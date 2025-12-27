Snagit vs. ClickUp Clips: 어떤 화면 캡처 tool이 더 나을까요?

화면 캡처 기술은 1970년대 제록스 PARC에서 탄생했습니다. 당시 엔지니어들은 다른 사람을 자신의 책상까지 데려오지 않고도 컴퓨터 화면에서 일어나는 일을 빠르게 보여줄 방법이 필요했습니다.

단순한 "보여 드릴게요"라는 말도 이제는 화면 캡처 도구 형태로 더 다양하고 진화된 버전이 등장했습니다. 워크플로우를 설명하는 개인 제작자부터 시간대를 넘나드는 프로세스를 문서화하는 비즈니스에 이르기까지, 기대 수준은 더욱 높아졌습니다.

이 블로그 글에서는 두 가지 최고의 화면 캡처 tools인 Snagit과 ClickUp Clips를 비교하여 여러분의 일에 더 잘 맞는 tools가 무엇인지 알아보겠습니다.

두 화면 캡처 tools의 간략한 비교는 다음과 같습니다:

측면 Snagit ClickUp Clips 핵심 목적 튜토리얼 및 문서화를 위한 독립형 화면 캡처, 주석 추가 및 비디오 녹화 기능 프로젝트 워크플로우 내에서 팀 커뮤니케이션, 버그 보고, 작업 데모를 위한 내장형 빠른 화면 녹화 기능 캡처 옵션 스크린샷, 스크롤 캡처, 전체/부분 화면 비디오, 앱 창 화면, 현재 탭, 앱 창 또는 오디오 전용; 최대 45분 고급 편집 도구 고급 주석 기능(텍스트, 화살표, 하이라이트), 기본 비디오 트리밍, 템플릿, 스탬프 기본 트리밍; 타임스탬프가 포함된 AI 트랜스크립션, 음성 주석 기능 AI 기능 None native 자동 음성 텍스트 변환, ClickUp Brain을 통한 텍스트 검색, 작업으로 변환 연동 기능 한도; 파일/링크로 내보내기 가능, 모든 플랫폼에서 작동 ClickUp 내장 기능(문서, 채팅, 작업); ClickUp 생태계를 통한 1,000개 이상의 앱 공유/협업 파일 공유, 링크; 팀 내 가시성 기능 없음 작업/댓글/채팅에 자동 삽입; 팀 접근 권한, 타임스탬프가 찍힌 댓글 가격 연간 구독료 $39 (2025년 이후); 레거시 일회성 옵션 약 $63 모든 ClickUp 플랜(Free부터 Enterprise까지)에 포함됩니다. 플랫폼 Windows, Mac; 독립 실행형 앱 ClickUp 내 웹 기반; 크로스 플랫폼 접근 장점 탁월한 주석 정확도, 무제한 녹화, 전문가용 직관적인 UI 워크플로우 통합, AI 생산성 향상, PM 팀을 위한 비용 무료 한도 AI 기능 부재, 팀 컨텍스트 부족, 업그레이드 시 추가 비용 발생 비디오 전용(고급 스크린샷 기능 없음), 45분 한도, ClickUp 계정 필요

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp은 다양한 업무 도구를 단일 통합 작업 공간으로 모은 포괄적인 프로젝트 관리 및 생산성 플랫폼입니다. 업무 분산을 방지하며 작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 자동화 등을 제공합니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서, 애드온 기능이 아닌 작업, 문서, 채팅, 워크플로우와 같은 일상적인 작업 환경에 AI 기능을 직접 구축하여 컨텍스트 전환을 방지합니다.

ClickUp 기능

ClickUp이 뛰어난 Snagit 대안으로 손꼽히는 몇 가지 훌륭한 기능을 살펴보겠습니다:

기능 #1: 직관적인 화면 녹화

명확한 커뮤니케이션과 원활한 업무 인계가 중요한 팀을 위해, ClickUp Clips는 정보 캡처, 설명, 실행 방식을 혁신합니다.

