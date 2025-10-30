현대적인 업무 환경을 위한 최고의 ChatGPT 활용 사례 10가지

인사팀의 업무량은 역대 최고 수준이지만 완료된 시간은 오히려 줄었습니다. 채용 동결, 인재 유지 압박, 투명성 요구 증가 사이에서 인사팀 팀은 적은 자원으로 더 큰 성과를 내야 하는 상황에 직면해 있습니다.

그래서 많은 이들이 AI를 선택했습니다. 판단을 대체하기 위해서가 아니라 시간을 되찾기 위해서입니다. 가트너 보고서에 따르면, 현재 HR 팀이 AI를 활용하는 주요 방식은 행정 작업 자동화입니다. 반복적인 작업이 하루를 조용히 앗아가는 것을 막기 위해서죠.

예를 들어, ChatGPT는 몇 분 만에 직무 설명서를 작성하고, 설문조사 데이터를 요약하며, 학습 세션을 구상할 수 있습니다. 효과적으로 활용하면 HR이 행정 업무에서 전략 수립으로, 서류 작업에서 문화 모양으로 초점을 전환하는 데 도움이 됩니다.

따라서 핵심은 AI가 HR에 적용될 수 있는지가 아닙니다. 어떻게 책임감 있게 활용하여 결과를 창출할 것인가가 중요합니다.

이 가이드에서는 다음을 배우게 됩니다:

왜 HR 팀이 ChatGPT를 도입하는 이유

실제 사용 사례 (복사 가능한 프롬프트 포함)

주의할 점

그리고 ClickUp Brain으로 한 단계 더 나아가보세요. HR 워크플로우 전반을 위해 설계된 AI입니다.

자, 시작해 보겠습니다.

HR이 ChatGPT를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

ChatGPT는 핵심 영역인 사이클 시간, 일관성, 명확성에서 HR에 경쟁력을 제공합니다. 느리고 수동적인 워크플로우를 초안 작성 및 체계적인 요약으로 전환하고, 처리 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축하며, 인간이 개입하는 과정을 유지하면서 언어를 표준화합니다.

그 영향은 채용, 온보딩, 피드백 등 일상적인 워크플로우 전반에 걸쳐 나타납니다 👇

업무 부담을 줄여줍니다 인사팀은 직무 설명서, 정책 문서, 참여 유도 이메일 등을 처음부터 작성하는 데 수 시간을 소비합니다. ChatGPT는 이러한 반복적인 초안 작업을 자동화하여 전문가들이 문구 구성보다는 사람에 집중할 수 있도록 합니다.

2. 커뮤니케이션의 일관성 유지 채용 제안서부터 내부 업데이트까지, AI는 모든 메시지가 서로 다른 목소리가 아닌 동일한 회사에서 나온 것처럼 들리도록 보장합니다. 다양한 이해관계자가 있는 성장 중인 팀에게 이러한 일관성은 신뢰와 전문성을 구축합니다.

3. 포용성을 자연스럽게ChatGPT는 직무 설명서와 정책을 성중립적이고 접근성 높은 언어로 재구성하여, 후보자에게 전달되기 전에 미묘한 편견을 제거합니다. 다만 미묘한 뉘앙스와 규정 준수를 유지하기 위해서는 여전히 인간의 검토가 필수적입니다.

4. 단순한 결과물이 아닌 아이디어를 촉발 HR 부서에서 새로운 교육 프로그램, 성과 평가 형식, 또는 개정된 복리후생 정책이 필요할 때 ChatGPT는 백지 상태의 막힘을 해소하는 데 도움을 줍니다. 체계적인 출발점을 제공함으로써 팀이 초안 작성보다 판단에 집중할 수 있게 합니다.

5. 즉석에서 의사결정을 종합합니다 정책 변경 전 퇴사 인터뷰 요약이나 균형 잡힌 장단점 목록이 급히 필요하신가요? ChatGPT는 잡음을 걸러내고 패턴을 도출하여 인사팀이 더 빠르고 명확한 정보를 바탕으로 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

이는 변두리 사례가 아닙니다. 서류 작업에 매달리지 않고 전략, 문화, 성장 방향을 모양내는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 해주는 작은 변화들입니다.

이것들은 시작에 불과합니다. 다음 섹션에서는 아직 고려할 확률이 낮은 실제 HR 활용 사례를 포함해 더 깊이 있게 살펴보겠습니다.

👀 알고 계셨나요? 맥킨지가 설문조사한 기업의 약 92%가 AI 투자 확대 플랜을 보고했지만, 리더 중 단 1%만이 자사가 AI 도입 측면에서 성숙 단계에 있다고 평가했습니다. 여기서 '성숙'이란 AI가 워크플로우에 완전히 통합되어 비즈니스 성과를 주도하는 상태를 의미합니다.

HR 팀을 위한 10가지 강력한 ChatGPT 활용 사례

진정으로 유용한 ChatGPT HR 활용 사례를 살펴보겠습니다. 이 활용 사례는 당신의 일과 HR 프로세스를 혁신하고 최적화할 수 있습니다.

그리고 네, 각 항목에 직접 적용할 수 있는 프롬프트와 함께 추천 스크린샷도 포함했습니다.

평가 시즌이 어떻게 흘러가는지 아시죠? 피드백을 작성해야 할 직원이 10명 이상인데, 시간은 턱없이 부족하고 빈 화면만 멍하니 바라보고 있을 뿐입니다. 일반적인 코멘트는 통하지 않지만, 하나하나 맞춤형으로 작성하려면 몇 시간이 걸립니다.

