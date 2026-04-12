Notion 문서 vs. ClickUp 문서: 어느 쪽이 더 나을까요?

Notion은 오랫동안 문서 내에서 업무를 수행하는 팀들에게 필수적인 도구였습니다. 하지만 일이 점점 더 많이 연결되면서, 독립형 문서 도구의 한도가 드러나기 시작했습니다.

문서 내용이 작업, 타임라인, 그리고 팀의 실제 워크플로우와 연동되어야 한다면 어떻게 해야 할까요? 바로 그 지점에서 ClickUp Docs가 빛을 발합니다.

이번 Notion Docs와 ClickUp Docs 비교에서는 두 tools를 솔직하게 분석하여, Notion이 강점을 보이는 부분과 ClickUp이 앞서가는 부분, 그리고 왜 점점 더 많은 팀이 문서 설정을 완전히 재고하고 있는지 살펴봅니다.

ClickUp 문서와 Notion 문서 비교 요약

ClickUp Docs와 Notion Docs는 서로 다른 문제를 해결합니다. ClickUp Docs는 프로젝트, 문서, 대화, AI 인텔리전스가 하나로 통합된 단일 보안 플랫폼인 'Converged AI Workspace' 내의 문서화 레이어입니다.

Notion 문서는 유연하고 독립적인 내부 지식 기반을 위해 설계된 블록 기반 에디터를 사용합니다. 👀

이러한 차이는 형식부터 팀이 작성된 내용을 바탕으로 어떻게 행동하는지에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다.

기능 ClickUp 문서 Notion 문서 에디터 제목, 테이블, 코드 블록, 체크리스트, 미디어 삽입, 중첩 페이지 및 실시간 공동 편집이 가능한 리치 텍스트 드래그 앤 드롭 방식의 콘텐츠 블록, 동기화된 블록, 토글, 콜아웃, 열 레이아웃을 지원하는 블록 기반 구조 AI ClickUp Brain과 앱 전반에 걸친 연결 검색 기능을 갖춘 ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, 다중 LLM 액세스 선택한 페이지에 한정된 인라인 작성, 페이지 요약, Q&A 기능을 갖춘 Notion AI wiki 중첩 페이지, ClickUp 문서 허브, ClickUp 스페이스, ClickUp 폴더 및 ClickUp 목록에 연결된 ClickUp 통합 검색 무제한 페이지 중첩, 사이드바 탐색, 브레드크럼즈, 관계형 데이터베이스 연결 협업 할당된 댓글이 추적 가능한 작업으로 자동 변환, @멘션, 세분화된 권한 설정, 게스트 액세스 제어 인라인 댓글, 페이지 단위 공유, 게스트 초대, 팀 스페이스, 버전 기록 연결된 작업 문서 내에 진행 중인 작업을 삽입하고, 원클릭으로 텍스트를 작업으로 변환하세요 페이지 내에서 데이터베이스 보기를 참조할 수 있습니다. 작업 생성은 수동 단계나 타사 tools가 필요합니다.

ClickUp Docs란 무엇인가요?

ClickUp 문서에서 지식 정리하기 ClickUp Docs를 사용하여 프로젝트 문서를 편집하고 팀원들과 공유하세요

ClickUp Docs는 ClickUp에 내장된 문서 에디터로, 작업 공간 내에서 직접 문서를 작성, 편집 및 정리할 수 있습니다. 여러 도구를 오가며 '도구 과다 사용' 문제를 겪을 필요 없이, 모든 것이 작업 및 프로젝트와 함께 한곳에 정리됩니다.

ClickUp Docs를 사용하면 회의 노트와 wiki부터 표준 운용 절차 (SOP) 및 프로젝트 개요에 이르기까지 무엇이든 작성할 수 있습니다. 문서를 작업에 직접 연결하고, 팀원과 실시간으로 협업하며, 댓글을 남길 수 있을 뿐만 아니라 문서 내 텍스트를 강조 표시하여 바로 작업을 생성할 수도 있습니다.

ClickUp Docs의 주요 기능

다음은 ClickUp Docs를 다른 문서 도구와 차별화하는 기능들입니다.

