SQL 생성을 위해 Snowflake Cortex를 사용하는 방법

대부분의 팀은 SQL 생성을 마치 마술처럼 여깁니다. 질문을 입력하면 쿼리가 생성되는 식이죠.

하지만 현실은 이렇습니다. Snowflake Cortex Analyst는 사용자가 먼저 구축한 의미론적 모델의 수준에 따라 성능이 결정되며, 그 설정 과정은 결코 간단하지 않습니다. Snowflake Cortex를 활용한 SQL 생성 방법을 익히면, 데이터 팀은 이제 단 몇 초 만에 자연어를 복잡하고 실행 가능한 쿼리로 변환할 수 있습니다.

이 가이드는 YAML 시맨틱 모델 정의부터 자연어를 사용하여 데이터 웨어하우스를 쿼리하는 과정까지 실제 구현 단계를 단계별로 안내하므로, 시작하기 전에 Snowflake Cortex의 강력한 기능과 필수 요건을 모두 파악할 수 있습니다.

또한 Snowflake Cortex의 한계점과, ClickUp이 SQL 생성을 둘러싼 더 광범위한 워크플로우를 어떻게 지원할 수 있는지 살펴보겠습니다.

Snowflake Cortex Analyst란 무엇인가요?

Snowflake Cortex Analyst는 분석 데이터를 기반으로 대화형 애플리케이션을 구축할 수 있는 완전 관리형 서비스입니다.

이 서비스는 특화된 텍스트-SQL 변환 에이전트를 사용하여 자연어 질문을 정확하고 실행 가능한 쿼리로 변환합니다. 이 서비스는 복잡한 데이터 구조와 코드를 작성하지 않고도 답변을 필요로 하는 비즈니스 사용자 간의 격차를 해소합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

구조화된 데이터와 상호 작용할 수 있는 고정밀 인터페이스 제공

의미론적 모델을 활용하여 특정 비즈니스 로직과 용어를 이해하기

맞춤형 애플리케이션이나 BI 도구 와 손쉽게 통합할 수 있는 REST API를 제공합니다.

Snowflake 보안 경계 내에서 요청을 처리하여 데이터 프라이버시를 유지합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 활용하고 있지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼리고 있습니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식 격차, 그리고 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 줍니다. 이 기능은 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여 AI 도입과 관련된 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식 기반을 연결해 줍니다. 한 번의 클릭으로 해답과 통찰력을 얻으세요!

Snowflake Cortex SQL 생성을 위한 필수 조건

적절한 설정 없이 Snowflake Cortex를 사용하면 좌절감을 느낄 수 있습니다. 부정확한 결과를 얻거나 문제 해결에 시간을 낭비하게 될 수 있으며, 실제 문제는 기반이 취약한 데도 불구하고 tool이 고장 났다고 잘못 판단할 수도 있습니다.

이를 방지하려면 먼저 세 가지 기본 요소를 갖추어야 합니다.

1. 데이터베이스 및 테이블 설정

AI의 성능은 접근할 수 있는 데이터의 품질에 달려 있습니다. 데이터베이스 스키마가 cust_dat_v2_final과 같은 난해한 열 이름으로 뒤엉켜 있다면, 분석가와 AI 모두 이를 이해하는 데 어려움을 겪을 것입니다.

이러한 혼란으로 인해 AI가 잘못된 조인을 생성하거나 잘못된 열에서 데이터를 가져오게 되며, 팀은 쿼리를 작성하기도 전에 스키마를 파악하는 데만 몇 시간을 허비하게 됩니다.

먼저, 데이터 웨어하우스 소프트웨어에 Cortex Analyst가 쿼리할 테이블이 포함되어 있는지 확인하십시오. 가능한 한 명확하고 설명적인 열 이름을 사용하십시오. 예를 들어, 'customer_lifetime_value'라는 열 이름은 'clv_01'보다 사람과 AI 모두에게 훨씬 더 직관적입니다.

