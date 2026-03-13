AI가 영업 잠재고객 발굴을 어떻게 변화시키는가: 완전 해부

잠재 고객을 발굴하고 조사하는 것은 영업 팀의 핵심 활동입니다.

하지만 영업 팀이 정말 모든 작업을 수동으로 처리해야 할까요?

아닙니다. AI를 활용한다면 이야기가 달라집니다.

예전에는 링크드인 프로필을 샅샅이 뒤지고 통화 기록을 분석하는 데 몇 시간이나 걸리던 작업이 이제는 자동으로 이루어지며, 더 정확한 통찰력과 적절한 타이밍을 제공합니다.

그럼, AI가 영업 팀의 리드 발굴에 어떻게 도움이 되는지(그리고 이를 최대한 활용하는 방법) 함께 살펴보겠습니다!

AI 영업 발굴이란 무엇인가요?

AI 영업 발굴은 머신러닝(ML), 자연어 처리(NLP), 예측 분석, 생성형 AI와 같은 인공지능 기술을 활용하여 잠재 고객을 식별하고, 우선순위를 정하며, 연락을 취합니다.

영업 담당자가 수동으로 리드를 조사하고 전환 가능성에 따라 순위를 매기는 대신, AI 도구는 데이터(예: CRM 데이터, 웹사이트 방문 기록, 소셜 미디어 활동, 마케팅 자동화 도구에서 얻은 인사이트 등 )를 분석하여 가장 적합한 잠재 고객을 자동으로 선별해 줍니다.

이를 가능하게 하는 요소는 다음과 같습니다:

머신러닝 모델: 머신러닝 모델은 역사적 데이터와 실시간 데이터를 모두 분석하여, 거래 성사로 이어지는 기업 크기나 구매 담당자 역할과 같은 패턴을 파악합니다. 시간이 지남에 따라 시스템은 귀사의 비즈니스에 적합한 고품질 리드가 어떤 모습인지 학습하고, 유사한 잠재 고객을 자동으로 찾아냅니다.

자연어 처리(NLP): NLP는 알고리즘이 인간의 언어를 이해하고 해석할 수 있게 해줍니다. 예시로, 기업들은 NLP를 활용해 잠재 고객의 LinkedIn 프로필에 게시된 콘텐츠를 분석하고 유용한 정보를 추출합니다.

예측 분석: 예측 분석은 여러 접점에서 수집된 데이터를 결합하여 모든 잠재 고객에 대한 동적 리드 점수를 산출합니다. 이를 통해 영업 팀은 누구에게 먼저 연락할지 즉시 우선순위를 정하고, 통계적으로 전환 가능성이 가장 높은 리드에 에너지를 집중할 수 있습니다.

생성형 AI: 생성형 AI는 개인화를 대규모로 구현합니다. 주요 잠재 고객을 식별한 후, 생성형 AI는 각 잠재 고객의 특성에 맞춰 세밀하게 조정된 초기 연락 메시지, 이메일 또는 통화 대본을 생성할 수 있습니다.

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영업 잠재 고객 발굴에 AI를 활용하는 이점

AI 기술은 잠재 고객 발굴 과정을 가속화합니다. 이는 분명 큰 장점입니다. 하지만 이는 빙산의 일각에 불과합니다.

AI 기반 도구를 활용하면 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다:

생산성 향상: AI는 수동 조사, 데이터 입력, 프로필 검토, 리스트 작성 등 반복적인 작업을 자동화합니다. 이를 통해 영업 담당자는 가장 중요한 작업인 고객 관계 구축과 거래 성사에 집중할 수 있습니다.

더 높은 품질의 리드 생성: Teams는 AI를 활용해 이상적인 고객 프로필(ICP)과 일치하는 의도 신호 및 기업 정보 데이터를 기반으로 잠재 고객을 선별합니다. 이를 통해 귀사의 제품에 대한 실제 수요와 예산을 갖춘 비즈니스와만 소통할 수 있습니다.

더 스마트한 리드 우선순위 지정: AI 모델은 기업 성장률, 채용 활동, 웹사이트 트래픽, 최근 자금 조달 현황 등의 요소를 분석하여 유망한 리드를 순위화하고 점수를 매깁니다. 더 강력한 신호를 보이는 리드는 목록 상단에 배치되어 영업 팀이 누구에게 먼저 연락할지 결정하는 데 도움을 줍니다.

맞춤형 영업 연락: AI 리드 발굴 tools를 활용하면 잠재 고객의 최근 활동(프로모션이나 공개 인터뷰 등)을 분석하여 맞춤형 메시지를 작성할 수 있습니다. 연락 내용이 관련성이 높을수록 응답률도 높아집니다.

고객 확보 비용 절감: 확률이 높은 잠재 고객을 목표로 삼음으로써, 기업은 광범위한 마케팅 캠페인과 확률이 낮은 잠재 고객에 대한 비용을 줄일 수 있습니다.

실시간 시장 정보를 제공합니다: AI 도구는 뉴스 멘션, 자금 조달 소식, 채용 동향, 소셜 미디어 활동 등 공개 데이터 스트림을 지속적으로 분석하여 변화하는 시장 트렌드를 파악합니다. 이를 통해 영업 팀 리더들은 경쟁사가 눈치채기도 전에 적시에 기회를 포착할 수 있습니다

데이터 정확도 향상: 영업 팀의 노력은 데이터의 질에 따라 좌우됩니다. AI 시스템은 기록을 자동으로 업데이트하고, 누락된 정보를 보완하며, 연락처 정보를 확인하므로 영업 팀원이 오래된 정보를 바탕으로 일할 필요가 없습니다.

