수학과 현실: 1% 개선법 바로잡기

1% 개선법은 자기계발 경연대회에서 항상 가장 우아한 입력이었다.

이 영업 팀의 영업 팀은 수학에 기반했기 때문에 거부하기 어렵습니다. 수학은 확실성을 느끼게 하니까요: 매일 1%씩 나아지면, 1년 후에는 약 37배 더 나아질 거라는 생각이죠.

1% 방법의 거부할 수 없는 약속: 지속적인 개선을 보여주는 완벽한 지수 곡선

아름답고 깔끔한 지수 곡선입니다. 문제는 물론 인간이 그렇지 않다는 점이죠.

우리는 지저분하고, 일관성이 없으며, 창밖의 흥미로운 새에 쉽게 주의를 빼앗기는 존재입니다.

우린 우아한 곡선을 따라 살려 애쓰지만, 우리의 진행 차트는 결국 주식 포트폴리오라기보다 지진계에 가깝게 그려진다.

🌀 현실은 비선형적입니다: 진행은 계단이 아니라 심박 모니터와 같습니다. 정점, 하락, 정체, 재발, 반복.

곧, 복리 효과를 내는 건 막연한 죄책감뿐이 됩니다.

하지만 문제는 우리의 실수투성이가 아니라 주어진 수식에 있는 건 아닐까?

이것은 자기계발을 위한 1% 방법에 대한 아규먼트가 아닙니다. 오히려 구출 작전입니다.

우리는 이 탁월한 철학이 다소 오해의 소지가 있는 수학적 접근에 갇히지 않도록 구출하고, 이 강력한 tool이 실제로 어떻게 활용되어야 하는지 알아내려 합니다.

37배 개선의 전설

1% 향상법은 전후 일본의 공장 현장에서 시작되었습니다.

도요타 같은 기업들은 재건할 방법이 필요했고, 그들은 '카이젠'이라는 철학에서 그 해답을 찾았습니다. 카이젠은 일본어로 '지속적인 개선'을 의미합니다.

이 아이디어는 간단명료했다: 수많은 사소한 개선을 끊임없이 쌓아가는 것—한 과정의 시간을 1초 단축하거나, 한 번의 불필요한 동작을 없애는 식—그 결과 품질과 효율성에서 엄청난 향상을 이끌어낼 수 있다는 것이다. 이 개념은 '경계 이익의 집적(Aggregation of Marginal Gains)'으로도 알려져 있다.

그리고 이 방법은 일합니다. 카이젠은 산업적 우수성과 비즈니스 프로세스 개선의 조용한 원동력이 되어 왔습니다.

👀 알고 계셨나요? 카이젠 철학을 도입한 것은 제조 기업만이 아니었습니다. 복잡하기로 악명 높은 항공우주 및 방위 산업계도 이에 동참했습니다. 세계에서 가장 첨단 군사 항공기를 제작하는 기업인 록히드 마틴은 카이젠의 주요 사례가 되었습니다.

그 결과는 놀라웠다. 1992년부터 1997년 사이, 록히드는 제조 비용을 38% 절감하고 재고를 절반으로 줄였으며 항공기 납품 기간을 42개월에서 21.5개월로 단축했습니다. 그들의 집착을 보여주는 마지막, 거의 터무니없이 구체적인 증거로, 부품이 입고에서 재고로 이동하는 데 걸리는 시간을 30일에서 단 4시간으로 단축했습니다.

그러다 카이젠이 스포츠를 만났다.

특히 영국 사이클 팀을 발견했는데, 이 조직은 우승하지 못하는 것을 일종의 국가적 전통으로 만들었습니다. 100년이 넘는 세월 동안 단 하나의 금메달만을 획득했습니다.

영국 주기 팀 카이젠, 끊임없는 마진적 이득을 통해 약체에서 올림픽 챔피언으로 변모하다

팀의 새 성과 감독관인 데이브 브레일스포드 경은 문제가 재능 부족이 아니라 프로세스 부재라고 판단했다. 그는 카이젠의 공장식 생산 방식을 도입해 팀에 적용했다.

그의 주장은 간단했다: 자전거를 타는 데 필요한 모든 것을 분해하고 각 구성 요소를 단 1%만 개선해도, 그 누적된 발전은 당신을 막을 수 없게 만들 것이다.

이상하지만 효과적인 라이더들의 성능을 극대화하기 위해 데이브 브레일스포드 경은 다소… 색다른 최적화 방법을 선택했습니다: 그는 타이어 무게나 라이더 영양 관리 같은 눈에 띄는 부분부터 개선하기 시작했다. 간단해 보였다.

그러자 프로젝트는 병적인 수준의 과민 반응 영역으로 빠져들었다. 감기 예방을 위해 더 나은 손 씻기 기술을 가르치기 위해 외과 의사가 초빙되었다.

참가자들에게 특정 베개와 매트리스를 제공해 수면 자세를 표준화했습니다

팀 트럭 내부는 눈부신 흰색으로 칠해져 있었다. 미적 이유 때문이 아니라 자전거 기계 장치에 문제를 일으킬 수 있는 미세한 먼지 입자를 쉽게 발견하기 위해서였다.

브레일즈포드 경의 방법은 기이했다. 거의 우스꽝스러울 정도였다. 하지만 결정적으로, 그 효과는 잔혹할 정도로 탁월했다.

팀은 올림픽에서 금메달을 휩쓸고 6년 동안 투어 드 프랑스에서 5개의 제목을 차지하며, 한때 전국적인 웃음거리가 되었던 팀이 이제는 제국으로 거듭났다.

하지만 그 개념을 가져와 우리 모두를 위해 정리해낸 사람은 제임스 클리어(James Clear)였습니다(그야말로 가장 적절한 이름이죠).

