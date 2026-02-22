2026년 최고의 정치 캠페인 tools 10선

오후 11시 47분, 캠페인 채팅방에 누군가 메시지를 남깁니다: ‘유권자 접촉 목록 업데이트한 사람 있나요?’ 3분 후, 또 다른 답장이 들어옵니다: ‘지금 어떤 문서를 사용 중인가요?’

자정이 되자 팀의 절반은 서로 다른 버전의 작업을 진행하고 있으며, 선거일이 점점 다가오고 있습니다.

정치 캠페인의 실제 뒷모습은 이렇습니다: 신속한 결정, 밤샘 작업, 그리고 사람, 데이터, 메시지를 조율하기 위한 끊임없는 분주함.

정치 캠페인 tools가 그 공백을 메우기 위해 등장했습니다. 자원봉사자 관리와 필드 운영부터 유권자 접촉 추적, 자금 모금, 커뮤니케이션, 내부 조정에 이르기까지 소프트웨어는 현대 캠페인의 중추 역할을 하고 있습니다.

이 가이드에서는 선거 운동이 치열해지고 위험 부담이 커질 때 선거 운동 팀이 의지할 수 있는 최고의 정치 캠페인 도구 10가지를 분석합니다. 📈

정치 캠페인 tools는 후보자, 캠페인 관리자, 옹호 단체가 유권자 접촉을 조정하고, 자원봉사자를 관리하며, 기부금을 추적하고, 지지자들과 소통하는 데 도움을 줍니다.

캠페인을 운영한다는 것은 종종 수십 가지의 움직이는 요소들—예를 들어 유세 일정, 기부자 데이터베이스, 자원봉사자 조정, 이벤트 운영, 규정 준수 보고 등—을 동시에 처리해야 함을 의미합니다. 이는 업무 분산 현상을 초래합니다: 중요한 정보가 누락되는 여러 개의 연결되지 않은 tools에 업무 활동이 분산되는 것입니다.

이 도구들은 지역 교육위원회부터 연방 선거에 이르기까지 모든 수준의 후보자뿐만 아니라 정치 활동 위원회, 이슈 옹호 단체, 풀뿌리 조직가들도 활용합니다.

현대적인 정치 캠페인 관리 소프트웨어는 유권자 파일 통합, 예측 분석, P2P 텍스트 메시징, AI 기반 유권자 타겟팅 기능을 통합하여 한도 있는 예산과 자원봉사 시간을 극대화하도록 진화했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 접어두셔도 됩니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

캠페인에 부적합한 도구를 선택하면 시간과 예산 낭비로 이어지며, 팀을 필요에 맞지 않는 경직된 워크플로우에 얽매이게 합니다. 마감일이 다가올수록 이런 좌절감은 커지고, 자원봉사자들은 혼란스러운 지시를 받으며, 가장 중요한 순간에 운영 규모를 확장할 수 없게 됩니다.

평가해야 할 키 기준은 다음과 같습니다:

유권자 파일 통합: 해당 플랫폼이 주 유권자 파일 또는 VoteBuilder, L2와 같은 국가 데이터베이스와 연결되나요? 유권자 데이터에 대한 원활한 접근은 수동 임포트를 없애고 타겟팅을 최신 상태로 유지합니다.

다중 채널 커뮤니케이션: 유권자들이 있는 곳에서 바로 소통할 수 있도록 내장형 또는 통합형 P2P 텍스트 메시지, 이메일 일괄 발송, 전화 은행 기능을 찾아보세요.

자원봉사자 관리: 교대 근무 일정 관리, 담당 구역 배정, 실시간 출근 확인 등의 기능으로 필드 운영을 원활하게 유지하세요.

규정 준수 및 보고: 선거 운동은 FEC(연방선거위원회) 또는 주 선거관리위원회 제출을 위해 기부금과 지출을 추적해야 합니다. 자동화된 규정 준수 tools는 오류와 감사 위험을 줄여줍니다.

확장성과 사용 편의성: 자원봉사자 및 유권자 접촉이 급증해도 성능 문제 없이 처리해야 하며, 신규 팀 회원도 빠르게 생산성을 높일 수 있어야 합니다.

AI 및 자동화 기능: 현대적인 선거 운동은 현대적인 선거 운동은 AI 기반 유권자 타겟팅 , 자동화된 작업 배정, 자원을 효과적으로 배분하는 데 도움이 되는 예측 분석을 통해 혜택을 얻습니다.

🧠 재미있는 사실: 한때 현관 앞 선거운동이 주요 전략이었습니다. 1920년 미국 대선 당시 워런 G. 하딩 같은 후보들은 전국을 돌지 않고 집에 머물며 지지자들이 찾아오도록 했습니다. 이 저이동성 방식은 디지털 선거운동이 등장하기 훨씬 전부터 지역 유권자와의 상호작용과 개인적인 접촉을 강조했습니다.