ChatGPT가 글쓰기 보조 도구로 업무를 간편하게 만드는 방법은 다음과 같습니다. 역할, 목표, 주요 행동 몇 가지만 공유하면 구체적이고 개인화된 균형 잡힌 피드백을 직원별 맞춤형 어조로 생성해 줍니다.

📌 예시: 영업 팀 관리자의 성과를 평가한다고 가정해 보겠습니다. 매출 목표 달성, 팀 리더십, 커뮤니케이션 능력을 인정하고 싶습니다. 처음부터 직접 입력하는 대신 ChatGPT에 다음과 같은 프롬프트를 입력하세요: “2분기 매출 목표를 초과 달성하고, 신입 팀원 2명을 멘토링하며, 클라이언트 응답 시간을 개선한 영업 팀 매니저를 위한 성과 평가 코멘트를 작성하세요. 전문적이고 감사하는 태도를 유지하며 역할에 맞게 작성하십시오.”

via ChatGPT

자, 보세요. ChatGPT는 진정으로 개인화된 느낌의 피드백 텍스트를 제공합니다.

목표 요약이나 자기 평가 같은 직원 데이터를 ChatGPT에 붙여넣기하고 강점을 강조해 달라고 요청한 후, 이를 바탕으로 코멘트를 생성하도록 할 수도 있습니다.

2. 맞춤형 30-60-90일 온보딩 플랜 수립

신입 사원 온보딩은 종종 기본적인 체크리스트로 전락합니다. 기기 설정, 인사 서류 처리, Slack 접근 권한 부여 등이 전부죠. 그 이후로는 신입 사원이 스스로 알아서 해결해야 하는 경우가 많습니다.

그러나 훌륭한 온보딩은 처음부터 체계적인 구조, 마일스톤, 그리고 명확한 방향성이 필요합니다.

ChatGPT가 해결책을 제시합니다. 역할 제목, 몇 가지 키 책임 사항, 관리자의 기대치만 입력하면 신규 입사자가 성공할 수 있도록 30일, 60일, 90일 단위의 포괄적인 온보딩 플랜을 자동으로 생성해 줍니다.

📌 예시: 콘텐츠 마케팅 전문가를 새로 채용했다고 가정해 보겠습니다. 첫 달에는 업무를 관찰하고, 두 번째 달에는 기여하며, 세 번째 달에는 소유권을 갖도록 하고 싶습니다. ChatGPT에게 다음과 같이 지시하세요 – "신규 콘텐츠 마케팅 스페셜리스트를 위한 30-60-90일 온보딩 플랜을 작성하세요. 첫 30일 동안은 tools와 프로세스를 익혀야 합니다. 60일 차에는 캠페인에 기여할 수 있어야 하며, 90일 차에는 콘텐츠 프로젝트를 독립적으로 관리할 수 있어야 합니다. 체계적이면서도 사람 중심의 플랜을 작성하세요."

via ChatGPT

다음과 같은 단계별 온보딩 플랜을 생성해 드립니다:

주간별 중점 분야

작업 또는 체크포인트

관리자 + 동료 참여

탐색할 tools

또한 영업 팀, HRBP, 개발자 등 다양한 역할별 템플릿을 생성하고 약간의 수정만으로 재사용할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: HR 프로세스 개선을 위한 무료 HR 템플릿 및 양식

👀 알고 계셨나요? 블룸버그 분석에 따르면 ChatGPT 같은 AI 채용 tools은 이력서 평가 시 편향을 반영할 수 있습니다. 그래서 선도적인 HR 팀들은 AI의 속도와 인간의 감독을 병행합니다—ChatGPT 같은 tools을 의사 결정이 아닌 초안 작성 및 지원자 선별 지원에 활용하는 것이죠.

3. 퇴사 인터뷰를 실행 가능한 주제로 전환하기

퇴사 인터뷰는 솔직한 피드백의 보고입니다. 이직률 개선, 리더십 강화, 팀 내 유해한 역학 관계 해결에 필요한 핵심 통찰력을 담고 있죠. 하지만 실제로 시간을 내어 모든 내용을 꼼꼼히 읽고 숨겨진 패턴을 도출할 수 있을 때만 그 가치가 발휘됩니다.

ChatGPT를 활용하면 퇴사 인터뷰 질문에서 나온 산발적인 피드백을 명확한 주제로 정리할 수 있습니다. 양식 텍스트, 1:1 요약, 심지어 Slack 메시지 등 다양한 퇴사 응답 자료를 입력하여 다음과 같은 작업을 요청할 수 있습니다:

공통된 주제를 찾아보세요

이직의 주요 원인을 파악하세요

관리자 관련 문제와 역할 기반 마찰을 대비하여 강조

다양한 인사 부서 또는 근속 기간에 걸쳐 패턴을 제안하세요.

심지어 각 문제에 대한 해결 방안을 제안하기도 합니다. 예를 들어 "상급자 건너뛰기 방식의 정기적인 업무 점검을 고려해 보세요" 또는 "X 역할의 보상 범위를 검토해 보세요"와 같은 조언을 제공합니다.

이는 경영진을 위한 보고 준비나 인재 유지 플랜 수립 시 유용합니다.