미래 영업 동향 예측: 예측 모델은 역사적 데이터, 거래 진행 속도, 구매 행동을 분석하여 기존 예측 방식보다 훨씬 더 정확하게 미래의 영업 성과를 추정합니다. 이를 통해 경영진은 영업 파이프라인과 예상 매출을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

영업 팀에 AI를 활용하는 것이 처음이라면, 일상적인 영업 워크플로우에 AI를 어떻게 적용할 수 있는지 알려주는 간단한 가이드를 확인해 보세요. 👇

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영업 리드 발굴의 주요 AI 활용 사례

이제 영업 팀 전문가들이 AI를 활용해 수작업 작업을 자동화하고 거래를 더 빠르게 성사시키는 방법을 살펴보겠습니다.

⭐ 보너스: 각 활용 사례에 맞춰 ClickUp AI를 사용하는 방법을 알려드립니다.

1. 리드 목록 조사 + CRM 관리

기존의 리드 생성 방식에서는 영업 팀이 엄청난 고생을 해야 했습니다. 잠재 고객을 파악하기 위해 데이터베이스를 수동으로 긁어모아야 했고, 관련 정보를 수집하며, 정보가 낡지 않도록 목록을 관리해야 했습니다.

AI 리드 발굴 도구 덕분에 이제 이 전체 과정이 자동으로 진행됩니다:

잠재 고객 발굴: LinkedIn, 구인 보드, 뉴스 피드, 공개 데이터베이스를 검색하여 ICP(산업, 크기, 역할)에 부합하는 잠재 고객을 찾아보세요.

리스트 구축: 주요 의사결정권자, 기업 크기, 확인된 이메일 주소, 직통 전화번호, 최근 기업 소식 등 상세한 잠재 고객 정보를 자동으로 수집합니다.

CRM 관리 상태 유지: 중복 데이터를 자동으로 병합하고, 반송되거나 유효하지 않은 이메일을 표시하며, 직책 변경 시 정보를 업데이트하고, 오래된 리드는 삭제하세요.

📌 예시: 프로젝트 관리 tool을 제안할 지역 SaaS 기업 리스트가 필요하신가요? Brain에게 “토론토에 위치한 직원 수 10~50명의 B2B SaaS 기업을 찾아줘.”라고 요청해 보세요. 몇 분 안에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. ClickUp Brain을 영업 팀 코파일럿으로 활용하세요. 잠재력이 높은 계정을 발굴하고, 팀을 코칭하며, 아웃리치 전략을 수립하는 데까지 도움을 드립니다.

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2. 이메일 작성 및 개인화

영업 팀은 모든 메시지를 일일이 직접 작성하는 대신, AI 도구를 활용해 고객 데이터를 기반으로 전환율이 높은 초안을 생성할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다:

영업 팀을 위한 이메일 작성 및 편집: AI 이메일 작성 도구는 잠재 고객의 역할과 귀사의 구체적인 제안 내용을 바탕으로 초안을 작성합니다. 귀하께서는 이를 검토한 후 발송하기만 하면 됩니다.

메시지를 초개인화하세요: AI가 잠재 고객의 업종, 고민 사항, 회사 정보, 위치, 최근 발표 내용 등을 고려해 각 이메일을 자동으로 맞춤 설정하도록 하세요.

최적화: 제목 줄에 대한 A/B 테스트를 수행하고, 스팸성 문구를 식별하며, 잠재 고객의 행동 패턴을 바탕으로 최적의 발송 시간을 제안받으세요

📌 예시: 핀테크 스타트업의 영업 팀 부사장을 목표로 하고 계신가요? ClickUp에서 에이전트를 설정해 초안을 미리 준비해 보세요!

3. 리드 스코어링 및 우선순위 지정

수동 리드 스코어링은 종종 너무 경직되어 있어 구매 의도나 참여 이력 같은 미묘한 신호를 놓치기 쉽습니다. 게다가 정적인 점수는 금세 구식이 되어버립니다.

AI 기반 리드 스코어링은 더욱 동적입니다:

대규모 리드 평가: 방대한 양의 데이터를 즉시 분석하여 기업 프로필, 고객 행동, 역사적 영업 데이터를 기반으로 점수를 부여합니다.

매일 우선순위를 재조정하세요: 활동을 지속적으로 모니터링하여 점수를 실시간으로 업데이트하고, 가장 유망한 리드를 자동으로 목록 상단으로 이동시키세요

📌 예시: 리드 목록이 준비되면, '리드 자격 심사 슈퍼 에이전트'에게 각 리드를 1점에서 10점까지 순위를 매기도록 요청하세요.

4. 이의 처리

AI는 영업 팀이 고객과 실시간으로 소통하는 동안 즉각적인 조언과 관련 자료를 제공함으로써 고객의 거부 반응을 헤쳐나가는 데 도움을 줍니다:

AI가 생성한 답변 활용하기: 이의 제기에 어떻게 대응해야 할지 즉시 제안을 받아보세요. 사례 연구나 가격표를 일일이 찾아볼 필요 없이, AI가 지식 기반에서 적절한 문서를 직접 찾아 답변 초안을 작성해 줍니다.

