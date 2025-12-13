AI로 LinkedIn 아웃리치를 자동화하여 더 나은 참여도를 얻는 방법

Linkedin 아웃리치 현황 연구에 따르면 영업 팀은 여전히 B2B 잠재고객 발굴에서 LinkedIn을 간과하고 있습니다. 아웃바운드 노력의 90% 이상이 여전히 이메일에 집중되는 반면, LinkedIn은 부차적인 수단으로만 여겨지고 있습니다.

콜드 이메일 평균 응답률은 5.1%입니다. 링크드인 DM은 10.3% 이상으로, 두 배의 참여율을 보입니다.

귀사의 의사 결정권자들은 이미 LinkedIn에서 활발히 활동 중입니다. 그렇다면 LinkedIn을 주요 외부 채널로 활용해 보는 것은 어떨까요?

이를 위해서는 LinkedIn 자동화에 익숙해져야 합니다. 연결 요청 보내기, 후속 조치 예약하기, 참여도 추적하기 등이 포함됩니다.

아래에서 AI를 활용한 LinkedIn 아웃리치 자동화 방법을 소개합니다.

⭐ 기능 템플릿 Linkedin 잠재고객 발굴을 대규모로 체계적으로 관리하기 위해 도구와 스프레드시트 사이를 끊임없이 오가시나요? 그럴 필요 없습니다. ClickUp의 아웃리치용 액션 플랜 템플릿으로 캠페인 워크플로우를 한곳에 통합하세요. 색상 코드 상태, 부서 태그, 우선순위 플래그로 파이프라인을 한눈에 파악하세요. 수백 개의 LinkedIn 계정에서 맞춤형 메시지를 처리할 때 완벽한 솔루션입니다. 무료 템플릿 받기 아웃리치부터 후속 조치, 맞춤형 설정까지 LinkedIn 아웃리치 자동화 캠페인을 관리하세요. ClickUp의 아웃리치용 액션 플랜 템플릿으로 가능합니다.

Linkedin 아웃리치가 여전히 효과적인 이유

LinkedIn이 B2B 리드 생성을 계속 주도하는 이유는 다음과 같습니다:

정밀한 타겟팅: 다른 플랫폼처럼 인구통계를 추측하는 대신, 직무, 회사 규모, 업종, 지역 필터를 활용해 이상적인 고객 프로필에 부합하는 사람들을 대상으로 삼을 수 있습니다.

높은 의도 환경: 사람들은 특히 커리어 및 비즈니스 목적으로 LinkedIn에 로그인하므로, 엔터테인먼트를 위해 Instagram이나 Facebook을 스크롤할 때보다 관련 비즈니스 기회에 더 수용적입니다.

더 높은 응답률: 평균 LinkedIn 초대 수락률은 37%로, 잠재 고객과 연결을 구축하고 소통할 기회를 제공합니다.

풍부한 행동 데이터: 프로필 보기, 게시물 참여도, 직무 변경, 회사 업데이트는 잠재 고객의 관심도와 타이밍에 대한 실시간 신호를 제공합니다.

더 엄격해진 자동화 한도: LinkedIn은 스팸성 연결 요청을 방지하기 위해 일일 연결 요청 한도를 설정하며, 양보다 질에 집중하도록 유도합니다.

🤯 알고 계셨나요? LinkedIn은 전 세계 200개 국가 및 지역에 12억 명 이상의 회원을 보유하고 있습니다. via LinkedIn

Linkedin 아웃리치 자동화 전에 준비해야 할 사항

Linkedin 자동화는 올바른 기반을 갖추었을 때 가장 효과적입니다. 따라서 아웃리치 노력을 자동화하기 전에 반드시 숙지해야 할 몇 가지 기본 사항을 소개합니다.

LinkedIn 규칙 이해하기

한 번에 모든 ICP(대표 고객 프로필)와 연결할 수는 없습니다. 계정 제한을 피하고 아웃리치를 지속적으로 운영하기 위해 반드시 알아야 할 LinkedIn 규칙을 소개합니다.

실행 무료 LinkedIn 프리미엄 LinkedIn 영업 팀 네비게이터 주간 연결 요청 최대 100개 (권장 80개) 최대 100개 최대 100개 주간 연결 요청 (높은 SSI) 해당 없음 최대 200자 최대 200자 연결 요청 메시지 한도 200 문자 300 문자 300 문자 연결 요청 메시지 (노트) 월 5~10건 Unlimited (주간 한도 내) 무제한 (주간 한도 내) 주간 DM 발송 한도 ~100개 메시지 ~150개 메시지 ~150개 메시지 메시지 길이 8,000 문자 8,000 문자 8,000 문자 첨부 파일 크기 20MB 20MB 20MB

이러한 한도를 무시하면 일시적 또는 영구적으로 블록될 위험이 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 2025년 3월 6일, Chrome 확장 프로그램을 통한 데이터 스크래핑 단속의 일환으로 두 주요 영업 참여 플랫폼인 Apollo.io와 Seamless.ai가 LinkedIn 검색 결과에서 사라졌습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 시간을 절약해 주는 무료 편집 가능 소셜 미디어 템플릿

링크드인 프로필 최적화하기

LinkedIn에서 자신의 기술을 부각시키고 독특한 스토리를 전달하는 개인 브랜드를 구축하는 것이 중요합니다.

