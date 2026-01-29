팀에서 독립형 AI 도구를 사용해 소셜 미디어 달력을 구축해 본 적이 있다면, 아마도 다음과 같은 문제 중 하나 이상을 겪어 보셨을 것입니다.

게시 일정을 만들기 위해 콘텐츠를 다른 tool로 옮겨야 했습니다

AI 도구 내에서 직접 게시를 자동화하는 방법은 없었습니다.

시각적 자산은 완전히 다른 곳에 존재했습니다

그리고 상태 업데이트는 대부분 다른 tool에서 수동으로 추적되었습니다.

'무료' AI 설정으로 시작했던 작업은 금세 흩어진 탭, 분실된 파일, 버전 혼란으로 이어져 팀 전체의 업무 속도를 늦췄습니다.

이 가이드는 Google 스프레드시트의 Gemini를 활용해 기능적인 소셜 미디어 달력을 구축하는 방법을 단계별로 설명합니다. 번거로운 과정 없이 간편하게 진행할 수 있습니다.

더 중요한 점은, AI 지원 계획에서 ClickUp과 같은 무료 올인원 프로젝트 작업 공간으로 전환할 때 어떤 변화가 일어나는지 확인할 수 있다는 것입니다. 아이디어, 자산, 일정, 실행이 실제로 함께 존재하는 공간이죠.

시작해 보세요!

소셜 미디어 달력이란 무엇인가요?

소셜 미디어 달력은 향후 게시할 콘텐츠를 체계적으로 정리하는 계획 문서로, 워크플로우를 수동적 대응에서 전략적 계획으로 전환합니다. 이는 전체 콘텐츠 플랜의 단일 정보 원천 역할을 합니다.

잘 구성된 소셜 미디어 달력에는 일반적으로 다음과 같은 핵심 구성 요소가 포함됩니다:

게시 일정: 각 콘텐츠별 날짜 및 시간

플랫폼 할당: 각 게시물이 목표로 하는 네트워크(예: Instagram, 링크드인, 틱톡 등)

콘텐츠 카테고리: 메시지 전달을 안내하는 테마, 캠페인 또는 콘텐츠 기둥

초안 작성 및 시각 자료: 검토 준비 완료된 캡션, 해시태그, 미디어 파일

상태 추적: 각 게시물의 현재 단계(예: 초안, 승인 대기, 예약됨, 게시됨)

소셜 미디어 달력에 제미니를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

소셜 미디어 콘텐츠 달력을 처음부터 만드는 것은 엄청나게 시간이 많이 소요되며, 솔직히 말해서 많은 팀이 프리미엄 AI 플랫폼을 위한 예산을 확보하지 못하고 있습니다.

그런데 놀랍게도? 제미니는 무료이며 Google Workspace에 직접 통합되어 있습니다.

Google Workspace를 이미 사용하는 소규모 팀에게 Gemini는 AI 지원 콘텐츠 기획 및 협업을 위한 접근성 높은 진입점을 제공합니다.

초기 아이디어 구상과 초안 작성에 도움이 되며, 채팅 인터페이스를 Google 스프레드시트에서 활성화할 수 있어 독립형 AI 도구보다 AI 출력물을 수동으로 복사하여 붙여넣기하는 번거로움을 조금 더 쉽게 처리할 수 있습니다.

Google 스프레드시트는 여러 에디터, 댓글, 버전 기록과 같은 기본 협업 기능을 제공하여 팀원들이 동시에 달력 작업을 진행할 수 있습니다.

하지만 본격적인 달력 관리에 있어 이 도구의 한도에 대해 현실적인 기대를 갖는 것도 중요합니다. 훌륭한 시작점이지만, 많은 팀이 스프레드시트 기반 솔루션의 한도를 빠르게 느끼게 됩니다. 이 블로그 후반부에서 그러한 한도점에 대해 논의하겠습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 콘텐츠 작성, 편집, 이메일 작성 등 콘텐츠 생성에 AI를 활용합니다. 그러나 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 도구와 작업 공간 같은 서로 다른 도구 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지한 상태로 작업할 수 있습니다.

제미니로 소셜 미디어 달력 만드는 법: 단계별 가이드

모호한 설명이나 지나치게 기술적인 가이드에 압도되기 쉽습니다. 따라서 명확하고 간단한 달력 구축 과정을 원한다면 이 방법이 훌륭한 출발점이 될 것입니다.

1단계: Google 스프레드시트 구조 설정하기

새 Google 스프레드시트를 생성하여 시작하세요. 첫 단계는 각 게시물에 대해 추적해야 할 모든 필수 정보를 위한 열을 추가하여 달력의 기본 구조를 구축하는 것입니다.

