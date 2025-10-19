일관된 브랜딩을 위한 무료 Figma 브랜드 가이드라인 템플릿

창의적인 프로젝트를 일해 본 적이 있다면, 브랜드 가이드라인으로 인한 조용한 긴장감을 느껴본 적이 있을 것입니다. 마음에 드는 아이디어가 있었지만 색상이 맞지 않았거나, 폰트가 딱 맞지 않았던 경험이 있을 테죠. 익숙한 감정입니다.

하지만 브랜드 가이드라인은 여러분을 제약하기 위한 것이 아닙니다. 여러분이 내놓는 모든 것이 여전히 여러분의 정체성을 유지하도록 하기 위한 것입니다.

Figma 브랜드 가이드라인 템플릿은 고객과의 연결을 찾는 데 유용한 방법입니다. 제한된 느낌 없이 구조를 제공하며, 다양한 아이디어와 방향성을 탐구하면서도 일관성을 유지할 수 있게 해줍니다.

이 글에서는 Figma에서 사용할 수 있는 최고의 브랜드 가이드라인 템플릿 몇 가지를 소개하고, 여러분만의 템플릿을 만드는 과정을 조금 더 재미있게 만들어 줄 몇 가지 리소스를 공유하겠습니다.

좋은 Figma 브랜드 가이드라인 템플릿의 조건은 무엇인가요?

2023년부터 2024년에 걸쳐 엔비디아는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드 중 하나로 부상하며 1조 달러 규모의 기업으로 성장했습니다. 그러나 세계에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드 중 하나가 된 것은 단순히 영업 팀이나 스프레드시트의 번호만을 반영한 것이 아닙니다. 이는 사람들이 브랜드가 상징하는 가치와 얼마나 깊이 연결하고 있는지에 관한 이야기이기도 합니다.

이러한 연결성을 염두에 두고 디자인할 때, 훌륭한 Figma 브랜드 가이드라인 템플릿에서 찾아야 할 요소는 다음과 같습니다:

✅ 모든 디자인과 메시지를 이끌기 위해 브랜드의 목적, 값, 사명, 스토리를 정의하세요

✅ 로고 변형이나 오용을 방지하기 위한 간격, 크기, 허용 사항 및 금지 사항을 포함한 로고 사용 규칙 포함

✅ 플랫폼 간 시각적 일관성을 위해 HEX, RGB, CMYK 값으로 명확한 색상 팔레트를 설정하세요

✅ 헤더, 서브헤더, 본문 텍스트용 폰트를 선택하고 각각의 사용 방법과 시기를 설명하세요

✅ 작성자나 디자이너에 관계없이 메시지가 일관되도록 톤과 어조 규칙을 추가하세요

브랜드 가이드라인 템플릿 한눈에 보기

모든 Figma 및 ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿을 요약한 테이블입니다:

Free Figma 브랜드 가이드라인 템플릿

모든 사람이 브랜드 가이드를 처음부터 만들 시간이 있는 것은 아닙니다. 다행히도, 창의적인 자유를 제한하지 않으면서도 탄탄한 출발점을 제공하는 아름답게 제작된 무료 Figma 템플릿들이 있습니다.

1. Design18th의 브랜드 가이드라인 템플릿

Figma를 통해

Figma 브랜드 가이드라인 템플릿은 브랜드 플레이북 구축을 위한 세련되고 협업 가능한 출발점을 제공합니다. 브랜드의 목소리, 가치, 시각적 정체성에 맞춰 조정할 수 있습니다. 팀원들이 실시간으로 함께 코멘트하고, 그리며, 디자인할 수 있어 그룹 작업에 완벽한 Figma는 작업 공간의 아이디어를 템플릿 초안에 매끄럽게 통합합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

음성, 로고, 색상, 타이포그래피, 브랜드 적용 등 모든 키 섹션을 포함합니다.

차분하고 미니멀한 레이아웃으로 가독성과 일의 편의성을 높였습니다.

로고 크기, 스페이스 및 사용 예시를 포함하여 추측을 배제합니다.

손쉬운 업데이트를 위해 설계되어 별다른 노력 없이도 나만의 것으로 만들 수 있습니다.

