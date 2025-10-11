WhatsApp 비즈니스 자동화: 그것이 일하는 방식 + 예시

한 디지털 마케팅 에이전시 소유자는 페이스북과 Instagram 광고가 많은 잠재 고객을 유치했지만 실제 판매로 이어지는 경우는 드물다는 사실을 발견했습니다. 대부분 가격 문의인 끝없는 WhatsApp 메시지에 답장하는 데 지친 그들은 고객 문의를 처리하기 위해 WhatsApp 챗봇을 설정했습니다.

레딧에 공유된 결과: "2일 만에 340건의 문의, 48건의 리드, 4건의 영업 팀을 달성했습니다!…자동화가 확실히 답입니다."

바로 그렇습니다! WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 맞춤형 응답으로 고객에게 즉시 답변할 수 있습니다.

고객 문의가 팀의 시간을 소모할 뿐 실질적인 영업 팀으로 이어지지 않는 비슷한 상황에 처해 있다면, 이 WhatsApp 비즈니스 자동화 관련 글이 다음 단계를 안내해 드릴 것입니다.

🌟 기능 템플릿 ClickUp의 이메일 자동화 템플릿은 이메일 워크플로우의 완료된 개요를 제공하여 각 단계, 담당자 지정, 그리고 특정 작업 발생 시 자동으로 메시지를 트리거할 수 있도록 합니다. 수동으로 이메일을 보내지 않고도 환영 메시지, 양식 응답, 후속 이메일 등을 자동화하는 데 완벽합니다 무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 자동화 템플릿으로 작업을 체계화하고 자동화하여 성공적인 캠페인을 실행하세요

WhatsApp 비즈니스 자동화란 무엇인가요?

WhatsApp 비즈니스 자동화는 WhatsApp API와 자동화 소프트웨어를 활용하여 고객 문의 응답, 자동 메시지 발송, 일상 업무 관리 등의 작업을 자동화합니다.

이를 통해 고객 만족도가 향상되고 커뮤니케이션 목표를 지원하며, 바쁜 팀의 시간을 절약하는 동시에 가치 있는 인사이트를 제공합니다.

구체적으로 다음과 같은 도움을 드립니다:

환영 메시지, 인사말, 그리고 일반적인 고객 쿼리에 대한 빠른 답변 을 보내세요

후속 연락 , 약속 알림, 결제 알림 및 주문 확인을 자동화하세요

WhatsApp 자동화 tools로 반복 일을 줄여 시간과 비용을 절약하세요

추가 인력 없이도 더 많은 고객 상호작용을 처리할 수 있도록 WhatsApp 비즈니스 앱을 확장하세요

📖 함께 읽기: 최고의 올인원 메신저 앱

왜 WhatsApp 비즈니스 커뮤니케이션을 자동화해야 할까요?

소비자의 63%는 기업이 자신의 구체적인 요구와 기대를 이해하기를 기대합니다. 이는 대다수 고객이 자신만의 문제에 대한 맞춤형 응답과 해결책을 요구한다는 의미입니다. WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 매번 맞춤형과 집중적인 응답을 제공할 수 있습니다.

완료됨으로써, WhatsApp 자동화는 비즈니스 팀에게 실시간 협업과 더 빠르고 대규모의 업무 처리를 제공합니다. 그 방법은 다음과 같습니다:

반복 업무 자동화 처리*: 자주 묻는 질문에 자동 응답을 설정하고, 주문 확인서를 발송하며, 예약 알림을 공유하여 직원이 더 중요한 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다

24시간 즉각적인 지원 제공*: WhatsApp 자동화 tools를 통해 수신 메시지에 언제든지 응답하여 고객 만족도와 신뢰도를 높일 수 있습니다

추가 비용 없이 성장하세요*: WhatsApp 메시지를 자동화하면 인력을 추가로 고용하지 않고도 더 많은 고객 상호작용을 관리할 수 있어 비용을 절감하면서도 개인화된 서비스를 유지할 수 있습니다

유용한 데이터 수집: 모든 자동화된 채팅은 영업 팀 프로세스 개선, 제안서 정교화, 고객 관계 관리 강화에 필요한 인사이트를 수집합니다

10가지 이상의 WhatsApp 비즈니스 자동화 예시

WhatsApp 비즈니스 자동화를 어떻게 활용할지 고민 중이라면, 비즈니스들이 매일 사용하는 실제적이고 실용적인 방법들을 소개합니다:

1. 자주 묻는 질문에 자동 응답하기

일반적인 고객 FAQ는 주로 제품 상세 정보, 배송, 반품, 결제 또는 정책을 다룹니다.

몇 가지 예시로는:

🔹 "주문한 상품은 언제쯤 받을 수 있나요?"

🔹 "반품 정책은 어떻게 되나요?"

🔹 "어떤 결제 수단을 지원하나요?"

