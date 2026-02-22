10가지 스토리 아크 아이디어 템플릿

훌륭한 이야기 아이디어가 떠올랐는데, 그 모양을 잡지 못해 막힌 적이 있나요?

이것은 창의성 문제가 아닐 수 있습니다. 구조적인 문제일 수 있죠. 캐릭터와 세계관, 심지어 결말까지 알고 있을지라도, 아크가 없다면 중간 부분이 흐릿해지고 전개 속도가 느려지기 시작합니다.

이야기 구조 템플릿이 필요한 이유입니다. 단편 소설, 장편 소설, 시나리오, 심지어 브랜드 스토리까지, 어떤 작품을 쓰든 뼈대를 제공해줍니다. 플롯을 진전시키지 못하는 장면에 시간을 낭비하기 전에, 사건의 발단, 전환점, 고조, 절정, 결말을 미리 설계할 수 있습니다.

이 글에서는 더 강력한 스토리 구성을 위해 바로 복사하고, 수정하여 사용할 수 있는 최고의 스토리 아크 아이디어 템플릿을 찾아볼 수 있습니다.

스토리 아크 템플릿이란 무엇인가요?

스토리 아크 템플릿은 서사의 키 단계—서사적 배경 설정, 상승하는 행동, 절정, 하강하는 행동, 결말—를 지도하는 사전 구축된 프레임워크입니다. 이는 스토리의 골격을 위한 단일 진실의 원천 역할을 합니다.

🔖 흔히 사용되는 스토리 아크 템플릿 유형: 3막 구조 (설정 → 대립 → 해결)

5막 구조 (더 세분화된 전개)

영웅의 여정 (변화를 중심으로 한 모험 아크)

세이브 더 캣 비츠 (시나리오를 위한 타이트한 상업적 페이스 조절)

스토리 아크 템플릿 선택 시 고려사항

스토리 아크 템플릿에서 찾아야 할 요소는 다음과 같습니다:

시각적 구조: 좋은 템플릿은 한눈에 스토리의 전개 속도를 파악할 수 있게 해야 합니다. 플롯 아크 다이어그램, 타임라인, 칸반 스타일 보드 등 시각적 형식으로 서사 구조를 매핑할 수 있는 tools를 찾아보세요.

맞춤형 단계 구성: 표준 5막 구조에 맞지 않는 스토리도 있습니다. 영웅의 여정이나 독자적인 서사 구조 등 여러분만의 접근법에 맞춰 단계 이름을 변경하고 순서를 재배열할 수 있는 템플릿을 선택하세요.

협업 기능: 훌륭한 템플릿은 실시간 편집, 특정 장면에 대한 피드백을 위한 코멘트 기능, 공동 작가나 에디터를 위한 작업 할당 기능을 갖추어야 합니다.

캐릭터 및 서브플롯 추적: 최고의 템플릿은 주요 스토리와 병행하여 캐릭터 아크와 서브플롯을 층층이 쌓을 수 있게 하여 모든 동기와 스토리라인이 일관성을 유지하도록 보장합니다.

10가지 최고의 스토리 아크 아이디어 템플릿

일관성 있는 이야기를 구축하려면 플롯 자체보다 훨씬 더 많은 요소를 관리해야 합니다. 캐릭터 아크, 장면 구성 요소, 초고와 수정본, 연구 노트, 피드백 스레드를 추적하면서 첫 페이지부터 마지막 줄까지 톤을 일관되게 유지해야 합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간ClickUp은 즉시 불러와 몇 초 만에 작업 프로세스에 맞게 조정할 수 있는 사용 준비 완료 스토리 아크 템플릿 라이브러리를 제공하여 이 작업을 더욱 쉽게 만들어 줍니다.

시작하기에 가장 좋은 스토리 아크 아이디어 템플릿을 소개합니다 👇

1. ClickUp 스토리 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리 개요 템플릿으로 챕터, 장면, 캐릭터 비트를 한 곳에서 플랜하세요.

작중의 작은 순간들을 놓치지 않으면서 전체적인 흐름을 한눈에 파악할 수 있다면 스토리 작성이 훨씬 수월해집니다. ClickUp 스토리 개요 템플릿은 챕터 계획 수립, 플롯 진행 추적, 장면별 캐릭터 전개 연결까지 한 번에 관리할 수 있도록 도와줍니다.

