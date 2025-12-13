매니저와 분기별 목표 공유하는 방법

매니저와 분기별 목표를 공유하는 것은 단순히 체크리스트를 완료하는 것이 아닙니다.

이를 통해 서로의 목표를 일치시키고 필요한 지원을 확보하며, 성과 평가를 훨씬 수월하게 만드는 실적 기록을 쌓을 수 있습니다.

이 블로그에서는 목표를 준비하고, 자신감 있게 제시하며, 분기 내내 추진력을 유지하는 방법을 안내해 드리겠습니다.

관리자와 분기별 목표를 공유하는 것이 중요한 이유

분기별 목표를 관리자와 공유하는 것은 성공에 필요한 지원을 확보하는 가장 확실한 방법입니다.

자신의 포부를 적극적으로 전달할 때 신뢰를 쌓고, 진정으로 자신의 전문적 성장을 소유하는 사람으로 위치할 수 있습니다. 이러한 간단한 의사소통 행위는 개인의 기여가 어떻게 큰 그림과 연결되는지 이해하고 있음을 보여줍니다.

사전에 목표를 공유함으로써 첫날부터 공통된 이해를 형성합니다.

이러한 대화를 문서화하면 향후 성과 평가가 훨씬 원활해집니다. 달성한 모든 것을 기억하려고 애쓰지 않아도, 일 년 동안의 기여도와 진행 상황을 명확하게 기록한 실적을 보유하게 됩니다.

예를 들어 중간 성과 평가와 달리, 분기별 평가는 비교적 짧은 목표를 설정하여 일관되게 정의된 시간 블록으로 진행 상황을 지속적으로 파악합니다. 이는 경력 개발과 미래 기회에 대한 대화를 위한 강력한 기반을 마련합니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp의 개인 목표 설정 템플릿은 개인 목표를 추적 가능한 플랜으로 전환하고 관리자와 자신 있게 공유할 수 있는 명확하고 체계적인 방법을 제공합니다.

대화 전 분기별 목표를 준비하는 방법

생산적인 목표 공유 대화는 회의실에 들어가기 훨씬 전부터 시작됩니다.

사려 깊은 준비는 관리자에게 귀하의 시간을 존중하며 성과 달성에 커밋하고 있음을 보여줍니다. 필수적인 준비 과정을 함께 살펴보겠습니다.

팀 및 회사 목표와 개인 목표를 연계하세요

분기별 목표가 진정으로 의미 있으려면, 팀 전체와 회사가 달성하려는 목표와 연결되어야 합니다.

자신의 목표를 작성하기 전에, 회사의 OKR(목표와 핵심 성과 지표), 부서의 전략적 계획 또는 기타 상위 우선순위를 검토하는 시간을 가지세요.

당신의 목표가 이러한 더 큰 목표를 직접 지원할 때, 관리자가 그 가치를 인식하고 지지하기가 훨씬 쉬워집니다.

이러한 목표 정렬은 단순히 개인 작업에만 집중하는 것이 아니라 의미 있는 비즈니스 성과 창출에 주력하고 있음을 보여줍니다. SMART 목표 설정 기법을 활용하면 도움이 될 수 있습니다.

가장 영향력 있는 목표를 우선순위로 설정하세요

달성하고 싶은 모든 것을 목록으로 작성하고 싶은 유혹이 있지만, 양보다 질에 집중하는 것이 더 효과적입니다. 분기별 최우선 목표 3~5개를 제시하는 것을 목표로 하세요.

가장 영향력 있는 목표를 파악하려면 몇 가지 키 질문을 스스로에게 던져보세요:

❗️비즈니스 영향력: 이 목표가 팀 또는 회사의 성공에 직접 기여하는가? 수익 창출, 효율성 향상, 고객 만족도 제고에 도움이 될지 고려하세요.

❗️실현 가능성: 다른 업무를 고려했을 때 분기 내에 이 목표를 현실적으로 달성할 수 있나요? 많은 목표를 달성하지 못하는 것보다 의미 있는 몇 가지 목표를 이루는 것이 더 낫습니다.

❗️성장 가능성: 이 목표가 경력 발전에 도움이 될 만큼 당신의 역량을 확장시키나요? 편안한 영역을 벗어나도록 하는 기회를 찾아보세요.