✨ 적합 대상: 모든 필수 요소를 포함하면서도 깔끔하고 따라하기 쉬운 구조를 찾는 소규모 팀 또는 프리랜서.

👀 재미있는 사실: 티파니 앤 컴퍼니(Tiffany & Co.)는 매우 독특한 파란색을 사용하는데, 이 색상은 자체 팬톤 코드를 가지고 있습니다. 회사는 심지어 이 색상을 상표 등록하여 다른 누구도 보석 포장재에 사용할 수 없도록 했습니다.

2. Brand Base: Figma의 브랜드 가이드라인 템플릿

Figma를 통해

이 브랜드 베이스 템플릿은 브랜드 선택이 실제 디자인 결정과 어떻게 연결되는지 보여주는 것을 더 쉽게 만듭니다. 로고, 폰트, 색상 등을 별도의 파일로 전환하며 작업할 필요 없이, 모든 요소가 한 곳에 통합되어 간편하게 업데이트할 수 있습니다.

Figma 내에서 직접 구축되므로 팀은 일관성을 해치지 않으면서 아이디어를 테스트하고 브랜드 자산을 조정할 수 있어, 새로운 캠페인을 출시할 때 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

Figma 팀이 제작했으며 실제 사용 환경을 고려하여 구축되었습니다.

스토리, 색상, 타이포그래피와 같은 기본적인 브랜드 요소를 다룹니다.

지나치게 스타일링되지 않으면서도 현대적인 느낌을 주도록 디자인되었습니다.

팀원이나 클라이언트와 쉽게 공유하고 협업할 수 있습니다.

✨ 적합 대상: 인쇄물, 웹, 소셜 미디어에 걸쳐 원활하게 확장 가능한 생생한 브랜드 가이드가 필요한 디자인 리더 및 마케팅 팀.

3. Figma의 심플한 브랜드 가이드라인 템플릿

via Figma

미국 사업가 스콧 쿡은 이렇게 말했습니다

브랜드는 더 이상 우리가 소비자에게 말하는 것이 아닙니다—소비자들이 서로에게 말하는 바로 그 것입니다.

이 아이디어는 특히 사람들이 진정으로 신뢰하는 브랜드를 구축하려 할 때 더욱 중요합니다. 그리고 그 신뢰는 일관성에서 시작됩니다.

이 템플릿은 불필요한 요소를 제거하여 핵심 요소를 명확하게 제시하는 데 집중할 수 있도록 합니다. 복잡한 과정 없이 브랜드를 문서화할 수 있는 직관적인 방법을 제공하며, 특히 혼자 일하며 신속하게 업데이트할 수 있는 도구가 필요한 경우에 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

실제 브랜드 가이드를 기반으로 제작되어 실용적이고 따라하기 쉽습니다

색상, 로고, 타이포그래피 등 핵심 요소에만 집중합니다

빠른 편집을 위해 설계되어 여러분의 콘텐츠를 바로 적용할 수 있습니다

✨ 이상적인 대상: 포트폴리오, 웹사이트, 소셜 채널 전반에 걸쳐 빠르게 편집하고 활용할 수 있는 간결한 가이드라인을 원하는 프리랜서 및 개인 브랜드.

💡 전문가 팁: 비즈니스에 독특한 브랜딩 아이디어를 구상 중이신가요? ClickUp Brain에 창의적인 색상 팔레트, 로고 컨셉, 그리고 브랜드를 돋보이게 할 색다른 전략을 요청해 보세요! 프로젝트별 다양한 브랜드 가이드라인을 브레인스토밍하고 아이디어를 도출하려면 ClickUp Brain을 활용하세요

4. Figma의 브랜드 가이드 템플릿

via Figma

때로는 브랜드의 핵심이 이미 존재합니다. 단지 시간이 지나도 살아 숨 쉬며 일관성을 유지할 공간이 필요할 뿐입니다.