📌 예시: 지난 분기 퇴사한 직원들의 퇴사 사유서 5건을 보유하고 있습니다. 일부는 "성장 기회 부족"을, 다른 이들은 "과도한 간섭"을 멘션했으며, 한 명은 "피드백 루프 부재"를 지적했습니다. 다음 5개의 퇴사 인터뷰 노트를 요약해 주세요. 반복되는 주제와 퇴사 사유를 파악하고, 이러한 문제를 해결하기 위해 HR 리더가 취할 수 있는 실행 항목을 제안해 주세요. (그런 다음 프롬프트 아래에 익명화된 피드백을 붙여넣기하세요.)

via ChatGPT

개인적 문제와 체계적 문제를 구분하도록 ChatGPT에 요청할 수도 있습니다. 예시:

via ChatGPT

⚡ 템플릿 아카이브: HR 팀을 위한 무료 퇴사 인터뷰 템플릿 및 질문

4. 성중립적이고 접근성 높은 언어로 포용적인 정책 초안 작성하기

HR 정책은 종종 다음과 같은 표현을 사용해 시대에 뒤떨어지거나 복잡해 보이거나 의도치 않게 편향된 느낌을 주곤 합니다:

"의장" 대신 "의장님"

"그들" 대신 "그/그녀"

또는 길고 복잡한 문단들은 지침이라기보다 법적 면책 조항처럼 느껴집니다.

ChatGPT는 회사 정책을 명확하고 포용적이며 성별 중립적인 언어로 재작성하는 데 도움을 줍니다. 기존 정책(예: 부모 휴직 정책 또는 POSH 지침)을 입력하고 ChatGPT에게 다음을 요청할 수 있습니다:

포용적이고 성별 중립적인 언어로 재작성하세요.

가독성을 높이기 위해 어조를 간결하게 조정하세요

긴 문장을 직원들이 이해하기 쉬운 요약으로 분해하세요

접근성을 위해 특정 읽기 수준(예: 8학년 수준)으로 번역할 수도 있습니다.

📌 예시: 예를 들어, 귀사가 육아휴직 정책을 업데이트 중인데, 여전히 "아버지는 다음을 신청할 수 있습니다..."와 같은 표현이 포함되어 있다고 가정해 보세요. ChatGPT에 다음 프롬프트를 입력하세요: “이 부모 휴직 정책을 성중립적이고 포용적인 언어로 재작성하세요. 모든 직원이 명확하고 친근하며 쉽게 이해할 수 있는 어조를 유지하세요.”(기존 정책 콘텐츠 콘텐츠를 프롬프트 아래에 붙여넣기하세요.)

via ChatGPT

5. 긴 직원 설문조사 결과를 상위 5가지 핵심 인사이트로 요약하다

인사 담당자들은 직원 설문조사를 작성하고 참여도, 다양성·평등·포용성(DEI), 리더십 효과성 등에 대한 피드백을 수집하는 데 몇 주를 보냅니다. 응답은 빠르게 쌓여갑니다. 어느새 처리할 시간도 없이 수백 개의 구조화되지 않은 의견들을 마주하게 됩니다.

ChatGPT는 혼란을 명확함으로 바꿉니다. 개방형 설문조사 응답을 주제별(예: "관리자 피드백") 또는 전체를 붙여넣기하고 ChatGPT에게 다음을 요청하세요:

주요 반복되는 주제 파악하기

감정(긍정적/중립적/부정적) 강조

문제점을 명확한 항목별로 요약하다

다음 단계 또는 실행 영역을 제안하세요.

태그를 포함할 경우 부서별 패턴도 분리하여 분석하세요.

📌 예시: 연간 직원 참여도 설문조사를 막 완료했다고 가정해 보겠습니다. 개방형 질문은 다음과 같았죠: "직장 경험을 개선하기 위해 우리가 할 수 있는 한 가지가 있다면 무엇일까요?" 총 145개의 답변을 수집했습니다. 수동으로 그룹화하고 요약하는 대신 ChatGPT에 입력하세요: “다음 145개 설문조사 응답을 상위 5개 주제로 요약하세요. 응답을 어조(긍정적, 부정적, 중립적)별로 분류하고 주요 문제 해결을 위해 HR이 취할 수 있는 2가지 후속 단계를 제안하세요.” (원본 응답은 프롬프트 아래에 붙여넣기를 하세요.)

via ChatGPT

그리고 요청하면, 이를 슬라이드 요약으로 변환해 줄 수도 있습니다.

via ChatGPT

📉 ChatGPT가 HR 직업을 대체할까? 포춘 500대 기업의 최고인사책임자(CHRO) 중 72%는 3년 이내에 AI가 일부 직무를 대체할 것으로 예상하지만, 반드시 모든 HR 전문가를 완전히 대체할 것이라고 생각하지는 않습니다. 이러한 변화는 자동화로 공감 능력을 대체하는 것이 아니라, 사람이 가장 큰 값을 창출할 수 있는 영역을 재정의하는 것입니다. ChatGPT와 유사한 tools들은 문서 초안 작성, 데이터 분류, 응답 관리와 같은 반복적인 작업을 자동화할 것입니다. 가장 중요하게 남는 것은 신뢰, 판단력, 배려가 필요한 대화입니다. AI가 일부 HR 기능을 대체할 수는 있지만, 인간의 역할은 사라지지 않고 진화할 것입니다.

6. 회사 OKR을 기반으로 한 L&D 세션 아이디어 브레인스토밍

경영진으로부터 이런 말을 들어본 확률이 큽니다: "이번 분기에는 역량 강화가 더 필요합니다." 혹은 더 나쁜 경우, "학습 세션을 회사의 OKR과 연계할 수 있을까요?"