실시간 영업 코칭: AI 기반 영업 tools는 실시간 통화 중 감성 분석을 수행하여 잠재 고객의 망설임을 나타내는 어조나 키워드를 감지하므로, 영업 담당자가 즉시 대응 전략을 전환할 수 있습니다.

통화 후 분석: 통화가 끝난 후 영업 팀 관리자는 AI를 활용해 통화 녹취록을 검토하고, 이의를 잘 처리한 부분과 영업 사원이 추가 교육이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.

📌 예시: 영업 통화 후, 회의 녹취록을 Brain에 입력하면 Brain이 대화 내용 전체를 분석하여 논의된 주요 주제를 강조 표시하고, 대화 중 잠재 고객의 감정이 어떻게 변화했는지(무엇이 잠재 고객의 관심을 끌었거나 만족시켰는지) 파악하며, 영업 팀의 성과가 기준에 부합했는지 확인합니다. ClickUp Brain을 사용하여 중요한 계정 정보를 몇 초 만에 찾아 표시하세요

5. 통화 준비

AI가 (아직은) 직접 전화 통화에 참여할 수는 없지만, 준비된 상태로 상담에 임하는 데 필요한 모든 맥락을 제공해 줄 수 있습니다. 더 이상 수동으로 예전 노트를 일일이 뒤져볼 필요가 없습니다. AI가 모든 것을 한데 모아 정리해 줍니다.

이 외에도 AI 기반 잠재 고객 발굴 tools는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

상황 요약: 영업 팀에게 여러 페이지에 달하는 정보를 일일이 읽게 하는 대신, AI 도구가 잠재 고객과 해당 기업에 대한 정보를 간결하게 요약해 줍니다.

관련 대화 요점을 강조하세요: 여기에는 잠재 고객의 고충 사항, 잠재 고객이 관심을 가질 만한 제품 기능, 또는 잠재 고객의 요구 사항을 더 잘 파악하기 위해 물어볼 질문 등이 포함됩니다.

과거 상호작용 검토: 잠재 고객이 이전에 회사와 접촉한 적이 있다면, AI 도구를 통해 이전 이메일, 회의 또는 지원 대화 내용을 요약하여 중요한 세부 사항을 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

📌 예시: 영업 팀은 통화 전, 미리 설정된 '슈퍼 에이전트'와 10분간 채팅 세션을 진행하여 상황을 빠르게 파악합니다. 이를 통해 특정 리드에 대한 모든 핵심 정보—현재 회사 크기, 지난 연락을 담당했던 사람, 직면한 과제, 피해야 할 트리거 주제 등—를 확인합니다. 실제 워크플로우 모습은 다음과 같습니다. 👇🏼

6. 후속 조치 순서

AI는 잠재 고객이 초기 연락에 어떻게 반응하는지 추적하여 후속 영업 노력을 자동화하고 최적화합니다. 실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

후속 조치 시퀀스 생성: 이메일, LinkedIn 메시지, 전화 통화 알림 등을 포함한 다중 접점 시퀀스를 생성하세요

맞춤형 메시지 작성: AI를 활용하여 이러한 시퀀스에 대한 메시지를 자동으로 작성하고 개인화하세요. 예를 들어, 잠재 고객이 통화 중에 추가 정보를 요청할 경우, AI가 논의 내용을 요약하고 관련 자료를 포함한 후속 이메일을 작성할 수 있습니다.

적절한 시기와 후속 조치 조정: 고객의 반응(이메일 열람, 클릭, 답장 없음)에 따라 다음 단계를 진행하세요.

📌 예시: 다음은 후속 조치 채널 비교, 시퀀스 실행 시기 결정, 각 응답에 대한 목표 설정 등을 도와주는 세 가지 '슈퍼 에이전트'를 활용한 워크플로우 샘플입니다.

7. 보고 및 예측

기존의 영업 보고 방식은 팀원들이 CRM 데이터를 수동으로 스프레드시트에 입력하거나 대략적인 추정치에 기반해 영업 전략을 조정하는 방식에 의존했습니다. 보고서를 하나 작성하는 데 며칠이나 걸렸던 것도 당연합니다!

하지만 영업 프로세스에 AI를 통합하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

영업 파이프라인 분석: 역사적 데이터와 현재 활동을 함께 분석하면, 어떤 산업에서 가장 많은 기회가 발생하는지, 리드가 퍼널을 통과하는 속도는 어느 정도인지와 같은 패턴을 파악할 수 있습니다.

즉시 보고서 생성: 영업 담당자 성과, 전환율, 파이프라인 진행 속도를 공유 가능한 실시간 대시보드로 확인하세요

영업 실적 예측: 과거 거래 결과와 현재의 고객 참여 신호를 분석하여 향후 매출을 추정합니다. 이러한 모델은 거래가 진행되거나 새로운 기회가 파이프라인에 유입됨에 따라 예측치를 자동으로 업데이트합니다.

