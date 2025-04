10 melhores softwares de fluxo de trabalho de RH para otimizar seus processos de RH em 2025

O trabalho diário de uma equipe de RH normalmente envolve várias tarefas manuais ou papelada repetitiva que pode se tornar entediante. Desde solicitações de férias de funcionários e atualização de saldos de férias até o controle de folgas, salários e compensações, a lista é interminável!

Se você já se sentiu sobrecarregado com essas tarefas, não está sozinho.

Felizmente, hoje em dia, temos ferramentas e aplicativos que podem automatizar muitas das partes chatas do seu trabalho e ajudá-lo a realizar outras tarefas que exigem sua atenção. Software de automação do fluxo de trabalho de RH foi projetado para revolucionar suas operações usando tecnologia para reduzir processos repetitivos e aumentar a eficiência.

Imagine o típico processo de integração de novas contratações - muita papelada, configuração de contas e coordenação de sessões de treinamento. Com o software de automação de fluxo de trabalho de RH, essas tarefas podem ser automatizadas.

Quando um novo contratado entra na empresa, o software envia automaticamente documentos, fornece recursos de TI e agenda sessões de treinamento. É como ter um assistente virtual que cuida de todos os detalhes administrativos, permitindo que você se concentre na construção de relacionamentos sólidos com a sua equipe.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho de RH?

Sem otimizações do fluxo de trabalho, os processos de RH não podem ser eficientes. A automação do fluxo de trabalho libera seu tempo para se concentrar em estratégias e interações significativas com seus funcionários.

Além disso, com a ajuda da tecnologia e da Ferramentas de IA para RH com as ferramentas de IA para RH, você pode garantir sem esforço que os processos do seu escritório estejam em conformidade com os regulamentos e as políticas da empresa. Não há necessidade de se preocupar com riscos de conformidade e dores de cabeça.

Então, quais recursos você deve procurar ao comprar um bom software de automação de fluxo de trabalho de recursos humanos?

Ele deve melhorar o processo de recrutamento, a integração, o gerenciamento de licenças, as avaliações de desempenho e muito mais com fluxos de trabalho automatizados e personalizáveis

A solução deve ter um portal de autoatendimento para funcionários que permita que sua equipe acesse e atualize informações pessoais, visualize recibos de pagamento, solicite folgas e acompanhe os saldos de férias

O software de RH deve rastrear sem esforço as horas de trabalho dos funcionários, gerenciar turnos e automatizar processos de atendimento para cálculos precisos da folha de pagamento

Você deve ser capaz de definir Metas de RH realizar análises e apoiar o desenvolvimento dos funcionários com recursos intuitivos de gerenciamento de desempenho

Ele deve oferecer troca de dados contínua com outros sistemas de gerenciamento de desempenho Sistemas HRMS para uma experiência de gerenciamento de recursos humanos tranquila

Os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho de RH para usar em 2024

Aqui está uma lista bem pesquisada dos 10 melhores softwares de automação de fluxo de trabalho de RH. Este guia lista os melhores recursos, limitações, preços, avaliações e classificações de cada ferramenta para ajudá-lo a escolher a mais adequada.

1. ClickUp

Plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp Organize seu processo de RH e economize tempo com o ClickUp HR Project Management

é uma ferramenta que pode fazer tudo isso.

Se você deseja acompanhar seu processo de recrutamento, organizar seus materiais de integração e desligamento ou simplesmente organizar seus processos de RH o ClickUp para equipes de Recursos Humanos é uma ótima ferramenta para simplificá-los!

Veja como a plataforma faz isso:

Visualizações personalizáveis

Rastreie todas as suas tarefas no ClickUp com mais de 15 visualizações personalizáveis do seu fluxo de trabalho

O ClickUp oferece mais de 15 maneiras de visualizar suas tarefas na plataforma. Escolha entre opções como visualização de lista, visualização de Gantt, linha do tempo, quadro, calendário ou mapa mental!