하지만 학습 및 개발(L&D) 달력을 플랜할 때 아이디어가 항상 흐름은 아닙니다. ChatGPT는 OKR을 학습 기회로 전환하는 데 도움을 줍니다. 회사의 분기별 OKR이나 간소화된 비즈니스 목표만 입력하면 됩니다. 그러면 ChatGPT는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

귀사의 특정 OKR 예시에 부합하는 관련 L&D(학습 및 개발) 주제를 제안해 드립니다.

팀 또는 기능별로 맞춤형 학습 세션을 구성하세요

형식 제안 (예: 워크숍, 마이크로 러닝, 동료 학습)

잠재적인 세션 제목, 결과물, 심지어 아이스브레이커 아이디어까지 추가하세요.

📌 예시: OKR 중 하나가 "크로스-기능적 협업을 개선하여 납품 타임라인을 단축한다"라고 가정해 보겠습니다. ChatGPT를 열고 다음 프롬프트를 입력하세요: “우리 회사의 이번 분기 OKR은 부서 간 협업과 팀 책임감 향상에 중점을 둡니다. 이러한 목표에 부합하는 5가지 L&D 세션 아이디어를 제안해 주세요. 세션 제목, 형식, 기대 성과를 포함하여 제시해 주십시오.”

via ChatGPT

세션 아이디어를 선정한 후에는 ChatGPT를 통해 더 깊이 탐구할 수 있습니다:

via ChatGPT

👀 알고 계셨나요? 88% 이상의 기업이 직원 유지에 대해 우려하고 있습니다. 설문조사 응답자에 따르면 학습 기회 제공이 가장 효과적인 유지 전략입니다. ChatGPT와 같은 AI tools는 맞춤형 학습 추적을 제안하고 현실적인 훈련 시뮬레이션을 구축함으로써 HR의 교육 및 개발 계획을 강화할 수 있습니다.

7. 기업 가치에 기반한 동료 간 인정(peer-to-peer recognition) 템플릿 생성

인정과 격려는 사기를 높이고 팀 문화를 구축하며 이직률을 개선합니다. 하지만 대부분의 인정은 너무 일반적("잘했어요!")이거나 직속 상사로부터만 이루어집니다.

진정으로 필요한 것은 단순히 일 성과가 아닌, 직원이 일에 임하는 태도를 반영하는 동료 간 칭찬입니다. 이러한 칭찬이 회사 가치관과 연계된다면 더할 나위 없이 좋으며, 이는 팀 전반에 걸쳐 직원 만족도 향상에 직접적으로 기여합니다.

ChatGPT는 팀이 서로를 더 의미 있는 방식으로 인정할 수 있도록 돕습니다. 다음을 기반으로 직원 인정 메시지 템플릿을 생성하는 데 활용할 수 있습니다:

특정 기업 값(예: "맞춤형 고객 집착", "행동 지향성", "포용성")

개인의 행동 또는 기여

어조 (가벼운, 진심 어린, 또는 공식적인)

형식 (Slack 게시물, 이메일, HR tool 댓글)

이를 통해 직원들은 지나치게 고민하거나 막힐 염려 없이 이러한 메시지를 더 쉽게 작성할 수 있습니다.

📌 예시: 귀사의 핵심 값 중 하나가 '극한의 소유권'이라고 가정해 보겠습니다. 한 팀이 클라이언트 데모 전 제품 버그를 수정하기 위해 잔업한 회원이 있었습니다. 동료들이 이를 인정해주길 바라지만, 어떻게 표현해야 할지 모르겠습니다. 값과 상황을 ChatGPT에 입력하세요. “클라이언트 데모 전까지 중요한 버그를 해결하기 위해 늦게까지 남아 ‘극한의 소유권’을 보여준 팀원을 위한 Slack 스타일 동료 인정 메시지를 작성하세요. 친근하고 진정성 있게, 그리고 가치와 명확히 연결되도록 하세요.”

via ChatGPT

💡 전문가 팁: 독립형 AI 도구는 컨텍스트를 직접 입력하고 앱을 수동으로 전환해야 하지만, ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 바로 작동하므로 수동 전환이 필요 없습니다. 작업, 목표, 회사 문서에서 관련 세부 정보를 자동으로 가져와서, 인사 관리 맥락에 맞춰 인정 메시지가 실제 업무와 가치에 연결되도록 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 업무 관리 및 조직화에 AI를 주로 의존하는 전문가는 단 7%에 불과합니다. 이는 달력, 할 일 목록, 이메일 앱 등 특정 앱으로 tools가 제한되기 때문일 수 있습니다. ClickUp에서는 동일한 AI가 이메일 및 기타 커뮤니케이션 워크플로우, 달력, 작업, 문서를 지원합니다. 간단히 "오늘의 우선순위는 무엇인가요?"라고 물어보세요. ClickUp Brain은 작업 공간 전체를 검색하여 긴급도와 중요도에 따라 처리해야 할 업무를 정확히 알려줍니다. 이렇게 ClickUp은 5개 이상의 앱을 하나의 슈퍼 앱으로 통합해 드립니다!

⚡ 템플릿 아카이브: 채용 담당자를 위한 무료 인력 배치 플랜 템플릿

8. 역할과 기업 문화에 맞춤화된 행동 기반 면접 질문 생성

채용은 단순히 기술만을 평가하는 것이 아니라 직장 문화와의 적합성을 확인하는 과정입니다. 그러나 대부분의 관리자들은 효과적인 행동 기반 질문을 만드는 데 어려움을 겪으며, 각 역할에 맞게 질문을 맞춤화할 시간도 거의 없습니다.