설정을 진행하려면 Snowflake 역할에 다음 권한이 필요합니다:

사용 방법: 테이블이 포함된 데이터베이스 및 스키마에서

SELECT: Cortex Analyst가 쿼리를 실행할 테이블

CREATE 단계: 시맨틱 모델 파일을 업로드하는 데 필요한 스키마에서

📖 함께 읽어보세요: Snowflake Cortex를 활용한 비즈니스 인텔리전스 활용 방법

2. 시맨틱 모델 파일 생성

텍스트-투-SQL 도구를 사용할 때 가장 큰 장애물은 AI가 귀사의 고유한 용어를 이해하지 못한다는 점입니다. AI는 "ARR"이 "연간 반복 수익(Annual Recurring Revenue)"을 의미한다는 사실이나, 고객 테이블이 customer_id 필드를 통해 주문 테이블과 조인된다는 사실을 본질적으로 알지 못합니다.

이러한 맥락이 없다면, AI는 기술적으로는 유효하지만 논리적으로는 잘못된 SQL을 생성하여, 겉보기에는 정확해 보이지만 위험할 정도로 오해의 소지가 있는 답변을 제공할 수 있습니다.

해결책은 시맨틱 모델입니다. 이는 맞춤형 "번역 계층" 역할을 하는 YAML 파일로, Cortex Analyst에게 비즈니스의 특정 용어와 논리를 가르쳐 줍니다. 이 파일을 구축하고 유지 관리하는 노력은 스키마를 파악하기 위해 ETL tools를 사용하는 데이터 엔지니어와 용어를 잘 아는 비즈니스 분석가 간의 협업을 통해 이루어집니다.

의미론 모델 파일에는 다음의 키 구성 요소가 포함되어야 합니다:

구성 요소 목적 테이블 각 테이블의 용도를 평이한 언어로 설명하여 목록으로 나열합니다 열 각 열의 의미적 유형(예: 카테고리 또는 메트릭)을 정의하며, 샘플 값을 포함할 수 있습니다. 관계 조인을 통해 테이블이 어떻게 연결되는지 명시하여 AI가 추측할 여지를 없애줍니다. 검증된 쿼리 LLM을 위한 유용한 가이드 역할을 하는 질문-SQL 예시 쌍을 제공합니다.

3. Cortex Search Service 구성(선택 사항)

때로는 제품 설명, 지원 티켓, 통화 녹취록과 같은 비정형 텍스트 속에 필요한 답이 숨겨져 있습니다. 일반적인 SQL 쿼리로는 이러한 데이터를 처리할 수 없기 때문에, 종종 '무엇' 뒤에 숨겨진 '왜'를 놓치게 됩니다.

원한다면 여기에 Snowflake Cortex Search Service를 추가할 수도 있습니다. 이는 데이터 분석을 위한 AI 에이전트를 사용하여 구조화된 테이블과 비정형 텍스트 데이터를 동시에 쿼리할 수 있게 해주는 검색 서비스(Search-as-a-Service ) 계층입니다.

분석가가 SQL을 생성하기 전에 텍스트에서 맥락을 추출해야 하는 질문을 해야 하는 경우 Cortex Search를 구성해야 합니다. 예시로는 '배터리 문제'라는 문구가 포함된 모든 제품 리뷰를 검색한 다음, 해당 제품에 대한 판매 데이터만 집계하는 SQL 쿼리를 생성할 수 있습니다.

구조화된 테이블에 대한 순수한 SQL 생성의 경우, 이 서비스는 필요하지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: 1970년대 초, IBM 연구원인 도널드 체임벌린(Donald Chamberlin)과 레이먼드 보이스(Raymond Boyce)는 ‘Structured English 쿼리 언어’를 개발했습니다. 하지만 ‘SEQUEL’이라는 이름은 이미 영국의 한 항공기 회사가 상표로 등록해 놓았기 때문에 이름을 SQL로 변경해야 했습니다.

Cortex Analyst를 사용하여 SQL을 생성하는 단계별 가이드

사전 준비는 완료했지만, 이제 빈 화면을 마주하고 실제 워크플로우가 어떻게 되는지 막막하신가요? 머릿속의 질문을 실행 가능한 SQL 쿼리로 전환하려면 어떻게 해야 할까요? 워크플로우 관리가 명확하지 않으면 새로운 도구는 종종 활용되지 못하고, 설정에 들인 노력은 헛수고가 되기 마련입니다.

