Amazon Q가 내부 지식 검색에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요

모든 조직에는 지식 관리 문제가 존재합니다. 보고서는 한 곳에, 프로젝트 진행 상황은 다른 곳에 저장되어 있고, 팀원들의 전문 지식 절반은 누군가의 수신함에만 존재합니다. 직원이 즉각적인 답변이 필요할 때면, 20분 동안 답을 찾아 헤매거나 동료에게 물어보며 업무 흐름을 방해하게 됩니다.

이것이 바로 대부분의 기업이 언급하지 않는, 눈에 띄지 않는 생산성 저하 요인입니다.

Amazon Q는 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 내부 시스템에 연동되어 모든 시스템을 아우르는 통합 검색 창구 역할을 합니다. 질문을 하면 출처가 명시된 답변을 바로 확인할 수 있습니다.

이 블로그에서는 Amazon Q가 내부 지식 검색에 어떻게 도움이 되는지, 그리고 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 여러분의 팀에 꼭 필요한 도구일 수 있는 이유를 자세히 안내해 드리겠습니다.

Amazon Q 비즈니스란 무엇인가요?

Amazon Q Business는 AWS가 개발한 생성형 AI 어시스턴트로, SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack 등 귀사가 이미 사용하고 있는 수십 가지의 도구 및 시스템과 연결됩니다.

연결이 완료되면 직원들은 일상적인 언어로 질문을 입력하기만 하면 내부 콘텐츠에서 직접 답변을 얻을 수 있습니다. 기존 기술 스택 위에 구축되므로 기존 시스템을 완전히 교체할 필요가 없습니다.

데이터 소스를 지정하고 권한을 설정하기만 하면, 조직에서 지금까지 기록해 온 모든 것을 분석하기 시작합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 46%는 “일 모드”에 진입하는 데 도움이 되는 확실한 루틴이 있다고 답한 반면, 11%는 대부분의 날을 생존 모드로 시작하며, 메시지 및 마감일이 생길 때마다 그에 대응한다고 답했습니다. 이는 대개 하루를 시작할 명확한 출발점이 없을 때 발생합니다. 노트북을 켜면 알림의 흐름이 시작되고, 정신을 차리기도 전에 하루 일과가 이미 당신을 대신해 결정되어 버립니다. ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간에서는 미완료 작업, 최근 댓글, 우선순위, 진행 중인 스레드가 이미 한곳에 연결되어 있으므로, 작업 공간을 열자마자 현재 진행 중인 작업, 변경된 사항, 주의가 필요한 사항을 즉시 확인할 수 있습니다. 이메일, 채팅, 노트를 일일이 훑어보며 맥락을 파악할 필요 없이, 이 시스템은 명확한 출발점을 제공하여 하루를 더욱 체계적으로 시작할 수 있게 해줍니다.

내부 지식 검색을 위한 Amazon Q의 주요 기능

Amazon Q는 일상 업무에 실질적인 도움을 주는 몇 가지 핵심 기능을 기반으로 구축되었습니다:

자연어 이해 기능: 정확한 파일 이름이나 키워드를 기억할 필요가 없습니다. 동료에게 묻듯이 "기업 클라이언트를 위한 환불 정책은 무엇인가요?"라고 질문하면, 시스템이 답변을 찾아줍니다.

여러 소스를 한 번에 검색: Confluence, SharePoint, 내부 wiki 사이를 오갈 필요 없이, Amazon Q는 이 모든 곳을 한 번에 검색하여 단일 통합 응답을 제공합니다.

기존 권한을 준수합니다: 이는 매우 중요한 기능입니다. Amazon Q는 직원이 볼 수 없는 콘텐츠를 표시하지 않습니다. 문서에 접근 제한이 설정되어 있다면, 검색 결과에서도 여전히 접근이 제한됩니다.

출처 명시: 모든 답변에는 정보의 출처가 명시되어 있습니다. 따라서 직원들은 요약 내용을 클릭하여 직접 확인할 수 있습니다.

시간이 지날수록 더 똑똑해집니다: 더 많은 사용자가 사용하고 콘텐츠가 추가될수록, Amazon Q는 단순히 질문 내용뿐만 아니라 조직이 필요로 하는 바를 더 잘 이해하게 됩니다.

📖 함께 읽어보세요: Amazon Q를 사용하여 DevOps 워크플로우를 구축하는 방법

Amazon Q 비즈니스가 내부 지식 검색을 어떻게 지원하는지 알아보세요

질문을 입력하면 실제로 내부에서는 어떤 일이 일어날까요? 이는 회사의 데이터를 기반으로 관련성 높고 정확한 답변을 제공하도록 보장하는 명확하게 정의된 워크플로우입니다.

