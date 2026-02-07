인사 행정 부담 경감: 효과적인 전략

트랜잭션 인사 업무에 하루가 소모되면, 인재 유지 프로그램, 문화 구축, 인재 개발 같은 중요한 업무는 '언젠가'로 미뤄지게 됩니다.

이는 개인의 생산성 부족이라기보다는 시스템의 문제입니다.

대부분의 HR 팀은 자동화 가능한 행정 업무에 대부분의 시간을 소비합니다: 동일한 정책 문의에 답변하고, 승인을 추적하며, 수동으로 스프레드시트를 업데이트하는 등.

이로 인해 직원 유지율과 조직 문화에 실질적인 변화를 가져오는 전략적 일을 수행할 용량이 거의 남지 않습니다.

이 블로그에서는 반복적인 HR 워크플로우를 자동화하고, 셀프서비스 지식 시스템을 구축하며, AI를 활용해 트랜잭션 작업을 처리함으로써 팀이 인간이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 시간을 되찾는 방법을 소개합니다.

인사 관리자 부담이란 무엇인가?

인사 행정 부담이란 팀이 반복적이고 가치 낮은 행정 작업에 소모하는 누적된 시간과 에너지를 의미합니다.

휴가 신청을 수동으로 처리하고, 승인을 쫓아다니며, 금방 구식이 되어버리는 HRIS 시스템을 업데이트하는 끝없는 주기가 바로 그것입니다. 이 부담은 인력 운영 부서의 모든 구성원에게 영향을 미칩니다. 받은 편지함에 파묻힌 코디네이터부터 전략적 인력 계획에 할애할 여유조차 없는 디렉터까지 모두 해당됩니다.

다음은 HR 관리자 부담을 유발하는 가장 흔한 원인들입니다:

휴가 신청 처리: 간단한 승인을 위해 수동으로 달력을 대조하고 관리자를 찾아다니는 작업

복지 혜택 등록 관련 문의: 매년 가을마다 "등록 기간은 언제인가요?" "제공자 목록은 어디서 찾을 수 있나요?" 같은 질문을 수십 번씩 답변해야 하는 상황

준수 문서 관리: 감사 시 여러 시스템에 흩어진 서명된 확인서와 교육 수료증을 찾아 헤매는 일

신규 입사자 서류 처리: 모든 신입 사원의 I-9 서류 및 급여 자동이체 양식의 완료 상태 추적 및 후속 알림 발송

정책 명확화: 육아휴직, 경비 보고서, 재택근무 정책 등에 대한 동일한 설명을 매주 반복하는 것

이는 막대한 업무 확산을 초래합니다. 팀원들이 필요한 정보를 찾느라 시간을 낭비하고, 앱을 전환하며, 여러 플랫폼에 흩어진 파일을 찾아 헤매는 흔한 상황입니다. 필요한 핵심 정보는 이메일, 채팅 스레드, 공유 드라이브에 흩어져 있거나, 심지어 누군가의 개인 노트에 기록되어 있을 수도 있습니다.

비효율적인 워크플로우로 인해 발생하는 시간 손실의 시각적 분석

인사 관리자의 업무 비용

인사 행정 업무의 실제 비용은 단순히 시간 손실을 훨씬 뛰어넘습니다. 주당 10시간 이상 인사 행정 업무에 시간을 할애하는 경영진은 연간 171,997달러의 생산성 손실을 입습니다.

이는 조직이 종종 측정하지 못하는 세 가지 핵심 영역에서 나타나며, 전체 비즈니스에 부담을 줍니다. HR 팀이 대응적 모드에 갇히면 그 영향은 파급 효과를 일으킵니다.

전략적 기회 비용

팀이 반복적인 관리자 업무에 할애하는 매 시간은 핵심 인재 유지, 관리자 코칭, 직원 경험 개선과 같은 고부가가치 일에 투자할 수 없는 시간입니다. 가장 가치 있는 인사 운영 인력이 자동화 가능한 작업에 매몰되면서 전략적 역량이 제대로 발휘되지 못하고 있습니다.

저하된 직원 경험

직원들이 간단한 휴가 신청, 복리후생 문의, 정책 설명 요청에 대한 느린 응답을 경험할 때 마찰과 좌절감이 발생합니다. 간단한 승인을 위해 사흘을 기다리는 것은 HR에 대한 신뢰를 훼손하고 회사가 비효율적으로 느껴지게 만듭니다.

