기금 모금 효과를 극대화하는 달력 템플릿

모금 이벤트를 기획하는 것은 퍼즐을 맞추는 것과 비슷합니다. 캠페인 플랜과 프로모션부터 자원봉사자 연결, 이벤트 후 후속 조치까지 여러 조각이 움직이는 가운데 모든 것을 제자리에 맞추는 것은 인내심을 요하는 작업입니다.

이때 모금 템플릿이 도움이 됩니다. 모금 템플릿은 목표, 타임라인, 작업을 체계적으로 계획하여 모든 사항을 포괄할 수 있게 합니다. 이를 통해 팀원들의 협업을 원활하게 하고 모금 전략을 정확하게 실행할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 모금 활동 달력 템플릿을 확인하여 모금 활동을 체계적으로 관리해 보세요.

*모금 달력 템플릿이란 무엇인가요?

모금 노력과 관련된 모든 키 활동을 계획하고, 정리하며, 관리하는 데 도움을 주는 모금 달력 템플릿은 뒤에서 조용히 안내하는 역할을 하여 이벤트를 순조롭게 진행하고 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.

모금 달력 템플릿의 표준 구성 요소는 다음과 같습니다:

캠페인 일정: 시작 날짜와 종료 날짜, 이벤트 및 관련 작업 마감일

*커뮤니케이션 일정: 이메일 또는 뉴스레터 발송, 소셜 미디어 게시물 또는 보도 자료 공개를 위한 타임라인

기부자 정보:* 기부자 전화 기록, 기부자 연락처 정보, 기부자 목록을 위한 별도 섹션

자원봉사자 관리: 자원봉사자 온보딩, 모집, 교육 및 근무 일정 관리

마케팅 활동: 광고 캠페인 출시, 콘텐츠 플랜 및 협업을 체계화하는 방법

예산 세부사항:* 배정된 예산, 예상 예산 및 기타 키 지출 항목을 노트할 섹션

캠페인 후 조치: *사후 평가 회의, 성과 검토, 영향력 보고서, 기부자 평가 기록 방법

💡 전문가 팁: 오브젝트와 전략 수립은 시작부터 집중적인 접근이 필요합니다. 엑셀과 ClickUp에서 제공하는 이 무료 비영리 단체 템플릿을 활용하여 모금 이벤트의 성과를 극대화하세요.

모금 달력 템플릿 한눈에 보기

*비영리 단체 및 이벤트 주최자를 위한 12가지 Free 모금 달력 템플릿

모든 모금 노력 위한 최고의 ClickUp 모금 달력 템플릿 예시를 목록으로 소개합니다:

clickUp 모금 이벤트 플랜 템플릿*

Free 템플릿 받기 ClickUp 모금 이벤트 기획 템플릿으로 업무를 체계화하고, 타임라인을 작성하며, 기부금을 관리하세요

모금 이벤트 기획은 테마 결정부터 최종 보고서 작성까지 세심한 플랜이 필요합니다. ClickUp 모금 이벤트 기획 템플릿은 체계적인 접근 방식으로 계획 과정의 부담을 덜어줍니다.

이 템플릿은 주요 기부자 접촉부터 수입 관리에 이르기까지 효율적인 이벤트 플랜을 위한 단계 목록을 작성하는 데 도움을 줍니다.

이벤트, 마감일, 우선순위 상태 등에 대한 정보를 완료하므로 정보가 흩어지거나 마감일이 혼란스러운 일이 없습니다.

이것이 마음에 드실 이유

최종 게시 전 프로모션 콘텐츠 생성, 편집, 교정 등 모든 작업에 필요한 의존성을 모두 목록으로 작성하세요

자동화를 설정하여 초대장을 자동으로 생성하고 게스트에게 발송하세요

행사 기획 및 장소 결정과 같은 중요한 일정을 추적할 수 있는 이벤트 개요를 작성하세요

이벤트명, 이벤트 일정, 팀 회원, 목적, 목표 수익 등 핵심 정보를 기록하세요

🔑 이상적인 대상: 모금 행사를 원활하게 조직하고 관리하고자 하는 이벤트 주최자, 지역 모금 담당자 및 이벤트 코디네이터.