상위 10개 정치 캠페인 tools의 비교 분석 결과는 다음과 같습니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp * 캠페인 기획, 실행, AI 기반 자동화를 한 번에 해결하는 올인원 솔루션 캠페인 기획을 위한 화이트보드, 자율적 워크플로우를 위한 슈퍼 에이전트, 실시간 가시성을 위한 대시보드, 상황 인식 AI를 위한 ClickUp Brain, 문서, 자동화, 양식 Free Forever; 맞춤형 기업 가격 정책 NationBuilder 통합 CRM, 웹사이트, 모금 기능을 통한 커뮤니티 조직화 통합된 지지자 프로필, 정치 웹사이트 템플릿, 이메일 및 텍스트 일괄 발송, 참여도 기반 세분화 스타터: 월 $41부터; 프로: 월 $179부터; Enterprise: 맞춤형 NGP VAN 유권자 파일 접근이 필요한 민주주의 및 진보적 캠페인 VoteBuilder 유권자 데이터베이스, MiniVAN 유세 앱, FEC 규정 준수 모금, 지역별 유권자 분석 및 접촉 추적 맞춤형 가격 책정 아리스토텔 캠페인 매니저 유권자 데이터와 규정 준수가 필요한 비당파적 캠페인 전국 및 주별 유권자 파일, 기부자 CRM, 자동화된 FEC/주 규정 보고 맞춤형 가격 책정 i360 공화당 및 보수 캠페인 전국 유권자 데이터베이스, 예측 모델링, 오프라인 유세 앱, 디지털 광고 타겟팅 맞춤형 가격 책정 Catalist 데이터 및 분석 인프라에 중점을 둔 진보적인 조직 전국 유권자 데이터베이스, 예측 투표율 및 설득 모델, 목록 대조 및 보강 회원제 기반 New/Mode 옹호 활동 및 유권자 참여 캠페인 의원에게 이메일/전화/트윗하기 기능, 자동 의원 매칭, 웹 임베드 Free Plan; 유료 플랜 월 $44부터 RunningMate (Civitech) 하위 선거구 후보 및 초선 후보 간편한 유권자 목표 설정, 자원봉사자 관리, 인터랙티브 지도 맞춤형 가격 책정 임팩티브 지지자 네트워크를 통한 관계 중심 조직화 연락처 가져오기, 유권자 매칭, 게임화된 유권자 접촉, 리더보드 월 $50부터; Enterprise 맞춤형 Daisychain AI 기반 디지털 조직화 및 맞춤형 홍보 자동화된 SMS/이메일 여정, 통합된 지지자 타임라인, 중앙 집중형 수신함 맞춤형 가격 책정

캠페인의 독특한 혼란에 맞춰 적응하는 tool이 필요합니다. 혼란을 가중시키는 tool이 아니라 말이죠.

최고의 정치 캠페인 tools는 유권자 접촉, 모금 활동, 자원봉사자 조정, 규정 준수 보고를 통합된 시스템으로 연결합니다.

운영 효율성을 높여주는 최고의 tools를 소개합니다. ✨

1. ClickUp (올인원 프로젝트 관리 및 AI 자동화에 최적)

첫 번째로 소개할 것은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp입니다. 계획 수립, 실행, 가시성, 인텔리전스가 한곳에 모여 도구 과잉을 줄이고 혼란을 방지합니다.

정치 캠페인처럼 빠르게 움직이는 팀에게 이러한 통합은 중요합니다. 수백 명의 자원봉사자를 조정하든, 여러 주에 걸친 필드 프로그램을 관리하든, ClickUp은 경직된 구조를 강요하지 않고 여러분의 워크플로우에 맞춰 조정됩니다.

ClickUp으로 캠페인을 플랜하는 방법을 살펴보겠습니다:

ClickUp 화이트보드로 시각적 캠페인 플랜 수립

캠페인 전략은 시작 단계에서 여러 변수가 존재합니다: 선거구 지도, 문제 우선순위, 유권자 세분화 분석, 접촉 순서, 메시지 계층 구조… 모든 것은 브레인스토밍에서 시작됩니다.

ClickUp 화이트보드로 전략 세션과 일상적인 캠페인 업무 간의 단절을 해소하세요

ClickUp 화이트보드는 실행에 옮기기 전에 아이디어를 스케치하고, 주제를 그룹화하며, 캠페인 전체 그림을 지도할 수 있는 공유 시각적 스페이스를 팀에 제공합니다.

예를 들어, 실시간 기획 세션에서 커뮤니케이션 팀과 필드 팀이 화이트보드에 유권자 세분화 지도를 구축하고, 각 세그먼트에 핵심 홍보 ClickUp 작업을 연결하며, 초안 메시지 문서를 첨부합니다. 그런 다음 우선순위 세그먼트를 즉시 구조화된 리스트로 전환하여 실행 가능한 작업으로 만듭니다.