그의 저서 『원자적 습관』에서 그는 영국 사이클 선수들의 거대하고 집요한 전략을 단순한 개인적 좌우명으로 압축했다: 매일 1%씩 나아지라.

모든 위대한 것은 작은 시작에서 비롯됩니다. 모든 습관의 씨앗은 단 하나의 작은 결정입니다. 그러나 그 결정이 반복될수록 습관은 싹을 틔우고 더욱 강해집니다. 뿌리는 깊게 박히고 브랜치가 자라납니다. 나쁜 습관을 끊는 작업은 우리 안에 자리 잡은 튼튼한 참나무를 뽑아내는 것과 같습니다. 그리고 좋은 습관을 기르는 작업은 하루하루 정성껏 가꾸어 가는 섬세한 꽃과 같습니다.

📚 메시지가 어떻게 바뀌었는지! 카이젠 → 엘리트 성과 과학 아토믹 해비츠 → 개인 발전 슬로건 같은 개념, 다른 수준의 엄밀성.

그는 이를 거부할 수 없는 수학적 공식에 첨부 파일로 첨부했습니다—매일 아주 작은 성취가 쌓여 1년 후에는 37배의 개선으로 이어진다는 것입니다.

그렇게 전설은 완료되었다. 엘리트 스포츠에서 입증된 강력한 산업 철학이 이제 개인의 변화를 위한 단순한 수식이 된 것이다.

약속은 분명했습니다: 작고 꾸준한 노력을 매일 실천하면 반드시 혁명적인 성공으로 이어질 거라고요. 문제는 현실에서는 거의 그렇게 되지 않는다는 점입니다.

완벽한 수학이 불완전한 현실을 만날 때

1% 개선법의 전설은 깔끔하고 논리적인 기계와 같다.

하지만 차를 매장에서 몰고 나와 지저분하고 움푹 패인 현실의 길에 들어서는 순간, 바퀴가 떨어져 나간다. 기계는 몇 가지 불편한 진실과 마주치는데, 그중 첫 번째는 특히 완고한 물리 법칙이다.

초보자의 할인 vs 전문가의 세금

1% 개선법의 37배 성과라는 약속은 조용하지만 치명적인 오류를 품고 있다: 매번 1%의 성취를 얻는 데 드는 노력이 항상 동일하다는 가정이다.

무엇이든 제대로 해보려 해본 사람이라면 누구나 이 말이, 아주 완곡하게 표현해도, 사실이 아니라는 걸 안다.

어떤 기술을 처음 배울 때, 초기 몇 번의 성장은 터무니없이 쉽습니다. 크고 뚜렷한 실수를 고치기만 해도 개선 속도가 마법처럼 느껴질 정도로 빠릅니다. 이것이 바로 초보자의 할인이며, 매일 1%씩 나아진다는 생각이 가장 현실적으로 느껴지는 순간입니다.

하지만 초보자가 아닌 순간부터 전문가의 대가를 치르게 됩니다. 간단한 예시로 이해해 보죠:

초보자: 체육관 초보자는 몇 달 동안 매주 데드리프트 무게를 1%씩 늘릴 수 있습니다. 그들은 천재입니다. 그들은 신동입니다. 사실 그들은 단순히 새로 시작했을 뿐입니다.

전문가: 반면 엘리트 파워리프터는 같은 1% 향상을 위해 일 년 내내 훈련합니다. 그들의 진행은 파운드가 아닌 온스로 측정되며, 땀과 지루함이라는 대가를 치릅니다.

초기 성과는 눈에 띄는 결함을 고치기 때문에 마법처럼 느껴집니다. 그러다 진행이 더뎌지고, 1% 법칙은 엄청난 비용을 요구하게 됩니다.

이 방법의 대중적인 버전 중 하나는 300번째 개선이 첫 번째 개선보다 천 배의 노력이 필요할 수 있다는 점을 멘션하지 않습니다.

이것은 가파르게 치솟는 수학적 곡선이며, 우아한 수식이 자주 실패하는 첫 번째 이유다.

다시 말해, 이 레딧 사용자가 정확히 노트했듯이:

매일 1% 더 무게를 들 수 있을 거라고 장담하지 않겠습니다. 핵심은 아무리 사소해 보여도 모든 곳에서 개선점을 찾는 데 있습니다.

위안상

37배 수익이라는 약속이 환상에 불과하다는 사실이 드러나면, 우리는 누구나 할 법한 일을 합니다: 기대치를 낮추는 거죠.

우리는 거창하고 수학적인 약속을 더 겸손하고 너그러운 설명으로 바꿉니다. "좋아," 우리는 스스로에게 말합니다, "아마도 이건 마법의 수식이 아닐 거야. 아마도 핵심은 단지 크고 무서운 목표를 더 작고 덜 위협적인 조각들로 나누는 것일 뿐이야."

이것은 매우 인기 있는 위안상입니다. 대부분 틀린 말은 아니기 때문이죠. 단지 핵심이 아니라는 점입니다.

아주 괜찮은 버터 나이프

연구 결과는 분명합니다: 목표를 '한 입 크기의 조각'으로 나누는 것은 어려운 일을 시작하도록 뇌를 속이는 탁월한 방법입니다.

예시: "새로운 언어 배우기" 같은 목표를 바라보는 것만으로도 누구나 낮잠을 자고 싶을 만큼 부담스럽습니다. 하지만 "10분짜리 수업 하나 하기" 같은 목표는 충분히 해낼 수 있습니다. 이는 우리를 소파에 붙들어 놓는 '결정 마비'를 우회하는 과학적으로 입증된 전략입니다.

하지만 이는 과제에 대한 근본적인 오해이기도 하다.

