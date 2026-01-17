지식 관리를 위한 Amazon Q 활용 방법

팀들은 종종 흩어진 기업 지식으로 어려움을 겪습니다.

수많은 분리된 tools 사이에서 중요한 정보가 분실되어 정확한 답변을 신속하게 찾는 것이 거의 불가능해집니다.

이는 주로 대부분의 기업이 지식 관리를 서류 캐비닛처럼 취급하기 때문입니다. 그들의 프로세스는 디지털화되었을지라도 접근 방식은 여전히 전통적인 아날로그적 사고방식에 뿌리를 두고 있습니다.

정보는 이론적으로는 체계적으로 정리되어 있지만, 실제로 완료해야 할 일과는 전혀 연결되지 않습니다.

이 가이드는 데이터 소스 연결부터 보안 설정까지, 기업 지식 관리를 위한 Amazon Q Business 설정 과정을 안내하며, 답변 찾기와 실행 사이의 간극을 메우는 방법도 소개합니다.

Amazon Q Business란 무엇인가요?

Amazon Q 비즈니스는 AWS의 생성형 AI 기반 어시스턴트입니다. 회사의 내부 정보를 위한 중앙 집중식 대화형 채팅 어시스턴트 역할을 합니다. 문서부터 채팅 메시지까지 기존 데이터 소스에 연결되는 단일 검색창이라고 생각하시면 됩니다.

이는 코딩 및 소프트웨어 개발 작업을 위해 특별히 구축된 별도의 tool인 Amazon Q Developer와 구분하는 것이 중요합니다.

via Amazon Q

Amazon Q Business는 일반 기업 지식을 위해 맞춤형으로 제작되었습니다. 검색 강화 생성(RAG)이라는 기술을 활용하여 실제 회사 문서에 기반한 답변을 제공하며, AI가 허위 정보를 생성하는 것을 적극적으로 방지합니다.

또한 권한 인식 시스템은 기존에 설정된 접근 제어를 준수합니다. 직원이 원본 위치에서 파일을 볼 수 없다면, Amazon Q의 검색 결과에서도 해당 파일을 볼 수 없습니다.

Amazon Q Business는 세 가지 핵심 기능에 중점을 둡니다:

기업 검색: 연결된 모든 데이터 소스에서 즉시 답변을 찾으세요

콘텐츠 생성: 기존 지식에서 요약문, 초안 및 보고서를 생성합니다.

작업 실행: 비즈니스 애플리케이션과의 통합을 통해 작업을 직접 완료하세요

아마존 Q 비즈니스가 지식 관리에 어떻게 활용되는지

기술적 측면을 이해하면 도구가 지식 파편화를 진정으로 해결할 수 있는지, 아니면 도구 확산을 부추기는 또 다른 앱에 불과한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

기업들이 평균 101개의 서로 다른 SaaS 앱을 운영 중인 지금, 새로운 도구를 추가하는 것은 신중한 고려가 필요합니다. Amazon Q는 명확한 워크플로우를 따라 흩어진 데이터를 검색 가능한 지식으로 전환합니다. 데이터 수집으로 시작하여 인덱스, 검색을 거쳐 최종적으로 응답 생성에 이릅니다.

시스템은 단순히 문서를 읽는 것이 아니라, 이를 '청크'라고 불리는 더 작고 관리하기 쉬운 조각들로 분해합니다. 각 청크는 의미의 수치적 표현인 벡터 임베딩으로 변환됩니다. 이를 통해 AI가 정확한 키워드 일치뿐만 아니라 개념적으로 관련된 정보를 찾을 수 있는 신경망 검색이 가능해집니다.

질문을 할 때의 간략한 흐름은 다음과 같습니다:

웹 인터페이스나 통합 앱에서 질문을 입력하세요 Amazon Q는 쿼리를 분석하여 가장 관련성이 높은 데이터 소스를 파악합니다. 시스템은 인덱스에서 가장 관련성 높은 정보 조각을 추출하며, 사용 권한이 없는 정보는 반드시 필터링합니다. RAG를 활용하여 검색된 컨텍스트를 자체 언어 모델과 결합해 기업 데이터에 기반한 답변을 생성합니다. 응답에는 원본 문서로 연결된 인용 정보가 포함되어 있으므로 정보를 항상 확인할 수 있습니다.