ClickUp으로 캠페인을 만들어 보세요:

ClickUp 슈퍼 에이전트로 자율적인 AI 팀원을 확보하세요

바쁜 캠페인에는 후속 조치, 일일 요약, 진행 보고서, 자원봉사자 확인, 주간 홍보 활동 요약 등 일상적인 업무가 많습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 사람의 감독 없이 반복적인 캠페인 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 캠페인 관련 맥락을 이해하는 AI 팀원으로, ClickUp 작업 공간에 통합되어 다단계 워크플로우를 자율적으로 수행하며 학습합니다. 수동으로 트리거하거나 24시간 운영되도록 설정할 수 있습니다.

캠페인 진행 리듬이 정해지면, 슈퍼 에이전트를 설정하여 활동 스트림에서 주간 홍보 보고서를 작성할 수 있습니다. 완료된 작업, 자원봉사자 보고 내용, 기한이 지난 사항을 종합하고 지난주 대비 변경 사항을 강조합니다. 결과물은 바로 발표 가능한 요약 보고서입니다.

첫 번째 슈퍼 에이전트를 구축하세요:

ClickUp 대시보드로 캠페인 진행 상황을 시각화하세요

ClickUp 대시보드는 중요한 모든 사항을 실시간으로 파악할 수 있게 해줍니다: 자원봉사자 참여도, 이벤트 참석률, 작업 진행 상황, 마감일, 커뮤니케이션 결과물 등. 차트, 운영 메트릭 통계, 작업량 균형, 기한 초과 작업 추적기 등을 포함할 수 있으며, 팀의 필요에 따라 자유롭게 구성할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 캠페인에 중요한 사항을 추적할 수 있는 맞춤형 카드를 추가하세요

예를 들어, '필드 운영' 대시보드를 생성하여 완료된 유권자 전화 수, 방문한 가구 수, 목표에 미달한 지역, 후속 조치가 아직 배정되지 않은 자원봉사자 등을 확인할 수 있습니다. 지난주에 문제가 발생하면 모든 구성원이 즉시 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 캠페인 세부 사항을 체계적으로 파악하세요

ClickUp Brain은 작업 공간의 모든 요소(작업, 댓글, 문서, 화이트보드 등)를 이해하는 내장형 상황 인식 AI 어시스턴트입니다. 일반적인 AI 출력이 아닌 실제 업무 상태를 반영하여 상황별 질문에 답변하고, 요약문을 생성하며, 작업을 수행하도록 설계되었습니다.

정치 캠페인을 위한 ClickUp Brain

다음은 요청할 수 있는 몇 가지 예시 프롬프트입니다:

전략 문서와 현재 진행 중인 작업을 바탕으로 2분기 주요 캠페인 목표 3가지를 요약하세요.

핵심 입장을 유지하면서 도시 지역 유권자들의 마음을 사로잡을 수 있도록 이 연설문을 재구성하십시오.

필드 팀, 디지털 팀, 언론 팀이 이번 주 각각 담당하는 업무를 설명하세요.

이 속보와 기존 위치 문서를 바탕으로 신속 대응 개요를 작성하십시오.

오늘 완료된 작업과 차단된 작업을 기반으로 일일 StandUp 업데이트 생성

ClickUp 최고의 기능

반복 작업을 자동화하세요: ClickUp 자동화 기능을 활용해 맞춤형 트리거를 구축하고 캠페인을 자동으로 운영함으로써 수동 작업에 소요되던 시간을 되찾으세요.

데이터 수집: ClickUp Forms의 맞춤형 양식을 통해 자원봉사자 지원서, 이벤트 참석 확인, 유권자 피드백을 수집하고 이를 ClickUp 작업 시스템에 직접 연동하세요.

문서 중앙화: 캠페인 플랜, 주요 논점, 교육 자료를 캠페인 플랜, 주요 논점, 교육 자료를 ClickUp Docs 에 저장하여 팀 전체의 협업과 동기화를 유지하세요.

타사 도구 연결: 이메일 플랫폼, CRM, 소셜 앱, SMS 도구, 달력 등을 연결하여 유권자 접촉, 소셜 참여, 자원봉사 시스템을 ClickUp 통합 기능을 통해 하나의 통합 워크플로우로 가져오세요.

의사 결정 중앙화: ClickUp Brain MAX로 앱과 업무 환경 전반에 걸쳐 검색, 자동화, 콘텐츠 생성 과정을 통합하고 ClickUp Brain MAX로 앱과 업무 환경 전반에 걸쳐 검색, 자동화, 콘텐츠 생성 과정을 통합하고 AI 확산을 방지하세요.

