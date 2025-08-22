더 현명한 재정 플랜을 위한 무료 비영리 예산 템플릿

비영리 조직을 운영한다는 것은 영향력을 지속적으로 모니터링하는 것을 의미합니다. 하지만 수입 역시 중요합니다.

모든 기부금, 프로그램, 및 홍보 노력은 예산과 직접 연결되어 있습니다. 재정 관리가 일의 가장 흥미로운 부분은 아닐 수 있지만, 이는 모든 것이 원활하게 진행되도록 하는 핵심 요소입니다.

좋은 소식은? 비싼 tools이나 복잡한 스프레드시트가 필요 없습니다. 적절한 무료 템플릿만 있으면 예산 관리가 훨씬 더 관리하기 쉬워지고 심지어 자신감을 느낄 수 있습니다.

이 가이드는 사용하기 쉬운 비영리 단체에 적합한 예산 템플릿을 모아, 명확하게 플랜하고 현명하게 지출하는 데 도움을 드립니다.

*비영리 예산 템플릿이란 무엇인가요?

비영리 단체 예산 템플릿은 예산을 플랜하고 추적하며 관리하는 데 도움이 되는 간단한 tools입니다. 이 템플릿은 기부금, 보조금, 모금 이벤트 등에서 들어오는 자금의 출처를 구조화하여 지도하고, 프로그램 비용, 급여, 일상 운영 비용 등 자금의 사용처를 명확히 할 수 있도록 도와줍니다.

일반적인 비즈니스 예산과 달리, 이 템플릿은 비영리 단체의 독특한 요구사항을 고려해 설계되었습니다. 따라서 현물 기부, 보조금 보고, 제한적 자금과 비제한적 자금 구분 등 특정 스페이스를 포함하는 경우가 많습니다.

비영리 단체 예산 템플릿 추천 목록*

다음은 최고의 비영리 예산 템플릿을 요약한 테이블입니다:

*좋은 비영리 예산 템플릿의 요소는 무엇인가요?

강력한 비영리 단체 템플릿은 일상적인 의사결정과 장기적인 플랜 수립을 모두 지원해야 합니다. 다음은 주의해야 할 점입니다:

명확한 수입과 지출: *좋은 비영리 예산 템플릿은 지출 내역과 수입원을 체계적으로 정리하여 예산 수립 과정을 쉽게 팔로워하고 업데이트할 수 있도록 합니다

내장형 재무 보고서 : 유용한 비영리 운영 예산 템플릿은 보드, 후원자, 또는 보조금 신청을 위해 전체 스프레드시트를 다시 작성하지 않고도 보고서를 쉽게 생성할 수 있도록 도와줍니다

지출 항목별 전용 섹션:* 우수한 템플릿은 핵심 운영 비용과 프로그램 비용을 구분하여, 영향력을 평가하고 자금을 정확히 배분할 수 있도록 합니다

맞춤형 카테고리: 모든 비영리 단체는 독특합니다. 유연한 템플릿을 통해 조직의 독특한 모든 비영리 단체는 독특합니다. 유연한 템플릿을 통해 조직의 독특한 프로젝트 예산과 목표에 맞게 항목을 맞춤 설정할 수 있습니다

재정 상태의 가시성: *최고의 비영리 예산 템플릿은 현재 보유한 금액, 지출 내역, 미래에 필요한 금액을 명확히 보여줘 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다

*최고의 비영리 예산 템플릿

ClickUp과 같은 모든 일 앱은 비영리 단체의 예산 관리, 지출 추적, 자금 배분, 재무 플랜 등을 간소화하는 다양한 예산 템플릿을 제공합니다.

다음은 제공되는 최고의 비영리 예산 템플릿입니다:

clickUp 단순 예산 템플릿*

ClickUp의 간단한 예산 템플릿으로 수입과 지출을 쉽게 추적하세요

이 ClickUp Simple Budget 템플릿은 매월 및 연간 기준으로 수입과 지출을 한눈에 확인할 수 있도록 설계되었습니다. 비영리 단체의 예산을 위한 살아있는 장부처럼 구성되어 있으며, 수입과 지출을 나타내는 ClickUp 작업들이 그룹화되고 명확하게 라벨되어 있습니다.