인사 담당자의 번아웃과 이직률

관리자 업무가 과중한 역할은 조직 전반의 참여도를 주도해야 할 전문가들의 참여도 저하로 이어지는 지름길입니다. 이는 악순환을 초래합니다—이직 문제를 해결해야 할 팀 내부에서 오히려 이직 문제가 발생하는 상황이 발생하는 것입니다.

현대 인사 운영에 필수적인 강제적이고 지속적인 업무 전환은 빠르게 누적되어 관리자의 부담을 가중시키며, 동시에 번아웃을 가속화합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 83%가 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 활용합니다. 그러나 업무 시간의 거의 60%가 이러한 도구 간 전환과 정보 검색에 소모됩니다. ClickUp AI와 같은 통합 AI 작업 공간으로 HR 프로젝트 관리, 메시지, 이메일, 채팅을 한곳에서 통합하세요! 온보딩부터 시작해 HR 워크플로우를 가속화하는 방법을 소개합니다!

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 83%가 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 사용합니다. 그러나 근무 시간의 거의 60%가 이러한 도구 간 전환과 정보 검색에 낭비됩니다. ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간을 통해 인사 프로젝트 관리, 메시지, 이메일, 채팅을 한곳에서 통합하세요! 신입사원 온보딩부터 시작해 인사 워크플로우를 가속화하는 방법을 소개합니다!

인사 행정 부담을 줄이는 전략

팀의 관리자 부담을 줄이는 데는 대규모 이론적 개편이 필요하지 않습니다.

구체적인 행정 부담 요소를 목표로 한 실용적이고 실행 가능한 접근법으로 시작합니다. 핵심은 더 스마트한 프로세스와 적절한 tools를 결합하여 번거로운 수작업 업무를 효율적이고 자동화된 워크플로우로 전환하는 것입니다. ✨

휴가 신청 및 규정 준수 추적 자동화

수동 요청 처리는 관리 업무의 주요 골칫거리로, 병목 현상과 오류 발생을 초래하며 직원과 관리자 모두에게 불만을 야기합니다. 이러한 반복 작업에 대한 첫 번째 방어선은 HR 업무 자동화입니다. 이는 요청과 결정 사이의 끝없는 오가기를 없애줍니다.

복잡한 이메일 체인으로 휴가 신청을 관리하는 것을 중단하고 체계적이고 자동화된 프로세스를 사용하세요. ClickUp을 통해 전체 워크플로우가 원활해집니다:

직원이 표준화된 ClickUp 양식을 통해 요청을 제출하면 필요한 정보를 사전에 모두 확보할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능은 팀 배정 정보를 기반으로 요청을 즉시 해당 관리자에게 전달하여 승인을 받습니다.

승인 완료 시, 또 다른 자동화 기능이 달력 업데이트를 트리거하고 심지어 휴가 잔여 일수까지 자동으로 조정합니다.

요청이 거부될 경우 자동화 시스템이 관리자에게 사유를 제공하도록 요구하여 명확한 의사소통을 보장합니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나 AI 기반 규칙을 워크플로우에 맞춰 맞춤형으로 설정하세요.

이 원칙은 규정 준수 체크리스트 추적에도 동일하게 적용됩니다.

인증서, 교육 갱신, 정책 동의 확인을 수동으로 추적하는 대신 자동화된 알림을 활용하세요. ClickUp의 자동화 템플릿을 사용하여 마감일 전에 알림을 보내는 트리거를 구축하고, 기한이 지난 항목에 대한 후속 작업을 할당하며, 감사 완료 날짜를 기록하여 명확한 감사 추적을 생성하세요.

🛠️ 도구 키트: ClickUp의 즉시 사용 가능한 PTO 달력 템플릿을 활용하여 이 프로세스를 시작하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 PTO 달력 템플릿으로 직원 휴가 상태를 추적하세요

중앙 집중식 HR 지식 기반 구축

하루 중 얼마나 많은 시간을 같은 질문에 반복적으로 답변하는 데 소비하고 계신가요? 이 시간 낭비의 대부분은 직원들이 적절한 지식 관리 시스템만 있다면 스스로 해결할 수 있는 질문들에서 비롯됩니다. 단지 어디서 찾아야 할지 모를 뿐이죠.