이 과정은 다음과 같이 진행됩니다:

사용자가 질문을 제출합니다: 웹 인터페이스나 Slack과 같은 통합 서비스를 통해 자연어로 질문을 입력합니다. 쿼리 처리: 시스템은 사용자의 질문을 분석하여 의도를 파악하고, 어떤 데이터 소스에 답변이 포함되어 있을지 파악합니다. 검색: 그런 다음 연결된 모든 리포지토리를 검색하며, 개별 사용자의 권한을 준수합니다. 순위 지정 및 필터링: 검색 결과에서 가장 관련성이 높은 텍스트 부분을 식별하여 추출합니다. 생성: AI 모델은 이러한 정보 조각들을 취합하여 하나의 일관된 답변으로 합성합니다. 인용: 마지막으로, 정보를 확인할 수 있도록 원본 문서로 연결된 링크가 포함되어 있습니다.

이 전체 프로세스를 '검색 강화 생성(RAG)'이라고 합니다. 이는 AI의 응답을 실제 기업 데이터에 기반하게 하므로 매우 효과적인 접근 방식입니다. 이를 통해 AI가 허위 답변을 내놓을 위험을 획기적으로 줄이고, 정보가 항상 최신 문서와 동일한 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.

💡 전문가 팁: 모든 문서에 설명적이고 키워드가 풍부한 제목을 지정하여 관련 검색 결과에 노출되도록 하세요. 긴 가이드의 상단에는 ‘tl;dr’ 또는 요약본을 추가하여 독자가 빠르게 답변을 찾을 수 있도록 도와주세요.

데이터 소스를 Amazon Q에 연결하는 방법

Amazon Q를 시작하려면 약간의 설정이 필요하지만, 과정은 간단합니다. 먼저 다음 몇 가지가 필요합니다:

적절한 권한이 부여된 AWS 계정

연결하려는 데이터 소스(예: Google Drive 또는 Confluence)에 대한 관리자 권한

AWS 콘솔에서 생성된 Amazon Q 비즈니스 애플리케이션

이것들을 확보하면:

Amazon Q 비즈니스 콘솔로 이동하여 생성한 애플리케이션을 선택하세요 ‘데이터 소스 추가’를 선택하고 커넥터 라이브러리에서 연결할 도구를 선택하세요. OAuth 또는 API 키와 같은 필요한 방법을 사용하여 연결을 인증하세요. 동기화 설정 구성: 인덱스할 특정 폴더, 채널 또는 리포지토리를 선택하세요 동기화 빈도를 설정하여 Amazon Q가 새로운 정보나 업데이트된 정보를 확인하는 주기를 결정하세요. 나중에 검색 결과를 필터링하는 데 도움이 되도록 ‘저자’나 ‘생성 날짜’와 같은 메타데이터 필드를 매핑하세요. 초기 동기화를 실행하고 콘솔에서 진행 상황을 확인하세요 몇 가지 쿼리를 테스트하여 콘텐츠가 검색 가능한지, 그리고 권한 설정이 예상대로 작동하는지 확인해 보세요.

문제가 발생하면 먼저 커넥터 권한과 동기화 로그를 확인하세요. 권한 문제는 대개 ID 제공자 매핑이 잘못되어 발생하는 경우가 많습니다. 또한, 인내심을 가지세요. 초기 동기화 작업은 규모가 커서 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: Amazon Q가 코드 생성에 어떻게 도움을 주는지

지식 검색을 위한 Amazon Q의 일반적인 한도와 과제

Amazon Q는 훌륭한 도구이지만 완벽하지는 않습니다. 다른 AI 시스템과 마찬가지로, 팀 전체에 도입하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 미흡한 점이 있습니다. 다음과 같은 실제적인 한계 사항을 고려해 보십시오:

AWS 생태계 의존성: 이미 AWS 생태계에 속해 있는 경우 가장 효과적으로 작동합니다. 조직이 다른 클라우드 제공자에 크게 의존하고 있다면 일부 불편함이 발생할 수 있습니다.

커넥터 지원 범위 제한: 40개 이상의 커넥터가 제공되지만, 팀이 특수한 시스템이나 레거시 시스템을 사용하는 경우 맞춤형 통합을 구축해야 할 수도 있습니다.

