ClickUp에서 Amazon Q를 활용한 보안 코딩 구현 방법

정보 및 소프트웨어 품질 컨소시엄(CISQ) 연구에 따르면, 소프트웨어 결함으로 인해 미국 경제는 연간 2조 4,100억 달러의 손실을 입고 있으며, 그 중 상당 부분이 보안 취약점으로 인한 낭비입니다. 이 문제는 여전히 지속되고 있는데, 미국 기업의 45%가 여전히 품질 문제로 인해 연간 100만~500만 달러의 손실을 보고하고 있기 때문입니다.

이 문서에서는 Amazon Q Developer의 AI 기반 스캔 기능을 IDE에서 직접 활용하여 보안 코딩 관행을 구현하는 방법을 단계별로 안내합니다. 또한 ClickUp에서 해당 취약점을 추적하고 수정하여 문제 발견부터 실제 해결까지의 연결 고리를 완성하는 방법도 알아보실 수 있습니다.

Amazon Q Developer를 통한 보안 코딩이란 무엇인가요?

팀은 코드를 배포하지만, 보안 스캔은 프로세스 후반부에 이루어져 사후 처리처럼 느껴집니다. 취약점이 발견될 때쯤이면 코드는 이미 커밋되고 검토되었으며, 심지어 배포된 상태일 수도 있습니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿은 제품, 디자인, 엔지니어링, QA 팀이 하나의 협업 스페이스에서 계획, 구축, 출시할 수 있도록 설계되었습니다. 스크럼이든 칸반이든? 모두 여기에 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿으로 개발 스프린트 워크플로우를 간소화하세요

이는 개발자들이 현재 작업을 중단하고, 거의 기억하지 못하는 오래된 코드를 뒤져서, 며칠 전에 발견되었어야 할 문제를 해결하려 애쓰게 만듭니다. 이러한 지속적인 작업 전환은 개발 동력을 저해하고 개발팀과 보안팀 사이에 마찰을 유발합니다.

Amazon Q Developer를 통한 보안 코딩이 해결하는 문제입니다. 이는 AI 지원 tools를 활용하여 코드를 작성하는 동안 통합 개발 환경(IDE) 내에서 직접 보안 취약점을 식별하고 수정하는 접근 방식입니다.

이는 내부 tools를 구축하든 고객 대상 애플리케이션을 개발하든, 프로덕션 코드를 배포하는 모든 팀에게 중요합니다. 수동 코드 검토는 확장성이 부족하며, 독립형 보안 도구는 종종 개발자가 금방 무시하게 되는 잡음이 많은 일반적인 경고를 생성합니다.

AWS를 통해

Amazon Q Developer는 정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST)를 코딩 워크플로우에 직접 통합합니다. 코드를 실시간으로 분석하여 커밋되기 전에 흔하지만 위험한 문제를 표시합니다.

SQL 인젝션: 공격자가 데이터베이스 쿼리를 조작하는 것을 방지합니다.

하드코딩된 자격 증명: API 키와 같은 민감한 정보가 소스 코드에 노출되는 것을 방지합니다.

안전하지 않은 의존성: 사용 중인 타사 라이브러리의 알려진 취약점을 경고합니다. 오픈소스 내 악성 패키지가 사용 중인 타사 라이브러리의 알려진 취약점을 경고합니다. 오픈소스 내 악성 패키지가 전년 대비 156% 증가한 점을 고려할 때 매우 중요합니다.

Amazon Q는 단순히 문제를 식별하는 데 그치지 않습니다. 검토 후 한 번의 클릭으로 수락할 수 있는 구체적인 수정 코드를 생성합니다. 보안은 개발 과정에서 번거로운 장애물이 아닌 자연스럽고 유용한 부분이 됩니다. 이제 팀은 처음부터 더 안전한 코드를 작성할 수 있어, 나중에 취약점을 수정하는 데 드는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. ✨

Amazon Q Developer에 대해 구체적으로 살펴보기 전에, 개발 워크플로우를 향상시킬 수 있는 현대적인 코딩 tools의 전반적인 환경을 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이 비디오는 개발자들이 생산성과 코드 품질 향상에 유용하다고 여기는 다양한 바이브 코딩 tools에 대한 개요를 제공합니다.