📌 예시: 경영진이 대시보드를 분석할 시간이 없을 때, Brain에게 현재 영업 동향, 아웃리치 KPI 상태, 또는 즉시 처리해야 할 우선순위가 높은 리스크 등을 빠르게 요약해 달라고 요청합니다. 이러한 신속하고 실시간적인 인사이트 요약은 시간을 절약해 주며, 경영진이 전략 수립에 더 집중할 수 있게 해줍니다. Brain의 실제 활용 사례를 확인해 보세요. 👇🏼

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👀 알고 계셨나요? 1900년대 초, 존 H. 패터슨은 영업 방식을 엄격한 대본 기반 시스템으로 전환하여 영업 팀에 혁명을 일으켰습니다. 그는 미리 작성된 영업 대본으로 영업 사원들을 교육하고, 담당 구역을 배정하며, 테마별 영업 경연을 개최하고, 개인별 할당량을 추적했습니다. 이는 영업 프로세스의 모든 단계를 과학적으로 관리하려는 초기 시도 중 하나였습니다.

영업 팀의 잠재 고객 발굴에 AI를 도입하는 방법

AI는 영업 리드 발굴을 더 빠르고 간편하게 만들어 주지만, 실제로 어떻게 시작해야 할까요? 이 가이드에서는 AI 기반 리드 발굴 tools를 도입하기 위한 6가지 핵심 단계를 다룹니다.

⭐ 또한 업무용 올인원 앱인 ClickUp을 통해 AI 도입을 얼마나 쉽게 할 수 있는지 단계별로 안내해 드립니다.

1단계: AI에 가장 적합한 워크플로우를 파악하세요

먼저 팀의 현재 전 과정(end-to-end) 잠재 고객 발굴 프로세스를 검토해 보세요. 시간이 많이 걸리거나, 반복적이거나, 수동 조사에 크게 의존하는 작업을 찾아보세요.

일반적인 예시로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

스프레드시트를 활용해 수동으로 리드 목록 작성하기

LinkedIn을 통해 기업 정보 찾기

근사치를 기반으로 한 잠재 고객 평가

🦄 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

이럴 때는 시각적인 프로세스 매핑만큼 효과적인 방법은 없습니다.

리드 발굴부터 후속 조치에 이르기까지 영업 잠재 고객 발굴 워크플로우의 모든 단계를 파악할 수 있다면, 병목 현상을 파악하고 어떤 부분을 자동화할지 결정하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

ClickUp 화이트보드는 영업 잠재 고객 발굴 워크플로우를 시각적으로 구축하고 개선할 수 있는 무제한 디지털 캔버스를 제공합니다.

ClickUp 화이트보드를 활용해 기존 영업 팀 리드 발굴 프로세스를 시각화하고 자동화할 수 있는 기회를 찾아보세요

리드 생성, 우선순위 지정, 연락, 후속 조치 등 각 단계를 나타내는 모양, 텍스트 상자, 메모를 추가하세요. 그런 다음 화살표로 연결하여 한 단계가 다음 단계로 어떻게 흐르는지 보여주세요.

또한 실시간 협업을 통해 영업 관리자, SDR(영업 개발 담당자), 운영 팀이 기획 세션 중에 함께 아이디어를 제안하고, 단계를 조정하며, 프로세스를 개선할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 전략을 수립했다면, 들어오는 리드를 실제로 관리할 체계적인 공간이 필요합니다. ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿은 모든 단계에서 리드를 추적할 수 있도록 도와주는 바로 사용 가능한 프레임워크입니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿을 사용하여 영업 발굴 과정 전반에 걸쳐 리드를 관리하세요 이 템플릿의 주요 특징: '이탈', '관심 필요', '갱신 예정', '후속 조치', '유망 고객' 등 30가지 맞춤형 상태가 미리 설정되어 있습니다.

'마지막 연락일'과 같은 맞춤형 필드를 활용하여 고객 참여 시점을 모니터링하세요

유연한 보기 모드(리스트, 박스, 보드 등)를 통해 리드를 손쉽게 정렬하고 필터링할 수 있습니다 이 템플릿은 팀의 업무 조율을 돕고, 교착 상태에 빠진 거래를 파악하며, 전반적인 영업 팀 효율성을 높여줍니다.

2단계: CRM을 AI 도구와 동기화하세요

AI 영업 도구를 선택할 때는 CRM과의 원활한 연동 기능을 확인하세요. 이를 통해 두 시스템 간에 데이터를 자동으로 주고받을 수 있습니다.

도구가 동기화되면 AI가 발견한 리드가 CRM에 바로 추가됩니다. 마찬가지로, 연락 활동이나 거래 진행 상황과 같은 CRM의 업데이트 내용도 AI 도구에 반영됩니다.

이를 통해 수동 데이터 입력을 없애고, 모든 플랫폼에서 기록이 항상 최신 상태로 유지되도록 보장합니다.

🦄 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

설정을 간편하게 하고 진정한 노코드(No-Code) 방식을 유지하기 위해, ClickUp은 1,000개 이상의 기본 통합 기능을 제공합니다.

Salesforce, HubSpot, Pipedrive와 같은 주요 CRM을 빠르게 동기화하여 중요한 고객 데이터를 가져올 수 있습니다. 별도의 기술적 전문 지식은 필요하지 않으며, 토글만 켜면 바로 시작할 수 있습니다.

또한 ClickUp의 API를 사용하여 레거시 또는 자체 개발 CRM 시스템과 연결할 수도 있습니다.

