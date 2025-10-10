무료 제품 디자인 템플릿 - 마음에 드실 거예요

모든 위대한 제품은 창의성의 불꽃과 많은 커피에서 시작됩니다. ☕

첫 스케치부터 최종 프로토타입까지, 제품 디자인은 예술과 건축의 조화입니다. 그러나 그럼에도 디자인은 종종 정체됩니다. 재능 부족 때문이 아니라 피드백, 브리프, 아이디어가 여러 tools에 흩어져 있기 때문입니다.

바로 이때 제품 디자인 템플릿이 필요합니다. 창의성의 모양을 부여하고, 반복 가능한 요소를 표준화하며, 프로젝트의 집중력을 유지해줍니다. 사용자 흐름 지도 작성, 와이어프레임 구축, 디자인 사양 관리 등 어떤 작업이든 적합한 템플릿을 활용하면 개념에서 완료됨까지 명확하게 진행할 수 있습니다.

아래에서 아이디어를 체계화하고, 협업을 강화하며, 더 스마트하게 디자인할 수 있는 최고의 무료 제품 디자인 템플릿을 확인하세요.

*제품 디자인 템플릿이란 무엇인가요?

제품 디자인 템플릿은 디자이너가 제품 제작에 필요한 요소를 플랜, 체계화하며, 전달할 수 있도록 지원하는 즉시 사용 가능한 맞춤형 문서입니다. 아이디어 구상부터 실행까지 제품 디자인 프로세스를 표준화하여 일관성과 규정 준수를 보장합니다.

일반적인 제품 디자인 템플릿에는 다음과 같은 섹션이 포함됩니다:

사용자 페르소나: 목표 고객층과 그들의 요구사항을 정의하는 프로필

*사용자 여정 지도: 타깃 고객이 제품과 상호작용하는 방식을 시각화한 타임라인

와이어프레임: 제품 인터페이스의 예비 시각적 레이아웃

기능 사양: 제품의 기능에 대한 세부 정보

피드백: 테스트를 기반으로 한 필수 제품 업데이트 세부사항

🔍 알고 계셨나요? 현대 기술이 발달한 오늘날에도, 디자이너의 70%가 프로젝트 시작 시 전통적인 스케치북을 사용합니다! 📖

UX/UI 팀에게 제품 디자인 템플릿이 중요한 이유

디자인은 단순히 창의성에 관한 것이 아니라 프로세스에 관한 것입니다.

UX/UI 팀에게 제품 디자인 템플릿은 단순한 바로 가기가 아닌, 일관성, 속도, 협업을 위한 프레임워크입니다. 템플릿은 팀이 다음과 같은 이점을 누릴 수 있도록 돕습니다:

워크플로우를 표준화하여 모두가 같은 페이지에 있도록 하세요

반복 일을 줄이고 혁신을 위한 시간을 확보하세요

사용자 페르소나부터 사용성 테스트까지 중요한 사항을 놓치지 않도록 하세요

명확하고 반복 가능한 프로세스로 신규 팀 회원 온보딩을 쉽게 만드세요

간단히 말해, 템플릿은 UX/UI 팀이 매번 더 나은 제품을 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원합니다. *

💡 전문가 팁: 모두를 위한 디자인 접근성은 사후 고려 사항이 아닌 필수 요소입니다. 템플릿에 접근성 체크리스트나 섹션을 추가하여 제품이 출시 첫날부터 모든 사용자에게 유용하고 현대적 기준을 충족하도록 보장하세요.

좋은 제품 디자인 템플릿의 조건은 무엇인가요?