📚 추천 자료: 프로젝트 관리에서 사이버 보안 위험을 줄이는 방법

📚 추천 자료: 프로젝트 관리에서 사이버 보안 위험을 줄이는 방법

Amazon Q Developer에서 보안 스캔 실행 방법

스캔 실행은 첫 단계이지만, 언제 그리고 어떻게 스캔할지 아는 것이 프로세스의 효과를 좌우합니다. 목표는 문제가 버전 관리에 도달하기 전에 포착하여 전체 개발 라이프사이클을 더욱 안전하게 만드는 것입니다.

Amazon Q는 온디맨드 검사, 지속적인 백그라운드 분석, 자동화된 파이프라인 게이트 등 다양한 스캔 모드를 제공하여 사용자의 워크플로우에 맞출 수 있습니다.

이러한 스캔은 Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, Ruby, C/C++, PHP, Kotlin, Scala 등 다양한 인기 프로그래밍 언어에서 작동하며, 분석 깊이는 언어별로 다릅니다.

IDE에 Amazon Q Developer 설정하기

먼저 필수 전제 조건을 확인하세요: 인증을 위한 AWS 계정 또는 무료 AWS Builder ID, 지원되는 IDE(예: VS Code, IntelliJ 또는 PyCharm과 같은 JetBrains IDE, Visual Studio), 보안 스캔 실행에 필요한 권한이 부여된 올바르게 구성된 AWS 자격 증명.

이들 도구를 준비한 후 시작하려면 다음 단계를 따르세요:

IDE의 확장 프로그램 마켓플레이스를 열고 Amazon Q Developer 확장 프로그램을 검색한 후 설치하세요. 인증 프롬프트가 표시될 때 AWS 자격 증명 또는 AWS 빌더 ID를 사용하여 확장 프로그램을 인증하십시오. 보안 스캔을 활성화하고 설정을 조정하기 위해 작업 공간 설정을 구성하세요. 연결이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 단일 파일에 대한 테스트 스캔을 실행하세요.

스캔이 예상대로 트리거되지 않는 경우, 먼저 해당 파일의 프로그래밍 언어가 Amazon Q에서 지원되는지 확인하십시오. 다음으로 AWS 자격 증명이 올바른지, 보안 스캔에 필요한 IAM 권한이 부여되었는지 확인하십시오.

📚 추천 자료: Amazon Q를 활용한 DevOps 워크플로우 구축 방법

프로젝트 스캔 및 자동 스캔 실행

Amazon Q는 로컬에서 코드를 스캔하는 두 가지 주요 방법을 제공합니다: 프로젝트 스캔과 자동 스캔입니다. 각각은 워크플로우에서 서로 다른 목적을 수행합니다.

프로젝트 스캔은 전체 코드베이스 또는 선택한 특정 디렉터리에 대해 수동으로 실행하는 분석입니다. 코드에 대한 종합적인 점검이라고 생각하시면 됩니다. 풀 리퀘스트를 생성하거나 대규모 변경 사항을 커밋하기 전에 실행하기에 적합하며, 새로운 취약점이 도입되지 않았는지 확인해 줍니다.

프로젝트 스캔 실행 방법:

IDE 내에서 Amazon Q 패널을 엽니다. "프로젝트 스캔 실행"을 선택하거나 해당 키보드 바로 가기를 사용하세요. 스캔 범위 선택: 전체 프로젝트, 특정 폴더 또는 현재 열려 있는 파일만 보안 결과 패널에 표시되는 결과를 검토하세요.

자동 스캔(Amazon Q Developer Pro에서 이용 가능)은 파일을 저장할 때마다 백그라운드에서 파일을 스캔하여 지속적인 실시간 피드백을 제공합니다. 이는 문제가 작성되는 즉시 포착하여 더 큰 문제의 일부가 되는 것을 방지합니다.