이 Figma의 브랜드 가이드라인 템플릿은 기존 자산을 한데 모아, 여전히 구축하고자 했던 브랜드 정체성을 유지하고 있는지 점검할 수 있도록 돕습니다. 흩어진 자산을 단일 기준점으로 통합하면 신규 입사자, 협력사, 외부 파트너에게 브랜드를 더 쉽게 설명할 수 있습니다.

또한 브랜드 정체성의 부족한 부분을 발견하고 처음부터 다시 시작하지 않고 점진적으로 개선할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

기존 로고, 폰트, 색상을 번거로움 없이 간편하게 적용할 수 있습니다

팀과 함께 성장하는 브랜드를 위해 세심한 개선을 장려합니다

모든 요소가 정렬되도록 하여 누구나 더 빠르고 자신 있게 결정을 내릴 수 있도록 합니다

디자인과 마케팅 전반에 걸쳐 공유 가능한 기준점으로 일합니다

✨ 적합 대상: 기존 자산을 보유하고 있으며 이를 체계적으로 관리할 홈이 필요한 성장 중인 브랜드.

5. Figma의 Free 브랜드 가이드라인 템플릿

via Fi g ma

모든 브랜드가 대규모 팀이나 화려한 디자인 시스템으로 시작하는 것은 아닙니다. 때로는 명확한 시작점이 필요할 뿐입니다. 이 브랜드 가이드라인 무료 템플릿은 신뢰감을 주는 충분한 구조와 자신만의 스타일로 만들 수 있는 유연성을 갖춘 스페이스를 제공합니다.

이 템플릿은 여러분과 함께 성장하는 간단한 프레임워크 역할을 하므로, 소규모로 시작하여 브랜드가 발전함에 따라 세부 사항을 추가할 수 있습니다. 신규 디자이너나 창업 초보자에게 이 그래픽 디자인 템플릿은 완벽한 가이드를 즉시 만들어야 한다는 부담을 덜어주면서도 일의 일관성을 유지할 수 있게 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

로고 사용, 타이포그래피, 색상 가이드라인 등 모든 기본 사항을 포함합니다

사용법이 직관적으로 안내되어 복잡하거나 기술적인 느낌이 들지 않습니다

개인 프로젝트를 구축하든 성장하는 브랜드를 구축하든, 마치 홈처럼 편안하게 느껴집니다

복잡함이 아닌 명확함을 원하는 실제 사용자를 위해 제작되었습니다

✨ 이상적인 대상: 정체성이 모양을 갖추어감에 따라 확장할 수 있는 무료 초보자 친화적 브랜드 가이드가 필요한 스타트업 및 창업 초보자.

📮 ClickUp 인사이트: 목표가 계획대로 진행되지 않을 때, 대부분의 사람들은 포기하거나 새로운 플랜 없이 계속 나아갑니다. 하지만 달성하지 못한 목표는 끝이 아닙니다—배울 기회입니다. ClickUp 마인드 맵과 ClickUp 화이트보드를 활용하면 과거를 돌아보고, 일어난 일을 이해하며, 더 현명한 다음 단계를 구상할 수 있습니다. 마치 명확한 방향성으로 재도약할 수 있는 내장된 방법을 가진 것과 같습니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 더 명확하고 달성 가능한 목표를 설정함으로써 약 10% 더 많은 일을 처리할 수 있다고 말합니다—스트레스는 줄이고 성과는 늘리세요

Figma 템플릿의 한도

Figma 관계자분들께서 이 글을 보신다면: 친절한 알림 하나 드리자면, 현재 방향은 완전히 잘못된 길입니다. 계속 이대로 가신다면 곧 대체될 것입니다.

한 좌절한 사용자가 레딧에서 Figma 팀에게 이렇게 호소했습니다.

수많은 디자이너가 창의적인 일에 체계성을 부여하도록 돕고 있음에도 불구하고, Figma에는 깊이 빠져들기 전에 염두에 두어야 할 몇 가지 심각한 문제점이 있다는 점을 분명히 말할 수 있습니다.