실습 과정은 놀라울 정도로 간단합니다. 자세히 알아보세요!

1단계: Snowflake에서 데이터 준비하기

무엇보다 먼저, 구조화된 데이터가 Snowflake 내에 존재해야 합니다. 각 Cortex Analyst 애플리케이션은 단일 테이블이나 하나 이상의 테이블로 구성된 보기를 대상으로 합니다. 테이블이 생성되고 데이터가 채워져 있는지 확인하십시오.

플랫 파일에서 데이터를 로드하는 경우:

데이터 파일(예: CSV)을 Snowflake 단계에 업로드하세요

COPY INTO 명령어를 사용하여 단계의 데이터를 테이블로 로드하세요

다음 단계로 넘어가기 전에 데이터가 성공적으로 로드되었는지 확인하십시오

📖 함께 읽어보세요: 기업 분석을 위해 Snowflake Cortex를 사용하는 방법

2단계: 시맨틱 모델(또는 시맨틱 보기) 구축

이 단계는 설정 과정에서 가장 중요한 단계입니다. Cortex Analyst의 강력한 성능은 대규모 언어 모델 (LLM)과 의미론적 모델을 결합한 데서 비롯되며, 이 의미론적 모델은 데이터베이스 스키마와 함께 배치되어 비즈니스 컨텍스트를 인코딩하는 YAML 파일입니다.

이제 시맨틱 뷰(Semantic Views)는 Snowflake가 Cortex Analyst에 권장하는 방법입니다. 시맨틱 뷰는 비즈니스 메트릭, 관계 및 정의를 Snowflake 내에 직접 저장합니다. 레거시 YAML 시맨틱 모델 파일도 여전히 작동하지만, Snowflake는 새로운 구현을 시맨틱 뷰로 전환하도록 권장합니다.

의미론적 모델 또는 보기에는 다음이 포함되어야 합니다:

테이블 및 열 설명: 각 필드의 의미를 평이한 언어로 설명한 내용

비즈니스 메트릭: 매출, 이탈률, 전환율과 같은 계산된 필드의 정의

필터 및 동의어: 사용자가 사용할 수 있는 다른 용어(예: 특정 상태 값에 매핑된 ‘취소됨’)

검증된 쿼리: Snowflake의 검증된 쿼리 저장소에는 승인된 질문-SQL 쌍이 저장되어 있습니다. 사용자의 질문이 해당 입력 중 하나와 유사할 경우, Cortex Analyst는 SQL 생성 과정에서 이를 참조할 수 있습니다.

🤝 알림: Snowflake는 Snowsight 워크플로우에서 최적의 성능을 얻기 위해 테이블은 10개 이하, 선택한 열은 50개 이하로 제한할 것을 권장합니다.

3단계: 시맨틱 모델을 Snowflake 단계로 업로드합니다

YAML 기반 시맨틱 모델을 사용하는 경우, Cortex Analyst가 런타임에 이를 참조할 수 있도록 스테이징해야 합니다.

.yaml 파일을 Snowflake 내부 단계(예: RAW_DATA)에 업로드하세요.

Snowsight UI 또는 LIST @stage_name 명령어를 통해 파일이 단계에 표시되는지 확인하십시오.

스테이지 경로를 잘 확인해 두세요. API 호출이나 앱 구성에서 이 경로를 참조하게 됩니다.

시맨틱 보기를 사용 중인 경우, 이 단계는 Snowflake 내에서 기본적으로 처리되므로 별도로 업로드할 필요가 없습니다.

🔍 알고 계셨나요? SQL에서 NULL은 0이나 빈 값 을 의미하지 않습니다. 이는 알 수 없거나 누락된 데이터를 나타내며, 이로 인해 비교 결과 참이나 거짓 중 어느 것도 반환하지 않는 등 직관적이지 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

4단계: REST API를 통해 자연어 질문을 전송합니다.

이제 본격적인 SQL 생성이 시작됩니다. REST API는 요청에 포함된 시맨틱 모델 또는 시맨틱 보기를 사용하여 주어진 질문에 대한 SQL 쿼리를 생성합니다.