ChatGPT는 역할과 기업 문화 모두에 부합하는 전략적 면접 질문을 생성하여 소유권, 적응력, 커뮤니케이션 능력 등의 특성을 평가할 수 있도록 지원합니다. 해당 역할, 제목, 주요 책임 사항, 그리고 기업 가치나 팀 문화 특성을 입력하기만 하면 다음과 같은 역량을 탐색하는 행동 기반 면접 질문을 생성해 줍니다:

소유권

커뮤니케이션 스타일

적응력

갈등 관리

값 정렬

각 질문이 드러내는 특성을 태그로 지정해 달라고 요청할 수도 있어, 신규 면접관 교육에 매우 유용합니다.

📌 예시: 고객 지원 팀장을 채용 중입니다. 공감 능력, 명확한 의사소통 능력, 그리고 어려운 상황을 진정시킬 수 있는 능력을 갖춘 인재를 원합니다. ChatGPT에 다음과 같이 프롬프트를 입력하세요: “고객 지원 팀장을 위한 행동 기반 면접 질문 5개를 생성해 주세요. 커뮤니케이션, 공감 능력, 갈등 해결 능력, 고객 중심 문화와의 값 일치에 중점을 두세요.”

via ChatGPT

또한 ChatGPT에게 출력물을 다음과 같은 면접 평가표 형식으로 포맷하도록 요청할 수 있습니다:

via ChatGPT

또는 각 답변에 기반해 심층적인 후속 질문을 생성하세요. 최소한의 준비로도 인터뷰를 우수 수준에서 세계적 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.

🏁 HR 전문가를 위한 행동 기반 면접 질문 체크리스트 1. 면접 전 준비 각 역량을 발견하고자 하는 실제 행동에 지도하세요

회사 값과 문화 선언문을 재검토하여 중복되는 특성을 찾아보세요.

해당 역할에서 흔히 발생하는 중대한 인시던트 또는 과제 1~2개를 선택하세요.

역할별 및 문화별 행동 기반 질문을 혼합하여 준비하세요. 2. 핵심 행동 질문 영역 문제 해결 및 의사 결정 명확한 해결책이 없는 문제를 마주한 경험에 대해 이야기해 주세요. 어떻게 접근했나요? 협업과 커뮤니케이션을 위해 "당신의 작업 방식과 매우 다른 스타일의 사람과 함께 일해야 했던 경험을 설명해 보세요."

9. 실시간 관리자 코칭 및 상황별 지침 제공자

신입 관리자들은 종종 지침을 받기 전에 책임을 맡게 됩니다. 어려운 상황이 발생하면 많은 이들이 적절한 표현을 찾기 위해 온라인 검색을 하게 되죠. ChatGPT는 실시간 코치 역할을 수행하여 어려운 대화를 준비하고 어조를 다듬으며, 신중한 피드백 메시지를 작성하도록 지원함으로써 명확하고 자신감 있게 리더십을 발휘할 수 있도록 돕습니다.

다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:

1:1 대화 시나리오 시뮬레이션 (예: "방어적인 팀 회원과의 대화 방법")

성과 경고, 급여 지연 논의, 해고 통보 등 어려운 채팅 시나리오 역할극 연습

초안 노트를 코칭 용어로 재구성하세요

주요 논의 주제와 어조 조정 제안

SBI(상황-행동-영향) 또는 라디컬 캔더(Radical Candor)와 같은 프레임워크를 제공하세요.

📌 예시: 신임 관리자가 우수한 성과를 내는 팀원의 불규칙한 출근 문제를 해결해야 합니다. 단호하면서도 지원을 아끼지 않는 태도를 유지하고 싶어 합니다. 당황하거나 갑작스러운 Slack 메시지를 보내기보다는, ChatGPT에 이렇게 입력합니다: “성과가 뛰어난 직원에게 늦은 출근이 팀의 업무 흐름에 영향을 미치고 있다는 점을, 동기부여를 떨어뜨리지 않으면서 어떻게 전달할 수 있을까요?”

via ChatGPT

10. 기존 역할 설명서를 기반으로 경력 성장 경로 생성하기

직원들은 성장의 모습이 무엇인지 모를 때 종종 막막함을 느끼며, 대부분의 조직은 명확한 경로를 지도하지 못합니다. ChatGPT는 몇 분 만에 명확하고 포부 넘치며 역량 개발과 연계된 역할 기반 경력 사다리를 구축하도록 지원하여, 인적 자원 플랜 수립 노력에 유용한 도구가 됩니다.

제공자가 제공해야 할 내용은 다음과 같습니다:

현재 역할 제목 + 직무 내용

다음 단계의 제목(또는 "다음 단계의 역할 제안"이라고 해도 됨)에 대해 알려진 것이 있나요?

선택 사항: 조직이 값으로 여기는 역량 (예: 커뮤니케이션, 소유권, 비판적 사고, 데이터 분석)

ChatGPT는 다음과 같이 생성할 수 있습니다:

논리적인 경력 경로 (예: 주니어 PM → PM → 시니어 PM → 제품 책임자)

각 단계에서 필요한 역량

자격증 또는 이를 구축할 수 있는 내부 기회

성장 단계에 맞는 프로젝트 유형 제안

또한 이 과정의 모든 단계를 직원들이 성장할 수 있는 가치 있는 역량으로 연결하여 장기적인 인재 유지를 구축합니다. 동시에 각 단계를 경쟁력 있는 급여 기준과 연계하여 우수 인재를 확보하고 보상 체계의 투명성을 유지하세요.