해결책은 단순히 더 많은 문서를 만드는 것이 아니라, 사람들이 실제로 찾아서 활용할 수 있는 문서를 만드는 것입니다.

ClickUp Docs로 중앙 집중식 HR 지식 기반을 구축하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이를 통해 모든 정책, 복리후생 가이드, 표준 운영 절차를 한곳에 보관할 수 있습니다. Docs는 업무와 통합되어 있으므로 작업 및 워크플로우에 직접 연결할 수 있습니다.

중첩된 페이지로 직관적인 탐색을 구현하여 지식을 체계적으로 정리하세요:

혜택: 건강보험 → 가입 단계 → 제공자 디렉토리

휴가 관리: 휴가 정책 → 휴일 일정 → 휴가 신청 프로세스

신규 입사자 온보딩: 첫 주 체크리스트 → 시스템 접근 권한 부여 → 팀 소개

생생한 문서이기 때문에 실시간 업데이트가 가능해 이메일로 떠도는 구식 PDF 버전의 위험을 제거합니다. 정책이 변경되면 47개의 흩어진 파일이 아닌 하나의 문서만 업데이트하면 됩니다.

더 나아가, 이 지식 기반을 ClickUp Brain의 AI 기반 검색과 연결하여 직원 질문에 즉시 답변할 수 있도록 하세요.

이를 통해 직원들은 평이한 영어로 질문을 하고 문서에서 직접 추출된 즉각적인 답변을 받을 수 있습니다. 이 간단한 기능은 직원 경험을 "인사팀에 이메일 보내고 기다리기"에서 "검색하고 즉시 찾기"로 변화시킵니다.

AI를 활용한 직원 감정 추적

직원 감정 분석을 이해하는 것은 선제적 인사 관리에 필수적입니다. 특히 일에서 몰입하는 직원이 21%에 불과한 상황에서 더욱 그렇습니다.

하지만 일상적인 관리자 업무 부담으로 인해 가장 먼저 미뤄지는 경우가 많습니다. 수동 설문조사 결과를 분석하거나 퇴사 인터뷰를 진행할 때쯤이면 이미 뒤처진 상태입니다. 문제가 되기 전에 트렌드를 포착할 수 있는 방법이 필요합니다.

이것이 바로 AI가 진정한 강점으로 작용하는 지점입니다. ClickUp Brain으로 모든 HR 워크플로우의 패턴을 분석하고 일상적인 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요.

요청 동향 파악: 특정 팀의 휴가 신청이 급증하는 것은 번아웃의 초기 경고 신호일 수 있으며, 이로 인해 이직률에 영향을 미치기 전에 개입할 수 있습니다.

피드백 주제 도출: AI가 ClickUp 양식 응답을 분석하여 AI가 ClickUp 양식 응답을 분석하여 직원 만족도 설문조사 질문에서 공통된 우려 사항이나 제안을 식별합니다.

조기 경고 신호 포착: 서로 분리된 정보 조각들을 연결함으로써, AI는 문제가 공식적인 불만이나 사직으로 확대되기 전에 이를 발견하는 데 도움을 줍니다.

AI가 인간이 감당할 수 없는 대규모 패턴 인식을 처리합니다. 이를 통해 HR 팀은 단순히 정보를 수집하는 데 그치지 않고, 그 통찰력을 바탕으로 실질적인 조치를 취할 수 있습니다. 행정 작업에 파묻히지 않을 때의 진정한 인사 운영이 바로 이것입니다.

ClickUp Brain으로 성과 평가 및 패턴 분석을 즉시 수행하세요

🎥 AI 도구가 HR 운영을 혁신하는 과정을 소개하는 이 개요 영상을 시청하여 실제 HR 현장에서 이러한 기술이 어떻게 적용되고 있는지 확인하세요:

AI가 반복적인 HR 작업을 어떻게 없애는지

" 자동화된 워크플로우 "와 "지능형 워크플로우" 사이에는 큰 차이가 있습니다.

기본적인 자동화는 단순하고 미리 정의된 규칙을 따르는 데 탁월합니다. 하지만 AI는 맥락을 이해함으로써 한 단계 더 나아가, 이전에는 너무 미묘해서 자동화하기 어려웠던 작업들을 처리할 수 있게 합니다.