다음 항목별로 열을 생성하세요: 날짜, 플랫폼, 콘텐츠 유형, 주제/테마, 캡션, 해시태그, 시각적 노트, 상태, 최종 게시물 링크. 이 구조를 통해 콘텐츠 기획부터 작성, 추적까지 필요한 모든 요소를 포괄적으로 관리할 수 있습니다.

Google 스프레드시트에서 구축할 수 있는 샘플 구조

정리하기 위해 매월 별도의 탭을 생성하거나 플랫폼별, 상태별로 콘텐츠를 분류하는 필터를 활용하세요. 플랫폼별로 행을 색상 코딩하면 달력을 한눈에 파악하기 더 쉬워집니다.

다만 이 설정은 수동으로 진행되며, 새로운 계획 기간마다 재구축해야 한다는 점을 명심하세요.

2단계: Google 스프레드시트에서 Gemini AI 활성화하기

다음으로 Google 스프레드시트 내에서 Gemini를 활성화해야 합니다. 일반적으로 도움말 메뉴에서 Gemini 기능을 찾거나 사이드 패널의 Gemini 아이콘을 통해 접근할 수 있습니다.

Google 스프레드시트를 통해

Gemini 사용 가능 여부는 특정 Google Workspace 플랜과 조직의 관리자 설정에 따라 달라집니다. 일부 사용자는 기능이 표시되기 전에 IT 부서에 접근 권한을 요청해야 할 수 있습니다.

또한, 스프레드시트 내 Gemini는 독립형 Gemini 채팅 인터페이스와 달리 스프레드시트 작업 지원을 위해 설계되었습니다.

3단계: Gemini 프롬프트로 콘텐츠 아이디어 생성하기

스프레드시트 설정이 완료되면 제미니 패널을 열고 아이디어를 구상하세요. 구체적인 프롬프트를 사용해 관련성 높은 아이디어를 얻으세요. 예시: "지속 가능한 패션 브랜드의 여름 컬렉션에 초점을 맞춘 Instagram 게시물 아이디어 10개를 생성해 주세요"라고 요청할 수 있습니다.

via Computer World

Gemini가 제공한 내용을 달력의 해당 셀에 복사하여 붙여넣기하세요. 이후 프롬프트를 반복적으로 수정하며 아이디어를 더욱 다듬을 수 있습니다.

주목할 주요 한계점은 Gemini가 과거 콘텐츠를 기억하지 못한다는 점입니다. 따라서 이미 다룬 주제를 제안할 수 있습니다.

4단계: 게시 일정 수립하기

이제 콘텐츠 아이디어에 날짜와 시간을 할당할 차례입니다. 게시 일정은 각 플랫폼에서 목표 고객이 가장 활발히 활동하는 시간을 기준으로 설정해야 합니다. 확실하지 않다면 소셜 미디어 분석 데이터를 확인하여 최대 참여 시간대를 파악하세요.

콘텐츠를 주간 및 월간 단위로 균등하게 스페이스하여 팔로워에게 부담을 주지 않으면서도 꾸준한 존재감을 유지하세요.

하지만 잠깐, 막히는 부분이 있죠? 이 단계에서 드러나는 주요 문제점은 스프레드시트에서 일정을 관리하는 작업이 완전히 수동이라는 점입니다. 별도의 tool 없이는 게시 자동화나 알림 설정이 불가능합니다.

Gemini를 활용해 플랫폼별 맞춤형 매력적인 문구를 작성하세요. 예를 들어 다음과 같이 프롬프트할 수 있습니다: "원격 근무의 미래에 대해 150자 미만의 전문적이면서도 대화체 느낌의 LinkedIn 캡션을 작성해 주세요."

해시태그 연구를 위해 다음과 같은 문구를 시도해 보세요: "Instagram에 게시할 홈 정리 관련 게시물에 적합한 해시태그 10개를 제안해 주세요. 인기 태그와 틈새 태그를 혼합하여 포함해 주세요."

6단계: 달력 검토 및 수정

최종 확정 전에는 반드시 사람이 검토해야 합니다. AI는 허구적인 내용을 생성할 수 있기 때문입니다. 검토 방법은 다음과 같습니다:

교육성 게시물, 사고 리더십 콘텐츠, 제품 하이라이트 등 콘텐츠 다양성을 점검하여 균형을 유지하고, 다양한 구매자 여정의 단계별 문제점을 다루고 있는지 확인하세요.

모든 AI 출력이 브랜드 가이드라인과 일관되도록 확인하기

모든 게시물이 광범위한 마케팅 목표와 부합하는지 확인하기

도구가 제공하는 모든 정보가 정확하고 최신 상태인지 확인하세요.