📌 예시: 고객 성공 담당자가 성장하고 싶어하지만 영업 팀, 계정 관리, 운영 중 어느 방향으로 나아가야 할지 확신이 서지 않는다고 가정해 보세요. ChatGPT에 다음과 같은 프롬프트를 입력하세요: "고객 성공 담당자(Customer Success Associate)의 역할을 바탕으로, 2~3가지 가능한 경력 경로를 제안해 주세요. 각 경로별로 다음 단계 제목, 구축해야 할 키 기술, 그리고 획득할 것을 권장하는 프로젝트나 경험을 목록으로 나열해 주세요."

via ChatGPT

이를 활용해 직원 코칭을 진행하거나, 1:1 면담에서 관리자를 지원하거나, 심지어 첫 내부 경력 개발 프레임워크를 구축할 수도 있습니다.

👀 알고 계셨나요? SHRM 설문조사에 따르면, 직원의 경력 발전 결정 시 우선순위는 다음과 같습니다: 재정적 보상 및 급여

일과 삶의 균형 및 가족과 함께하는 시간

전문성 성장 및 발전 기회

HR 분야에서 ChatGPT 활용의 한도점

ChatGPT는 많은 일을 해낼 수 있지만, HR 판단력, 감성 지능 또는 규정 준수 전문성을 대체할 수는 없습니다. 주의해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

명확한 입력 없이는 맥락이 부족합니다: 만약 역할 세부사항, 팀 역학 관계 또는 관련 HR 데이터를 제공하지 않으면, ChatGPT는 기본적으로 일반적인 제안으로 돌아갑니다.

법적 신뢰성이 없습니다: 계약서, 정책 문서 또는 규정 준수 관련 문서의 초안 작성에 ChatGPT를 검토 없이 사용하지 마십시오. 외부 공유 전 반드시 법무팀의 콘텐츠를 검증받으십시오.

은근한 편향을 반영할 수 있음: 역사적 데이터로 학습하기 때문에 ChatGPT는 채용이나 성과 평가 관련 작업에서 편향을 재현할 수 있습니다. 의사결정을 내리는 데 사용하지 말고, 의사결정을 지원하는 데 활용하세요.

데이터 보안 문제가 제기됩니다: ChatGPT가 외부 서버에서 운영되기 때문에, 불만 사항, 의료 기록 또는 보상 세부 정보와 같은 민감한 정보를 입력할 경우 신중하게 처리하지 않으면 프라이버시 유출 위험이 발생할 수 있습니다.

감성 지능을 대체할 수 없습니다: ChatGPT는 공감 어린 글쓰기를 도울 수 있지만, 감정의 미묘한 차이를 이해하지 못합니다. 해고나 성과 개선 플랜과 같은 민감한 사안에서는 우선 인간의 판단에 의존하세요.

ChatGPT를 의사 결정자가 아닌 초안 작성 파트너로 생각하세요. 일을 가속화할 수는 있지만, 최종 결정은 항상 인사팀에서 내려야 합니다.

⚡ 보너스: 인사 담당자로서 채용부터 성과 관리까지 AI를 워크플로우에 올바르게 통합하는 방법을 고민 중이라면, HR 전문가를 위한 이 최고 평가 AI 과정들이 역량 강화에 도움이 될 수 있습니다.

HR 분야의 ChatGPT 대안들

ChatGPT는 신속한 아이디어 도출에 탁월하지만, HR에는 단순한 챗봇 이상의 솔루션이 필요합니다. 작업 할당, 워크플로우 추적, 팀 간 협업이 가능한 진정한 HR 프로세스 개선을 위해 ClickUp이 그 프레임워크를 구현합니다.

이것은 일을 위한 모든 것 앱으로, 채용, 온보딩, 성과 관리, 정책 업데이트 등 키 HR 기능을 한곳에서 지원하는 HR 워크플로우 소프트웨어를 갖추고 있습니다. ClickUp은 일의 전체 라이프사이클을 이해합니다:

채용 중인 역할을 파악합니다

저장해 둔 온보딩 템플릿

다가오는 성과 관리 주기

문서 내 정책 및 절차

팀 전체의 마감일, 소유자 및 워크플로우

ClickUp HR로 채용, 온보딩, 직원 성장을 손쉽게 관리하세요

이제 그 일 환경에 강력한 내장형 AI를 결합한다고 상상해 보세요. ClickUp Brain을 통해 HR 팀은 채용, 온보딩, 정책 업데이트 등을 간소화하는 AI 기반 보조 도구를 확보하게 됩니다.

ClickUp Brain은 민감한 직원 데이터도 보호합니다. 작업 공간 권한을 준수하고 SSO를 지원하며 상세한 감사 추적을 제공하므로, 어떠한 데이터도 AI 모델 훈련에 사용되지 않습니다.

