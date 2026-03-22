효과적인 가상 영업 팀 킥오프 행사 플랜 방법

일부에서는 반대 의견도 있지만: 사실 가상 영업 팀 킥오프(SKO)가 대면 행사보다 더 효과적일 수 있습니다.

물론, 팀 저녁 식사나 복도에서의 수다를 놓치게 될 수도 있습니다. 하지만 그 대신 출장 준비, 일정 조정, 장소 물색, 그리고 모든 것을 하루에 쑤셔 넣어야 하는 부담은 덜 수 있습니다.

문제는 기업들이 대면 킥오프 아젠다를 그대로 가져와 Zoom에서 진행하려고 할 때 발생합니다. 청중은 길어야 90분이 지나면 집중력을 잃고, 발표자는 마치 혼자 말하고 있는 듯한 느낌을 받게 됩니다.

효과적인 가상 영업 킥오프를 진행하려면 철저한 플랜과 전략적인 로드맵이 필요합니다. 이 가이드에서 그 모든 내용을 다룹니다.

가상 영업 팀 킥오프란 무엇인가요?

가상 영업 킥오프(SKO)는 다가오는 회계 연도를 대비해 영업 팀, 마케팅, 운영, 엔지니어링, 제품, 경영진 등 전체 매출 조직의 방향을 하나로 맞추는 연례 온라인 이벤트입니다.

여기에는 비즈니스 목표 전달, 제품 또는 프로세스 업데이트 공유, 지난 성과 축하, 그리고 새로운 이니셔티브를 위한 팀원 교육이 포함됩니다.

목표는 대면 이벤트와 동일하지만, 실행 방식은 크게 다릅니다. 두 방식의 차이점은 다음과 같습니다:

Aspect 가상 영업 팀 킥오프 대면 영업 팀 킥오프 모드 Zoom, Teams, Hopin과 같은 플랫폼을 통해 온라인으로 진행됩니다 호텔, 컨퍼런스 센터 또는 오프사이트에서 라이브 무대와 AV 설정을 갖추고 개최되던 행사 비용 효율성 높음; 소프트웨어 비용과 게스트 연사 비용만 지불하면 됩니다 낮음; 호텔, 행사장, 케이터링, 제작 및 출장 비용 포함 기간 1~2일; 피로감을 줄이기 위해 세션당 60~90분으로 진행 2~4일; 8시간 풀타임 회의 + 네트워킹 세션 접근성 시간대가 다른 글로벌 및 원격 팀을 더 쉽게 포함할 수 있습니다 출장 예산, 비자 문제 또는 일정 상의 충돌로 인해 참석 인원에 대한 한도가 설정될 수 있습니다 참가자 참여도 설문조사, Q&A 세션, 협업 활동과 같은 상호작용 tools이 필요합니다. 실시간 반응, 복도에서의 채팅, 그룹 활동에서 나오는 자연스러운 에너지가 열기를 고조시킵니다 콘텐츠 제공 프레젠테이션, 데모, 교육 내용은 녹화하여 나중에 참고할 수 있도록 쉽게 공유할 수 있습니다. 콘텐츠는 일반적으로 실시간 스트리밍으로만 제공됩니다 확장성 장소 용량 한도나 출장 조정이 필요 없어 규모를 쉽게 조정할 수 있습니다 참가자 수가 늘어날수록 물류 및 비용이 기하급수적으로 증가하여 규모를 확장하기 어렵습니다 분석 회의 플랫폼은 참석률, 참여율, 세션 활동량과 같은 참여 메트릭을 추적하는 데 도움이 됩니다 참석 현황과 피드백 설문조사 외에는 별다른 인사이트가 없습니다

🧠 재미있는 사실: 1927년, 허버트 후버는 최초의 양방향 비디오 회의 공개 시연에 참여했습니다. 회전하는 디스크와 네온 램프로 구성된 거대한 설정을 이용해, 그는 워싱턴에서 뉴욕의 청중들에게 연설했습니다. 기술적으로는 가상 회의였지만, 장비가 너무 거대해서 이를 작동시키기 위해 엔지니어들로 가득 찬 방 하나가 필요했습니다.

가상 SKO 개최의 장점

올바르게 플랜된다면, 가상 SKO는 대면 SKO와 동일한 전략적 연계성과 교육적 가치를 제공할 뿐만 아니라 다음과 같은 여러 운영상의 이점도 제공합니다:

비용 효율적인 운영: 가상 SKO는 출장, 숙박, 장소 대여, 케이터링 등 이벤트 관련 비용을 절감해 줍니다. 절약된 예산을 더 나은 교육 콘텐츠, 역량 강화 도구 또는 추가 학습 세션에 재투자할 수 있습니다.