온라인에서 수천 가지의 제품 디자인 tools과 템플릿을 접하다 보면 적합한 것을 고르는 것이 어려울 수 있습니다. 따라서 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다:

명확성: 탐색하기 쉬운 템플릿을 선택하세요. 각 요소는 명확하고 이해하기 쉬우며 적절하게 구성되어야 합니다. 이는 디자인 아이디어를 편리하게 구성하는 데 도움이 됩니다

맞춤형 가능성: 요소별 맞춤형 설정이 가능한 템플릿을 선택하세요. 섹션부터 레이아웃까지 팀의 요구사항에 맞춰 모든 것을 조정할 수 있어야 합니다

일관성:* 일관된 구조를 따르는 템플릿을 선택하세요. 인스턴스: 이미지 추가, 노트 작성 등을 위한 지정된 섹션이 있는 템플릿입니다. 이렇게 하면 팀이 프로세스를 쉽게 복제하고 더 빠르게 결과물을 제공할 수 있습니다

포괄성: 사용자 연구, 경쟁사 분석, 사용성 테스트 등 제품 디자인 프로세스의 모든 필수 요소를 아우르는 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 최종 제품이 완벽해집니다

협업 친화적: 팀원과 실시간으로 일할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 원활한 클라이언트 협업이 가능하다면 더 좋습니다. 이를 통해 프로세스가 더욱 체계적이고 효율적으로 진행됩니다

제품 디자인 템플릿* 한눈에 보기

UX, UI 및 프로토타이핑 워크플로우를 위한 제품 디자인 템플릿

제품 라인업을 확인하셨다면, 이제 각 ClickUp 제품 디자인 템플릿이 아이디어를 현실로 구현하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

*clickUp 제품 디자인 와이어프레임 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 와이어프레임 화이트보드 템플릿으로 포괄적인 제품 와이어프레임을 제작하세요

모든 제품 디자인 프로세스의 첫 단계는 와이어프레임 작업입니다. 경험이 없다면 ClickUp 제품 디자인 와이어프레임 화이트보드 템플릿을 활용하세요.

이 무료 템플릿으로 제품의 시각적 모형을 제작하여 여러분과 다른 이해관계자들이 인터페이스를 구체적으로 상상할 수 있게 합니다. 사용자 흐름을 정의하고 레이아웃, 메뉴, 색상, 이미지 등 다양한 제품 요소를 강조할 수 있습니다.

이 템플릿은 영감을 바탕으로 제품을 설계하는 데 가장 적합합니다. 고유한 판매 포인트(USP)를 빠르게 노트하고 유사한 아이디어를 발전시킬 수 있기 때문입니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

다른 사람들과 실시간으로 아이디어를 브레인스토밍하고 편집하세요

링크, 노트, 이미지를 시각적 프레임에 삽입하세요

공유된 캔버스에서 직접 의견과 피드백을 공유하세요

🔑 이상적인 대상: 초기 단계 제품 개발 과정에서 와이어프레임과 인터페이스 구조를 시각적으로 플랜하는 UI/UX 디자이너 및 제품 팀.

🧠 재미있는 사실: 인간은 텍스트보다 시각적 정보를 60,000배 더 빠르게 처리합니다. 그래서 와이어프레임과 시각적 템플릿이 긴 디자인 문서보다 팀의 신속한 의견 조율에 도움이 되는 거죠. 👀

🎬 다음 영상 추천: AI가 디자이너의 워크플로우에 어떻게 적용되는지 궁금하셨나요? 이 간단한 가이드에서는 ClickUp의 AI가 팀이 아이디어를 브레인스토밍하고, 와이어프레임을 다듬으며, 피드백을 관리하는 방법을 보여줍니다. 창의적인 영감과 체계적인 실행 사이의 연결고리입니다.

2. ClickUp 디자인 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 문서 템플릿으로 모든 제품 디자인 프로젝트에서 팀과 지속적으로 협업하세요

비효율적인 협업이 제품 디자인 프레임워크의 가장 큰 장애물인가요? ClickUp 디자인 문서 템플릿은 이를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

이 템플릿은 사용하기 간편하고 손쉽습니다. 흩어진 아이디어와 리소스를 한곳에 모아 팀이 신속하게 제품 디자인을 완성할 수 있도록 지원합니다.