수입, 지출, 순 현금과 같은 보기를 통해 자금이 어디로 흘러가는지, 들어오는 금액은 얼마인지, 남은 금액은 얼마인지 확인할 수 있습니다. 이를 활용해 수입을 그룹화하고 지출이 많은 카테고리를 파악할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

그룹 프로그램 비용을 그룹화하여 가시성을 높이고 비용 관리를 효율적으로 수행하세요

계정 유형별로 한 해 동안 발생한 모든 금융 트랜잭션을 종합적인 보기로 확인할 수 있습니다

보고서와 예산을 보드 회원과 쉽게 공유하고 내보낼 수 있습니다

🔑 적합한 대상: 비영리 단체 및 개인으로, 수입, 지출, 전체적인 재정 진행을 관리하기 위한 기본 템플릿을 찾는 분들.

🧠 재미있는 사실: '예산'이라는 용어는 프랑스어 'bougette'에서 유래했으며, 이는 작은 가죽 가방이나 주머니를 의미합니다!

2. ClickUp 마케팅 예산 템플릿

ClickUp의 마케팅 예산 템플릿을 사용하여 성공적인 캠페인의 플랜과 실행을 진행하세요

ClickUp의 마케팅 예산 템플릿은 목표, 타임라인, 지출, 결과를 명확히 정리하여 분기별 플랜이 명확하고 목표 달성에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

모든 캠페인은 유형과 분기별로 정리되어 있으며, 예산, 지출, 잔액 필드가 자동으로 계산해줍니다. 캠페인의 세부 사항을 실시간으로 조정할 수 있으며, 재정 진행을 실시간으로 보기 위해 업데이트가 이루어집니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

분기별 지출을 플랜된 예산과 비교하여 추적하세요

기금 모금 캠페인을 유형별로 그룹화하여 체계적으로 관리하고 지출을 비교하세요

편집 가능한 필드를 통해 영향력, 노력, 상태를 빠르게 업데이트할 수 있습니다

🔑 적합한 대상: 예산 관리에서 벗어나지 않으면서 성과에 집중하고 싶은 마케팅 팀.

*3. ClickUp 프로젝트 예산 템플릿(WBS 포함)

ClickUp의 WBS(작업 분해 구조)가 포함된 프로젝트 예산 템플릿을 사용해 모든 프로젝트 데이터를 한 곳에서 체계적으로 관리하세요

ClickUp의 프로젝트 예산 템플릿과 작업 분해 구조(WBS)는 작업을 관리하기 쉬운 단위로 나누고 각 부분에 명확한 예산을 할당합니다. 구조화된 작업 분해 접근 방식을 통해 어떤 작업이 수행되어야 하는지, 각 단계에 필요한 시간과 비용은 얼마인지, 일정에서 지연될 경우 어떤 일이 발생하는지 확인할 수 있습니다.

모든 것은 프로젝트 단계별로 정리되어 있어, 책임 분배, 타임라인 조정, 진행 상황에 따른 비용 추적이 더욱 편리합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트를 관리하기 쉬운 작업으로 나누고 자원을 적절히 배분하세요

드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 작업을 재일정 조정하고 기간을 줄이거나 늘릴 수 있습니다

작업 상태별로 색상 코드로 구분하고, 명확성을 위해 단계별로 그룹화하세요

🔑 적합한 대상: 다단계 비영리 프로젝트를 관리하는 프로젝트 관리자로, 구조, 가시성, 예산 명확성이 필요한 경우.

4. ClickUp Business 예산 템플릿*

ClickUp의 비즈니스 예산 템플릿을 사용해 예산을 쉽게 작성하고 관리하세요

지출이 플랜보다 빠르게 증가하고, 이를 깨달을 때 이미 늦은 상황이 발생하면 어떻게 될까요? ClickUp의 비즈니스 예산 템플릿은 이러한 상황이 발생하지 않도록 도와줍니다. 이 템플릿은 기업 운영 전반에 걸쳐 안정적이고 정보에 기반한 예산 수립 프로세스의 기반을 마련합니다.

영업 팀 수익과 급여부터 운영 비용과 월별 예산까지, 템플릿은 모든 것을 체계적으로 정리합니다. 비용은 카테고리별로 분류되어 비용 추적, 트렌드 분석, 목적에 맞는 플랜 수립이 가능합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

고용 유형, 제품 유형, 프로젝트 값 등 사용자 지정 필드를 사용하여 중요한 정보를 저장할 수 있습니다

예산 유형별로 개요를 확인하거나, 다양한 보기 기능을 통해 전체 예산의 종합적인 현황을 파악할 수 있습니다

내장된 양식을 사용하여 상세한 재무 데이터를 기록하세요

🔑 적합한 대상: 수입, 지출, 팀 비용을 종합적으로 보기를 원하는 비즈니스.