영업 연중 내내 운영하기 더 쉬움: 가상 이벤트는 준비가 더 간편하기 때문에, 기업들은 매년 한 번의 대규모 킥오프 이벤트에 의존하는 대신 정기적으로 짧은 SKO 세션을 진행할 수 있습니다

영업 활동 시간의 차질 최소화: 영업 팀은 출장을 가지 않고 집에서 참여함으로써 수 시간을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 영업 팀은 출장을 가지 않고 집에서 참여함으로써 수 시간을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 회의 아젠다의 모든 활동에 참여하면서도 거래에 더 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

참가자 참여도 가시성이 높습니다: 투표, 설문조사, Q&A 기능과 같은 내장 분석 tools를 통해 참석자들이 세션에 어떻게 반응하는지 쉽게 파악하고 즉각적인 피드백을 수집할 수 있습니다

세션을 다시 볼 수 있습니다: 가상 회의를 간편하게 녹화하고 저장할 수 있어, 영업 팀 담당자가 나중에 주요 세션을 다시 확인하거나 신입 사원이 동일한 킥오프 콘텐츠에 접근할 수 있도록 도와줍니다. 이 모든 것을 고가의 설정 비용 없이 진행할 수 있습니다.

분산된 영업 팀을 손쉽게 연결합니다: 가상 영업 킥오프 회의는 원격 근무 중인 팀원들을 한자리에 모아, 모든 구성원이 동일한 영업 전략, 최신 정보 및 교육을 받을 수 있도록 합니다

📮 ClickUp 인사이트: AI 에이전트가 진정으로 유용해지기 위해서는 무엇이 필요한지 묻는 질문에, 가장 많은 응답자는 속도나 성능이 아니라고 답했습니다. 응답자의 약 40%는 자신의 일 맥락을 완벽하게 이해하는 에이전트가 필요하다고 답했습니다. 이는 당연한 일입니다. 대부분의 AI 에이전트는 의사결정이 내려진 이유나 일이 어떻게 흐르는지 이해하지 못하면 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 슈퍼 에이전트는 맥락을 파악하고, 과거의 결정을 기억하며, 지속적으로 작동하기 때문에 프롬프트 기반 에이전트보다 훨씬 더 안정적으로 작동합니다. 이들은 실시간 작업 공간 기록을 기반으로 작업하며, 업무가 진행됨에 따라 지속적으로 활동하고, 명확한 권한 범위와 감사 추적 체계 내에서 운영됩니다. AI가 일을 이해하고 안전하게 수행해 준다면, 마침내 진정으로 의지할 수 있는 가상 동료와 함께 일하는 듯한 느낌을 받으실 수 있을 것입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 거래를 더 빨리 성사시키는 무료 영업 제안서 템플릿

효과적인 가상 영업 팀 킥오프의 핵심 요소

성공적인 가상 SKO 이벤트를 진행하려면 다음 다섯 가지 키 요소를 반드시 포함해야 합니다:

명확한 목표: 경영진은 SKO의 목적을 명확히 정의해야 합니다. 예를 들어, 새로운 GTM 전략을 시작하거나, 파이프라인 관리 체계를 강화하거나, 주요 제품 출시를 대비해 영업 사원들을 준비시키는 것이 목적인지 확인해야 합니다.

대상: SKO에는 대개 계정 담당자, SDR, 관리자, 지원 팀이 참여합니다. 참석자를 정확히 파악하면 콘텐츠와 전체 아젠다를 맞춤형으로 구성하는 데 도움이 됩니다.

체계적인 아젠다 구성: 가상 영업 팀 킥오프 이벤트를 또 다른 지루한 회의로 전락시키지 않으려면, 지식 공유와 적절한 휴식, 활기찬 활동을 균형 있게 조화시킨 아젠다를 짜세요. 신선한 아이디어가 제시되고 세션 간 간격이 적절히 유지될 때 참가자들의 참여도가 높아집니다.

적절한 콘텐츠: 가상 SKO는 콘텐츠를 빠르게 이해하기 쉬워야만 효과를 발휘합니다. 길고 일방적인 발표 대신 짧은 데모, 퀴즈, 설문조사를 활용하세요. 관련성도 핵심입니다. 제공된 정보가 영업 사원들의 계약 성사에 도움이 되지 않는다면 참여도는 급감할 것입니다

꾸준한 후속 조치: 킥오프 행사는 지속적인 역량 강화 노력의 일환이어야 합니다. 새로운 영업 전략을 확실히 정립하고, 이벤트 후에도 대화를 이어가서 배운 내용을 실제로 체화할 수 있도록 하세요.

🧠 재미있는 사실: “agenda”라는 단어는 라틴어 agendum에서 유래했으며, 문자 그대로 “해야 할 일들”을 의미합니다. 중세 시대에는 특히 매일 수행해야 하는 종교적 의무를 가리켰습니다.

가상 영업 킥오프 플랜 방법 (단계별 안내)

이제 블로그의 핵심 내용을 확인해 볼 준비가 되셨나요? 영향력 있는 온라인 SKO 이벤트를 기획하는 데 필요한 모든 단계와 팁이 담긴 가상 영업 팀 킥오프 가이드를 소개합니다:

1단계: 가상 SKO의 목적 파악하기

성공적인 영업 킥오프는 팀원들에게 영감을 주고, 교육을 제공하며, 공통된 영업 전략을 중심으로 팀을 하나로 묶어줍니다.