개인 및 회사 프로필을 최적화하기 위한 간단한 체크리스트입니다:

개인 프로필 회사 페이지 ✅ 전문적인 프로필 사진 ✅ 가치 중심의 헤드라인 ✅ 측정 가능한 결과가 포함된 완전한 경력 섹션 ✅ 추천서 ✅ 잠재 고객이 참여할 수 있는 게시물 ✅ 고품질 로고 ✅ 명확한 회사 슬로건/가치 제안 ✅ 최근 회사 업데이트 및 게시물 ✅ 제품 및 서비스 하이라이트 ✅ 연락처 정보 및 웹사이트 링크

👀 알고 계셨나요? 2024년 LinkedIn의 참여도는 전년 대비 30% 증가했으며, 이는 다른 어떤 소셜 미디어 플랫폼보다 높은 수치입니다.

이상적인 고객 프로필(ICP) 정의하기

누구에게나 무분별하게 요청을 보낼 수는 없습니다. 첫째, 주간 초대 한도가 존재하며, 둘째, 관련 없는 사람들과 연결되어도 아무런 이점이 없습니다.

링크드인 아웃리치를 확장하기 전에, 연결하려는 대상, 즉 이상적인 고객 프로필(ICP)을 파악해야 합니다.

ICP(이상적인 고객 프로필)에 대한 매우 구체적인 이해를 얻기 위해 물어볼 수 있는 몇 가지 질문은 다음과 같습니다:

귀사의 이상적인 잠재 고객이 일하는 기업 유형은 무엇입니까?

최고의 고객들은 어떤 직책을 가지고 있나요?

그들이 적극적으로 해결하려는 문제는 무엇인가요?

귀사의 솔루션은 스타트업을 목표로 하나요, 아니면 기업을 목표로 하나요?

그들이 이미 사용 중인 tools 중 귀사의 서비스를 보완하는 것은 무엇인가요?

이 회사/사람들은 지리적으로 어디에 위치해 있나요?

사용자 페르소나 정의가 구체적일수록, 귀사의 제안과 밀접하게 연관된 잠재 고객을 더 효과적으로 찾을 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? LinkedIn 소개 기능은 2013년 10월 이메일 헤더에 LinkedIn 프로필 정보를 삽입하는 iOS 기능으로 출시되었습니다. 그러나 이메일 데이터 접근 방식에 대한 보안 및 프라이버시 우려가 커지면서 불과 몇 달 후인 2014년 2월에 서비스가 중단되었습니다. via TechCrunch

📚 더 읽어보기: 중소기업을 위한 영업 도구로 영업 역량 강화하기

AI를 활용한 LinkedIn 아웃리치 자동화 방법

LinkedIn 아웃리치 규모 확대는 까다롭습니다.

너무 빠르게 진행하면 계정 제한 위험이 있습니다. 너무 느리게 진행하면 영업 파이프라인이 마릅니다. AI를 활용하면 대규모로 LinkedIn 리드 생성을 개인화할 수 있습니다. AI가 가능하게 하는 것은 다음과 같습니다:

AI를 활용한 카피라이팅으로 초고속 제작되는 초관련성 메시지

여전히 인간적인 느낌을 주는 자동화된 후속 조치

모든 잠재 고객이 한 곳에서 추적됩니다

AI를 활용해 LinkedIn 아웃리치를 단계별로 자동화하는 방법을 알아봅시다.

1. 캠페인 목표 설정

링크드인 자동화를 통해 무엇을 달성하고자 하시나요?

예를 들어, 잠재 고객과의 직접 대화를 유도하기 위한 상담 예약을 잡을 수 있습니다. 또는 콘텐츠 리소스를 프로모션하여 가이드 다운로드를 유도하거나, 특정 ICP(이상적인 고객 프로필) 또는 업계 내 네트워크 밀도를 높이고 연결을 확대할 수도 있습니다.

목표가 무엇이든, 명확히 정의하세요.