이론은 이렇게 말합니다: 1% 개선법은 지속적인 시스템 개선을 위한 철학입니다

위안상 상패에는 이렇게 쓰여 있습니다: 할 일 목록을 위한 프로젝트 관리 기술

이 둘을 혼동하는 것은 외과의사의 메스를 토스트에 버터를 바르는 데 사용하는 것과 비슷합니다. 물론 일이 완료됨에 이를 수 있고, 그렇게 하는 자신이 영리하다고 느낄 수도 있겠죠. 하지만 정밀한 도구를 서투른 목적으로 사용하는 것이며, 손에 쥔 tool의 힘을 완전히 놓치고 있는 것입니다.

뇌는 단순한 수식에 맞춰 설계되어 있다

1% 개선법이 효과가 없다면, 실패를 잘못된 영업 팀 탓으로 돌리기 쉽습니다. 하지만 그게 전부는 아닙니다.

진실은 좀 더 본능적입니다. 우리는 자기계발법이 멋져 보여서 채택하는 게 아닙니다. 우리 뇌가 본능적으로 그 유혹을 거부할 수 없도록 설계되어 있기 때문입니다.

이는 신경학적 함정입니다.

작은 성공의 도파민 루프

도파민 루프: 작은 작업을 완료하는 것이 왜 그렇게 기분 좋은지, 그것이 항상 진정한 진행을 의미하지는 않더라도

우리 뇌는 단순하고 오래된 보상 체계 로 작동합니다.

어떤 작업이든, 아무리 사소한 작업이어도 완료하면 우리는 작은 도파민 쾌감을 얻습니다. 이는 뇌가 "잘했어. 다시 해봐"라고 말하는 방식입니다. 그래서 할 일 목록에서 항목을 완료됨으로 표시하는 것이 당연히 느껴져야 할 것보다 훨씬 더 큰 만족감을 주는 이유입니다.

1% 방법은 단순한 양식으로 보면 완벽한 도파민 공급 장치다.

이 시스템이 제공하는 것: 매일 반복 가능하고 예측 가능하며 쉽게 달성할 수 있는 작업

뇌가 얻는 것: 믿을 수 있고, 적은 노력으로 얻는 기분 좋은 화학 물질의 효과

이는 위험한 피드백 루프를 생성합니다. 우리는 진행을 이루는 느낌에 중독되는데, 이는 실제 진행과는 다릅니다.

우리는 '10분 일 완료'라는 체크박스를 누르는 도파민 쾌감에 너무 빠져서, 실제로는 전혀 강해지지 않고 있다는 사실을 깨닫지 못합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 블로그 독자의 32%는 여전히 꽉 찬 일정이 생산성과 같다고 믿으며, 21%는 장시간 근무를 커밋과 동일시합니다. 즉, 우리는 실제 의미 있는 진행보다 진행의 느낌과 외관(완료됨)에 중독되어 있다는 뜻입니다.

큰 목표에 대한 뇌의 위협 반응

크고 모호한 목표는 뇌의 위협 반응을 트리거하여 결정 마비로 이어질 수 있습니다

작은 목표는 우리 뇌에게 잔치지만, 큰 목표는 긴급한 화재와 같습니다.

신경과학에 따르면, 우리 뇌에는 '감정적 중요성 네트워크'라는 것이 존재하는데, 이는 위협 감지기를 의미하는 전문 용어입니다.

"건강해지기"처럼 막연하고 거대한 목표를 바라볼 때, 이 신경망은 활성화되어 목표의 크기 및 어려움을 흥미로운 도전이 아닌 우리 웰빙에 대한 실질적 위협으로 인식합니다.

이런 반응을 '결정 마비'라고 부릅니다. 너무 압도되어 가장 안전하고 논리적인 선택이 아무것도 하지 않는 것뿐이라는 느낌을 받는 상태죠.

이 단순한 1% 수식과 '작은 조각들'이라는 위안상은 바로 이런 두려움에 대한 완벽한 해독제다.

그들은 무섭고 형태 없는 괴물 같은 목표를 일련의 작고, 해롭지 않으며, 전혀 위협적이지 않은 단계들로 바꿔 놓습니다.

우리 안에 내재된 직선에 대한 편향

결국 인간은 지수적 성장을 이해하는 데 특히 취약합니다.

우리는 선형적 사고를 하는 존재입니다. 한 시간의 일로 하나의 위젯이 나온다면, 열 시간의 일로 열 개의 위젯이 나올 거라고 기대하죠.

우리 뇌는 직선적이고 예측 가능한 경로를 선호합니다.

37배 노력은 지수 곡선이지만, 우리는 이를 직선으로 인식합니다. 우리는 이를 "매일 조금씩 노력하면 결국 큰 노력이 된다"고 직관적으로 이해하는데, 이는 사실입니다.

하지만 우리가 본능적으로 이해하지 못하는 것은 복리의 폭발적이고 거의 터무니없는 특성이다. 그래서 수익 감소의 현실이 배신감처럼 느껴지는 것이다.

"매일 조금씩만 하면 된다"는 단순하고 선형적인 약속은, 실제 성장이 어떻게 이루어지는지에 대한 복잡하고 혼란스러운 현실보다 훨씬 편안하고 신경학적으로 직관적이다.

현재 당신의 '인생 플랜'이 여기저기 흩어진 노트, 반쯤 채워진 일기장, 잊혀진 Google Doc에 담겨 있다면—당신만 그런 게 아닙니다.

돌을 두드리는 것만이 아니라 끌을 갈아야 한다

좋아요, 그렇다면 1% 개선법이 마법의 수식도 아니고, 그저 과장된 할 일 목록도 아니라면, 대체 무엇일까요?

