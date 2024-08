10 melhores aplicativos criativos em 2024 (gratuitos e pagos)

Você já sentiu que ficou sem ideias quando mais precisava delas? Logo antes de uma grande apresentação ou do prazo final de um projeto.

Você não está sozinho.

A maioria de nós tem as melhores ideias nos momentos mais inesperados - no chuveiro, no caminho de volta do trabalho ou durante uma conversa com um amigo ou colega. Geralmente, guardamos essas ideias aleatoriamente, como uma mensagem ou nota para nós mesmos, um post-it, ou esperamos lembrar delas mais tarde.

No entanto, quando precisamos da ideia, parece que temos que mover uma montanha para encontrá-la. É aí que entram os aplicativos criativos, que oferecem soluções para ter ideias, manter o controle de todas elas e convocá-las quando necessário.

O que é um aplicativo criativo?

Os aplicativos criativos são soluções de software que o ajudam a pensar, armazenar e recuperar suas ideias de forma metódica. Você pode recorrer a essas ideias quando estiver enfrentando um esgotamento criativo ou precisar de ideias ou inspiração para um projeto.

O processo criativo dificilmente é simples. Você precisa de toda a ajuda que puder obter.

Cenário 1: Você está enfrentando a síndrome da página em branco ou bloqueio de escritor - falta inspiração e simplesmente não consegue deixar fluir sua criatividade.

Possível solução: Responder a prompts ou usar um modelo que seja mais adequado para o que você está trabalhando. Isso lhe dá uma vitória rápida e um pé na porta para dar o pontapé inicial em seus processos criativos.

Você verá no artigo como diferentes aplicativos têm abordagens variadas para os prompts (incluindo um baralho de cartas!).

Cenário 2: Você está a 50% do seu projeto e se deparou com um obstáculo e não consegue resolver um problema que está impedindo o andamento do projeto. Esse é um desafio criativo e de execução.

Você deve ter exemplos anteriores de projetos desse tipo e como eles foram concluídos para inspirá-lo.

Possível solução: O famoso arquivo Swipe.

Tradicionalmente, um swipe file é uma coleção de cartas de propaganda e vendas bem-sucedidas. Os redatores e diretores de criação tinham um arquivo de suas propagandas favoritas que podiam consultar sempre que precisassem de inspiração.

Hoje em dia, os aplicativos são muitos e abrangem várias disciplinas:

Um escritor pode ter uma coleção de anotações dos livros de seus autores favoritos

Um profissional de marketing por e-mail pode ter uma coleção de seus e-mails favoritos

Um redator de blog pode salvar os melhores títulos

Um designer pode salvar imagens ou fotos para usar e citar a qualquer momento

Um engenheiro de software pode ter blocos de código de outros engenheiros que admira

O que você deve procurar em aplicativos criativos?

Encontrar o aplicativo certo para atender às suas necessidades garantirá que você tenha o backup criativo necessário e que nunca fique sem inspiração. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar no aplicativo criativo certo.

✅ Amigável ao usuário

Um aplicativo criativo deve ser fácil para pessoas de todas as idades e origens. Procure um aplicativo com uma interface de usuário simples para ajudá-lo a começar rapidamente,

flexível e personalizável

O aplicativo criativo deve ser flexível o suficiente para se adaptar ao seu estilo de trabalho. Por exemplo, seja você um indivíduo ou uma pequena equipe, o aplicativo de criação deve se adaptar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho atual e à pilha de ferramentas.

✅ Colaborativo

Se estiver trabalhando em equipe, o aplicativo deve permitir a colaboração dentro da plataforma para que todos estejam na mesma página. Integrado, colaboração em tempo real elimina a necessidade de acompanhamento de e-mails ou plataformas de mensagens, o que geralmente leva à perda de ideias.

✅ Rastreamento do progresso em tempo real

Não deixe que uma ideia consuma todo o seu tempo. Procure um aplicativo criativo com um rastreador de projetos em tempo real que o ajude a manter o controle de seus prazos. Isso é especialmente importante se você estiver lidando com vários projetos.

Os 10 melhores aplicativos de criação para usar em 2024

Depois de experimentar vários aplicativos criativos, selecionamos dez dos melhores.

1. ClickUp

Converta ideias em tarefas práticas em um quadro branco do ClickUp

O ClickUp é um dos melhores aplicativos criativos com recursos que ajudam indivíduos e equipes criativas a pensar, fazer brainstorming e otimizar suas ideias.