간단히 정리해 드리자면:

일부 템플릿은 너무 고정되어 있어 원래 구조를 벗어나 탐색하기 어렵습니다

클라이언트나 협력자와 일을 공유할 때는 유료 좌석 관련 한도가 따르는 경우가 많습니다

오프라인 편집은 신뢰할 수 없어 원격 또는 지역 팀에게 어려움을 초래할 수 있습니다

지원이 멀게 느껴질 때가 있습니다, 특히 압박 속에서 도움이 필요할 때

템플릿은 현지 요구사항을 고려하여 설계되지 않을 수 있으므로, 팀은 이를 적용하기 위해 추가 일을 수행해야 합니다

대체 Figma 브랜드 가이드라인 템플릿

말씀하신 대로, "의지가 있으면 길이 있다." 때로는 그 길이 마케터들이 가장 선호하는 브랜드 관리 소프트웨어인 ClickUp이 되기도 합니다.

논의된 템플릿이 디자인 팀에게 제한적으로 느껴진다면, 다음과 같은 Figma 대안을 고려해 보세요.

아래는 10가지 최고의 ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿으로, 부족한 부분을 채우고 명확성과 일관성을 바탕으로 브랜드가 성장할 수 있는 스페이스를 마련해 줍니다.

1. ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿을 활용하여 시각적 화이트보드로 브랜드 요소를 직관적으로 구성하세요

대부분의 사람들은 단순히 인상적이라는 이유만으로 브랜드를 선택하지 않습니다. 그들은 친숙하고, 명확하며, 신뢰할 수 있다고 느껴지기 때문에 선택합니다. 실제로, 네 명 중 세 명 은 자신이 연결감을 느끼는 브랜드에서 구매하겠다고 답했습니다. 그런 연결감은 일관성에서 시작됩니다.

ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿은 브랜드의 모든 요소를 한데 모아 나란히 배치할 수 있는 유연한 스페이스를 제공합니다.

협업용 화이트보드에 통합되어 있어 시각적 요소, 값, 메시지를 한곳에 지도하고 팀 전체가 접근할 수 있도록 유지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

시각적 화이트보드 레이아웃을 통해 전체 그림을 확인하세요

실시간 협업을 통해 모두가 기여하고 의견을 조율할 수 있습니다

맞춤형 섹션으로 브랜드 개성에 맞춰 가이드의 모양을 만드세요

로고부터 작성 가이드라인까지 모든 것을 공유 스페이스에 저장하고 업데이트하세요

✨ 이상적인 대상: 브랜드를 위한 차분하고 시각적인 홈을 원하며, 업데이트와 공유가 쉬운 팀.

clickUp 화이트보드를 활용해 전체 플랜을 시각적으로 지도하는 방법을 빠른 가이드로 소개합니다:*

2. ClickUp 브랜드 스타일 가이드 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 스타일 가이드 문서 템플릿을 사용하여 브랜드의 시각적 정체성을 구축하고 저장할 수 있는 간편한 스페이스를 경험해 보세요

브랜드 색상과 폰트를 선택하는 것은 한 가지입니다. 그것들이 어디서나 동일하게 표현되도록 하는 것은 또 다른 방법입니다. 스타일 가이드는 일관성을 유지하는 데 도움이 되므로, 누가 디자인하거나 작성하든 브랜드는 여전히 여러분의 정체성을 유지합니다.

ClickUp 브랜드 스타일 가이드 문서 템플릿은 팀이 브랜드 아이덴티티를 중앙 집중화하고 유지할 수 있도록 설계된 즉시 사용 가능한 ClickUp 문서입니다. 로고, 타이포그래피, 브랜드 색상, 목소리 톤, 사용 예시 등을 위한 전용 섹션을 포함합니다. 신입 사원 온보딩, 프리랜서 브리핑, 이해관계자 조정 등 어떤 상황에서도 브랜드 자산과 메시지에 대한 명확하고 실행 가능한 기준을 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

색상, 로고, 서체 선택 사항을 한눈에 확인할 수 있는 문서 하나로 관리하세요

누구나 동일한 시각적 방향을 쉽게 따를 수 있도록 하세요

신규 팀 회원이 의문을 품지 않고 빠르게 적응할 수 있도록 지원하세요

웹사이트, 이메일, 인쇄물 전반에 걸쳐 일관된 사용자 경험을 지원하세요

✨ 이상적인 대상: 로고, 메시지, 시각적 아이덴티티를 실시간으로 조정할 공유 공간이 필요한 브랜드 마케팅, 제품 마케팅, 디자인 및 커뮤니케이션 팀.

3. ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿을 활용하여 브랜드의 일관된 시각적 정체성을 구축하고 신뢰도를 높이세요

일부 비즈니스는 디자인 일에 연간 만 달러 이상을 지출합니다. 이 번호는 많은 것을 말해줍니다. 하지만 동시에 브랜드의 외관과 느낌을 완벽하게 구현하기 위해 얼마나 많은 노력이 투입되는지도 보여줍니다.

ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿은 이러한 노력을 한곳에 모아 일관성을 유지할 수 있는 간편한 공간을 제공합니다. ClickUp에 브랜드 규칙을 중앙 집중화하면 작가, 디자이너, 마케터가 항상 동일한 지침서를 바탕으로 일할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

색상, 폰트, 이미지를 하나의 쉬운 팔로워 가이드에 정리하세요

팀원 모두가 복사본을 작성하든 광고를 디자인하든, 모두가 같은 방향으로 나아가도록 지원하세요

모든 채널에서 브랜드가 명확하고 의존성이 느껴지도록 하세요

시각적 요소가 브랜드와 함께 성장하도록 깔끔하게 정리하세요. 브랜드와 상충되지 않도록

✨ 적합 대상: 모든 채널에서 디자인, 카피, 캠페인 실행을 통일하기 위한 신뢰할 수 있는 스타일 가이드가 필요한 브랜드 매니저, 크리에이티브 디렉터, 마케팅 팀.

👀 재미있는 사실: 추파칵스의 데이지 모양 로고는 살바도르 달리가 한 시간도 채 안 되는 시간에 디자인했습니다. 그는 사람들이 항상 선명하게 볼 수 있도록 캔디 옆면이 아닌 꼭대기에 로고를 배치해야 한다고 고집했습니다. 이는 훌륭한 디자인만큼이나 적절한 배치의 중요성을 보여주는 완벽한 예시입니다.

4. ClickUp 브랜드 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 관리 템플릿으로 모든 것을 한눈에 파악할 수 있는 차분하고 명확한 스페이스를 마련하세요

제품 출시 프레젠테이션이 성공적으로 완료됨. 그런데 누군가 최신 캠페인 브리프를 요청하는 메시지를 보냅니다. 한편 다른 팀원은 두 달 전에 사용을 중단한 로고 버전을 공유했습니다.

브랜드 관리는 수많은 요소를 동시에 관리해야 하는 복잡한 작업입니다. ClickUp 브랜드 관리 템플릿은 캠페인 플랜, 자산 업데이트, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에서 통합하여 연결성을 유지합니다. 최신 초안을 확인하는 번거로움 대신, 캠페인을 추적하고 메시지를 통일하며 모든 구성원이 동일한 브랜드 스토리를 향해 나아갈 수 있도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 것이 복잡해지지 않도록 마케팅 캠페인 관리를 플랜하세요

팀원들이 서로 연결되어 동일한 메시지를 향해 함께 일하도록 하세요

잘 진행되고 있는 부분과 조정할 필요가 있는 부분을 확인하세요

브랜드가 성장하고 변화하는 동안에도 본질을 잃지 마세요

✨ 적합 대상: 캠페인 조정, 자산 관리, 부서 간 브랜드 일관성 유지를 위한 통합 관리가 필요한 브랜드 매니저, 마케팅 운영 팀, 크리에이티브 리더.

5. ClickUp 브랜드 아이덴티티 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 아이덴티티 템플릿을 활용하여 브랜드를 명확하게 모양으로 만드세요

“브랜드 아이덴티티를 위해 필요한 것은 무엇인가요? 기본적인 것들 말고요.” 레딧에 올라온 질문이었습니다. 한 사용자가 간단하지만 핵심을 찌르는 답변을 남겼죠: “로고보다 먼저, 브랜드의 목소리 톤(톤 오브 보이스), 미션, 비전, 그리고 누구에게 말할 것인지 결정하세요. 그런 다음 디자인이 그에 따라 자연스럽게 따라오게 하세요.”