이 근거 제시 메커니즘이 키입니다. 이는 AI가 "근거를 제시하도록" 하여 신뢰를 구축하고, 답변은 있지만 그 출처나 신뢰성을 알 수 없는 블랙박스 사고를 방지합니다.

Enterprise 데이터 소스를 Amazon Q에 연결하는 방법

지식 관리 시스템의 효과는 접근 가능한 데이터의 질에 달려 있습니다.

대부분의 기업은 정보가 여기저기 흩어져 있으며, 대규모 데이터 마이그레이션 프로젝트는 종종 시작조차 어려운 경우가 많습니다. 바로 이때 Amazon Q의 커넥터 기반 접근 방식이 유용하게 활용됩니다.

모든 데이터를 새 시스템으로 강제 이동시키지 않고, Amazon Q Business는 40개 이상의 네이티브 커넥터를 활용해 콘텐츠가 저장된 위치에서 바로 인덱스화합니다. 이는 고통스러운 마이그레이션 과정 없이 기존 도구에 연결할 수 있음을 의미합니다.

핵심은 전략적으로 접근하는 것입니다. 모든 것을 한꺼번에 연결하려 하기보다 가장 가치 있는 데이터 소스부터 시작하세요.

각 커넥터는 소스 시스템의 접근 제어 목록(ACL)을 준수하도록 설계되어 기존 보안 및 권한을 유지합니다. 또한 '델타 동기화' 기능을 활용하여 초기 전체 스캔 후 변경되거나 업데이트된 문서만 처리하므로 시간과 자원을 절약합니다.

지원되는 데이터 소스 유형

Amazon Q Business는 팀이 이미 매일 사용하는 다양한 플랫폼과 연결됩니다. 독점 시스템이나 지원되지 않는 시스템의 경우 맞춤형 커넥터 SDK를 사용하여 자체 커넥터를 구축할 수 있습니다.

클라우드 스토리지 Amazon S3, Google Drive, OneDrive 협업 Confluence, SharePoint, Notion 커뮤니케이션 Slack, Microsoft Teams CRM/지원 Salesforce, Zendesk, ServiceNow 데이터베이스 Amazon RDS, Aurora

데이터 수집 워크플로우

새로운 데이터 소스 연결은 단계별 안내 프로세스입니다. 커넥터를 선택하고 API 키 또는 OAuth 로그인 등 필요한 인증 정보를 제공하면 시스템이 기존 문서 전체를 처리하는 초기 '전체 동기화'를 수행합니다.

이후에는 "증분 동기화"로 전환되어 새로 추가되거나 변경된 콘텐츠만 처리함으로써 인덱스를 최신 상태로 유지합니다.

문서 처리 파이프라인은 텍스트 추출, 분할, 임베딩 생성 및 인덱스 추가를 처리합니다. 수집 과정 중 어느 단계에서든 오류가 발생하면 알림을 받아 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다.

일정 동기화 최고의 실행 방식

데이터 최신성과 비용 사이의 적절한 균형을 찾아야 합니다. 더 빈번한 동기화는 최신 정보를 제공하지만 더 많은 리소스를 소모하여 AWS 요금을 증가시킬 수 있습니다.

일일 동기화로 시작하세요: 대부분의 데이터 소스에는 일일 동기화가 좋은 시작점입니다

중요 데이터의 동기화 빈도 증가: 바쁜 Slack 채널이나 활발한 프로젝트 폴더처럼 빠르게 변화하는 정보의 경우, 동기화 빈도를 몇 시간마다로 늘리는 것이 좋습니다.

동기화 상태 모니터링: 데이터 소스의 상태를 정기적으로 확인하여 올바르게 동기화되고 있는지 확인하고, 정보 누락을 방지하기 위해 오류 발생 시 즉시 조치하십시오.

📮ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 통찰력과 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 업무를 시작할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

Amazon Q 비즈니스 설정 단계별 가이드

새로운 기업용 AI 도구를 시작하는 것은 부담스러울 수 있지만, 명확하고 관리 가능한 단계로 나누면 그 과정을 더 수월하게 진행할 수 있습니다.

시작하려면 적절한 IAM 권한이 부여된 AWS 계정이 필요합니다. 기본 설정은 몇 시간 내에 완료될 수 있지만, 여러 데이터 소스를 포함한 완전한 프로덕션 배포에는 며칠이 소요될 수 있습니다.