Embora uma ideia possa ser o ponto crucial de seu pensamento, ela precisa se traduzir em algo significativo.

É nesse ponto que o ClickUp é excelente. Você pode converter sua ideia em um projeto, dividi-la em tarefas menores, acompanhar o progresso e colaborar com os membros da equipe para que sua ideia não se torne apenas uma ideia.

Um dos recursos que você vai adorar usar é o Quadro branco do ClickUp . Ele fornece a tela perfeita para fazer brainstorming visual de ideias e transformá-las em itens de ação atribuíveis. Também é ótimo para criar quadros de humor.

O Clickup também o ajuda a estabelecer uma conexão entre várias ideias e a criar um fluxo de trabalho personalizado no painel para começar a trabalhar nelas. Mapas mentais do ClickUp é um dos recursos mais poderosos para conectar os pontos entre as ideias!

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

Você pode baixar o ClickUp em qualquer dispositivo ou plataforma. O aplicativo oferece uma versão para desktop para MacOS e Windows, um aplicativo móvel para iPhone e Android, uma extensão para Chrome e um complemento de e-mail.

Melhores recursos do ClickUp

Mapeamento mental: Liste e visualize ideias ou tarefas durante sessões de brainstorming

Liste e visualize ideias ou tarefas durante sessões de brainstorming Colaboração em equipe em tempo real: Colabore com os membros da equipe rapidamente com bate-papo e comentários

Colabore com os membros da equipe rapidamente com bate-papo e comentários IA do ClickUp: Gere briefs de design, jornadas de usuário, briefs criativos e muito mais com a ajuda da IA para economizar tempo e esforço

Gere briefs de design, jornadas de usuário, briefs criativos e muito mais com a ajuda da IA para economizar tempo e esforço Gerenciamento de projetos: Adicione cronogramas, atribua tarefas, permita que as partes interessadas enviem solicitações de alteração, visualize cronogramas e acompanhe o progresso de projetos criativos em um painel para identificar bloqueadores

Limitações do ClickUp

A versão móvel do ClickUp ainda não oferece todos os recursos da versão para desktop

A integração com o Slack precisa ser aprimorada

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece cinco planos de preços para atender a todas as equipes de criação:

Free Forever

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Cérebro

via Brainsparker O Brainsparker é um aplicativo criativo que usa técnicas avançadas de treinamento e princípios da neurociência. O aplicativo inspira a criatividade por meio de baralhos de cartas, cursos e treinamento avançado, o que o torna adequado para todas as faixas etárias.

O aplicativo oferece uma interface interativa que permite que você dê início ao seu processo criativo escolhendo cartas que fornecem sugestões. Você pode usar essas instruções para refletir sobre jornadas criativas, desenvolver novas ideias e superar bloqueios.

O Brainsparker oferece vários baralhos gratuitos e premium com citações, imagens e pensamentos inspiradores.

Melhores recursos do Brainsparker

Baralhos de cartas: Mais de 25 baralhos de cartas para dar vazão à sua criatividade, como perguntas de coaching, palavras-gatilho, citações, declarações de ação e imagens

Mais de 25 baralhos de cartas para dar vazão à sua criatividade, como perguntas de coaching, palavras-gatilho, citações, declarações de ação e imagens Microcursos: Pensamento criativo etécnicas de brainstorming para ajudá-lo a exercitar seus músculos criativos

Pensamento criativo etécnicas de brainstorming para ajudá-lo a exercitar seus músculos criativos Notificações de faíscas diárias e widget na tela inicial: Receba sua inspiração diária por meio de notificações automáticas com base nos baralhos de cartas que você escolher

Limitações do Brainsparker

Encontrar um baralho de cartas para projetos criativos específicos pode ser difícil

Não há aplicativos para desktop ou Android disponíveis

Preços do Brainsparker

Gratuito para sempre com baralhos de cartas limitados

com baralhos de cartas limitados Plano Premium - VIP Pass: $9,6/mês

Brainsparker avaliações e comentários

App Store: 4.6/5 (151 avaliações)

3. MindMeister

Via MindMeister O MindMeister é um software de mapeamento mental criativo. Ele o ajuda a formar conexões entre suas ideias e conceitos, criando fluxogramas personalizados.

Está enfrentando um bloqueio criativo? O Mind Map permite que você visualize sua ideia e as próximas etapas necessárias para torná-la realidade.

O editor integrado é adequado para indivíduos e equipes criativas e pode ajudar a simplificar sessões de brainstorming, agendas de reuniões, anotações e planejamento de projetos.