6단계: 협업하고 반복 개선하기

이 시점에서 Google 스프레드시트를 팀원들과 공유하고 댓글 기능을 활용해 피드백을 수집할 수 있습니다.

이 단계에서도 Google 스프레드시트의 한도를 느끼게 될 것입니다.

승인 워크플로우 관리가 번거롭고, 게시물 상태를 추적하거나 검토 완료 시 자동 알림을 받을 명확한 방법이 없어 협업 속도가 느리게 느껴질 것입니다.

💡 전문가 팁: Google 스프레드시트에서 소셜 미디어 달력 구조를 처음부터 만들지 말고, ClickUp의 현대식 소셜 미디어 달력 템플릿을 활용하세요. 기본적으로 상태, 타임라인, 담당자, 자료 공간 등이 포함되어 즉시 사용 가능하므로 수동으로 구조를 재구성하거나 스프레드시트 한도를 극복할 필요가 없습니다. 계획의 체계성과 유연성을 유지하면서도 사용 가능한 달력을 빠르게 구축할 수 있는 방법입니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 보기와 소셜 미디어 달력 템플릿으로 소셜 미디어 달력을 관리하고 여러 채널에 게시하세요.

소셜 미디어 달력 기획을 위한 최고의 제미니 프롬프트 10가지

이미 다른 일상 작업에 AI를 활용하고 있다면, AI로부터 일반적이고 도움이 되지 않는 결과를 얻는 것이 흔한 경험이라는 것을 알고 있을 것입니다. 소셜 미디어 달력을 위해 AI를 사용할 때도 이 점은 달라지지 않습니다.

그렇다면 어떻게 진정으로 유용하고 고품질의 결과를 얻을 수 있을까요? 간단합니다. 매우 구체적이고 선별된 프롬프트를 사용하세요. 제미니의 결과물은 입력한 프롬프트만큼만 우수해집니다. 마치 자동차를 운전하는 것처럼 생각하세요: 여러분이 운전대를 잡은 운전자입니다. 어떤 방향으로 조향하든, 제미니는 그 방향을 따릅니다.

다음 프롬프트는 시작하기에 좋은 지침입니다. 필요에 따라 수정하고 반복해 보세요:

1. 콘텐츠 아이디어 구상을 위한 프롬프트

(B2B 소프트웨어) 기업을 대상으로 프로젝트 관리자를 타겟팅하며 팀 생산성 향상이라는 주제로 15개의 소셜 미디어 게시물 아이디어 생성하기

밀레니얼 세대를 위한 (금융 리터러시) 관련 교육적 게시물 10가지 콘셉트 개발 (틱톡 비디오 시리즈에 적합한)

(가족 운영 레스토랑)의 인간적인 면모를 보여줄 수 있는 비하인드 스토리 콘텐츠 아이디어 5가지를 제안하세요.

(반려동물 용품 브랜드)를 위한 8가지 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 프롬프트 목록: 관객 참여와 사진 제출을 장려하기 위해

2. 캡션 작성 프롬프트

(신제품 출시) 관련 게시물에 사용할 Instagram 캡션 3가지 버전을 작성하세요. 흥미로운 도입부, 핵심 혜택, 명확한 행동 유도 문구를 포함하세요.

비전문가 대상에게 공급망 물류 개념을 설명하는 5개의 트윗으로 구성된 Twitter/X 스레드 초안 작성하기

최근 트렌드를 인용하여 (광고 분야의 AI) 주제에 대한 (마케팅 에이전시)의 사고 리더십을 위치하는 LinkedIn 캡션 작성하기

3. 해시태그 연구를 위한 프롬프트

Instagram에 (비건 베이킹) 관련 게시물에 사용할 20개의 태그 제안: 100만 개 이상의 게시물이 있는 인기 태그와 5만 개 미만의 게시물이 있는 틈새 태그를 혼합하여

지속 가능한 여행에 관한 게시물을 위해 세 가지 다른 해시태그 세트를 만드세요: - 광범위한 도달을 위한 세트 - 커뮤니티 구축을 위한 세트 - (발리)와 같은 특정 위치를 위한 세트

이번 달 (게임 산업) 관련 콘텐츠에서 현재 유행하는 해시태그는 무엇인가요?

전문가 팁💡: 아이디어 구상 시 ClickUp Brain과 같은 컨텍스트 인식 AI를 활용해 프롬프트를 생성하세요. 왜냐하면? 이 AI는 작업 공간에 직접 내장되어 있어 여러분의 작업, 문서, 댓글, 타임라인을 이해하며, 단순히 여러분이 요청한 내용만이 아닌 팀이 현재 진행 중인 작업에 기반한 답변을 제공하기 때문입니다.