다음과 같이 API 요청을 구성하세요:

메시지; 역할이 “사용자”인 사용자의 질문이 포함된 배열

시맨틱 모델 또는 시맨틱 보기에 대한 참조

선호하는 모델(또는 '자동'으로 두면 Cortex가 최적의 모델을 선택합니다)

이전 쿼리를 바탕으로 후속 질문을 던질 수 있는 다단계 대화를 나눌 수 있습니다.

5단계: API 응답 분석

응답의 각 메시지에는 서로 다른 유형의 여러 콘텐츠 블록이 포함될 수 있습니다. 현재 type 필드에서 지원되는 세 가지 값은 텍스트, suggestions, SQL입니다.

각 유형의 의미는 다음과 같습니다:

SQL: Cortex가 쿼리를 성공적으로 생성했습니다. 다음은 실행할 쿼리입니다.

텍스트: SQL에 첨부된 자연어 설명 또는 답변

제안 사항: 제안 콘텐츠 유형은 사용자의 질문이 모호하여 Cortex Analyst가 해당 쿼리에 대한 SQL 문을 반환할 수 없는 경우에만 응답에 포함됩니다. 제안 콘텐츠 유형은 사용자의 질문이 모호하여 Cortex Analyst가 해당 쿼리에 대한 SQL 문을 반환할 수 없는 경우에만 응답에 포함됩니다. 이를 사용하여 질문을 명확히 하거나 구체화하세요.

🔍 알고 계셨나요? SQL을 작성하는 순서와 실행되는 순서는 다릅니다. SELECT 문을 먼저 작성하더라도, 데이터베이스는 실제로 열을 선택하기 전에 FROM과 WHERE 문을 먼저 처리합니다. 이는 초보자와 숙련된 사용자 모두를 혼란스럽게 합니다.

6단계: Snowflake에서 생성된 SQL 실행하기

응답에서 SQL 블록을 가져온 후, Snowflake 가상 웨어하우스에서 실행하십시오. 생성된 SQL 쿼리는 Snowflake 가상 웨어하우스에서 실행되어 최종 결과를 생성합니다. 데이터는 Snowflake의 거버넌스 범위 내에서 처리됩니다.

실행 시 알아야 할 주요 사항:

Cortex Analyst는 Snowflake의 역할 기반 접근 제어(RBAC) 정책과 완벽하게 통합되어, 생성 및 실행되는 모든 SQL 쿼리가 정해진 접근 제어 규칙을 준수하도록 보장합니다.

사용자가 테이블에 대한 액세스 권한이 없는 경우, 직접 작성한 SQL과 마찬가지로 쿼리 실행이 실패합니다.

이 단계에서는 Cortex Analyst의 사용 요금과는 별도로 데이터 웨어하우스 컴퓨팅 비용이 부과됩니다.

7단계: 다듬기 및 반복

첫 시도에서 완벽한 쿼리를 얻을 수 있다는 보장은 없습니다. 시간이 지남에 따라 결과를 개선하는 방법은 다음과 같습니다:

반복적으로 제기되는 질문에 대해 시맨틱 모델에 검증된 쿼리 를 추가하세요

Cortex가 용어를 잘못 해석할 경우 더 나은 설명, 동의어 및 필터를 사용하여 의미 모델을 보강 하세요

다단계 대화 를 활용하여 후속 질문을 할 수 있습니다. 예시로, ‘이제 지역별로 필터링해 주세요’와 같이, 다단계 대화는 이전 쿼리를 기반으로 한 후속 질문을 가능하게 합니다.

CORTEX_ANALYST_USAGE_HISTORY 및 Snowflake 쿼리 기록을 통해 사용량을 모니터링하여 실패하거나 부정확한 쿼리의 패턴을 파악하세요.

🧠 재미있는 사실: 단 하나의 JOIN 조건만 빠져도 엄청난 문제가 발생할 수 있습니다. JOIN 조건을 빠뜨리면 카르테시안 곱이 발생하여 행 수가 급격히 증가하고, 경우에 따라 시스템이 다운될 수도 있습니다.