각 장은 ClickUp 작업 으로 전환되어 스토리 단계별로 그룹화하고, 캐릭터 태그를 추가하며, 장소와 하이라이트를 기록하고, 서사적 전환점(서론, 상승 행동, 절정 등)에 매핑할 수 있습니다. 개요가 구체화되면 제작 단계도 겹쳐 배치하여 초고 작성, 수정, 최종 다듬기 과정이 서사 플랜과 함께 체계적으로 관리됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

스토리 단계별로 작업을 그룹화하여 챕터별 개요를 구축하고, 아크가 올바른 순서로 진행되도록 하세요.

캐릭터 태그를 활용해 장면별 등장인물 참여도를 추적하여, 장을 넘나드는 관계성과 서브플롯의 일관성을 유지하세요.

위치와 스토리 하이라이트 필드로 장면 수준의 세부사항을 빠르게 포착하여 개요에 실제 맥락을 담으세요

✅ 적합 대상: 명확한 시작, 중간, 끝을 가진 다중 챕터 이야기를 개요화하는 소설 작가.

🧠 재미있는 사실: 세계에서 가장 긴 소설은 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서로, 약 9,609,000 문자의 분량을 자랑합니다.

2. ClickUp 애자일 스토리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 스토리 템플릿으로 반복 가능한 개요 작성 및 초안 작성 리듬을 구축하세요.

영감이 떠오르는 날도 있지만, 때로는 당신을 이끌어줄 프로세스가 필요합니다. ClickUp 애자일 스토리 템플릿은 반복 가능한 진행을 위해 설계되어, 일관된 리듬으로 개요 작성, 초안 작성, 반복 작업을 가능하게 합니다.

이 애자일 스토리 템플릿은 제품 백로그 개발 및 관리를 위해 설계되었지만, 서사 중심 스토리에도 매우 효과적으로 활용됩니다.

맞춤형 프롬프트를 사용하여 스토리 아크 작업에 맞춰 프롬프트를 커스터마이징하세요. 그런 다음 전체 서사가 완성될 때까지 모든 챕터나 장면에 동일한 워크플로우를 재사용하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

내장된 Q/A 테이블을 활용하여 각 비트의 목적을 명확히 하세요. 예를 들어, 무엇이 변화하는지, 왜 중요한지, 그리고 다음에 무엇을 준비하는지 등을 정리하세요.

이 문서 템플릿으로 시작하여 리스트, 간트 차트, 업무량, 달력 등을 포함한 스토리 워크플로우를 구축하세요.

같은 구조를 챕터, 에피소드 또는 캐릭터 여정에 복제하여 개요가 확장됨에 따라 스토리 ID와 제목을 일관되게 유지하세요.

초안, 수정, 승인 등 자체 검토 체크포인트를 추가하여 각 섹션이 체계적으로 진행되도록 하세요.

✅ 적합 대상: 주간 글쓰기 스프린트를 통해 챕터 개요를 구축하는 인디 소설 작가.

3. ClickUp 스토리보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리보드 템플릿으로 미리 준비된 화이트보드 캔버스에 장면을 프레임별로 구성하세요.

단편 영화 연출, 비디오 게임 컷신 시나리오 작성, 애니메이션 시리즈 플랜 중인데 모든 것을 시각적으로 구성하는 데 어려움을 겪고 계신가요?

ClickUp 스토리보드 템플릿 ( ClickUp 화이트보드 내장)은 각 장면이 미리 구성되어 있는 깔끔한 장면별 캔버스를 제공합니다. 서사 전개(Exposition) → 갈등(Conflict) → 절정(Climax) → 하강 행동(Falling Action) → 결말(Resolution)의 흐름을 매핑한 후 각 장면의 세부 내용을 채워 넣을 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

각 장면에 ClickUp 화이트보드의 이미지, 스케치 또는 그림을 직접 첨부 파일로 첨부하여 여러분의 비전을 생생하게 구현하세요.

