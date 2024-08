Perplexity AI vs. ChatGPT: Qual ferramenta de IA é ideal para você?

Imagine que você está de férias e se depara com uma flor misteriosa. O que você faz? Fácil. Você pede ao chatbot de IA do seu telefone para identificá-la.

Esqueça os velhos tempos em que a inteligência artificial só existia em livros de ficção científica. Os modelos de IA são essenciais para nossas vidas hoje, resolvendo nossos problemas cotidianos.

Dois modelos de linguagem grandes (LLMs) bem conhecidos estão liderando essa mudança: Perplexity AI e ChatGPT. Ambas as ferramentas de IA são excelentes, mas qual delas é melhor?

É isso que vamos explicar neste blog. Exploraremos o Perplexity AI e o ChatGPT - seus principais recursos, prós e contras e planos de preços - para que você possa escolher o que for melhor para você. E para tornar as coisas mais empolgantes, mostraremos uma opção de bônus que rouba os holofotes!

Então, vamos descobrir o melhor desempenho

Ferramenta de IA

de 2024!

O que é a IA de perplexidade?

via

IA de perplexidade

O Perplexity AI não é um chatbot típico - ele tem uma funcionalidade de mecanismo de pesquisa baseado em IA ou, como seus criadores gostam de chamá-lo, uma funcionalidade de "mecanismo de resposta" que funciona como um chatbot.

Lançado em 2022, o Perplexity AI entende suas perguntas melhor do que os mecanismos de pesquisa comuns. Você pode fazer perguntas em linguagem simples, e ele verificará várias fontes, como bancos de dados acadêmicos, notícias, YouTube e Reddit, para lhe dar respostas precisas e atualizadas.

O que diferencia o Perplexity AI é que ele não procura apenas palavras-chave; ele tenta entender o que você quer dizer. Ela analisa sua pergunta, suas interações anteriores e o que você já sabe para gerar respostas precisas e muito úteis.

Além disso, ele é excelente com texto e pode lidar com diferentes mídias, como imagens, vídeos e áudio. Isso o torna útil para pesquisadores, escritores, artistas, músicos e programadores. Eles podem usá-lo para fazer perguntas, criar conteúdo e resumir informações.

Recursos do Perplexity AI

Algumas das principais diferenças e recursos exclusivos que fazem o Perplexity AI se destacar são:

1. Pesquisa na Web em tempo real

O Perplexity AI está sempre atualizado com o que está acontecendo na Internet em tempo real.

Ao contrário dos mecanismos de pesquisa tradicionais, que demoram a se atualizar, esse mecanismo de pesquisa baseado em IA varre e analisa continuamente a Web à medida que as coisas acontecem. Portanto, esteja você procurando as últimas atualizações, notícias de última hora ou qualquer outra coisa que lhe interesse, o Perplexity o ajudará com as informações mais atuais.

Você pode ficar sempre atualizado sobre os últimos acontecimentos, pois ele foi projetado para mantê-lo informado em tempo real. Pense nisso como um repórter de notícias de bolso, sem o microfone e a necessidade constante de atenção.

2. Citação de fonte transparente

via IA de perplexidade A Perplexity AI leva a credibilidade a sério e quer que você confie nas informações que ela compartilha.

É por isso que ele cita as fontes de todos os seus resultados de pesquisa para que você possa ver exatamente a origem das informações.

Essa transparência é crucial para as pessoas que precisam de informações confiáveis para pesquisar ou tomar decisões inteligentes com base em dados precisos.

Imagine isso como um amigo que não apenas lhe diz coisas, mas também mostra os livros, sites ou fontes que ele leu. A Perplexity AI faz o mesmo, fornecendo citações para que você possa verificar e se certificar de que as informações são confiáveis. É como ter um verificador de fatos integrado!

Isso também ajuda você a explorar mais o tópico.

3. Integração de fontes diversas

O Perplexity AI não se limita aos sites comuns e aos resultados de pesquisa padrão. Ela se aprofunda em várias fontes, desde revistas acadêmicas até relatórios do setor e discussões em mídias sociais.