설정에서 이 기능을 활성화하면 작업 흐름을 방해하지 않고 즉시 알림을 받을 수 있습니다. 개발량이 많을 때 알림이 너무 자주 발생한다면 감도를 조정하여 우선순위가 높은 결과만 표시하도록 설정할 수 있습니다.

보안 수정 제안 검토 및 적용

취약점을 발견하는 것은 해결의 절반에 불과합니다. 이를 이해하고 수정해야 합니다. Amazon Q는 모든 발견 사항에 대한 풍부한 컨텍스트를 제공하여 이 과정을 간편하게 만듭니다. 각 경고에는 다음이 포함됩니다:

중요도 평가: 수정 우선순위를 결정하는 데 도움 (매우 중요, 중요, 보통, 낮음)

영향을 받는 코드 위치: 문제가 존재하는 정확한 파일 및 줄 번호를 정확히 지정합니다.

위험 설명: 해당 코드가 취약점인 이유와 잠재적 영향을 설명합니다.

권장 수정 사항: 문제를 해결하는 AI 생성 코드를 제공합니다.

수정 적용 준비가 되면 발견된 항목을 클릭하여 상세 설명과 제안된 코드 변경 사항을 검토하세요. 제안 내용이 적절해 보이면 수락하여 자동으로 수정 사항을 적용할 수 있습니다. 특정 비즈니스 로직과 관련된 더 복잡한 문제의 경우 제안 내용을 약간 수정해야 할 수도 있습니다.

AI가 생성한 코드는 항상 최종 해답이 아닌 신뢰할 수 있는 출발점으로 활용하세요. 수정 사항 적용 후 파일을 재스캔하여 취약점이 해결되었는지 확인할 수 있습니다. 🛠️

🎥 효과적인 코드 리뷰 체크리스트 작성 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.

Amazon Q 보안 스캔을 CI/CD 파이프라인에 통합하세요

로컬 스캔은 문제를 조기에 포착하는 데 탁월하지만, 보안 기능을 CI/CD( 지속적 통합/지속적 배포 ) 파이프라인에 통합하면 필수적인 보안 게이트를 구축할 수 있습니다. 이 자동화된 검사는 취약한 코드가 메인 브랜치에 포함되거나 프로덕션 환경에 배포되는 것을 방지하며, 이는 현대적인 AWS DevOps 보안 전략의 핵심 요소입니다.

Amazon Q 스캔 단계를 AWS CodePipeline, GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins 등 주요 빌드 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 핵심은 메인 브랜치에 대한 풀 리퀘스트 및 커밋 시 자동 실행되도록 구성하는 것입니다.

일반적인 구성은 다음과 같습니다:

파이프라인 단계 스캔 유형 권장 조치 풀 리퀘스트 증분 스캔 중요 또는 고위험 취약점이 발견될 경우 병합을 블록하십시오. 메인 브랜치 커밋 전체 프로젝트 스캔 중대한 문제 발견 시 빌드를 블록하고, 중간 심각도 문제에 대해서는 경고 메시지를 전송합니다. 예약됨 (매일 밤) 포괄적 스캔 규정 준수 및 추세 분석을 위한 전체 코드 스캔 보고서 생성

이 설정을 구성할 때는 보안 철저성과 빌드 속도 사이의 균형을 유지해야 합니다. 매 커밋마다 전체 프로젝트 스캔을 실행하면 CI 프로세스가 느려질 수 있습니다. 좋은 타협점은 풀 리퀘스트에는 더 빠른 증분 스캔을 사용하고, 메인 브랜치 병합이나 예약된 야간 빌드 시에만 완전하고 포괄적인 스캔을 수행하는 것입니다.

마지막으로, 규정 준수 및 감사 추적을 위해 SARIF와 같은 표준 형식으로 스캔 보고서를 내보내도록 파이프라인을 구성하세요.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일에는 묻혀 있고, Slack 스레드에는 확장되어 있으며, 별도의 도구에는 문서화되어 있어 팀이 업무를 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 만듭니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 작업이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

ClickUp에서 보안 취약점을 추적하는 방법

스캐너로 취약점을 찾는 것은 훌륭한 첫 단계이지만, 그 결과가 스프레드시트나 별도의 티켓 시스템에 묻혀버린다면 무용지물입니다.