다음으로 측정 가능한 목표를 설정하세요. 숫자가 없다면 자동화 시스템이 최적화할 대상이 없기 때문입니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp의 아웃리치 실행 계획 템플릿을 활용하여 명확한 목표와 측정 가능한 결과로 아웃리치 캠페인을 체계화하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 아웃리치 플랜 템플릿으로 LinkedIn 아웃리치 노력을 간소화하세요

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

매일 수행해야 할 작업에 대한 목표 설정

각 작업에 우선순위 태그를 추가하고 담당자를 지정하며 진행 상태를 기록하세요.

캠페인 진행을 체계적으로 관리하려면 시작 날짜와 마감일을 설정하세요

모든 이해관계자를 위한 작업 복잡도와 코멘트를 포함하세요

📚 더 읽어보기: 게시물 플랜 및 일정을 위한 LinkedIn 콘텐츠 달력 작성법

2. 잠재 고객 데이터베이스 구축

명확히 정의된 잠재 고객 목록이 필요합니다. 왜 그럴까요?

기본 데이터가 체계적으로 정리되어 있을 때 AI는 메시지를 더 효과적으로 개인화하고, 평가하며, 순차적으로 구성할 수 있습니다.

먼저 ICP(이상적인 고객 프로필) 필터를 설정하고 누구를 실제로 타겟팅할지 결정하세요: 제목, 업종, 기업 크기, 지역 등이 포함됩니다. LinkedIn Sales Navigator를 활용해 다음과 같은 고의도 신호를 기반으로 목록을 추가로 좁혀보세요:

최근 게시한 사람들

지난 90일 동안의 역할 변경 사항

인원 또는 자금 규모가 성장하는 기업

귀사 제품이 해결하는 역할을 채용 중인 팀들

기본적인 맥락 정보로 목록을 보강하세요. 여기에는 헤드라인, 최근 게시물, 회사 정보, 그리고 메시지를 의미 있게 맞춤화할 수 있는 문제점 신호가 포함됩니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 문서를 활용해 아웃리치 자산을 위한 단일 정보원(Single Source of Truth)을 구축하세요: ICP 정의, 메시지 프레임워크, 자동화 규칙, 잠재고객 세분화 로직 등이 포함됩니다.

ClickUp 문서에서 아웃리치 템플릿, 표준 운용 절차 (SOP), 캠페인 체크리스트를 구축하세요

북마크, 테이블, 이미지, 링크, 대시보드까지 임베드하여 원하는 대로 문서 형식을 자유롭게 구성할 수 있습니다.

팀원 모두가 협업할 수 있습니다. 댓글로 다른 사람을 태그하고, 피드백을 강조 표시하며, 텍스트를 직접 작업으로 전환하여 아이디어를 추적 가능한 실행 항목으로 만들 수 있습니다.

💡 전문가 팁: LinkedIn Sales Navigator를 활용해 저장된 검색 조건에 기반한 리드 추천을 받아보세요. 무료 버전의 기본 검색 기능을 뛰어넘는 고급 필터링을 통해 영업 팀이 유망한 잠재고객을 찾아 연결할 수 있습니다.

3. 맞춤형 아웃리치 메시지 작성하기

일반적인 콜드 이메일은 2.8%의 응답률을 보입니다.

약간의 개인화를 추가하면 응답률이 6.5%로 급증합니다. 동일한 연구에서 의사 결정권자의 73%는 개인화된 느낌을 받을 때 콜드 메시지에 더 적극적으로 반응한다고 답했습니다.

간단히 말해, 개인화된 메시지가 더 많은 답장을 이끌어냅니다. LinkedIn에서 답장을 받을 가능성을 높이기 위해 다음 간단한 단계를 따르세요:

특정 내용을 언급하세요: 최근 게시물, 역할 변경, 회사 업데이트 등

메시지는 2~3문장으로 간결하게 작성하고 명확한 목적 하나만 담으세요

상대방의 시간을 요청하기 전에 유용한 것(통찰력, 자료, 관점)을 먼저 제공하세요

이 모든 메시지를 수동으로 맞춤화하는 것은 시간과의 싸움과 같습니다.

이 단계를 자동화하려면 AI 도구를 활용하세요.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp Brain이 맞춤형 작업의 번거로움을 덜어줍니다.

이 AI는 ClickUp 내에 상주하므로 귀사의 전체 아웃리치 시스템을 이해합니다. 이 AI 도구는 리스트, 작업, 문서, CRM 필드 및 노트의 맥락을 파악합니다.

이는 일반적인 추측이 아닌 실제 워크플로우에 기반해 아웃리치 메시지, 요약문, 후속 작업 등을 생성할 수 있음을 의미합니다.

AI 어시스턴트는 LinkedIn 게시물을 요약하고, 역할별 문제점을 추출하며, 메시지에 활용할 수 있는 키 정보를 도출합니다.

