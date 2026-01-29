클라이언트의 커뮤니케이션 과부하를 해결하기 위해 ClickUp 채팅과 AI 에이전트를 활용한 방법

매일같이 벌어지는 혼란, 끊임없는 알림, 그리고 과도한 커뮤니케이션. 지금 여러분 팀의 현실이 이렇다면, 믿어주세요. 여러분만 그런 게 아닙니다(특히 원격 근무를 한다면 더욱 그렇죠!).

지식 근로자의 83%가 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 의존합니다. 그러나 근무 시간의 거의 60%가 이러한 도구 간 전환과 정보 검색에 소모됩니다.

과제: 커뮤니케이션 과부하 해결하기

몇 달 전, 한 원격 클라이언트가 IPM Software의 저희 팀을 찾아와 "소통 불꽃놀이"라고 표현한 문제를 제기했습니다.

저는 IPM Software의 프로젝트 관리자인 Uriel Asamoa입니다. 저희는 분산된 팀을 위한 ClickUp 구현을 전문으로 합니다. 이 클라이언트가 처음 연락했을 때, 그들의 일상적인 커뮤니케이션은 다음과 같았습니다:

버그 보고서로 넘쳐나는 Slack 스레드

밤 11시까지 포함해 하루 종일 표준 운용 절차 (SOP)를 요청하는 WhatsApp 메시지들

끝없이 이어지는 이메일 체인은 너무 길어서 "책 한 권 분량의 장으로 나뉠 수도 있을 정도"였습니다.

중요한 결정, 업데이트, 요청 사항이 여러 도구에 흩어져 묻혀버렸습니다. 관리자들은 전체 상황을 파악할 수 없었습니다. 팀원들은 알림에 파묻힌 듯한 느낌을 받았습니다. 프로젝트 매니저로서 저는 그들의 PM들이 실제 상황을 이해하는 것이 얼마나 힘든지 느낄 수 있었습니다.

해결책: 내부 커뮤니케이션의 중앙화 및 자동화

도구를 더 추가하는 대신, 저는 정반대의 방법을 제안했습니다: 모든 커뮤니케이션을 이미 일이 이루어지고 있는 공간인 ClickUp으로 통합하세요.

ClickUp 커뮤니티 웨비나에서 저는 ClickUp 채팅과 슈퍼 에이전트를 활용해 이 팀의 커뮤니케이션 시스템을 완전히 재구축한 과정을 소개했습니다.

결과는? 회의 횟수 감소, "그 링크 어디 있었지?" 같은 질문 감소, 그리고 단 한 건의 지원 요청도 놓치지 않았습니다.

ClickUp으로 업무 분산에서 통합으로 나아가세요

그 과정을 공유해 드릴게요!

워크플로우: 내부 커뮤니케이션의 90%를 담당하는 세 가지 ClickUp AI 슈퍼 에이전트

이 팀은 이제 하루를 ClickUp 채팅에서 시작하고 끝냅니다.

저는 그들이 ClickUp에서 간단하지만 강력한 세 가지 '슈퍼 에이전트'를 만들도록 도왔습니다. 이제 이 슈퍼 에이전트들이 내부 커뮤니케이션의 대부분을 처리하고 있습니다:

흩어진 StandUp 업데이트를 대체하는 일일 운영 알림 에이전트 ClickUp wiki에서 직접 표준 운용 절차 (SOP)와 정책을 가져오는 내부 답변 담당자 채팅 메시지를 완성된 지원 작업으로 변환하는 지원 티켓 에이전트

각 에이전트는 간단한 아이디어를 기반으로 합니다: 작업이 이미 ClickUp에 존재한다면—프로젝트, 문서, 표준 운용 절차 (SOP), 작업—해당 작업에 대한 커뮤니케이션도 그곳에 있어야 합니다.

이는 제가 업무 확산(Work Sprawl)에 대해 생각하는 방식과 일치합니다: tool 간 전환으로 발생하는 비용은 단순히 낭비된 시간과 알림 과부하뿐만 아니라, 맥락 상실과 더딘 의사 결정까지 포함합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 매주 최대 3시간을 결정을 기다리며 허비한다고 상상해 보세요. 이는 직원 38%의 현실입니다. 👀 ClickUp으로 자동 승인, 역할 기반 작업 배정, 실시간 진행 상황 추적 등 업무 흐름을 유지하는 워크플로우를 설계하세요. 다음 단계가 무엇인지 고민하며 시간을 낭비하지 말고, 모든 단계에서 꾸준한 진전을 이루세요.

에이전트 1: ClickUp 채팅에 상주하는 일일 정렬 의식

ClickUp의 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 100명 규모의 조직에서 지식 근로자들이 주당 약 308시간을 회의에 할애할 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다!