관리된 출처의 상황 인식 답변

직원 문의사항을 인사팀에 전달하거나 정적인 FAQ에 의존하기보다, AI가 승인된 정책 문서에서 직접 답변을 찾아낼 수 있습니다.

응답이 HR이 관리하는 동일한 통제된 문서에 기반하기 때문에 응답 시간과 불일치를 동시에 줄입니다. 시스템이 질문에 답하지만, 진실의 근원은 그대로 유지됩니다.

구조화된 초안 생성 및 인적 검토

AI는 기존 언어, 템플릿, 과거 결정을 종합하여 직무 설명서, 정책 업데이트, 내부 공지, 온보딩 커뮤니케이션의 초안을 생성할 수 있습니다.

검토 과정 자체를 없애는 것은 아니지만, HR 팀의 일 속도를 늦추고 유사 문서 간 변형을 초래하는 반복적인 설정 작업을 제거합니다.

인사 워크플로우 전반에 걸친 운영 인텔리전스

AI가 작업 상태, 의존성 및 타임라인을 파악할 수 있을 때, 운영상의 문제가 확대되기 전에 이를 발견할 수 있습니다.

예시로는 반복적으로 지연되는 온보딩 단계를 식별하거나, 마감일이 임박한 규정 준수 작업을 강조 표시하거나, 정기적으로 지연을 유발하는 업무 인계를 표시하는 것이 포함됩니다. 이를 통해 HR 운영은 사후 대응적 정리에서 사전 예방적 관리로 전환됩니다.

이 시점에서 대부분의 팀은 '보조 역할의 AI'에 한계에 부딪힙니다. 진정한 효율성 증대는 AI가 단순히 제안만 하는 것이 아니라 실제 행동을 취할 때 비로소 실현됩니다.

AI 에이전트가 모델을 바꾸는 곳

에이전트 기반 시스템은 AI를 수동적인 역할에서 워크플로우의 능동적 참여자로 전환합니다. 에이전트는 일회성 프롬프트에 반응하는 대신 정의된 규칙, 권한 및 상황에 따라 지속적으로 운영됩니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 바로 이 계층에서 일하도록 설계되었습니다.

작업 공간 내에서 실행되는 이 노코드(No-code) 구성 가능 에이전트는 작업, 문서, 상태, 댓글 및 사용자 지정 필드에 접근할 수 있습니다. 시스템의 나머지 부분과 동일한 권한 모델 내에서 작동하므로, HR 팀이 이미 의존하고 있는 동일한 거버넌스 경계를 따릅니다.

기술적 관점에서 슈퍼 에이전트는 네 가지 요소를 결합합니다:

트리거: 작업 상태 변경, 신규 채용 기록 생성, 문서 업데이트와 같은 이벤트

지침: 각 시나리오에서 에이전트가 수행해야 할 작업을 정의하는 명확하고 감사 가능한 논리

작업 공간 컨텍스트: 인사 문서, 정책, 작업, 과거 결정 사항에 대한 실시간 접근

작업: 작업 생성 또는 업데이트, 댓글 게시, 승인 요청, 검토를 위한 상태 요약

HR 워크플로우에서 다음과 같은 활용 사례를 가능하게 합니다:

신규 입사자 추가 시 IT, 시설, 관리자를 아우르는 작업 생성으로 온보딩 조정

정책 확인 모니터링 및 마감일 미준수 시 자동 후속 조치

인적 검토 전 컨텍스트, 기존 결정 사항 및 지원 문서를 통합하여 승인 서류 패키지 준비

변경 사항과 추가 조치 필요 사항을 요약하여 인수인계 과정의 연속성 유지

중요한 점은 슈퍼 에이전트가 의사 결정자를 대체하지 않는다는 것입니다. 이들은 정의된 범위 내에서 작동하며, 승인 단계에서는 인간에게 이관하고, 모든 작업에 대해 감사 가능한 기록을 남깁니다. 그 결과 팀의 속도를 늦추는 반복적인 작업들이 지속적으로 실행됩니다.

ClickUp Accelerator: 첫날부터 10명의 HR 에이전트 활성화

HR 팀은 엔지니어링 작업이나 맞춤형 통합 없이도 사전 구축된 노코드 슈퍼 에이전트를 즉시 활성화할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 작업, 문서, 양식, 승인, 권한과 연결되어 있으므로 첫날부터 통제된 워크플로우 내에서 운영됩니다.