기능 #1: 실시간 공동 편집

ClickUp 문서로 서로의 일을 방해하지 않고 함께 편집할 수 있습니다

누가 마지막으로 저장했나요? 누군가 제 섹션을 덮어쓴 건가요? 이게 최신 버전인가요? ClickUp 문서는 이러한 모든 불편함을 해소합니다. 모든 팀원이 실시간으로 커서 움직임을 확인할 수 있고, 편집 내용이 즉시 반영되며, 인라인 댓글을 통해 피드백이 해당 텍스트와 정확히 연결됩니다.

이런 상황을 상상해 보세요. 팀원들이 클라이언트와의 통화 1시간 전에 제품 출시 브리핑을 마무리하고 있습니다. 카피라이터는 메시지를 다듬고, 디자이너는 시각적 참고 자료를 삽입하고, 프로젝트 리더는 타임라인을 업데이트하고 있습니다. 이 모든 작업이 동시에 이루어집니다. 하나의 문서, 항상 최신 상태로 유지됩니다.

한 사용자의 공유:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 그 유연성과 진정한 올인원(all-in-one)이라는 느낌입니다. 간단한 할 일 목록을 관리하든, 더 복잡한 프로젝트를 운영하든 제 업무 방식에 맞춰 워크플로우와 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 작업, 문서, 목표, 시간 추적, 자동화 기능을 모두 한곳에서 관리할 수 있어 여러 도구를 계속 전환하지 않고도 체계적으로 업무를 정리하고 다른 사람들과 협업하기가 훨씬 수월합니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 그 유연성과 진정한 올인원(all-in-one)이라는 느낌입니다. 간단한 할 일 목록을 관리하든, 더 복잡한 프로젝트를 운영하든 제 업무 방식에 맞춰 워크플로우와 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 작업, 문서, 목표, 시간 추적, 자동화 기능을 모두 한곳에서 관리할 수 있어 여러 도구를 계속 전환하지 않고도 체계적으로 업무를 정리하고 다른 사람들과 협업하기가 훨씬 수월합니다.

기능 #2: 문서에서 바로 작업 생성하기

ClickUp 문서 화면을 떠나지 않고도 강조 표시된 텍스트를 추적 가능한 작업으로 변환하세요

문서 내의 텍스트를 선택하면 즉시 작업으로 변환할 수 있습니다.

검토 도중 버그가 발견되거나 계획 수립 중에 실행 항목이 발생하면, 바로 그 자리에서 다음 사항이 포함된 추적 가능한 작업으로 전환됩니다:

담당자

마감일

우선순위 수준

원본 문서로 바로 이동하는 링크

📖 함께 읽어보세요: ClickUp이 AI 문서를 활용해 SOP 생성 과정을 간소화하는 방법

기능 #3: 지식을 한곳에 모아두는 문서 허브

ClickUp 문서 허브를 통해 작업 공간 내 모든 문서를 검색하고, 찾고, 신뢰하세요

모든 팀은 결국 문서가 폴더, 받은 편지함, 구성원의 로컬 드라이브 등에 흩어져 있는 상황을 겪게 됩니다. ClickUp 문서 허브는 워크스페이스 내의 모든 문서를 검색 및 필터링이 가능한 단일 보기로 통합하며, 검증된 wiki 문서를 상단에 표시하여 가장 중요한 자료를 언제나 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.

팀에 새로 합류한 엔지니어는 배포 가이드를 찾기 위해 네 명에게 일일이 문의할 필요가 없습니다. 문서 허브를 열고 검색하기만 하면 1분도 채 되지 않아 정확하고 최신 버전의 문서를 확인할 수 있습니다.

기능 #4: 체계적인 문서를 위한 중첩 페이지

복잡한 문서를 ClickUp Docs 내에서 깔끔하고 탐색하기 쉬운 구조로 정리하세요

일부 프로젝트는 단순한 문서 하나만으로는 부족할 때가 있습니다. ClickUp을 사용하면 단일 문서 내에 중첩된 하위 페이지를 만들 수 있어, 복잡한 정보도 한 번에 스크롤해야 하는 부담 없이 체계적으로 정리할 수 있습니다.