화면, 카메라, 오디오를 녹화하고 작업 공간을 벗어나지 않고도 해당 녹화물을 ClickUp 작업, 문서, 채팅 또는 댓글에 즉시 삽입할 수 있습니다.

ClickUp Clips로 화면이나 음성을 녹화하여 팀원들에게 중요한 업데이트나 변경 사항을 안내하세요

도움이 되는 점은 다음과 같습니다:

다양한 녹화 옵션: 전체 화면, 단일 창 또는 브라우저 탭을 선택하여 캡처할 수 있으며, 선택적으로 오디오도 함께 녹음 가능합니다.

중앙 집중식 저장소: 저장된 모든 녹화물을 클립 허브 에서 접근하여 정리, 검색, 재확인할 수 있습니다.

시간 표시 댓글: Clip의 정확한 순간에 댓글을 남겨 모든 사람이 피드백이 해당 비디오의 어느 부분을 지칭하는지 정확히 알 수 있도록 하세요.

실행 가능한 인사이트: Clip에서 바로 작업을 생성하여 녹화 내용을 실행 가능한 일과 연결하고, 피드백과 후속 조치를 동일한 장소에서 관리하세요.

원활한 공유 및 임베딩: Clip을 작업, 문서, 채팅 또는 댓글에 임베드하거나 링크를 통해 외부 공유하세요.

명확화를 위한 음성 Clip: Clip에 음성 코멘트를 남겨 미묘한 점을 빠르게 설명하거나 지침을 제공하세요

💡 전문가 팁: 온보딩, 소프트웨어 튜토리얼, 제품 업데이트 등 반복적인 프로세스를 위해 hub에서 Clip에 태그나 라벨을 지정하세요.

기능 #2: AI 기반 음성 텍스트 변환

ClickUp Brain이 활성화된 상태에서 녹화한 모든 Clip은 자동으로 텍스트로 변환됩니다. 이는 팀원들이 Clip 재생 중 내용을 따라 읽거나, 전체 비디오를 다시 보지 않고도 텍스트를 빠르게 훑어보며 핵심 포인트를 확인할 수 있음을 의미합니다.

Clip 재시청을 피하려면 ClickUp Brain으로 생성된 대본을 활용하세요

오른쪽 사이드바에서 타임스탬프가 포함된 전체 대본을 확인할 수 있으며, 스니펫을 클릭하면 Clip 내 해당 순간으로 즉시 이동하여 원활한 탐색이 가능합니다.

Clip을 요약해 빠른 인사이트를 얻으려면 ClickUp Brain에 문의하세요

또한 ClickUp Brain에 질문하면 모든 Clip 녹취록을 검색하여 답변을 찾아줍니다. 이를 통해 녹화본이 검색 가능한 지식 기반으로 전환되어 비동기 팀이나 신규 회원 온보딩 시 완벽한 솔루션을 제공합니다.

또한 AI 트랜스크립트 요약기에 대화 개요를 제공해 달라고 간단히 프롬프트할 수도 있습니다.

예를 들어, 소규모 비즈니스 소유자가 신규 클라이언트 보고서 대시보드 사용법을 설명하는 비디오를 녹화했다고 가정해 보겠습니다. 팀원들에게 전체 비디오를 보내는 대신, 매일 확인해야 할 핵심 메트릭을 보여주는 대본 발췌문만 복사하여 공유합니다.

튜토리얼을 검토하는 콘텐츠 제작자는 스크립트에서 정확한 지침을 강조 표시하여 블로그 초안이나 표준 운용 절차 (SOP)에 포함시킬 수도 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 50%가 금요일이 가장 생산적인 날이라고 보고했습니다. 이는 현대적 업무 환경에서 나타나는 독특한 현상일 수 있습니다. 금요일에는 회의가 상대적으로 적고, 주중 업무로 축적된 맥락과 결합되어 방해 요소가 줄어들며 깊이 있는 집중 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있기 때문입니다.

실시간 협업이나 하이브리드 업무 환경에서의 소통이 필요할 때는 ClickUp 채팅을 활용하세요. 메시지 전송, 채널 생성, 체계적인 스레드 관리를 작업 공간 내에서 바로 수행할 수 있습니다.