Acompanhe tarefas, candidatos ou etapas de integração de funcionários em um piscar de olhos com colunas classificáveis, como status, prioridade ou datas de vencimento, visualmente com Visualizações do ClickUp . Visualize prazos, entrevistas ou sessões de treinamento em um layout de calendário para identificar sobreposições.

Quadros brancos ClickUp

Faça um brainstorming de ideias com sua equipe e transforme-as em tarefas realizáveis no ClickUp Whiteboard Quadro branco do ClickUp é um quadro branco virtual para fazer brainstorming de ideias de campanhas, estratégias de recrutamento ou ideias de marca de funcionários com sua equipe e transformá-las em itens acionáveis. Ele permite que todos colaborem em tempo real na plataforma.

Além disso, você pode transformar essas ideias em itens ou tarefas acionáveis no ClickUp. Esse quadro branco digital pode ajudá-lo a garantir que não haja lacunas em seu trabalho e a realizar suas tarefas no prazo.

Modelo de quadro branco de fluxo de processos

Implemente novos processos mais rapidamente com a ajuda do modelo de fluxo de processos do ClickUp

O ClickUp oferece vários modelos de RH gratuitos como os modelos Career Path, All Hands Meeting ou Performance Review, para simplificar e automatizar os processos de RH.

Mas para simplificar as coisas, o ClickUp oferece um Modelo de quadro branco de fluxo de processos para gerenciar todos os tipos de processos de RH.

Identifique em qual processo - recrutamento, treinamento, atendimento - você deseja trabalhar, descreva as etapas necessárias para concluir o processo e, em seguida, crie um fluxograma de processo na plataforma!

Esse modelo é um quadro branco pronto para uso, totalmente personalizável, que é especialmente útil para melhorar a clareza das tarefas e a compreensão do processo.

melhores recursos do #### ClickUp

Mantenha seus funcionários engajados, hospede jogos on-line e dê avisos com o ClickUp Mentions

Realize pesquisas com os funcionários, obtenha feedback ou organize enquetes para sua próxima saída com o Formulários do ClickUp Automatize todas as tarefas repetitivas ou demoradas com o Automações do ClickUp Planeje seu dia com Prioridades de tarefas do ClickUp que permite que você marque as tarefas como Urgente, Alta, Normal e Baixa

Usar Cérebro ClickUp para escrever contatos, contratos e políticas para criar um centro de conhecimento

Limitações do ClickUp

Pode ser uma curva de aprendizado íngreme para iniciantes navegarem na plataforma

Embora o ClickUp ofereça suporte a várias integrações de terceiros, pode ser um desafio integrar-se aos sistemas de RH existentes ou a outras ferramentas essenciais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Empresarial : $19/usuário por mês

: $19/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda as empresas a automatizar e gerenciar seus fluxos de trabalho sem codificação. Os usuários podem criar fluxos de trabalho personalizados para planejamento de RH, integração de funcionários, aprovações de despesas e emissão de tíquetes de TI.

O Kissflow simplifica as tarefas automatizando etapas repetitivas, encaminhando aprovações e fornecendo insights por meio de relatórios e análises.

Melhores recursos do Kissflow

Crie, acompanhe e gerencie fluxos de trabalho sem esforço com sua interface intuitiva e fácil de usar

Use o Kissflow em diferentes departamentos e processos de sua organização

Obtenha insights sobre a eficiência do processo, identifique gargalos e acompanhe as métricas de desempenho por meio de relatórios abrangentes

Crie fluxos de trabalho de RH simples ou complexos, incluindo ramificações paralelas e tarefas condicionais, sem usar nenhum código

Limitações do Kissflow

A criação de fluxos de trabalho de RH altamente complexos pode exigir conhecimento técnico devido às opções de personalização do Kissflow

A seleção de integrações do Kissflow com ferramentas de terceiros é mais limitada em comparação com outras ferramentas software de gerenciamento de fluxo de trabalho Preços do Kissflow

Básico: US$ 1.500/mês

US$ 1.500/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (534 avaliações)

4,3/5 (534 avaliações) Capterra: 4,1/5 (56 avaliações)

3. Pilha de formulários

via Pilha de formulários O Formstack é uma solução de automação de fluxo de trabalho e criação de formulários on-line que permite criar e gerenciar pesquisas personalizadas, registros e formulários de pedidos.