🧩 G2에 게재된 ClickUp 사용자의 후기: ClickUp 사용이 정말 마음에 듭니다! 티켓, 문서 및 관련 정보 관리를 이토록 쉽고 매끄럽게 해본 적이 없습니다. 필요한 모든 것이 한곳에 체계적으로 정리되어 있어 직관적입니다. 가장 큰 장점 중 하나는 다른 플랫폼(특히 Jira)에서 온 신입 사원들이 ClickUp의 직관성을 즉시 알아본다는 점입니다. 학습 곡선은 거의 존재하지 않습니다. 기존 tools와 비교해 ClickUp으로 일하는 것이 얼마나 더 쉽고 빠르며 단순히 더 나은지 금방 깨닫게 됩니다. ClickUp은 우리가 일정을 관리하고 일정을 관리하는 방식을 진정으로 변화시켰습니다. 더 가볍고, 더 스마트하며, 더 사용자 친화적이면서도 복잡한 워크플로우를 처리할 만큼 충분히 강력합니다. 우리에게 이는 단순한 tool이 아닙니다—모두가 진정으로 즐기며 사용하는 생산성 향상 도구입니다. ClickUp 사용이 정말 마음에 듭니다! 티켓, 문서 및 관련 정보 관리를 이토록 쉽고 매끄럽게 해본 적이 없습니다. 필요한 모든 것이 한곳에 체계적으로 정리되어 있어 직관적입니다. 가장 큰 장점 중 하나는 다른 플랫폼(특히 Jira)에서 온 신입 사원들이 ClickUp의 직관성을 즉시 알아본다는 점입니다. 학습 곡선은 거의 존재하지 않습니다. 기존 tools와 비교해 ClickUp으로 작업하는 것이 얼마나 더 쉽고 빠르며 단순히 더 나은지 금방 깨닫게 됩니다. ClickUp은 우리가 업무를 조직하고 관리하는 방식을 진정으로 변화시켰습니다. 더 가볍고, 더 스마트하며, 더 사용자 친화적이면서도 복잡한 워크플로우를 처리할 만큼 충분히 강력합니다. 우리에게 이는 단순한 tool이 아닙니다—모두가 진정으로 즐기며 사용하는 생산성 향상 도구입니다.

이제 ClickUp Brain이 실제 HR 시나리오를 어떻게 지원하는지 살펴보겠습니다.

채용 담당자마다 다른 기준을 적용할 때 후보자 선별이 얼마나 지치고 일관성 없는 작업인지 이미 잘 알고 계실 겁니다. 광범위한 인재 확보 과정에서 이러한 불일치는 진행 속도를 늦추고 적합한 인재를 놓칠 위험을 초래합니다. 채용 평가 도구인 ClickUp Brain은 직무 요건, 면접 노트, 팀 의견이 이미 저장된 공간에 AI를 통합하여 후보자 선별 속도를 높여줍니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

지원자의 이력서를 작업 내부에 붙여넣기하거나 첨부 파일로 첨부하세요

각 사례를 키 강점, 주의 신호, 문화적 적합성 신호와 함께 요약하는 데 /AI를 활용하세요.

심지어 직무의 우선순위 기준에 따라 두 명의 잠재적 후보자를 나란히 비교하도록 요청할 수도 있습니다.

ClickUp 작업 공간 내에서 작동하기 때문에 채용 프로세스, 팀 피드백, 심지어 회사 가치관( ClickUp Docs 또는 ClickUp Tasks에 문서화한 경우)까지 이해합니다.

ClickUp Docs를 활용해 온보딩 및 퇴사 관련 문서를 적절한 폴더에 간편하게 저장하세요.

예시: Brain에게 “이 후보자의 성장 마케팅 매니저 역할 적합성을 요약하다. 리더십 경험과 SaaS 배경에 중점을 두라.”라고 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 후보자 요약을 생성하면, HR 담당자가 이를 검토할 적절한 팀에 전달할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 5명 중 1명은 결정 시점을 알면 일 속도가 빨라질 것이라고 답했습니다. 그러나 바쁜 하루 속에서 타임라인 전달은 종종 소홀해지기 마련입니다. ClickUp Brain은 AI 기반 업무 보조자로서 이 문제를 해결합니다. 작업, 스레드, 문서에서 업데이트를 자동으로 수집하여 일일 요약, 의사 결정 브리핑, 요약 코멘트를 제공합니다. 이제 더 이상 사람(이나 정보)을 쫓아다닐 필요가 없기를.

💡 전문가 팁: 연속된 면접 사이에 있거나 타이핑보다 말하기를 선호한다면, Brain Max의 음성 입력 기능이 이를 더욱 쉽게 만들어줍니다. "이 후보자의 이력서를 요약하고 팀 리더십 경험을 강조해줘"처럼 생각나는 대로 말하기만 하면 Brain Max가 이를 받아 적고 정리해줍니다.

역할 중심의 맞춤형 질문으로 면접 준비를 더 스마트하게 진행하세요

/AI는 채용 방식에 혁신을 가져오고 있습니다—더 스마트한 직무 설명부터 자동화된 지원자 선별 및 연락까지.

🎥 이 비디오에서는 채용 담당자들이 AI를 활용해 시간을 절약하고 편향을 줄이며 적합한 인재를 더 빠르게 채용하는 방법을 알아보세요.

ClickUp Brain은 작업 공간을 떠나지 않고도 직무 설명, 회사 가치, 채용 기준에 기반한 행동 중심 및 역할별 면접 질문을 생성하도록 도와줍니다.

예시 프롬프트: "마케팅 매니저를 대상으로 리더십, 부서 간 협업, 주도성을 평가할 수 있는 행동 기반 질문 5개를 작성하세요."

ClickUp 내에서 모든 작업이 이루어지므로, 질문을 면접 작업에 첨부 파일로 첨부하고 패널 회원에게 할당한 후 피드백을 추적할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 통화에 자동으로 참여하여 오디오 또는 비디오를 녹음하고 모든 것을 개인 ClickUp 문서에 저장하는 ClickUp AI 노트테이커를 활용하세요. 통화 후 생성: 검색 가능한 대본

스마트 회의 요약

분류된 실행 항목

발표자 목록, 키 결정 사항 및 향후 단계

각 역할별 맞춤형 플랜으로 온보딩을 자동화하세요

ChatGPT가 온보딩 플랜 초안 작성을 돕는 반면, ClickUp Brain은 이를 한 단계 발전시켜 맞춤형 30-60-90일 플랜을 수립하고 이를 실행 가능한 워크플로우에 직접 연결합니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

역할, 팀 목표, 문화에 기반하여 단계별 온보딩 콘텐츠 생성하기 위해 AI를 활용하세요.