5. ClickUp 이벤트 예산 템플릿

ClickUp의 이벤트 예산 템플릿으로 성공적인 이벤트를 플랜하세요

성공적인 이벤트를 개최하는 비결은 모든 세부 사항을 체계적으로 관리하고 예산 내에서 시간에 맞춰 진행하는 것입니다. 그리고 ClickUp의 이벤트 예산 템플릿이 이를 실현해 드립니다!

이 템플릿을 사용하면 한 곳에서 여러 이벤트를 관리할 수 있습니다. 작업 할당, 공급업체 추적, 프로그램 비용 관리, 실시간 업데이트까지 모두 포함됩니다. 각 이벤트를 유형, 대상, 위치별로 세분화하여 플랜된 예산과 실제 지출을 실시간으로 비교하며 관리할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

팀원들에게 마감일, 우선순위, 할당된 예산을 지정하여 책임을 분배하세요

공급업체 정보, 견적서, 청구서를 한 곳에 모아 관리하세요

상태별로 작업을 보기를 하세요: 할 일, 진행 중, 완료됨

🔑 적합한 대상: 이벤트 기획자 및 Teams로, 예산과 물류에 대한 완전한 가시성과 통제권을 원하는 분들.

6. ClickUp 예산 프로젝트 관리 프로젝트 템플릿

ClickUp의 예산 프로젝트 관리 템플릿을 사용해 프로젝트가 예산 내에서 진행되도록 보장하세요

ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿은 프로젝트 예산과 타임라인 관리를 효율적으로 지원합니다. 이 템플릿은 예산 세부 사항을 포함해 작업을 지도할 수 있도록 설계되어, 예산을 모르고 관리하는 상황을 방지합니다.

이 템플릿은 각 단계에서 재정적 영향을 완전히 이해한 상태에서 추정, 할당, 실행을 가능하게 합니다. 비용, 노력, 상태를 명확히 구분한 필드를 통해 과도한 지출 없이 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

작업 진행 상황에 따라 비용 추정을 추가하고 실제 지출을 추적할 수 있습니다

내장된 수식을 통해 예산 초과를 조기에 파악할 수 있습니다

팀과 적극적인 논의를 통해 프로젝트 타임라인과 주요 단계(마일스톤)를 결정하세요

🔑 적합한 대상: 고정 예산으로 프로젝트를 관리하며 타임라인과 지출을 관리해야 하는 Teams.

7. ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿

ClickUp의 프로젝트 비용 관리 템플릿을 사용하여 프로젝트 주기 전반에 걸쳐 비용을 플랜하고 관리하세요

어떤 작업이 시작되기 전에 항상 같은 질문이 떠오릅니다: 이 프로젝트는 얼마나 비용이 들까요? ClickUp의 프로젝트 비용 관리 템플릿은 추정치를 수집하고 승인을 추적하며 현실적인 계정 기대치를 유지하는 명확하고 구조화된 방법을 제공합니다.

제안서 제출을 위한 내장된 양식, 상세한 비용 내역, 승인 상태를 관리하는 보드 등을 통해 모든 관련자가 최신 정보를 공유하고 협업할 수 있도록 지원합니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

공유 가능한 내부 양식을 사용하여 프로젝트 예산 요청을 제출하세요

승인 상태를 한눈에 확인하고 요청을 쉽게 진행할 수 있습니다

내장된 달력을 통해 마감일과 예산 타임라인을 시각화하세요

🔑 적합한 대상: 비영리 프로젝트 관리자로, 프로젝트 비용을 추적하고 승인하는 협업적인 방법이 필요한 분들.

8. ClickUp 예산 제안서 템플릿

ClickUp의 예산 제안서 템플릿을 사용하여 설득력 있고 상세한 제안서를 작성하세요

ClickUp 예산 제안서 템플릿은 다음 프로젝트를 위한 강력한 제안서를 작성하는 데 도움을 줍니다. 프로젝트 개요, 계약서부터 상세한 비용 내역까지 제안서를 명확하게 구성하기 위해 필요한 모든 것이 설정되어 있습니다.