ClickUp 채팅을 통해 팀원들에게 비동기 업데이트를 전송하세요

작업, 문서, Clip과 함께 사용되므로:

대화 내용이 일과 연결된 상태로 유지됩니다

한 번의 클릭으로 채팅 메시지를 작업으로 전환할 수 있습니다

내장된 스레드와 다이렉트 메시지로 비동기 업데이트를 명확하게 전달하세요

예를 들어, 팀 회원이 디자인 변경 사항에 대한 Clip를 시청한 후 추가 질문이 있을 경우 채팅에서 바로 질문할 수 있습니다.

ClickUp SyncUps로 팀과 빠르게 음성 또는 비디오 통화를 시작하세요

대면 회의 같은 생생한 소통이 필요할 때는 ClickUp SyncUps를 활용하세요. 팀원들을 Zoom이나 Teams로 끌고 가지 않고도 채팅이나 채널에서 바로 시작할 수 있는 가벼운 음성+영상 통화입니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

팀과 즉시 통화 연결하기

시각 자료가 도움이 된다면 화면을 공유하세요

세션을 녹화하고 클립 허브에 저장하세요. 녹취록과 AI 요약본까지 완벽하게 포함됩니다.

예를 들어, 신규 팀원을 온보딩하는 경우를 생각해 보세요. 단계별 안내가 포함된 Clip을 녹화하고, 채팅을 통해 비동기적으로 질문에 답변하며, 실시간 설명을 위한 짧은 SyncUp을 진행할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 아이디어, 노트, 스크립트 또는 지시 사항을 말로 입력하면 ClickUp의 음성 인식 기능이 실시간으로 명확하고 정제된 텍스트로 변환해 줍니다. ClickUp BrainGPT로 구동되는 Talk to Text는 생산성 바로 가기가 됩니다. AI는 문맥을 이해하고 지능적인 형식을 적용하며, 사용자의 말에 따라 @멘션, 작업, 문서 또는 링크를 자동 연결할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT와의 이전 대화 기록을 언제든지 확인하세요 예를 들어, Clips 녹화본을 검토하며 비디오 대본을 브레인스토밍할 때 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 자연스럽게 생각을 말할 수 있습니다. ClickUp은 음성 입력을 즉시 에디터에서 체계적인 초안으로 변환합니다. 팀원 @멘션 추가, 후속 작업 태그 지정, 다음 튜토리얼 개요 작성도 가능합니다.

ClickUp 가격 정책

Pigment의 글로벌 비즈니스 개발 총괄 Alexis Valentin의 의견은 다음과 같습니다:

ClickUp 플러그인으로 스크린샷을 찍어 작업에 자동 첨부하는 기능처럼 ClickUp의 다양한 기능은 매일 우리의 업무를 더 편리하게 만들어 줍니다.

ClickUp 플러그인으로 스크린샷을 찍어 작업에 자동 첨부 파일로 첨부하는 기능처럼 ClickUp의 다양한 기능은 매일 우리의 업무를 더 편리하게 만들어 줍니다.

Snagit란 무엇인가요?

Snagit(현재 Camtasia의 일부)는 Windows 및 macOS용 화면 캡처 및 녹화 소프트웨어입니다. 기본 스크린샷 기능에 고급 편집, 주석 추가, 비디오 tools를 확장하여 튜토리얼 및 문서와 같은 시각적 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

이 플랫폼은 전체 화면, 특정 영역, 창 또는 긴 웹 페이지와 같은 스크롤 콘텐츠의 스크린샷을 캡처합니다. 사용자는 오디오 및 웹캠 오버레이와 함께 화면 비디오를 녹화한 후 GIF나 MP4 파일 등 다양한 형식으로 편집할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: '스크린캐스트(screencast)'라는 용어는 2004년 저널리스트 존 우델(Jon Udell)이 독자들에게 '화면을 영화처럼 녹화하는 이 새로운 기술'의 이름을 묻는 글에서 탄생했습니다. 사용자 조셉 맥도널드(Joseph McDonald)와 디지 쿨리(Deeje Cooley)가 '스크린캐스트'를 제안했고, 우델은 자신의 블로그에서 공식적으로 채택했습니다. 이후 이 단어는 정식 용어로 자리 잡았습니다.