예를 들어, 분기별 로드맵 문서는 다음과 같이 보일 수 있습니다:

부모 페이지: 전체 전략 및 OKR

기능별 하위 페이지: 사양, 디자인 참고 자료, 미해결 질문

별도의 하위 페이지: 관계자 노트 및 승인 상태

누구나 전체 내용을 일일이 뒤지지 않고도 필요한 부분으로 바로 이동할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp에서는 각 문서를 누가 보고, 댓글을 달고, 편집할 수 있는지 정확히 제어할 수 있습니다. 각 문서에 대해 '읽기 전용', '댓글 작성 권한', '전체 편집 권한' 등 구체적인 권한을 설정할 수 있으며, 팀원, 게스트 또는 일반 공개 시청자를 위해 개별적으로 공유 가능한 링크를 생성할 수 있습니다. 세분화된 공유 제어 기능을 통해 ClickUp 문서(문서)의 열람 및 편집 권한을 관리하세요

기능 #5: ClickUp Brain 연동

ClickUp Brain으로 콘텐츠 제작 속도를 높여보세요 ClickUp Brain에서 슬래시 명령어를 사용하여 콘텐츠를 빠르게 생성하세요

ClickUp Brain은 작업 공간 내에 상주하며 그 내용을 실제로 파악하는 AI 어시스턴트입니다. 문서, 작업, 댓글, wiki를 모두 분석하여 출처 링크와 함께 직접적인 답변을 제공합니다.

Docs 내에서 이 기능은 완벽한 글쓰기 및 콘텐츠 보조 도구로 작동합니다. 문서 내 어디에서나 ‘/Write with AI’를 입력하면 에디터 내에서 바로 ClickUp Brain이 활성화됩니다. 이 프롬프트를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

프로젝트, 기능 또는 캠페인에 대한 설명을 처음부터 작성하세요

섹션과 단계가 미리 구성된 체계적인 플랜을 수립하세요

텍스트 블록이나 회의 노트에서 실행 항목을 생성하세요

따라서 팀이 킥오프 회의를 막 끝내고 누군가가 원본 노트를 문서에 그대로 올려놓더라도, 컨텍스트 AI가 그 혼란스러운 내용을 몇 초 만에 할당할 준비가 된 작업이 포함된 깔끔한 플랜으로 바꿔줄 수 있습니다.

콘텐츠 생성 기능 외에도, ClickUp Brain은 작업 공간의 메모리 역할도 합니다. 다음과 같이 질문해 보세요: ‘홈페이지 리디자인에 대해 클라이언트가 어떤 피드백을 주었으며, 이를 바탕으로 어떤 작업이 생성되었나요?’

ClickUp Brain에 작업 공간 전체를 검색하도록 프롬프트를 보내세요

문서, 댓글 스레드, 완료된 작업 등 정보가 저장된 곳이 어디든 그곳에서 답변을 추출하여 해당 위치로 바로 연결해 줍니다.

별도의 요청 없이도 자동으로 작동합니다. ClickUp AI 슈퍼 에이전트가 대화, 회의, 완료된 작업에서 최신 정보를 수집하여 문서를 자동으로 최신 상태로 유지하므로, 누군가 업데이트를 기억해 두지 않아도 문서의 정확성을 보장할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트를 설정하여 수동 노력 없이 문서를 업데이트하세요

이 비디오를 시청하여 ClickUp에서 문서 작업을 자동화하는 방법을 알아보세요:

Notion 문서란 무엇인가요?

Notion Docs는 Notion에 내장된 문서 에디터입니다. 간단한 노트와 회의 요약부터 체계적인 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 장문의 프로젝트 문서까지 모든 것을 다룰 수 있습니다.

대부분의 문서 도구와 구조적으로 차별화되는 점은 블록 기반 에디터입니다. 단락, 테이블, 이미지, 토글, 내장 데이터베이스 등 페이지상의 모든 요소는 각각 독립적인 블록으로 구성됩니다.