장점

올인원 작업 공간으로 tool 과다 사용과 작업 전환을 줄이세요

AI 기능으로 의사 결정과 콘텐츠 생성 가속화

유연한 구조로 지역 선거부터 주 전체 선거까지 모든 크기의 캠페인에 대응합니다

단점

신규 사용자는 전체 기능 세트를 탐색하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

모바일 앱 경험은 아직 데스크탑의 전체 기능과 동등하지 않습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 ClickUp 추천:

ClickUp의 가장 큰 장점은 우리 에이전시 전체를 실제로 운영한다는 점입니다. 우리는 하루 종일 ClickUp을 사용합니다. 작업 관리, 슈퍼 에이전트, 내부 팀 커뮤니케이션, 콘텐츠 캘린더, 문서화, 캠페인 추적 등 정말 다양한 용도로 활용하죠. 단순히 프로젝트 관리 도구가 아닌, 우리의 운영 체제입니다. 슈퍼 에이전트 기능은 엄청난 장점입니다. 전체 워크플로우가 ClickUp 내에 존재하기 때문에 에이전트들이 우리가 필요로 하는 거의 모든 것을 지원할 수 있습니다. tools 간 전환 없이 더 빠르게 움직이고, 더 명확하게 생각하며, 더 효율적으로 실행할 수 있도록 도와줍니다.

2. NationBuilder (커뮤니티 조직화에 최적)

via NationBuilder

네이션빌더는 CRM, 웹사이트 빌더, 이메일 마케팅, 기부 처리 기능을 결합한 커뮤니티 조직화 시스템으로 위치합니다. 웹사이트, 이메일 목록, 홍보 노력 간 지지자 데이터가 원활하게 흐르는 통합적 접근 방식을 제공합니다.

플랫폼의 'Nation' 데이터베이스는 모든 지지자 정보의 hub 역할을 하며, 웹사이트 방문부터 기부, 이벤트 참석에 이르기까지 모든 상호작용을 추적합니다. 이러한 프로필 접근 방식은 캠페인이 시간 경과에 따른 지지자 참여도를 이해하고 그에 따라 홍보 대상을 세분화하는 데 도움이 됩니다.

NationBuilder에는 내장형 웹사이트 템플릿, 이메일 캠페인 관리 tool, 텍스트 일괄 발송 기능이 포함되어 있어 맞춤형 개발 필요성을 줄여줍니다.

네이션빌더의 최고의 기능

기부 내역, 이벤트 참여, 자원봉사 활동, 참여 이력 등을 포함한 통합 지지자 프로필을 생성하여 목표 홍보 활동을 지원합니다.

데이터베이스와 직접 연결된 정치 템플릿을 제공하여 가입 및 기부 시 자동 CRM 업데이트가 이루어집니다.

참여 이력, 위치 또는 맞춤형 태그를 기반으로 지지자 세그먼트에 맞춤형 커뮤니케이션을 발송하세요

장점

강력한 커뮤니티 조직화 기능

정치 캠페인 전용 템플릿

다양한 기능을 포함하여 통합 관련 번거로움을 피할 수 있도록 지원합니다

단점

제한된 기본 유권자 파일 통합

웹사이트 맞춤형 설정은 제약이 느껴질 수 있습니다

플랫폼에 익숙하지 않은 팀에게는 학습 곡선이 가파릅니다

네이션빌더 가격 정책

스타터: 월 $41부터 시작

프로: 월 $179부터 시작

기업: 맞춤형 가격

네이션빌더 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra:

실제 사용자들은 NationBuilder에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 소개합니다:

네이션빌더는 CRM, 웹사이트, 신용카드 트랜잭션을 한곳에서 해결하는 원스톱 솔루션입니다. 일반적으로 복잡하고 조각난 작업들이지만, 네이션빌더는 며칠이나 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 운영을 시작할 수 있게 해줍니다… 때로는 검색 및 일괄 업데이트 기능이 불편할 수 있습니다. 소셜 미디어 공유 기능은 최신 트렌드를 따라가지 못하고 있습니다. 팟캐스팅과 RSS 기능이 추가되면 유용할 것입니다

🧠 재미있는 사실: 1952년 미국 대통령 선거는 미디어의 전환점이 되었습니다. 특히 CBS를 비롯한 텔레비전 뉴스 네트워크들이 UNIVAC I(유니버설 자동 컴퓨터)을 활용해 드와이트 D. 아이젠하워와 애들라이 스티븐슨 간의 선거 결과를 예측한 것으로 유명합니다.

3. NGP VAN (진보적·민주적 캠페인에 최적)

NGP VAN 제공

NGP VAN은 미국 민주당 캠페인과 진보적 단체를 위한 주요 기술 제공자입니다. 이 플랫폼은 VoteBuilder를 통한 유권자 파일 접근, NGP를 통한 모금 도구, 디지털 조직화 기능을 결합하여 민주당 생태계 내에서 운영되는 캠페인의 기본 선택지가 되고 있습니다.