제가 가장 먼저 해결한 것은 일일 업무 조율이었어요. 추가 회의를 만들지 않으면서도 팀의 도구 과다 사용을 줄이고 싶었죠.

업데이트가 Slack과 왓츠앱에 반반씩 흩어져 있고 가끔 이메일로도 오가면, 명확성은 어디에도 존재하지 않습니다. 더 나쁜 점은? 모든 것이 체계적이지 않다고 느껴져 결국 업데이트 자체를 건너뛰게 된다는 것입니다.

그래서 저는 그 혼란을 ClickUp 채팅 내 하나의 단일 루틴으로 대체하도록 그들과 함께 작업했습니다: 일일 운영 알림 에이전트입니다.

ClickUp에서 맞춤형, 코딩 불필요한 슈퍼 에이전트를 구축하여 일상 일을 간소화하고 가속화하세요

매일 아침, 이 AI 에이전트는 전용 ClickUp 채팅 채널에 짧고 친근한 프롬프트를 자동으로 게시하며 모든 구성원에게 다음을 공유해 달라고 요청합니다:

어제 그들이 일한 내용

오늘 그들이 계획 중인 일

그들의 길을 가로막는 장애물은 무엇인가요?

모든 내용이 단일 ClickUp 채팅 스레드에 통합되므로, 관리자는 여러 tools를 뒤지지 않고도 진행 상황과 장애 요소를 즉시 파악할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 소통 과부하를 줄이는 가장 빠른 방법은 맥락을 반복하지 않는 것입니다. 모든 ClickUp 채팅 채널은 프로젝트, 목록, 작업과 직접 연결되어 있으므로, "일について 이야기하기" 위해 Slack이 필요하지 않습니다. 이미 일 안에서 이야기하고 있기 때문입니다. 모든 업데이트는 영향을 미치는 대상과 연결된 상태로 유지됩니다. 채팅에서 바로 메시지를 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다(적절한 목록 + 소유자 지정). 팀원들이 Slack으로 이동하거나 Jira를 열거나, 또 다른 프로젝트 도구에 내용을 복사-붙여넣기할 필요가 없습니다. ClickUp 채팅으로 팀과 소통하고 채팅 창 내에서 작업을 생성하세요

회의가 아닌 몇 초 만에 요약된 StandUp

바로 여기서 ClickUp의 상황 인식 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 진정한 변화를 가져옵니다.

답변이 접수되면 ClickUp Brain이 전체 스레드를 간결한 일일 요약으로 요약해 관리자가 단 몇 분 만에 확인할 수 있게 합니다. 20분 정기 회의 대신 다음과 같은 체계적인 요약본을 훑어보기만 하면 됩니다:

완료된 작업

계획된 내용

어디서 막히는지

ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 작업 공간의 작업 활동을 요약하세요

⚡️ 실제 효과: 이 워크플로우를 도입한 후, 리더십 조정 회의 시간이 약 20분에서 3분으로 단축되었습니다. 필요한 모든 정보가 이미 ClickUp에 있었기 때문입니다.

더 이상 사람을 쫓아다니지 않아도 되고, 업데이트를 쫓아다니지 않아도 되며, 20분짜리 StandUp 회의도 필요 없습니다.

이미 알림 피로감에 시달리던 원격 팀에게 이 기능만으로도 일상 일이 훨씬 수월해졌습니다.

에이전트 2: ClickUp wiki에서 직접 내용을 읽어주는 내부 답변 에이전트

두 번째 상담원은 거의 모든 도입 과정에서 목격되는 보편적인 문제, 즉 반복적인 "~는 어디 있나요?"라는 질문을 해결합니다.

성장 중인 많은 팀과 마찬가지로, 이 회사도 같은 내부 질문에 반복적으로 답해야 하는 상황에 처해 있었습니다:

"온보딩 가이드는 어디 있나요?"

"휴가 정책은 어떻게 되나요?"

"타임시트는 어떻게 제출하나요?"

답변은 기술적으로는 내부 문서와 표준 운용 절차 (SOP)에 존재했지만, 일상 일을 처리하는 와중에 그 답을 찾아내려는 사람은 아무도 없었습니다.

그래서 저는 회사 ClickUp wiki에서 직접 내용을 읽어오는 내부 답변 에이전트를 ClickUp 채팅에 설정했습니다.

이제 관리자에게 직접 문의하지 않고도 누구나 ClickUp 채팅을 열어 "휴가 정책이 어떻게 되나요?"와 같은 질문을 할 수 있습니다. 백엔드에서는 에이전트가 ClickUp 문서에서 관련 표준 운용 절차 (SOP)와 정책을 검색한 후, 정책의 핵심 내용을 명확하고 간결하게 요약하여 답변합니다.