💡 전문가 팁: 업무 자동화부터 재무 보고서 생성까지 일상 업무를 효율화하고 싶으신가요? 비영리 단체를 위한 이 AI 도구들을 활용해 보세요 .

2. ClickUp 기부금 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기부금 템플릿으로 기부금 추적, 기부자 데이터 정리, 마감일 관리하세요

기부금 관리는 복잡할 수 있지만, ClickUp 기부금 템플릿을 사용하면 원활하게 기금을 모을 수 있습니다.

체계적인 레이아웃으로 각 기부 내역을 한곳에서 추적할 수 있습니다.

이 템플릿은 특정 기간 동안의 모금 이벤트 플랜에 필요한 주요 일정과 마감일을 완료한 개요를 제공합니다. 모든 모금 노력을 명확히 파악할 수 있으며, 기부자들은 결제가 어디에 사용되는지 투명하게 확인할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유

기부자와 스폰서십으로부터 예상되는 모든 수익을 목록화하여 플랜을 수립하세요

보안 기부 내역 보기 로 접수된 기부금을 저장하고 추적하세요

주요 기부자, 보조금, 기업 후원을 통해 모금된 자금을 필터링하고 분류하세요

결제 방식(수표, 신용카드 또는 기타)과 유형을 함께 추적하세요

다가오는 마감일을 확인하고 달력 보기로 시간을 관리하세요

🔑 이상적인 대상: 기부금 관리를 체계적으로 구성할 수 있는 형식을 찾는 지역 모금 행사 주최자 및 비영리 전문가.

3. ClickUp 달력 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 플래너 템플릿으로 이벤트 및 마일스톤 플랜, 프로젝트 구성, 자원 관리를 수행하세요

ClickUp 달력 플래너 템플릿으로 날짜 추적과 마감일 관리가 간편해집니다.

특정 기간 동안 진행되는 모든 이벤트 마감일을 타임라인 보기로 확인하세요. 인사, 급여, 운영, 영업 팀, 이벤트 날짜별로 분류되어 플랜대로 진행되는지 추적할 수 있습니다.

이 달력 모금 템플릿은 다양한 모금 활동을 플랜하고 프로젝트를 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

이것이 마음에 드실 이유

각 작업별 모금 목표와 마일스톤을 설정하여 정확하게 추적하세요

요약 보기 와 타임라인 보기 로 예정된 모든 작업과 이벤트를 한눈에 파악하세요

이벤트 및 관련 작업에 대한 참고 자료, 장소, 비용, 마일스톤 등 관련 정보를 포함하세요.

생산성과 모금 결과를 기준으로 이벤트 작업을 평가하여 최적화 가능 영역을 파악하세요

🔑 추천 대상: 이벤트 달력을 관리하려는 비영리 전문가, 이벤트 코디네이터, 지역 모금 담당자.

💡 전문가 팁: 모금 팀도 다른 팀과 마찬가지로 목표와 OKR을 설정합니다. ClickUp에서 이를 관리하는 방법을 설명하는 간단한 비디오를 확인하세요.

🧠 재미있는 사실: 전체 기부금의 약 10%가 연말 마지막 3일 동안 발생합니다.

4. ClickUp 비영리 단체 이벤트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비영리 단체 이벤트 플랜 템플릿으로 이벤트를 플랜하고 예산을 효율적으로 추적하세요

ClickUp 비영리 단체 이벤트 기획 템플릿은 모금부터 등록까지 포괄적인 tools를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 비영리 단체의 이벤트 플랜 및 관리가 손쉽게 이루어집니다.

이 모금 달력 템플릿은 IT, 이벤트 기획자, 재무, 크리에이티브 팀이 각각 어떤 작업을 담당하는지 추적하여 책임감을 확보하는 데 도움이 됩니다.

혼란 없이 인쇄물 준비, 장식 설정, 최종 물류 조정 등 모든 막바지 작업을 관리하세요.

