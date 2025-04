10 Hacks de crescimento do TikTok para tornar sua marca viral em 2025

Todos estão no TikTok, grudados em suas telas, alheios ao mundo.

O TikTok domina a mídia social com mais de um bilhão usuários, que gastam cerca de 80 minutos diários no aplicativo. É um

canal de marketing popular para empresas

hoje. Um vídeo mega-viral do TikTok pode levar sua marca da obscuridade à popularidade em questão de horas, acumulando milhões de visualizações na Internet e gerando toneladas de leads para sua empresa.

Mas o caminho para a viralidade nem sempre é simples - ele exige criatividade, estratégia e um profundo conhecimento do algoritmo e da dinâmica da plataforma.

Neste blog, discutiremos os principais hacks do TikTok que podem ajudá-lo a aumentar e expandir seu público no aplicativo. Prepare-se para aprimorar seu jogo no TikTok com esses hacks!

Entendendo a popularidade do TikTok

A maioria das marcas inicialmente descartou o TikTok como uma moda de vídeos de dança para jovens nos primeiros dias, mas agora a maioria das marcas reconhece seu alcance e poder em 2024!

Com seu crescimento explosivo e alcance inigualável, o TikTok oferece às empresas uma excelente oportunidade de mostrar sua marca, interagir com um público diversificado e gerar resultados.

Sua abordagem exclusiva para

mídia social

-com seus vídeos curtos, algoritmos hiperpersonalizados e tendências e desafios virais, fez dela um sucesso em vários segmentos de público.

Aqui estão alguns motivos pelos quais o TikTok pode ser um canal de marketing valioso para empresas grandes e pequenas:

Base de usuários maciça : O TikTok possui uma base de usuários vasta e diversificada, abrangendo vários dados demográficos, interesses e localizações geográficas. É um caldeirão de usuários de todas as esferas da vida. Essa pode ser sua oportunidade de ouro para alcançar e se envolver com uma ampla gama de clientes em potencial

: O TikTok possui uma base de usuários vasta e diversificada, abrangendo vários dados demográficos, interesses e localizações geográficas. É um caldeirão de usuários de todas as esferas da vida. Essa pode ser sua oportunidade de ouro para alcançar e se envolver com uma ampla gama de clientes em potencial Potencial de viralidade : O algoritmo do TikTok foi projetado para promover e comercializar conteúdo que estimule o engajamento. Um vídeo bem elaborado do TikTok tem o potencial de atingir milhões de usuários organicamente, levando sua marca a novos patamares

: O algoritmo do TikTok foi projetado para promover e comercializar conteúdo que estimule o engajamento. Um vídeo bem elaborado do TikTok tem o potencial de atingir milhões de usuários organicamente, levando sua marca a novos patamares Autenticidade : A ênfase do TikTok na autenticidade e na capacidade de se relacionar faz dele a plataforma ideal para humanizar sua marca e se conectar com os clientes em um nível pessoal

: A ênfase do TikTok na autenticidade e na capacidade de se relacionar faz dele a plataforma ideal para humanizar sua marca e se conectar com os clientes em um nível pessoal Marketing de influenciadores: Seja por meio de conteúdo patrocinado, parcerias com marcas ou marketing de influência você pode aproveitar o ecossistema de influenciadores do TikTok para ampliar o alcance da sua marca, alavancar a credibilidade do influenciador e gerar engajamento

O TikTok é um poderoso canal de marketing que oferece muitos benefícios para os profissionais de marketing: sua vasta e diversificada base de usuários e seu potencial de viralidade e engajamento.

TikTok Growth Hacks: Dicas e truques para empresas e profissionais de marketing

Um dos maiores motivos da popularidade do TikTok é que qualquer pessoa, mesmo a mais comum, pode se tornar uma sensação viral. O que nos leva à pergunta: _O que você (ou seu profissional de marketing de mídia social) pode fazer para tornar sua marca viral no TikTok?