보안 경고는 한 tool에서, 개발 작업은 다른 tool에서, 팀 커뮤니케이션은 또 다른 tool에서 이루어지면 맥락이 분산됩니다. 이로 인해 팀은 서로 연결되지 않은 앱 간에 정보를 찾느라 시간을 낭비하게 됩니다. 이러한 단절은 취약점이 간과되고, 마감일이 지연되며, 보안 태세가 약화되는 원인이 됩니다.

ClickUp에서 전체 취약점 수정 워크플로우를 통합하여 이러한 업무 분산을 제거하세요. 이는 스캔 결과를 명확한 소유권, 우선순위 및 마감일이 지정된 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있는 단일 정보 소스를 제공합니다.

먼저 모든 보안 문제를 위한 전용 ClickUp 목록 또는 ClickUp 폴더를 생성하세요. 이를 통해 문제를 체계적으로 관리하고 엔지니어링 및 보안 팀 전체의 가시성을 높일 수 있습니다.

도구 간 수동으로 데이터를 복사하여 붙여넣기하는 데 시간을 낭비하지 마세요. ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 각 취약점에 대한 모든 중요한 정보를 수집하세요. 다음을 추적하기 위한 필드를 생성할 수 있습니다:

심각도 수준: 중요, 높음, 중간, 낮음 등의 옵션이 있는 드롭다운 메뉴 필드

영향을 받는 구성 요소: 파일 경로나 서비스를 기록하는 텍스트 필드

스캔 소스: 발견된 항목이 Amazon Q, 파이프라인 스캔 또는 수동 검토 중 어디에서 비롯되었는지 지정하는 드롭다운 메뉴

CVE 참조: 공식 취약점 데이터베이스 입력으로 직접 연결되는 URL 필드

다음으로 ClickUp 자동화 기능을 활용해 분류 프로세스를 자동화하세요. 관리자가 새 티켓을 수동으로 할당하는 대신, 이를 대신 수행하는 규칙을 구축하세요.

DevOps 파이프라인 전반에서 수동 작업을 제거하는 맞춤형 ClickUp 자동화 구축

예를 들어, 새로운 작업이 생성될 때마다 자동화 프로세스를 트리거할 수 있습니다: 심각도가 "Critical"인 경우, 해당 작업은 시급한 마감일과 함께 선임 개발자에게 자동 할당됩니다. "Medium"인 경우, 다음 스프린트의 백로그에 추가될 수 있습니다.

최근 연구에 따르면 조직의 50%가 겪고 있는 문제인 팀의 보안 부채를 수백 개의 작업을 일일이 검토하지 않고도 즉시 파악하세요. 사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드로 보안 데이터를 실시간 시각화하여 확인하십시오.

ClickUp 대시보드로 팀 활동과 보안 메트릭을 실시간으로 시각화하세요.

개방된 취약점을 심각도별, 개방 티켓의 평균 처리 기간별, 또는 가장 많은 수정 작업을 할당받은 팀 회원별로 표시하는 차트를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 관리자는 트렌드를 파악하고 자원을 효과적으로 배분하는 데 필요한 개요 보기를 확보할 수 있습니다.

개발자가 필요한 모든 정보를 확보할 수 있도록 ClickUp 작업 의존성을 활용하세요. Amazon Q가 문제를 발견하면 ClickUp 작업을 생성하고 원본 발견 사항과 연결하세요. 파일 경로, 줄 번호, 권장 수정 사항을 작업 설명에 직접 붙여넣기할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 도구 간 전환 없이도 전체 맥락을 파악할 수 있습니다.