ClickUp의 브랜드 아이덴티티 템플릿이 바로 이를 도와줍니다. 이 템플릿은 색상과 폰트를 선택하기 전에 더 깊이 있는 사항을 고민할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

가장 큰 장점은 시각적 요소를 넘어 브랜드의 가치, 목소리, 장기적 목표를 정의하는 데 도움을 주어 브랜드가 단순한 장식이 아닌 진정성을 느끼게 한다는 점입니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

당신의 정체성을 반영하는 시각적 언어를 창조하세요

당신만의 목소리로 고객과 공감할 수 있는 메시지를 구축하세요

마케팅 KPI와 목표를 설정하여 팀이 브랜드의 제목이 어디로 향하고 있는지 명확히 이해하도록 하세요

다양한 플랫폼으로 확장해 나가면서도 모든 것이 유기적으로 연결되도록 하세요

✨ 적합 대상: 캠페인, 채널, 고객 접점 전반에 걸쳐 일관된 정체성을 모양내고자 하는 마케팅 팀 및 커뮤니케이션 리더.

6. ClickUp 브랜드 북 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 북 템플릿으로 정체성의 모양을 만들고 시간이 지나도 이를 충실히 유지하세요

브랜드의 모든 것이 완벽하게 조화를 이루는 그 느낌, 아시죠? 브랜드의 목소리, 색상, 온라인에서의 표현 방식까지. 이는 단순한 우연이 아닙니다. 그런 명확함은 보통 확고한 기준점이 있을 때 생깁니다. 브랜드 북은 바로 그런 기반을 구축하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 브랜드 북 템플릿은 이 아이디어를 전략, 시각적 요소, 스토리텔링이 함께 공존하는 실용적인 작업 공간으로 구현합니다. 브랜드 북을 정적인 PDF로 취급하는 대신, 이 브랜드 전략 템플릿은 브랜드가 성장함에 따라 업데이트하고 공유하며 확장할 수 있는 동적인 가이드가 됩니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간단한 작업 목록이나 보드로 생각과 자산을 체계적으로 정리하세요

로고, 폰트, 색상, 이미지를 쉽게 찾고 따라할 수 있도록 체계적으로 구성하세요

캠페인을 구축하거나 기존 콘텐츠를 업데이트하면서 진행을 추적하세요

팀원들이 브랜드의 진정한 감성을 공유할 수 있도록 하세요

✨ 적합 대상: 메시지, 캠페인, 디자인 결정에 대한 지침을 제공하는 중앙 집중식 진화형 브랜드 북이 필요한 마케팅 팀, 콘텐츠 전략가, 크리에이티브 디렉터.

7. ClickUp 리브랜딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리브랜딩 템플릿을 통해 작업을 명확하게 할당하여 모든 구성원이 담당 업무를 파악할 수 있도록 하세요

던킨이 이름에서 '도넛'을 뺀 것은 단순한 로고 변경을 넘어선 변화였습니다. 이는 그들이 보여주고자 하는 모습에 대한 조용한 전환이었죠. 던킨은 동일한 색상과 분위기를 유지하면서도 고객이 가장 중요하게 여기는 가치에 더욱 명확히 집중했습니다. 이러한 리브랜딩은 단순히 새 서체를 바꾸는 것이 아닌 세심한 배려가 필요합니다.

리브랜딩은 쉽지 않습니다. 여전히 진정성을 느끼게 하는 요소들을 잃지 않으면서 앞으로 나아가려 애쓰고 계실 겁니다. ClickUp 리브랜딩 템플릿은 서두르지 않고도 이를 실현할 수 있는 방법을 제공합니다.