답변의 품질은 콘텐츠에 따라 달라집니다: AI의 성능은 입력된 데이터의 품질에 따라 결정됩니다. 원본 문서의 구조가 불완전하거나, 내용이 오래되었거나, 모순되는 경우, 답변의 정확도가 떨어질 수 있습니다.

대규모 환경에서의 비용: 요금은 사용자 수와 데이터 양을 기준으로 책정됩니다. 방대한 요금은 사용자 수와 데이터 양을 기준으로 책정됩니다. 방대한 내부 지식 기반을 보유한 대기업의 경우, 이는 상당한 비용 부담이 될 수 있습니다.

한도 있는 맞춤형 사용자 지정: 자체 RAG 솔루션을 처음부터 구축하는 것에 비해 AI 모델의 동작을 미세 조정할 수 있는 유연성이 떨어집니다.

관리자의 학습 곡선: 커넥터, 권한 및 보안 가드레일을 설정하려면 상당한 수준의 AWS 전문 지식이 필요합니다.

ClickUp을 활용한 내부 지식 관리 최적화

내부 지식은 종종 여러 도구에 분산되어 있습니다. 팀은 프로세스를 문서에, 업데이트 내용을 채팅 스레드에, 결정 사항을 아무도 다시 확인하지 않는 작업 항목에 저장하곤 합니다. 시간이 지날수록 정보를 찾기도, 신뢰하기도, 활용하기도 점점 더 어려워집니다.

ClickUp은 문서, 대화, 실행이 하나로 연결된 작업 공간을 제공합니다. 팀은 흩어진 지식 기반을 관리하는 대신, 실제 업무와 함께 정보가 발전하는 시스템을 구축합니다. 이를 통해 SaaS 확산을 줄이고 일상 업무 중 끊임없이 발생하는 상황 전환을 없앨 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 체계적인 지식 기반을 구축하세요

ClickUp 문서를 사용하여 내부 지식을 생성하고 정리하세요

ClickUp Docs는 내부 지식의 기반이 됩니다. 팀은 업무가 이루어지는 작업 공간 내에서 직접 문서를 작성, 정리 및 관리할 수 있습니다.

고객 지원팀이 환불 요청 처리를 위해 내부 지식 기반을 구축한다고 가정해 보겠습니다. 팀은 '환불 처리 지침'이라는 제목의 문서를 작성하고, 자격 요건, 예외 사례, 에스컬레이션 단계 등 명확한 섹션으로 구성합니다. 각 섹션은 해당 규칙이 적용되는 실제 지원 작업과 연결되어 있습니다.

문서는 다음을 통해 구조화된 콘텐츠를 지원합니다:

대규모 프로세스 문서를 체계적으로 정리하는 제목

환불 자격 기준과 같은 규칙을 정의하는 테이블

단계별 워크플로우를 요약한 글머리 기호 목록

디자인 파일이나 스프레드시트와 같은 지원 리소스가 포함된 임베드

예를 들어, 정책 변경 후 지원 관리자가 환불 규정을 업데이트하면 문서가 즉시 업데이트되며, 상담원은 티켓을 해결하는 동안 최신 버전을 참조할 수 있습니다.

ClickUp에서 내부 지식 기반을 구축하는 데 필요한 모든 정보는 다음과 같습니다:

ClickUp Brain을 사용하여 지식을 즉시 검색하고 적용하세요

문서화가 늘어남에 따라 팀은 여러 페이지를 일일이 검색하지 않고도 신속하게 답변을 얻을 수 있어야 합니다. ClickUp Brain은 문서, 작업, 대화 전반에 걸쳐 지식을 검색하고 적용합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 지식을 검색하고 활용하세요

신입 지원 담당자가 부분 반품이 포함된 복잡한 환불 요청을 처리한다고 가정해 봅시다. 이 담당자는 지식 기반 전체를 샅샅이 뒤지는 대신 ClickUp Brain에 다음과 같이 질문합니다:

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 부분 반품에 대한 환불 정책은 무엇이며, 어떤 단계를 따라야 하나요?

ClickUp Brain은 관련 작업 공간 요소를 분석하여 올바른 프로세스와 원본 문서 연결이 포함된 간결한 답변을 제공합니다.

ClickUp Brain은 다음과 같은 지식 워크플로우를 지원합니다:

긴 문서를 간결한 답변으로 요약하세요

프로세스 문서에서 핵심 단계를 추출하세요

주제와 관련된 작업이나 토론을 찾아보세요

과거 일 예시를 통해 정책을 명확히 설명하세요

ClickUp Brain MAX를 사용하여 지식 접근성을 확대하세요

조직이 성장함에 따라 지식은 여러 시스템에 분산됩니다. ClickUp Brain MAX는 기업용 검색 및 음성 입력을 통해 이러한 정보를 한데 모아줍니다.