각 스토리보드 카드 안에 액션, 대화, 오디오 또는 효과음에 대한 간단한 노트를 추가하세요.

ClickUp 할당된 댓글 기능을 통해 에디터, 디자이너 및 기타 관계자들과 실시간으로 협업하세요.

✅ 적합 대상: 시각적 내러티브를 제작하고 협업해야 하는 애니메이터, UX 디자이너, 마케팅 팀.

💡 전문가 팁: 머릿속이 하얘질 때 억지로 밀어붙이기보다 질문을 바꿔보세요. 좋은 글쓰기 프롬프트는 시작점과 방향성을 제시하며, 에너지가 떨어진 날에도 글이 다시 흐르도록 적당한 구조를 제공합니다. 아이디어를 불어넣고 사고를 날카롭게 하며 빈 페이지를 실제로 발전시킬 수 있는 초고로 바꾸는 데 활용할 수 있는 글쓰기 프롬프트를 확인하려면 이 비디오를 시청하세요.

4. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿으로 캐릭터 여정을 시각적으로 구성하세요

스토리를 구성할 때 가장 어려운 부분은 캐릭터의 여정, 핵심 비츠, 장면별 흐름을 동기화하여 유지하는 것입니다. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿은 전체 아크를 한 곳에서 시각적으로 매핑할 수 있는 방법을 제공합니다. 왼쪽의 안내 패널을 통해 핵심 아이디어, 주인공, 그들의 목표, 그리고 목표 달성을 위한 단계들을 정의하도록 프롬프트합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

아크를 구축하는 동안 전용 페르소나 패널에 주요 페르소나 세부 사항을 기록하여 문자 결정의 일관성을 유지하세요.

상단 레인에 주요 플롯 비트를 지도한 후, 그 아래에 장면 단위 액션을 포스트잇으로 추가하여 시작부터 끝까지의 명확한 흐름을 만드세요.

비트를 '릴리스' 섹션으로 그룹화하여 관리 가능한 아크로 스토리 구성하세요. 에피소드, 챕터 또는 게임 레벨에 이상적입니다.

✅ 적합 대상: 게임 퀘스트와 컷신을 명확한 스토리 비트와 플레이 가능한 시퀀스로 구성하는 내러티브 디자이너.

5. ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스쿼드 브레인스토밍 템플릿으로 작가실 아이디어를 테마별 레인에 정리하고, 결정을 다음 단계로 전환하세요.

ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿은 작가실에 깔끔한 시각적 스페이스를 제공하여 테마별 레인으로 아이디어를 포착합니다. 이를 통해 대화는 체계적으로 유지되면서 창의성은 자유롭게 발휘됩니다.

모든 것이 하나의 보드에 표시되므로, 아크의 모양이 구체화되는 대로 스티커 노트를 이동시키고, 빈틈을 빠르게 발견하며, 준비가 되면 가장 강력한 결정을 다음 단계로 전환할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

팀 합의 섹션 내에서 최종 결정 기준과 동점 시 결정 요소를 기록하여 창의적 의사 결정 규칙을 확정하세요.

팀 미팅과 팀 리듬에서 비평 주기, 회의 한도, 준비 규칙을 정의하여 아크 리뷰가 과도하게 확대되는 것을 방지하세요.

팀 커뮤니케이션에서 명확한 피드백 경로와 응답 기대치를 설정하고, 팀 워크플로우에서 프로세스 조정 사항을 추적하여 수정 작업의 혼란을 줄이세요.

✅ 적합 대상: 에피소드별 스토리 아크와 지속적인 수정을 위해 협업 작가실을 운영하는 쇼러너.

6. ClickUp 빌드 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 빌드 플랜 템플릿으로 제작 필수 요소와 세부 사항을 하나의 문서에 담아보세요.

단편 영화, 웹 시리즈, 게임 챕터, 연재 만화의 스토리 아크를 구성할 때는 ClickUp 빌드 플랜 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿은 프로젝트 소유자, 일정, 기간, 주요 연락처 등 핵심 정보를 미리 정리해 놓은 깔끔한 ClickUp 문서로 시작합니다. 이후 배경 설정과 제작 세부 사항을 단계별로 안내하여 작업 범위가 변경될 때도 제작 결정이 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.