로드맵 생성, 실행 항목 추출, 목표 설정, 진행 상황 추적 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 실시간으로 코멘트를 추가하고 편집을 제안할 수 있어 원격 팀에 특히 적합합니다. 템플릿은 또한 사용자가 코멘트를 추가하고 편집을 제안할 수 있도록 하여, 원격 팀에 특히 적합합니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

헤더, 테이블, 서식 있는 텍스트를 사용하여 콘텐츠를 구성하세요

내장된 댓글 스레드를 통해 피드백을 수집하세요

여러 프로젝트에 걸쳐 문서화를 표준화하세요

🔑 적합 대상: 디자인 스펙, 결정 사항, 워크플로우를 문서화하여 크로스-기능적 명확성을 확보하는 디자인 리더 및 제품 관리자.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 31%는 시각적 보드를 선호하는 반면, 나머지는 간트 차트, 대시보드 또는 리소스 보기에 의존합니다. 하지만 대부분의 tools는 하나만 선택하도록 강요합니다. 시각화가 사고 방식과 맞지 않으면 또 다른 장애물로 작용할 뿐입니다. ClickUp을 사용하면 선택할 필요가 없습니다. AI 기반 간트 차트, 칸반 보드, 대시보드, 작업량 보기 사이를 클릭 한 번으로 전환하세요. ClickUp AI를 사용하면 사용자, 경영진, 디자이너 등 보는 사람에 따라 맞춤형 보기나 요약본을 자동 생성할 수 있습니다 . 💫 실제 결과: CEMEX는 ClickUp을 활용해 제품 출시 속도를 15% 단축하고 커뮤니케이션 지연을 24시간에서 몇 초로 줄였습니다.

🎬 다음 영상 추천: AI가 디자이너의 워크플로우에 어떻게 적용되는지 궁금하셨나요? 이 간단한 가이드에서는 ClickUp의 AI가 팀이 아이디어를 브레인스토밍하고, 와이어프레임을 다듬으며, 피드백을 관리하는 방법을 보여줍니다. 창의적인 영감과 체계적인 실행 사이의 연결고리입니다.

3. ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿을 활용하여 디자인 프로세스를 가속화하세요

ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿은 특히 처음부터 구축할 때 디자인 프로세스를 간소화하는 또 하나의 귀중한 자원입니다.

이 템플릿은 전문가가 아닌 경우 놓칠 수 있는 모든 디자인 세부 사항을 고려합니다. 여기에는 적절한 제품 이미지, 크기, 타이포그래피, 계층, 질감, 일관성 등이 포함됩니다.

또한 이를 활용하여 오브젝트, 클라이언트 요청 및 사용자 피드백을 강조함으로써 디자인 아이디어의 원활한 실행을 보장하세요.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

범위, 오브젝트 및 키 결과물을 명확히 하세요

공유 시각적 개요를 통해 이해관계자를 하나로 모으세요

내장된 화이트보드 tools를 사용하여 손쉽게 협업하세요

🔑 적합 대상: 새로운 크리에이티브 프로젝트의 디자인 목표, 결과물, 타임라인을 수립하는 크리에이티브 디렉터 및 프로젝트 관계자.

👀 흥미로운 사실: 건설 산업용 시멘트 및 콘크리트의 글로벌 선도 제조업체이자 공급업체인 Cemex는 ClickUp 덕분에 시장 출시 시간을 15% 단축할 수 있었습니다! 그들은 최근 효율적인 성장을 돕는 적합한 tools를 찾고 있던 뛰어난 그래픽 디자이너 및 모션 그래픽 제작자 팀을 구성했습니다. ClickUp의 작업 관계 기능을 활용하여 프로젝트를 프로젝트 리더에서 디자이너, 모션 그래픽 제작자로 원활하게 이관할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 그들에게 게임 체인저가 되었습니다!