ClickUp Brain MAX를 사용하여 지식을 검색하고 확보하세요

ClickUp Brain MAX에는 두 가지 주요 기능이 포함되어 있습니다:

예를 들어, 프로젝트 관리자가 클라이언트와의 통화를 마친 후 'Talk to Text' 기능을 사용하여 주요 업데이트 내용을 기록합니다. ClickUp Brain MAX는 음성 입력을 구조화된 노트로 변환하여 문서에 붙여넣기할 수 있게 해줍니다.

ClickUp Enterprise Search를 사용하여 연결된 앱 전반에서 파일을 찾으세요

동시에, 기업 검색을 통해 팀은 여러 도구에 걸쳐 정보를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 운영 팀장이 ClickUp Doc에 문서화된 프로세스 업데이트를 Figma에서 위치해야 하는 경우를 생각해 보십시오.

ClickUp Brain MAX 내에서 한 번의 검색으로 두 소스의 정보를 모두 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 기술 문서 말미에 ‘검색어’ 섹션을 추가하여 내부 용어, 약어 또는 흔히 틀리는 철자를 포함시키세요. 이 방법을 사용하면 ‘PTO’를 검색할 때 ‘휴가 및 휴직 정책’ 문서도 함께 표시됩니다.

지식은 한 가지 플랫폼에만 존재하는 경우가 거의 없습니다. 팀들은 워크플로우의 다양한 부분을 관리하기 위해 Google Drive, Dropbox, Figma와 같은 도구를 활용합니다. ClickUp 통합 기능을 통해 이러한 도구들을 지식 시스템과 연결할 수 있습니다.

ClickUp 통합 기능을 사용하여 Figma와 같은 외부 tools를 지식 시스템에 연결하세요

예시로, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

Google 드라이브 파일을 동기화하여 관련 작업 내에서 문서를 확인할 수 있도록 하세요

Slack 토론 내용을 키 결정을 반영한 작업으로 전환하세요

Figma 디자인을 제품 문서에 직접 첨부하세요

지원 도구를 연결하여 티켓 인사이트가 지식 업데이트에 반영되도록 하세요

제품 팀이 Figma에서 디자인 변경 사항을 검토한 후 기능 문서를 업데이트한다고 가정해 보겠습니다. 디자인 파일이 문서에 직접 첨부 파일로 첨부되며, 업데이트된 정보는 작업이 있는 동일한 작업 공간에 반영됩니다.

이러한 접근 방식을 통해 지식은 고립된 시스템 속에서 사라지는 대신, 다양한 tools를 아우르며 실행과 지속적으로 연결됩니다.

한 사용자의 공유:

저는 ClickUp의 AI 도구, 특히 '슈퍼에이전트'[sic]를 좋아합니다. 이 도구들은 우리 비즈니스 운영을 위한 지식 기반을 구축하는 데 도움을 주고, 신속한 답변이 필요할 때 빠르게 질문에 답해 주기 때문입니다. 또한 ClickUp이 제공하는 자동화 기능도 마음에 듭니다. 이 기능들 덕분에 Monday.com에서 ClickUp으로 전환하게 된 이유이기도 합니다. 학습 곡선이 있었지만, AI 덕분에 초기 설정이 훨씬 수월했습니다.

저는 ClickUp의 AI 도구, 특히 '슈퍼에이전트'[sic]를 좋아합니다. 이 도구들은 우리 비즈니스 운영을 위한 지식 기반을 구축하는 데 도움을 주고, 신속한 답변이 필요할 때 빠르게 질문에 답해 주기 때문입니다. 또한 ClickUp이 제공하는 자동화 기능도 마음에 듭니다. 이 기능들 덕분에 Monday.com에서 ClickUp으로 전환하게 된 이유이기도 합니다. 학습 곡선이 있었지만, AI 덕분에 초기 설정이 훨씬 수월했습니다.

Enterprise 내부 검색 시스템을 위한 최고의 실행 방식

팀이 도구를 효과적으로 활용하도록 하는 것이야말로 진정한 일의 시작입니다. Amazon Q를 선택하든 다른 솔루션을 선택하든, 최고의 실행 방식을 따르십시오.