소셜 미디어 달력 제작에 Gemini와 Google 스프레드시트를 사용할 때의 한계점

스프레드시트 달력을 구축하는 데 시간을 투자했고, 한동안은 잘 작동했습니다. 하지만 팀이 성장하고 콘텐츠 전략이 복잡해지면서 AI 지원 스프레드시트로는 더 이상 충분하지 않다는 점을 깨닫게 됩니다. 왜일까요?

아직 그 이유를 정의할 단어를 모르겠지만, 우리가 대신 답해 드리겠습니다. 바로 '업무 분산'입니다. 서로 소통하지 못하는 여러 개의 분리된 tools에 업무 활동이 분산되는 현상을 말합니다.

플랜은 스프레드시트에, 시각적 자료는 Google 드라이브에, 팀 논의는 이메일이나 스프레드시트 댓글에, 실제 일정 관리와 게시 작업은 또 다른 tool에서 이루어집니다.

기업들이 평균 101개의 서로 다른 애플리케이션을 사용하면서, 이처럼 단절된 시스템은 지속적인 작업 전환을 강요하고 팀이 혼란 없는 소셜 미디어 콘텐츠 전략을 유지하는 것을 불가능하게 만듭니다. 이것이 바로 소셜 미디어 캘린더에 Gemini와 Google 스프레드시트를 사용하는 주요 한계점입니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

직접 게시 불가: 콘텐츠를 실제로 게시하려면 모든 것을 별도의 스케줄링 tool로 수동으로 복사해야 합니다.

분리된 자산: 시각적 파일들이 별도의 폴더에 저장되어 버전 관리 문제가 발생하고, 어떤 이미지가 어떤 게시물과 연결되는지 혼란을 초래합니다.

수동 추적: 상태 업데이트는 누군가가 드롭다운 메뉴 변경을 기억해야 하며, 워크플로우를 유지하기 위한 자동 알림이 없습니다.

성과 통합 불가: 게시물 성과 데이터를 달력에 연결하여 효과적인 콘텐츠와 그렇지 않은 콘텐츠를 확인할 수 없습니다.

제한된 AI 컨텍스트: Gemini는 Gemini는 브랜드 가이드라인이나 과거 대화를 기억하지 못하므로, 매번 프롬프트마다 요구사항을 다시 설명해야 합니다.

협업 마찰: 셀에 대한 댓글은 맥락이 부족하며, 콘텐츠가 제때 검토 및 승인되도록 보장하는 체계적인 워크플로우가 없습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 기록되어 있거나, 별도의 도구에 문서화되어 있어 팀원들이 업무를 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 단일 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 작업이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 Teams가 무엇을 만들어낼 수 있을지 상상해 보세요!

Gemini보다 더 나은 대안으로 ClickUp 활용하기

ClickUp의 통합 작업 공간은 아이디어 구상, 생성, 실행을 전체 워크플로우와 하나의 플랫폼에서 결합하여 소셜 미디어 달력을 더 쉽게 만들 수 있게 합니다.

기존 방식:📌 제미니 → Google 스프레드시트 → Google 드라이브 → 이메일 → 게시 tool

제공되는 기능:📌 AI, 스프레드시트, 달력, 채팅, 문서, 일정 관리, 이미지, 작업, 워크플로우가 한곳에 통합된 스페이스.

이제 소셜 미디어 달력이 실제 일과 직접 연결됩니다. 스프레드시트를 넘어선 팀을 위한 자연스러운 진화입니다. ✨

ClickUp Brain MAX로 소셜 미디어 플랜을 완벽하게 관리하세요

ClickUp으로 소셜 미디어 달력 생성 및 관리하기

AI 도구와 달력 사이의 끝없는 복사-붙여넣기를 멈추세요. 작업 공간에 직접 내장된 컨텍스트 인식 AI인 ClickUp Brain을 사용하면 콘텐츠를 계획하고 생성하는 바로 그 자리에서 소셜 미디어 달력을 구상하고 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain과 ClickUp Brain MAX (데스크탑 AI 어시스턴트)는 콘텐츠 아이디어를 생성하고 실행하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 모든 일의 맥락을 파악하고 있기 때문에 10개의 탭을 열어둘 필요 없이 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

기존 작업과 프로젝트를 참조하여 맥락을 파악한 후, 브랜드와 현재 진행 중인 계획에 직접적으로 연관된 아이디어를 생성합니다. 모든 과정이 ClickUp 문서 내에서 이루어지므로 매번 프롬프트마다 브랜드나 목표를 재설명할 필요가 없습니다.