Com ferramentas de gerenciamento de espaço de trabalho e produtividade como o ClickUp, você pode aprender a otimizar sua estratégia de escuta social e produção de conteúdo no TikTok. Sua equipe de marketing precisa de uma configuração sólida que facilite a publicação consistente e ajude a programar seu trabalho com mais eficiência.

Embora a jornada de cada marca rumo à viralidade do TikTok seja única e não exista uma resposta do tipo "enxágue e repita", alguns hacks de "crescimento" podem lhe dar uma vantagem.

1. Use um software de gerenciamento de projetos de marketing

Você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing que infunda mais eficiência em sua estratégia de crescimento para o TikTok.

Confiança Software de gerenciamento de projetos do ClickUp para acompanhá-lo em cada etapa do processo!

A ferramenta oferece recursos robustos que maximizam a produtividade e permitem planejar, gerenciar e executar perfeitamente todos os seus projetos e campanhas de marketing em todos os canais. Você pode usar facilmente o ClickUp para gerenciar seu conteúdo do TikTok.

O ClickUp oferece diversas opções de visualização de tarefas - independentemente do ClickUp View que você selecionar - como List, Board, Gantt view, Calendar e muito mais.

Planeje seus roadmaps trimestrais com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Baixar este modelo

Outra coisa que você pode fazer é configurar um

calendário de conteúdo

. Isso pode melhorar a consistência de suas postagens e garantir um processo tranquilo de criação de conteúdo. Use um dos

Modelos prontos do ClickUp

personalize-os de acordo com suas necessidades e comece a trabalhar em minutos.

Com

Visualização do calendário do ClickUp

no ClickUp, você pode visualizar suas postagens em um calendário e ter uma visão geral de quando suas postagens estão programadas para serem publicadas. Você pode filtrar as postagens para ver quais estão sendo publicadas em uma data específica, adicionar tags para categorizá-las ou adicionar status para acompanhar a criação e o progresso delas.

2. Acelere a criação de conteúdo com IA

Seja para criar um roteiro de vídeo ou redigir uma legenda, as ferramentas de escrita com IA podem acelerar a criação de conteúdo

a redação de conteúdo

e fornecer diversas variações em segundos. Eles também podem ser usados para editar, localizar e muito mais.

Use o ClickUp Brain para transformar parágrafos de blogs em legendas cativantes para seus vídeos do TikTok ClickUp Brain pode ser seu assistente de redação completo, fazendo isso com velocidade e precisão impressionantes. Seja na elaboração de um roteiro de vídeo, na tradução de legendas para outro idioma ou na edição de um documento estratégico,

Recursos de IA generativa do ClickUp

podem ajudá-lo a fazer tudo isso e muito mais.

Faça perguntas ao ClickUp Brain e obtenha respostas instantâneas e precisas em segundos

Você também pode pedir ao ClickUp Brain para resumir relatórios, localizar postagens, criar calendários e muito mais. Você não precisa mais vasculhar documentos de várias páginas ou arquivos e bancos de dados de postagens antigas.

3. Aproveite o conteúdo gerado pelo usuário

Incentive os usuários a criar conteúdo relacionado à sua marca usando uma hashtag específica. Isso pode amplificar sua marca e expandir seu alcance. Por exemplo, você pode iniciar um desafio com um movimento de dança peculiar ou uma maneira criativa de usar seu produto. Outra ideia é aproveitar o amor do TikTok por conteúdo "faça você mesmo" e "antes e depois".

Exiba conteúdo de UGC que elogie seu produto ou serviço em campanhas publicitárias de alto impacto. Faça parcerias com os principais criadores de UGC em um programa de defesa do cliente para fortalecer a fidelidade à marca e gerar mais crescimento orgânico.

4. Publique quando seu público estiver on-line

Entenda os dados demográficos de seu público-alvo - idade, localização e muito mais. Quando é mais provável que eles estejam navegando pelo TikTok? Eles são estudantes com tempo livre à noite ou profissionais que trabalham checando seus telefones durante os intervalos?