Melhores recursos do MindMeister

Layouts de mapa mistos: Registre ideias criativas em três layouts de mapa - visualização de mapa mental, organograma ou lista, que podem ser usados em uma única tela

Registre ideias criativas em três layouts de mapa - visualização de mapa mental, organograma ou lista, que podem ser usados em uma única tela Modelos: Explore modelos de mapas mentais predefinidos e personalize-os de acordo com seus briefs criativos

Explore modelos de mapas mentais predefinidos e personalize-os de acordo com seus briefs criativos Conexões: Crie e mostre relações entre dois tópicos de mapas mentais e marque pontos iniciais ou finais com linhas de conexão personalizáveis

Crie e mostre relações entre dois tópicos de mapas mentais e marque pontos iniciais ou finais com linhas de conexão personalizáveis Notas expansíveis: Adicione mais contexto aos tópicos mapeados e anexos, como documentos, links etc.

Limitações do MindMeister

O aplicativo gratuito limita você a três mapas mentais

Preços do MindMeister

**Plano básico gratuito

Pessoal : uS$ 3,5/mês

: uS$ 3,5/mês Pro : $5,5/mês

: $5,5/mês Empresarial: uS$ 8,5/mês

MindMeister avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (31 avaliações)

4,3/5 (31 avaliações) Capterra: 4,6/5 (279 avaliações)

4. SimpleMind

via SimpleMind O SimpleMind é outra excelente ferramenta de mapeamento mental para que os profissionais de criação visualizem e organizem seus pensamentos e tarefas.

O aplicativo criativo se concentra em ajudá-lo a pensar nas ideias passo a passo. Os mapas mentais criados no painel podem atuar como um processo totalmente funcional para executar um plano ou um projeto.

Por exemplo, se você planeja reformular o seu site, pode criar diferentes níveis de associação com base nas tarefas a serem concluídas antes, durante e depois do projeto. Essas tarefas incluem design, desenvolvimento, redação e microtarefas, como briefing, pesquisa, esboço, primeiro rascunho etc.

O SimpleMind também é conhecido por usar cores diferentes nas conexões para melhorar a recuperação da memória.

Melhores recursos do SimpleMind

Mapeamento mental intuitivo: Anote as ideias e conecte os pontos para as tarefas que derivam de cada nó

Anote as ideias e conecte os pontos para as tarefas que derivam de cada nó Layout de forma livre e layout automático: Use a forma livre para colocar tópicos em qualquer lugar da tela ou layouts automáticos para brainstorming estruturado

Use a forma livre para colocar tópicos em qualquer lugar da tela ou layouts automáticos para brainstorming estruturado Folhas de estilo e detalhes: Adapte seus mapas mentais com cores, linhas, elementos de design personalizáveis e muito mais

Adapte seus mapas mentais com cores, linhas, elementos de design personalizáveis e muito mais Anexos: Adicione imagens, ícones, rótulos, caixas de seleção e muito mais para adicionar contexto

Limitações do SimpleMind

Não há desvantagens perceptíveis

Preços do SimpleMind

Gratuito Plano

Edição de avaliação: Gratuita por 30 dias

Gratuita por 30 dias Edição Pro (usuário único): $53

SimpleMind ratings and reviews

G2: 4,7/5 (7 avaliações)

4,7/5 (7 avaliações) App Store: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

5. Lucidchart

Via Lucidchart O Lucidchart ajuda a reunir ideias e pessoas para maximizar a eficiência e a produtividade da equipe por meio de dicas visuais.

É um aplicativo baseado em nuvem espaço de trabalho visual permitindo que os profissionais de criação criem diagramas sofisticados por meio da vinculação de dados. Você pode vincular componentes de dados, como conversas, pessoas, aplicativos e processos, criando fluxogramas personalizados e fáceis de seguir.