그런 다음 BrainGPT를 활용해 아웃리치 메시지를 다양한 어조로 재작성하거나, 2~3문장으로 요약한 버전을 생성하거나, 다양한 접근 방식(가치 중심, 문제 중심, 통찰 중심)을 다중 생성하세요. 이러한 변형들을 테스트하여 각 ICP(대표 고객 프로필)와 가장 잘 통하는 방식을 확인하세요.

ClickUp Brain을 활용해 일반적인 이의 제기를 해결하고 소셜 프루프를 제공하는 인바운드 영업 이메일 초안을 작성하세요.

AI 생성 콘텐츠에 인간적인 감성을 더하고, 메시지에 개성을 살짝 녹여 개인적인 터치를 추가하는 것을 잊지 마세요.

아이디어는 예상치 못한 순간에 떠오를 수 있습니다—잠재 고객의 게시물을 읽은 직후, 통화 도중, 또는 파이프라인을 검토하는 중에 말이죠.

모든 것을 직접 입력하는 것은 시간을 낭비합니다. ClickUp의 음성 입력 기능을 소개합니다. 음성 입력으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

문맥 인식 @멘션 및 링크를 활용하여 음성 입력 시 팀원, 작업 또는 문서를 자동 태그하세요

음성 입력 텍스트에 제품명, 약어, 자주 사용하는 단어를 자동 완성해 본인의 말투로 자연스럽게 표현해주는 개인 맞춤형 어휘를 확보하세요

음성 메모를 구조화된 텍스트로 변환하고 작업으로 할당하세요

앱 전환 없이 ChatGPT, Claud, Gemini 등 다양한 AI 모델에 접근하여 AI 확산을 줄이세요

음성 입력으로 LinkedIn CRM을 손쉽게 정리하세요

BrainGPT는 작업 공간을 벗어나지 않고 동일한 창에서 웹 검색도 수행할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 근로자의 거의 절반이 창의적으로 막히고 제대로 평가받지 못한다고 느끼고 있음을 의미합니다. 💔 ClickUp은 설정하기 쉬운 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 트리거 기반으로 자동화하여 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 작업이 완료됨으로 표시되면 ClickUp의 AI 에이전트가 자동으로 다음 단계를 할당하거나 , 알림을 발송하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하여 수동 후속 작업을 덜어줍니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 도구로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀원들은 형식 작업에 덜 신경 쓰고 예측 업무에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

4. 기술 스택 선택하기

링크드인 자동화는 단일 도구로 해결할 수 있는 작업이 아닙니다. 각기 다른 tools가 아웃리치 프로세스의 특정 부분을 담당합니다. 예를 들어:

tools 목적 리드 찾기 tools LinkedIn Sales Navigator는 LinkedIn 잠재 고객 발굴을 자동화해 줍니다. 직책, 회사 크기, 업종, 위치 필터 등 ICP 기준에 맞춰 LinkedIn 프로필을 찾는 데 활용하세요. 데이터 스크래핑 tools Phantombuster 및 Lusha와 같은 최고의 LinkedIn 자동화 tools들은 LinkedIn 프로필을 크롤링하여 이메일 주소, 전화번호, 회사 정보, 최근 활동 등 유용한 정보를 추출합니다. 아웃리치 도구 Expandi와 Dripify를 사용하면 맞춤형 아웃리치 메시지를 발송하고, 잠재 고객의 응답에 따라 자동화된 후속 조치 시퀀스를 생성할 수 있습니다. 성과 분석 도구 Shield Analytics 및 Taplio와 같은 LinkedIn 참여 도구로 연결 수락률, 메시지 열람률, 전환 데이터 등 캠페인 메트릭을 추적하여 효과적인 전략을 확인하세요. 활동 추적 tools Lead Delta와 WeConnect는 잠재 고객의 프로필, 콘텐츠, 메시지 참여도를 모니터링하여 후속 조치 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다.

링크드인 아웃리치를 막 시작하는 단계라면, 복잡한 기술 스택 전체가 필요하지 않습니다. 대신 프로세스를 운영할 수 있는 하나의 중앙 집중식 작업 공간이 필요합니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

통합 AI 작업 공간ClickUp은 모든 아웃리치 입력 자료를 한곳에 모읍니다. 여기에는 연락처 정보, ICP 기준 문서, 메시지 템플릿, 잠재 고객 데이터, 성과 메트릭 등이 포함됩니다.

Linkedin 자동화 도구에서 보강된 데이터를 ClickUp으로 가져옵니다. BrainGPT는 각 잠재 고객에 대한 데이터를 요약하고, 문제점을 강조하며, 아웃리치 메시지를 위한 핵심 논점을 추출할 수 있습니다.

