do recurso de portfólio, que permite agrupar projetos por departamentos, locais, gerentes ou outros. Isso automatiza os convites para projetos com base na equipe, removendo mais uma etapa das atividades diárias dos gerentes de projeto.

Os recursos de controle de orçamento do Nifty podem realmente melhorar o gerenciamento dos gastos do projeto. Os relatórios detalhados da ferramenta me permitem identificar riscos financeiros logo no início e corrigir o curso mais rapidamente.

Melhores recursos do Nifty

Planeje projetos com gráficos de Gantt, quadros Kanban e listas de tarefas para atender às suas preferências de fluxo de trabalho

Colabore em tempo real com bate-papo de equipe integrado, compartilhamento de arquivos e comentários de tarefas

Automatize fluxos de trabalho com dependências de tarefas, marcos e tarefas recorrentes para aumentar a produtividade

Acompanhe o progresso do projeto com painéis visuais e visões gerais para obter insights claros

Integre-se a ferramentas populares como Google Drive, Slack e Zoom para aprimorar o fluxo de trabalho da equipe

Limitações do Nifty

Os recursos de controle de tempo e relatórios só estão disponíveis em contas pagas, o que pode ser uma desvantagem para equipes com orçamento limitado

Os planos gratuitos não permitem convidados e clientes, uma possível limitação para projetos que exigem colaboração externa

Preços do Nifty

**Gratuito

Inicial: ₹4087/mês

₹4087/mês Pro: ₹8260/mês

₹8260/mês Negócios: ₹12430/mês

₹12430/mês Ilimitado: ₹41630/mês

Nifty ratings and reviews

G2: 4,7/5,0 (mais de 430 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 400 avaliações)

"O Nifty é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que já usamos até hoje. Integração de clientes como convidados A integração de clientes no portal do Nifty é bastante simples. Com apenas alguns cliques, podemos adicionar nossos clientes como convidados em seus respectivos projetos. Eles podem adicionar suas tarefas e verificar o progresso geral de seus projetos." Kaushal fundador e CEO

7. Wrike: O melhor para agilizar a revisão e a aprovação de arquivos

via Wrike O Wrike é um poderoso software de gerenciamento de projetos tudo-em-um na Índia, no qual empresas como a Procter confiam. Com quase duas décadas, ele oferece recursos robustos para dar suporte a organizações em crescimento.

Por que incluir o Wrike? Ele se destaca no gerenciamento de fluxos de trabalho de aprovação e revisão de arquivos. Seu modo de comparação de provas é um divisor de águas, permitindo a comparação fácil de versões de arquivos e feedback sobre as alterações mais sutis.

Melhores recursos do Wrike

Inicie tarefas ou projetos preenchendo um formulário de solicitação simples

Organizar projetos em espaços específicos e categorizar informações dentro de projetos, pastas, tarefas e subtarefas

Visualizar o trabalho em formatos como calendário, quadro Kanban, exibição de tabela, gráficos de Gantt e gráficos de carga de trabalho

Simplifique o gerenciamento das partes interessadas com funções como marcação cruzada, edição de documentos em tempo real, revisão e colaboração externa

Limitações do Wrike

A autenticação de dois fatores, uma medida de segurança crucial, só está disponível no plano Enterprise

Independentemente de um plano gratuito, muitas das principais integrações têm um custo adicional, o que pode aumentar o preço para a sua equipe. Como resultado, ele pode se tornar caro para equipes maiores com necessidades complexas

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: ₹817/mês por usuário

₹817/mês por usuário Empresa: ₹2070/mês por usuário

₹2070/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5,0 (mais de 3.600 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (2.600+ avaliações)

"Acredito que posso dizer, em nome de todos os usuários da minha organização, que a interface de usuário do Wrike é fácil de se acostumar e entender. Outra coisa que mais gosto no Wrike é seu aplicativo móvel. Ele nos permite usá-lo de qualquer lugar e esperar a mesma interface de usuário e produtividade que usamos no navegador da Web do nosso sistema de computador."

Arjun S.