마지막으로 ClickUp 맞춤형 상태를 활용해 취약점의 전체 수명 주기를 추적하세요. 일반적인 워크플로우는 다음과 같습니다: 신규 → 검토 중 → 진행 중 → 수정 완료 → 검증 완료. 최종 "검증 완료" 단계를 추가함으로써, 작업이 공식적으로 종료되기 전에 수정 사항이 제대로 적용되었는지 확인하기 위한 두 번째 스캔을 실행하도록 보장합니다. 이를 통해 아무것도 우연에 맡기지 않는 폐쇄형 프로세스를 구축할 수 있습니다. 🙌

또한 ClickUp Brain을 통해 팀원들은 정보를 계속 찾아다닐 필요가 없습니다. Brain에게 질문하기만 하면, Brain이 여러분의 작업, 파일, 채팅, 연결된 앱을 검색하여 필요한 정보를 찾아드립니다!

ClickUp에서 작업, 문서, 채팅을 검색하고 ClickUp Brain으로 자연어 질문을 해보세요.

💡 프로 팁: ClickUp의 Codegen AI 에이전트를 사용하면 작업 공간을 벗어나지 않고도 코드 내 문제를 식별할 수 있습니다. 이 에이전트는 다음과 같은 기능을 제공합니다: 알려진 위험 패턴에 대한 코드 스캔

일반적인 정확성 문제 표시

규칙 적용

논리적 버그, 보안 취약점 등을 강조 표시 ClickUp Codegen은 ClickUp 내에서 24시간 연중무휴로 함께 하는 코딩 파트너입니다.

보안 코딩 워크플로우를 위한 최고의 실행 방식

팀에 올바른 습관과 워크플로우가 구축되지 않으면 최고의 보안 도구도 실패합니다. 개발자가 발견 사항을 무시하거나 수정 사항이 끝없는 백로그에 쌓이도록 방치한다면 스캐닝 도구에 대한 투자는 헛수고가 됩니다. 지속 가능한 관행을 구축하면 보안이 팀의 일상 업무에 자연스럽게 녹아들게 됩니다.

강력하고 안전한 코딩 워크플로우 구축을 위한 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다:

조기에, 자주 스캔하세요: CI/CD 파이프라인이 문제를 포착하기를 기다리지 마십시오. 팀원들이 코드를 커밋하기 전에 로컬에서 보안 스캔을 실행하도록 권장하세요. 이는 CI/CD 파이프라인이 문제를 포착하기를 기다리지 마십시오. 팀원들이 코드를 커밋하기 전에 로컬에서 보안 스캔을 실행하도록 권장하세요. 이는 시프트 레프트 접근법의 핵심 원칙입니다: IDE에서 취약점을 포착하면 더 빠른 수정과 향후 블록되는 빌드 감소로 이어집니다.

중요도 기반 SLA 설정: 모든 취약점이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 심각도에 따라 대응 시간에 대한 명확한 서비스 수준 계약(SLA)을 정의하세요. 예를 들어, 중대한 취약점은 24시간 이내에 수정해야 하는 반면, 낮은 심각도의 문제는 다음 스프린트에서 처리할 수 있습니다.

수정 작업을 완료 기준에 포함시키기: 관련 고위험 보안 문제점이 모두 해결되기 전까지는 기능이나 사용자 스토리가 진정한 의미의 "완료됨" 상태가 아닙니다. 이 기대치를 팀의 워크플로우와 체크리스트에 직접 반영하세요.

억제된 발견 사항을 정기적으로 검토하세요: 팀은 필연적으로 일부 발견 사항을 오탐지나 수용 가능한 위험으로 간주하여 억제할 것입니다. 그러나 이러한 결정은 영구적이어서는 안 됩니다. 분기별 검토를 계획하여 이러한 억제 조치가 여전히 유효하며 새로운 위험을 초래하지 않는지 확인하세요.