Considere-o como um colega que não lê apenas um livro, mas consulta bancos de dados acadêmicos, o Wolfram Alpha

base de conhecimento

para física e matemática, YouTube, Reddit e agências de notícias.

Você obtém uma grande quantidade de informações, incluindo os artigos mais recentes e referências sobre tópicos específicos.

Preços de IA de perplexidade

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

O que é o ChatGPT?

via

OpenAI

O ChatGPT é o primeiro chatbot de IA do gênero trazido à vida pela OpenAI em novembro de 2022. Ele se destaca como um modelo de linguagem grande (LLM) que usa uma tecnologia inteligente chamada Generative Pretrained Transformer (GPT) para falar como um ser humano real.

Esse bot de IA pode fazer muitas coisas, como traduzir idiomas e criar conteúdo notável do zero. E mais de 180 milhões de usuários podem atestar sua versatilidade!

Você pode usar a versão básica, GPT-3.5, gratuitamente ou obter a versão mais sofisticada, ChatGPT Plus, com o superpoderoso GPT-4, mediante o pagamento de uma taxa.

A melhor parte? O GPT-4 não serve apenas para bate-papo. Ele pode criar documentos, resolver problemas difíceis de matemática e até mesmo entender imagens.

Recursos do ChatGPT

Assim,

quais recursos exclusivos fazem o ChatGPT funcionar maravilhosamente?

como o primeiro chatbot desse tipo? Vejamos.

1. Processamento de linguagem natural

O que torna o ChatGPT tão bom em falar como um ser humano? É a capacidade de processamento de linguagem natural.

Você pode conversar com ele naturalmente; ele o entenderá perfeitamente usando seus algoritmos inteligentes. Por sua vez, você obterá respostas semelhantes às humanas, que são avançadas e personalizadas.

Digamos que você esteja planejando uma viagem e não tenha certeza de onde ir. Basta informar ao ChatGPT sobre seus interesses e preferências. Ele apresentará sugestões úteis de viagem e lembrará suas preferências.

Assim, se as primeiras opções não corresponderem ao que você tem em mente, você pode pedir mais ideias, e o ChatGPT prontamente lhe fornecerá outras melhores.

O mais legal é que o ChatGPT também recebe piadas, referências e sarcasmo. Portanto, você pode obter respostas inteligentes e humanas que fazem sentido, o que o torna um dos melhores

Ferramentas de redação de IA

disponíveis no mercado.

2. Bate-papo por voz e imagem

via

OpenAI

Agora você pode ter conversas em tempo real com o ChatGPT usando imagens! 📷

Suponha que você goste de jardinagem e fotografe uma planta misteriosa em seu quintal. O ChatGPT pode identificar a planta, compartilhar dicas de cuidados e até sugerir plantas companheiras para o seu jardim.

Por outro lado, se você capturar uma imagem de um problema complexo de matemática, o chatbot lhe dará explicações e soluções passo a passo.

Você também pode usar o recurso de bate-papo por voz do ChatGPT para selecionar a lista de reprodução ideal ou até mesmo fazer com que ele narre fatos interessantes sobre pontos de referência. Recentemente, a OpenAI até trabalhou com dubladores qualificados para adicionar seis opções de voz diferentes para que você possa escolher a voz e o tom de sua preferência para o ChatGPT.

3. Especialização em idiomas

Não existem barreiras linguísticas no ChatGPT. Por quê? Porque ele é alimentado por um vasto conjunto de dados de 570 GB provenientes de todos os cantos da Internet.

Todos esses dados deram a esse chatbot de IA um vocabulário enorme, tornando-o um linguista especialista. Ele é fluente na linguagem cotidiana e também pode explicar termos incomuns e técnicos em segundos.

Você pode conversar com ele em mais de 200 idiomas devido ao seu treinamento em vários idiomas em todo o mundo!

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Team: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Bônus_: Grátis Modelos de prompt do ChatGPT para você

Perplexity AI vs. ChatGPT: Recursos comparados

Vamos comparar as duas ferramentas em detalhes agora.