❗️가시성: 이 목표가 상사 및 다른 리더를 포함한 주요 이해관계자들에게 인지되고 가치 있게 여겨질 것인가? 가시성이 높은 일은 새로운 기회로 이어질 수 있다

❗️가시성: 이 목표가 상사 및 다른 리더를 포함한 주요 이해관계자들에게 인지되고 가치 있게 여겨질 것인가? 가시성이 높은 일은 새로운 기회로 이어질 수 있다

명확한 메트릭으로 목표를 문서화하세요

모호한 목표는 추적하기 어렵고, 성과를 축하하기는 더욱 어렵습니다.

혼란을 피하려면 제시하는 모든 목표가 구체적이고 측정 가능하도록 하십시오. 이는 명확한 핵심 성과 메트릭이나 성공 메트릭을 통해 '완료' 상태를 정의하는 것을 의미하며, 이를 통해 귀하와 관리자가 객관적으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

모호한 목표를 명확히 문서화된 목표로 전환하는 방법은 다음과 같습니다:

고객 만족도 향상 분기 말까지 고객 만족도 설문조사 점수를 85%에서 90%로 향상시키기 새로운 기술을 배우세요 고급 Google 애널리틱스 인증을 완료하고, 습득한 지식을 3분기 마케팅 보고서에 적용하세요. 생산성을 높이세요 두 가지 수동 프로세스를 자동화하여 지원 티켓 해결 평균 시간을 15% 단축하세요.

관리자와 분기별 목표 공유하기 단계별 가이드

준비 작업을 완료했다면 이제 대화를 시작할 때입니다.

목표를 제시하는 방식은 목표 자체만큼 중요합니다. 모든 목표 공유 논의에 활용할 수 있는 간단한 프레임워크를 소개합니다. ✨

목표 설정 전용 회의를 예약하세요

정기적인 1:1 면담의 마지막 5분 동안 이 중요한 대화를 끼워 넣으려 하지 마십시오. 분기별 목표를 논의하기 위해 별도의 전용 회의를 예약하세요. 이는 관리자에게 이 과정을 진지하게 받아들이고 있음을 알리며, 양측 모두 깊이 있는 논의를 위한 충분한 시간을 확보할 수 있게 합니다.

ClickUp의 달력을 사용해 모든 회의 세부사항을 체계적으로 정리하고 양측 모두에게 적합한 시간을 쉽게 찾으세요. 이 기능으로 시각적으로 시간을 계획, 일정 관리 및 조정할 수 있으며, 목표 계획 문서를 회의 초대장에 직접 첨부하여 모든 내용을 연결해 둘 수도 있습니다.

기록된 목표를 최소 하루 전에 관리자에게 ( ClickUp Docs를 통해) 사전 검토용으로 보내세요. 이렇게 하면 관리자가 여러분의 생각을 검토하고 의미 있는 피드백을 준비하여 회의에 임할 시간을 확보할 수 있습니다.

목표에 대한 배경과 근거를 제시하세요

목표를 제시할 때는 단순히 목록을 읽기만 하지 마세요. 각 목표를 배경 설명과 함께 제시하여 관리자가 여러분의 사고 과정을 이해할 수 있도록 하세요. 모든 목표에 대해 무엇을 하고자 하는지, 왜 중요한지, 그리고 성공을 어떻게 측정할 것인지 설명할 준비를 하세요.

다음과 같은 간단한 구조를 따라 프레젠테이션을 명확하고 설득력 있게 구성하세요:

목표: 달성하고자 하는 구체적인 결과를 명시하세요

배경 설명: 이 목표가 팀 또는 회사의 더 큰 목표를 어떻게 지원하는지 설명하세요.

방법: 접근 방식과 주요 마일스톤을 간략히 설명하세요.

측정 기준: 성공을 추적하기 위해 사용할 구체적인 메트릭을 설명하세요.

현실을 직시하자면, 목표 설정 대화는 확고한 목표에 도달하기까지 여러 번의 우회와 논의가 필요할 수 있습니다. 그리고 대화에 적극적으로 참여하는 동안 일부 노트를 놓칠 수도 있습니다. 바로 이때 내장된 노트 기능이 결정적인 차이를 만들어 낼 수 있습니다.