ClickUp을 즐겨찾는 마케팅 도구와 원활하게 연결하여 캠페인 데이터를 동기화하고 워크플로우를 자동화하세요

외부 CRM을 오가며 관리하는 데 지치셨나요? ClickUp CRM은 여러분의 작업 공간을 완벽한 고객 관계 관리 허브로 바꿔줍니다. 리드 점수, 다음 단계, AI가 생성한 인사이트와 같은 속성을 위한 사용자 지정 필드를 활용해 연락처, 기업, 기회, 활동을 한 곳에서 관리하세요.

ClickUp CRM으로 리드 목록을 구축 및 관리하고, 영업 성과를 추적하며, 영업 프로젝트를 모니터링하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

시작하려면 CSV 업로드나 직접 연동을 통해 기존 CRM의 데이터를 가져오거나 이전하세요. ClickUp이 필드 매핑과 중복 방지 등 번거로운 작업을 처리해 드립니다.

ClickUp 내에 CRM 기능이 내장되어 있어 협업도 더욱 간편해집니다. 영업 팀, 관리자, 운영 팀은 여러 tools를 오갈 필요 없이 동일한 정보에 접근하고, 기록을 업데이트하며, 잠재 고객 발굴 활동을 추적할 수 있습니다.

Brain은 귀사의 작업 공간 내 데이터에 접근할 수 있으므로, 이 컨텍스트 기반 AI는 잠재 고객 목록을 분석하고, 점수를 매기며, 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다.

📌 예시: Brain에게 다음과 같은 프롬프트를 제공할 수 있습니다: “HubSpot 목록에 있는 이 50개의 리드를 예산과 최근 활동 내역을 기준으로 1~10점 척도로 순위를 매겨주세요”

“이 시트를 산업 부문별로 그룹화한 후 우선순위가 높은 순서대로 정렬해 주세요” 이를 통해 평가 기준을 완벽하게 통제하면서 올바른 잠재 고객에 집중할 수 있습니다.

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📮ClickUp 인사이트: 응답자의 47%는 일을 파악하기 위해 스프레드시트 내의 피벗 테이블, 대시보드, 차트를 활용하고 있습니다. 이 도구들은 의심할 여지 없이 강력합니다. 하지만 열의 위치 변경, 시트 이름 변경, 행 하나 추가와 같은 사소한 변화만으로도 수식, 범위 또는 시각화 결과가 깨질 수 있습니다. 보고서의 정확성을 유지하려면 필터를 재검토하고, 연결을 새로 고치며, 데이터를 다시 매핑하여 모든 정보가 일관되게 유지되도록 해야 합니다. ClickUp은 별도의 관리 부담 없이 실시간 가시성을 원하는 팀에게 탁월한 대안입니다. 코딩이 필요 없는 대시보드는 미리 구축된 카드를 활용해 차트, 계산, 시간 추적, 작업량 분석을 제공하며, 이는 진행 중인 작업, 목록, 상태 정보에서 직접 데이터를 가져옵니다. 즉, 모든 정보가 실제 업무 진행 상황에 맞춰 실시간으로 동기화된다는 뜻입니다!

3단계: 고객 데이터 정리 및 관리

정제된 고객 데이터는 효과적인 AI 영업 발굴의 핵심입니다. 이 데이터가 없다면 아무리 뛰어난 AI라도 쓸모없는 인사이트만 내놓을 뿐입니다.

건전한 리드 목록을 유지하려면 다음 세 가지 주요 영역에 집중해야 합니다:

검증: 반송률을 낮게 유지하려면 이메일 주소가 유효한지, 전화번호가 정확한지 정기적으로 확인하세요.

중복 제거: 동일한 리드가 여러 번 목록에 추가되지 않도록 확인하세요. 이를 통해 팀이 중복 메시지를 보내는 것을 방지하고 전문성을 유지할 수 있습니다.

데이터 보강: 기록의 빈 부분을 채워보세요. 이름은 있지만 직책이나 LinkedIn 프로필이 없는 경우, AI가 맞춤형 메시지를 작성할 수 있도록 충분한 맥락을 제공하기 위해 해당 데이터를 수집해야 합니다.

🦄 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp Brain은 각 ClickUp 작업 공간에 깊이 통합되어 있어, 모든 리드와 작업을 완벽하게 파악하고 있습니다. 데이터와 실시간으로 동기화되므로, 목록을 체계적으로 관리할 수 있도록 자동으로 도와줍니다.

마감일, 작업 설명, 첨부 파일, 담당자 등을 포함한 ClickUp 작업을 목록에 추가하세요

방법은 다음과 같습니다:

중복 및 오래된 리드 확인: 다음과 같이 간단한 프롬프트를 입력해 보세요: “내 리드 목록에서 중복된 항목과 60일 동안 연락이 없었던 연락처를 확인해 줘.” 그러면 전체 작업 공간을 스캔하여 해당 프로필을 표시해 줍니다

리드 점수 매기기 및 우선순위 지정: Brain에게 다음과 같이 요청하세요: “지난달 상호작용도를 기준으로 2분기 잠재고객 목록에 있는 모든 리드에 1~5점 척도로 점수를 매겨주세요”

AI 필드를 활용한 레코드 업데이트: AI 필드를 사용하여 실시간 세부 정보를 가져오거나 즉석에서 인사이트를 도출하세요. 예시: 리드의 최근 LinkedIn 활동을 자동으로 요약하는 필드를 설정하면 영업 담당자가 통화 전마다 빠르게 확인할 수 있는 '참고 자료'를 확보할 수 있습니다.