하지만 이처럼 포괄적인 목표를 바탕으로 SKO 아젠다를 짜는 것은 너무 모호합니다. 다가오는 한 해 동안 달성하고자 하는 구체적인 영업 성과를 명확히 정의해야 합니다.

이를 위해 다음을 수행하세요:

회사의 목표와 과제를 분석하세요: 신제품을 출시하시나요? 새로운 시장에 진출하려고 하시나요?

팀의 요구 사항 파악: 야심 찬 목표를 달성하기 위해 영감이 필요한가요? 새로운 도구나 프로세스에 대한 교육이 필요한가요?

최근 실적 검토: 거래가 어디서 막혔나요? 영업 담당자들이 가장 어려움을 겪은 부분은 어디였나요? 어떤 피드백이 반복적으로 제기되었나요?

주요 이해관계자를 참여시키세요: 그들에게 SKO를 통해 무엇을 기대하는지, 그리고 어떤 요소가 이 이벤트를 진정으로 가치 있게 만들지 물어보세요

이러한 통찰력을 얻으셨다면, 그 목적을 한두 문장으로 정리해 보세요.

📌 예시: “올해 SKO를 통해 팀원들이 신제품 라인을 자신 있게 판매할 수 있도록 준비시키고, 모든 구성원이 업데이트된 영업 프로세스를 확실히 이해할 수 있도록 하겠습니다.”

📚 더 읽어보기: 비디오 회의 에티켓 꼭 알아야 할 점

2단계: 목표 고객 정의하기

목표를 모두 설정하셨다면, 이제 이 SKO에 참여할 모든 사람(발표자와 참가자 모두)을 목록으로 작성해 보세요.

대부분의 경우, 여기에는 영업 팀(계정 담당자, SDR, 영업 관리자 및 영업 리더십)이 포함됩니다.

하지만 많은 SKO 행사에는 영업 팀 지원, 매출 운영, 고객 성공, 제품 마케팅, 경영진 등 매출 성과에 영향을 미치는 다양한 역할의 담당자들도 참여합니다.

참가자가 누구인지 정확히 파악하면, 그들의 구체적인 요구 사항에 맞춰 아젠다, 콘텐츠, 세션 형식을 조정할 수 있습니다. 게스트 연사, 외부 파트너, 업계 전문가들도 참가자 목록에 포함하는 것을 잊지 마세요.

📚 더 읽어보기: 비즈니스를 위한 최고의 내부 커뮤니케이션 tools

3단계: 아젠다 수립하기

영업 팀 킥오프 아젠다는 주로 다음 세 가지에 중점을 둡니다:

일일 일정

참가자들이 얻을 수 있는 내용

시작부터 끝까지 팀의 참여도를 유지하는 방법

먼저 매일의 주요 이벤트를 목록으로 정리해 보세요.

세션 주제, 진행자, 핵심 내용, 이점, 기간을 노트에 기록해 두세요. 하루에 4~5개의 세션을 진행하되, 각 세션은 40~50분 이내로 제한하는 것을 목표로 하세요.

세션을 계획할 때는 참가자들이 단순히 듣기만 하는 것이 아니라 누구나 참여할 기회를 가질 수 있도록 하세요. 참가자들이 서로 소통할 수 있도록 유도하는 활동을 포함시키세요.

일정이 확정되면 미리 모든 참가자에게 공유하세요. 이메일, 짧은 릴(Reels) 영상, 팀 채팅방 또는 회사 포털을 통해 홍보하여 기대감을 높여보세요. 이는 영업 팀 구성원들이 사전에 질문을 준비할 수 있도록 기대치를 설정하는 데도 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 전체 아젠다에 적용할 핵심 주제를 선정하세요. 이렇게 하면 모든 콘텐츠, 전략, 참여 유도 방안이 하나의 목표에 맞춰져 참가자들의 흥미를 지속시킬 수 있습니다. 시도해 볼 만한 가상 SKO 아젠다 주제: 고객 중심 전략 2.0: 단순한 신규 고객 확보에서 장기적인 고객 유지 및 계정 확장으로의 전환에 중점을 둡니다.

AI의 해: 메시지, 데모, 거래 분석에 AI를 활용하여 영업 담당자의 자신감을 높여보세요

새로운 지평: 주요 신제품 카테고리를 출시하거나 새로운 글로벌 시장에 진출하는 기존 기업에 이상적입니다

4단계: 콘텐츠 준비 및 전달

아젠다가 설정되었다면, 이제 콘텐츠 자체에 집중하세요. 이상적으로는 다음과 같은 다양한 형식과 유형을 혼합하는 것이 좋습니다:

새로운 영업 기술을 가르치는 세션

교육 세션 : 직원들에게 최신 제품이나 회사 소식을 전달하기 위해

팀에 영감을 주는 동기부여 세션

영업 팀 전체가 연결될 수 있도록 돕는 팀 빌딩 활동

가능한 한 콘텐츠를 상호작용형으로 구성하세요. 실시간 설문조사, Q&A 세션, 소그룹 회의실, 또는 그룹 토론을 활용하여 참가자들의 참여를 유도하세요.

