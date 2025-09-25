일 확산 해결: ClickUp 솔루션 아키텍처 책임자가 말하는 AI와 미래의 일 방식

일 산재의 하루

Monday 오전 9시. 노트북을 열자마자 Slack, Outlook, Jira, 세일즈포스, Google Docs, 그리고 수십 개의 앱에서 쏟아지는 알림이 당신을 맞이합니다.

지난주 일어난 일을 정리하는 데만 30분을 허비합니다. 정오가 되기 전까지 15개의 서로 다른 tools를 토글하며, 세 명의 담당자에게 상태 업데이트를 추적하고, 데이터를 수동으로 시스템 간에 복사해야 했습니다. 하루가 끝날 무렵, 의미 있는 일을 하는 시간보다 분산된 워크플로우를 처리하고 맥락 전환에 시달리는 데 더 많은 시간을 보냈다는 사실을 깨닫게 됩니다.

Tools, 알림, 수동 업데이트 관리, 즉 업무 산발 현상은 업무 시간을 잡아먹고 의미 있는 작업에 집중하지 못하게 합니다

이것이 바로 비즈니스 운영에서의 일 분산 현상입니다. 단순한 불편함이 아닌, 생산성과 디지털 전환, 직원 사기에 1조 달러 규모의 부담을 주는 문제입니다. 저는 이를 직접 경험하고 맞서 싸웠으며, 이제 ClickUp에서 조직들이 이를 영원히 극복하도록 돕고 있습니다.

최근 연구 결과도 이를 뒷받침합니다: 포레스터의 총 경제적 영향(Total Economic Impact™) 연구에 따르면, ClickUp을 도입한 기업들은 3년간 384%의 투자 수익률을 달성했으며, 분산된 워크플로우와 수동 프로세스로 인해 낭비되던 수천 시간의 업무 시간을 절감했습니다. 하지만 이 번호는 단순한 통계가 아닙니다—제가 직접 경험한 현실을 반영한 것입니다.

하지만 이 번호는 단순한 통계가 아닙니다—제가 직접 경험한 현실을 반영한 것입니다.

초창기: 일 분산이 당연시되던 시절

ClickUp 합류 전, 저는 대형 헬스케어 및 투자 기업에서 비즈니스 시스템 팀을 이끌었습니다. 계정, 인사, 투자 관리, 엔지니어링, 마케팅 등 온갖 SaaS tool을 모두 보유했죠. 각 부서마다 즐겨찾기하는 플랫폼이 있었고, 서로 소통하지 않았습니다.

결과는? 사방에 사일로가 생겨났습니다.

지원팀이나 마케팅팀이 개발팀을 찾아가 개발자들의 흐름 방해하며 상태를 묻는 모습을 자주 목격했습니다. 우리는 마케팅팀에 Jira를 도입해 이 문제를 '해결'하려 했습니다. 그들은 교육을 위해 잠시 사용했지만, 프롬프트가 화이트보드로 돌아갔습니다. 왜일까요? 그 tool이 그들의 워크플로우나 언어에 맞지 않았기 때문입니다. 이는 IT 부서가 현장의 실제 문제를 해결하지 못하는 솔루션을 강요한 전형적인 사례였습니다.

이 경험은 저에게 두 가지를 가르쳐 주었습니다: 분산은 단순히 tools의 문제가 아닙니다—맥락과 문화의 문제입니다 팀을 tool에 맞추도록 강요하는 것은(반대 방향이 아닌) 저항과 노력 낭비의 지름길입니다*

"아하" 순간: 통합의 힘을 발견하다

ClickUp을 처음 봤을 때, 마치 불이 켜진 것 같았습니다.

모든 팀의 요구를 충족할 만큼 유연하면서도 사일로를 허물 만큼 통합된 플랫폼이 등장했습니다. 마케팅과 엔지니어링 양쪽에 동시에 존재하는 작업, 의사소통 과정에서 맥락이 왜곡되지 않는 작업, 각 팀이 자신들의 언어로 일하면서도 큰 그림을 놓치지 않는 세상을 처음으로 상상할 수 있게 되었습니다.