Melhores recursos do Lucidchart

Modelos: Uma vasta biblioteca de modelos para diferentes finalidades que podem ser editados para se adequar aos seus objetivos de trabalho

Uma vasta biblioteca de modelos para diferentes finalidades que podem ser editados para se adequar aos seus objetivos de trabalho Colaboração em quadro branco: Uma tela de quadro branco virtual para sessões de brainstorming e colaboração em equipe sobre ideias de projetos

Uma tela de quadro branco virtual para sessões de brainstorming e colaboração em equipe sobre ideias de projetos Histórico de revisões: Uma trilha de auditoria detalhada das alterações feitas no quadro branco, nos documentos e nos fluxogramas

Uma trilha de auditoria detalhada das alterações feitas no quadro branco, nos documentos e nos fluxogramas Visualização de dados: Recursos de visualização automática, como organograma, contêineres inteligentes, vinculação de dados, notas adesivas, formas dinâmicas e muito mais

Limitações do Lucidchart

Os iniciantes terão que aprender a fazer os gráficos corretamente por tentativa e erro

A versão gratuita tem limitações de usuários, armazenamento e recursos

Preços do Lucidchart

Plano gratuito

Individual: $7,95/mês

$7,95/mês Equipe: US$ 9/usuário/mês

US$ 9/usuário/mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

6. Coffividade

via Coeficiência Se você se sente mais criativo em ambientes casuais, experimente o Coffitivity. Esse aplicativo se baseia em pesquisas que sugerem que ruídos leves e uma leve distração estimulam a criatividade.

O Coffitivity recria os sons ambientes de universidades, lounges e cafés para tornar o trabalho remoto divertido e produtivo, proporcionando a você um ambiente criativo.

Melhores recursos do Coffitivity

Fácil de usar: A funcionalidade simples do aplicativo facilita o início do uso

A funcionalidade simples do aplicativo facilita o início do uso Biblioteca de áudio: Uma biblioteca de sons ambientes que imita o ambiente de uma cafeteria

Limitações do Coffitivity

Sons limitados

Sons adicionais requerem uma taxa premium de US$ 9

O aplicativo Coffitivity baseia-se em uma ideia de nicho baseada em distrações de áudio e pode não ser adequado para todos

Preços do Coffitivity

Gratuito Plano

Premium: $9/ano

Avaliações e resenhas do Coffitivity

Indisponível

7. Miro

via Miro O Miro é um espaço de trabalho visual que permite dar vida a ideias e processos por meio de diagramação, wireframing, whiteboarding, mapeamento mental e outras ferramentas visuais.

Com os modelos do Miroverse, você pode mapear as jornadas dos clientes e criar quadros de design thinking em minutos.

Melhores recursos do Miro

Diagramação e mapeamento de processos: Crie fluxogramas e mapas de jornada fáceis e rápidos com formatação personalizável e uma extensa biblioteca de formas e conectores

Crie fluxogramas e mapas de jornada fáceis e rápidos com formatação personalizável e uma extensa biblioteca de formas e conectores Visualização de conteúdo e dados: Reúna documentação, projetos, resultados de pesquisas, vídeos e dados em tempo real em um único painel para facilitar a colaboração

Reúna documentação, projetos, resultados de pesquisas, vídeos e dados em tempo real em um único painel para facilitar a colaboração Miro assist: Geração automática de mapas mentais, diagramas, códigos e resumos inteligentes de várias notas adesivas

Geração automática de mapas mentais, diagramas, códigos e resumos inteligentes de várias notas adesivas Gerenciamento visual de projetos: Acompanhe as tarefas dos projetos em um quadro Kanban flexível e dinâmico

Limitações do Miro

O Miro pode sobrecarregar os iniciantes, apesar de sua interface amigável

Alguns usuários enfrentaram problemas de desempenho e formatação no carregamento de imagens

Não há integração com o pacote Microsoft e Google

Preços do Miro

Plano gratuito

Iniciante: US$ 8/usuário/mês

US$ 8/usuário/mês Empresarial: $16/usuário/mês

$16/usuário/mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

8. Notabilidade

Via Notabilidade O Notability é um aplicativo criativo que elimina a necessidade de salvar ideias e imagens e de fazer capturas de tela em diferentes lugares quando a inspiração surge.

O aplicativo oferece um kit de ferramentas de anotações visuais com uma interface limpa para salvar, registrar e compartilhar suas anotações. Ele também permite que você rabisque ideias, faça anotações, desenhe referências e muito mais para criar um storyboard.

O aplicativo está disponível para download no Mac, iPhone e iPad.