, Diretor de IA Conversacional

8. Noção: Melhor para criadores de conteúdo e empreendedores individuais

via Notion Até pouco tempo atrás, eu sabia que o Notion era um poderoso aplicativo de anotações e criação de conteúdo que é especialmente popular entre os criadores de conteúdo solo indianos e agências de gerenciamento de influenciadores. Mas ele também é um balcão único para gerenciamento de projetos! Ele permite criar projetos, elaborar roteiros, dividir tarefas, atribuí-las a vários membros da equipe (se você tiver uma equipe!) e até mesmo definir dependências de tarefas.

Pessoalmente, acho que o ponto forte do Notion está em permitir a documentação transparente. Posso usá-lo para criar wikis detalhadas para documentar planos de projetos, atas de reuniões e até mesmo diretrizes de comunicação com o cliente, tudo em um único local centralizado. Isso garante que todos possam acessar as informações mais recentes e elimina o caos de procurar em inúmeros e-mails ou pastas para o gerenciamento de documentos.

melhores recursos do #### Notion

Mantenha todas as informações do projeto organizadas com o Project Wiki do Notion

Inicie projetos com modelos pré-criados para roteiros, fluxos de trabalho e muito mais

Gerencie tarefas de forma eficiente com os recursos de gerenciamento de tarefas do Notion

Escolha entre os modos de exibição Timeline e Kanban para visualizar o progresso do projeto

Crie documentos ricos com vídeos, trechos de código e mais de 50 outros tipos de conteúdo usando o Notion Notes and Docs.

Limitações do Notion

A flexibilidade do Notion envolve uma curva de aprendizado e pode levar algum tempo para dominar seus recursos

Embora ofereça recursos de gerenciamento de projetos, não é uma ferramenta dedicada a isso. Talvez você precise de integrações para funções básicas de gerenciamento de projetos.

Preços do Notion

O Notion oferece quatro planos:

Free: Colaborar com até 10 convidados

Colaborar com até 10 convidados Plus: ₹664,94 por usuário por mês, cobrado anualmente

₹664,94 por usuário por mês, cobrado anualmente Business: ₹1246,76 por usuário por mês, cobrado anualmente

₹1246,76 por usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: Preços personalizados

Notion ratings & reviews

G2: 4,7/5,0 (mais de 5.400 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 5.400 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (2.100+ avaliações)

Pessoalmente, adoro a flexibilidade e a versatilidade do Notion. Ele me permite criar páginas personalizadas, bancos de dados e listas de tarefas que atendem perfeitamente às minhas necessidades. Também aprecio a capacidade de colaborar em tempo real com outras pessoas, e a sincronização perfeita entre dispositivos garante que eu possa acessar minhas informações onde quer que eu vá. O Notion realmente se tornou uma ferramenta essencial para me manter organizado e produtivo.

Mohamed A.

, Marketing digital

9. Jira: o melhor para desenvolvimento ágil de software na Índia

via

Atlassian

Se você estiver gerenciando projetos de desenvolvimento de software ágil, o Jira é um forte candidato à sua principal opção de software de gerenciamento de projetos na Índia.

Ele foi projetado especificamente para dar suporte a metodologias ágeis, permitindo que você implemente estruturas Scrum, Kanban e DevOps diretamente na plataforma.

Ao contrário das ferramentas de gerenciamento de projetos de tamanho único, o Jira me permite configurar fluxos de trabalho personalizados adaptados às nossas necessidades. Isso significa abandonar os modelos genéricos e criar estágios personalizados relevantes para os projetos indianos, como "aprovações governamentais" ou "negociações com fornecedores" Essa transparência mantém todos alinhados e garante que as tarefas fluam sem problemas ao longo do ciclo de vida do projeto.