이것은 엔진과 같습니다. 제대로 활용하려면 결승선을 생각하기보다 기계 자체에 집중해야 합니다.

1% 방법에 대한 모든 오해는 단 하나의 질문으로 귀결되며, 이는 어떤 목표에 대해서도 스스로에게 던질 수 있는 가장 중요한 질문이다: 당신은 프로젝트를 관리하고 있는가, 아니면 시스템을 구축하고 있는가?

둘은 비슷하게 들리지만 완전히 다른 개념입니다.

돌을 치다(프로젝트 관리)

대부분의 사람들이 기본적으로 취하는 방식이다. 우리는 목표를 마치 한정된 작업처럼 대한다. 마치 하나의 대리석 블록처럼, 우리의 임무는 완성될 때까지 조금씩 깎아내는 것이다.

목표가 "마라톤 완주"라면 훈련 플랜을 따릅니다. 목표가 "제품 출시"라면 할 일 목록을 쉼 없이 처리합니다. 결승선을 넘으면 프로젝트는 완료됨.

일이 있지만 지치게 만들고, 종종 시작점으로 되돌아오게 됩니다.

끌을 갈다 (시스템 구축하기)

이것이 진정한 노력이다. 목표는 마라톤 완주가 아니라 '더 나은 주자가 되는 것'이다. 매일 1% 향상은 단순히 1마일을 더 달리는 게 아니라, 자신의 용량을 키우는 것이다. 일을 해내는 tool을 갈고닦는 것이다.

예시: 목표가 "20파운드(약 9kg)를 감량하겠다"라고 가정해 보자. 접근법 1(돌을 치는 방식)은 단순히 목표를 분해하는 것이다. 이는 고전적인 접근법이다. "20파운드 감량"을 완료해야 할 프로젝트로 간주하고, 할 일 목록으로 분해한다. 이 방법은 작업을 수행하는 데 초점을 맞춘다. 마치 20파운드짜리 대리석 블록을 조금씩 깎아내어 완전히 없애는 것과 같습니다. 효과적일 수 있지만, 이는 의지력에 크게 의존합니다. 그리고 프로젝트가 '완료됨' 상태에 이르면, 건강을 해치는 근본적인 시스템이 여전히 존재하기 때문에 사람들은 종종 예전 습관으로 되돌아갑니다. 접근법 2(끌을 갈기)는 근본적인 시스템을 개선하는 것입니다. 여기서 목표는 단순히 '20파운드를 감량하는 것'이 아닙니다. 목표는 '지속적으로 건강하고 활기찬 사람이 되는 것'입니다. 이를 위해 건강을 좌우하는 시스템에 작지만 영구적인 개선을 가하는 데 집중합니다. 첫 번째 접근법은 결승선에 도달하게 합니다. 두 번째 접근법은 앞으로 달릴 모든 경주에서 더 나은 주자가 되게 합니다. 이것이 핵심적인 차이입니다.

그리고 결정적인 사실은: 1% 방법의 원조 격인 영국 주기 팀의 감독 데이브 브레일스포드 경조차 결국 이것이 진짜 비결이라고 인정했다는 점이다.

흥미롭게도, 제가 트랙에서 투어 드 프랑스로 옮겼을 때 우리는 전혀 제대로 해내지 못했습니다; 첫 몇 번의 레이스는 기대치에 훨씬 못 미쳤습니다. 우리는 솔직히 돌아보며, 스테이크가 아닌 완두콩에 집중해왔음을 깨달았습니다. 마진 이득이라는 화려한 장식에 너무 매달리다 보니 핵심이 아닌 주변부에만 지나치게 집중했던 것입니다. 핵심 성공 요소를 파악하고 이를 확보한 후, 그 주변에 개선 노력을 집중해야 합니다. 그건 가혹한 교훈이었습니다.*

다시 말해, 수천 가지 무작위적인 것들을 개선해서 성공하는 게 아닙니다. 진정으로 중요한 핵심 시스템이라는 몇 가지 요소만을 끊임없이 개선함으로써 성공하는 것입니다.

도구를 갈고닦는 법

1% 개선법의 핵심은 더 많은 일이 아니라 더 현명한 일에 있습니다. 무작정 밀어붙이는 방식에서 지능적인 설계로 전환하는 것이죠.

그럼 어떻게 해야 할까요? 세 단계 과정입니다.

단계 1: 고효율 병목 현상 찾기

모든 것을 한꺼번에 개선할 수는 없습니다. 그렇게 하려는 시도는 가장 빠른 번아웃의 지름길입니다. 핵심은 개선하면 다른 모든 일이 수월해지는 몇 가지 요소를 찾아내는 데 있습니다.

💡 전문가 팁: 모든 것이 중요하게 느껴진다면, 사실 아무것도 중요하지 않습니다. 개선은 무언가를 의도적으로 생략할 수 있게 되는 순간부터 시작됩니다.

비즈니스 접근법: 파레토 원칙

비즈니스에서는 이를 파레토 원칙 또는 80/20 법칙이라 부릅니다. 대부분의 시스템에서 문제의 약 80%가 원인의 20%에서 비롯된다는 관찰 결과입니다.

파레토 원칙: 결과의 80%는 종종 노력의 20%에서 비롯된다—중요한 소수에 집중하라

따라서 현명한 기업들은 모든 것을 고치려 하지 않습니다. 그들은 '중요한 소수' 20%를 찾아내 그곳에 모든 에너지를 집중합니다.

당신의 접근법: 진정한 실패 지점을 찾아라

이를 위해 비즈니스 학위가 필요하지 않습니다. 단지 솔직해지고 자신의 병목 현상(들)을 찾아내면 됩니다.