블록을 자유롭게 드래그하고 순서를 변경하며 중첩할 수 있어, 페이지의 레이아웃과 내용을 세밀하게 제어할 수 있습니다.

Notion Docs의 주요 기능

Notion Docs의 주요 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 블록 단위 가시성을 통한 실시간 협업

여러 사람이 문서를 편집할 때, Notion은 누가 어떤 블록을 작업 중인지 실시간으로 정확히 보여줍니다. 콘텐츠 옆에 움직이는 아바타를 확인하고, 누군가가 편집 중인 위치로 바로 이동하며, 특정 섹션에 연결된 맥락에 맞는 댓글을 남길 수 있습니다.

이를 통해 업무 중복이나 혼란 없이 긴 문서를 검토하거나 편집하기가 더 쉬워집니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 중요한 세부 정보가 이메일에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 자세히 설명되거나, 별도의 도구에 기록되어 있어 팀원들이 업무를 처리하는 대신 정보를 찾는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모아줍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain과 같은 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근할 수 있습니다. "업무에 대한 업무"는 이제 그만두고, 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 사용함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간이 넘는 시간입니다. 분기마다 생산성이 일주일 더 늘어난다면 팀이 무엇을 이룰 수 있을지 상상해 보세요!

기능 #2: 문서 내 데이터베이스

Notion은 문서와 데이터를 별개의 것으로 취급하지 않습니다. 페이지 안에 데이터베이스를 바로 삽입하여 테이블, 칸반 보드, 달력처럼 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 간단한 회의록 문서에도 실시간으로 업데이트되는 작업 추적 기능을 포함할 수 있습니다.

기능 #3: 접을 수 있는 콘텐츠를 위한 내장 토글

토글 블록 안에 섹션을 숨길 수 있으며, 독자는 필요할 때만 해당 섹션을 펼 수 있습니다.

긴 문서를 다룰 때 특히 유용합니다. 콘텐츠는 깔끔하게 유지하면서 그 아래에 추가 세부 사항, 노트, 또는 지침을 덧붙일 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 각 가이드 하단에 다른 사람이 단계를 따라 확인하고 서명해야 하는 필수 체크박스를 추가하여 ‘완료 기준(Definition of Done)’을 설정하세요. 동료가 여러분의 문서만으로는 작업을 완료할 수 없다면, 그 가이드는 아직 완성되지 않은 것입니다. 이를 통해 평소 간과되기 쉬운 사소한 ‘암묵적인’ 단계들을 놓치지 않고 챙길 수 있습니다.

기능 #4: Notion AI

Notion AI는 에디터 내에 내장되어 있어 작성 중인 모든 텍스트를 처리합니다. 특정 부분을 선택하여 재작성, 요약, 확장 또는 어조 변경을 요청할 수 있습니다.

또한 글 작성을 이어가거나, 콘텐츠를 설명해 달라고 요청하거나, 콘텐츠를 목록이나 섹션으로 재구성해 달라고 요청할 수도 있습니다.

ClickUp 문서와 Notion 문서 기능 비교

팀에 가장 중요한 기능 면에서 두 도구가 어떻게 비교되는지 확인해 보세요. 👀

기능 #1: 실시간 협업

먼저, 실시간 협업에 대해 이야기해 보겠습니다. 편집 중에도 팀원 간의 정보를 동기화하는 측면에서 ClickUp 문서와 Notion 문서가 어떻게 다른지 살펴보겠습니다.

ClickUp 문서

ClickUp 문서는 실시간 커서, 즉시 편집, 관련 텍스트에 직접 연결되는 인라인 댓글 기능을 통해 원활한 협업을 가능하게 합니다.

이 도구의 차별화된 점은 협업이 문서 그 자체를 넘어 확장된다는 것입니다. 문서를 떠나지 않고도 댓글을 남기고, 피드백을 마감일과 담당자가 지정된 추적 가능한 작업으로 전환하며, 팀원을 @멘션할 수 있습니다.

Notion 문서

Notion은 사용자가 편집할 때 콘텐츠 블록 옆에 아바타가 움직이는 모습을 보여주므로, 누가 어디서 일하고 있는지 항상 알 수 있습니다.