클릭업 에이전트로 작업 공간의 지식을 활용하세요. 에이전트가 여러분을 대신해 작업, 문서, 채팅을 검색해 드립니다.

⚡️ 실제 효과: 팀과의 대화 결과, 이 에이전트 하나만으로도 반복되는 내부 문의가 절반 이상 감소한 것으로 추정됩니다. 이는 관리자의 업무 방해가 줄어들고, 집중 작업을 방해하는 "간단한 질문"이 현저히 감소했음을 의미합니다.

🔑 이미 ClickUp wiki나 SOP hub를 운영 중이라면, 이 패턴을 쉽게 적용할 수 있습니다:

정책, 사용 방법, 인사 정보를 ClickUp 문서에서 중앙 집중화하세요 ClickUp Brain과 Super Agents를 활용해 해당 정보를 채팅 창에 바로 표시하세요 팀원들에게 담당자에게 직접 문의하기 전에 "먼저 에이전트에게 문의하라"고 권장하세요

기존 지식을 실제로 활용 가능하게 만드는 컨텍스트 기반 AI 활용의 교과서적인 예시입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 최근 조사에 따르면 지식 근로자의 약 33%가 필요한 맥락을 파악하기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보냅니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 손쉽게 접근할 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain과 함께라면 맥락 전환은 과거의 일이 됩니다. 작업 공간에서 바로 질문만 하면 ClickUp Brain이 작업 공간 및/또는 연결된 타사 앱에서 정보를 찾아줍니다!

에이전트 3: "사이트가 다운되었습니다" 메시지를 실제 지원 티켓으로 전환하기

세 번째 에이전트가 커뮤니케이션과 실행 사이의 연결 고리를 닫습니다.

변경 전에는 지원 요청이 사방에서 쏟아졌습니다:

긴급 버그가 Slack 채널에 떨어지면

잘못된 사람에게 WhatsApp 메시지가 전송될 수 있습니다

이메일은 소유자에게 전달되기까지 세 번이나 전달되어야 했습니다

당연하게도, 요청 사항 중 약 10%는 혼란 속에서 그냥 사라졌습니다.

이를 해결하기 위해 저는 팀이 ClickUp 채팅 내에 지원 티켓 에이전트를 생성하도록 도왔습니다.

🔑 작동 방식은 다음과 같습니다:

예를 들어 팀원이 ClickUp 채팅에 다음과 같은 메시지를 남깁니다:“내부 웹사이트가 다운되었습니다. 확인해 주실 분 계신가요?” 그리고 스크린샷을 첨부 파일로 첨부합니다. AI 에이전트는 인간처럼 메시지를 '읽어' 이해하고, 단순한 질문이 아닌 문제점을 설명하고 있음을 파악하여 ClickUp에 자동으로 지원 티켓을 생성합니다. 에이전트는 명확한 설명을 작성하고, 원본 채팅 메시지로의 링크를 포함하며, 해당 스레드에 간단한 확인 메시지를 게시하여 보고자가 내용이 기록되었음을 알 수 있도록 합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 팀원처럼 작동하여 일이 계속 진행되도록 합니다

팀원들은 단순히 채팅에서 문제를 설명할 뿐입니다. ClickUp AI가 그 메시지를 체계적인 작업으로 전환하는 복잡한 작업을 대신합니다.

⚡️ 실제 성과: 이 에이전트 도입 후, 회사는 지원 요청 10건 중 1건을 처리하지 못하던 상황에서 단 한 건도 놓치지 않게 되었습니다. 이제 모든 것은 실제 업무가 이루어지는 곳, 즉 ClickUp 내에서 처리됩니다.

이미 ClickUp 작업에서 버그나 요청 사항을 추적하고 있다면, 이 패턴은 채팅을 또 하나의 막다른 커뮤니케이션 채널이 아닌 체계적인 일의 진입점으로 전환시킵니다.

이 접근법이 효과적인 이유: 커뮤니케이션은 일이 이루어지는 바로 그곳에서 이루어집니다

마법은 AI에만 있는 것이 아닙니다—일과 커뮤니케이션을 모두 아우르는 단일 공간으로 ClickUp을 선택하는 데 있습니다.