파일 인터페이스를 통해 소비자 데이터, 모델링 점수, 이전 캠페인 연락 이력이 보강된 주별 유권자 파일에 접근할 수 있습니다. 현장 조직자들은 이를 활용해 지역을 분할하고 방문 목록을 생성하며 유권자 접촉 기록을 관리합니다. 플랫폼의 강점은 네트워크 효과와 통합 도구에서 비롯되며, FEC(연방선거위원회) 제재를 피하는 데 도움이 되는 규정 준수 체크리스트 관리 기능을 제공합니다.

NGP VAN 주요 기능

예측 모델링 점수와 인구통계학적 데이터가 포함된 주 유권자 파일을 활용하여 유세원들의 활동 범위를 설정하고 전화 목록을 생성하세요.

NGP가 내장된 FEC 규정 준수 보고 기능으로 기부금 처리를 처리하여 선거 자금 요건의 행정적 부담을 줄여드립니다.

MiniVAN 앱을 활용하세요. 유세원들이 오프라인에서도 방문 대상자 리스트에 접근하고 연락처를 기록할 수 있으며, 연결이 복구되면 데이터를 동기화합니다.

장점

진보적 캠페인을 위한 독보적인 유권자 데이터

생태계 통합으로 데이터 사일로를 줄입니다

업계 표준으로 숙련된 직원의 교육 시간을 단축합니다

단점

민주당 및 진보적 단체만을 대상으로 합니다

인터페이스는 현대적인 SaaS 플랫폼에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

접근 권한은 당사 또는 조직 소속이 필요한 경우가 많습니다

NGP VAN 가격 정책

맞춤형 가격 책정

NGP VAN 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra:

실제 사용자들은 NGP VAN에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

모든 유권자 정보가 제공되며 일반적으로 최신 상태를 유지합니다. 빠른 조회, 단순 목록 및 지역 관리 같은 기본 기능은 대체로 원활하게 작동합니다…하지만 고급 사용 시 목표 달성에 많은 장애물이 존재합니다. 현재 유권자 접촉용 목록을 출력할 때, 유권자가 이전에 접촉된 적이 없는지, 적대적인지, 특히 위협적인지 여부를 유권자 접촉 담당자가 충분히 기록할 수 있도록 하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

4. 아리스토텔 캠페인 매니저 (유권자 데이터가 필요한 비당파적 캠페인에 최적)

아리스토텔은 수십 년간 정치 데이터와 캠페인 기술을 제공해 왔으며, 다양한 정치 스펙트럼의 캠페인을 지원해 왔습니다. 생태계 제약 없이 강력한 데이터가 필요한 캠페인을 위해 유권자 파일 접근, 기부자 관리, 규정 준수 보고 기능을 결합합니다.

이 플랫폼의 유권자 데이터 기능에는 인구통계학적 정보가 중첩된 전국 및 주별 유권자 파일, 소비자 데이터, 예측 모델링에 대한 접근이 포함됩니다. 캠페인은 목표 대상군을 구축하여 홍보 활동을 펼치고, 다양한 커뮤니케이션 채널에 걸친 연락 이력을 추적할 수 있습니다.

아리스토텔은 정당 소속과 관계없이 모든 선거 운동을 지원하므로 공화당, 민주당 및 무소속 후보 모두에게 적합한 선택지입니다.

아리스토텔 캠페인 매니저의 주요 기능

인구통계학적, 소비자 및 모델링 데이터가 포함된 전국 유권자 파일을 활용하여 목표 유권자 집단을 구축하세요.

자동화된 기부금 추적 및 보고서 생성을 통해 FEC(연방선거위원회) 및 주 규정 준수 보고를 보장하여 선거 자금 요건의 행정적 부담을 줄이세요.

통합 CRM 기능을 통해 기부 내역을 추적하고 주요 기부자 후보를 식별하며 모금 파이프라인을 관리하세요.

장점

모든 선거 운동을 지원하는 초당파적 플랫폼

심층 데이터 기록이 과거 맥락을 제공합니다

통합된 규정 준수 tools가 감사 위험을 줄여줍니다

단점

인터페이스는 최신 플랫폼에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

가격 투명성이 한도이며 영업 팀 상담이 필요합니다.

사용자 커뮤니티가 작을수록 공유 자원이 적습니다

아리스토텔 캠페인 매니저 가격 정책

맞춤형 가격 책정

아리스토텔 캠페인 매니저 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra:

실제 사용자들은 아리스토텔 캠페인 매니저에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

다음은 직접 경험한 관점입니다:

간단한 인터페이스임에도 다양한 기능(재무 관리 등)을 지원합니다…일부 기능의 요구사항이 지나치게 광범위합니다

🔍 알고 계셨나요? 2008년 미국 대선 캠페인 당시 버락 오바마 팀은 My.BarackObama.com이라는 전용 소셜 플랫폼을 구축했습니다. 이를 통해 지지자들은 조직화하고 유권자에게 전화하며 이전에는 불가능했던 방식으로 협업할 수 있었습니다.