Geração de conteúdo

Todas as ferramentas de IA são excelentes para criar conteúdo. O importante é o tipo de conteúdo que elas criam. Vamos explorar o conteúdo específico criado pelo Perplexity e pelo ChatGPT.

Perplexity AI

A Perplexity AI não é a mais criativa quando se trata de criação de conteúdo

No entanto, ela é excelente na geração de conteúdo preciso e atualizado. Especialmente no fornecimento de informações detalhadas e contextualmente relevantes.

Suas respostas são claras e diretas, o que a torna excelente para responder a perguntas e fornecer informações completas. Portanto, o Perplexity se destaca em tarefas como pesquisa e resumo de informações, em que ser preciso e confiável é muito importante. Talvez não seja sua primeira opção para tarefas de redação criativa.

ChatGPT

O ChatGPT é excelente para criar todos os tipos de conteúdo, o que o torna mais versátil que o Perplexity. Você pode usá-lo para criar poemas, códigos, scripts, músicas, e-mails e muito mais.

O ChatGPT é único porque você pode solicitar resultados em um tom, estilo e formato específicos, o que lhe dá mais controle sobre o resultado da sua criação.

Qualidade da resposta

A qualidade das respostas da IA determina o quanto elas podem ser úteis para um caso de uso específico. O Perplexity AI e o ChatGPT mostram respostas de alta qualidade com pequenas diferenças.

Perplexity AI

A Perplexity AI é excelente para lidar com perguntas complexas e fornecer respostas precisas e perspicazes. Ele fornece um resumo claro para responder às suas perguntas e oferece citações, para que você possa verificar as informações e se aprofundar no assunto.

Com um forte foco em precisão e profundidade, o Perplexity se destaca com suas respostas completas e confiáveis.

ChatGPT

O ChatGPT adota uma abordagem diferente. Suas respostas soam mais humanas, o que o torna um excelente companheiro para conversas casuais, exploração de ideias e brainstorming. O problema? Ele não divulga as fontes de suas informações.

Embora seja excelente para usos gerais, como apenas gerar conteúdo de texto e responder a perguntas simples, o ChatGPT pode não ser tão hábil quanto o Perplexity para fazer aprendizagem profunda e fornecer respostas detalhadas ou apoiar pesquisas extensas sobre um tópico específico.

Precisão factual

Um bot de IA que dá respostas erradas não será útil para ninguém. Vamos verificar qual chatbot tem melhor desempenho - ChatGPT vs. Perplexity AI.

Perplexity AI

O Perplexity AI obtém respostas de várias páginas da Web ao vivo, incluindo bancos de dados acadêmicos, canais de mídia social e agências de notícias globais. Essa ampla variedade garante que os usuários recebam as informações mais atualizadas e precisas disponíveis.

Você pode verificar as informações fornecidas e explorar os assuntos em profundidade devido ao compromisso da Perplexity com a transparência, evidente por meio de citações de fontes.

Portanto, se a precisão for seu principal objetivo, esse "mecanismo de respostas" é preferível.

ChatGPT

A precisão factual do ChatGPT se baseia em seu enorme conjunto de dados coletados há vários anos, o que o torna mais propenso a fornecer informações desatualizadas ou potencialmente imprecisas.

Embora seja um campeão em bate-papos amigáveis e criatividade, pode não ser ideal se você estiver buscando os fatos mais atuais e precisos.

A exatidão do ChatGPT depende da qualidade das fontes em seu conjunto de dados e nem sempre garante a precisão, especialmente de detalhes factuais. Se você tiver a versão Plus (paga), obterá respostas mais precisas, pois a Plus inclui a capacidade de navegar na Internet em vez de depender apenas de dados de treinamento.

Conversa natural

Quem fala mais como um ser humano? Perplexity ou ChatGPT? Vamos descobrir.

Perplexity AI

O Perplexity AI é treinado principalmente em fatos e dados organizados para aprendizado de máquina, o que o torna bom em responder a perguntas claras e específicas.

No entanto, quando você faz perguntas abertas, pouco estruturadas ou confusas, a Perplexity pode ter dificuldade para entendê-las completamente. Suas respostas a esses tipos de perguntas podem não parecer tão naturais e envolventes quanto as do ChatGPT.