하지만 진정한 마법은 기능 자체에 있지 않았습니다. 핵심은 철학에 있었습니다: 사람에게 맞춰 변화하는 작업 공간을 구축하라, 그 반대가 아니라. 진정한 지속 가능한 변화를 이끌어내는 유일한 길입니다.

확산이 지속되는 이유: 분산화의 인간적 측면

솔직히 말해 보자: 팀들은 자신들이 사용하는 tools에 대한 통제권을 포기하고 싶어 하지 않습니다. 이는 자연스러운 현상입니다. tool 선택은 기능만큼이나 정체성과 자율성에 관한 문제입니다. 특히 소프트웨어 도입이 디지털 워크플로우에 영향을 미치는 기업 기술 스택에서는 더욱 그렇습니다. 그래서 수많은 '디지털 전환' 프로젝트가 실패하는 것입니다. 인간적인 요소를 간과하기 때문입니다.

이 주는 주는 계속됩니다: IT 부서는 표준화를 시도하지만, 비즈니스들은 저항하고, 새로운 포인트 솔루션이 스택에 추가됩니다. 결과는? 더 많은 사일로, 더 많은 마찰, 그리고 더 많은 수동적인 우회 작업입니다.

이 도전은 점점 더 커지고 있습니다. 2025년 디지털화의 부작용에 관한 연구에 따르면, 기업들은 '역할 과부하'에 직면하고 있습니다. 이는 분산된 워크플로우와 tool 확산을 관리하는 부담이 업무 수행과 직원 복지를 저해하는 현상을 의미합니다. 디지털 tools가 증가함에 따라 직원들의 주의력과 에너지에 대한 요구도 함께 증가하고 있어, 통합되고 풍부한 맥락을 제공하는 작업 공간의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다.

유일한 해결책은 팀의 현재 위치에서 만나 그들이 가능한 것을 깨닫도록 돕고, 단계별로 더 통합된 일 방식으로 안내하는 것입니다.

문제는 단순히 tools가 너무 많다는 것이 아니라 지속적인 작업 전환에 있습니다. 평균적인 직원은 하루에 1,200번 앱을 토글하며, 집중력을 되찾기만 해도 주당 거의 4시간을 낭비합니다. *

평균적인 직원은 하루에 천 번 이상 앱을 토글하며 매주 수 시간의 집중력을 잃습니다(ClickUp 2024 생산성 현황 보고서)

새로운 도전: AI 확산 방지 및 컨텍스트의 핵심적 역할

앱 확산 문제를 겨우 해결하기 시작했을 무렵, AI가 등장했습니다. 갑자기 모든 팀이 자체 AI tool을 원하게 되었죠. 하지만 핵심은 이겁니다: AI의 성능은 맥락 접근성에 달려 있습니다.

AI가 최신 프로젝트 업데이트, 고객 대화, 전략적 우선순위를 모른다면, 그것은 또 하나의 고립된 tool일 뿐입니다. 이는 AI 확산 을 악화시키고 혼란과 수동 노력을 증가시킵니다.

aI는 접근 가능한 컨텍스트만큼만 효과적입니다. AI가 비즈니스 현황을 모른다면, 그저 또 하나의 눈요기에 불과합니다.

진정한 돌파구는 AI가 작업 공간에 깊이 통합되어 실시간으로 컨텍스트를 자동으로 불러오고 업데이트할 때 찾아옵니다. 바로 그때 '눈에 띄는 오브젝트'로서의 AI에서 '진정한 일 파트너'로서의 AI로 전환되는 순간입니다

필수 요소: AI 전환을 위한 기술적·조직적 전제 조건

하지만 진정한 AI 통합을 이루는 것은 단순히 새로운 tool을 추가하는 것만이 아닙니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다:

통합 데이터 아키텍처: 모든 일, 커뮤니케이션, 지식은 단일 접근 가능한 플랫폼에 존재해야 합니다

*실시간 컨텍스트 피드: /AI는 실시간 업데이트에 접근할 수 있어야 합니다—더 이상 오래된 데이터나 수동 업로드는 없습니다

프로세스 매핑: AI가 업무 흐름을 방해하지 않고 보완할 수 있도록, 여러분의 워크플로우를 이해하고 문서화해야 합니다

변화에 대비한 문화: AI가 일의 일부가 됨에 따라 팀은 실험, 학습, 반복 개선에 개방적이어야 합니다

ClickUp에서는 컨텍스트가 항상 실시간으로 활용 가능한 플랫폼 구축에 집중 투자했습니다. 저희 AI 에이전트는 단순히 질문에 답하는 것을 넘어, 능동적으로 인사이트를 제시하고 일상 작업을 자동화하며 비즈니스 변화에 맞춰 진화합니다.