먼저 지식 소스를 점검하세요: 어떤 것도 연결하기 전에 지식 소스를 점검하여 가장 중요한 정보가 어디에 있는지 파악하세요. 중복 파일, 오래된 문서, 지식의 공백을 확인하세요.

가치 높은 사용 사례부터 시작하세요: 모든 것을 한꺼번에 하려고 하지 마세요. 초기 성과를 보여주기 위해 가장 자주 묻는 질문이나 가장 많이 검색되는 주제에 집중하여 시작하세요.

명확한 소유권을 정하십시오: 연결된 데이터 소스를 관리하고 AI 답변의 품질을 검토할 담당자를 지정하십시오.

모니터링 및 개선: 어떤 검색이 실패하거나 부적절한 결과를 반환하는지 주의 깊게 살펴보세요. 이러한 피드백을 활용하여 콘텐츠를 개선하거나 tool 설정을 조정하세요.

권한 경계를 준수하십시오: 검색 솔루션이 기존 액세스 제어 정책을 준수하는지 여러 번 확인하십시오. AI는 절대로 제한된 정보에 대한 우회 경로가 되어서는 안 됩니다.

📖 함께 읽어보세요: 기업 지식 관리를 위해 Amazon Q를 활용하는 방법

검색은 그만, ClickUp으로 바로 실행하세요

Amazon Q와 같은 tools는 팀의 검색 방식을 개선합니다. 직원들은 평이한 언어로 질문을 하면, 시스템 전반에서 맥락과 출처가 포함된 답변을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 정보를 찾아 헤매는 시간을 단축하고, 다른 사람의 업무를 방해하지 않으면서도 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.

하지만 답변을 찾는 것은 워크플로우의 일부에 불과합니다. 그 이후에도 업무는 계속됩니다. 팀은 찾은 내용을 적용하고, 문서를 업데이트하며, 협업하고, 작업을 진행해야 합니다. 지식이 실행과 분리되어 있으면 업무 속도가 다시 느려집니다.

바로 이 점에서 ClickUp은 팀의 업무 방식을 변화시킵니다. 지식, 작업, 문서, 대화가 한곳에서 유기적으로 연결됩니다. ClickUp Brain은 답변을 찾아주고, Docs는 체계적인 프로세스를 관리하며, 도구를 전환할 필요 없이 워크플로우가 원활하게 진행됩니다.

검색은 이해를 돕습니다. ClickUp은 실행을 돕습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

Amazon Q Business는 직원들이 자연어를 사용하여 사내 지식을 검색할 수 있도록 지원합니다. SharePoint, Confluence, Slack, Salesforce와 같은 tools와 연결되어 출처를 명시한 상황 인식형 답변을 제공하므로, 팀이 정보를 더 빠르게 찾을 수 있습니다.

Amazon Q는 여러 기업 데이터 소스에 연결하여 가장 관련성 높은 정보를 검색하고, 평이한 언어로 답변을 생성함으로써 내부 지식 검색 기능을 향상시킵니다. 직원들은 여러 도구를 수동으로 검색할 필요 없이, 단 한 번의 질문만으로 회사 콘텐츠에 기반한 통합된 답변을 얻을 수 있습니다.

네. Amazon Q는 연결된 시스템의 기존 사용자 권한을 준수하도록 설계되어 있으므로, 직원은 이미 접근 권한이 부여된 콘텐츠만 볼 수 있습니다. 사용자가 Amazon Q를 통해 검색하더라도 제한된 파일은 계속 제한된 상태로 유지됩니다.

Amazon Q는 소스 콘텐츠가 오래되었거나 구조가 불완전할 경우 답변 품질이 들쑥날쑥해지는 문제, 맞춤형 RAG 시스템에 비해 제한적인 사용자 지정 기능, 틈새 도구에 대한 커넥터 부족, 대규모 도입 시 발생하는 높은 비용 등의 과제에 직면할 수 있습니다. 또한 이미 AWS 생태계에 투자한 조직에서 가장 효과적으로 활용됩니다.

Amazon Q는 연결된 기업 시스템 전반에서 팀이 답변을 찾을 수 있도록 지원합니다. ClickUp은 지식을 실행으로 연결함으로써 한 단계 더 나아갑니다. ClickUp Brain을 통해 문서, 작업, 대화를 하나의 작업 공간에 통합함으로써, 팀은 정보를 검색할 뿐만 아니라 도구를 전환하지 않고도 문서를 업데이트하고, 업무를 할당하며, 프로젝트를 진행할 수 있습니다.