ClickUp의 AI 노트테이커는 목표 설정 대화를 손쉽게 기록하고 실행할 수 있게 합니다. 대화의 핵심 내용을 자동으로 기록하고, 결정 사항과 다음 단계를 추출하여, 이를 즉시 할당 가능한 후속 작업으로 전환합니다.

관리자와 합의한 내용을 기억하려 애쓰지 마세요. 모든 내용이 깔끔하게 요약되어 목표에 바로 적용할 수 있습니다. 이를 통해 플랜을 명확하고 정확하게 유지하며 추진력을 유지할 수 있습니다. 아래에서 실제 워크플로우를 확인해 보세요! 👇🏼

필요 시 피드백을 요청하고 조정하세요

목표를 공유하는 것은 일방적인 발표가 아닌 대화임을 기억하세요.

관리자의 의견은 팀과 회사의 우선순위에 대한 더 넓은 시각을 가지고 있기 때문에 매우 소중합니다. 그들의 피드백에 열린 마음으로 임하고 조정할 준비를 하세요.

협업적 논의를 유도하기 위해 개방형 질문을 던지세요. "이 목표의 영향력을 더욱 높일 수 있는 방법은 무엇일까요?" 또는 "제가 고려해야 할 다른 우선순위가 있을까요?"와 같은 질문을 할 수 있습니다. 이는 협업을 중시하는 팀 플레이어임을 보여줍니다. 관리자는 향후 프로젝트나 전략적 변화에 대한 통찰력을 가지고 있어 귀하의 목표에 영향을 미칠 수 있습니다.

ClickUp 댓글 기능을 활용해 작업 공간에 직접 피드백을 기록하여 소중한 의견을 한곳에 모아 관리하세요. 합의된 변경 사항에 대한 후속 조치를 위해 ClickUp에서 댓글을 작업 항목으로 할당하세요.

핸즈프리로 아이디어를 포착하세요. ClickUp의 내장 음성 및 비디오 Clip을 활용해 본인이나 관리자에게 할당하면 댓글이 추적 가능하게 유지됩니다.

핸즈프리로 아이디어를 포착하세요. ClickUp의 내장 음성 및 비디오 Clip을 활용해 본인이나 관리자에게 할당하면 댓글이 추적 가능하게 유지됩니다.

관리자와 공유할 분기별 목표 예시

영감이 필요하신가요? 여러분의 역할에 맞게 적용할 수 있는 잘 구성된 분기별 목표 예시를 몇 가지 소개합니다.

각 항목이 구체적이고 측정 가능하며 잠재적 비즈니스 요구사항과 일치하는지 확인하세요.

카테고리 분기별 목표 예시 측정 가능한 결과 기술 개발 프로젝트 관리 자격증(예: PMP)을 완료하고 다음 제품 출시 시 해당 프레임워크를 적용하세요. 정시 납품률을 10% 향상시키기 프로세스 개선 콘텐츠 검토 프로세스에서 상위 3개 병목 현상을 파악하고 문서화한 후 간소화된 워크플로우를 구현하십시오. 검토 주기를 5일에서 3일로 단축하세요 프로젝트 전달 신규 고객 온보딩 포털 개발을 주도하고 분기 말까지 출시하세요. 사용자 만족도 8/10 이상 달성 크로스-기능적 협업 제품 마케팅 업데이트를 동기화하기 위해 영업 팀과 주간 회의 일정 잡기 신규 홍보 자료 활용도를 20% 증가시키기 고객 영향력 일반적인 질문을 다루는 5개의 새로운 헬프 센터 문서를 작성하세요 우선순위가 높은 지원 티켓을 15% 감소시키기 효율성 모든 팀 프로젝트 추적을 통합된 작업 공간으로 이전하고 팀원들을 교육하세요. 컨텍스트 전환 시간을 25% 단축하세요 데이터 및 보고 마케팅 캠페인을 위한 월간 성과 대시보드 구축 보고 정확도와 속도를 30% 향상시키세요 리더십 체계적인 개발 플랜을 통해 두 명의 주니어 팀 회원을 멘토링하세요 각자가 주요 기술 마일스톤 하나를 달성하도록 지원하세요 혁신 반복적인 문서 작업을 자동화하기 위해 AI 도구를 활용한 시범 실험을 진행하세요. 수동 문서 작업 시간을 20% 단축하세요 관계자 간 목표 조정 제품, 디자인, 엔지니어링 팀과 함께 분기별 계획 워크숍 개최하기 모든 마일스톤에 대한 명확한 소유권을 가진 일관된 로드맵을 제시하세요.