1단계: 로그인하고 애플리케이션 생성하기

먼저 AWS 관리 콘솔로 이동하여 Amazon Q Business 서비스를 검색하세요. 여기서 새로운 "애플리케이션"을 생성합니다. 이 애플리케이션은 데이터 소스, 인덱스 및 웹 인터페이스를 위한 컨테이너 역할을 합니다.

AWS를 통해

생성 시에는 명확한 이름을 지정하고 배포할 AWS 리전을 선택해야 합니다. 이 선택은 데이터 거주지 및 규정 준수 요구사항에 중요합니다.

2단계: IAM Identity Center 구성

Amazon Q 비즈니스는 사용자 인증 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(AWS SSO의 새 명칭)가 필요합니다. 이를 통해 AI 어시스턴트 접근 권한을 제어할 수 있습니다.

두 가지 주요 옵션이 있습니다: AWS 내에서 새 ID 소스를 생성하거나, Okta 또는 Azure AD와 같이 회사에서 이미 사용 중인 기존 ID 제공자에 연결하는 것입니다.

보안을 위해 사용자를 적절히 프로비저닝하는 것이 중요합니다. Amazon Q를 사용해야 하는 모든 사용자는 권한을 올바르게 관리할 수 있도록 Identity Center에 계정이 있어야 합니다.

AWS를 통해

3단계: 데이터 소스 연결 및 동기화

이제 재미있는 부분인 데이터 연결을 시작해 보세요. Amazon Q 애플리케이션에서 데이터 소스 섹션으로 이동하여 커넥터를 추가하기 시작합니다. 인터페이스가 각 커넥터의 인증 절차를 안내해 줄 것입니다.

테스트를 위해 작은 데이터 하위 집합(예시: 단일 SharePoint 사이트 또는 하나의 Slack 채널)으로 시작하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 전체 회사에 배포하기 전에 콘텐츠가 올바르게 인덱스되는지 확인할 수 있습니다. 콘솔에서 직접 동기화 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

4단계: 맞춤형 웹 환경 설정 및 배포

Amazon Q Business는 즉시 사용 가능한 웹 인터페이스를 제공하며, 회사 브랜딩에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다. 로고를 추가하고 색상을 변경하며, 사용자가 어떤 질문을 할 수 있는지 안내하는 환영 메시지를 작성할 수 있습니다.

디자인과 사용감이 만족스러우면 웹 환경을 배포하고 팀원들과 URL을 공유하세요. 더욱 통합된 경험을 위해 API를 활용하여 Amazon Q 채팅 인터페이스를 팀이 매일 사용하는 다른 애플리케이션에 직접 임베드할 수도 있습니다.

🎥 통합된 지식 전달이 워크플로우를 간소화하고 컨텍스트 전환을 제거하는 실제 사례를 확인하세요!

Amazon Q 비즈니스 보안 및 가드레일

기업 환경에서 AI 도구를 도입하려면 보안 및 규정 준수 장벽을 반드시 극복해야 합니다. 회사 데이터를 AI에 제공하는 것은 큰 우려 사항일 수 있지만, Amazon Q는 핵심 아키텍처에 보안이 내재되도록 설계되었습니다.

가장 중요한 보안 기능은 권한 인식 검색입니다. 소스 시스템의 접근 제어 목록(ACL)을 자동으로 준수합니다. 즉, AI 응답에는 사용자가 이미 접근 권한을 부여받은 콘텐츠만 포함됩니다.

또한 AI의 행동을 제어하기 위한 가이드레일을 구성할 수 있습니다. 예시로는 민감한 주제에 대한 논의를 차단하거나 모든 답변에 출처를 인용하도록 요구할 수 있습니다.

주요 보안 기능을 한눈에 살펴보세요:

권한 상속: 응답에는 사용자가 소스 시스템에서 접근 권한이 부여된 콘텐츠만 포함됩니다.

가드레일 구성: 민감한 주제 블록, 인용 요구, 응답 유형 한도

암호화: 데이터는 저장 시(AWS KMS 사용)와 전송 중(TLS 사용) 모두 암호화됩니다.

감사 로그 기록: AWS CloudTrail과의 통합을 통해 규정 준수 및 모니터링을 위해 모든 사용자 상호작용을 추적할 수 있습니다.

데이터 거주지: 데이터 거주지 요건을 충족하기 위해 특정 AWS 리전에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

이러한 제어 기능을 통해 새로운 보안 위험 없이 강력한 AI 도구를 배포할 수 있는 확신을 얻으십시오.