목표: "더 건강하게 먹고 싶다"

잘못된 접근법: 식단을 완전히 바꾸고, 찬장에 있는 모든 항목을 교체하며, 하룻밤 사이에 케일 샐러드 전문 미슐랭 스타 셰프가 되려는 시도

병목 현상: 잠시 솔직히 돌아보면, 나쁜 식습관의 80%가 피곤하고 의지력이 바닥난 밤 9시 이후에 발생한다는 걸 깨닫게 됩니다. 야식은 단순한 문제가 아니라 핵심 문제입니다. 바로 이 부분이 고효율 병목 지점입니다.

2단계: '끌 갈기' 습관 정의하기

병목 현상을 발견하면 무작정 힘으로 해결하려는 유혹에 빠지기 쉽습니다.

밤늦은 간식이 문제라면, 무작정 주먹을 쥐고 "절대 안 먹겠다!"고 다짐하는 것이 해결책일 수 있다. 이는 최악의 플랜이다. 의지력에 의존하는 것이며, 의지력은 잘 알려진 대로 믿을 수 없다.

1% 시스템 구축 접근법은 의지력 강화가 아니라 더 나은 설계에 관한 것이다. 단순히 결과물만 늘리는 게 아니라 시스템을 개선하는 작고 반복 가능한 습관을 정의해야 한다. 끌을 갈아야 한다.

비즈니스 접근법: 시스템을 먼저 설계하라

한 연구에서 의료 기술 기업은 지속적인 개선을 도입하고자 했습니다.

당연히 그들은 직원들에게 "더 혁신적이 되라"고 말하지 않았습니다. 그런 건 터무니없는 일이니까요.

대신 직원들이 개선 아이디어를 제출하고 추적할 수 있는 새롭고 간소화된 시스템을 설계했습니다. 결과(더 많은 아이디어)에 집중하지 않고 아이디어를 생산하는 더 나은 시스템을 구축하는 데 집중했습니다.

그들은 끌을 갈았다.

당신의 접근법: 마찰을 줄여라

간식 문제도 같은 방식으로 해결할 수 있습니다. 밤늦게 간식을 먹게 만드는 시스템은 도덕적 실패가 아니라 설계상의 결함입니다. 그러니 시스템을 재설계하세요.

잘못된 습관 (무리한 의지력) : "밤 9시에 쿠키를 먹지 않으려고 의지력을 발휘할 거야."

끌 갈기 습관 (시스템 설계): "매일 저녁 식사 후, 2분 동안 건강하고 진정으로 매력적인 대안 간식을 준비해 냉장고 Front에 놓을 것이다"

이 예시에서 당신은 유혹을 거부하는 것이 아닙니다. 좋은 선택을 1% 더 쉽게, 나쁜 선택을 1% 더 어렵게 만드는 것입니다.

3단계: 피드백 루프 구축하기

이제 병목 현상과 끌 갈기 습관이 생겼습니다. 마지막 퍼즐 조각은 이 새로운 습관이 실제로 일하는지 확인하는 일입니다.

피드백이 없는 시스템은 단순한 추측에 불과합니다. 진행이 있는지 확인해야 하며, 이를 위해서는 데이터가 필요합니다.

위협적으로 들릴 수 있지만, 꼭 그럴 필요는 없습니다.

비즈니스 접근법: 모든 것을 테스트하라

병원은 복잡한 시스템이며, 오랫동안 개선은 전문가의 의견과 추측에 기반해 이루어져 왔습니다.

그러던 중 뉴욕의 한 병원 시스템인 NYU 랑곤 헬스(NYU Langone Health)는 추측을 그만두기로 결정했습니다. 그들은 자체 내부 프로세스에 대해 신속한 A/B 테스트를 실행하기 시작했습니다. 단순히 새로운 절차가 더 낫다고 가정하지 않고, 실제로 기존 절차와 비교하여 테스트하고 데이터가 결정하도록 했습니다. 그들은 운영 과정에 바로 피드백 루프를 구축한 것입니다.

당신의 접근법: 비평가가 아닌 과학자가 되라

이를 실천하기 위해 연구비 지원이 필요하지 않습니다. 단지 조금 더 호기심을 갖고, 조금 덜 비판적인 태도를 가지면 됩니다.

잘못된 방법(자기 비판): 새로운 간식 습관을 며칠 시도합니다. 어느 날 밤, 실수로 쿠키를 먹어버립니다. 즉시 전체 실험을 실패로 선언하고 자신을 실망스러운 존재로 규정합니다.

피드백 루프(과학적 방법): 이를 실험처럼 대합니다. 주말이 되면 간단한 질문을 던지고 답을 적어보세요: 이번 주 내 에너지 수준은 어땠나? 새로 먹기 시작한 간식이 실제로 도움이 되었나? 실수했던 그날 밤 조건은 어땠나?

이제 자신을 평가하는 대신 데이터를 수집하는 것입니다. 이것이 피드백 루프의 목표입니다: 시스템에 대한 다음 1% 개선을 이루기 위해 필요한 정보를 제공하는 것이죠.

건강한 간식이 충분히 매력적이지 않았을 수도 있습니다. 잠자리에 드는 시간을 앞당겨야 할 수도 있습니다. 피드백 루프는 '실패'를 다음 실험을 위한 유용한 데이터로 바꿔줍니다.

이론에서 실행으로: ClickUp으로 나만의 시스템 구축하기

실행 중인 시스템 개선: ClickUp을 활용해 고효율 습관을 추적, 측정, 개선하는 방법

시스템 개선의 철학을 이해하는 것과 실제로 실행하는 것은 별개의 문제입니다.

모든 훌륭한 시스템의 적은 마찰입니다—작은 짜증, 잊어버린 작업, 그리고 포기하기 더 쉽게 만드는 정신적 혼란이 바로 그것입니다.