초고를 빠르게 작성하려면 ClickUp Brain이 도움이 될 수 있습니다. 대략적인 노트를 더 체계적인 프로젝트 배경으로 전환하고, 아이디어를 생성하며, 다음에 만들어야 할 항목에 대한 체크리스트를 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 대략적인 노트를 초안 작성 가능한 컨텍스트로 전환하세요

이 템플릿을 좋아할 이유:

핵심 섹션을 초안 작성, 검토, 수정, 최종 제작 인계 작업으로 전환하여 플랜을 신속하게 실행으로 전환하세요.

첫 스크롤부터 소유권, 날짜, 핵심 세부사항을 확인할 수 있는 세련된 프로젝트 헤더와 인테이크 테이블로 시작하세요.

프로젝트 배경 섹션을 활용하여 아크의 전제, 제약 조건, 제작 가정을 하나의 참조 지점으로 고정하세요.

✅ 적합 대상: 시나리오부터 빌드 가능한 결과물까지 챕터 기반 스토리 아크를 플랜하는 게임 프로듀서.

📮ClickUp 인사이트: 사용자의 24%는 집중 시간이 과대평가되었다고 느끼며 멀티태스킹을 선호하는 반면, 39%는 깊은 집중만이 의미 있는 일을 수행하는 유일한 방법이라고 답했습니다. 작업 스타일이 어떻든, ClickUp은 당신에게 맞춰 적응하는 AI 기반의 지휘 센터입니다. 멀티태스킹이 필요하신가요? ClickUp을 떠나지 않고도 프로젝트 관리, 팀원과의 채팅, 실시간 웹 검색까지 모두 가능합니다. 🤹🏽 깊은 집중을 선호하시나요? ClickUp 달력 같은 기능으로 방해 요소를 차단하고, 에이전트가 일상적인 작업을 자동화해 집중 상태를 유지하세요!

7. ClickUp 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브레인스토밍 템플릿으로 여러 스토리라인을 한곳에서 포착하고 평가하세요.

여러 스토리 아크 아이디어를 동시에 다루고 있다면, 각 아이디어를 명확하게 유지하여 평가하고 발전시키며 최종적으로 커밋하는 것이 가장 어려운 부분입니다. ClickUp 브레인스토밍 템플릿은 각 스토리라인을 개별 입력으로 기록하고, 스토리가 무엇에 관한 것인지 적어내며, 가장 강력한 버전의 결말 방향을 문서화하는 데 도움을 줍니다.

각 아이디어는 핵심 세부사항과 함께 존재하기 때문에, 리스트를 훑어보기만 해도 어떤 아크가 개요 작성 준비가 되었는지, 어떤 아크가 더 날카로운 갈등, 더 깔끔한 결말, 더 효과적인 훅이 필요한지 즉시 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

시작 날짜, 마감일, 우선순위를 활용하여 가장 강력한 아이디어가 새로운 아이디어에 묻히지 않고 꾸준히 진행되도록 관리하세요.

내장된 '문제점 설명' 및 '성공적 해결책' 필드를 활용하여 각 스토리 아이디어의 핵심을 정의하세요. 이를 통해 모든 아크에 명확한 갈등과 방향성이 부여됩니다.

아이디어를 브레인스토밍 단계별로 정리하여, 원시적인 아이디어와 장이나 장면으로 확장할 준비가 된 개념을 구분하세요.

✅ 적합 대상: 파일럿을 위한 여러 스토리 아크 옵션을 개발 중이며 다음에 개요를 작성할 컨셉을 좁혀야 하는 시나리오 작가.

8. ClickUp 제품 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 로드맵 템플릿으로 화이트보드에 주요 스토리 비트를 매핑하고 추적 가능한 일 단위로 분할하세요.

ClickUp 제품 로드맵 템플릿은 스토리 아크 플래너 역할도 겸합니다. ClickUp 화이트보드에 주요 플롯 비트를 매핑한 후, 각 비트를 추적 가능한 작업으로 분할할 수 있습니다.