또한 SKO 자료 라이브러리를 구축하는 것도 좋은 방법입니다. 모든 세션을 녹화하고 자료를 한곳에 모아두면 팀원들이 언제든지 다시 확인할 수 있습니다.

콘텐츠를 전달할 때는 팀이 즉시 적용할 수 있는 실제 예시와 실용적인 팁을 활용하세요. 모든 참가자가 소외감을 느끼지 않도록 행사 내내 질문과 피드백을 적극적으로 유도하세요.

⭐ 보너스: 가상 영업 킥오프에서 다음 콘텐츠 형식을 적절히 조합하여 분위기를 고조시켜 보세요:

경영진 기조 연설

제품 심층 분석

실제 사례 분석

역할극 워크숍

고객 성공 사례

패널 토론

메시징 랩

경쟁사 분석 자료

참여형 퀴즈

표창 및 시상

🔔 알림: 요즘 많은 SKO 행사에서는 AI를 활용해 영업 담당자가 잠재 고객을 조사하고, 맞춤형 접근을 시도하며, 거래 분석 속도를 높이는 방법에 대한 세션이 포함되고 있습니다. 팀에 AI 기반 영업 방식을 처음 도입하신다면, 영업 팀에서 AI를 활용하는 방법에 대한 이 미니 가이드를 통해 AI가 영업 사원의 일상 워크플로우에 어떻게 자연스럽게 녹아드는지 확인해 보세요. 👇

활용할 수 있는 가상 SKO 아젠다 구성 예시

다음은 귀사의 성숙도, 팀 크기, 전 세계 시간대를 고려하여 조정할 수 있는 세 가지 가상 SKO 아젠다 구성 예시입니다:

1. 1일 집중 프로그램

이 형식은 모든 것을 단 하루 동안 알차게 진행합니다. 팀원들의 방향을 빠르게 정립해야 하고, 빡빡한 일정을 따라야 할 때 안성맞춤입니다.

이 가이드에는 다음 내용이 포함되어 있습니다:

경영진 기조 연설: 개막 연설을 통해 회사의 비전, 주요 목표, 매출 목표, 그리고 다가오는 기간의 우선순위를 공유하며 행사를 시작하세요

제품 세션: 출시 예정인 제품, 주요 로드맵 업데이트, 신제품 기능 등에 대해 논의합니다.

워크숍: 소그룹 회의실을 활용하여 고객 대화 시나리오를 역할극으로 연습해 보세요

시상식: 우수 성과를 거둔 직원들을 축하하고, 주목할 만한 거래 사례를 소개하며, 성공 사례를 공유하세요

✅ 추천 대상: 신속한 의견 조정이 필요한 소규모 팀이나 기업.

⚡ 템플릿 아카이브: 정보를 바로 적용할 수 있는 무료 프레젠테이션 템플릿

2. 여러 날에 걸쳐 진행

이 형식은 킥오프 행사를 더 짧은 세션으로 나누어 진행함으로써 화면으로 인한 피로감을 줄이고 정보 이해도를 높입니다.

이 가이드의 내용은 다음과 같습니다:

전략 수립의 날: 지난 한 해의 성과를 검토하고, 향후 1년간의 영업 목표를 설명하며, 주요 GTM 플랜을 소개합니다.

교육 일정: 업데이트된 메시지, 경쟁사 대비 포지셔닝, 제품 지식 및 영업 방법론에 대해 전달하고 교육합니다.

팀 활동의 날: 이 날을 팀 빌딩 활동, 부서 간 워크숍 또는 동료 간 학습에 활용하세요

고객 사례 + 수상 내역: 실제 고객 성공 사례를 통해 여러분의 일이 가져온 성과를 보여주며 행사를 마무리하세요. 개별 영업 팀원의 성과를 검토하고 성과를 축하해 주세요.

✅ 추천 대상: 보다 심도 있는 교육과 적절한 진행 속도가 필요한 중견 크기 또는 글로벌 팀.

⚡ 템플릿 아카이브: 일정 관리를 위한 무료 마케팅 달력 템플릿

3. 역할별 트랙

규모가 큰 영업팀의 경우, 일반적인 아젠다는 너무 포괄적으로 느껴질 수 있습니다. 역할별 트랙을 활용하면 각 구성원의 구체적인 역할이나 부서에 맞춰진 병행 세션을 제공할 수 있습니다.

이 가이드의 내용은 다음과 같습니다:

AE 파이프라인 관리: 계정 담당자는 복잡한 거래 관리, 견고한 파이프라인 구축, 그리고 영업 주기의 후반 단계로 기회를 발전시키는 데 주력합니다.