Ele simplifica a coleta e o processamento de dados, fornecendo ferramentas intuitivas para projetar formulários sem codificação.

Você pode usar o Formstack para coletar pagamentos, capturar leads e muito mais. Em seguida, preencha esses dados em documentos on-line com design bonito e assinaturas eletrônicas.

Melhores recursos do Formstack

Crie e personalize formulários usando um editor simples de arrastar e soltar com uma interface intuitiva

Crie formulários dinâmicos com base na lógica condicional, que muda com base nas respostas do usuário, ajudando a criar experiências de formulário personalizadas

Integre-se a aplicativos de terceiros, como Salesforce, Google Sheets e Zapier, para criar um fluxo de trabalho completo

Envie automaticamente os envios de formulários para diferentes aprovadores ou departamentos com base em critérios ou respostas específicas

Limitações do Formstack

O preço pode ser caro para organizações menores ou para quem procura recursos avançados, como automação de fluxo de trabalho

As opções de personalização do design e do layout do formulário podem ser limitadas para quem procura formulários altamente personalizados

Preços do Formstack

Forms: US$ 59/mês (um usuário)

US$ 59/mês (um usuário) Suite: $229/mês (três usuários)

$229/mês (três usuários) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Formstack

G2: 4,6/5 (938 avaliações)

4,6/5 (938 avaliações) Capterra (Formstack Forms): 4,1/5 (106 avaliações)

4. Soluções Sprout

via Soluções Sprout A Sprout Solutions é uma ferramenta baseada em nuvem projetada para melhorar a gestão de pessoas, especificamente em RH e remuneração.

Ela oferece um conjunto abrangente de soluções de RH, incluindo processamento de folha de pagamento, registro de horas, autoatendimento de funcionários, recrutamento e gerenciamento de desempenho.

Melhores recursos do Sprout

Monitore a presença, os pedidos de licença, os feriados, o horário de entrada e saída e as horas extras em uma interface compacta e conveniente

Capacitar os funcionários a gerenciar suas informações e solicitações em seu portal de autoatendimento

Reduzir a carga administrativa automatizando as principais tarefas de RH, como processamento da folha de pagamento, registro de horas e gerenciamento de desempenho

Limitações do Sprout

As soluções Sprout podem ser caras, especialmente para empresas menores

O dimensionamento da plataforma à medida que uma empresa cresce pode envolver custos mais altos, o que pode ser uma preocupação para empresas com um orçamento mais apertado

Preços do Sprout

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sprout

G2: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

4,7/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

5. Zoho People

via Zoho People O Zoho People é um software de gerenciamento de RH baseado em nuvem desenvolvido pela Zoho, uma empresa de software popular que fornece uma variedade de aplicativos de negócios. Ele foi projetado especificamente para simplificar e automatizar vários tipos de funções e processos de RH em organizações de todos os tamanhos.

O Zoho People simplifica as operações de RH, melhorando o envolvimento dos funcionários e a eficiência organizacional por meio de sua interface amigável e ferramentas abrangentes de gerenciamento de RH.