즉시 실행 가능한 10가지 인사 전용 에이전트는 다음과 같습니다:

🤖 인사 정책 답변 에이전트: 핸드북, 정책 문서, 내부 지식베이스에서 승인된 답변을 추출하여 직원 질문에 응답합니다.

ClickUp의 People Ops 답변 에이전트를 만나보세요

🤖 온보딩 오케스트레이터 에이전트: 신입 사원 진행 상황 추적, 작업 할당, 누락 서류 요청, 지연 발생 시 자동 에스컬레이션

🤖 퇴사 규정 준수 에이전트: 퇴사 전 접근 권한 제거, 자산 회수 및 문서화 단계가 완료되고 기록되도록 보장합니다.

🤖 휴가 및 유급휴가 처리 에이전트: 휴가 신청을 해석하고, 승인을 위해 전달하며, 기록을 업데이트하고, 관계자에게 알립니다.

🤖 채용 조정 에이전트: 면접 일정 관리, 후속 조치, 피드백 수집 및 후보자의 상태 업데이트를 처리합니다.

ClickUp의 온보딩 오케스트레이터 에이전트는 프로세스와 관련된 모든 작업을 추적합니다.

🤖 오퍼 및 계약 준비 에이전트: 오퍼 발행 전 승인, 보상 확정 및 서류 준비 상태를 검증합니다.

🤖 교육 및 자격증 추적 에이전트: 필수 교육 완료 현황을 모니터링하고 마감일 전에 직원이나 관리자에게 알림을 제공합니다.

🤖 성과 평가 주기 에이전트: 평가 단계를 추적하고 관리자에게 알림을 보내며, 입력된 내용을 체계적인 요약으로 정리합니다.

이 에이전트는 인사팀이 성과 업데이트를 전달하는 데 도움을 줍니다.

🤖 HR 수신함 자동 응답 에이전트: 반복적인 질문을 감지하여 자동으로 해결함으로써 인바운드 HR 티켓을 줄입니다.

🤖 HR 운영 보고 에이전트: 리더십을 위해 온보딩 상태, 미해결 문제, 규정 준수 위험에 대한 정기 요약 보고서를 생성합니다.

이 챗봇들은 HR 판단을 대체하기 위한 것이 아님을 명심하십시오. 이들은 단순히 HR 팀이 판단을 내리는 데 방해가 되는 트랜잭션 업무 처리를 흡수할 뿐입니다.

인사 관리자 부담 감소 효과가 입증된 메트릭들

관리 업무 부담을 줄이려는 노력이 실제로 효과를 내고 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

측정 없이서는 가장 훌륭한 계획조차 그 영향력이 불분명해져 사라질 수 있습니다. 더 나은 인력 관리 워크플로우에 대한 투자가 성과를 내고 있음을 입증하려면 올바른 메트릭을 추적해야 합니다.

추적해야 할 주요 메트릭 몇 가지는 다음과 같습니다:

시간 기반 메트릭

평균 요청 처리 시간: 휴가 신청이 승인되기까지 얼마나 걸리나요?

인사 응답 시간: 직원 문의에 얼마나 신속하게 답변하고 있나요?

신규 입사자 적응 완료 기간: 신입 사원이 완전히 생산성에 적응하는 데 얼마나 걸리나요?

볼륨 메트릭

셀프서비스 도입 현황: 정책 관련 문의 중 지식 기반을 통해 해결되는 비율과 직접적인 인사 부서 연락을 통한 해결 비율은 각각 얼마입니까?

자동화 활용도: 수동 처리 대비 자동화된 워크플로우를 통해 흐르는 요청 건수는 얼마나 될까요?

성과 메트릭

HR 팀 역량: 전략적 프로젝트에 팀이 매주 몇 시간을 할당할 수 있나요?

인사 부서에 대한 직원 만족도: 인사 부서의 대응 속도와 도움 제공 정도에 대한 설문조사 점수는 어떻게 되나요?