SDR 메시징 실습: 영업 팀 리더들이 제품 포지셔닝, 효과적인 아웃바운드 이메일 작성, 그리고 자주 제기되는 이의 처리 방법을 연습합니다.

CSM 유지 전략: 고객 성공 최고의 실행 방식, 갱신 전략, 업셀링 기회를 다룹니다

SE 기술 심화 세션: 기술 교육, 제품 심화 분석, 문제 해결 세션을 제공하세요

✅ 대상: 다양한 매출 역할을 수행하는 대규모 영업 팀

📚 더 읽어보기: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 사례

가상 SKO에 활력을 불어넣는 참여 유도 전략

다음은 팀원들의 관심을 유지하고 가상 영업 킥오프 이벤트에 적극적으로 참여하도록 유도하는 몇 가지 팁입니다:

참가자들에게 실시간 채팅을 유도하세요: 팀원들에게 지난 분기 가장 큰 성과나 주요 고객 인사이트를 한 단어로 적어달라고 요청하세요. 가장 많은 반응을 얻은 답변을 실시간으로 읽어주어 기여자를 조명하세요

실습을 위한 분과 세션: 소규모 그룹(4~6명)을 구성해 피칭 시나리오를 역할극으로 연습하거나 해결책을 브레인스토밍하게 하세요. 최대 10~15분 동안 진행한 후, 모든 참가자를 다시 한자리에 모아 5분간 결과를 공유하는 시간을 갖습니다.

실시간 순위표: 공유 화면을 통해 설문 응답, 채팅 참여도, 퀴즈 점수를 실시간으로 확인하세요. 최고 점수 획득자에게 25달러 상당의 기프트 카드와 같은 소정의 상품을 수여하세요.

친근한 경쟁을 유도하세요: 이벤트 내내 팀이 점수를 획득할 수 있는 제품 지식 퀴즈, 메시지 챌린지, 간단한 영업 게임을 포함시키세요. 참가자들의 참여를 유도하기 위해 가상 탈출 게임이나 가상 빙고 이벤트를 개최할 수도 있습니다.

짧은 세션 블록을 사용하세요: 대부분의 세션 시간을 20분에서 40분 사이로 유지하세요. 긴 프레젠테이션은 온라인 참가자들의 집중력을 떨어뜨립니다.

실제 거래 사례를 포함하세요: 우수 영업 사원들에게 최근 성사된 거래 사례를 설명하게 하세요. 동료들의 예시를 듣는 것이 이론적인 교육보다 훨씬 유용할 때가 많습니다.

그럼, 다음 가상 영업 팀 회의를 개최할 수 있는 최고의 플랫폼들을 함께 살펴보겠습니다:

1. ClickUp (전반적인 가상 SKO 관리에 가장 적합)

ClickUp은 탭을 전환하거나 문서를 여기저기 찾아볼 필요 없이, 한 곳에서 가상 SKO의 전체 과정을 계획하고, 실행하고, 추적할 수 있는 최초의 통합 AI 작업 공간입니다.

이 가이드를 활용하여 아젠다를 수립하고, 사전 준비 작업을 배정하며, 실시간으로 협업하고, 후속 조치를 평가하세요. 이 모든 과정을 진행하는 동안 AI가 회의록 작성을 처리해 드립니다.

다음은 이 프로젝트 관리 tools를 단계별로 활용하여 체계적인 가상 영업 킥오프를 진행하는 방법입니다:

회의 아젠다 및 타임라인 수립

ClickUp 타임라인 보기를 사용하여 가상 SKO 이벤트 순서를 계획해 보세요

ClickUp의 타임라인 보기는 SKO 아젠다를 간트 차트 형식의 시각적인 레이아웃으로 보여줍니다. 각 세션(예: "CEO 기조 연설")은 정확한 시작 및 종료 시간이 표시된 드래그 가능한 막대 형태로 나타납니다.

이 보기를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

전체 SKO 일정의 범위를 설정하세요

더하기/빼기 버튼을 사용하여 일별 또는 시간별 세부 정보를 Zoom해 보세요

세션을 드래그하여 실시간으로 일정을 조정하세요

보기 필터를 적용하여 본인의 회의 또는 발표자 준비 항목만 표시하세요

실시간 댓글을 남길 수 있도록 관리자들에게 라이브 보기 링크를 공유하세요

역할(AE 트랙, SDR 트랙)이나 상태(준비, 리허설, 실전)별로 세션을 그룹화하여, 두 워크숍이 겹치는 것과 같은 일정 충돌을 즉시 파악하세요.

ClickUp의 '의존성' 기능을 사용하면 이벤트 순서에 고정된 순서를 지정할 수 있습니다. 예시로, '연사 리허설'이 끝나야만 '1일차 전략'이 시작될 수 있습니다.

가상 SKO를 위한 콘텐츠 자료 설계

ClickUp Docs를 사용하여 팀원들과 실시간으로 회의 아젠다를 함께 작성하고 편집하세요

아젠다가 확정되면 ClickUp 문서를 사용하여 영업 팀 프레젠테이션 자료, 교육 매뉴얼, 기조 연설자 명언, 질의응답 세션 질문 등 모든 콘텐츠 자료를 작성하고 저장하세요.