목표 공유 후 해야 할 일

목표 설정 회의는 시작에 불과합니다.

목표가 잊혀지지 않도록 하려면, 커뮤니케이션과 추적을 사후 처리 사항이 아닌 일 자체의 일부로 간주하여 추진력을 유지해야 합니다.

꾸준한 업데이트의 흐름은 공통된 방향성을 만들고, 모호함을 없애며, 목표가 "우리가 그렇게 합의한 줄 알았는데..."라는 흐릿한 영역으로 흘러가는 것을 막을 수 있습니다 👀

진행 상황이 가시성이 높아지고 기대치가 지속적으로 조율되며, 마지막 주에 허둥대지 않고 조기에 방향을 수정할 수 있기 때문에 분기 관리가 훨씬 수월해집니다.

회의 후 수행할 사항은 다음과 같습니다:

합의된 내용을 문서화하세요

목표 문서로 돌아가 합의된 정확한 표현, 변경 사항, 기대치를 반영하여 업데이트하세요. 목표치, 범위 조정, 의존성, 새로운 성공 측정 기준을 모두 기록하십시오. 이렇게 하면 회의 내용이 기억력 테스트가 아닌 단일하고 권위 있는 정보 출처로 전환됩니다. 또한 관리자에게 여러분이 동일한 지침을 따르고 있다는 확신을 줄 수 있습니다.

참고:* ClickUp을 사용 중이라면, ClickUp AI 노트테이커가 정리한 구조화된 ClickUp 문서 형태로 이미 이 내용이 제공됩니다.

ClickUp AI 노트 작성기로 회의록, 요약 및 실행 항목을 기록하세요

점검 주기 설정하기

진행 상황 업데이트 빈도와 양식을 합의하세요. 빠르게 진행되는 프로젝트에는 주간 업데이트가 효과적이며, 장기적인 계획에는 격주 또는 비동기 업데이트로도 충분할 수 있습니다.

형식도 정하세요: 간단한 서면 노트, 대시보드 업데이트, 또는 1:1 면담 중 간략한 보고 등. 이러한 리듬은 예측 가능한 가시성을 구축하여 즉흥적인 상태 확인의 필요성을 줄여줍니다.

진행 상황을 가시적으로 추적하세요

목표를 공유 스페이스에 보관하여 관리자와 본인이 실시간으로 상태 변경, 마일스톤, 장애 요소 및 맥락을 볼 수 있도록 하세요.

가시성은 마찰을 제거합니다: 과거 결정을 재설명할 필요가 없어지고, 관리자가 업데이트를 찾아 헤매지 않아도 되며, 진행 상황을 논의할 때 양측이 동일한 자료를 참조할 수 있습니다. 바로 이 부분에서 상황 인식 AI가 결정적인 차이를 만들어낼 수 있습니다.

예를 들어, BrainGPT에게 지난 분기 목표 설정 회의에서 논의한 내용을 물어보면, 즉시 회의록에서 인사이트를 추출해 목표와 실제 성과를 비교하기 쉽게 해줍니다.

다시는 논의 사항을 추적하지 마세요. BrainGPT가 여러분을 지원합니다!

ClickUp이 분기별 목표 추적 및 공유를 지원하는 방법

스프레드시트, 문서, 채팅 앱 사이를 끝없이 오가는 주기를 없애고, 모든 것을 ClickUp의 통합 AI 작업 공간에 모아보세요.

이 통합 플랫폼은 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 함께 존재하는 공간으로, 일을 이해하고 추진하는 데 도움을 주는 상황 인식 AI로 구동됩니다.

1. ClickUp 문서에서 목표를 시작하세요

문서에서 시작하세요. 아이디어를 적고, 분기별 주제를 구상하며, 아직 공식적인 커밋 없이 머릿속 생각을 정리하기에 가장 쉬운 공간입니다.

예를 들어, "신입사원 온보딩을 개선해야겠다… 영업 팀과 더 긴밀히 협력해야 하지 않을까?" 같은 생각을 할 수 있습니다. 문서를 사용하면 숫자와 마감일에 대해 걱정하기 전에 이러한 아이디어를 탐색할 수 있습니다.