인라인 댓글과 페이지 단위 공유 기능은 긴 문서를 검토할 때 유용하며, 버전 이력 기능을 통해 내용이 덮어쓰여진 경우 변경 사항을 쉽게 되돌릴 수 있습니다.

🏆 승자: 이번 라운드의 승자는 ClickUp Docs입니다. ClickUp Docs의 협업 도구는 댓글을 실행 가능한 작업으로 전환하여 논의와 실행 사이의 간극을 좁혀주므로 한 차원 더 뛰어난 기능을 제공합니다.

기능 #2: AI 기능

다음으로 AI를 살펴보겠습니다. 이 도구들은 인공 지능을 어떻게 활용하여 팀원들이 문서 내에서 더 스마트하게 일할 수 있도록 돕고 있을까요?

ClickUp 문서

ClickUp Brain은 단순한 문서 에디터를 넘어 전체 작업 공간에 깊이 통합되어 있습니다. 문서, 작업, 댓글, 연동된 앱 전반을 검색하여 질문에 답하고, 정보가 저장된 위치와 상관없이 필요한 정보를 찾아낼 수 있습니다.

문서 내에서 간단한 /Write with AI 명령어를 사용하면 콘텐츠 초안을 작성하거나, 체계적인 플랜을 수립하거나, 원본 노트에서 실행 항목을 생성할 수 있습니다. ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 작업 공간 전반의 활동을 기반으로 문서를 자동으로 최신 상태로 유지해 주기도 합니다.

Notion 문서

Notion AI는 인라인 작성 작업, 콘텐츠 초안 작성, 페이지 요약, 타임스탬프와 실행 항목이 포함된 회의 노트 생성을 능숙하게 처리합니다. 또한 더 맞춤화된 결과를 위해 다른 Notion 페이지를 참조할 수 있습니다.

하지만 Q&A 및 검색 기능은 광범위한 연결된 작업 공간보다는 페이지 콘텐츠에 국한되어 있습니다.

🏆 승자: ClickUp Docs가 승리했습니다. ClickUp Brain은 작업, 댓글, 채팅, 문서를 아우르는 전체 작업 공간을 인덱스하고 검색할 수 있는 기능을 갖추고 있어, 페이지 단위로만 검색하는 Notion AI의 방식에 비해 확실한 우위를 점하고 있습니다.

기능 #3: 문서 정리

이제 각 tool이 대규모 문서 구조화 및 정리를 어떻게 처리하는지 살펴보겠습니다.

ClickUp 문서

ClickUp은 끝없는 스크롤링 없이도 복잡한 문서의 구조를 유지할 수 있는 중첩된 하위 페이지를 제공하며, 작업 공간 내 모든 문서를 한곳에서 검색할 수 있는 '문서 허브' 기능도 갖추고 있습니다.

문서는 스페이스, 폴더, 목록에 연결되어 있으므로, 해당 문서가 지원하는 일과 밀접하게 연계되어 있습니다.

Notion Docs

Notion의 무한 페이지 중첩 기능은 가장 큰 장점 중 하나입니다. 페이지는 사실상 한도 없이 다른 페이지 안에 중첩될 수 있으며, 브레드크럼즈가 포함된 사이드바 탐색 기능을 통해 방대한 지식 기반 내에서도 쉽게 이동할 수 있습니다.

관계형 데이터베이스는 wiki 페이지와 직접 연결할 수도 있어, Notion은 독립형 내부 지식 저장소를 구축하는 팀에게 신뢰할 수 있는 도구입니다.

🏆 승자: 사용 목적에 따라 다릅니다. 순수한 지식베이스의 깊이와 유연성 면에서는 Notion이 우세합니다. 문서화가 진행 중인 프로젝트 작업과 연결되어야 할 때는 ClickUp이 더 적합합니다.