따라서 진정으로 효과적인 시스템은 의지력에 의존하지 않으며, ClickUp과 같은 플랫폼을 기반으로 운영될 수 있습니다(참고로 무료입니다! ).

우리는 '돌을 치는' 프로젝트를 관리할 더 나은 할 일 목록을 찾으려는 게 아닙니다. 대신 '끌을 갈기' 위해 사용하는 엔진을 구축하고 관리하며 개선하는 데 도움이 되는 작업 공간을 활용합니다.

작업 완료 표시가 아닌 시스템 추적

프로젝트에는 마감이 있지만 시스템에는 궤적이 있습니다. 1% 개선이 실제로 효과를 내는지 확인하려면 단순히 완료한 작업 번호만을 세는 게 아니라 결과물의 품질을 측정해야 합니다.

"내가 그 일을 했는가?"를 추적하는 대신, "그 일이 더 쉬워지고/빠르고/좋아지고 있는가?"를 추적하세요.

ClickUp(ClickUp)에서는 복잡한 습관 일지를 만들지 않고도 이를 실천할 수 있습니다:

개선 대상 ClickUp 활용 기능 어떻게 도움이 되는가 작성 속도, 조사 시간, 회복 시간 등 사용자 지정 필드 체크박스를 표시하는 대신 각 작업에 측정 가능한 데이터를 추가하세요 주/월 단위의 진행 추이 ClickUp 대시보드 개선을 머릿속 추측이 아닌 시각적 그래프로 전환하세요 마찰이나 정체 현상 감지하기 ClickUp 자동화 + 작업 보기 메트릭이 하락하거나 정체될 때 알림이나 플래그를 트리거하세요

📌 미세 승리 마인드셋 물어보지 마세요: "오늘 무엇을 완료했는가?" 물어보세요: "오늘 무엇이 더 쉬워졌는가?"

개선 작업을 체크리스트처럼 취급하는 것을 멈추고, 진화하는 시스템처럼 대하는 법입니다.

사용자 지정 필드와 대시보드가 무엇이 일어나고 있는지 보여준다면, ClickUp Brain은 왜 그런지 — 그리고 다음에 무엇을 고쳐야 하는지 보여줍니다.

ClickUp Brain: 당신의 시스템을 냉철하게 분석하는 전문가

시스템 개선에서 가장 어려운 부분 중 하나는 무엇이 실제로 효과가 있는지 오브젝트 보기를 얻는 것입니다. 우리의 뇌는 이야기를 꾸미는 데는 뛰어나지만 패턴을 발견하는 데는 형편없습니다. ClickUp Brain은 개인 분석가 역할을 하며 추측을 데이터로 대체합니다.

ClickUp Brain: 병목 현상을 파악하고 실행 가능한 통찰력을 도출하는 개인 분석가

이것은 우리가 이야기했던 피드백 루프를 만드는 완벽한 tool입니다. 단순히 진행 중이라고 느끼는 대신, 실제로 알 수 있게 해줍니다.

🧠 도파민 ≠ 발전 목록에서 작업을 체크하는 것은 성장이 아닙니다 — 그저 뇌를 달래는 사탕일 뿐이죠. 개선은 활동과 같지 않습니다.

병목 현상을 찾아내도록 활용하라: "이번 달에 예상보다 오래 걸린 글쓰기 작업은 무엇인가?" 같은 질문을 던지면 시스템 내 마찰 요소를 즉시 파악할 수 있다

자동화된 진행 보고서 활용: 완료된 모든 '도끼 갈기' 작업에 대한 주간 요약 보고서를 생성하세요. 패턴, 장애 요소, 성과를 실시간으로 파악할 수 있어 스스로를 비판하는 태도에서 과학적인 접근 방식으로 전환할 수 있습니다.

새로운 개선 아이디어 창출: 막힐 때 다음 1% 개선점을 브레인스토밍하는 데 활용하세요. 예시: "글 개요 작성 과정을 간소화할 다섯 가지 방법을 제시해 주세요"

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

시스템은 일관되고 반복 가능한 행동의 토대 위에 구축됩니다.

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿은 앞서 확인한 구체적이고 효과적인 '도끼날 갈기' 습관을 분리하고 추적할 수 있는 완벽한 틀을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿: 단순한 일일 작업이 아닌, 꾸준함과 시스템 업그레이드에 집중하세요

수많은 무작위 습관을 추적하는 게 아닙니다. 당신의 시스템을 진정으로 업그레이드해 줄 소수의 습관에 집중하는 것입니다.

키 습관을 분리하세요: 정의한 시스템 개선을 위한 구체적인 작업을 만드세요. 예를 들어 "건강한 간식 대안 준비하기"나 "글쓰기 기술 관련 책 15페이지 읽기"처럼요.

꾸준함을 시각화하세요: ClickUp 테이블 보기를 활용해 연속 기록을 간단히 한눈에 파악하세요. 이를 통해 시스템 개선을 얼마나 꾸준히 실행하고 있는지 수집된 데이터를 확인할 수 있습니다.

진행 상황을 커스텀 필드로 추적하세요: 템플릿의 '진행 상황' 사용자 지정 필드는 한눈에 상태를 확인할 수 있게 해주어, 일련의 작은 행동들을 측정 가능한 추세로 전환합니다.

ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿

때로는 시스템이 가벼운 자극 이상을 필요로 합니다. 본격적인 스프린트가 필요할 때가 있죠. 특정 과제를 위해 설계되었지만, ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿의 구조는 집중적이고 다각적인 개선 프로젝트를 관리하는 데 있어 모범 사례입니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 하드 웰니스 챌린지 템플릿: 집중적이고 다각적인 개선 프로젝트를 위한 구조와 피드백

이 구조는 '30일 코드 리팩토링'이나 '분기별 영업 팀 프로세스 개편'처럼 집중적인 노력에 쉽게 적용할 수 있습니다.