ClickUp의 장점: ClickUp BrainGPT는 검색, 컨텍스트, 실행을 단일 AI 레이어로 통합하여 전체 작업 공간에 걸쳐 제공합니다. BrainGPT는 별도의 보조 도구로 작동하는 대신, 사용자의 작업, 문서, 채팅, 달력, 우선순위 목록 위에 직접 통합됩니다. 흐름을 벗어나지 않고도 정보를 검색하고, 질문하며, 상황을 파악한 후 즉시 답변을 작업, 업데이트 또는 워크플로우 변경으로 전환할 수 있습니다. BrainGPT는 ClickUp의 Enterprise 검색 및 전체 작업 공간 컨텍스트를 기반으로 작동하므로 업무 간 연결 관계, 진행 중인 작업, 다음에 주의를 기울여야 할 사항을 이해합니다. 그 결과 검색이 바로 실행으로 이어지고, 지능이 일과 병행되지 않고 일 자체에 내재된 통합된 AI 경험이 실현됩니다. ClickUp BrainGPT로 프로젝트와 작업 공간에 대한 즉각적인 답변을 얻으세요.

기업 지식 관리에 Amazon Q를 사용할 때의 한계점

완벽한 도구는 없으며, Amazon Q 비즈니스를 커밋하기 전에 그 한도를 이해하는 것이 중요합니다. 장단점을 인지하면 현실적인 기대치를 설정하고 향후 예상치 못한 문제를 방지할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 AWS 생태계와의 긴밀한 통합입니다. 이미 AWS에 상당한 투자를 한 기업이라면 자연스럽게 활용할 수 있습니다.

AWS 서비스에 익숙하지 않은 팀의 경우 IAM 역할이나 VPC와 같은 항목을 구성하는 데 학습 곡선이 가파릅니다. 특히 AI가 널리 도입되었음에도 불구하고 기업 전체로 확장한 사례가 7%에 불과하다는 점은 우려스러운 부분입니다.

고려해야 할 주요 한도는 다음과 같습니다:

AWS 의존성: 상당한 AWS 인프라 지식이 필요하며 기존 AWS 환경 내에서 가장 효과적으로 작동합니다.

커넥터 한계: 40개 이상의 커넥터를 제공하지만, 독점 시스템이나 지원되지 않는 시스템을 사용하는 경우 맞춤형 개발을 위해 SDK를 활용해야 할 수 있습니다.

검색 전용 초점: 정보 검색에는 탁월하지만, 해당 정보를 정리하고 우선순위를 정하며 실행에 옮기기 위한 프로젝트 관리에는 도움이 되지 않습니다.

컨텍스트 한도: 많은 AI 모델과 마찬가지로, 여러 문서의 정보를 동시에 종합해야 하는 복잡한 쿼리에는 어려움을 겪을 수 있습니다.

워크플로우 관리 기능 없음: 질문에 답변은 하지만 프로젝트 관리나 업무 실행 워크플로우와 기본적으로 연결되지 않습니다.

마지막 요소가 가장 중요합니다. 지식 검색만으로는 단절된 워크플로우의 근본적인 문제를 해결할 수 없습니다. 답변을 찾는 것은 첫 단계일 뿐이며, 그 답변을 실행으로 전환해야 합니다.

ClickUp이 기업 지식 관리를 어떻게 강화하는가

이미 경험해 보셨을 겁니다. 필요한 답변을 찾은 후 수동으로 여러 tools에 옮겨야 하는 상황 말이죠.

검색 결과에서 문서로. 문서에서 작업으로. 작업에서 방금 일어난 일을 설명하는 채팅 메시지로. 이 계주 경기 어딘가에서 맥락이 흐트러집니다. 명확하게 시작된 일이 조율 작업으로 변해버리죠.

이는 단편화로 인한 워크플로우 실패입니다. 모든 인수인계 과정은 마찰과 중복을 초래하며, 지식이 실행과 분리될 위험을 내포합니다.

통합형 AI 작업 공간이 판도를 바꾸는 이유

통합형 AI 작업 공간은 '또 하나의 도구'가 아닙니다. 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 설계상 공존하는 단일 보안 환경입니다. 모든 요소가 함께 존재할 때 지식은 더 이상 전달될 필요가 없습니다. 워크플로우 내에서 자연스럽게 이동할 수 있습니다.