Snowflake 텍스트-SQL 변환 정확도를 위한 최고의 실행 방식

의미 모델의 품질은 생성되는 쿼리의 정확도를 직접적으로 좌우합니다. 정확도를 높이는 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다. 🛠️

검증된 쿼리를 시맨틱 모델에 추가하세요: 이것이 가장 효과적인 방법입니다. 팀원들이 실제로 질문을 하는 방식을 반영한 다양한 예시 질문-SQL 쌍을 포함시키세요.

설명적인 열 및 테이블 이름 사용: 열 및 테이블 이름이 직관적일수록 모델의 성능이 향상됩니다. 스키마를 변경할 수 없는 경우, 이해하기 어려운 열 이름에 대해 YAML 파일에 명확한 설명을 추가하십시오.

샘플 값 포함: 상태나 지역과 같은 범주형 열에 샘플 데이터를 추가하면 모델이 사용 가능한 유효한 필터 옵션을 이해하는 데 도움이 됩니다.

예외적인 경우로 테스트하기: 개발 과정에서 의도적으로 모호하거나 까다로운 질문을 던져, 의미 모델에 더 많은 맥락이나 명확한 설명이 필요한 부분을 파악하세요.

의미 모델을 반복적으로 개선하세요: 의미 모델을 살아있는 문서로 간주하십시오. 어떤 쿼리가 성공하고 어떤 쿼리가 실패하는지에 따라 의미 모델을 살아있는 문서로 간주하십시오. 어떤 쿼리가 성공하고 어떤 쿼리가 실패하는지에 따라 반복적인 과정을 통해 지속적으로 업데이트되어야 합니다.

ClickUp: Snowflake Cortex보다 더 간편한 대안

Snowflake Cortex는 팀이 SQL을 생성하고 구조화된 데이터에 대해 쿼리를 실행하고자 할 때 효과적입니다. 팀은 스키마를 정의하고, 관계를 매핑하며, 쿼리를 작성하여 인사이트를 도출합니다. 이러한 설정은 데이터가 방대한 환경, 특히 분석가가 직접 보고를 수행하는 경우에 적합합니다.

하지만 많은 팀은 일상적인 운영 관련 질문에 답하기 위해 완전한 SQL 레이어가 필요하지 않습니다. 제품 관리자, 프로그램 리더, 운영 팀은 종종 진행 중인 일과 관련된 신속한 답변을 원합니다.

ClickUp은 더 간편한 방법을 제공합니다. Teams는 SQL을 작성하거나 시맨틱 모델을 구축할 필요 없이 평이한 언어로 질문을 하고, 실시간 대시보드를 확인하며, 인사이트를 바탕으로 조치를 취할 수 있습니다.

SQL을 더 빠르게 생성하고 다듬으세요

Snowflake Cortex는 웨어하우스 환경 내의 구조화된 데이터 세트에서 SQL 쿼리를 생성하는 데 중점을 둡니다. 이는 데이터가 이미 Snowflake에 저장되어 있고 스키마가 정의되어 있는 경우에 효과적입니다.

ClickUp Brain을 사용하여 SQL 쿼리와 QA 작업을 개선하세요

ClickUp Brain은 보다 유연하고 실행 중심의 방식으로 SQL 생성을 지원합니다. 팀은 분석, 논의, 의사 결정이 이미 이루어지는 작업 공간 내에서 직접 SQL 쿼리를 생성, 수정 및 저장할 수 있습니다.

제품 분석가가 ClickUp 내에서 고객 유지율 분석 작업을 수행한다고 가정해 봅시다. 쿼리를 작성하기 위해 tools를 전환하는 대신, 이 분석가는 ClickUp Brain에 다음과 같이 질문합니다:

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 가입 코호트별로 그룹화된 사용자의 7일 유지율을 계산하는 SQL 쿼리를 작성하세요.

ClickUp Brain은 코호트 그룹화, 날짜 필터, 유지율 로직이 포함된 구조화된 쿼리를 생성합니다. 분석가는 이 쿼리를 Snowflake나 다른 데이터 웨어하우스에 붙여넣기하고 즉시 실행할 수 있습니다.