단순 집계가 아닌 추세 파악: "47개의 공개된 취약점"만 표시하는 대시보드는 별로 도움이 되지 않습니다. "이번 달에 중대한 발견 사항이 20% 증가했습니다"라고 보여주는 대시보드는 유용합니다. ClickUp 대시보드를 활용해 시간 경과에 따른 의미 있는 패턴을 파악하고 "47개의 공개된 취약점"만 표시하는 대시보드는 별로 도움이 되지 않습니다. "이번 달에 중대한 발견 사항이 20% 증가했습니다"라고 보여주는 대시보드는 유용합니다. ClickUp 대시보드를 활용해 시간 경과에 따른 의미 있는 패턴을 파악하고 근본 원인을 해결하세요

보안과 코드 검토를 연계하세요: 보안 보안 검토를 풀 리퀘스트 검토 프로세스의 표준 절차로 만드십시오. 검토자는 코드가 깨끗한지 , 그리고 새로 발견된 보안 스캔 결과가 모두 해결되었는지 확인해야 합니다.

예외 사항 문서화: 특히 레거시 코드나 타사 의존성에서 취약점을 즉시 수정할 수 없는 경우가 있습니다. 이럴 때는 관련 ClickUp 작업에 위험 요소와 완화 조치를 문서화하세요. 향후 작업 시 이 맥락 정보가 큰 도움이 될 것입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp을 활용하여 이러한 최고의 실행 방식을 지속적으로 적용하세요. 팀의 보안 코딩 표준과 예외 정책을 ClickUp 문서에서 저장하여 모든 구성원이 쉽게 접근할 수 있도록 하세요.

ClickUp 반복 작업을 설정하여 분기별 보안 검토 및 억제 감사를 자동으로 티켓 생성하도록 하여 절대 잊지 않도록 하세요.

ClickUp Brain을 활용하여 보안 문서 초안을 더 빠르게 작성하거나 ClickUp 작업 데이터로부터 취약점 동향을 요약하세요. 📚

ClickUp에서 보안 코딩 워크플로우 구축하기

보안 코딩은 일회성 작업이나 별도의 개발 단계가 아닙니다. 팀이 코드를 작성하고 검토하며 배포하는 방식에 지속적으로 녹아들어야 하는 실천입니다. Amazon Q Developer를 통해 취약점 스캔을 IDE에 직접 통합하면, 개발자가 코드를 작성한 직후 가장 빠른 시점에 문제를 포착할 수 있습니다. AI가 생성한 수정 제안은 보안을 번거로운 작업이 아닌 창의적 과정의 협업적 요소로 전환합니다.

이 접근법은 개발자가 이미 작업 중인 IDE 내에서 스캔이 수행될 때 가장 효과적입니다. ClickUp과 같은 통합 작업 공간 에 모든 업무를 연결하면 누락 없이 처리되는 폐쇄형 시스템을 구축할 수 있습니다. 스캔 실행 및 결과 전달과 같은 반복적이고 관리적인 작업은 자동화가 처리합니다. 이를 통해 팀은 인간의 전문성이 필요한 고위험 판단 업무에 집중할 수 있습니다.

보안을 일상적인 워크플로우에 통합하는 팀은 긴급한 문제 해결에 소요되는 시간을 줄이고 새로운 기능 구축에 더 많은 시간을 할애합니다.

취약점 발견과 수정 사이의 연결 고리를 완성할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작하여 보안 코딩 워크플로우를 구축하세요. ✨

자주 묻는 질문

Amazon Q는 Java, Python, JavaScript, C#을 포함한 주요 언어를 지원하지만, 보안 분석의 깊이는 언어와 해당 언어의 알려진 취약점 생태계에 따라 달라질 수 있습니다.

확인된 오탐에 대해서는 tool 내 억제 규칙을 사용하고, 향후 팀원들이 해당 결정을 명확히 이해할 수 있도록 ClickUp 작업에 그 근거를 반드시 문서화하십시오.

일반적인 최고의 실행 방식은 파이프라인을 구성하여 중요 및 고위험 발견 사항에 대해 빌드를 차단하는 것입니다. 중간 및 낮은 수준의 문제에 대해서는 경고를 표시하여 보안과 개발 속도 간의 균형을 유지하십시오.

스프린트 계획의 일환으로 매주 공개된 취약점을 검토하십시오. 분기별로 억제된 발견 사항과 전반적인 보안 동향에 대한 심층 감사를 수행하십시오. /