바로 여기서 ClickUp이 차별화됩니다. 검색에 AI를 억지로 끼워 맞추거나 기존 도구에 또 다른 어시스턴트를 덧씌우는 대신, ClickUp은 일이 이미 이루어지는 동일한 시스템 내에서 확장 가능한 지식 전수 프로세스를 구축할 수 있게 합니다. 답변, 결정, 맥락은 이를 바탕으로 실행되는 작업에 계속 연결된 상태로 유지됩니다.

워크플로우의 살아있는 일부로서의 지식

기존 설정에서는 정보 검색이 첫 단계에 불과합니다. 한 도구에서 검색한 후 답변을 복사해 프로젝트 관리 시스템에 붙여넣고, 작업을 생성한 뒤 채팅으로 팀원에게 알립니다. 각 단계마다 지연이 발생하고 정보가 누락되거나 오해될 가능성이 커집니다.

ClickUp 내부에서는 루프가 축소됩니다. ClickUp Brain 으로 질문하면 전체 작업 공간 컨텍스트가 포함된 답변을 받게 되며, 화면을 벗어나지 않고도 해당 응답을 즉시 작업, 댓글 또는 문서 업데이트로 전환할 수 있습니다. 답변은 이동하지 않습니다. 변환됩니다.

ClickUp 문서 는 지원하는 작업과 함께 실시간으로 존재하며, 작업 및 프로젝트에 직접 연결됩니다. 플랜이 변경되면 병렬 시스템이 아닌 해당 위치에서 바로 업데이트됩니다.

문서는 실행 가능하므로, 텍스트를 ClickUp 작업으로 변환하거나 결정이 내려지는 즉시 관련 작업에 연결할 수 있습니다. 지식과 실행이 항상 동기화되므로, 대부분의 팀이 실패하는 지점을 정확히 해결합니다.

작업과 문서가 ClickUp 내에서 연결된 상태로 유지됩니다

전체 작업 공간을 연결하는 컨텍스트 인식 AI

ClickUp Brain은 단순히 질문의 내용을 이해하는 데 그치지 않습니다. 해당 질문이 일 흐름 속에서 어떤 위치에 있는지 파악합니다.

Brain은 작업 공간에 직접 내장되어 있으므로 사용자의 작업, 우선순위, 마감일, 소유자, 달력을 파악합니다. 오늘 마감인 작업, 기한이 지난 작업, 진행이 막힌 작업, 인력과 시간에 따른 업무 배포 현황을 확인할 수 있습니다. 즉, 제공되는 답변은 현재 진행 중인 실제 상황에 기반합니다.

요약 요청 시 작업 상태, 최근 활동, 예정된 약속을 반영한 개요를 확인하실 수 있습니다.

명령 계층으로도 활용되는 기업 검색

대부분의 도구에서 검색은 수동적입니다. 무언가를 찾아본 후 다음에 무엇을 할지 결정하죠. 하지만 ClickUp Enterprise 검색은 능동적인 구성 요소입니다. 정보를 찾는 데 사용하는 AI 명령줄을 통해 바로 실행할 수도 있습니다.

단일 명령어 인터페이스에서 작업, 문서, 댓글, 채팅 스레드 및 연결된 타사 앱을 가로질러 검색한 후, 검색 결과를 즉시 업무로 전환할 수 있습니다. 컨텍스트 전환 없이 작업 생성, 상태 업데이트, 문서 열기, 대화 참여 또는 워크플로우 트리거가 가능합니다.

작업 공간 및 통합 앱에서 정보를 불러오거나 검색 창에서 직접 명령어를 실행하세요.

일을 중단하고 맥락을 찾아 헤매는 대신, 팀원들은 검색을 통해 질문에 답하고 한 번의 동작으로 다음 단계로 나아갑니다. 그 결과 막다른 길은 줄어들고, 결정은 빨라지며, 올바른 출처를 확인하는 데 소요되는 시간은 훨씬 줄어듭니다.

문서, 작업, 채팅 전반에 걸쳐 최신 지식을 유지하세요

지식이 낡아지는 이유는 사람들이 기록을 잊어서가 아닙니다. 대화가 다른 곳에서 이루어지기 때문입니다.

ClickUp은 ClickUp 채팅 을 워크플로우에 긴밀히 연결하여 이 문제를 해결합니다. 채팅은 참조하는 작업과 바로 옆에 직접 내장됩니다. 메시지는 작업에 연결되고, 문서에서 참조되며, 전체 컨텍스트를 유지한 채 검색을 통해 다시 확인할 수 있습니다.