이것이 마음에 드실 이유

자동화 기능을 활용하여 이메일 캠페인을 생성하고 잠재적 후원자에게 접근하세요

이벤트 작업 보기 로 작업을 정리하고 팀 회원에게 할당하세요

간트 차트 보기 로 이벤트 타임라인을 시각화하고 추적하세요

이벤트 단계, 이벤트 구성 요소 및 완료 상태를 한 곳에서 추적하세요

장소 선택, 이벤트 프로모션 등에 대한 명확한 예산을 설정하여 간편하게 추적하세요

🔑적합 대상: 모금 플랜을 수립하고 예산을 관리하려는 비영리 단체, 이벤트 코디네이터, 지역 모금 담당자.

5. ClickUp 비영리 동물 구조 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비영리 동물 구조 템플릿으로 자원봉사자 추적, 반려동물 입소 관리, 모금 목표 모니터링을 수행하세요

ClickUp 비영리 동물 구조 템플릿은 반려동물 홈 찾기와 기부금 관리를 손쉽게 해줍니다. 동물 입소 현황, 가용 자원, 예산을 한눈에 확인할 수 있어 플랜 수립이 간편하고 정확해집니다.

이 템플릿은 상호작용, 입양, 수의 서비스, 기부, 입양 가능한 개 등 사용자 지정 필드로 작업을 분류하여 반려동물 구조 및 보호의 다양한 측면 관리를 간소화합니다.

이 프레임워크는 시간 추적, 태그, 이메일 기능을 통해 자원봉사자들이 반려동물 구조 활동을 쉽게 수행할 수 있도록 합니다.

이것이 마음에 드실 이유

박스 보기 를 통해 동물의 특정 기능, 행동 패턴 및 기타 세부 정보를 목록으로 관리하세요

달력 보기 로 물품 보충, 수의사 방문 등 모든 작업의 마감일을 추적하세요

이벤트 추적 및 후속 관리 기능을 활용하여 동물과 입양 상태(진행 중, 입양 완료 등)를 추적하세요.

반려동물 구조 이벤트, 기부 캠페인 등 다양한 모금 활동을 체계적으로 관리하고 추적하세요

🔑적합 대상: 반려동물 구조 센터, 자원봉사자, 그리고 반려동물 구조 활동을 성공적으로 관리하고자 하는 비영리 단체.

타코마 커뮤니티 칼리지의 전문성 개발 코디네이터인 히스 헤이든이 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말합니다:

저는 일에서 크고 작은 이벤트와 프로젝트를 조직하고 관리하기 위해 ClickUp을 사용해 왔습니다. 특히 달력 기능, 의존성 기능, 설문조사 기능이 매우 유용했습니다. 지금까지 사용해 본 프로젝트 관리 소프트웨어 중 최고입니다.

6. ClickUp 이벤트 전략 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 전략 계획 템플릿으로 상세한 플랜을 수립하고, 작업을 정리하며, 진행을 추적하세요

ClickUp 이벤트 전략 플랜 템플릿으로 이벤트 기획 전략을 성공적이고 쉽게 수행하세요. 프로젝트 예산 편성과 계획 수립부터 실행 및 사후 관리까지, 이 템플릿이 모든 세부 사항을 체계적으로 정리하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 목적을 기준으로 활동을 분류하여 모든 모금 캠페인의 결과를 쉽게 추적할 수 있게 합니다. 또한 진행 상태(보류 중, 승인됨, 수정 필요 등)를 추적할 수 있어 계획 수립과 실행을 효율적으로 진행할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유