다음으로, 우선순위가 높은 리드를 즉시 ClickUp 작업으로 전환하고 관련 영업 팀 구성원에게 할당하여 연락을 시작하세요.

단일 작업 내에서 다음을 포함할 수 있습니다:

마감일 을 준수하여 제때 연락을 드릴 수 있도록 하세요

작업 설명 : 리드 또는 기업에 대한 배경 정보 포함

여러 담당자 : 팀 회원이 두 명 이상인 경우

협업을 위한 댓글 및 토론 스레드

체크리스트 를 통해 조사, 연락, 후속 조치 등의 단계를 추적하세요

회사 노트, 잠재 고객 프로필, 제안서 등의 첨부 파일

시간 추적기를 통해 영업 담당자가 리서치에 소요하는 시간과 적극적인 영업 활동에 소요하는 시간을 정확히 파악하세요

이러한 체계적인 관리 방식은 막대한 경쟁 우위를 제공합니다. 거래를 성사시키는 데 필요한 모든 정보가 해당 작업 내에 포함되어 있으므로, 팀원들이 여러 앱에서 정보를 찾아 헤맬 필요가 없습니다.

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🧠 재미있는 사실: “엘리베이터 피치 (elevator pitch )”라는 용어는 19세기 발명가 엘리샤 오티스(Elisha Otis)에서 유래했습니다. 그는 1854년 뉴욕 크리스털 팰리스 박람회에서 엘리베이터 안전 브레이크를 시연하기 위해 플랫폼을 타고 높은 곳까지 올라간 뒤 케이블을 끊었습니다. 그의 장치는 플랫폼을 안전하게 제자리에 고정시켰고, 이로 인해 회의적이던 관중들을 단숨에 설득해 엘리베이터 영업 팀의 판매를 촉진했습니다.

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4단계: AI를 활용하여 영업 팀을 교육하고 지원하기

영업 팀 담당자들이 실제 영업 통화를 시작하기 전에 체계적인 코칭 프로그램을 통해 적절한 배경 지식과 노하우를 습득할 수 있도록 하세요.

이를 위해 다음 사항을 확인하세요:

피드백, 쿼리 해결 등을 위한 명확한 소통 채널을 구축하세요.

영업 팀의 플레이북을 문서화하고 모든 구성원이 쉽게 이용할 수 있도록 하세요

핵심 자료(제품 문서, 가격 플랜, 경쟁사 비교 자료)를 한곳에 모아두세요

과거 통화 기록을 분석하여 성과 격차를 파악하세요

영업 담당자가 자신 있게 대응할 수 있도록 이의를 처리하는 상황을 역할극으로 연습해 보세요

🦄 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

영업 팀 코칭은 매우 중요하지만, 동시에 상당한 시간이 소요되는 작업이기도 합니다. 모든 영업 팀원을 일일이 관리하고, 그들의 성과를 지속적으로 모니터링하며, 도움이 필요한 순간마다 바로 지도해 줄 수는 없습니다.

ClickUp Brain은 영업 팀을 위한 상시 지원 코치 역할을 하며, 통화 전이나 통화 중에 즉각적인 조언을 제공합니다. 우선, Brain에게 “Acme Corp에 대한 배경 정보를 요약해 주세요—과거 이메일, 지난 데모 노트, 그리고 그들의 고충 사항을 포함해 주세요”라고 프롬프트하면 단 몇 초 만에 통화 준비를 마칠 수 있습니다.

통화 중 영업 담당자는 잠재 고객을 대기 상태로 두지 않고 Brain과 채팅하여 최신 가격 정보를 확인하거나 이의 제기에 대처하는 요령을 빠르게 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain과 채팅하여 모든 클라이언트/잠재 고객 정보를 즉시 요약해 보세요

대부분의 영업 사원은 잠재 고객에게 집중하기보다 통화 중에 노트를 하는 데 시간을 보냅니다. 이로 인해 비언어적 신호를 놓치게 되고, 어색한 침묵이 흐르며, 진솔한 연결이 이루어지지 않게 됩니다.

ClickUp AI 노트테이커는 통화 내용을 자동으로 녹음 및 텍스트로 변환하고, 구체적인 실행 항목을 파악하며, 잠재 고객의 반응을 분석합니다. 또한 통화가 원활하게 진행되었는지, 아니면 어디서 막혔는지에 대한 간결한 요약을 제공합니다.

AI 회의 노트테이커를 사용하여 영업 통화 내용을 자동으로 텍스트로 변환하고, 실행 항목을 생성하며, 노트를 작성하세요

교육 목적으로 관리자는 ClickUp Clips를 사용하여 화면과 음성을 녹화할 수 있습니다. 이는 신입 사원에게 복잡한 제품 기능을 다루는 방법을 정확히 보여주거나, 특정 이의 제기에 대처하는 방법에 대한 짧은 마스터클래스를 녹화하기에 안성맞춤입니다.