Embora a pesquisa mostre que, em geral, há alguns horários "ideais" para postar no TikTok para maximizar o alcance, eles podem variar de acordo com a localização do seu público. Algumas marcas, no entanto, preferem a noite (das 19h às 22h) e a tarde (das 12h às 15h).

No entanto, sugerimos experimentar vários blocos de tempo com base nos padrões de engajamento do público.

5. Hospedagem de lives do TikTok

Outra ótima maneira de interagir com seus seguidores é por meio do TikTok Lives. Isso permite que você se conecte com seu público em tempo real e o conheça melhor. A transmissão ao vivo também costuma ter uma taxa de engajamento melhor.

Aqui estão algumas dicas para hospedar lives do TikTok envolventes:

Crie expectativa para a sua Live anunciando o tema, o tópico ou os convidados especiais para gerar empolgação e incentivar os espectadores a se sintonizarem

Escolha um apresentador envolvente que possa interagir confortavelmente com o público e responder a perguntas na hora

Use elementos interativos, como enquetes e recursos de perguntas e respostas, para envolver o público e fazer com que ele responda a você

Por fim, certifique-se de reutilizar trechos de sua Live como parte de sua programação regular de postagens ou compartilhe um resumo em outras plataformas sociais para atrair mais público existente para o TikTok

6. Entre nos desafios que estão em alta

Participar de desafios de hashtag de tendências é uma das maneiras mais eficazes de aumentar sua visibilidade no TikTok. Esses desafios geralmente vêm com hashtags dedicadas, facilitando aos usuários a descoberta de conteúdo relacionado.

Certifique-se de participar de um desafio logo no início. Adicionar seu toque exclusivo ao vídeo pode ajudá-lo a se conectar com seu público e fazer com que seu conteúdo se destaque.

7. Otimize seu perfil

Comece escolhendo um nome de usuário memorável e uma biografia que se alinhe à marca da sua empresa.

Mantenha seu nome de usuário simples e evite usar muitos emojis em sua biografia para garantir que ela seja facilmente descoberta no TikTok. Uma biografia nítida também manterá a legibilidade.

Concentre-se em variações criativas do logotipo, legendas inteligentes e outros elementos envolventes para mostrar a personalidade de sua marca e atrair mais seguidores para seu perfil.

8. Domine o SEO do TikTok

Assim como nos mecanismos de pesquisa, o uso de palavras-chave relevantes em legendas, hashtags e áudio pode aumentar a classificação do seu vídeo. Portanto, faça desses elementos seus amigos e aproveite sua fama recém-descoberta no TikTok!

Além disso, o TikTok considera o envolvimento do usuário um fator essencial para a visibilidade e o alcance. Portanto, é essencial fazer com que os usuários comentem e interajam com seu conteúdo. Incentive as discussões fazendo perguntas ou iniciando conversas em suas legendas.

Isso aumentará a taxa de envolvimento do seu vídeo, fazendo com que o TikTok o exiba para um público mais amplo.

Além disso, você pode aproveitar as ferramentas de análise do TikTok para obter insights sobre o comportamento do seu público e otimizar sua estratégia de conteúdo para obter sucesso em SEO. Ao dominar os melhores horários para postar, você pode maximizar o alcance e aproveitar a visibilidade durante os períodos de pico.

Você também pode usar a análise do TikTok para adaptar sua estratégia de conteúdo. Por exemplo, você pode usar a taxa de engajamento para determinar que tipo de conteúdo repercute no seu público, a duração ideal do vídeo e muito mais.

Por fim, mantenha-se criativo explorando formatos exclusivos de narração, experimentando diferentes estilos visuais ou abordando tópicos de nicho que repercutam em seu público. Não hesite em assumir riscos calculados ou experimentar novas tendências, pois todos esses esforços impulsionarão seu SEO.