각 분기나 단계를 아크 세그먼트로 간주하고, 모든 비트를 테마별로 태그하며, 초안이 발전함에 따라 진행 중인지, 위험에 처했는지, 블록되었는지 추적할 수 있습니다. 중간에 새로운 장면 아이디어가 떠오르면 ClickUp Forms를 통해 일관된 형식으로 포착하고 아크의 적절한 부분으로 연결하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

쿼터나 단계별로 플롯 비트를 구성하여 한눈에 전개 속도를 파악하고 이야기의 초반에 내용 집중 현상을 방지하세요.

다음에 재작성하거나 재구성해야 할 부분을 표시하기 위해 '진행 중', '블록됨', '위험 상태'와 같은 릴리스 스타일 라벨을 사용하세요.

ClickUp 양식을 활용해 새로운 장면, 반전, 캐릭터 순간을 수집하세요. 플랜에 반영하기 전 매번 동일한 필수 세부사항을 함께 수집합니다.

✅ 적합 대상: 장편 소설 작가가 단계별로 이야기를 개요화하고 초고부터 최종 구조까지 모든 주요 비트를 추적할 때 이상적입니다.

👀 알고 계셨나요? 프랑켄슈타인은 1816년 제네바 호수 근처에 머물던 메리 셸리가 겪었던 기이한 날씨 속에서 '모두 함께 유령 이야기를 써보자'는 도전에서 시작되었습니다.

9. ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿으로 스토리 아크 아이디어를 플롯, 결과, 캐릭터 레인으로 분류하세요.

스토리 아크를 구성하려 할 때 아이디어는 한 가지 범주로만 나타나지 않습니다. 플롯 비트, 캐릭터 선택, 장면 구성, 주제 등이 동시에 등장하며 결국 서로 자리를 차지하기 위해 경쟁하게 됩니다.

ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿은 아이디어 간 관계를 유지한 채 분류할 수 있도록 지원합니다. 열을 활용해 스토리 아크 아이디어를 가장 큰 영향을 미치는 요소별로 정렬하세요. 예를 들어: 플롯 메커니즘(과정), 스토리 결과(결과물), 캐릭터 영향(인물)과 같이 분류하세요. 그런 다음 아이디어 담당자 행을 활용해 공동 작가, 에디터 또는 자신의 초고 내 다양한 '목소리'의 기여도를 기록하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

3단 레이아웃으로 플롯 구조, 스토리 결말, 캐릭터 중심 전환점을 쉽게 구분할 수 있습니다.

아이디어 소유자 행은 각 사람의 제안을 가시적으로 유지하여 여러 방향을 하나의 아크로 병합할 때 유용합니다.

스티커 노트는 유형별로 그룹화되어 있으므로 개요 작성 전에 가장 강력한 아크 후보를 쉽게 식별할 수 있습니다.

✅ 적합 대상: 에피소드, 챕터 또는 컷신에 대한 협업 스토리 아크 아이디어 구상을 진행하는 작가실 리더.

10. 밀라노트 스토리 아크 템플릿

via Milanote

밀라노테 스토리 아크 템플릿은 스토리 구성을 위해 설계된 시각적 카드 기반 템플릿입니다. 유연한 캔버스를 통해 스토리 요소를 공간적으로 배치할 수 있어 시각적 사고를 하는 분들에게 유용합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

장면, 캐릭터, 플롯 포인트를 위한 드래그 앤 드롭 카드 기능을 제공합니다.

시각적 보드 레이아웃으로 전체 아크를 한눈에 파악하세요

영감을 위한 이미지 및 노트 첨부 파일 기능과 공동 작가들을 위한 협업 기능을 활용하세요.

✅ 적합 대상: 스토리 플랜에 무드보드 방식을 선호하는 작가 및 크리에이티브 전문가

프로젝트에 스토리 아크 템플릿 활용하는 방법

스토리 아크 템플릿은 창작 과정에서 역동적인 동반자가 되어야 합니다. 이를 통해 체계적으로 작업하면서 자유롭게 탐구하고 반복하며 매력적인 서사를 구축하세요.