4. ClickUp 제품 고객 여정 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 여정 지도 템플릿을 활용해 노력 없이 효과적인 고객 여정 지도를 생성하세요

정밀한 고객 여정 매핑은 기업이 고객에게 최상의 경험을 제공하도록 돕습니다. 구매자의 86%가 이를 위해 추가 비용을 지불할 의사가 있습니다. 다행히 ClickUp 제품 고객 여정 맵 템플릿도 이를 지원합니다.

이 직관적이고 사용하기 쉬운 템플릿을 활용해 고객 상호작용을 분석하고 정확한 여정 지도를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 핵심 접점을 식별하고 사용자 요구에 대한 심층적인 통찰력을 얻으며, 고객 경험을 향상시키기 위한 효과적인 조치를 취할 수 있습니다.

이 템플릿은 협업 기능이 뛰어나 팀과 손쉽게 함께 사용할 수 있습니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

여정 단계를 키 제품 기능에 연결하세요

사용자 행동을 기반으로 개선 사항의 우선순위를 정하세요

사용자 중심의 디자인 결정에 팀을 통합하세요

🔑 이상적인 대상: 사용자 경험을 지도하고, 마찰 지점을 파악하며, 제품 개선을 사용자 행동과 연계하는 UX 전략가 및 제품 마케터.

🔍 알고 계셨나요? 사용자 여정 매핑은 탐정식 스토리텔링에서 영감을 받았습니다. 모든 사용자 행동 뒤에 숨은 '누가, 무엇을, 어디서, 왜'를 이해하는 것이죠. 🕵🏻

5. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 흐름 템플릿을 사용하여 제품의 사용자 흐름을 생성하세요

이전과 마찬가지로 ClickUp 사용자 흐름 템플릿은 제품 설계를 지원하기 위한 포괄적인 사용자 여정을 개발하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿은 고객이 제품이나 서비스를 이용하는 전체 과정을 단계별로 시각화합니다. 이를 통해 문제점을 파악하고 취약점을 보완할 수 있지만, 템플릿의 기능은 여기서 그치지 않습니다.

이를 통해 팀 회원에게 작업과 책임을 할당하고 진행 상황을 추적하여 효율적인 경로를 설계하고 우수한 사용자 경험을 창출할 수 있습니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

제품 로직을 실제 사용자 기대치에 지도하세요

명확한 흐름 시각화로 개발자 인수인계를 간소화하세요

반복 작업 전반에 걸쳐 주석을 달고 변경 사항을 추적하세요

🔑 적합 대상: 디지털 제품이나 앱을 위한 직관적인 탐색 경로와 사용자 동작을 설계하는 개발자 및 제품 디자인 엔지니어.

💡 전문가 팁: 사용자 흐름의 각 단계가 제품의 로직과 백엔드 API에 실제로 지원되는지 확인하세요. 이를 통해 구현 불가능한 이론적 흐름을 구축하는 것을 방지할 수 있습니다. ✅

6. ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿으로 따라하기 쉬운 웹사이트 디자인 플랜을 수립하세요

새로운 웹사이트를 디자인하는 것은 어려운 작업처럼 느껴질 수 있습니다. 적절한 레이아웃 선택부터 최적의 색상 팔레트 결정까지, 여러 단계의 작업이 필요합니다. 하지만 팀을 관리하는 경우, ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿이 특히 유용합니다.

이 템플릿은 모든 웹사이트 디자인 작업을 보드 보기 형태로 생성하여 팀과 효율적으로 협업하고 완료할 수 있도록 합니다. 세부 사항을 입력하면 템플릿이 요소를 플랜하고, 실행 항목을 할당하며, 진행 상황을 추적하여 시한 내에 완료되도록 보장합니다.