💡프로 팁: ClickUp 대시보드로 팀 성과와 프로젝트 진행 상황을 한눈에 파악하세요. 업무를 시각적으로 종합적으로 보여주는 대시보드는 관리 업무 부담 감소가 효율성과 용량 향상을 직접적으로 이끌어낸다는 확실한 증거가 됩니다. ClickUp 대시보드로 AI 요약 및 업데이트를 즉시 확인하세요

오늘부터 HR 관리자 업무 부담을 줄이는 방법

시작하기 위해 거대한 다달이 걸리는 변혁 플랜이 필요하지 않습니다. 키는 즉각적인 성과로 가시적인 가치를 즉시 제공하며 추진력을 구축하는 것입니다. 반복적 접근 방식은 프로세스를 관리 가능하게 느끼게 하고 빠르게 진행을 보여줍니다.

ClickUp의 도움을 받아 이를 실현하는 방법을 소개합니다. 🛠️

첫 주 실행 과제

시간 사용 현황 점검: HR 팀원들이 일주일 동안 실제 업무 시간 사용처를 추적하게 하여 명확한 기준선을 확보하세요.

상위 3대 문제점 파악: 가장 반복적이고 시간이 많이 소요되며 가장 큰 불만을 야기하는 작업을 정확히 찾아내세요.

하나의 자동화 워크플로우 설정하기: 가장 빈번한 요청 유형(보통 휴가 신청)부터 시작하여 간단한 자동화 시스템을 구축하세요.

첫 달 우선순위

기본 지식 기반 구축: ClickUp Docs 에 가장 자주 묻는 정책 질문 상위 10개에 대한 답변을 문서화하세요.

AI 검색 설정: ClickUp Brain에 새로운 HR 문서를 연결하여 직원 질문에 답변할 수 있도록 하세요.

단일 AI 에이전트 활성화: 특정 채팅 채널에서 일반적인 직원 문의를 처리하도록 간단한 AI 에이전트를 설정하세요.

지속적인 최적화

매월 대시보드를 검토하세요: 메트릭을 기반으로 자동화할 새로운 기회를 찾으십시오

지식 기반 확장: 팀의 받은 편지함으로 계속 접수되는 질문들을 바탕으로 새로운 문서를 추가하세요.

워크플로우 개선: 기존 프로세스에서 자동화 가능한 수동 단계를 지속적으로 찾아내십시오.

ClickUp으로 HR 관리자 부담을 없애세요

인사 관리의 행정적 부담은 단일 프로세스 문제에서 비롯되는 경우가 드뭅니다. 일, 맥락, 의사 결정이 너무 많은 시스템에 분산되어 있을 때 누적되며, 이는 변화가 발생할 때마다 팀이 이해를 재구성하도록 강요합니다.

이러한 마찰을 줄이는 첫걸음은 통합입니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 보고가 단일 관리형 작업 공간에 통합되면 일상적인 HR 업무 관리와 개선이 용이해집니다. 자동화로 업무를 원활히 진행하고, AI로 검증된 출처의 답변을 제공하며, 팀원들은 수동으로 업데이트를 모으지 않아도 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

ClickUp과 같은 플랫폼은 실행과 인텔리전스를 동일한 환경에 통합함으로써 이러한 변화를 지원합니다. 그 결과 HR 팀은 사람, 계획 수립, 그리고 경험과 판단력이 실제로 도움이 되는 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 HR 팀에게 시간을 돌려주세요. ✅

자주 묻는 질문

연구에 따르면, HR 전문가의 일 대부분을 행정 업무가 차지하는 경우가 많으며, 이는 인재 개발이나 유지 플랜과 같은 전략적 계획에 할애할 시간을 거의 남기지 않습니다.

기존 자동화는 사전 설정된 규칙을 따르는 반면, AI 기반 워크플로우는 맥락을 이해하고 정책 문의 답변이나 감정 동향 파악과 같이 기존에는 인간의 해석이 필요했던 작업을 처리할 수 있습니다.

ClickUp과 같은 통합 작업 공간을 활용하면 프로젝트 관리, 문서화, 커뮤니케이션을 결합하여 서비스 요청 관리, 정책 문서화, 온보딩과 같은 HR 워크플로우를 별도의 전문 도구 없이 관리할 수 있습니다.

투자 수익률에는 전략적 업무를 위한 회복된 HR 용량, 직원 요청 사항의 신속한 해결, HR 담당자의 번아웃 감소, 그리고 HR의 대응력에 대한 직원 만족도 향상이 포함됩니다.