Snagit 주요 기능

직장에서 비동기 협업을 촉진하는 주요 기능들을 살펴보겠습니다:

기능 #1: 캡처 모드

Snagit은 캡처 대상에 대한 세밀한 제어를 제공합니다. 전체 화면, 특정 영역, 앱 창은 물론 웹 기사나 문서처럼 길게 스크롤되는 페이지까지 캡처할 수 있습니다. 스크롤 캡처 기능은 여러 스크린샷을 수동으로 이어붙이는 번거로움을 덜어줍니다.

또한 시간 설정 캡처, 다중 모니터 지원, 커서 가시성 기능 및 사용자 정의 프리셋을 지원합니다. 이렇게 설정해 두면 동일한 유형의 캡처를 빠르고 일관되게 반복할 수 있습니다.

기능 #2: 이미지 편집 및 주석 추가

Snagit의 에디터는 그 가치가 가장 잘 드러나는 부분입니다. 화살표, 하이라이트, 텍스트, 단계 표시, 흐림 처리 등 직관적인 tools를 제공합니다. 이를 통해 원본 스크린샷을 프레젠테이션에 바로 사용할 수 있는 완성도 높은 자료로 변환하는 데 유용합니다.

스마트 이동 기능은 요소를 깔끔하게 재배치하는 데 도움을 주며, 스마트 편집은 이메일 주소나 번호 같은 민감한 정보를 자동으로 숨길 수 있습니다.

Snagit은 OCR을 활용해 이미지에서 편집 가능한 텍스트를 추출할 수 있습니다. 스크린샷에서 직접 텍스트를 가져올 수 있어 시각 자료, 스캔 문서 또는 UI 화면에서 데이터를 복사할 때 유용합니다.

템플릿과 일괄 처리 기능을 결합하면 캡처한 정보를 보고서나 내부 문서에서 재사용하기가 더 쉬워집니다.

Snagit 가격 정책

개인 사용자: $39/년

학생/교육자: 연간 $20

비즈니스: 연간 $48/명

🔍 알고 계셨나요? 2005년 웹 앱 백팩(Backpack)을 위해 제작된 스크린캐스트는 최초의 상징적인 작품 중 하나였습니다. 비디오는 현대적인 제품 데모 스타일을 촉발하는 데 기여했으며, 오늘날까지 SaaS 마케팅에서 볼 수 있는 그 스타일을 정립했습니다. 화면 녹화가 제품 정체성을 정의할 수 있음을 보여준 사례였습니다.

Snagit vs. ClickUp Clips: 기능 비교

Snagit과 ClickUp Clips를 비교할 때는 기본적인 녹화 및 스크린샷 기능 이상의 요소를 살펴보세요. 두 tool은 접근 방식이 다릅니다. ClickUp은 화면 녹화 기능을 포괄적인 업무 관리 플랫폼에 통합한 반면, Snagit은 전용 캡처 및 편집 도구로 독립적으로 운영됩니다.

따라서, 비교를 쉽게 하기 위해 두 도구가 제공하는 기능을 비교해 보겠습니다.

기능 #1: 캡처 및 녹화

ClickUp

ClickUp Clips는 속도와 맥락에 중점을 둡니다. 화면(오디오 포함)을 녹화하면 Clip이 자동으로 작업, 문서 또는 채팅에 첨부됩니다. 내보내거나 업로드할 필요 없이 모든 내용이 클립 허브에 저장되어 댓글 달기나 실행 항목으로 전환할 준비가 됩니다.

Snagit

Snagit은 전체 화면, 영역, 창, 스크롤 캡처, 단계별 이미지 캡처, 무제한 비디오 길이, 웹캠 오버레이 기능을 제공합니다. 이를 통해 캡처할 내용을 더 세밀하게 제어할 수 있어 튜토리얼 및 문서화에 적합합니다.