5. I360 (공화당 및 보수 캠페인에 최적)

via i360

i360은 공화당 및 보수 진영 선거운동을 위한 핵심 데이터 및 기술 플랫폼으로, 유권자 데이터, 유세 도구, 디지털 광고 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 소비자 데이터와 보수층 타겟팅을 위해 설계된 예측 모델링으로 강화된 전국 유권자 파일 접근 권한을 제공합니다.

이 플랫폼의 데이터 과학 역량은 유권자 설득력, 투표 참여 가능성, 문제 위치 등에 대한 예측 모델을 포함하여, 캠페인이 가장 반응할 가능성이 높은 유권자에게 자원을 할당할 수 있도록 지원합니다.

i360 최고의 기능

공화당 및 보수층 목표에 최적화된 예측 모델링 점수와 함께 전국 유권자 데이터베이스에 접근하세요.

연결이 복구되면 동기화되는 오프라인에서도 작동하는 모바일 앱을 사용하여 필드 팀이 현장에서 유권자 방문 목록에 접근하고 유권자 접촉 기록을 남길 수 있도록 하세요.

디스플레이, 비디오, 커넥티드 TV를 아우르는 디지털 광고 캠페인과 유권자 목표 데이터를 연결하세요.

장점

보수 캠페인을 위한 심층 데이터 및 예측 모델

통합된 필드 및 디지털 캠페인 조정

대시보드를 통한 실시간 필드 가시성 확보

단점

공화당 및 보수 단체 전용 서비스

접근을 위해서는 생태계 제휴가 필요합니다

가격 및 이용 약관은 공개되지 않습니다.

i360 가격 정책

맞춤형 가격 책정

i360 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra:

실제 사용자들은 i360에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자 직접 후기:

i360이 전화 통화를 자동화하는 방식 덕분에 연속으로 여러 사람에게 전화하는 것이 정말 쉽습니다. 정치 캠페인으로 유권자 가정을 방문할 때 처리 상태를 설정하는 것도 간편하죠… 다만 가끔 앱이 버그가 생기거나 음성 메시지 남기기 스크립트를 추가할 때 멈추는 현상이 발생합니다.

6. Catalist (데이터 중심 진보적 조직에 최적)

via Catalist

Catalist는 진보적 단체를 위한 데이터 인프라 제공자로서, 타겟팅 및 분석의 기반이 되는 전국 유권자 데이터베이스를 유지 관리합니다. 캠페인 관리 플랫폼이 아닌, 다른 도구들이 구축하는 데이터 레이어를 제공합니다.

이 플랫폼의 데이터베이스는 유권자 등록 기록과 소비자 데이터, 인구통계 정보, 연락 이력을 결합합니다. 회원제 모델을 통해 한 조직이 수집한 데이터가 모든 회원의 파일 품질을 향상시켜 시간이 지남에 따라 타겟팅 정확도를 높입니다.

Catalist 최고의 기능

진보 운동의 연락처 기록으로 강화된 포괄적인 유권자 데이터베이스에 접근하세요.

투표 참여 가능성과 설득 잠재력을 점수화하는 예측 모델링 및 분석 기능을 활용하여 유권자 접촉 우선순위를 설정하세요.

지지자 목록을 유권자 파일과 대조하여 등록 데이터를 추가하고, 주소를 업데이트하며, 중복을 식별하세요.

장점

네트워크 효과는 시간이 지남에 따라 데이터 품질을 향상시킵니다

데이터 기반 전략을 위한 정교한 분석

진보적인 데이터 인프라의 기반

단점

멤버십 모델은 조직의 커밋이 필요합니다

고급 tools가 부족하여 통합이 필수적입니다

진보적 조직만을 위한 독점 서비스

카탈리스트 가격 정책

회원제 기반

카탈리스트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra:

실제 사용자들은 Catalist에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

Catalist.io 의 가장 큰 장점은 모든 플랫폼에 걸친 다양한 인사이트를 한 번에 제공한다는 점입니다… 대시보드를 볼 때면 너무 많은 데이터와 인사이트가 쏟아져 들어와 압도될 때가 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 1960년 케네디-닉슨 토론이 최초의 주요 텔레비전 토론으로 자주 언급되지만, 사실 1956년 더 이른 시기에 두 명의 저명한 여성이 출연한 텔레비전 토론이 있었습니다. 엘리너 루스벨트와 마거릿 체이스 스미스가 각자의 정당을 대표해 토론을 벌였는데, 이는 TV를 선거 운동 매체로 활용한 초기 사례였습니다.

7. New/Mode (옹호 활동 및 유권자 참여 캠페인에 최적)

New/Mode는 선거 정치보다는 옹호 캠페인과 유권자 참여에 중점을 둡니다. 이 플랫폼을 통해 조직은 지지자들이 최소한의 번거로움으로 참여할 수 있는 다중 채널 옹호 활동(예: 입법자에게 보내는 이메일이나 공직자에게 걸는 전화)을 생성할 수 있습니다.