내장형 피드백 루프: 주간 평가를 위한 템플릿 구조는 완벽하게 미리 구축된 피드백 메커니즘입니다. 이는 여러분이 잠시 멈춰 지난주 데이터를 분석하고, 다가오는 주를 위해 시스템에 현명한 조정을 가하도록 강제합니다.

명확한 진행 단계: 맞춤형 상태(‘완료됨’, ‘진행 중’, ‘할 일’)는 어려운 작업 중에도 명확하고 만족스러운 추진력을 제공하여 산더미 같은 일을 관리 가능한 단계들로 분할합니다.

1% 방법의 성공과 실패 지점

잘못된 문제에 적용된 훌륭한 전략은 실패를 우아하게 포장한 것에 불과하다.

1% 개선법은 최적화를 위한 탁월한 전략입니다. 하지만 이를 모든 문제의 해답으로 삼는 것은 바람직하지 않습니다.

대신, 그것이 완벽한 선택을 하는 것인지, 아니면 완전히 완료하는 것인지 구분할 줄 알아야 합니다.

1% 방법이 효과적인 상황

1% 방법은 고립된 존재가 아닙니다. 팀의 일원으로 있을 때 가장 일합니다. 전략적 공백 속에 던져진다면, 그저 갈 데 없는 엄청난 힘에 불과할 뿐입니다.

이 방법을 최대한 활용하려면 방향성과 명확성을 제공하는 프레임워크와 함께 적용해야 합니다.

1% + OKR

목표와 키 결과(OKR) 는 매우 야심차고 약간은 두려운 목표를 설정하기 위한 것입니다.

OKR과 1% 방법론: 야심찬 목표와 지속 가능한 일상 시스템의 회의

오브젝트는 크고 영감을 주는 최종 지점입니다("해당 업계에서 인정받는 사상 리더가 되자"). 키 결과들은 그곳에 다가가고 있는지 알려주는 측정 가능한 이정표들입니다("자연 유입 트래픽 40% 증가").

적용 시점: OKR은 '무엇을'과 '왜'를 제공합니다. 이는 건설하고자 하는 대성당의 설계도입니다. 하지만 벽돌을 어떻게 쌓아야 하는지는 알려주지 않는다는 점이 잘 알려져 있죠.

시너지 효과: 1% 방법은 '방법론'을 제공합니다. 이를 활용해 지속 가능한 일일 시스템—'끌을 갈듯이 꾸준히 갈고닦는' 습관—을 구축하면 키 결과(Key Results)에 실질적인 변화를 가져올 수 있습니다.

1% + 실행의 4가지 원칙(4DX)

4DX는 일상 작업의 '소용돌이'를 헤쳐 나가 핵심에 집중할 수 있는 프레임워크입니다.

4DX(4가지 실행 원칙): 가장 중요한 것에 집중하고 1% 방법을 활용해 매일 진행을 이끌어내라

이를 위해서는 '매우 중요한 목표(WIG)'를 설정하고, '선행 지표'에 집중하며, 설득력 있는 스코어보드를 유지하고, 성과 책임 시스템을 구축해야 합니다.

이것들은 모두 높은 효과를 내는 행동들로, 완료된다면 반드시 목표의 성공을 이끌어낼 것입니다.

적용처: 4DX는 집중력을 강제하고 가장 중요한 레버를 식별하는 데 탁월합니다. 정확히 어떤 게임을 해야 하는지 알려줍니다.

시너지 효과: 1% 개선법은 선도 지표를 실행하는 데 완벽한 tool입니다. 선도 지표가 "하루에 신규 잠재고객 5명 접촉"이라면, 1% 개선은 이메일 템플릿을 조금 더 개선하거나 잠재고객당 조사 시간을 2분 단축하는 방법을 찾는 것입니다.

1% + Getting Things Done

1% 방법과 달리, GTD(Getting Things Done) 방법은 목표 설정 체계가 아니라 정신 건강 유지 체계입니다.

Getting Things Done (GTD): 의미 있는 개선에 집중할 수 있도록 정신적 작업 공간을 정리하세요

GTD 방법의 핵심 목적은 커밋, 아이디어, 작업을 머릿속에서 꺼내 신뢰할 수 있는 외부 시스템에 기록함으로써, 실제 고차원적 사고를 위한 정신적 여유를 확보하는 데 있습니다.

적용처: GTD는 정신적 작업 공간을 정리하는 청소부 역할을 합니다. 개선을 고민할 수 있는 명확성과 집중력을 만들어 줍니다.

시너지 효과: 작업대가 잡동사니 산더미에 파묻혀 있다면 끌을 갈 수 없습니다. GTD는 잡동사니를 치웁니다. 한 단계 물러서서 병목 현상을 파악하고, 의미 있는 1% 시스템 개선을 신중하게 설계하는 데 필요한 정신적 여유를 제공합니다.

1% 방법이 실패하는 지점

때로는 점진적인 개선만으로는 부족합니다—어떤 도전은 획기적인 돌파구나 시스템 전체가 완료되는 개편이 필요합니다.

어떤 상황은 점진적 개선이 아닌 다이너마이트 한 통이 필요합니다.

이런 상황에서 1% 방법을 고수하는 것은 자동차가 막 발명된 세상에서 말에 끄는 마차를 만드는 세계 최고 효율의 완벽하게 최적화된 제조업체가 되는 지름길이다.

대신 고려해볼 만한 방법은 다음과 같습니다.

획기적인 개선

이것은 비선형적인 거대한 도약이 필요할 때를 위한 방법입니다. 프로세스의 효율을 1% 높이는 것이 아니라, 작업 방식이 완료되어야 하는 50%의 도약을 목표로 하는 것입니다.