Os melhores recursos do Zoho People

Acompanhe facilmente a presença, as licenças e as folgas dos funcionários com políticas de licença personalizáveis, captura automática de presença e gerenciamento de solicitações de licença

Configure ciclos de avaliação de desempenho, defina metas e indicadores-chave de desempenho (KPIs), realize revisões e gere relatórios de desempenho na plataforma

Gerencie os dados dos funcionários, incluindo informações pessoais, histórico de emprego, habilidades e registros de desempenho, por meio de uma interface segura e sem falhas

Limitações do Zoho People

A personalização de determinados fluxos de trabalho ou relatórios exige conhecimento técnico

Tem uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do Zoho People

RH Essencial: US$ 0,83/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 0,83/usuário por mês (cobrado anualmente) Profissional: US$ 1,66/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 1,66/usuário por mês (cobrado anualmente) Premium: US$ 2,5/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 2,5/usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 4,16/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e opiniões sobre o Zoho People:

G2: 4.4/5 (320+ avaliações)

4.4/5 (320+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (240+ avaliações)

6. Rua do processo

via Rua do processo O Process Street é um software de fluxo de trabalho e gerenciamento de processos baseado em IA que permite que as empresas criem, gerenciem e otimizem tarefas, processos e fluxos de trabalho repetitivos.

A plataforma foi projetada para padronizar operações, melhorar a eficiência e a colaboração e garantir a consistência na execução de tarefas e procedimentos de escritório.

Os melhores recursos do Process Street

Crie um fluxo de trabalho com a ajuda de uma lista de verificação - defina etapas sequenciais, atribua tarefas, defina datas de vencimento e adicione instruções detalhadas

Acesse uma rica biblioteca de modelos pré-criados para vários processos de negócios, como integração de funcionários, publicação de conteúdo, operações de TI, auditorias de conformidade e muito mais

Atribua tarefas a membros da equipe, deixe comentários, anexe arquivos e comunique-se perfeitamente nos fluxos de trabalho

Limitações do Process Street

A configuração de automação avançada com lógica condicional pode ser complexa para pessoas com conhecimento técnico limitado

Funcionalidade restrita no modo off-line ou em locais com conectividade não confiável com a Internet

Preços do Process Street

Inicial: US$ 100/mês

US$ 100/mês Profissional: US$ 1.500/mês

US$ 1.500/mês Enterprise: Preço personalizado

Process Street classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

4,6/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 620 avaliações)

7. Frevvo

via Frevvo O Frevvo é especializado em formulários sem código e automação de fluxo de trabalho. Ele permite que você crie facilmente formulários eletrônicos com funcionalidades avançadas, como lógica condicional e validações sem codificação.

O Frevvo automatiza os processos de negócios criando fluxos de trabalho que automatizam tarefas repetitivas, aprovações e notificações, integrando-se a outros sistemas para facilitar a troca de dados e o gerenciamento de processos.

Melhor recurso do Frevvo

Use o construtor de formulários para criar formulários eletrônicos com vários tipos de campos e validações

Acesse formulários responsivos e compatíveis com dispositivos móveis de qualquer dispositivo móvel

Automatize fluxos de trabalho definindo etapas sequenciais, regras de roteamento e aprovações

Limitações do Frevvo

Pode ter problemas para personalizar fluxos de trabalho e formulários complexos além das configurações básicas

Usuários não técnicos podem achar difícil configurar fluxos de trabalho e integrações sofisticados

Preços do Frevvo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Frevvo:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (25+ avaliações)

8. Ondulação

via Ondulação Rippling é uma solução abrangente sistema de gerenciamento de funcionários que integra e automatiza as tarefas de gerenciamento de funcionários, como folha de pagamento, benefícios, dispositivos e aplicativos.

Ele fornece um hub centralizado para integrar novos funcionários, gerenciar dados de funcionários e garantir a conformidade com as normas.

Melhores recursos do Rippling

Automatize os processos de integração de funcionários, incluindo o provisionamento de contas de TI, a configuração da folha de pagamento e o registro de benefícios

Centralizar o gerenciamento de dados dos funcionários, incluindo folha de pagamento, benefícios, controle de tempo e conformidade

Gerencie remotamente os dispositivos da empresa (laptops, telefones, etc.), inclusive a implantação, as configurações de segurança e as atualizações de software.