대상, 캠페인 채널, 역할을 한 곳에서 관리하여 간편하게 추적하세요

모든 캠페인에 파일과 해시태그를 추가하여 강점과 약점을 쉽게 추적하세요

각 이벤트 작업별 할당된 예산을 목록으로 작성하여 예산 한도 내에서 관리하세요

기한이 지난 이벤트 관련 작업이나 조정이 필요한 작업에 대한 알림을 자동화하세요

이벤트 달력 보기로 각 이벤트의 일정 플랜 및 진행 상황을 추적하세요

🔑적합 대상: 인식 제고 캠페인을 조직하려는 비영리 단체 및 모금 커뮤니티

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 절반 이상이 일 중 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪습니다. 27%만이 쉽다고 답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪으며 23%는 매우 어렵다고 답했습니다. 지식이 이메일, 채팅, tools 등에 흩어져 있으면 시간 낭비가 빠르게 쌓입니다. ClickUp을 사용하면 단일 ClickUp 작업 공간 내에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 채팅을 작업에 연결하며, AI로부터 답변을 얻을 수 있습니다. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다—이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 매주 추가로 확보된 생산성으로 Teams가 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요

7. ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿으로 이벤트 정보를 체계화하고, Teams를 조정하며, 진행을 추적하세요

이벤트 마케팅은 성공적인 행사 개최를 위한 필수 단계입니다. ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿을 사용하면 관련 이벤트 정보를 간편하게 정리할 수 있어 마케팅 노력 관리 및 플랜 수립이 원활해집니다.

이 템플릿은 이벤트 단계, 이벤트 유형, 참석 유형, 위치 유형 등 모든 정보를 한 곳에 통합합니다. 이를 통해 이벤트에 대한 간편한 추적 및 후속 조치가 가능합니다.

이것이 마음에 드실 이유

자동화를 활용하여 캠페인의 프로모션을 위한 소셜 미디어 게시물을 예약하세요

마케팅 목표, 리드 목표, 확보된 리드를 한눈에 확인하여 원활한 플랜을 수립하세요

각 모금 행사에 맞춤형 체크리스트를 생성하여 프로세스가 완료됨을 준수되도록 하세요

이벤트와 함께 위치 및 이벤트 날짜를 목록으로 작성하여 포괄적인 정보를 확인하세요

예산 범위 내에서 지출, 청구서, 영수증을 추적하세요

🔑적합 대상: 이벤트를 프로모션하고 인지도를 높이고자 하는 지역 모금 행사 주최자 및 지역 비영리 단체.

🔎 알고 계셨나요? 기부자의 32%가 소셜 미디어가 가장 큰 영감을 준다고 답했습니다.

8. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿으로 작업을 예약하고 정리하며 세부 사항을 중앙 집중화하세요

체계적인 관리는 세심한 플랜이 필요하며, ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿이 이를 완벽하게 지원합니다.

이벤트와 역할에 따라 작업을 분류하여 간편한 플랜 수립과 추적이 가능하도록 합니다. 모든 약속, 개인별 소속 카테고리, 담당자의 역할을 한눈에 확인할 수 있는 통합 보기를 제공합니다.

시작 및 종료 날짜와 목표에 대한 통찰력을 제공하는 모금 달력 템플릿으로 모금 캠페인 플랜 수립과 추적이 간편해집니다.

이것이 마음에 드실 이유

담당자별로 작업을 정리하고 모든 구성원의 책임감을 유지하세요

이벤트 성공을 기준으로 각 작업의 생산성 수준을 평가하여 향후 플랜을 개선하세요

이벤트 진행, 결제 내역, 분석 보고서 등 각 작업별 파일을 관리하세요

이벤트 요구사항에 기반한 회의 요청 양식을 생성하여 간편한 일정 조정을 지원하세요

🔑 이상적인 대상: 이벤트의 모든 단계를 효율적으로 조직하고 플랜하려는 이벤트 주최자 및 커뮤니티 모금 담당자.

9. ClickUp 연간 달력 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 연간 달력 템플릿으로 작업 플랜, 목표 추적, 진행 상황 시각화를 수행하세요

연초에 플랜한 중요한 마감일을 놓친 적이 있으신가요? ClickUp 연간 달력 템플릿은 체계적인 레이아웃으로 모든 이벤트를 손쉽게 관리할 수 있게 해줍니다.

분기별, 부서별, 카테고리별, 담당 팀별로 정리된 이벤트를 통해 모금 행사 달력 템플릿은 우선순위를 설정하고 작업을 플랜하는 데 도움을 줍니다.