이 플랫폼의 강점은 옹호 활동을 쉽게 접근 가능하게 만드는 데 있습니다. 지지자가 주소를 입력하면 New/Mode가 자동으로 해당 지역 선출 대표자를 식별하고 메시지를 적절히 전달합니다. 문제 옹호 단체 및 비영리 단체를 위해 일반 캠페인 플랫폼에는 없는 전용 tools를 제공합니다.

New/Mode 최고의 기능

지지자들이 선출된 공직자에게 자동으로 이메일, 전화 또는 트윗을 보낼 수 있는 캠페인을 만드세요

지지자 주소를 기반으로 정확한 대표자를 식별하고 특정 위원회나 정당을 자동으로 목표로 설정하세요

웹사이트나 이메일에 참여 유도 행동을 추가하여 참여율을 높이세요

장점

옹호 활동 및 유권자 참여를 위해 특별히 설계되었습니다

저마찰 지원 경험으로 참여도 향상

모든 웹사이트나 이메일에 유연하게 배포 가능

단점

유권자 파일 통합과 같은 제한된 선거 캠페인 기능

포괄적인 캠페인 관리가 아닌 옹호 활동에 집중

주요 정치 기술 제공자에 비해 규모가 작은 플랫폼

New/Mode 가격 정책

개인: Free Forever

Grassroots: 월 $44

Teams: 월 $189

Movement Builder+: 맞춤형 가격

New/Mode 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra:

실제 사용자들은 New/Mode에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

V2 임팩트 플랫폼의 사용자 인터페이스는 세심한 디자인으로 매우 사용자 친화적입니다. 우편번호/지번을 기반으로 수신자를 자동 선택하는 기능은 이 분야에서 보기 드문 기능입니다.

via RunningMate

RunningMate는 기업용 플랫폼의 복잡성이나 비용 없이 효과적인 캠페인 tools이 필요한 하위 선거구 및 초선 후보자를 목표로 합니다. 이 플랫폼은 경험이 부족한 정치 운영진이 있는 캠페인을 위해 유권자 접촉, 유세 활동, 자원봉사자 조정을 간소화합니다.

Civitech는 학교 이사회나 시의회와 같이 자원의 한도가 있는 지역 공직에 출마하는 후보자들의 진입 장벽을 낮추기 위해 RunningMate를 설계했습니다.

Civitech의 RunningMate 주요 기능

사용하기 쉬운 인터페이스로 유권자 데이터에 접근하고 목표 연락처 목록을 생성하세요.

별도의 스케줄링 tools 없이 자원봉사자 등록을 관리하고 유세 근무를 배정하세요

유권자 파일과 미등록 유권자 후보를 인터랙티브 지도에 시각화하여 유망 선거구를 우선순위로 설정하세요

장점

초선 후보자와 하위 선거구 후보자 모두에게 접근 가능

복잡성과 학습 곡선을 낮추세요

하나의 플랫폼에 통합된 기본 기능

단점

기업 플랫폼에 비해 제한된 고급 기능

더 작은 사용자 커뮤니티와 더 적은 공유 자원

대규모 캠페인에는 확장성이 떨어질 수 있습니다

Civitech의 RunningMate 가격 정책

맞춤형 가격 책정

러닝메이트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 현대 미디어 이전에는 선거 운동이 철도 여행에 의존했습니다. 윌리엄 제닝스 브라이언 같은 후보자들은 '휘슬스탑 투어'를 활용했는데, 이는 기차가 매일 여러 마을에 정차하여 후보자가 군중에게 직접 연설할 수 있도록 하는 방식이었습니다. 이는 기술이 현재 디지털로 재현하려 하는 풀뿌리 연결을 구축하는 수단이었습니다.

9. Impactive (지지자 네트워크를 통한 관계 중심 조직화에 최적)

via Impactive

임팩티브는 관계 중심 조직화에 주력합니다: 즉, 낯선 대상에게 무작정 접근하기보다 유권자의 개인적 네트워크를 통해 동원하는 전략입니다. 이 플랫폼은 지지자들이 이미 가진 연결을 활용하도록 캠페인을 지원하여, 모든 자원봉사자를 잠재적 조직가로 전환시킵니다.

핵심 개념은 사람들이 아는 사람에게 요청받을 때 투표하거나 자원봉사에 참여할 가능성이 더 높다는 점입니다. Impactive는 지지자들이 자신의 연락처를 가져오고, 네트워크 내 유권자를 식별하며, 맞춤형 홍보를 보낼 수 있게 하여 참여를 게임화함으로써 우호적인 경쟁을 장려합니다.

임팩티브의 최고의 기능들

지지자들이 연락처를 가져와 개인 네트워크 내 유권자를 식별하고, 제안된 메시지로 접촉 현황을 추적할 수 있도록 지원합니다.