성공적인 AI 전환을 위한 필수 요건들을 시각적으로 요약하면 다음과 같습니다:

AI 전환 매트릭스: 분산된 워크플로우에서 통합된 AI 기반 생산성으로

사례 연구: 분산에서 통합으로—전후 비교

Tools 통합과 AI 적용으로 이 팀의 생산성과 경험이 혁신적으로 변화했습니다—수동적 혼란에서 효율적인 성공으로의 전환

업무 분산(Work Sprawl)의 진정한 비용과 통합(Convergence)의 힘을 이해하려면 실제 사례를 살펴봐야 합니다. 글로벌 마케팅 팀이 분열된 워크플로우와 흩어진 tools에서 벗어나, 실행을 간소화하고 제작자에게 시간을 돌려준 통합된 AI 기반 작업 공간으로 전환한 과정을 소개합니다.

이전:

글로벌 마케팅 팀은 6가지 tools를 통해 캠페인을 관리했습니다. 프로젝트 업데이트는 이메일 스레드에서 사라지고, 크리에이티브 자산은 Dropbox에 흩어져 있었으며, 보고는 수작업의 악몽이었습니다. AI 도구를 시범 운영했지만 각각 수동으로 컨텍스트를 업로드해야 했고, 곧 사용이 중단되었습니다.

수정 후:

팀은 ClickUp으로 이전하여 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션을 통합했습니다. AI 에이전트가 캠페인 진행 상황을 모니터링하고 주간 현황 보고서를 생성하며, 실시간 프로젝트 데이터를 기반으로 크리에이티브 브리프 초안까지 작성합니다. 상태 회의는 더 짧아지고 보고는 자동화되어 팀은 정보 수집에 시간을 낭비하지 않고 창작에 더 많은 시간을 할애합니다.

진정한 AI 융합의 영향력은 극적입니다. AI를 워크플로우에 통합한 조직은 개인 성과가 최대 40%까지 크게 향상되는 것을 목격합니다!

AI 통합은 개인의 업무 성과를 최대 40%까지 향상시킬 수 있습니다(ClickUp 2024 생산성 현황 보고서)

변화를 주도하다: 점진적 성공의 힘

제가 목격하는 가장 큰 실수 중 하나는 AI 전환으로 '바다를 끓이려' 드는 것입니다. 대신 저는 점진적 성과를 주장합니다: AI가 즉각적이고 가시적인 값을 제공할 수 있는 구체적인 워크플로우를 찾는 것입니다.

멕시코시티에서 열린 '시크릿 서퍼' 이벤트를 잊을 수 없습니다. 저는 맞춤형 평가 기준을 활용해 영업 팀 통화를 자동으로 점수화하는 에이전트를 시연했습니다. 단 몇 시간 만에 수시간의 수동 검토를 대체하는 개념 증명(PoC)을 구축했죠. 반응은? 모두 깜짝 놀랐습니다. 갑자기 AI는 추상적인 개념이 아닌 실제 적용 사례가 되었습니다. 사람들이 일상 일이 어떻게 바뀔지 직접 목격한 순간이었습니다.

이러한 '아하' 순간이 저항을 극복하는 키입니다. 설명하지 말고 보여주세요.

실용적이고 관련성 있으며 도입하기 쉽게 만드세요.

변화 관리: 지속 가능한 변혁을 위한 프레임워크

AI 전환은 단순한 기술 프로젝트가 아닌 문화적 변화입니다. 성공을 위해서는 하향식 참여와 상향식 지원이 모두 필요합니다.