타임라인 보기를 통해 맞춤형 시간 설정에 기반한 이벤트 개요를 확인하여 진행 상황을 모니터링하고 필요 시 조정할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유

각 작업에 예산을 할당하여 달력 또는 회계 연도 내 자금 관리를 수행하세요

주최하는 모든 모금 이벤트를 위해 수행해야 할 모든 작업 목록을 관리하세요

작업별로 분류된 모든 이벤트의 총 예산을 자동 계산합니다

광고 제작 및 프로모션을 위한 광고 대행사 회의 등 모든 작업별 문서를 업로드하세요

🔑 이상적인 대상: 연중 이벤트를 관리하려는 지역 모금 행사 주최자, 이벤트 기획자 및 비영리 단체.

💡 전문가 팁: 이벤트 기획에는 일정 관리, 자원 분석, 아이디어 구상이 필요합니다. AI를 활용한 이벤트 플랜으로 이러한 과정을 원활하게 진행하세요.

10. ClickUp 편집 달력 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 에디토리얼 달력 목록 템플릿으로 이벤트 기획부터 마무리까지 모든 과정을 추적하세요

ClickUp 편집 일정 목록 템플릿으로 출판 일정을 성공적으로 관리하세요. 이 템플릿은 아이디어 브레인스토밍부터 출판까지 모든 작업을 모니터링하며 커뮤니케이션의 기반을 마련하는 데 도움을 줍니다.

맞춤형 단계로 구성된 체계적인 프로세스를 통해 작업을 파이프라인으로 이동시키세요. 또한 작업 우선순위를 지정하고 담당자를 지정하여 중복 작업을 방지하고 시의적절한 완료를 보장하세요.

이것이 마음에 드실 이유

시간 추적을 통해 모든 편집 작업에 대한 정확한 시간 추정을 확보하세요

연구, 초안 작성, 교정 등 모든 편집 과정별 작업 목록을 관리하고 보드 보기 로 진행 상황을 추적하세요

작업 카드와 함께 브리프, 개요, 브랜드 가이드라인, 원자료 등 관련 첨부 파일을 업로드하세요

초안 작성 및 검토 일정 등 모든 편집 단계의 마감일을 표시하여 항상 기한 내에 진행하세요

🔑 이상적인 대상: 연간 기획 및 운영을 구상하고 모니터링하려는 모금 커뮤니티, 비영리 단체, 이벤트 주최자.

💡 전문가 팁: 편집 콘텐츠 생성 과정을 위한 플랜 수립과 마감일 관리를 효율화하고 싶으신가요? 최고의 콘텐츠 달력 소프트웨어 tools를 확인하고 완료일과 마감일을 원활하게 시각화하세요.

11. ClickUp 월간 일정 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 월간 일정 템플릿으로 월별 작업을 시각화하고 자원을 관리하세요

마감일을 놓치는 일이 잦으신가요? ClickUp 월간 일정 템플릿으로 한 달 동안의 모든 이벤트와 관련 작업을 번거로움 없이 관리하세요.

각 부서의 작업량과 팀원별 작업 배정 플랜을 확인하세요. 또한 달력 보기를 활용해 월별 미준수 마감일을 추적하고 조정하세요.

주목해야 할 부분, 계획에서 벗어난 작업, 순조롭게 진행 중인 작업을 확인하여 중요한 이벤트와 세부 사항을 절대 놓치지 않도록 하세요.

이것이 마음에 드실 이유

접촉 활동, 이벤트 설정, 후속 조치 등 모든 작업에 소요되는 시간을 추적하세요

시간당 요금, 배정 예산, 실제 비용을 설정하고 모든 것을 한 곳에서 추적하세요

지급 내역 보기 로 월별 수입과 지출을 관리하고 추적하세요

진행 측정기를 활용하여 기부 목표 회의, 확인 추적과 같은 마일스톤을 추적하세요

모든 이벤트의 진행 과정을 구성하고 의존성을 설정하여 손쉬운 플랜을 세우세요

🔑 이상적인 대상: 월간 일정 작성 및 확인이 필요한 이벤트 주최자, 지역 모금 담당자, 비영리 단체.