또한 플랜 변경 이벤트 시 작업 우선순위를 지정하고 책임을 할당하거나 재할당할 수 있습니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

작업, 의존성 및 중요한 마감일을 추적하세요

디자인, 개발, QA 팀 간에 역할을 명확하게 할당하세요

콘텐츠, SEO, UI/UX 플랜을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요

🔑 적합 대상: 웹 디자이너, 개발자, 그리고 팀 간 협업을 통해 웹사이트 생성 및 배포 전 과정을 총괄하는 디지털 프로젝트 관리.

7. ClickUp 웹 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹 디자인 템플릿으로 체계적인 프로세스로 웹사이트 디자인에 접근하세요

ClickUp 웹 디자인 템플릿은 웹사이트 디자인 플랜을 위한 또 다른 무료 리소스입니다. 명확하고 포괄적이며 학습 곡선이 없습니다. 간단한 랜딩 페이지나 마이크로사이트를 구축 중이라면 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 템플릿으로 웹사이트 디자인 워크플로우 전체를 플랜하세요. 작업, 리소스, 커뮤니케이션을 한곳에서 체계적으로 관리합니다. 보드 형식으로 설계되어 진행 상황을 명확한 보기로 확인할 수 있으며, 사용자 정의 가능한 보고를 통해 진행 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

페이지, 섹션, 스프린트로 웹 프로젝트 구조를 정의하세요

카피라이팅, 디자인, 개발 작업을 원활하게 연결하세요

댓글과 승인을 통해 반복 작업을 관리하세요

🔑 이상적인 대상: 클라이언트 대상 웹 디자인 프로젝트의 페이지 레이아웃, 콘텐츠, 자산을 구성하는 프리랜서 디자이너 및 에이전시 팀.

디자인은 반복적입니다* 최고의 제품은 지속적인 피드백과 빠른 반복을 통해 모양이 만들어집니다. ClickUp의 템플릿과 댓글 기능으로 의견을 수렴하고 변경 사항을 추적하며 디자인을 발전시키세요. 끊임없이 개선하고 정체되지 않도록 합니다.

8. ClickUp 신제품 개발 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 신제품 개발 템플릿을 활용하여 손쉽게 성공적인 신제품을 설계하세요

매년 출시되는 30,000개의 신제품 중 95%가 실패한다는 사실을 알고 계셨나요? 여러분의 혁신이 실패작으로 남지 않도록 ClickUp 신제품 개발 템플릿을 활용하세요.

이 템플릿은 플랜부터 실행까지 제품 개발의 모든 측면을 지원합니다. 작업 생성, 역할 할당, 진행 추적 기능을 통해 개발 프로세스를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

이를 통해 크로스-기능 팀이 제품 아이디어를 구체화하는 데 협력할 수 있습니다. 또한 프로세스에서 비효율성을 제거하여 새로 개발된 제품이 완벽하도록 보장합니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

제품 개발 프로세스를 실행 가능한 단계로 분할하세요

연구, 프로토타이핑 및 테스트 활동을 추적하세요

대시보드와 시각적 보드를 활용하여 진행 상황을 모니터링하세요

🔑 적합 대상: 체계적인 워크플로우로 신제품 기획부터 출시까지 주도하는 제품 관리자 및 크로스펑셔널 팀.

💡 전문가 팁: 디자인 스택을 연결하세요 디자이너들은 Figma, Slack, Google Drive 등 다양한 tools를 사용합니다. ClickUp의 통합 기능을 통해 디자인을 임베드하고, 자산을 연결하며, 피드백을 중앙 집중화할 수 있어 팀이 앱 전환 없이 작업 흐름을 유지할 수 있습니다.

9. ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿으로 창의성과 디자인 프로세스를 한 단계 업그레이드하세요

제품 디자인 프로젝트의 다양한 요소들을 정리하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 이 문제를 해결하기 위해 ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿을 활용하세요.

초보자도 쉽게 사용할 수 있는 템플릿으로, 특히 제품을 처음부터 구축하는 팀에게 유용합니다. 이 템플릿은 주로 여러분과 동료들이 아이디어를 모으고 정리할 수 있는 통합된 스페이스로서 기능합니다.