대화를 ClickUp 채팅으로 이동시키고 에이전트로 강화함으로써, 저희는 이 팀이 다음과 같은 성과를 거두도록 지원했습니다:

문서 요청을 위한 Slack 알림을 없애세요

긴급한 문제로 인한 밤늦은 WhatsApp 스레드는 이제 그만

흩어진 일일 업데이트를 하나의 검색 가능한 채팅 스레드로 대체하세요

모든 지원 요청을 실제 작업으로 캡처하세요

시간이 지나면서, 우리가 구축한 것을 설명하기 위해 간단한 모토를 사용하기 시작했습니다:

일이 이루어지는 곳에 커뮤니케이션이 함께하면, 팀은 노력하지 않아도 더 빠르게 움직입니다.

팀이 ClickUp을 '또 다른 앱'이 아닌 업무의 통합 지휘 센터로 활용할 때, 바로 이런 변화를 실현하는 것이 제가 가장 좋아하는 일입니다. ClickUp 채팅, 문서, AI 기반 에이전트 같은 기능들은 내부 커뮤니케이션을 작업, 자동화, 보고와 직접 연결합니다.

다른 팀들이 ClickUp AI와 에이전트를 활용해 업무 확산(Work Sprawl)을 어떻게 해결하는지 궁금하다면, AI 융합이 업무 확산을 해결하는 방법이나 리더들이 ClickUp으로 AI 변화 관리를 어떻게 접근하는지 같은 사례를 살펴보세요.

소통 과부하에 작별을 고하세요: 여러분의 작업 공간에서 바로 시도해 보세요

가장 큰 깨달음? 커뮤니케이션 격차를 해결하기 위해 더 많은 tools가 필요한 게 아닙니다. 필요한 건 그 커뮤니케이션을 위한 더 나은 홈뿐입니다.

이 구현 사례의 패턴을 활용하면 소규모로 시작해 점차 확장할 수 있습니다:

ClickUp 채팅에서 하나의 정렬 의식으로 시작하세요 데일리 StandUp 또는 운영 채널 생성 매일 알림을 게시하고 답변을 요약하는 간단한 AI 에이전트 추가 일일 StandUp 또는 운영 채널 생성하기 매일 알림을 게시하고 답변을 요약하는 간단한 AI 에이전트를 추가하세요 기존 문서를 내부 답변 엔진으로 전환하세요 표준 운용 절차 (SOP), 정책, 사용법을 ClickUp 문서에 중앙 집중화하세요 사용자가 수동으로 검색하도록 강요하지 않고 답변을 채팅으로 끌어오는 에이전트를 연결하세요 ClickUp 문서에서 표준 운용 절차 (SOP), 정책 및 사용 방법을 중앙 집중화하세요 사람들이 수동으로 검색하도록 강요하지 않고 답변을 채팅으로 가져오는 에이전트를 연결하세요 채팅에서 바로 ClickUp 작업으로 문제 전달 어떤 유형의 메시지가 티켓으로 전환되어야 하는지 결정하세요(버그, 인시던트, 긴급 요청) AI 에이전트가 자동으로 작업을 생성하고, 맥락을 첨부하며, 수신 확인을 처리하도록 하세요 어떤 유형의 메시지가 티켓으로 전환되어야 하는지 결정하세요(버그, 인시던트, 긴급 요청) AI 에이전트가 자동으로 작업을 생성하고, 관련 첨부 파일을 첨부하며, 수신 확인을 처리하도록 하세요

일일 StandUp 또는 운영 채널 생성하기

매일 알림을 게시하고 답변을 요약하는 간단한 AI 에이전트를 추가하세요

ClickUp 문서에서 표준 운용 절차 (SOP), 정책 및 사용 방법을 중앙 집중화하세요

사람들이 수동으로 검색하도록 강요하지 않고 답변을 채팅으로 가져오는 에이전트를 연결하세요

어떤 유형의 메시지가 티켓으로 전환되어야 하는지 결정하세요(버그, 인시던트, 긴급 요청)

AI 에이전트가 자동으로 작업을 생성하고, 관련 첨부 파일을 첨부하며, 수신 확인을 처리하도록 하세요

이러한 워크플로우를 개선해 나가다 보면, 클라이언트가 경험한 것과 동일한 변화를 목격하게 될 것입니다: 더 적은 도구, 더 적은 혼란, 그리고 실제로 업무를 처리하는 데 더 많은 시간을 할애하게 됩니다.

시작하는 데 필요한 건? Free ClickUp 계정만 등록하세요! ✨

유리엘 아사모아는 팀의 명확성, 일관성, 자동화를 지원하는 ClickUp 구현 파트너사인 IPM Software의 프로젝트 관리 담당자입니다. 그는 추가 도구 없이도 커뮤니케이션 혼란을 해소하고 일상 업무를 간소화하며 생산성을 높이는 ClickUp 솔루션 구축을 전문으로 합니다.