이 도구는 아웃리치 플레이북을 자동으로 업데이트합니다. 시퀀스를 개선하거나 효과적인 방법을 발견할 때마다 AI가 문서화 보조 역할을 수행하며 표준 운용 절차 (SOP)와 아웃리치 템플릿을 재작성해 줍니다.

기존 LinkedIn 자동화 도구와 통합 작업 공간의 차이점은 다음과 같습니다:

기존 방식 통합 AI 작업 공간 (ClickUp Brain) Linkedin 아웃리치가 6~10개 tool(Sales Nav, 스프레드시트, 메시지 템플릿, 트래커)에 분산되어 있습니다. 모든 아웃리치 조사, ICP 노트, 메시지 템플릿 및 작업이 하나의 안전한 ClickUp hub에 통합됩니다. 앱 간에 맥락이 끊깁니다 — 한 tool에서 조사하고, 다른 tool에서 메시지를 작성하며, 스프레드시트에서 진행 상황을 추적하죠 AI 어시스턴트와 AI 에이전트는 문서, CRM 필드, 작업, 시퀀스에서 얻은 전체 컨텍스트를 바탕으로 작동합니다 도구 전환, 시트 업데이트, 정보 수동 동기화에 낭비되는 시간 대시보드는 아웃리치 상태, 후속 조치, 메시지 성과와 함께 실시간으로 자동 업데이트됩니다. 과거 메시지나 ICP 규칙을 기억하지 못하는 포인트 솔루션 AI 작업, 문서, 대화 전반에 AI를 통합하여 — ICP, 템플릿, 개인화 규칙을 어디서나 적용하세요

👀 알고 계셨나요? 다음 국가에서는 LinkedIn이 금지되거나 엄격히 제한됩니다. 러시아: 상태: 여전히 블록 중 2016년 11월 모스크바 법원은 LinkedIn이 러시아의 데이터 현지화 법률을 위반했다는 이유로 해당 플랫폼을 블록해야 한다고 판결했습니다.여전히 블록 중

상태: 여전히 블록됨 상태: 여전히 블록됨 중국: LinkedIn은 상태: LinkedIn은 현재 중국에서 소셜 서비스나 구인 보드 서비스를 완전히 운영하지 않습니다. LinkedIn은 중국 내 주요 서비스를 중단하고 제한된 모델로 전환했습니다.LinkedIn은 현재 중국에서 소셜 서비스나 구인 보드 서비스를 완전히 운영하지 않습니다.

상태: LinkedIn은 중국에서 소셜 서비스 및 구인 게시판 서비스를 더 이상 운영하지 않습니다. 상태: LinkedIn은 중국에서 소셜 서비스 및 구인 게시판 서비스를 더 이상 운영하지 않습니다.

5. 자동화 워크플로우 설정하기

링크드인 아웃리치는 연결 요청을 보내는 데 그치지 않습니다. 응답을 추적하고 꾸준히 후속 조치를 취해야 잠재 고객을 유료 고객으로 전환할 수 있습니다.

수백 명의 잠재 고객에게 아웃리치를 관리할 때는 수동으로 처리할 방법이 없습니다. 모든 응답을 모니터링하지 않아도 계속 작동하는 AI 자동화 워크플로우가 필요합니다.

다만 자동화 시에는 반드시 다음 한도를 설정하세요:

매일 연결 요청 설정하기

연결 요청을 일정 간격으로 보내기

잠재 고객의 근무 시간에 메시지를 보내 응답률을 극대화하고 더 인간적인 인상을 주십시오

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 자동화 기능을 사용하면, 잠재 고객이 다양한 단계를 거칠 때 작동하는 코드 없는 트리거 기반 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이 워크플로우는 백그라운드에서 아웃리치 시스템을 운영합니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나 워크플로우에 따라 AI 기반 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

시간을 절약하고 누락된 단계를 없애는 자동화에서 이 경우, 그러면 저렇게 규칙을 정의하세요.

예를 들어, 잠재 고객이 '연결 수락됨' 상태로 전환되는 즉시 '연결됨' 태그를 적용하는 자동화를 설정하면 CRM을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

자동화는 다가오는 마감일, 담당자 변경 또는 시간 추적 이벤트와도 연동될 수 있어 작업이 지속적으로 라벨링되도록 보장합니다.

⭐ 보너스: ClickUp 에이전트는 자동화를 한 단계 더 발전시킵니다. 단순 트리거 기반 규칙과 달리, 에이전트는 여러분을 대신해 지속적이고 다단계 작업을 수행할 수 있습니다. 예시로, 다음과 같은 에이전트를 생성할 수 있습니다: 매일 아침 LinkedIn 아웃리치 목록을 확인하세요

3일 동안 후속 조치가 이루어지지 않은 잠재 고객을 식별합니다

마지막 메시지 또는 노트를 요약합니다

'[잠재 고객]에게 후속 조치 2 보내기'라는 작업을 생성합니다.