Melhores recursos do Notability

Modelos de papel: Use diferentes modelos e planos de fundo para fazer anotações

Use diferentes modelos e planos de fundo para fazer anotações Ferramentas multimídia: Selecione ferramentas como lápis, marcador, texto e áudio para bifurcar ideias e anotações

Selecione ferramentas como lápis, marcador, texto e áudio para bifurcar ideias e anotações Organização: Organize as anotações com assuntos e divisores personalizáveis

Organize as anotações com assuntos e divisores personalizáveis Modo de apresentação: Apresente ideias em tela cheia sem distrair as barras de ferramentas

Apresente ideias em tela cheia sem distrair as barras de ferramentas Galeria de notas: Encontre ou compartilhe suas notas com outros usuários em uma comunidade fechada

Encontre ou compartilhe suas notas com outros usuários em uma comunidade fechada Gravação e reprodução: Grave áudio para capturar ideias e sincronizá-las automaticamente com as anotações

Limitações do Notability

Biblioteca de adesivos limitada para anotações

A versão gratuita oferece um número limitado de edições por mês

Não é compatível com dispositivos Android

Preços do Notability

Gratuito para uso com compras no aplicativo

Avaliações e resenhas do Notability

G2: 4,6/5 (41 avaliações)

4,6/5 (41 avaliações) Capterra: 4,7/5 (36 avaliações)

9. Esboços de Tayasui

via Esboços de Tayasui O Tayasui Sketches oferece a artistas e designers uma ferramenta digital para uma experiência de desenho realista.

Esse aplicativo criativo proporciona uma sensação natural aos desenhos e pinturas, prestando muita atenção aos mínimos detalhes, como pressão do lápis, velocidade, orientação e inclinação.

Recursos do Tayasui Sketches

Visualização de traços: Mais de 100 variedades de pincéis que se adaptam ao toque do Apple Pencil

Mais de 100 variedades de pincéis que se adaptam ao toque do Apple Pencil Pincel de aquarela: Traços e efeitos realistas de aquarela

Traços e efeitos realistas de aquarela Biblioteca de cores: Extensa biblioteca de cores e a capacidade de misturar dois ou mais tons

Limitações do Tayasui Sketches

A versão freemium vem com recursos limitados

A versão para desktop só é acessível para MacOS

O plano padrão pode ser caro para designers iniciantes e estudantes

Mais adequado para designers criativos

Preços do Tayasui Sketches

Versão gratuita

Padrão: $12/mês

$12/mês Licença somente para Mac: US$ 120 - compra única

US$ 120 - compra única Comércio: $240/ano

Tayasui Sketches ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

10. Curador

via Curadoria O Curator é um aplicativo criativo repleto de recursos que ajuda a coletar, organizar e apresentar ideias de forma metódica. Esse aplicativo pode substituir plataformas como Pinterest, Evernote e Instagram, atuando como um repositório de todas as suas ideias.

O aplicativo criativo também tem recursos que ajudam a colaborar facilmente com os membros da equipe.

melhores recursos do #### Curator

Coleta fácil: Faça anotações na forma de links de sites, imagens, textos ou esboços

Faça anotações na forma de links de sites, imagens, textos ou esboços Organização de ideias: Arraste e solte ideias em categorias para melhor organização

Arraste e solte ideias em categorias para melhor organização Apresentação: Deslize facilmente entre as anotações no modo de tela cheia para apresentações instantâneas

Deslize facilmente entre as anotações no modo de tela cheia para apresentações instantâneas Compartilhar e colaborar: Envie storyboards por e-mail ou colabore convidando membros da equipe para a sua tela

limitações do #### Curator

Falta de tutoriais atualizados em seu site

O aplicativo é restrito a usuários de iPhone ou iPad

Preços do Curator

Plano gratuito

Premium (Individual): US$ 4,99/mês

US$ 4,99/mês Premium (Business): Entre em contato com a equipe de vendas

Curator avaliações e comentários

App Store: 4/5 (12 avaliações)

Dê vida às suas ideias com os melhores aplicativos de criação

Um momento de inspiração, uma faísca, o nascimento de uma nova ideia - essas são experiências que nos dão alegria e satisfação. E qualquer mudança ou crescimento significativo começa com uma pequena ideia. Seja nos negócios ou em nossa vida pessoal.

A criatividade precisa de estímulo, cuidado e atenção. Os aplicativos criativos fazem exatamente isso.

Escolha um que atenda às suas necessidades, se adapte ao seu fluxo de trabalho e funcione bem com as ferramentas que você já usa. E garanta que suas ideias se transformem em algo significativo.

É aí que o ClickUp ganha.

O ClickUp permite que você e sua equipe capturem ideias em tempo real e criem um repositório de ideias criativas que podem ser utilizadas. E então, do brainstorming à ideação, à execução e à medição de resultados - vá até o fim com o ClickUp.

Quer saber por que as equipes criativas escolhem o ClickUp? Inscreva-se para obter uma conta gratuita hoje mesmo e dê uma olhada no aplicativo criativo !