예시: 안전 기록이 공포 영화처럼 변해가는 제조 공장을 생각해 보세요. 매달 1%씩 안전을 개선하려고 해서는 안 됩니다. 그렇게 하면 결국 법정에 서게 될 테니까요.

당신에게 필요한 것은 돌파구입니다—인시던트를 50% 이상 즉시 줄이기 위한 모든 것에 대한 대규모, 즉각적인 전면 개편이 지금 당장 필요하죠.

💡 전문가 팁: 불타는 건물에서 A/B 테스트로 탈출할 수는 없습니다. 어떤 문제는 개선이 아닌 철거가 필요합니다.

비즈니스 프로세스 재설계(BPR)

이것은 더욱 극적인 변화입니다.

집을 개선하고 싶다고 가정해 보자. BPR은 단순히 집을 개선하는 것이 아니라, 백지 상태에서 다시 시작하며 "오늘 이 집을 처음부터 지으려면 어떤 모습이어야 할까?"라고 묻는 것이다. 이는 기업 차원에서 집을 뼈대만 남기고 완전히 허무는 것과 같다.

예시: 인터넷 시대에 종이 양식과 팩스로 모기지 승인을 처리하는 은행을 상상해 보세요. 이 과정은 60일이 걸리지만, 새로운 온라인 경쟁사는 24시간 만에 완료합니다. 팩스 속도를 1% 개선하는 것은 고장난 시스템을 위한 무의미한 최적화에 불과합니다.

BPR은 기존 시스템을 통째로 버리고, 백지 상태에서 시작하라고 조언합니다. 현실 세계에 존재하는 프로세스를 새롭게 설계하라는 것이죠.

계산은 그만두고, 디자인을 시작하라

그렇다면 우리는 지금 어디에 서 있는 걸까요?

1년 만에 37배 나아질 수 있다는 약속은 신화가 아니지만, 보편적인 법칙도 아닙니다. 이는 복리가 실질적인 힘을 발휘하는 영역에서는 훌륭하게 일하지만, 인간의 생물학적 한계와 물리 법칙 앞에서는 무너지는 조건부 수학에 불과합니다.

지속적 개선을 위한 1% 방법론에 대한 좌절감은 결코 개인의 실패가 아니었습니다. 이는 번역 오류의 결과였습니다.

산업 디자인의 강력한 철학이 개인의 할 일 목록을 위한 단순한 주문으로 변질되면서, 그 과정에서 가장 중요한 부분이 사라져 버렸다.

우리는 자신의 진행을 세세히 기록하는 회계사가 되도록 배웠다. 사소한 단계별 작업을 꼼꼼히 추적하라는 것이었다. 하지만 진정한 목표는 계산 능력을 키우는 것이 아니었다. 디자인 능력을 키우는 것이었다.

이 아이디어의 진정한 힘은 특정 번호와는 무관합니다. 이는 사고방식의 전환입니다. "이 프로젝트를 어떻게 끝낼까?"라는 질문에서 "앞으로 다가올 모든 프로젝트를 위해 더 나은 엔진을 어떻게 구축할까?"라는 질문으로의 전환이죠.

돌을 치는 것과 끌을 갈아내는 것 사이의 미묘하지만 근본적인 차이입니다. 오직 그것만이 진정한 가치를 지녔습니다.

자주 묻는 질문

1% 개선법이란 무엇인가요?

이는 당신이 잘못된 것에 집중해왔음을 의미합니다. 대중적인 버전은 목표를 조금씩 깎아내라고 말합니다. 진정한 방법은 멈춰서 사용하는 끌을 갈라고 조언합니다. 이는 단순히 일의 양을 늘리는 것이 아니라, 일을 수행하는 도구를 더 나은 것으로 만드는 철학입니다.

결과를 보기까지 얼마나 걸릴까요?

1% 개선을 이루는 순간, 당신의 시스템은 더 나아집니다. 하지만 결과물—크고 화려한 목표들—에서 성과를 보는 건 또 다른 이야기입니다. 초보자는 모든 게 엉망이기 때문에 빠르게 성과를 봅니다. 전문가들은 거의 보지 못합니다. 왜냐하면 작은 진전 하나하나가 피와 땀, 그리고 지루함으로 얻어지기 때문입니다.

1% 개선법은 카이젠(Kaizen)과 같은 것인가?

둘은 관련이 있지만 동일하지는 않습니다. 카이젠은 일본 공장 현장에서 비롯된 진지하고 산업적인 원조입니다. 1% 개선법은 그보다 더 세련되고 현대적인 후예로, 우리 모두를 위한 베스트셀러 책에 담겨 있습니다. 같은 DNA를 지녔지만 다른 옷을 입은 셈이죠.

1% 개선을 어떻게 추적할 수 있을까?

할 일 목록 추적은 그만두세요. 대신 두 가지를 추적하세요: 첫째, '도끼 갈기' 습관을 꾸준히 실천했는가? 둘째, 시스템이 실제로 개선되고 있는가? 글쓰기 속도가 빨라지고 있는가? 운동 후 회복 시간이 줄어들고 있는가? ClickUp 같은 플랫폼은 이를 위해 만들어졌습니다—단순한 일상의 잡음이 아닌, 고차원적인 시스템 목표를 추적할 수 있게 해줍니다.

비즈니스도 1% 방법을 활용할 수 있을까?

그들이 사용할 수 있을까? 그들이 발명했으니까. 이 개념은 개인 생산성 트렌드가 되기 훨씬 전, 도요타 같은 기업의 공장 현장에서 탄생했다. 본래의 서식지는 개인이 아닌 조직이다.