우리의 변화 관리 플레이북: 관계자 지도: 팀 전반에 걸쳐 지지자, 회의론자, 영향력 있는 인물을 식별하세요

*커뮤니케이션 플랜: 모든 단계에서 "왜", "어떻게", "나에게 어떤 이점이 있는가"를 공유하세요

파일럿 프로그램: 소규모로 시작하고, 효과를 측정하며, 성과를 축하하세요

*도입 메트릭: 로그인 횟수뿐만 아니라 사용률, 만족도, 비즈니스 성과까지 추적하세요

지속적인 피드백: 팀이 효과적인 일과 그렇지 않은 점을 공유할 수 있는 채널을 만드세요

가장 중요한 것은 사람들이 여러분이 구축하는 미래 속에서 자신의 모습을 발견하도록 돕는 것입니다.

핵심 비결: 통합된 컨텍스트

ClickUp의 진정한 힘이자 일의 미래 는 통합된 컨텍스트에 있습니다. 모든 일, 지식, 커뮤니케이션이 한 곳에 모일 때 비로소 AI는 그 약속을 실현할 수 있습니다. 단순한 이론이 아닙니다. AI 통합은 이미 분산된 워크플로우의 해독제로 입증되며, 팀의 인지 부하를 줄이고 실행 속도를 높이며 창의성을 잠금 해제하도록 돕고 있습니다.

이는 단순한 효율성 문제가 아닙니다. 인지 부하를 줄이고, 사일로를 해체하며, 팀이 더 빠르고 스마트하게 움직일 수 있도록 하는 것입니다. 모두가 동일한 플레이북을 바탕으로 일함으로써 혁신이 꽃피울 수 있는 작업 공간을 만드는 것입니다.

바로 이것이 오늘날 부족한 부분입니다. * 분산된 tools과 AI 확산으로 혼란스러운 세상에서, ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 모든 것을 하나로 모읍니다. 단순히 보조하는 것이 아닌, 융합하는 AI입니다.

이것이 바로 ClickUp Brain 이 약속하는 바입니다.

ClickUp Brain: 실행 중인 상황 인식 AI

별도 부착형 보조 도구가 아닌 ClickUp Brain은 작업 공간에 원활히 통합됩니다. 프로젝트 내부에서 작동하며 회의 노트 요약하다, 업데이트 생성, 작업 자동화, 장애 요소 파악까지 전체 맥락을 유지합니다. 필요할 때면 ChatGPT, Claude, Gemini 등 주요 AI 모델 간 전환이 가능해 작업 흐름을 벗어나지 않고도 속도, 미묘한 차이, 심층 분석을 선택할 수 있습니다.

ClickUp Brain의 작동 방식: AI 기능이 작업 공간에 기본 내장되어 실시간 요약, 업데이트 및 자동화를 제공합니다. 모든 작업에 완전한 맥락을 유지하며

그리고 ClickUp Brain MAX 를 통해 더 많은 것을 잠금 해제하세요:

말로 텍스트 기능은 아이디어를 말로 전달하는 즉시 작업, 노트 또는 문서로 변환해 줍니다. 타이핑이 필요 없습니다.

목소리를 생산성 tool로 활용하세요: ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 통해 말한 아이디어를 즉시 실행 가능한 작업, 노트 또는 문서로 전환할 수 있습니다. 타이핑이 필요 없습니다

컨텍스트 인식, 모델 유연성, 음성 인식 텍스트 변환, 통합된 작업 공간—이것이 바로 AI를 단순 부가 tool에서 조직의 AI 전환을 위한 핵심 동력으로 전환하는 방법입니다.

여정의 시각화: 확산에서 통합으로

간단한 다이어그램을 상상해 보세요:

왼쪽: 서로 연결되지 않은 앱들이 얽힌 복잡한 구조. 각 앱마다 고유한 데이터와 워크플로우를 보유함

중간: 일, 지식, 커뮤니케이션이 통합 플랫폼으로 이동하는 과정을 나타내는 깔때기

오른쪽: 실시간 컨텍스트에서 AI 에이전트가 자동화, 조언, 업무 가속화를 수행하는 단일 통합 작업 공간

흔히 빠지는 함정 (그리고 이를 피하는 방법)

신기술 도입은 단순히 tool을 켜는 것이 아닙니다. 어떻게 소개하고, 통합하며, 성과를 측정하느냐가 핵심입니다. 리더들은 흔히 세 가지 예측 가능한 방식으로 실수를 저지릅니다:

함정 더 나은 접근법 팀의 동의 없이 새로운 tool을 강제 도입하는 것 사용자를 조기에 참여시키고, 워크플로우를 공동으로 설계하며, 확장 전에 시범 운영하세요 AI를 핵심 역량이 아닌 추가 기능으로 취급하는 것 일상 워크플로우에 AI를 통합하고 실시간 컨텍스트 접근을 보장하세요 성과가 아닌 로그인 횟수로 성공을 측정하는 것 비즈니스 영향력 추적 — 시간 절약, 오류 감소, 혁신 잠금 해제

미래를 내다보며: 일 환경의 미래에 대한 나의 비전

저는 우리가 새로운 시대의 문턱에 서 있다고 믿습니다. 향후 2~3년 내 AI 에이전트는 항상 가동되며, 상황을 인지하고 지속적으로 학습하는 팀의 핵심 회원으로 자리매김할 것입니다.

하지만 핵심은 이렇습니다: 승리하는 조직은 바로 통합을 마스터한 조직이 될 것입니다.

그들은 tools, 워크플로우, 지식을 통합하여 AI가 번성할 수 있는 비옥한 토양을 조성할 것입니다.

가장 큰 기회는 창의성, 속도, 협업의 새로운 차원을 잠금 해제하는 데 있습니다. 가장 큰 위험은 근본적인 분산 문제를 해결하지 못한 채 tools를 추가하는 'AI 확산'의 함정에 빠지는 것입니다.

작업 중인데 인터넷 검색이 필요하신가요? 음성으로 ClickUp Brain MAX에게 요청하면 같은 창에서 웹 검색을 수행합니다. 작업 중인 초안을 Claude와 채팅하며 다듬고 싶으신가요? 작업 공간을 떠나지 않고도 가능합니다! 채팅, 문서, 작업, 대시보드, 다중 LLM, 웹 검색 등 필요한 모든 것이 하나의 통합 AI 작업 공간에 모여 즉시 사용 가능합니다!

리더를 위한 조언: 단계별 권장 사항

전략을 실질적인 변화로 전환하려면 신뢰와 추진력을 구축하는 일상적인 행동이 필요합니다. 리더가 팀의 도입 과정을 이끌기 위해 취할 수 있는 실질적인 단계는 다음과 같습니다:

공감으로 시작하세요. * 팀의 진정한 고통 포인트를 이해하세요. 변화를 강요하지 말고 함께 창조하세요 워크플로우를 지도하세요. * 맥락이 상실되는 지점과 AI가 값을 더할 수 있는 부분을 파악하세요 시범 운영, 측정, 반복. 소규모 실험을 시작하고 결과를 추적하며 확장 전에 개선하세요 컨텍스트에 투자하세요. /AI가 실시간 통합 데이터에 접근할 수 있도록 하세요. 그렇지 않으면 소음만 더할 뿐입니다 팀 차원의 노력으로 접근하세요. 하향식 리더십과 지원에 상향식 실험을 결합하세요. 성공을 축하하세요. 성공 사례를 공유하여 추진력과 신뢰를 구축하세요 끊임없이 배우세요. 환경은 빠르게 변화합니다. 호기심을 유지하고 겸손함을 잃지 않으며 지속적으로 개선해 나가세요

만약 과거로 돌아가 한 가지를 달리 할 수 있다면, 실험과 학습의 문화를 구축하는 데 더 일찍 투자했을 것입니다. 미래는 적응할 수 있는 자, 그리고 팀이 그렇게 할 수 있도록 돕는 자의 것입니다.

결론: 앞으로 나아갈 길

업무 분산은 수조 달러 규모의 문제이지만, 동시에 우리 세대의 가장 큰 기회이기도 합니다. tools, 워크플로우, 맥락을 통합하고 AI를 진정한 파트너로 받아들임으로써 우리는 단순히 생산성만 높인 조직이 아닌, 더 인간적인 조직을 구축할 수 있습니다.

이 여정은 쉽지 않지만, 그만한 가치가 있습니다. 그리고 제 경험이 가르쳐 준 것이 있다면, 바로 이것입니다: 미래의 일 환경은 과감히 통합을 시도하는 이들에 의해 만들어질 것입니다.

데빈 스토커는 ClickUp의 솔루션 아키텍처 총괄입니다. LinkedIn에서 그를 연결하여 대화를 이어가세요.