업무가 진행됨에 따라 팀원들은 동일한 시스템 내에서 협업으로 문서를 업데이트하고, 채팅에서 변경 사항을 논의하며, 댓글과 버전 기록을 통해 결정을 추적합니다. 별도의 '문서화 단계'가 필요하지 않으며 정확성을 회복하기 위한 정리 작업도 필요하지 않습니다.

대화, 의사 결정, 실행이 함께 이루어지기 때문에, 진실의 근원은 기본적으로 최신 상태를 유지합니다. 누군가가 완벽하게 관리했기 때문이 아니라, 일이 진행되면서 자연스럽게 진화했기 때문입니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트가 작업 공간을 장애 요소가 되기 전에 질문에 답하는 환경으로 바꿔줍니다 . 슈퍼 에이전트는 프롬프트를 기다리지 않고 작업, 문서, 채팅, 타임라인 전반에서 지속적으로 운영됩니다. 변경 사항을 모니터링하고, 중단된 작업을 감지하며, 위험 요소를 표면화하고, 마감일 미준수, 상충되는 우선순위, 미해결 질문과 같은 실제 작업 공간 신호를 기반으로 주변 환경에 맞춰 답변을 제공합니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화 슈퍼 에이전트는 동일한 통합 작업 공간 내에서 실행되므로, 그들의 인사이트는 항상 실시간 상황에 기반합니다. 단순히 문제를 표시하는 데 그치지 않습니다. 왜 중요한지 설명하고, 작업 업데이트부터 적절한 소유자에게 알림을 보내는 것까지 자동으로 조치를 취할 수 있습니다. 이것이 바로 AI가 눈에 띄지 않으면서도 유용하게 느껴지는 이유입니다. 답변은 일 흐름 속에서, 정확히 필요한 순간에 나타납니다. 별도의 tool을 관리하거나 추가 질문을 할 필요 없이 말이죠.

ClickUp으로 검색 기능을 업그레이드하세요

성공적인 기업 지식 관리는 강력한 검색 엔진 이상의 것이 필요합니다. 지식과 팀의 워크플로우를 직접 연결하는 시스템이 요구됩니다.

솔루션을 평가할 때는 가장 값진 데이터 소스부터 시작하여 점진적으로 확장하세요. 미래의 일 환경에서는 추진력을 잃지 않으면서 답변을 실행 항목으로 전환할 수 있는 솔루션이 필요하다는 점을 기억하십시오.

Amazon Q 비즈니스는 이미 AWS 생태계에 깊이 투자되어 있으며, 주로 기업 검색 문제 해결에 주력하는 조직에게 탁월한 선택입니다.

그러나 검색을 넘어 진정으로 연결된 지식 및 업무 관리 시스템을 구축하려는 팀에게는 다른 접근 방식이 필요합니다.

통합형 AI 작업 공간이 팀 생산성을 어떻게 변화시키는지 확인하세요. ClickUp으로 무료로 시작해 보세요. ✨

자주 묻는 질문

Amazon Q Business는 일반적인 기업 지식 관리를 위해 설계되어 모든 직원을 지원하며, Amazon Q Developer는 소프트웨어 개발자를 위한 전문 tool로 코딩, 디버깅 및 AWS 아키텍처 작업을 지원합니다.

Amazon Q Business는 다양한 데이터 소스와 연결되지만 ClickUp용 기본 커넥터는 제공하지 않습니다. ClickUp은 자체 내장 AI 기능인 ClickUp Brain을 제공하며, 이는 프로젝트 관리 및 지식베이스 기능과 완벽하게 통합되어 있습니다.

Amazon Q Business는 Amazon Q Business Lite와 Pro라는 두 가지 주요 구독 등급을 제공하며, 가격은 사용자당 월별 모델을 기반으로 합니다. 비용에는 저장하는 데이터 양에 따른 '인덱스 유닛' 요금도 포함되므로, 현재 요금은 공식 AWS 가격 페이지를 확인하시기 바랍니다.

주요 제약 사항으로는 AWS 생태계에 대한 강한 의존성, 설정 시 AWS 전문 지식 필요성, 통합 워크플로우보다 검색 기능에 주력하는 점, 일부 기업용 도구에 대한 기본 커넥터의 잠재적 지원 부족 등이 있습니다.