다음과 같이 활용하세요:

핵심 갈등부터 시작하세요: 단 한 칸도 채우기 전에, 이야기의 중심적 긴장감을 파악하세요. 캐릭터의 내적 갈등인가요? 사용자의 좌절스러운 문제인가요? 아니면 프로젝트의 가장 큰 도전인가요? 주요 비트를 먼저 지도하세요: 아직 세부 사항에 매몰되지 마세요. 먼저 이야기를 정의하는 큰 순간들—인시던트, 중간점 반전, 그리고 클라이맥스—을 채우세요. 서브플롯과 캐릭터 아크를 층층이 쌓아 올리세요: 이제 보조 스토리라인을 엮어 넣기 시작하세요. ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 장면이나 작업을 서브플롯 또는 캐릭터 아크별로 태그 지정하면, 이들이 메인 플롯과 어떻게 교차하는지 추적할 수 있습니다. 초기부터 자주 협업하세요: 공동 작가, 에디터 또는 이해관계자와 템플릿을 공유하세요. 공동 작가, 에디터 또는 이해관계자와 템플릿을 공유하세요. ClickUp의 교정 기능과 할당된 코멘트를 통해 작업이 너무 진행되기 전에 피드백을 받으세요. 초고 작성 중 반복 수정하기: 글을 쓰다 보면 새로운 아이디어와 플롯 구멍을 발견하게 됩니다. 이야기가 발전함에 따라 템플릿을 업데이트하여 항상 현재 서사 상태를 반영하도록 하세요. AI로 빈칸 채우기: 막힐 때 ClickUp Brain을 활용하세요. 장면 전환을 제안하거나, 타임라인의 속도 문제를 파악하거나, 창의력을 다시 흐르게 할 대체 플롯 방향을 생성하도록 요청하세요.

ClickUp으로 스토리 개요에서 최종 초고까지 완성하세요

스토리 아크 템플릿은 시작 단계에서 명확성을 제공합니다. 어려운 부분은 20개 장면을 넘어서고 이야기가 전개되기 시작할 때 그 명확성을 유지하는 것입니다.

ClickUp은 시작점으로 활용할 수 있는 방대한 템플릿 라이브러리를 제공하며, 여기에 여러분의 작업 프로세스를 겹쳐 적용할 수 있습니다. 화이트보드에서 개요를 작성하고, 문서에서 내용을 작성하며, 양식을 통해 캐릭터 세부사항이나 장면 아이디어를 수집하세요. AI를 활용해 비트를 다듬고, 섹션을 재구성하거나, 초고 간 변경 사항을 요약하는 데 도움을 받으세요.

플랜과 글쓰기가 함께 살아 숨쉬면, 다시 시작하는 대신 완성하게 됩니다. ClickUp을 무료로 사용해 보세요! ✅

자주 묻는 질문

스토리 아크는 전체 플롯이 시작부터 끝까지 진행되는 여정을 추적하는 반면, 캐릭터 아크는 그 플롯 안에서 한 인물의 내적 변화를 따라갑니다. 두 가지는 서로 조화를 이루어야 하며, 캐릭터 성장은 종종 스토리 아크의 주요 이벤트를 주도하거나 이에 반응하는 역할을 합니다.

네, 물론입니다. 사용자 스토리, 제품 로드맵, 심지어 스프린트 계획도 서사 구조를 따릅니다. ClickUp의 사용자 스토리 매핑이나 애자일 스토리 템플릿 같은 템플릿은 팀이 일을 명확한 시작(사용자의 문제), 중간(해결책), 끝(제공된 가치)을 가진 미니 서사로 구성하는 데 도움을 줍니다.

프로젝트의 최종 결과물에 맞는 템플릿을 선택하세요. 소설에는 스토리 개요 템플릿을, 비디오에는 스토리보드 템플릿을, 소프트웨어 기능에는 사용자 스토리 매핑 템플릿을 활용하세요. 무엇보다도 기존 도구와 연동되는 템플릿을 우선적으로 선택하여 작업 전환으로 인한 불편함을 피하세요.