리더보드, 배지, 팀 경쟁을 통해 자원봉사를 게임화하여 지속적인 자원봉사 참여를 장려하세요.

지지자들이 캠페인 콘텐츠와 행동 촉구 메시지를 소셜 미디어 네트워크에 쉽게 공유할 수 있도록 하세요.

장점

진정한 관계를 활용하여 더 큰 영향력을 창출하세요

지지자 네트워크를 통한 확장형 홍보

참여형 자원봉사 경험으로 자원봉사자의 동기를 유지하세요

단점

개인 연락처 공유를 위해서는 지지자의 지원이 필요합니다

강력한 지원 기반이 없는 캠페인에는 효과가 떨어집니다

기존 필드 운영을 대체하기보다는 보완합니다

임팩티브 가격 정책

스탠다드: 월 $50

Enterprise: 맞춤형 가격

임팩티브 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Daisychain (AI 기반 디지털 조직화 및 맞춤형 홍보에 최적)

via Daisychain

Daisychain은 AI 기반 자동화와 통합된 지지자 데이터를 통해 진보적 캠페인의 디지털 조직화를 간소화합니다. 이 플랫폼은 ActBlue 및 Mobilize와 같은 tools를 연결하여 맞춤형 SMS/이메일 여정, 업무 배정 및 추적을 가능하게 합니다.

동료 간 네트워크 매핑보다는 자동화, 매력 요소(개인화된 이미지), 참여 단계를 안내하는 경로를 통해 확장 가능한 1:1 접근을 강조합니다.

Daisychain 최고의 기능

AI 대화 및 동적 콘텐츠를 활용한 맞춤형 텍스트/이메일 자동화로 타겟팅된 홍보를 진행하세요

다양한 데이터 소스의 데이터를 타임라인으로 통합하여 포괄적인 지지자 여정 추적 구현

필터 및 내보내기 기능이 있는 중앙 집중식 받은 편지함을 통해 작업을 할당하고 응답을 모니터링하세요.

장점

분산된 tools를 워크플로우에 통합합니다

대규모 인력 없이 맞춤형 조직 운영을 확장하세요

고급 자동화로 수동 노력을 줄입니다

단점

전체 기능 사용을 위해서는 데이터 가져오기/설정이 필요합니다.

진정한 관계 중심의 동료 대상 홍보 활동에 대한 강조 감소

시장 점유율이 낮은 신흥 플랫폼

Daisychain 가격 정책

맞춤형 가격 책정

데이지체인 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 'candidate (후보)'라는 단어는 실제로 라틴어 'candidus(빛나는 흰색)'에서 유래했으며, 정직함과 부패하지 않음을 상징하기 위해 특별히 하얗게 염색한 토가(toga candida)를 직접적으로 가리킵니다.

캠페인 필수 도구: ClickUp

전략은 한 도구에서, 필드 데이터는 다른 도구에서, 메시지는 누군가의 받은 편지함에, 마감일은 누군가의 머릿속에 흩어져 있을 때 정치 캠페인은 실패합니다.

바로 여기서 ClickUp이 핵심 역할을 합니다. 화이트보드로 캠페인을 시각적으로 구성하고, 슈퍼 에이전트로 반복 작업을 자동화하세요. ClickUp Brain을 활용해 메시지 및 내부 협업을 정교화하는 동시에 대시보드로 실시간 진행 상황을 모니터링하세요.

현대적인 캠페인을 구축 중이며 정치 변화만큼 빠르게 적응하는 소프트웨어를 원하신다면, 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

ClickUp과 같은 일반적인 프로젝트 관리 도구가 정치 캠페인에도 효과적일 수 있을까요?

네. 선거 운동은 근본적으로 독특한 제약 조건을 가진 프로젝트 관리 과제입니다. ClickUp은 자원봉사자 조정, 이벤트 기획, 작업 관리를 처리하며, AI 기능을 통해 빠르게 진행되는 선거 운동에서 흔히 발생하는 정보 과부하를 관리하는 데 도움을 줍니다.

캠페인 CRM과 캠페인 관리 소프트웨어의 차이점은 무엇인가요?

캠페인 CRM은 상호작용과 기부 내역을 추적하여 지지자와 기부자 관계 관리에 중점을 둡니다. 반면 캠페인 관리 소프트웨어는 작업 배정, 자원봉사자 스케줄링, 필드 조정 등 더 광범위한 운영적 요구사항을 포괄합니다.

AI가 정치 캠페인 관리를 어떻게 변화시키고 있나요?

AI는 이제 유권자 타겟팅 모델을 구동하고, 일상적인 커뮤니케이션을 자동화하며, 지지자 행동 패턴을 식별하는 데 도움을 줍니다. ClickUp Brain과 같은 도구는 수동 검색 없이도 홍보 문안 작성, 작업 우선순위 지정, 관련 정보 노출을 통해 일상적인 캠페인 운영에 AI 지원을 제공합니다.