🏆 승자: 동점입니다! 비동기 팀 업데이트에는 ClickUp이 더 빠르며, 상세한 독립형 캡처 작업에는 Snagit이 더 우수합니다. 여러분에게 맥락이 더 중요한지, 아니면 캡처 깊이가 더 중요한지에 따라 선택이 달라집니다.

기능 #2: AI 및 협업

ClickUp

ClickUp Brain은 Clips, 작업, 문서, 채팅 전반에서 작동합니다. 녹화 내용은 자동으로 텍스트로 변환되어 검색이 가능하며, 나중에 쉽게 참조할 수 있습니다.

또한 AI 트랜스크립션 도구에 질문을 할 수 있으며, 과거 Clip에서 인사이트를 추출하고 댓글 및 채팅을 통해 대화 맥락을 유지할 수 있습니다.

Snagit

Snagit은 단순함을 유지합니다: 텍스트 변환, 요약, AI 기반 협업 기능을 제공하지 않습니다. 공유는 주로 파일 내보내기나 링크를 통해 이루어지며, 피드백은 별도의 공간에서 관리됩니다.

🏆 승자: ClickUp입니다! 이는 AI 도구가 팀의 기존 작업 방식에 자연스럽게 통합되기 때문입니다.

기능 #3: 통합 및 플랫폼 접근성

ClickUp

ClickUp은 업무의 중심에 자리하도록 설계되었습니다. Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira 등 1,000개 이상의 도구와 기본적으로 연동됩니다. 이러한 통합을 통해 작업을 동기화하고 자동화를 실행하며, 대화와 업데이트를 진행 중인 업무에 직접 연결할 수 있습니다.

게다가 이 플랫폼은 웹, 데스크탑(Mac 및 Windows), 모바일(iOS 및 Android)에서 모두 작동합니다.

Snagit

반면 Snagit은 캡처한 내용을 Google Drive, OneDrive, 이메일 또는 TechSmith의 자체 서비스인 Screencast로 내보낼 수 있습니다. 완성된 시각 자료를 공유하는 것이 목표라면 효과적이지만, 일의 결과를 더 넓은 시스템과 연결해주지는 않습니다.

데스크탑 중심 tool로 Windows와 Mac에서 사용 가능합니다. 최신 기기에서 원활하게 작동하며 운영체제와 긴밀하게 통합된 느낌을 줍니다. TechSmith의 iOS 앱을 통해 모바일 캡처가 가능하지만, 보조 도구 역할에 가깝습니다.

🏆 승자: ClickUp입니다. 통합 범위가 넓고 기기 및 위치에 걸친 유연성 덕분입니다.

레딧에서 ClickUp Clips vs. Snagit 비교

우리는 실제 사용자들이 ClickUp과 Snagit에 대해 어떻게 생각하는지 명확히 파악하기 위해 레딧을 참고했습니다. 두 플랫폼에 대한 특정 스레드는 없었지만, 개별 리뷰를 모아 정리했습니다.

Snagit 사용자들은 플랫폼에 대해 긍정적인 평가만 내렸습니다:

저는 스내그잇을 아주 오래(20년 넘게) 사용해왔는데, 지나치게 많은 기능을 강요하지 않으면서도 본연의 역할에 탁월합니다. 물론 다른 기능을 제공하는 tools들도 있지만, 핵심은 (어느 정도) 간결함을 유지하는 것입니다.

저는 스내그잇을 아주 오래(20년 넘게) 사용해왔는데, 지나치게 많은 기능을 강요하지 않으면서도 본연의 역할에 탁월합니다.

물론 다른 기능을 제공하는 tools들도 있지만, 핵심은 (어느 정도) 간결함을 유지하는 것입니다.

한 사용자는 원래 무료 도구였던 만큼 가격 책정이 정당하지 않다고 생각합니다:

스내깟(그리고 캠타시아)의 팬이긴 하지만, 간단한 Google 검색만 해도 대안의 범위가 넓은 제품에 구독을 강요당하고 싶지는 않습니다. 특히 기존 구매 방식이나 무료/오픈소스 옵션까지 포함된 대안들이 많습니다. 솔직히 말해, 결국 이건 주석 기능과 비디오 녹화 기능이 추가된 스크린샷 도구일 뿐입니다. 이전 가격은 가치 있었지만, 구독제로 인해 실질적으로 세 배로 오른 가격과 지속적인 사용세를 감당할 가치는 없습니다.