Docs를 사용하면 콘텐츠 자산을 더 쉽게 형식 지정하고, 편집하고, 구성할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

제목, 테이블, 체크리스트, 설명문, 삽입된 미디어 등 다양한 형식 기능을 활용하세요

Docs 내에 중첩된 페이지를 만들어 자료를 논리적으로 정리하세요

여러 기여자가 동시에 동일한 문서를 편집할 수 있습니다

인라인 주석 기능을 사용하면 검토자가 문서의 특정 부분을 강조 표시하고 제안 사항이나 질문을 남길 수 있습니다

하지만 그게 전부가 아닙니다. Docs의 특별한 점은 내장된 상황 인식 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain으로, 이를 통해 가상 SKO를 위한 멋진 콘텐츠를 작성하고 제작할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 몇 초 만에 회의 아젠다를 작성하세요

방법을 함께 살펴보겠습니다:

SKO 세션 초안 작성: Brain에게 원하는 주제의 기조 연설문을 작성해 달라고 요청한 후, 나중에 검토하고 편집하세요.

원본 정보를 체계적인 콘텐츠로 전환하세요: 제품 업데이트, 내부 전략 문서, 영업 노트와 같은 긴 문서를 요약하여 명확한 발표 요점으로 정리하세요

워크숍 지원 자료 준비하기: 상담 전화용 역할극 시나리오를 작성하고, 분과 토론을 위한 주제를 브레인스토밍하며, 영업 담당자가 물어볼 수 있는 고객 질문 예시를 마련하세요.

메시지와 발표자 노트를 다듬으세요: 프롬프트를 사용하여 내용을 명확하게 재작성하거나, 복잡한 설명을 간결하게 정리하거나, 어조를 조정하세요

Brain은 ClickUp에 기본적으로 통합되어 있으므로, SKO 자료를 준비할 때 여러 AI 도구를 번갈아 사용할 필요가 없습니다. 한 곳에서 콘텐츠 초안을 작성하고, 문서를 공동 작업하며, 프레젠테이션을 다듬을 수 있습니다.

회의 및 달력 앱과 연동하기

ClickUp 작업 공간을 1,000개 이상의 기본 앱 연동 기능과 연결하세요

가상 영업 킥오프를 진행하려면 보통 이벤트 전과 이벤트 기간 중에 여러 회의가 필요합니다. ClickUp 내에서 팀은 ClickUp 통합 기능을 통해 작업 공간을 Zoom, Google 캘린더, Microsoft Outlook과 같은 일반적인 회의 및 일정 관리 도구와 연결할 수 있습니다.

연결이 완료되면 주최자는 회의 링크를 SKO 기획 작업이나 문서에 직접 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다. 예를 들어, 세션 발표자에게 할당된 작업에는 리허설 회의 링크, 준비 자료, 세션 개요를 한곳에 모아 둘 수 있습니다.

ClickUp SyncUps를 사용하여 작업 공간에서 바로 원클릭 통화를 시작하세요

사실, ClickUp SyncUps를 사용하면 여기서 바로 효과적인 영업 킥오프 행사를 온라인으로 진행할 수도 있습니다. 전체 영업 팀을 메인 작업 공간과 분리된 별도의 플랫폼으로 이동시킬 필요가 없습니다.

SyncUps를 사용하면 모든 회의와 업무가 한곳에 정리됩니다. 또한, 킥오프 회의 내에서 바로 ClickUp Brain을 활용해 AI 기반 요약, 핵심 내용, 자동 생성된 노트, 후속 단계 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다!

또한 ClickUp AI 노트테이커를 사용하여 리허설 및 실제 회의 내용을 모두 녹화할 수 있습니다. 회의가 끝나면 AI 노트테이커가 논의된 핵심 내용을 자동으로 요약하고, 후속 조치가 필요한 항목을 강조 표시해 줍니다.

AI 노트테이커가 생성한 노트는 ClickUp의 계획 작업과도 연동할 수 있습니다. 따라서 회의 논의 결과 SKO 아젠다에 변경 사항이 생기면, 노트테이커가 이를 기록하고 보드에 관련 작업을 생성한 뒤 담당자에게 할당합니다.

부서 간 일 조율

ClickUp 채팅으로 간편한 직접 소통

SKO 플랜은 혼자서 할 수 있는 일이 아닙니다. 이 이벤트를 성공적으로 진행하려면 영업 팀 관리자, 리더, 컨설턴트 등과 소통해야 할 것입니다.

ClickUp Chat을 사용하면 모든 대화를 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 팀원들은 작업 공간을 벗어나지 않고도 세션 아이디어를 논의하고, 최신 소식을 공유하며, 궁금한 점을 해결할 수 있습니다.