마감일과 함께 당신에게 할당합니다

6. 아웃리치 캠페인 실행, 모니터링 및 확장

아웃리치 캠페인을 소규모로 시작하여 효과를 테스트한 후, 전체 잠재 고객 목록으로 확장하세요.

테스트 주간 동안 다음 핵심 메트릭을 모니터링하세요:

수락률: 타겟팅이 잘된 잠재고객의 경우 30% 이상이어야 합니다. 이보다 낮을 경우 타겟팅이 부실하거나 메시지가 약하다는 의미입니다.

프로필 보기 : 요청 수신 후 보기율은 높지만 수락률이 낮다면 프로필 최적화가 필요함을 시사합니다.

응답률: 수락한 연결 대상 중 첫 후속 메시지에 응답한 비율을 추적하세요. 15~20%의 응답률을 목표로 하세요.

테스트 캠페인이 일관된 결과를 보인다면 점진적으로 규모를 확대하세요.

성공적인 캠페인의 다양한 변형을 생성하세요. 검증된 메시지 템플릿과 타이밍 시퀀스는 유지한 채, 다양한 산업, 기업 크기 또는 제목을 테스트하세요.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 대시보드를 활용해 현재 진행 중인 작업을 확인하고 차트와 그래프로 시각화하세요.

대시보드는 작업 중인 태스크와 필드에서 데이터를 자동으로 수집하여 작업 공간 내에서 통합된 상위 수준 개요 보기를 생성합니다.

모든 계정을 위한 상세한 내부 및 외부 보고 대시보드를 생성할 수도 있습니다. 최고 경영진을 위한 통합 대시보드와 모든 영업 개발 담당자(SDR)를 위한 개별 대시보드를 구성하세요.

대시보드 카드를 선택하여 필요에 맞게 대시보드를 맞춤형으로 설정하세요. PDF로 내보내 각 관계자에게 전달할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 AI 요약 및 업데이트를 즉시 받아보세요

⚒️ 빠른 팁: AI 카드를 사용하면 ClickUp 대시보드 내에서 실시간으로 자동 업데이트되는 인사이트를 확인할 수 있습니다. 링크드인 아웃리치에 적용하면 다음과 같습니다: AI 요약 카드를 추가하여 아웃리치 진행 상황(연결됨, 회신 대기 중, 후속 조치 예정)을 실시간으로 확인하세요.

AI 스탠드업™ 카드를 활용해 매일 주요 사항을 확인하세요: - 상호작용한 잠재 고객 - 진행이 멈춘 리드 - 기한이 지난 후속 조치

AI 목표 카드를 활용해 주간 목표(연결 요청 수, 회신 수, 예약된 회의 수)를 꾸준히 달성하세요. AI 카드는 작업, 상태, 사용자 정의 필드, 노트에서 맥락을 추출하여 AI 기반 데이터 요약 정보를 제공합니다.

👀 알고 계셨나요? Statista에 따르면, B2B 마케터의 84% 이상이 페이스북이나 Twitter 같은 다른 플랫폼에 비해 링크드인이 조직에 가장 큰 가치를 제공한다고 믿고 있습니다.

링크드인 아웃리치에 검증된 프롬프트

사람들이 한눈에 알아볼 수 있는 일반적인 연결 요청을 피하는 방법은 무엇일까요?

신중하게 고려된 프롬프트를 사용해 모든 메시지가 관련성 있고 잠재 고객 발굴 노력에 도움이 되도록 하세요.

다음은 유용한 프롬프트 몇 가지입니다.

🤖 연결 요청 프롬프트

프롬프트: 연결 요청 시 200자 이내의 노트를 작성해 주세요. 노트에는 연결 사유를 잠재 고객의 최근 게시물, 회사 계획, 업계 동향 중 특정 세부 사항과 연결시켜야 합니다. 영업 제안이 아닌 동료 간 관찰처럼 느껴지도록 작성해 주세요.

프롬프트: 잠재 고객 프로필에서 흔하지 않은 세부 사항(예: 자원봉사 활동, 부업 프로젝트, 전문 분야 자격증)을 언급하여 진정성 있는 관심을 보여주는 짧은 연결 노트 메시지를 작성하세요. 어떤 제안도 피하세요.

영업 팀 AI를 처음 접하신다면, 이 비디오에서 오늘 바로 아웃리치에 적용할 수 있는 도구, 프롬프트, 템플릿을 확인하세요.

🤖 첫 접촉 메시지 프롬프트

프롬프트: 잠재 고객의 활동이나 회사 소식에서 얻은 패턴 인터럽트(예상치 못한 칭찬, 통찰력, 관찰)를 활용한 2~3문장 분량의 메시지를 작성하세요. 상대방이 잠시 멈춰 생각하게 만드는 내용이여야 합니다.