다음과 같은 이점이 있습니다:

사용자, 주문, 이벤트 등 여러 테이블에 걸친 조인 쿼리를 작성하세요

일반적인 영어 제품 관련 질문을 실행 가능한 SQL 로직으로 변환하세요

잘못된 쿼리를 디버깅하고, 잘못된 조인이나 누락된 조건과 같은 문제를 분석해 보세요.

성능이나 가독성을 높이기 위해 쿼리를 재작성하세요

예를 들어, 성장 실험 검토 과정에서 마케터가 "지난 14일 동안 두 랜딩 페이지의 전환율을 비교하는 SQL 쿼리를 작성해 주세요"라고 요청한다고 가정해 보겠습니다.

ClickUp Brain은 조건부 집계 및 날짜 필터를 사용하여 쿼리를 생성합니다. 팀은 이를 Snowflake에서 실행하고 실험 결과를 검증합니다.

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 조인(join)으로 인해 행이 중복되는 이 SQL 쿼리를 수정하고, 문제의 원인을 설명해 주세요.

ClickUp Brain은 조인 문제를 식별하고 쿼리를 수정하며, 잘못된 조인 조건으로 인해 중복 행이 발생한 원인을 설명합니다.

SQL 기반 보고를 대체하세요

SQL 쿼리 없이 ClickUp 대시보드를 사용하여 프로젝트 데이터를 시각화하세요

Snowflake Cortex 워크플로우에서는 대개 별도의 단계에서 SQL을 생성하고, 쿼리를 실행하며, 결과를 시각화하는 과정을 거칩니다. ClickUp 대시보드는 이러한 여러 단계를 생략하고, 실시간 작업에서 얻은 인사이트를 바로 제공합니다.

릴리스 준비 상태를 추적하는 프로그램 관리 팀은 쿼리를 작성하지 않고도 대시보드를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 릴리스 대시보드에는 다음이 포함될 수 있습니다:

모든 제품 팀의 기한이 지난 작업을 표시하도록 필터링된 작업 목록 카드

엔지니어별 작업 분배를 보여주는 작업량 카드

스프린트별 완료된 작업과 보류 중인 작업을 비교한 막대 차트

평균 완료 시간을 추적하는 계산 카드

릴리스 회의 전에 프로그램 리더가 이 대시보드를 검토한다고 가정해 보겠습니다. 리더는 백엔드 서비스의 지연율이 높아진 것을 즉시 파악합니다. 리더는 작업 목록 카드를 열어 위험을 유발하는 정확한 작업을 확인합니다.

실제 ClickUp 사용자의 경험 공유:

ClickUp을 사용하면 프로젝트를 서로 빠르게 전달하고, 프로젝트 상태를 손쉽게 확인할 수 있으며, 상사가 업무를 방해하지 않고도 언제든지 우리 업무량을 파악할 수 있습니다. ClickUp을 사용함으로써 일주일에 하루, 어쩌면 그 이상은 확실히 시간을 절약했습니다. 이메일 양도 상당히 줄었습니다.

ClickUp을 사용하면 프로젝트를 서로 빠르게 전달하고, 프로젝트 상태를 손쉽게 확인할 수 있으며, 상사가 업무를 방해하지 않고도 언제든지 우리 업무량을 파악할 수 있습니다. ClickUp을 사용함으로써 일주일에 하루, 어쩌면 그 이상은 확실히 시간을 절약했습니다. 이메일 양도 상당히 줄었습니다.

파이프라인 없이 인사이트를 활용하세요

Snowflake Cortex는 데이터에서 인사이트를 도출하는 데 중점을 둡니다. 팀은 여전히 결과를 해석하고 트리거를 실행하는 과정을 별도로 수행해야 합니다.

ClickUp Super Agents를 사용하여 작업 공간 인사이트를 모니터링하고 조치를 취하세요

ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 이러한 격차를 해소하고 인사이트를 실행으로 전환합니다. 이들은 작업 공간 데이터를 지속적으로 모니터링하고 조건에 따라 조치를 취하는 AI 팀원 역할을 수행합니다.

프로그램 관리자가 여러 제품 이니셔티브를 총괄한다고 가정해 봅시다. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 전반에 걸쳐 작업을 모니터링하고, 기한이 지난 작업이 정의된 임계값을 초과할 때 이를 감지하세요.