인력, 사무용품 등 재료, 물류, 이벤트 등 각 섹션은 중첩된 페이지로 미리 구성되어 있어 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 각 부분은 보드 회원이 전체 상황을 파악하고 자신 있게 자금 배분 결정을 내릴 수 있도록 설계되었습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트 요약, 목표, 및 타임라인을 한 곳에서 명확히 제시하세요

테이블 형식을 사용하여 지출 추정치를 쉽게 팔로워할 수 있습니다

예산 제안서 템플릿을 사용하면 모든 것을 공유하고 편집할 수 있어 실시간 협업이 가능합니다

🔑 적합한 대상: 자금 승인 준비 중이거나 클라이언트 대상 비영리 제안서를 작성하는 프로젝트 리더나 팀.

9. ClickUp 월별 지출 보고서 템플릿

ClickUp의 월별 지출 보고서 템플릿을 사용하여 월별 지출을 추적하고 보고하세요

ClickUp의 월별 지출 보고서 템플릿은 프로그램 비용을 명확하고 효율적으로 기록하는 데 완벽합니다. 직원 정보 입력과 여행, 숙소, 식사 등 비용 분류를 안내하여 조직적으로 관리하고 책임감을 유지하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿에는 모든 지출 유형을 요약한 전용 섹션이 포함되어 있으며, 상세한 분할 기능으로 각 지출 항목에 날짜, 설명, 금액을 추가할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

일반적인 비용에 맞게 설계된 간편한 카테고리로 지출을 기록하세요

소계 및 현금 선지급 필드를 사용하여 총액을 정확하게 관리하세요

각 지출 입력에 명확한 설명을 제공하고, 유형, 날짜, 계정을 함께 기재하세요

🔑 적합한 대상: 월별 지출을 투명하게 추적하려는 직원 및 관리자.

10. ClickUp 예산 보고 템플릿

ClickUp의 예산 보고서 템플릿을 사용하여 성과에 대한 상세한 개요를 제공자로 제공하세요

ClickUp의 예산 보고서 템플릿은 재무 성과를 Front에 두고, 목표 달성에 얼마나 근접했는지와 개선이 필요한 부분을 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿은 실제 지출과 예상 지출을 월별로 상세히 구분하며, 메모를 추가할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 또한 연간 개요와 경쟁사 요약도 포함되어 있어 전체적인 흐름과 세부 사항 모두를 명확히 파악할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

지역별로 수입과 비용을 세분화하세요

차이점을 강조하고 노트를 추가하여 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다

연간 추세를 추적하세요

🔑 적합한 대상: 지출 분석과 예산 정확도 개선을 원하는 비즈니스 소유주 및 재무 Teams.

💡 전문가 팁: 보고서에는 차트나 그래프를 추가하여 트렌드와 변동을 시각화하세요. 이는 재무 데이터를 더 흥미롭게 제시할 수 있으며, 보드 회원이 키 포인트를 더 빠르게 이해하는 데 도움이 됩니다.

11. ClickUp 재무 관리 템플릿

ClickUp의 재무 관리 템플릿으로 재무를 완벽하게 관리하세요

회사 재무를 체계적으로 관리하고 쉽게 확인할 수 있도록 원하시나요? ClickUp의 재무 관리 템플릿은 비영리 단체의 재무 프로세스 모든 부분을 한 곳에서 연결된 스페이스에 통합합니다.

기부금, 청구서, 환급, 구매 주문 등 다양한 항목이 체계적으로 정리되어 팀원들이 어디를 확인해야 하고 다음에 무엇을 해야 하는지 명확히 알 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 견적서를 작성하고, 청구서 타임라인 관리를 하며, 제품 및 서비스 세부 사항을 관리하고, tool 간 전환 없이 지출 기록을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

견적 단계, 청구서 진행 상황, 결제 일정을 명확하게 추적하세요

공급업체 정보, 비용, 문서 등을 미리 준비된 필드에서 관리하세요

편집 가능한 SOP(표준 운용 절차 (SOP))에 액세스하여 서비스 품질을 일관되고 투명하게 유지하세요

🔑 적합한 대상: 재무 및 운영 Teams으로, 비즈니스 지출, 추적, 문서화를 효율화하려는 Teams.