프롬프트: 잠재 고객의 역할과 최근 활동을 바탕으로 그들의 현재 우선순위를 중심으로 대화를 구성하는 소개 메시지를 생성하세요. 단순한 아웃리치가 아닌, 사려 깊은 호기심처럼 들리도록 하세요.

프롬프트: 이 메시지를 잠재 고객의 역할과 관련된 구체적인 메트릭, 트렌드 또는 변화를 언급하는 간결하고 핵심적인 서두로 재작성하세요.

🤖 상호작용 후 프롬프트

프롬프트: 상대방의 최근 게시물에서 이어지는 대화를 위한 DM 초안을 작성하세요—대립적이거나 대안적인 관점 하나를 추가하여 대립 없이 더 깊은 교류를 이끌어내도록 합니다.

프롬프트: 이 LinkedIn 게시물에 응답하는 메시지를 작성하세요. 잠재 고객이 언급하지 않았지만 높이 평가할 만한 미묘한 점을 강조해야 합니다. 대화체이면서 지적인 느낌을 유지하세요.

🤖 후속 조치 프롬프트

프롬프트: 첫 메시지를 반복하기보다 새로운 가치를 더하는 후속 메시지를 작성하세요. 잠재 고객의 업계에서 관련성 있는 통찰력 하나를 뽑아내어, 이전에 제시한 주장과 의미 있게 연결하세요.

프롬프트: 상대방이 바쁘다는 점을 고려하여 긍정적인 의도를 전제로 한 후속 연락을 작성하세요. 간단한 통찰력을 제시하고, 상대방이 부담 없이 답변할 수 있는 질문을 포함시키세요.

🤖 인사이트 기반 프롬프트

프롬프트: 해당 역할과 관련된 특정 트렌드나 신호를 공유하는 메시지를 작성하세요. 한 줄의 논리적 근거로 지원되어야 하며, 무시하지 않고 북마크할 만한 내용이어야 합니다.

프롬프트: 해당 업계의 최근 30일 동안의 미시적 트렌드를 도출하여 통찰력 있는 DM을 작성하세요. 이를 깊이 있는 관찰 결과로 제시하되, 판매 행위는 포함하지 마십시오.

🤖 대화 시작 프롬프트

프롬프트: 잠재 고객의 배경, 회사 단계 또는 최근 성과에 기반하여 깊이 있는 전문적인 질문을 담은 DM을 작성하세요. 진심 어린 호기심을 보여주기 때문에 그들이 답하고 싶어할 만한 내용이어야 합니다.

프롬프트: 그들의 과거 경험 중 한 요소를 현재 업계에서 일어나고 있는 관련 사항과 연결하는 짧은 서두를 작성하세요.

📚 더 읽어보기: LinkedIn에서 리크루터에게 연락하는 방법 (+예시)

AI 기반 LinkedIn 아웃리치 최고의 실행 방식

AI는 LinkedIn 아웃리치를 더 쉽게 만들어주지만, 그 중요성은 그 어느 때보다 커졌습니다.

모두가 동일한 tools를 사용할 수 있습니다. 즉, 초개인화된 메시지를 전달하지 않는 한, 여러분의 아웃리치는 두 번 다시 주목받지 못할 것입니다.

1. 모든 LinkedIn 메시지를 실제 통찰력을 중심으로 구성하세요

AI는 구체적인 정보를 기반으로 할 때 가장 효과적입니다. 목표 고객의 최근 게시물, 역할 변경, 채용 동향 또는 LinkedIn CRM에서 수집한 기타 세부 정보를 포함한 맥락을 AI에 제공하세요.

이러한 신호를 반영한 LinkedIn 메시지를 생성하도록 요청하세요. 이러한 데이터 포인트를 활용하면 LinkedIn 메시지가 얼마나 인간적인 느낌을 주는지 놀라실 겁니다.

2. LinkedIn 한도를 준수하여 계정 안전을 유지하세요

AI 및 자동화 플랫폼을 활용하면 LinkedIn 외부 연락이 수월해질 수 있지만, LinkedIn 알고리즘은 비정상적으로 보이는 모든 활동을 불이익으로 처리합니다.

주간 초대 한도를 준수하고, 갑작스러운 메시지 급증을 피하며, 하루 종일 활동을 분산시켜 normal 사용자의 행동을 모방하세요.

팀 내 여러 LinkedIn 계정(영업 개발 담당자, 창업자, 클라이언트 대응 회원 등)을 관리 중이라면 각 계정이 자체 안전 한도를 준수하도록 하세요. 각 계정은 고유한 발송 주기, 워밍업 기간, 일일 활동 패턴을 유지해야 합니다.