이러한 대화는 기획 작업 및 문서와 함께 진행되므로, 논의되는 내용의 맥락을 모두가 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

번거로운 일은 자동화 시스템과 슈퍼 에이전트에게 맡기세요

ClickUp Automation은 자연어 입력을 받아 사용자의 지시에 따라 작업이나 프로젝트를 즉시 자동화합니다.

특정 조건에 따라 작업을 트리거할 수 있는 다양한 사전 구축된 ClickUp 자동화 기능 라이브러리에서 원하는 기능을 선택하세요. 예시: 세션 개요가 '승인됨'으로 표시되면 발표자에게 자동으로 할당되어 최종 슬라이드 자료를 준비할 수 있습니다.

선택하기 쉬운 사전 구축된 자동화 기능 외에도, 노코드 AI 빌더를 사용하여 맞춤형 자동화를 구축할 수 있는 유연성도 제공합니다. 여기서는 Brain과 채팅을 통해 원하는 자동화 내용을 자연어로 설명하기만 하면, Brain이 설정, 로직, 배포까지 모두 처리해 드립니다!

🚀 ClickUp의 장점: 반복적이고 예측 가능하지만 규칙 기반 논리로 자동화하기에는 복잡한 긴 워크플로우의 경우, ClickUp의 AI 에이전트를 활용하세요. 예를 들어, 지식베이스의 정보를 활용해 SKO 콘텐츠를 기획할 때 궁금한 점을 자동으로 해결해 주는 'Answers Agent'를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 올바른 문서를 찾거나 정보를 수동으로 대조하는 데 소요되던 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 영업 지원 팀이 Super Agents를 활용해 제품 데모를 관리하는 방법은 다음과 같습니다 👇

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 한도

처음에는 새로운 기능이 너무 많으면 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 요금

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

📚 더 읽어보기: 꼭 필요한 이벤트 관리 소프트웨어 기능

2. Slido (청중 참여 유도용 최우수 도구)

SKO를 더욱 흥미롭게 만들기 위해 실시간 설문조사, 상호작용형 Q&A 세션, 그리고 다양한 팀 빌딩 활동을 포함하는 것에 대해 이야기했었죠? Slido가 바로 그런 활동을 실현하는 데 도움을 드립니다.

이 방법은 마이크를 켜지 않아도 누구나 기여할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 더 많은 사람이 참여하게 되고, 세션이 더욱 협력적인 분위기를 자아냅니다.

예시로, 발표자는 실시간으로 간단한 설문조사를 진행하여 고객의 피드백을 수집할 수 있습니다. 또는 교육 세션 중에 짧은 퀴즈를 통해 방금 배운 내용을 복습할 수도 있습니다.

Slido의 주요 기능

PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams, Google Slides와 같은 tools와 직접 연동됩니다

참가자는 링크, 이벤트 코드 또는 QR 코드를 통해 어떤 기기에서든 Slido 세션에 참여할 수 있습니다

참여율과 참여도를 추적할 수 있는 실시간 분석 기능이 내장되어 있습니다

Slido의 한도

무료 버전에는 설문조사 한도 등 몇 가지 제약 사항이 있습니다

다른 tools들에 비해 맞춤 설정 및 개인화 옵션이 적습니다

Slido 요금

기본 : 무료

Engage : 월 $12.5 (연간 결제)

프로페셔널 : 월 $50 (연간 결제)

Enterprise: 월 $150 (연간 결제)

Slido 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

3. Zoom (라이브 영상 통화에 최적)

Zoom을 통해

Zoom은 대규모 회의, 상호 소통이 가능한 토론, 실시간 프레젠테이션을 지원하기 때문에 원격 회의 도구로 인기가 높으며, 이는 성공적인 SKO를 위한 필수 요소들입니다.

발표자는 자신의 화면에서 직접 슬라이드, 제품 데모, 대시보드 또는 기타 시각적 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 또한 발표자 간 전환이 원활하게 이루어지므로, 경영진 기조 연설, 제품 업데이트 또는 패널 토론 중에도 흐름을 유지하는 데 도움이 됩니다.

Zoom의 주요 기능

Zoom의 소규모 회의실 기능을 활용하면 주최자가 참석자들을 소그룹으로 나눌 수 있습니다

주최자는 참가자 권한을 관리하고, Q&A 세션을 진행하며, 참여도를 조절하여 이벤트를 체계적으로 운영할 수 있습니다

주최자는 회의 전체를 녹화하여 나중에 팀원들과 공유할 수 있습니다

Zoom의 한도

일부 사용자들은 고객 지원 속도가 느리다고 보고하고 있습니다

일반적인 인터넷 연결 환경에서도 끊김 현상이 쉽게 발생합니다

Zoom 요금

기본 : 무료

Pro : 사용자당 월 $16.99

Business : 사용자당 월 $21.99

Enterprise: 맞춤형 가격

Zoom 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (55,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (14,000개 이상의 리뷰)

📚 더 읽어보기: 영업 팀을 위한 최고의 영업 협업 소프트웨어

SKO가 실질적인 행동 변화(후속 조치)를 이끌어내도록 하는 방법

영업 킥오프는 단순히 정보를 전달하는 데 그쳐서는 안 됩니다. 영업 팀이 배운 내용을 일상적인 영업 활동에 적용하기 시작할 때 비로소 진정한 가치가 드러납니다.