Garanta a conformidade com as normas trabalhistas e de RH automatizando tarefas como relatórios de impostos, documentação de funcionários e aplicação de políticas - excelente para equipes globais

Limitações de ondulação

O preço é relativamente alto em comparação com outras plataformas de RH e folha de pagamento

Pode ter uma curva de aprendizado íngreme e exigir instalação e configuração significativas, especialmente para organizações com requisitos exclusivos ou complexos

Preços do Rippling

A partir de US$ 8/mês por usuário-preços personalizados, dependendo dos aplicativos escolhidos

Rippling ratings and reviews:

G2: 4,8/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 3.000 avaliações)

9. BambooHR

via BambooHR O BambooHR é uma plataforma de RH popular que padroniza e automatiza várias funções de RH. As equipes de pessoal a utilizam para gerenciar todos os aspectos do ciclo de vida do funcionário.

Como um hub central para tarefas relacionadas a RH, o BambooHR permite que as organizações lidem com eficiência com os dados dos funcionários, padronizem processos e aprimorem o gerenciamento da força de trabalho.

Melhores recursos do BambooHR

Controle as ausências, férias, licenças médicas e outros tipos de folgas remuneradas e não remuneradas dos funcionários

Reduzir a carga administrativa por meio do portal de autoatendimento do funcionário, que permite que os funcionários acessem suas informações pessoais, visualizem recibos de pagamento, solicitem folgas e atualizem detalhes de contato

Permitir que os profissionais de RH gerem relatórios personalizados sobre as taxas de rotatividade de funcionários, tendências de afastamento, dados demográficos da força de trabalho e muito mais por meio de seus recursos robustos de relatórios e análises

Limitações do BambooHR

A implementação de fluxos de trabalho detalhados ou regras comerciais exclusivas pode exigir configuração adicional ou soluções alternativas

Os recursos de geração de relatórios podem ser limitados ou menos personalizáveis em comparação com outros sistemas de gerenciamento de dados Software de RH Preços do BambooHR

Core: Preços personalizados

Preços personalizados Pro: Preços personalizados

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.700 avaliações)

10. OrangeHRM

via OrangeHRM O OrangeHRM é um software de gerenciamento de recursos humanos de código aberto projetado para simplificar os processos de RH nas organizações. É uma plataforma para gerenciamento de funcionários, recrutamento de novos funcionários, remuneração, avaliação de desempenho, controle de presença e outras tarefas relacionadas a RH.

O OrangeHRM tem como objetivo aprimorar o gerenciamento da força de trabalho, melhorar o envolvimento dos funcionários e garantir a conformidade com os regulamentos de recursos humanos por meio de sua extensa lista de recursos.

Melhores recursos do OrangeHRM

Publique vagas de emprego, gerencie candidaturas, agende entrevistas e simplifique os processos de integração e desligamento

Controle as horas de trabalho e os turnos dos funcionários e automatize os processos de atendimento para obter uma folha de pagamento precisa

Definir metas de recursos humanos, conduzir avaliações de desempenho e facilitar o desenvolvimento profissional dos funcionários

Limitações do OrangeHRM

A interface de usuário do OrangeHRM pode ser menos intuitiva ou antiquada, principalmente para fluxos de trabalho complexos

Desafios ocasionais com a capacidade de resposta do suporte e a disponibilidade de documentação abrangente para resolução de problemas e treinamento de usuários

Preços do OrangeHRM

Inicial: Gratuito

Gratuito Avançado: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o OrangeHRM

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 180 avaliações)

Escolhendo o software de fluxo de trabalho de RH certo

Um ambiente complexo de RH precisa de um aliado poderoso que possa automatizar tarefas, centralizar dados e oferecer relatórios detalhados. Essas ferramentas permitem que as equipes de RH aprimorem os processos de toda a organização, obtenham precisão na folha de pagamento e se concentrem em iniciativas estratégicas de desenvolvimento de funcionários.

Uma ferramenta se destaca: Com o ClickUp, seus processos de RH podem atingir novos patamares!