3. LinkedIn 잠재고객 발굴 tool을 활용하여 정확도 향상

LinkedIn Sales Navigator나 그 어떤 LinkedIn 잠재고객 발굴 tool도 더 많은 잠재고객이 아닌, 더 나은 잠재고객에게 도달하는 데 도움이 되어야 합니다.

타겟팅 정보가 정확할 때 AI는 리드 점수화, 맥락 추출, 긍정적 신호 탐지가 가능합니다. 아무리 뛰어난 개인화도 잘못된 목록을 고칠 수는 없습니다.

AI는 소개문 초안 작성, 프로필 요약, 메시지 재작성, 미시적 인사이트 구축을 수행할 수 있습니다.

아웃리치가 스팸성 대량 발송으로 변질되지 않도록 주의하세요. 후속 조치, 시퀀싱, 정보 보강을 위해 LinkedIn 자동화 tools를 활용하되, 메시지의 논리와 어조는 인간 중심적으로 유지하세요.

5. 모든 아웃리치 접촉을 목표 고객의 단계, 역할, 긴급도에 맞춰 조정하세요

최고 경영진은 전략에 반응하고, 중간 관리자는 실용성에 반응하며, 실무자는 구체적인 내용에 반응합니다. 상대방에 따라 어조, 값, 접근 방식을 조정하도록 AI에 요청하세요.

잠재 고객의 현재 과제에 부합하는 메시지를 전달할 때 LinkedIn 아웃바운드 접근이 가장 효과적입니다.

6. AI를 활용해 다양한 각도에서 탐색하기

링크드인 잠재고객 발굴을 자동화할 때는 AI에게 메시지 여러 버전을 생성하도록 요청하세요. 인사이트 중심, 문제 중심 또는 반대 의견 중심의 메시지가 될 수 있습니다.

가장 강력한 아이디어를 선별하고, 과도하게 개인화된 메시지를 작성하여 혼잡한 받은 편지함에서 눈에 띄도록 만드세요.

원칙 해야 할 일 중요성 모든 메시지를 실제 통찰력을 중심으로 구성하세요 최근 게시물, 역할 변경, CRM 노트 또는 관심 신호 등 구체적인 맥락을 활용해 맞춤형 메시지를 생성하세요. 더 많은 맥락 = 더 인간적이고, 관련성 높으며, 고품질의 아웃리치. 계정 안전을 위해 LinkedIn 한도를 준수하세요 LinkedIn의 자연스러운 활동 패턴을 유지하세요; 작업을 분산시키세요; 각 계정에 고유한 준비 기간과 리듬을 부여하세요. 플래그 및 제한을 방지하고 전달률을 보호합니다. 정확성을 위해, 양이 아닌 잠재고객 발굴 tools를 활용하세요 Sales Navigator 또는 잠재고객 발굴 tool을 활용해 대상 적합성을 정교화하세요. AI가 리드 점수를 매기고 신호를 추출하도록 하십시오. 잘못된 목록은 아무리 훌륭한 맞춤화도 고칠 수 없습니다. 자동화 tools는 대체자가 아닌 보조 도구로 활용하세요 자동화를 활용해 후속 조치, 시퀀싱, 정보 보강을 수행하세요. 메시지의 논리와 어조는 인간 중심적으로 유지하십시오. 스팸성 대량 발송을 피하고 인증을 유지합니다. 연락 대상자의 역할, 단계, 긴급도에 맞춰 접근하세요 AI에게 어조와 접근 방식을 조정하도록 요청하세요: 최고 경영진에게는 전략적 접근, 관리자에게는 실무적 접근, 운영자에게는 구체적인 접근을 제시합니다. 관련성이 높을수록 응답 가능성이 높아집니다. 다양한 각도에서 탐색하기 위해 AI 활용하기 다양한 변형(인사이트 중심, 문제 중심, 반대 의견 중심)을 생성하고 가장 강력한 아이디어를 선택하세요. 혼잡한 받은 편지함에서 여러분의 메시지가 눈에 띄도록 도와줍니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 아웃리치 관리를 위한 최고의 인플루언서 템플릿

ClickUp으로 LinkedIn 아웃리치 효율화하기

가장 효과적인 LinkedIn 메시지는 마치 본인이 직접 작성한 것처럼 느껴지는 것입니다.

LinkedIn 자동화 tools를 활용하면 자동으로 발송할 수 있습니다.

ClickUp은 시퀀스, 노트, 개인화 훅, AI 재작성, 후속 조치 등 전체 시스템을 관리하는 데 도움을 줍니다.

Linkedin 아웃리치 자동화를 망설이게 하는 이유는 무엇인가요? ClickUp에 무료로 가입하고 시작해 보세요.