이를 통해 작업을 생성하고 진행 상황을 모니터링하며 전체 프로젝트 타임라인을 시각화할 수 있습니다. 또한 전체 프로세스를 안내하는 플로우차트가 포함된 시각적으로 매력적인 템플릿입니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

모든 승인 단계를 거쳐 크리에이티브 자산을 관리하세요

시각적 보드와 타임라인으로 일 우선순위를 쉽게 설정하세요

달력 마감일과 작업 및 마일스톤을 동기화하세요

🔑 이상적인 대상: 부서나 클라이언트를 아우르는 시각적 콘텐츠, 브랜딩, 마케팅 디자인 프로젝트 관리를 맡은 크리에이티브 팀.

10. ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿으로 단 몇 분 만에 포트폴리오를 구축하세요

클라이언트 프레젠테이션을 위한 강력한 포트폴리오를 구축할 tool을 찾는 디자이너라면 ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿을 활용하세요. 초보자든 노련한 전문가든, 자신에게 맞는 룩북을 쉽게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 과거의 모든 디자인 프로젝트와 경험을 전문적으로 정리할 수 있습니다. 또한 결과물과 타임라인 같은 필수 세부 사항을 추가하여 프레젠테이션을 포괄적으로 구성할 수 있습니다.

이 템플릿은 탐색이 간편하며 전문적인 디자인 포트폴리오에 반드시 포함되어야 할 핵심 요소들을 모두 갖추고 있습니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

창의적인 기술, tools 및 최종 결과물을 선보이세요

작업, 시각 자료, 결과물을 한곳에서 연결하세요

내장된 버전 추적 기능으로 콘텐츠를 손쉽게 업데이트하세요

🔑 적합 대상: 프리랜서 및 디자인 전문가들이 완료된 프로젝트, 사례 연구, 창의적 역량을 체계적인 형식으로 선보일 때 이상적입니다.

11. ClickUp 그래픽 디자인 심플 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 그래픽 디자인 심플 템플릿으로 번거로움은 반으로 줄이고 탄탄한 그래픽을 제작하세요

그래픽 디자인 작업은 마감일이 다가올 때까지는 재미로만 느껴질 수 있습니다. 하지만 다행히도, 바로 이때 ClickUp 그래픽 디자인 심플 템플릿이 해결의 단계를 제시합니다.

디자인 프로세스를 간소화하는 강력한 tool입니다. 이를 통해 이미지, 비디오, 텍스트 등 모든 크리에이티브 자산을 체계적으로 관리하여 결과물에 대한 세분화된 플랜을 수립할 수 있습니다.

또한 실행 가능한 소규모 작업을 생성하고 마감일을 설정하여 타임라인 내에 그래픽을 완성할 수 있도록 지원합니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

복잡함 없이 그래픽 디자인 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

수정 내역, 승인 과정, 공유 파일을 추적하세요

깔끔한 보드 스타일 레이아웃으로 진행 상황을 시각화하세요

🔑 적합 대상: 마케팅 자료, 광고, 디지털 콘텐츠 생성 등 반복적인 크리에이티브 요청을 처리하는 사내 그래픽 디자이너.

💡 전문가 팁: 동일한 버튼, 카드, 헤더를 반복적으로 디자인하는 대신 중앙 집중식 컴포넌트 라이브러리를 구축하세요. 이는 모형 제작 속도를 높이고 시각적 일관성을 보장하며, 프로젝트 중간에 사양이 변경될 경우 전역 업데이트를 손쉽게 수행할 수 있게 합니다. 📈

12. ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿을 활용하여 팀의 노력으로 신선한 제품 크리에이티브를 구축하세요

독창적인 제품 디자인을 만들고 싶지만 아이디어가 떠오르지 않나요? ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿으로 처음부터 신선한 아이디어를 발견해 보세요.