Isso significa que a ferramenta de IA ainda está trabalhando para melhorar suas habilidades de conversação natural.

ChatGPT

O ChatGPT é um profissional quando se trata de conversação natural, graças ao treinamento GPT da OpenAI.

Ele é hábil em responder a todos os tipos de perguntas, sejam elas simples ou complexas. Ele pode dar respostas detalhadas e úteis, mesmo que você faça perguntas abertas ou desafiadoras sem respostas claras.

Se você deseja um bate-papo amigável e informações úteis e não está muito preocupado com a precisão, o ChatGPT é uma ótima opção.

Perplexity AI vs. ChatGPT: Quem é melhor?

É um desafio declarar um vencedor claro, pois tanto o Perplexity AI quanto o ChatGPT têm desvantagens.

O Perplexity AI é o seu guru da pesquisa - sua alta precisão e informações atualizadas o tornam excelente para se aprofundar em tópicos específicos e desenvolver resumos detalhados. Porém, quando se trata de redação criativa, ele fica aquém.

Enquanto isso, o ChatGPT é versátil e versátil. É excelente em criatividade e pode criar praticamente qualquer tipo de conteúdo. Ele responde rapidamente a perguntas cotidianas e é um excelente companheiro para o público em geral. Mas ele não foi atualizado desde setembro de 2021, portanto, pode cometer alguns erros factuais. A OpenAI adicionou um recurso de navegação ao ChatGPT para superar essa desvantagem, mas ele só está disponível para usuários do ChatGPT Plus.

Perplexidade AI vs. ChatGPT no Reddit

Decidimos verificar o que os Redditors tinham a dizer para dar a você uma visão mais profunda da batalha entre o ChatGPT e o Perplexity AI.

A maioria dos usuários parecia usar as duas ferramentas confortavelmente com base em seus respectivos casos de uso.

Principais destaques de nossa pesquisa:

"Paguei por ambas e posso dizer, sem sombra de dúvida, que para tarefas que exigem alta precisão, respostas longas e várias solicitações de acompanhamento (interações de conversação), o ChatGPT da OpenAI faz um trabalho notavelmente superior. Por outro lado, o Perplexity é excelente para navegar na Web e encontrar informações extremamente específicas. Ele também lida relativamente bem com a interação em PDF no Claude 2 no modo de escrita."

Entretanto, um usuário do Redditor deixou bem claro que

Perplexidade não era a melhor opção

para conteúdo criativo, e o ChatGPT é o vencedor óbvio nesse caso.

"O ChatGPT é mais criativo e a interface do usuário é mais limpa. Entretanto, o Perplexity usa uma temperatura mais baixa. Mas isso pode levar a menos alucinações. Além disso, testei extensivamente os resultados de escrita e de bate-papo. O Perplexity Pro é menos criativo e mais direto com as solicitações."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa para o debate entre Perplexity AI e ChatGPT

E se você tivesse uma ferramenta de IA que combinasse a precisão exata do Perplexity com a criatividade ilimitada do ChatGPT?

Bem, você tem uma.

Lide com seus projetos facilmente usando IA, mais de 15 exibições personalizadas e tarefas automatizadas com o ClickUp

Conheça o ClickUp, uma solução completa e integrada de IA para gerenciamento de projetos e um excelente

alternativa ao ChatGPT

e Perplexity AI.

Diga adeus ao gerenciamento de várias ferramentas e dê as boas-vindas a uma plataforma fácil de usar com todos os tipos de recursos em um único espaço de trabalho.

O ClickUp tem tudo o que você precisa para administrar um negócio bem-sucedido, desde a edição avançada de texto até a criação de um aplicativo de gerenciamento de texto

modelos de redação de conteúdo

para robustez

gerenciamento de tarefas

e integração super suave com mais de 1.000 aplicativos!

Ele é o seu melhor aliado para cumprir prazos, otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade geral.