또는 위와 같이 AI 노트 작성기에서 이미 이 요약본을 받아보셨을 수도 있습니다.

2. ClickUp 문서 내에서 ClickUp BrainGPT를 활용하여 모든 것을 체계화하세요

초안을 작성한 후에는 BrainGPT를 활용해 문구를 다듬으세요 . 더 명확한 표현을 제안하고, 측정 가능한 목표를 제시하며, 모호하거나 애매한 부분을 명확히 할 수 있습니다.

그 자리표시자 "보고서 최적화"가 갑자기 "수동 준비 시간을 30% 단축하는 주간 보고 워크플로우 출시"로 바뀝니다. 훨씬 깔끔하고 추적하기 쉬워집니다.

AI를 활용해 목표를 다듬고 세밀하게 조정하세요

3. 문서를 관리자와 공유하여 함께 목표를 확정하세요

이제 관리자를 문서에 초대하세요. 관리자는 문서에 직접 의견을 남기고, 누락된 정보를 표시하며, 성공의 기준을 명확히 하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 모든 소통 내용이 한 곳에 모아집니다.

이메일을 주고받으며 버전을 교환하는 대신, 관리자는 목표 옆에 "여기 마일스톤을 추가합시다"라고 할당된 코멘트를 간단히 추가하기만 하면 즉시 목표가 정렬됩니다.

4. 확정된 각 목표를 작업으로 전환하고 사용자 지정 필드로 구조를 추가하세요

목표 문안이 확정되면 각 목표를 ClickUp 작업으로 전환하세요. 담당자, 마감일, 우선순위, 하위 작업, 그리고 메트릭과 마일스톤을 위한 사용자 지정 필드를 추가하여 목표를 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

정제된 목표 진술은 구체적인 메트릭을 달성할 작업, 명확한 타임라인, 그리고 잘 정의된 다음 단계로 구성된 실질적인 플랜으로 전환됩니다.

사용자 지정 필드를 활용하여 모든 핵심 세부 정보를 기록하고, 작업 내 댓글을 통해 노트를 추가하세요.

5. 문서 첨부 파일을 유지하여 모든 맥락이 연결되도록 하세요

각 작업에 원본 문서를 연결하여 목표 배경, 결정 사항, 의견, 근거를 영원히 잃지 않도록 하세요. 모든 내용이 작업과 함께 이동합니다.

분기 중간 동기화 시점에 작업을 열면 문서가 바로 표시되어 모든 세부 사항의 '배경 이유'를 제공합니다.

각 목표에 대한 점검 주기를 정하세요: 주간 간략 업데이트, 격주 현황 검토, 또는 비동기식 노트 등. 진행 상황을 유지하기 위해 댓글, 상태 업데이트, 체크리스트를 활용하세요.

예를 들어, 매니저는 매주 목요일마다 업데이트를 받을 것을 예상하게 되며, 당신은 무슨 일이 있었는지 기억하려고 허둥대지 않아도 됩니다. 모든 내용이 작업에 기록되며, 내장된 AI 요약 기능이 제공됩니다.

작업, 채팅, 문서 등 다양한 영역에 걸친 요약 정보를 즉시 확인하세요

분기 진행 중에도 지속적으로 작업을 최신 상태로 유지하세요: 상태 변경, 장애 요인 기록, 메트릭 업데이트, 마일스톤 완료 표시 등을 수행합니다. 관리자가 진행 상황을 묻는다면 해당 작업을 불러오기만 하면 됩니다—전체 현황이 이미 정리되어 있으니까요.

수동으로 처리하기 싫으신가요? ClickUp 에이전트가 이 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리해 드립니다. 인사이트를 수집하고, 보고서를 생성하며, 채널에 공유하거나 관리자에게 직접 전달할 수 있습니다. 확인해 보세요. 👇🏼

7. 시스템이 완전히 가동되면 대시보드를 구축하세요

작업과 사용자 지정 필드가 채워지면, 진행 상황, 업무량, 장애 요소, 마감일을 시각화하는 ClickUp의 노코드 대시보드를 생성하세요.