⭐ 보너스: ClickUp의 Enterprise 검색 기능을 활용해 영업 담당자가 몇 초 만에 전체 작업 공간을 검색할 수 있도록 지원하세요. 검색창에 필요한 내용을 입력하기만 하면 Brain이 ClickUp이나 연결된 도구(Google Drive, Slack 등)에서 파일을 가져옵니다. 이제 문서를 뒤지거나 동료에게 자료를 요청하느라 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 연동된 모든 앱, tool 및 작업 공간 데이터를 검색하여 Enterprise 검색을 통해 상황에 맞는 답변을 얻으세요

5단계: 아웃리치 시퀀스 구축 및 자동화

먼저, 시퀀스에 몇 개의 접점을 포함할지, 그리고 그 간격을 어떻게 스페이스할지 결정하세요. 일반적인 잠재 고객 발굴 시퀀스는 다음과 같을 수 있습니다:

1일차: 소개 이메일

3일 차: 첫 번째 메시지를 언급한 후속 이메일

6일차: LinkedIn 연결 요청 또는 메시지

9일차: 인사이트나 자료를 포함한 가치 중심의 후속 이메일

14일차: 최종 확인 이메일

전체 프로세스의 각 단계마다 명확한 목적이 있는지 확인하세요. 예시: 첫 번째 메시지에서는 제품과 연락을 드린 이유를 소개하고, 두 번째 메시지에서는 관련 업계의 과제나 인사이트를 언급합니다.

마지막으로, AI 영업 발굴 tools를 활용하여 아이디어를 도출하고, 콘텐츠를 생성하며, 아웃리치 프로세스의 반복적인 작업을 자동화해 보세요.

🦄 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

아웃리치를 자동화하기 전에, 이를 위한 훌륭한 콘텐츠가 필요합니다.

ClickUp Docs는 이러한 콘텐츠를 작성할 수 있는 협업 공간을 제공하며, 콘텐츠를 완성하는 데 도움을 주는 내장형 AI를 갖추고 있습니다. 예를 들어, 빈 페이지를 멍하니 바라보지 말고 Docs 내의 Brain에게 “재고 낭비 감축에 중점을 둔 운영 부사장(VP of Operations)을 대상으로 한 3부작 이메일 시퀀스를 작성해 주세요.”라고 요청해 보세요.

가장 좋은 점은?

문단의 내용을 선택하고 Brain에게 “문체를 좀 더 전문적으로 수정해 주세요” 또는 “모바일용으로 내용을 요약해 주세요”라고 요청할 수 있습니다.

또한 내장 에디터 역할을 하여 맞춤법과 문법을 즉시 수정해 주므로, 귀사의 팀이 중요한 잠재 고객에게 실수로 오타가 포함된 이메일을 보내는 일이 없도록 도와줍니다.

Docs의 ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠를 지속적으로 개선해 보세요

시퀀스를 원활하게 진행하려면 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요.

이는 트리거-조건-액션(Trigger-Condition-Action) 프레임워크를 따르는 규칙 기반 워크플로우입니다. 즉, 특정 이벤트(트리거)가 발생하고 조건(조건)을 충족하면, ClickUp이 자동으로 작업(액션)을 수행합니다.

예를 들어, 리드 상태가 '적격(Qualified)'으로 변경되면 소개 이메일을 발송하고, 3일 후에 영업 팀을 위한 후속 조치 작업을 생성하세요.

드래그 앤 드롭 에디터를 사용해 간편하게 설정하거나, AI 자동화 빌더를 활용해 원하는 내용을 평이한 영어로 설명할 수 있습니다. 즉, 자동화가 수행해야 할 작업을 입력하기만 하면 Brain이 이를 구축하고 배포해 드립니다!

간단한 노코드(No-Code) 지침을 따라 ClickUp에서 맞춤형 에이전트 트리거와 액션을 구축하세요

더 복잡하고 지속적인 작업에는 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 보세요.

일반적인 자동화 시스템이 단순한 'if-this-then-that' 규칙을 따르는 반면, AI 에이전트는 백그라운드 활동을 모니터링하고 전체 워크플로우를 처음부터 끝까지 관리합니다.

ClickUp 내에서 '슈퍼 에이전트'를 활성화하여 작업 및 워크플로우를 완벽하게 자동화하세요

ClickUp에서는 두 가지 유형의 에이전트를 사용할 수 있습니다:

사전 구축된 에이전트: 이는 일반적인 영업 작업을 위해 설계된 즉시 사용 가능한 에이전트로, 예를 들어 리드의 LinkedIn 프로필을 지속적으로 모니터링하고 새로운 콘텐츠가 게시될 때마다 CRM을 업데이트하는 “리서치 에이전트”가 있습니다.

맞춤형 에이전트: 특정 비즈니스 요구 사항에 맞춰 에이전트를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 지난 6개월 동안 상호작용이 없었던 리드를 식별하고, 해당 리드의 새로운 회사 계획을 조사한 뒤, 그들을 위해 특별히 설계된 '재참여 유도' 시퀀스를 작성하는 '육성 에이전트'를 만들 수 있습니다.

⭐ 보너스: 당사의 강력한 AI 데스크톱 앱인 ClickUp Brain MAX는 글쓰기 분야에서 다른 모든 AI 도구를 압도합니다. 그 이유는 단 하나, 모든 AI 모델이 이 앱에 탑재되어 있기 때문입니다! ChatGPT(이메일 초안 작성 및 회신), Gemini(기술 문서 작성), Claude(조사 및 아이디어 구상) 등 주요 AI 모델 간에 손쉽게 전환해 보세요. 게다가 가장 큰 장점은 각 모델마다 별도로 비용을 지불할 필요가 없다는 점입니다. 단 한 번의 구독으로 이 모든 AI 도구를 무제한으로 이용하고 그 효과를 극대화할 수 있습니다!