스내깟(그리고 캠타시아)의 팬이긴 하지만, 간단한 Google 검색만 해도 대안의 범위가 넓은 제품에 구독을 강요당하고 싶지는 않습니다. 특히 기존 구매 방식이나 무료/오픈소스 옵션까지 포함된 대안들이 많습니다. 솔직히 말해, 결국 이건 주석 기능과 비디오 녹화 기능이 추가된 스크린샷 도구일 뿐입니다. 이전 가격은 가치 있었지만, 구독제로 인해 실질적으로 세 배로 오른 가격과 지속적인 사용세를 감당할 가치는 없습니다.

한 ClickUp 사용자의 말:

안녕하세요, 다양한 작업/프로젝트/지식베이스 관리 분야에서 10년 이상의 경험을 쌓았습니다. 시중에 나와 있는 거의 모든 주요 상용 tools를 사용해 보았습니다. ClickUp에서 마음에 드는 점은 기본적으로 그들이 마케팅하는 바와 같습니다: 모든 것을 위한 하나의 앱. 작업 관리의 맞춤 설정 수준이 정말 마음에 들고 지식베이스도 꽤 견고합니다. 최근 채팅 기능이 크게 개선되어 Slack도 대체하고 있습니다.

안녕하세요, 다양한 작업/프로젝트/지식베이스 관리 분야에서 10년 이상의 경험을 쌓았습니다. 시중에 나와 있는 거의 모든 주요 상용 도구를 사용해 보았습니다. ClickUp에서 마음에 드는 점은 기본적으로 그들이 마케팅하는 바와 같습니다: 모든 것을 위한 하나의 앱. 작업 관리의 맞춤 설정 수준이 정말 마음에 들고 지식베이스도 꽤 견고합니다. 최근 채팅 기능이 크게 개선되어 Slack도 대체하고 있습니다.

다른 사용자는 정보가 중앙 집중화된다고 생각했습니다:

적절히 구조화되면 부서 간 정보 단절을 해소합니다. 따라서 한 부서에서 정보가 업데이트되거나 변경될 때, 다른 모든 부서도 동일한 출처에서 정보를 가져오기 때문에 데이터가 동시에 업데이트됩니다. 비록 각 부서가 데이터를 완전히 다른 방식으로 보고 있을지라도 말이죠. ClickUp은 정말 끝내주는 시스템입니다. 가성비와 강력한 기능부터 사용 편의성에 이르기까지, 이만큼 뛰어난 건 본 적이 없습니다.

적절히 구조화되면 부서 간 정보 단절을 해소합니다. 따라서 한 부서에서 정보가 업데이트되거나 변경될 때, 다른 모든 부서도 동일한 출처에서 정보를 가져오기 때문에 데이터가 동시에 업데이트됩니다. 비록 각 부서가 데이터를 완전히 다른 방식으로 보고 있을지라도 말이죠.

ClickUp은 정말 끝내주는 시스템입니다. 가성비와 강력한 기능부터 사용 편의성에 이르기까지, 이만큼 뛰어난 건 본 적이 없습니다.

어떤 화면 캡처 tool이 최고일까요?

결론이 나왔습니다! 🏁

Snagit은 본연의 목적에 충실합니다. 세련된 스크린샷 제작, 상세 주석 추가, 독립형 튜토리얼 제작 등 기본 편집 기능이 주된 목표라면 일관된 성능을 제공합니다. 그러나 의사 결정, 후속 조치, 협업으로 대화가 확장되면 한계에 부딪힙니다.

ClickUp Clips를 사용하면 녹화본이 작업, 문서, 댓글 내에 직접 저장되며 AI 트랜스크립트, 타임스탬프가 포함된 피드백, 특정 장면을 후속 작업으로 전환하는 기능까지 완벽하게 지원합니다. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