이것이 실시간 개요가 됩니다. 매주 상태 문서를 작성하는 대신, 관리자에게 대시보드를 보여주세요. 전체 그림이 매핑되어 바로 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에는 내장된 요약 기능이 있어 데이터를 더 빠르게 이해할 수 있도록 도와줍니다.

8. 전체 시스템을 활용하여 더 스마트한 1:1 미팅과 평가를 진행하세요

일대일 면담이나 분기별 평가 시점이 되면 모든 것이 이미 정리되어 있습니다.

결정 사항, 진행 상황, 장애 요소, 성과까지 모두 한눈에 파악됩니다. 이로써 대화는 설명에서 플랜 수립으로 전환됩니다. 평가를 위한 프레젠테이션 자료를 고생하며 만들 필요 없이, 작업 공간을 열어둔 채 회의에 참석하세요. 분기별 계획은 이미 문서화되어 있습니다.

이제 AI 카드를 활용해 한눈에 파악할 수 있는 요약 정보를 가져오거나 BrainGPT로 상세 정보 보기 기능을 사용할 수 있습니다!

모든 작업이 하나의 작업 공간에 연결되면 관리자와의 협업이 원활해지고, 지속적인 상태 회의 필요성이 줄어 시간을 절약할 수 있습니다. 목표, 작업, 대화 내용이 필요할 때 바로 필요한 곳에 있습니다.

💟 보너스: Brain MAX는 AI 기반 데스크탑 도우미로, 관리자와의 분기별 목표 수립 및 공유를 손쉽게 해줍니다. 작업, 문서, 달력과의 심층 연동을 통해 Brain MAX는 목표를 체계화하고 실행 가능한 단계로 분할하며 현실적인 타임라인을 설정하도록 지원합니다. 음성 입력 기능을 활용해 아이디어를 빠르게 브레인스토밍하거나 목표 개요를 작성할 수 있으며, Brain MAX가 이를 다듬고 핵심 결과를 우선순위화하며 명확한 요약본을 생성해 줍니다. Brain MAX는 측정 가능한 KPI를 제안하고 잠재적 장애물을 표시하며, 목표를 정돈된 문서나 프레젠테이션으로 형식화할 수도 있습니다. 준비가 되면 이메일, 채팅 또는 공유 작업 공간을 통해 관리자와 손쉽게 목표를 공유하여 분기마다 목표 정렬과 투명성을 확보하세요.

ClickUp으로 목표를 추적하세요

매니저와 분기별 목표를 공유하는 것은 지속적인 대화입니다. 이는 일상적으로 중요한 사항, 우선순위로 삼는 업무, 그리고 본인의 일이 큰 그림과 어떻게 연결되는지를 다룹니다.

명확한 접근 방식, 신중한 목표 설정, 꾸준한 소통, 그리고 모든 것을 가시화하는 시스템을 통해 이 과정을 진행하면 관리자가 당신을 지원하기 쉬워지고, 당신이 집중력을 유지하는 것도 훨씬 수월해집니다.

ClickUp은 이러한 조율을 손쉽게 할 수 있는 구조를 제공합니다. 아이디어를 포착하고, AI로 다듬으며, 표현을 협업하고, 실행 가능한 작업으로 전환하며, 모든 단계에서 투명하게 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

다음 목표 공유 대화를 지금까지 중 가장 높은 생산성으로 만들고 싶으신가요? ClickUp을 사용해 보세요. 전체 프로세스를 원활하게 만드는 방법을 확인하실 수 있습니다.

자주 묻는 질문

OKR은 정성적 목표와 측정 가능한 핵심 결과로 구성된 특정 목표 설정 프레임워크인 반면, 분기별 목표는 어떤 형식으로도 설정할 수 있습니다. OKR을 분기마다 목표를 설정하는 하나의 체계적인 방법으로 생각하세요.

1~2주마다 정기적인 1:1 미팅이나 공유 플랫폼을 통한 비동기 방식으로 간략한 업데이트를 제공하세요. 이렇게 하면 관리자의 달력에 불필요한 회의를 추가하지 않으면서도 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

상대의 관점과 우려를 이해하기 위해 명확히 묻고, 협력하여 중간 지점을 찾으세요. 최고의 목표는 팀의 우선순위와 일치하면서도 개인의 경력 성장을 지원하는 것입니다.