9. Colabore com influenciadores

A parceria com influenciadores pode ampliar seu alcance e apresentar seu conteúdo a novos públicos. Ao buscar possíveis colaboradores, é fundamental selecionar influenciadores cujo conteúdo esteja alinhado com o seu e cujos seguidores correspondam ao seu público-alvo.

Ao entrar em contato com os influenciadores, apresente uma proposta que descreva os benefícios mútuos da colaboração. É fundamental estar aberto a um brainstorming de ideias criativas em conjunto.

Dito isso, pense além dos influenciadores. Pense em marcas com um público semelhante com as quais você possa fazer parceria. Essa colaboração pode aumentar sua visibilidade e seu envolvimento no TikTok!

10. Faça brindes

Outra maneira infalível de aumentar sua taxa de engajamento no TikTok é oferecer brindes. Eles podem ser amostras de produtos, uma viagem com tudo pago para sua empresa ou até mesmo um vale-presente.

Os brindes podem ajudar de duas maneiras. Os usuários que investiram nos resultados dos brindes seguirão você automaticamente para se manterem atualizados; eles podem marcar os amigos para assistirem ao seu vídeo para que eles se inscrevam e participem, expandindo assim o seu alcance.

Agilize o planejamento e a produção do conteúdo do TikTok com o ClickUp

À medida que o TikTok continua a evoluir e a expandir sua base de usuários, as marcas que abraçarem seu potencial poderão colher vários dos benefícios que discutimos acima.

O melhor deles é que você obtém acesso instantâneo a uma comunidade vibrante e altamente engajada, que pode ajudá-lo a impulsionar o crescimento da receita e ficar à frente da concorrência.

Mas lembre-se de manter-se autêntico, consistente e inovador em sua arte e abordagem, e você terá um número comprometido de fãs em pouco tempo!

Além disso, você pode aproveitar as ferramentas de gerenciamento de projetos e produtividade do ClickUp para

gerenciar sua presença no TikTok com mais eficiência

. Desde a manutenção de um calendário de mídia social e brainstorming de postagens até o acompanhamento de tarefas e análise de desempenho, o ClickUp pode ajudar você e sua equipe a planejar e gerenciar sua presença no TikTok com mais eficiência.

Está curioso para saber como otimizar seu gerenciamento de mídia social com o ClickUp?

Registre-se gratuitamente

hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Como tirar o máximo proveito do TikTok?

Estabeleça um cronograma de postagens consistente para se manter relevante e manter seu público-alvo ligado. Utilize os recursos do TikTok, como filtros e efeitos, para melhorar a qualidade do conteúdo.

Além disso, continue interagindo com seus seguidores - responda aos comentários deles e participe das tendências. Identificar-se com seu público específico e adaptar o conteúdo ao gosto dele será um bônus!

Você também pode aproveitar softwares como as ferramentas de marketing do TikTok ou modelos de mídia social para otimizar o planejamento e a produção de conteúdo.

2. Como obter mais visualizações no TikTok?

Concentre-se na criação de conteúdo envolvente e autêntico que tenha repercussão em seu público. Você também pode explorar oportunidades de colaboração com outros criadores para expandir seu alcance e promover a interação da comunidade.

Lembre-se de que postar no momento certo é um ótimo hábito para aumentar suas visualizações. Além disso, você pode usar ferramentas de escuta social e de análise do TikTok para obter informações sobre as tendências na plataforma e o que seus concorrentes estão fazendo, entre outras coisas.

3. Como posso me tornar viral no TikTok?

Você pode aproveitar as últimas tendências do TikTok - hashtags, tópicos e até mesmo áudio - para aumentar a capacidade de descoberta de seus vídeos. Você também pode criar seu áudio editando e personalizando sons do arquivo de sons do TikTok.

Outra maneira fácil de se tornar viral (especialmente se você for novo no aplicativo) é o marketing de influenciadores. Faça parcerias com influenciadores e criadores de conteúdo populares em seu nicho e aproveite o público deles para aumentar seus seguidores e se tornar viral.