Não importa se você é uma startup com muita pesquisa ou uma lenda do marketing, o ClickUp atende a todos. Ele simplifica o planejamento de tarefas, a colaboração em equipe e o acompanhamento do progresso do projeto - tudo convenientemente sob um único teto.

Aumente seu jogo de IA com o ClickUp Brain

Conclua suas tarefas de 30 minutos em 30 segundos com o ClickUp Brain

ClickUp Brain

é um poderoso assistente de IA projetado para concluir tarefas rapidamente, economizar tempo e aumentar a produtividade da sua equipe. Com o conhecimento baseado em IA e o gerenciamento de projetos e um

Assistente de redação baseado em IA

você está pronto para trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Brain fornece respostas instantâneas sobre o contexto específico do negócio à medida que sua equipe colabora em tarefas, projetos e documentos dentro do ClickUp. Ele pode gerar reuniões pessoais e de equipe sob demanda, resumir tarefas e tópicos de comentários e muito mais.

Crie conteúdo excepcional com o assistente de redação de IA baseado em função do ClickUp, que ajuda você a:

Resumir todo o seu texto

Preencher as lacunas de comunicação melhorando sua redação

Ter ideias para blogs, mídias sociais e eventos

Escrever rapidamente e-mails profissionais

Elabore resumos detalhados de projetos sem esforço

Crie perguntas perspicazes para pesquisas

Planeje reuniões com pautas bem estruturadas e muito mais

Não importa se você trabalha com gerenciamento de projetos, marketing, RH ou vendas, o ClickUp Brain pode colaborar com qualquer pessoa. É o assistente virtual de seus sonhos!

Gerencie todos os seus documentos com o ClickUp Docs

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relacionamentos de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

Está se afogando em uma pilha enorme de documentos diariamente? Mantenha-se à tona com o

ClickUp Docs

.

Use o ClickUp Docs para criar, editar, armazenar e compartilhar todos os seus documentos essenciais sem complicações. Não se trata apenas de um espaço para seus pensamentos; você e sua equipe podem editar os documentos juntos em tempo real.

Colabore de onde estiver, deixando comentários, atribuindo tarefas em tempo real e convertendo partes do documento diretamente em tarefas. Quando o documento estiver pronto, você poderá vinculá-lo a uma tarefa para organizar tudo em um local centralizado.

Ajuste cada aspecto do trabalho com o ClickUp Docs e certifique-se de que seus documentos estejam perfeitamente alinhados com suas tarefas, projetos e o fluxo de trabalho exclusivo de sua equipe.

Acompanhe seus projetos com a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp

Mantenha o controle de seus projetos com a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp

Se seus projetos e metas estiverem espalhados por toda parte, use

O gerenciamento de projetos do ClickUp

para colocá-los em ordem.

Associe-o ao ClickUp Brain e acelere

planos de projeto

automatizando tarefas como geração de subtarefas e resumo de comentários.

Com foco no gerenciamento de prioridades, você pode manter os detalhes do seu projeto visíveis e alinhados com as metas da empresa. O ClickUp enfatiza a transparência para aprovação rápida das partes interessadas, apoiando a colaboração por meio de recursos como Docs e Chat.

O ClickUp simplifica o planejamento do projeto e a colaboração da equipe, auxiliado pela automação para eliminar o trabalho desnecessário. Obtenha uma visão geral abrangente, com visibilidade de gargalos, riscos, dificuldades de recursos e muito mais com painéis em tempo real, mantendo as equipes à frente no progresso do projeto.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/usuário por mês

US$ 7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Atualize sua experiência de IA com o ClickUp!

Precisa de uma solução de IA tudo em um que supere o Perplexity e o ChatGPT? Escolha o ClickUp.

Aproveite o melhor dos dois mundos com gerenciamento de projetos superior e recursos de IA de primeira linha. Use o ClickUp para simplificar o gerenciamento de informações e tarefas e aumentar a produtividade por meio de uma poderosa automação.

Estruture suas ideias e mantenha-se alinhado com suas metas com a ajuda do ClickUp e suas possibilidades ilimitadas de IA.

Registre-se

gratuitamente hoje mesmo!