동일한 워크플로우 단계에서 반복적으로 발생하는 지연과 같은 패턴을 식별하세요

영향을 받는 프로젝트를 요약하는 작업을 생성하고 이를 프로그램 책임자에게 할당하세요

중요한 작업이 마감일을 넘겨도 해결되지 않은 경우 팀 소유자에게 알림을 보냅니다.

예를 들어, 릴리스 주기 중에 슈퍼 에이전트가 두 팀에서 10개 이상의 우선순위가 높은 작업이 마감일을 지키지 못했다는 사실을 감지합니다. 그러면 ‘릴리스 위험: 마감일 미준수’라는 제목의 ClickUp 작업을 생성하고, 관련 작업들을 모두 첨부한 후 프로그램 관리자에게 할당하여 즉시 검토하도록 합니다.

팀은 Super Agent와 직접 대화할 수도 있습니다: ‘현재 진행 중인 모든 프로젝트를 분석하고 이번 스프린트의 납기 위험을 강조해 주세요’.

슈퍼 에이전트는 마감일, 의존성 및 작업 상태를 검토한 후, 작업 공간 내에 구조화된 요약 내용을 게시합니다.

ClickUp에서 나만의 슈퍼 에이전트를 설정하는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp으로 데이터 워크플로우를 중앙 집중화하세요

Snowflake Cortex와 같은 텍스트-투-SQL tools는 데이터 접근성을 높여줍니다. 하지만 동시에 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해서는 여전히 노력이 필요합니다.

팀은 정확한 결과를 도출하기 위해 깔끔한 스키마, 강력한 의미론적 모델, 그리고 지속적인 반복 작업이 필요합니다. 올바른 쿼리를 생성한 후에도 일은 거기서 끝나지 않습니다. 여전히 누군가는 결과를 해석하고, 인사이트를 공유하며, 이를 의사 결정으로 전환해야 합니다.

ClickUp은 색다른 접근 방식을 제시합니다. 분석과 실행을 분리하는 대신, ClickUp은 이 두 가지를 하나로 연결합니다. Teams은 동일한 작업 공간 내에서 SQL을 생성하고, 인사이트를 문서화하며, 발견한 내용을 함께 논의하고, 이를 바탕으로 조치를 취할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 쿼리 작성과 개선을 지원하며, 대시보드와 AI 에이전트는 팀이 여러 도구를 오가지 않고도 결과를 추적하고 일을 원활하게 진행할 수 있도록 돕습니다.

Snowflake Cortex는 답변을 찾는 데 도움을 줍니다. ClickUp은 그 답변을 활용해 업무를 처리하는 데 도움을 줍니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

Snowflake Cortex Analyst는 광범위한 Snowflake Cortex AI 제품군 내의 전문 서비스입니다. Cortex Analyst는 의미론적 모델을 활용한 텍스트-SQL 변환에 특화되어 있는 반면, Cortex AI는 더 광범위한 LLM 기능, 머신러닝 모델 추론 및 검색 기능을 포함하고 있습니다.

네, Cortex Analyst는 Snowflake를 통해 관리되는 Apache Iceberg 테이블을 쿼리할 수 있습니다. 해당 테이블이 Snowflake 환경 내에서 접근 가능하고 시맨틱 모델에 올바르게 정의되어 있다면, 해당 테이블에 대한 쿼리를 생성할 수 있습니다.

복잡한 쿼리의 정확도는 거의 전적으로 시맨틱 모델의 품질에 달려 있습니다. 테이블 간의 관계가 명확하게 정의되어 있고, 검증된 쿼리가 다수 포함되며, 설명적인 메타데이터를 갖춘 모델은 다중 테이블 조인 및 복잡한 집계 작업에서 훨씬 더 정확한 결과를 산출합니다.

Snowflake Cortex Analyst의 요금제는 Snowflake의 사용량 기반 모델을 따르며, 이는 쿼리 생성 과정에서 사용된 컴퓨팅 크레딧을 기준으로 요금이 청구됨을 의미합니다. 최신 요금은 항상 Snowflake의 공식 요금 문서를 참조하시기 바랍니다.