해당 플랜을 즉시 작업으로 분할하고, 소유자를 지정하며, 마감일을 설정하고, 의존성을 추가하세요.

향후 채용 시 재사용 가능한 템플릿으로 저장하세요

예시 프롬프트: “클라이언트 참여, 지원 시스템, 팀 간 커뮤니케이션에 중점을 둔 신규 성공 관리자를 위한 30-60-90일 온보딩 플랜을 작성하세요.”

ClickUp Brain으로 30-60-90일 온보딩 플랜을 생성하세요

또한 AI가 복잡한 작업을 처리한 후에는 ClickUp 자동화 기능이 이를 실행에 옮기도록 지원합니다. 예를 들어:

인사팀, IT팀, 채용 담당자에게 자동으로 환영 작업을 할당하세요

회의 일정 조정 및 동료 간 정기적인 상태 확인

각 온보딩 단계가 완료됨에 따라 이해관계자에게 알림을 전송합니다.

내장된 대시보드로 완료함을 추적하세요

ClickUp 자동화 기능을 통해 워크플로우를 간소화하고 반복적인 행정 작업을 자동화하세요.

HR의 단일 정보 출처로 ClickUp 문서 및 wiki를 활용하세요. ChatGPT가 초안을 작성할 수 있지만, ClickUp은 모든 정책, 프로세스, 플레이북이 최신 상태로 유지되고 참조 가능하며 팀원 누구나 검색할 수 있도록 보장합니다.

/AI 기반 HR 셀프 서비스

남은 휴가 일수는 몇 일인가요? 재택근무 정책 최신 버전은 어디 있나요? 같은 반복적인 직원 문의는 팀의 시간을 낭비하게 합니다. ClickUp Brain + AI 에이전트는 작업 공간을 스마트한 직원 셀프 서비스 HR hub로 바꿔줍니다.

직원들은 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:

자연어 질문을 입력하세요

역할이나 부서에 기반한 맞춤형 답변을 즉시 받아보세요.

업무 공간 내에서 최신 정책과 직원 복리후생을 확인하세요

관련 작업이나 문서에 대한 후속 제안 또는 링크를 받아보세요.

단순한 챗봇과 달리 ClickUp AI 에이전트는 단순히 질문에 답하는 것이 아니라, 완료됨을 달성합니다.

예를 들어 직원이 "사용하지 않은 연차 휴가를 다음 해로 이월할 수 있나요?"라고 묻는 경우, AI 에이전트는 다음과 같이 답변할 수 있습니다:

최신 정책 문서를 확인하세요

휴가 신청 문의를 기록하는 작업을 생성하세요

질문이 사례 검토와 관련된 경우 인사팀에 알리십시오.

인사팀의 상황별 지침을 포함한 댓글을 추가하세요.

ClickUp AI 에이전트로 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp AI 에이전트

AI Cards 는 인원 현황 업데이트부터 주간 스탠드업 회의까지, HR 데이터를 요약, 보고서, 인사이트로 전환해 정보를 수집하는 시간을 줄이고 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

AI Cards 는 인원 현황 업데이트부터 주간 스탠드업 회의까지, HR 데이터를 요약, 보고서, 인사이트로 전환해 정보를 수집하는 시간을 줄이고 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

성과 평가 피드백 간소화

목표 설정, 1:1 노트부터 프로젝트 업데이트까지 모든 일이 ClickUp 내에서 이루어지므로, ClickUp Brain은 실제 행동을 기반으로 한 성과 피드백을 생성할 수 있습니다.

예시 프롬프트: “리안의 일상 작업과 목표를 바탕으로 그녀의 2분기 성과에 대한 피드백을 제공해 주세요.”

리안의 2분기 작업 및 목표:

여름 이메일 캠페인 출시를 주도하여 1분기 대비 12% 더 많은 리드를 확보했습니다

디자인 팀과 협력하여 랜딩 페이지를 개선한 결과 전환율이 9% 증가했습니다

2주마다 성과 보고를 주도적으로 수행하고 경영진에게 인사이트를 제시했습니다

주니어 팀 회원 1명을 멘토링하고 업무 위임을 개선할 예정이었습니다

목표: 시간 관리 개선 및 마감 직전 콘텐츠 편집 작업 30% 감소

이러한 예시들은 AI 기반 인사 관리 tools가 실제로 내 일을 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 전략적으로 수행할 수 있게 해주는 방법을 보여줍니다.

ClickUp으로 HR 효율성을 재구상하세요

인사 일은 어렵습니다. 채용, 온보딩, 피드백, 문화를 동시에 처리해야 하죠. ChatGPT가 일의 속도를 높여주지만 여전히 많은 맥락 이해와 복사-붙여넣기가 필요합니다. 바로 여기서 ClickUp이 판도를 바꿉니다.

이 tool은 여러분의 일 방식을 이해하는 소중한 tool입니다. AI 기반 피드백부터 자동화된 온보딩, 텍스트 노트까지, ClickUp AI는 일상적인 HR 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다. 더 스마트하고 원활한 HR 운영을 준비했다면, 지금 바로 ClickUp을 도입할 때입니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!