Assim, você pode planejar, codificar, implementar, liberar, monitorar o desempenho do projeto e manter todo o ciclo de vida do seu projeto de software, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Jira

Use linhas do tempo interativas para roteiros de projetos, quadros scrum para planejamento de sprint e quadros Kanban para gerenciamento ágil

Simplifique o rastreamento de bugs com o recurso de rastreamento de problemas para manter o desenvolvimento no caminho certo

Integre o Jira com mais de 3.000 ferramentas de desenvolvedor, como Scriptrunner e Zendesk, para otimizar os fluxos de trabalho

Acompanhe o progresso e meça o desempenho com relatórios e insights

Limitações do Jira

Interface rígida e desafios na personalização

Os sistemas de pesquisa e filtragem podem ser mais fáceis de usar

Preços do Jira

Gratuito: ₹0

₹0 Padrão: ₹680/mês por usuário

₹680/mês por usuário Premium: ₹1335/mês por usuário

₹1335/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5,0 (mais de 5.800 avaliações)

4,3/5,0 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 14.000 avaliações)

"O principal aspecto que o Jira está ajudando é o rastreamento/registro dos vários problemas que estão ocorrendo nas equipes. Isso dá visibilidade desde a menor mudança que está acontecendo no produto até uma mudança no nível da organização. Isso é usado como parte de um processo de gerenciamento de mudanças para que todos saibam o que está acontecendo e quem é o responsável."

Bharat D.

, Analista de qualidade sênior

10. Zoho Projects: Melhor para planejamento poderoso e integrações integradas

via

Zoho

Por último, mas não menos importante, tive que incluir o Zoho Projects nesta lista de softwares de gerenciamento de projetos na Índia, pois esse aplicativo pode lidar com projetos de todos os tamanhos e complexidades.

Para mim, um de seus maiores pontos fortes é o preço acessível. Em comparação com seus equivalentes, o Zoho Projects oferece uma solução econômica que é perfeita para equipes com orçamento limitado na Índia. Mas ele não compromete os recursos. A capacidade de criar fluxos de trabalho de tarefas personalizadas, completos com automação para tarefas repetitivas, é um divisor de águas. Isso libera um tempo valioso para que minha equipe se concentre em trabalhos mais estratégicos e reduz o risco de erros que podem afetar os processos manuais.

Ele também oferece uma familiar sensação de rede social com recursos como feeds, fóruns e discussões, mantendo as equipes conectadas. Além disso, está disponível para iOS, Android e outros dispositivos móveis para acesso em qualquer lugar.

Melhores recursos do Zoho Projects

Divida projetos complexos em tarefas realizáveis com os gráficos de Gantt do Zoho Projects

Defina dependências de tarefas, atribua tarefas a membros da equipe, programe eventos e acompanhe o progresso sem problemas

Configure projetos recorrentes e lembretes para manter a equipe no caminho certo

Promova a colaboração da equipe criando e compartilhando documentos, apresentações e planilhas do projeto

Monitore o tempo gasto em tarefas manualmente ou com o cronômetro integrado e gere faturas a partir de planilhas de horas com apenas alguns cliques

Limitações do Zoho Projects

A exportação de arquivos em formatos específicos é restritiva

Mesmo com recursos de relatório, alguns usuários acham que faltam certas funcionalidades

Atualmente, ele não oferece uma integração nativa com o sistema de contabilidade Quickbooks

Preços do Zoho Projects

Gratuito: ₹0

₹0 Premium: ₹334/mês por usuário

₹334/mês por usuário Enterprise: ₹750/mês por usuário

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4.3/5.0 (mais de 400 avaliações)

4.3/5.0 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 500 avaliações)

"A melhor parte dessa plataforma é que ela pode ser usada para gerenciar os projetos de qualquer setor. Ela pode ser configurada de acordo com as necessidades específicas da organização. Fácil de configurar e usar, tanto para o administrador quanto para os funcionários."

Manisha G

especialista sênior em desenvolvimento de negócios

A plataforma perfeita de gerenciamento de projetos está à sua espera

A escolha da plataforma certa de gerenciamento de projetos pode mudar o jogo para a sua equipe. Considere as necessidades e prioridades específicas da sua equipe antes de tomar a decisão. Lembre-se de que muitas delas oferecem avaliações gratuitas para testar seus recursos em primeira mão.

Mas se você estiver procurando uma solução completa para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos, aposto no ClickUp. Ele tem um conjunto abrangente de recursos, como exibições personalizáveis para simplificar os fluxos de trabalho, bate-papos e tópicos integrados para aumentar a colaboração e um cérebro de IA para capacitar sua equipe a fazer mais.

hoje mesmo e experimente a diferença!