12. ClickUp 비영리 단체 이벤트 플랜 템플릿

ClickUp의 비영리 단체 이벤트 플랜 템플릿을 사용하여 효과적인 이벤트를 기획하고 실행하세요

비영리 단체에서 이벤트를 플랜하려면 모든 관련 Teams 간의 정밀한 조정과 협력이 필요합니다. ClickUp의 비영리 이벤트 플랜 템플릿은 타임라인, 작업, 책임이 일치하는 공유 스페이스를 제공합니다.

이 템플릿은 이벤트 단계, 세부 작업, 승인 흐름을 추적할 수 있는 구조화된 목록을 제공하여 팀이 중요한 업무에 집중하고 비영리 단체가 더 큰 영향력을 발휘할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp for Non-Profits를 기반으로 한 이 템플릿은 귀사의 독특한 워크플로우를 지원하기 위해 설계된 다양한 tools를 제공합니다. 자원봉사자와 직원 배정, 실시간 자금 진행 상황 추적, 그리고 키 정보를 기록하기 위해 맞춤화된 필드를 활용할 수 있습니다.

다양한 보기를 통해 전체 기부 이벤트 플랜을 시각화하고, 시간 추적 기능을 활용해 자원봉사자 시간을 관리할 수 있습니다. 또한 통합된 양식을 통해 자원봉사자 신청서나 피드백을 쉽게 수집할 수 있으며, 내장된 대시보드는 팀의 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

간트 차트를 사용하여 이벤트 일정과 작업을 완료하는 데 필요한 시간을 시각화하세요

아이디어를 브레인스토밍하고 모든 추가 자료를 한 곳에 모아두세요

각 작업의 진행 상황을 자동 완료 추적 추적하여 모니터링하세요

🔑 적합한 대상: 비영리 단체에서 캠페인, 모금 활동, 또는 커뮤니티 이벤트를 기획하는 Teams.

13. ClickUp 비영리 연간 보고서 템플릿

ClickUp의 비영리 연간 보고서 템플릿으로 성과를 보여주세요

귀하의 영향력은 인정받아야 하며, ClickUp의 비영리 연간 보고서 템플릿은 이를 위한 구조를 제공합니다. 이 템플릿은 성과, 재무 현황, 미래 비전을 한눈에 확인할 수 있는 깔끔한 레이아웃을 제공하여 모든 내용을 일관성 있게 정리할 수 있습니다.

변화의 이야기, 특별 멘션, 재무 요약 섹션을 포함해, 이 템플릿은 비영리 단체 리더들의 신뢰를 강화하고 영감을 주는 강력한 이야기를 구성하는 데 도움을 줍니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

내장된 테이블 콘텐츠로 섹션을 편리하게 탐색하세요

명확하고 구조화된 레이아웃에 데이터, 스토리, 감사 메시지를 추가할 수 있습니다

비영리 단체 템플릿을 사용하면 보고서 내에 작업 업데이트, 링크 또는 시각 자료를 직접 삽입할 수 있습니다

🔑 적합한 대상: 명확하고 전문적으로 한 해를 요약하려는 비영리 단체 Teams.

🧠 재미있는 사실: 연구 결과에 따르면 자원봉사는 지역 사회에 기여하는 동시에 개인의 행복감을 높이는 데 도움이 됩니다. 친절과 나눔의 행위는 스트레스를 줄이고 행복감을 향상시키며, 심지어 타인과의 연결을 강화해 모든 참여자에게 이로운 결과를 가져옵니다.

clickUp을 사용하여 진정한 프로그램 비용으로 미션을 추진하세요*

비영리 단체 예산 템플릿은 명확하고 체계적인 방법으로 예산을 플랜하고 추적하며 보드 회원과 공유할 수 있도록 하여 재무 관리의 스트레스를 줄여줍니다.

이 템플릿은 Teams가 자금의 흐름을 파악하고 다음에 필요한 사항을 명확히 할 수 있도록 도와주어, 서류 작업에 시간을 덜 쓰고 더 큰 영향력을 발휘하는 데 집중할 수 있도록 합니다.

ClickUp은 모든 것을 한 곳에 통합하여 한 단계 앞서 나가도록 만들어줍니다. 자원봉사자 조정, 프로젝트 관리, 기부금 추적 등 어떤 작업을 하더라도 ClickUp은 전체 팀이 일치된 방향으로 나아가도록 지원합니다.

✅ 오늘 바로 무료로 가입하세요!