이 브랜딩 템플릿은 전략, 디자인, 커뮤니케이션이 모두 동기화된 체계적인 플랜을 수립합니다. 타임라인, 작업 소유권, 피드백 스페이스를 통해 프로세스가 혼란스럽지 않고 의도적으로 진행됩니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

각 단계를 추적하여 완료된 작업과 다음 작업을 항상 파악하세요

역할을 명확히 할당하여 누가 무엇을 담당하는지 추측하지 않도록 하세요

단순한 마감일이 아닌 팀에 맞는 일정을 수립하세요

브랜드의 시각적 정체성과 감성을 점진적으로 재구성해 나가면서 모든 구성원이 연결된 상태를 유지하세요

✨ 적합 대상: 리브랜딩을 주도하는 마케팅 디렉터, 브랜드 매니저, 크리에이티브 운영 팀으로, 타임라인, 역할, 캠페인 출시를 위한 명확한 구조가 필요한 분들.

8. ClickUp 로고 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 로고 스타일 가이드 템플릿을 활용하여 각 로고 버전의 사용 시기와 사용 금지 시점을 명확히 제시하세요

로고는 웹상에서 여기저기 퍼져 나갑니다. 웹사이트, 프레젠테이션, 커피 머그잔에 등장하고 때로는 예상치 못한 곳에서도 발견되죠. 로고 스타일 가이드는 로고가 어디에 사용되든 여전히 여러분의 정체성을 유지하도록 도와줍니다.

ClickUp의 로고 스타일 가이드 템플릿은 이러한 경계를 신중하게 설정할 수 있는 명확한 공간을 제공합니다. 브랜드를 위한 스타일 가이드 작성법을 배우기 시작하기에 좋은 출발점입니다. 우선 사용 규칙을 정의하고, 변형 버전을 문서화하며, 지침을 공유하여 파트너, 공급업체 또는 팀원이 로고를 잘못 사용하지 않도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

각 로고 버전의 사용 시기와 방법을 정의하세요

색상 값, 크기 한도, 스페이스 같은 중요한 세부 사항을 노트하세요

파트너와 가이드를 공유하여 모두가 동일한 페이지에 머물도록 하세요

매번 다시 확인할 필요 없이 일관성을 유지하세요

✨ 이상적인 대상: 로고 사용법을 문서화하고 파트너사, 공급업체, 내부 팀이 이를 일관되게 적용하도록 보장해야 하는 그래픽 디자이너, 브랜드 매니저, 크리에이티브 에이전시.

👀 재미있는 사실: LEGO라는 단 어는 덴마크어 " leg godt"("잘 놀다"라는 뜻) 의 합성어입니다. *흥미로운 점은 창립자들이 나중에야 라틴어 "lego"가 "조립하다"라는 뜻도 있다는 사실을 깨달았다는 것입니다. 이는 브랜드의 사명과 완벽하게 부합하는 즐거운 우연입니다.

9. ClickUp 프로젝트 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 스타일 가이드 템플릿으로 시각적 규칙이 실제로 적용되는 단일 공간을 확보하세요

웹사이트 헤더를 업데이트합니다. 다른 누군가는 소셜 게시물의 폰트를 조정합니다. 그러다 세 번째 사람이 완전히 다른 색상을 사용한 슬라이드 데크를 공유합니다. 어느새 모든 것이 어색해지기 시작합니다.

ClickUp의 프로젝트 스타일 가이드 템플릿은 모두가 확인하고 동일한 기준에서 작업하고 있는지 확인할 수 있는 공유 가이드를 제공합니다.

이 템플릿은 폰트, 색상, 레이아웃 등 키 시각 요소를 하나의 기준점으로 통합하여 모든 결과물이 하나의 스토리처럼 느껴지도록 합니다. 사후에 불일치를 수정하는 대신, 팀은 처음부터 명확한 기준 아래 디자인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 브랜드 비주얼을 하나의 공유 문서로 체계적으로 정리하세요

플랫폼에 관계없이 폰트, 색상, 레이아웃을 일관되게 유지하세요

디자인 기대치를 명확하게 전달하여 불필요한 수정 요청을 줄이세요

팀이 일관성 있고 브랜드 정체성에 부합하는 일을 구축하도록 지원하세요

✨ 적합 대상: 캠페인, 제품, 채널 전반에 걸쳐 시각적 요소를 통일하기 위한 간편한 참고 자료가 필요한 콘텐츠 제작자, 제품 디자인 팀, 마케팅 부서.