킥오프 행사를 의미 있게 만들기 위해서는 처음부터 후속 조치를 플랜으로 만들어야 합니다:

24시간 이내에 맞춤형 실행 플랜을 보내세요: SKO가 끝난 직후, 워크숍 노트나 설문조사 데이터를 바탕으로 각 영업 담당자에게 자신의 트랙에서 도출한 3가지 구체적인 핵심 내용(예: “이번 주에 새로운 이의 제기 대응 스크립트를 3번 연습하세요”)이 담긴 1페이지 분량의 문서를 이메일로 보내주세요.

매주 짧은 복습 자료를 제공하세요: 한 달 동안 매주 월요일마다, 실제 영업 사원의 예시를 통해 이의를 처리하는 방법 등 SKO 세션을 요약한 2분짜리 비디오나 한 장짜리 팁을 보내주세요.

가상 SKO에서 피해야 할 흔한 실수

마무리하기 전에, SKO 플랜 과정에서 기업들이 흔히 겪는 몇 가지 함정을 간단히 살펴보겠습니다:

흔히 저지르는 실수 해결책 기술적 문제로 인해 이벤트 전체가 차질을 빚을 수 있습니다 행사 48시간 전에 모든 발표자가 참여하는 전체 기술 리허설을 진행하세요. 채팅 및 Zoom 상태를 모니터링할 전담 진행자를 배치하고, 백업 링크도 준비해 두세요. 발표자가 슬라이드 내용을 그대로 읽기만 하는 경우 사전에 코칭해 주세요. “슬라이드는 단지 시각 자료일 뿐입니다. 이야기는 실시간으로 전달하세요.” 20분 단위로 리허설을 진행하며 진행 속도와 참여도에 대한 피드백을 제공하세요. 연속 세션 진행 참가자들이 숨 돌릴 수 있는 시간을 주세요. 참석자가 동일하다면 두 세션 사이에 15~20분간의 휴식 시간을 포함시키세요.

ClickUp으로 다음 가상 SKO 플랜을 작성하세요

가상 영업 킥오프를 개최하는 것은 대면 이벤트와 마찬가지로 즐겁고 참여도가 높습니다. 필요한 것은 탄탄한 영업 킥오프 아이디어, 명확한 아젠다, 회원에게 유용한 콘텐츠, 그리고 회의 진행에 차질이 없는 도구들뿐입니다.

ClickUp은 이러한 모든 과정을 도와드릴 뿐만 아니라, 모든 작업을 지원하기 위해 언제든지 여러분의 요청에 따라 작동하는 강력한 내장형 AI 어시스턴트를 제공합니다.

ClickUp Brain을 활용하면 새로운 아이디어를 브레인스토밍하고, 직원들의 실시간 일정에 맞춰 아젠다를 계획하며, 바로 사용할 수 있는 콘텐츠 자산을 제작하고, 반복적인 작업을 자동화하고, 회의 내용을 텍스트로 변환하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

그럼, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 무료로 등록하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

가상 영업 킥오프의 목적은 영업 팀원들에게 내년 영업 활동의 모든 것에 대한 교육, 동기 부여 및 방향성을 제시하는 것입니다. 여기에는 새로운 전략, 제품 출시, 위치 및 메시지, 시장 진출(GTM) 전략, 그리고 더 넓은 비전이 포함됩니다. 하지만 무엇보다도, 가상 SKO는 원격 및 글로벌 팀을 디지털 공간에서 하나로 모아 협업과 신뢰를 강화합니다.

이상적으로는 가상 SKO를 하루 종일 진행하거나, 2~3회의 짧은 반나절 세션으로 나누어 진행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 행사의 집중도를 높이고 영업 담당자들의 참여도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

프레젠테이션에 설문조사, 소그룹 토론, 질의응답 세션, 짧은 워크숍과 같은 상호작용 요소를 결합해 보세요. 실제 거래 사례 분석, 건전한 경쟁, 그리고 성과 인정 시간도 이벤트 내내 활기를 유지하는 데 도움이 됩니다.

효과적인 SKO는 일반적으로 회사 전략, 매출 목표, 제품 업데이트, 영업 팀 교육, 메시지 개선 방안, 경쟁사 분석 등을 다룹니다. 또한 많은 팀이 성과를 축하하고 팀의 사기를 높이기 위해 고객 사례와 수상 내역을 포함하기도 합니다.

이벤트 중의 참여도, 참석자들의 피드백, 그리고 참여 수준을 살펴보세요. 킥오프가 끝난 후에는 팀들이 세션에서 소개된 새로운 메시지, 프로세스 또는 전략을 실제로 적용하고 있는지 확인하십시오.