12. ClickUp 자원봉사 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 자원봉사 일정 템플릿으로 가용성 확인, 작업을 배정, 변경 사항을 전달하세요

자원봉사자들의 일정을 플랜된 이벤트와 맞추는 것은 어려울 수 있습니다. ClickUp 자원봉사 일정 템플릿은 혼란 없이 자원봉사자를 관리하는 포괄적인 접근 방식을 제공합니다.

잠재 기부자와 신규 기부자, 자원봉사자를 분류하고 회원, 팀 리더, 코디네이터로 태그하여 이벤트를 원활하게 운영하세요. 각 자원봉사자의 역할과 역량을 파악하여 작업을 적절히 배정하고 효율성을 유지하세요.

이것이 마음에 드실 이유

모든 자원봉사자의 연락처 정보를 한곳에서 체계적으로 관리하세요

자원봉사자의 기술과 참여 동기를 목록화하여 책임을 정확히 평가하고 배정하세요

자원봉사자 프로세스 보기 로 자원봉사자 온보딩 및 관리 프로세스를 간소화하세요

신규 자원봉사자 보기 로 신규 자원봉사자를 추적하고 환영 메시지를 보내세요

이유 있는 자원봉사자가 지원할 수 있는 양식을 만들고, 그들의 기술에 대한 정보를 공유하세요

🔑 추천 대상: 자원봉사자 채용 및 일정 관리를 원하는 비영리 전문가, 개발 Teams, 이벤트 코디네이터, 지역 모금 담당자.

전문가 팁: 비영리 단체 행사를 더 체계적으로 운영하고 싶으신가요? ClickUp for Non-Profits를 활용해 목표 추적, 일정 관리, 이벤트 기획을 지원하세요. 팀 자원 관리, 접수 양식 생성 및 공유, 프로젝트 협업을 통해 행사를 원활하게 운영하세요.

*좋은 모금 달력 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 모금 달력 템플릿은 워크플로우를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 키 요소는 다음과 같습니다:

쉬운 맞춤형: 사용 편의성을 위해 모금 이벤트 요구사항에 맞게 쉽게 편집할 수 있는 템플릿을 선택하세요

명확한 구조: 자원봉사자, 후원자, 기부자 그룹, 보드 회원 등 세부 사항을 체계적으로 정리할 수 있는 명확한 구조를 제공하는 템플릿을 선택하세요. 이는 정보 관리의 혼란을 방지하는 데 도움이 됩니다

원활한 협업 : 완료된 팀이 동기화될 수 있는 템플릿을 우선적으로 선택하세요. 이는 중복 작업과 혼란을 방지하고 워크플로우를 체계적으로 유지하는 데 도움이 됩니다

자동화: 마감일 관리 및 이메일 발송을 원활하게 자동화해주는 템플릿을 선택하세요

시각적 구성: 색상 코딩, 필터, SMART 목표, 타임라인 보기 등의 기능을 갖춘 템플릿을 선택하여 다음 단계가 무엇인지 쉽게 파악하세요

clickUp으로 모금 달력 관리를 간소화하세요*

모금 달력 템플릿은 이벤트에 관한 사소한 세부 사항까지 체계적으로 정리해 줍니다. 이를 통해 플랜과 실행 과정의 혼란 속에서 놓칠 수 있는 정보들을 놓치지 않도록 합니다.

업무용 모든 것 앱 ClickUp으로 모금 이벤트 기획과 달력 관리를 손쉽게 해결하세요. 이벤트 세부사항, 작업, 커뮤니케이션, 일정을 한곳에 모아두면 할 일을 쉽게 관리할 수 있습니다.

산발적인 일정과 키 정보 누락이 이벤트 성공에 악영향을 미치지 않도록 하세요. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 모금 이벤트 달력을 플랜, 체계화, 관리하세요!