💡 전문가 팁: 로고, 색상, 타이포그래피의 단일 정보원(Single Source of Truth)으로 ClickUp 브랜드 자산 기능을 활용하세요. 문서나 화이트보드에 쉽게 연결하거나 키 요소를 삽입할 수 있어 팀들이 어떤 버전의 로고를 사용해야 하는지, 어떤 보라색 톤이 정확한지 고민할 필요가 없습니다.

10. ClickUp 브랜드 론칭 템플릿

무료 템플릿 받기 타임라인 매핑부터 키 마일스톤 추적까지, ClickUp 브랜드 론칭 템플릿으로 모든 구성원이 동일한 페이지에 속하세요

최근 레딧에서 화제가 된 글이 있습니다: 한 스타트업 자문가가 초기 아이디어 단계부터 수백만 달러 규모의 엑시트까지 브랜드를 성장시키는 과정을 공유했습니다. 그가 제시한 가장 통찰력 있는 조언 중 하나는 무엇일까요? 완벽을 기다리지 마세요. 제품을 출시하고 고객과 소통하며 첫 버전부터 발전시켜 나가세요.

ClickUp의 브랜드 론칭 템플릿은 머릿속 아이디어를 실제 실행 가능한 플랜으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 수행해야 할 작업을 목록으로 작성하고, 담당자를 지정하며, 론칭 과정의 각 단계를 팀이 차근차근 진행할 수 있도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

출시를 위한 명확하고 관리 가능한 타임라인을 설정하세요

중요한 것만 추적하세요. 복잡하게 만들 필요 없습니다

지속적인 확인 없이도 팀 간 동기화를 유지하세요

한 단계 한 단계, 당신의 브랜드가 모양을 갖추게 하세요

✨ 이상적인 대상: 세부 사항에 얽매이지 않고 강력한 시작을 원하는 창업자와 브랜드 구축자.

11. ClickUp 브랜딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜딩 템플릿으로 모든 것이 동일한 팀에서 나온 것처럼 느껴지도록 하세요

브랜딩은 항상 몇 년 전의 거대한 비전에서 시작되는 것은 아닙니다. 때로는 팀원의 간단한 질문에서 시작되기도 합니다: "어떤 버전의 로고를 사용해야 할까요?"

브랜드가 너무 많은 폴더에 흩어져 있고, 너무 적은 대화에 존재한다는 사실을 깨닫는 순간이 종종 있습니다. ClickUp 브랜딩 템플릿은 팀이 브랜드의 시각적, 청각적, 감성적 정체성을 정의할 수 있는 하나의 공유 스페이스를 제공합니다.

타이포그래피부터 목소리 톤까지, 회사 내외부 구성원 모두가 실제로 이해하고 활용할 수 있는 콘텐츠를 만드는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

브랜드의 목소리, 색상, 디자인 규칙을 설정하세요

모든 사람이 찾을 수 있는 곳에 모든 자산을 저장하세요

팀과 메시지가 성장함에 따라 일관성을 유지하세요

✨ 적합 대상: 브랜드 자산, 음성, 가이드라인을 정의하고 관리할 수 있는 단일 접근 가능한 hub가 필요한 초기 단계 마케팅 팀, 디자인 리더, 크로스 기능 팀.

ClickUp으로 모든 움직임이 "브랜드 정체성"을 느끼게 하세요

강력한 브랜드의 핵심에는 친숙함이 자리합니다— 마치 딱 맞는 색상처럼, 당신과 닮은 목소리처럼, 팀이 고민 없이 자연스럽게 따라갈 수 있는 리듬처럼.

Figma는 시작하기에 훌륭한 도구입니다. 하지만 사람, 프로젝트, 플랫폼 전반에 걸쳐 모든 것을 연결해 유지하는 일에는 ClickUp이 조용히 단계에 도움을 줍니다.

단순한 템플릿이 아닙니다. 브랜드가 성장하고 본연의 모습을 유지할 수 있는 홈을 제공하는 것입니다.

사용하기 쉽고 잊기 어려운 브랜드를 구축하고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!