이 템플릿은 여러분과 팀원들이 아이디어를 브레인스토밍할 수 있는 협업용 캔버스의 기능을 합니다. 모든 구성원의 의견을 바탕으로 우선순위를 정하고 최적의 제안을 선택하여 창작 과정을 시작할 수 있습니다.

이 템플릿은 디자인 진행 상황 추적도 가능하여 원스톱 솔루션 역할을 합니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

주제, 페르소나 또는 사용 사례별로 아이디어를 그룹화하세요

디자인 컨셉을 사용자 요구사항 또는 목표와 연결된 상태로 유지하세요

아이디어를 브레인스토밍부터 프로토타이핑 단계까지 추적하세요

🔑 적합 대상: 브레인스토밍 세션 중 원시 아이디어를 포착, 정리, 우선순위화하는 혁신 팀, 디자인 사고가, 크리에이티브 전문가.

13. ClickUp Design Teams 칸반 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 팀 칸반 보드 템플릿으로 모든 디자인 프로젝트를 손쉽게 관리하세요

디자인 워크플로우 관리는 특히 여러 크리에이티브 인력이 참여할 때 금세 혼란스러워질 수 있습니다. ClickUp Design Teams 칸반 보드 템플릿으로 모든 것을 체계적으로 관리하세요.

이 템플릿은 브레인스토밍, 진행 중, 검토, 최종 단계와 같이 디자인 프로젝트를 단계별로 관리할 수 있는 시각적 보드를 제공합니다. 역할 할당, 첨부 파일 추가, 마감일 추적, 피드백 관리를 한 곳에서 수행할 수 있습니다.

또한 팀의 고유한 디자인 프로세스에 맞춰 열, 라벨, 우선순위를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

이것이 바로 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

작업 장애 요소, 의존성 및 클라이언트 피드백을 추적하세요

드래그 앤 드롭의 간편함으로 작업 순서 재조정 및 우선순위 재설정

맞춤형 색상 코드의 라벨로 일을 분류하세요

🔑 적합 대상: 시각적이고 상태 중심의 워크플로우에서 디자인 작업, 진행 상황 및 소유권을 추적하는 디자인 매니저 및 협업 팀.

🧠 재미있는 사실: 디자인 보드 템플릿에 자주 사용되는 칸반 방식은 1940년대 도요타에서 발명되었습니다. 🚘

clickUp으로 손쉽게 신제품 디자인하기*

훌륭한 제품 디자인은 단순히 창의성만이 아닙니다. 구조, 반복 작업, 그리고 사용자의 경험을 중심으로 모든 구성원의 의견을 조율하는 과정입니다.

새로운 사용자 여정을 지도하거나, 와이어프레임을 구축하거나, 디자인 결과물을 관리할 때 적합한 템플릿은 명확성, 속도, 협업 효율을 높여줍니다.

ClickUp의 범위의 무료 제품 디자인 템플릿은 팀이 매번 처음부터 시작하지 않아도 되도록 도와줍니다. 제품 디자인 워크플로우를 간소화할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp의 제품 디자인 템플릿을 살펴보고 무료로 사용해 보세요!

제품 디자인 템플릿에 관한 자주 묻는 질문

제품 디자인 템플릿은 연구, 아이디어 구상, 테스트 등 전체 디자인 라이프사이클을 아우르는 반면, UI 템플릿은 시각적 인터페이스 레이아웃에만 집중합니다.

예. ClickUp의 화이트보드 및 문서 템플릿과 같은 템플릿은 아이디어, 의견, 자산을 한곳에 모아 tool 전환과 버전 혼란을 줄여줍니다.

와이어프레임, 사용자 여정 매핑, 문서화 등 워크플로우 단계에 맞춰 선택하고, 팀 규모와 프로젝트 유형에 따른 맞춤형 설정 옵션을 활용하세요.