ClickUp, 세계 유일의 역할 기반 AI 어시스턴트 출시

*ClickUp AI는 다양한 유형의 일에 AI를 활용하는 데 따르는 추측을 없애줍니다

샌디에이고, 2023년 5월 4일 — 일들을 한곳에 통합하는 생산성 플랫폼 ClickUp은 오늘, 사람들의 일 방식을 영원히 바꿀 혁신적인 AI 솔루션인 ClickUp AI의 출시를 발표했습니다. ClickUp 플랫폼에 기본 탑재된 ClickUp AI는 모든 역할에서 일들에 AI를 활용하는 데 있어 추측을 배제하도록 설계된 맞춤형 경험을 제공합니다.

clickUp의 창립자 겸 CEO인 제브 에번스는 "AI는 우리 세대를 정의할 생산성의 초강력 tool입니다. 가까운 미래에 모든 사람이 AI로부터 막대한 혜택을 누릴 것입니다"라고 말했습니다. "플랫폼에 AI를 통합하는 것은 글로벌 생산성 혁명을 이루겠다는 우리의 사명을 향한 거대한 도약입니다. 지식 근로자들은 작업 속도를 높일 뿐만 아니라 결과물의 질도 향상시킬 것입니다. AI 기술을 조기에 도입하는 조직은 생산성과 효율성 측면에서 상당한 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다." ”

ClickUp은 고객이 업무 현장에서 AI의 기본적 활용을 넘어설 수 있도록 지원합니다. ClickUp은 수십 가지 AI 명령어와 역할별 프롬프트를 사용자에게 직접 제공합니다. 그 결과, ClickUp은 AI 기술로부터 즉각적인 비즈니스 가치를 쉽게 추출하고 고객에게 실질적인 가치를 전달하는 유일한 생산성 플랫폼입니다.

새로운 기능은 다음과 같은 기능을 포함합니다:

모든 역할과 사용 사례에 최적화된 100개 이상의 AI 도구: ClickUp 연구팀은 수십 명의 기능별 전문가와 협력하여 거의 모든 고값 사용 사례에 대한 완전한 템플릿화된 프롬프트를 제작했습니다. 지속적으로 최적화 및 테스트를 거친 ClickUp의 AI 도구는 최고 품질의 결과물을 보장하기 위해 필요한 정확한 정보를 포착합니다. 또한 톤과 창의성 같은 입력값으로 맞춤형 설정이 가능하며, 결과는 기본적으로 굵은 제목이나 구조화된 테이블 같은 콘텐츠 구조를 포함해 미리 형식화됩니다. ClickUp 연구팀은 수십 명의 기능별 전문가와 협력하여 거의 모든 고값 사용 사례에 대한 완전한 템플릿화된 프롬프트를 제작했습니다. 지속적으로 최적화 및 테스트를 거친 ClickUp의 AI 도구는 최고 품질의 결과물을 보장하기 위해 필요한 정확한 정보를 포착합니다. 또한 톤과 창의성 같은 입력값으로 맞춤형 설정이 가능하며, 결과는 기본적으로 굵은 제목이나 구조화된 테이블 같은 콘텐츠 구조를 포함해 미리 형식화됩니다.

*글쓰기 향상: ClickUp 내 문서, 댓글, 작업 설명 등 어떤 텍스트든 선택한 후 새로운 ClickUp AI 도구 모음을 사용해 콘텐츠를 개선하세요. 인기 명령어로는 콘텐츠를 더 길게 또는 짧게 만들기, 더 나은 콘텐츠로 만들기, 글쓰기 단순화하기 등이 있습니다.

AI가 길을 안내하게 하세요 : ClickUp AI는 어떤 주제든 손쉽게 텍스트와 콘텐츠를 생성합니다. "Write with AI" 프롬프트로 다음 이메일을 초안 작성하거나 블로그 포스트 개요를 단 몇 초 만에 완성하세요!

행정 작업 제거: 긴 문서를 읽을 필요가 없어져 본인 및 팀의 시간과 노력을 절약하세요 . 요약하고 실행 항목 생성하는 ClickUp AI tools를 활용하여 어떤 텍스트에서도 즉시 요약본을 제공하거나 다음 단계를 손쉽게 추출하세요.

💡 주요 기능: ClickUp Brain Max와 AI 에이전트 ClickUp AI는 단순히 응답하는 것이 아니라 추론합니다. ClickUp Brain Max를 통해 사용자는 음성 입력 기능을 활용하여 아이디어, 회의 노트 또는 상세한 프로젝트 업데이트를 즉시 기록할 수 있으며, 말한 내용을 구조화된 작업과 문서로 전환합니다. ClickUp AI 에이전트와 결합된 이러한 워크플로우는 기본적인 자동화를 넘어섭니다. 에이전트는 작업을 우선순위 지정하고, 맥락을 파악하며, 변화하는 목표에 적응할 수 있으며, 동시에 팀 간 일 정렬을 유지합니다. Brain Max와 AI 에이전트는 함께 생산성의 개념을 재정의하여, 단순히 지시를 따르기만 하는 것이 아닌 미리 생각하는 지능형 시스템을 조직에 제공합니다.

ClickUp은 전 세계 거의 200만 팀이 선택한 생산성 플랫폼입니다. 사람들의 시간을 절약하여 세상을 더 생산적으로 만든다는 회사 미션에 부합하여, 팀이 워크플로우에서 ClickUp AI의 힘을 활용할 수 있는 몇 가지 예시를 소개합니다:

clickUp AI는 우리 커뮤니티, 클라이언트, 그리고 저에게 놀라운 도움이 되었습니다. 이메일 작성, 회의 노트를 실행 가능한 작업으로 전환, 표준 운영 절차(SOP) 생성, 심지어 콘텐츠 기획과 스크립트 작성까지 지원하며 팀을 도왔습니다.”라고 Ask Yvi의 비즈니스 효율성 컨설턴트 Yvi Heimann은 말했습니다. “ClickUp 내에서 바로 AI를 활용함으로써 특정 워크플로우에 소요되는 시간을 절반으로 줄일 수 있었습니다. 정말 놀라운 일입니다!”

ClickUp AI는 유료 플랜을 이용 중인 모든 고객에게 월 5달러(사용자당)로 제공됩니다. ClickUp AI에 대한 자세한 내용은 저희 웹페이지를 방문해 주세요.

ClickUp 소개

ClickUp은 사용자가 원하는 방식으로 유연하게 적용되는 세계 유일의 올인원 생산성 플랫폼입니다. 프로젝트 관리, 문서 협업, 화이트보드, 스프레드시트, 목표 관리까지 포함된 단일 통합 플랫폼으로 개별 일 생산성 tools을 대체합니다. 2017년 설립되어 샌디에고에 본사를 둔 ClickUp은 세상을 더 생산적으로 만드는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 SaaS 기업 중 하나인 ClickUp은 160만 팀의 800만 명 이상의 사용자가 더 생산적인 삶을 영위하고 매주 최소 하루를 절약할 수 있도록 지원해 왔습니다. 자세히 알아보기: www.clickup.com.