💡 전문가 팁: 문서 속성이나 헤더에 ‘유효 기간’을 설정하여 분기별 정리 알림이 트리거되도록 하세요. 유효 기간이 지났는데도 ‘검토 완료’ 표시가 없는 문서에는 상단에 ‘주의하여 진행’ 배너가 표시되어, 팀이 현재 기술 스택에 더 이상 적용되지 않는 구식 표준 운용 절차 (SOP)를 실수로 따르는 것을 방지할 수 있습니다.

기능 #4: 작업 통합

마지막으로, 각 도구가 문서를 실제 일과 얼마나 잘 연결해 주는지 살펴보겠습니다.

ClickUp 문서

문서 내의 텍스트를 선택하면 즉시 담당자, 마감일, 우선순위 및 원본 문서로 연결되는 직접 링크가 포함된 추적 가능한 작업으로 변환할 수 있습니다.

실시간 ClickUp 작업은 문서 내에 직접 삽입할 수 있으므로, 도구를 전환하지 않고도 항상 최신 상태를 확인할 수 있습니다.

Notion Docs

Notion을 사용하면 페이지 내에 데이터베이스 보기를 삽입하고 프로젝트 데이터를 참조할 수 있어 정보 추적에 매우 유용합니다.

하지만 문서 콘텐츠를 바탕으로 작업을 생성하려면 수동 단계나 타사 통합 기능이 필요합니다. 이는 문서를 바탕으로 실행을 주도해야 하는 팀에게는 다소 단절된 경험으로 느껴질 수 있습니다.

🏆 승자: ClickUp Docs가 압도적인 승리를 거두었습니다. 원클릭 텍스트-작업 변환 및 실시간 작업 삽입 기능 덕분에 프로젝트 관리 측면에서 Notion보다 훨씬 실행 중심적인 문서화 도구입니다. ​​​​​​​​​​​​​​​​

ClickUp 문서와 Notion 문서 중 어떤 것을 선택해야 할까요?

팀의 업무 방식과 실제로 연결되는 문서화가 필요하다면, ClickUp Docs가 확실한 선택입니다. 협업, AI, 체계적인 관리, 업무 통합 면에서 뛰어난 성능을 자랑하며, 문서를 통해 실질적인 실행으로 이어지는 통합 작업 공간을 제공합니다.

Notion Docs는 멋진 독립형 지식 기반을 구축하는 데는 훌륭한 도구입니다. 하지만 문서가 작업, 타임라인, 팀의 워크플로우와 연동되어야 할 때면 한도가 드러나기 시작합니다.

도구 간 전환을 멈추고 진정한 단일 정보 소스(Single Source of Truth)를 기반으로 업무를 시작하고자 하는 팀에게 ClickUp은 단연 더 완벽한 솔루션입니다.

지금 바로 ClickUp을 시작해 보세요! ✅

자주 묻는 질문 (FAQ)

네, ClickUp은 중첩 페이지, 문서 허브, Connected Search를 지원하며, 이는 중앙 집중식 지식 관리 및 체계적인 페이지 계층 구조와 같은 핵심 위키 사용 사례를 포괄합니다. 위키 페이지 내에서 Notion의 무한 중첩 및 관계형 데이터베이스 보기에 크게 의존하는 팀은 전환하기 전에 두 도구를 모두 평가해 볼 필요가 있습니다.

ClickUp Brain은 문서, 작업, 댓글, 채팅, 연동된 앱 등 전체 작업 공간을 색인화하는 '커넥티드 검색(Connected Search)' 기능을 통해 더 광범위한 맥락을 제공하지만, Notion AI의 Q&A 기능은 페이지 콘텐츠로만 범위가 한정됩니다. Notion AI는 인라인 작성 및 요약 작업에는 효과적이지만, 모든 업무에 걸쳐 AI 인사이트가 필요한 팀에게는 ClickUp Brain이 더 긴밀하게 연결된 환경을 제공할 것입니다.

네, Notion 페이지를 Markdown(Markdown) 또는 HTML 파일로 내보내 기본 형식과 구조를 유지한 채 Notion에서 ClickUp Docs로 이전할 수 있습니다. ClickUp의 가져오기 도구는 대량 전송을 지원하여 대규모 이전 작업을 효율적으로 처리할 수 있습니다.