6단계: 결과 모니터링 및 프로세스 개선

AI 도구를 구축하는 것은 성공의 절반에 불과합니다. 시스템이 실제로 제대로 작동하도록 하려면 결과를 지속적으로 모니터링하고 전략을 조정해야 합니다.

이를 위해서는 AI 데이터 분석 tools를 활용하여 다음과 같은 핵심 메트릭을 추적해야 합니다:

자격 심사 중도 이탈률

아웃리치 전환율

예약된 전화/회의 건수

영업 속도(평균 계약 체결 소요 일수)

활성화율 (데모 후 행동을 취한 리드)

기회당 비용

저성과자나 프로세스상의 문제점을 파악하기 위한 일일 이메일 및 통화량

🦄 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 대시보드는 작업 공간 전반의 데이터를 불러와 팀의 성과를 정확히 파악할 수 있는, 완전히 사용자 정의 가능한 스페이스입니다.

20가지가 넘는 다양한 대시보드 위젯을 활용해 원하는 방식으로 데이터를 시각화해 보세요. 예시로는 막대 차트를 사용해 지역별 리드 수를 비교하거나 계산 위젯을 사용해 총 거래 값을 추적할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 활용해 파트너 참여 메트릭을 모니터링하고 데이터 기반의 의사결정을 내리세요

또한 역할별 대시보드를 구축할 수도 있습니다. 영업 관리자가 팀 전체의 진행 상황을 확인할 수 있는 대시보드와, 개별 영업 사원이 자신의 일일 목표를 추적할 수 있는 대시보드를 각각 마련할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 대시보드에 AI 카드를 결합하면 위젯 통계를 즉시 분석하고 실시간 제안을 받을 수 있습니다. 이 카드는 데이터를 자동으로 스캔하여 트렌드를 설명하고 실행 가능한 인사이트를 제공하므로, 더 이상 차트를 뚫어지게 들여다보며 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 예를 들어, AI 카드는 다음과 같이 알림을 표시할 수 있습니다. “이번 주 중서부 지역의 연락 응답률이 15% 하락했습니다. 새로운 사례 연구를 반영하여 이메일 템플릿을 업데이트할 것을 제안합니다.” ClickUp 대시보드의 AI 카드를 사용하여 대시보드에서 성과를 요약하고, 장애 요인을 파악하거나, 다음 단계 목록을 정리해 보세요.

ClickUp으로 잠재 고객과 스마트하게 소통하세요

잠재 고객 발굴의 성공 여부는 리드 품질, 시기적절한 연락, 개인화, 효과적인 이의 처리, 영업 팀의 전문성 등 다양한 요인에 달려 있습니다.

AI를 도입하면, 이러한 모든 변수를 대규모로 관리할 수 있는 매우 역동적이고 자동화되며 지능적인 영업 아웃리치 프로그램을 구축할 수 있습니다.

업무용 올인원 앱인 ClickUp은 영업 프로세스 매핑과 고객 데이터 분석부터 예측 리드 스코어링, 영업 팀 교육, 자동화된 아웃리치, 실시간 성과 추적에 이르기까지 모든 단계를 처리할 수 있는 중앙 집중식 AI 기반 작업 공간을 제공합니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요. ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

영업 리드 발굴에 AI를 활용한다는 것은 머신러닝, 예측 분석, 제너레이티브 AI(GenAI), 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 리드를 자동으로 발굴하고 선별하는 것을 의미합니다. AI는 방대한 데이터 세트를 분석하여 이상적인 고객을 정확히 파악하고 구매 준비가 된 잠재 고객을 예측함으로써, 영업 팀의 노력을 덜어줍니다.

AI 영업 솔루션은 구매자의 의도와 행동을 분석하여 최적의 시기에 적절한 대상에게 접근할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 아웃바운드 효율성을 높이고 응답률을 개선하며, 더 높은 품질의 기회로 파이프라인을 채울 수 있습니다.

ClickUp은 원생(native) 컨텍스트 기반 AI 지원 기능을 갖춘 강력한 AI 생산성 및 프로젝트 관리 도구입니다. 영업 팀은 리드 발굴, 리드 분류 및 점수 매기기, CRM 기록 관리, 영업 이메일 초안 작성, 영업 프로그램 자동화, 영업 사원 교육, 성과 추적 등 영업 활동의 모든 단계에서 ClickUp을 활용합니다.

네. AI는 LinkedIn 프로필과 회사 웹사이트에서 구체적인 정보를 추출하여 맞춤형 인사말과 관련성 높은 메시지를 작성합니다. 이를 통해 수천 통의 이메일을 마치 일일이 조사한 것처럼 개인화된 느낌으로 보낼 수 있어, 긍정적인 답변을 받을 확률을 크게 높일 수 있습니다.

먼저 현재 프로세스를 분석하여 병목 현상을 파악하세요. CRM을 ClickUp과 같은 AI 기반 플랫폼과 동기화하고, 리드 목록 작성과 같은 반복적인 작업을 자동화하며, 팀원들을 교육하고, AI 기반 인사이트를 활용하여 아웃리치 전략을 지속적으로 개선해 나가세요.