그뿐만 아니라 생성된 달력을 Docs에서 ClickUp 달력 보기에 연결하여 전체 콘텐츠 플랜을 한눈에 확인할 수 있으며, 각 게시물이 작업으로 표시됩니다.

ClickUp의 달력 보기로 전체 소셜 미디어 일정을 한눈에 파악하세요

이것은 단순한 정적 입력이 아닙니다. 각 작업에는 필요한 모든 세부사항을 포함할 수 있습니다:

담당자 지정으로 각 게시물의 작성, 디자인, 게시 책임자를 명확히 할당하고, 마감일 설정을 통해 콘텐츠 생성 과정의 각 단계별 기한을 설정하며, 첨부 파일을 활용해 시각적 자산을 해당 게시물에 직접 연결하여 버전 관리 문제를 해결하세요.

ClickUp 작업을 활용해 마찰 없이 작업과 마감일을 할당하세요

변경이 필요하신가요? ClickUp의 드래그 앤 드롭 일정 재조정 기능을 사용해 작업을 새 날짜로 이동시키기만 하면 됩니다. ClickUp 캘린더 동기화 기능을 활용하면 팀의 단일 정보 원천으로 ClickUp을 유지하면서 개인 Google 캘린더와의 가시성도 유지할 수 있습니다.

🎥이 비디오에서는 마케팅에 AI를 활용하는 더 많은 방법을 보여드립니다👇🏽

그리고 모든 것을 하나로 연결하기 위해, ClickUp 자동화는 특정 작업에 따라 다음 작업을 자동으로 트리거합니다.

예를 들어, 자동화를 통해 작가가 초안을 완성하는 즉시 그래픽 디자이너에게 알릴 수 있고, 작업 상태가 변경될 때 실시간 업데이트를 받거나, 게시물이 검토 준비가 되었을 때 즉시 알 수 있습니다. 이를 통해 수동적인 후속 조치 없이도 콘텐츠 파이프라인이 원활하게 진행되도록 유지할 수 있습니다.

스프레드시트 관리에 시간을 낭비하지 마세요. ClickUp 자동화로 소셜 미디어 달력을 자동 운영하세요.

ClickUp으로 나만의 맞춤형 달력 구축하기

스프레드시트와 독립형 AI 도구로 시작할 수는 있지만, 콘텐츠 워크플로우를 완전히 해결해주진 못합니다. Google 스프레드시트의 Gemini를 사용하면 아이디어 구상, 초안 작성, 정리까지 가능하지만, 실행은 여전히 별도의 도구에서 이루어집니다.

ClickUp은 판도를 바꿉니다. AI 기반 아이디어 구상, 콘텐츠 기획 및 생성, 첨부 파일 관리, 일정 조정, 협업, 실행을 단일 작업 공간에 통합합니다.

따라서 소셜 미디어 달력은 단순한 플랜이 아닌 실행 가능한 일이 됩니다.

연결되지 않은 도구들 사이에서 콘텐츠를 옮기는 일을 그만두고, 대신 달력이 여러분을 위해 일하게 하세요.

스프레드시트를 넘어 소셜 미디어 워크플로우 전체를 한곳에 통합할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요 ✨ 통합 작업 공간이 팀의 소셜 미디어 콘텐츠 기획을 어떻게 변화시키는지 확인해 보세요. 🙌

자주 묻는 질문

Gemini는 게시물용 텍스트 생성을 도와줄 수 있지만, Google 캘린더에서 이벤트를 직접 생성하거나 관리할 수는 없습니다. 이를 위해서는 수동으로 처리하거나 직접 연동되는 tools를 사용해야 합니다.

Google 스프레드시트 캘린더는 기본적인 계획 수립을 위한 무료 시작점이지만, 전용 소셜 미디어 tools가 제공하는 게시 기능, 자산 관리, 통합 분석 기능은 부족합니다.

가장 효과적인 프롬프트는 매우 구체적입니다. 업종, 목표 고객, 주요 주제, 원하는 게시물 수를 포함하세요. 예시: "25~40세 여성을 대상으로 하는 B2C 스킨케어 브랜드를 위한 소셜 미디어 게시물 아이디어 30개를 생성하세요. 주별 및 콘텐츠 유형별로 정리된 형태로."

Gemini는 게시물 자동 예약 또는 게시, 시각적 자산 저장, 게시물 성과 추적, 세션 간 브랜드 가이드라인 유지, 구조화된 승인 워크플로우 관리 기능을 제공하지 않습니다.