이러한 자동 응답 설정을 통해 시간을 절약하고, WhatsApp 비즈니스 앱을 원활하게 운영하며, 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

*자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 WhatsApp 자동 응답 설정 방법

단계 1: WhatsApp 비즈니스 앱을 열고 설정 > 비즈니스 tools로 이동하세요

*단계 2: 필요한 WhatsApp 자동 응답을 선택하세요—신규 고객을 위한 인사 메시지, 일 후를 위한 부재 중 메시지, 또는 일반적인 고객 쿼리를 빠르게 처리하는 빠른 응답 중 선택 가능합니다

*단계 3: 자동 응답문을 작성하세요. 명확하고 정중하며 도움이 되는 내용으로 구성하세요. 담당자의 답변 예상 시간이나 다른 문의 방법을 추가하는 것도 잊지 마세요

WhatsApp을 통해

*4단계: 스케줄을 설정하고 응답 대상자를 결정하세요—모든 사람, 신규 연락처, 또는 선택한 고객

5단계: 설정을 저장하여 WhatsApp 비즈니스 자동화를 활성화하세요

WhatsApp을 통해

📌 예시: 바로 설정할 수 있는 간단한 인사말입니다: “안녕하세요 [이름], [귀사명]에 문의해 주셔서 감사합니다! 24시간 이내에 답변 드리겠습니다.”

2. 장바구니 포기 고객 복구 메시지

* 온라인 쇼핑객 10명 중 약 7명은 장바구니에 상품을 담고도 구매 없이 이탈합니다. 이는 모든 이커머스 플랫폼이나 소규모 비즈니스에게 엄청난 기회 손실입니다.

고객이 수신 동의를 하면, 사이트나 앱에서 발생한 장바구니 포기 이벤트에 트리거된 WhatsApp 메시지를 자동으로 발송할 수 있습니다. 이 메시지에는 이미지, 제품 상세 정보, 장바구니로 바로 연결되는 링크를 포함할 수 있어 고객이 중단한 부분부터 쉽게 이어갈 수 있습니다.

스마트한 장바구니 포기 처리 흐름에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

몇 시간 내 첫 번째 알림

24시간 후 할인이나 무료 배송과 같은 소액 인센티브가 포함된 두 번째 메시지

48시간 후 제품 추천을 포함한 최종 팔로워 또는 피드백 요청을 위한 간단한 감사 메시지

소매업체 Lojas Renner가 훌륭한 예시입니다. WhatsApp 비즈니스 API 연동을 통해 장바구니 포기 고객 복구 프로세스를 자동화한 결과, 다른 채널 대비 70% 높은 메시지 열람률을 달성했으며 더 많은 고객이 구매를 완료하기 위해 재방문했습니다. 심지어 장바구니에 추가 항목을 더 넣는 경우도 많았습니다.

💡 전문가 팁: 클라이언트와 팀에 적합한 WhatsApp 사용법이 궁금하신가요? 'WhatsApp 비즈니스 vs. 개인용: 어떤 메시징 tool을 선택해야 할까? ' 게시물을 읽어보세요. 혼란을 해소하여 최적의 tool을 선택하고 커뮤니케이션 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다.

3. 주문 확인 및 추적

주문 확인 및 배송 추적 업데이트는 신규 및 재구매 고객과의 신뢰를 구축하는 가장 쉬운 방법 중 일부입니다.

WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 주문 확인, 배송 정보, 배송 업데이트를 고객의 WhatsApp으로 직접 자동 발송할 수 있습니다. 고객이 "내 주문은 어디 있나요?"라고 묻지 않아도 됩니다

추가로 감사 노트, 업셀 쿠폰, 소셜 미디어 계정, 또는 개인 커뮤니티 초대장을 포함할 수 있습니다. 이를 통해 구매자에게 지속적으로 정보를 제공함으로써 재구매 가능성과 고객 참여도를 높일 수 있습니다.

설정 방법:

주문 업데이트를 위한 검증된 WhatsApp 템플릿 생성 또는 선택

via CM

고객 이름, 추적 링크, 선택적 추가 판매 제안으로 맞춤 설정하세요

적절한 시기에 업데이트를 전송하도록 WhatsApp 자동화 tool을 활성화하세요

📖 추천 자료: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿

4. 예약 알림

예약 불참과 예약 누락은 클리닉, 미용실부터 코칭 세션, 컨설팅에 이르기까지 서비스 비즈니스의 골칫거리입니다.

WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 예약 알림을 포함한 메시지를 자동으로 쉽게 발송할 수 있어 고객이 제시간에 방문하도록 도와줍니다.

📌 예시: “안녕하세요 [이름], [날짜] [시간]에 [회사명]과의 약속에 대한 알림입니다. ID를 지참해 주세요. 새로운 시간대가 필요하시다면 'RESCHEDULE'로 답장해 주세요.”

WhatsApp 비즈니스 앱으로 예약 알림 설정 방법:

WhatsApp 비즈니스 API 통합을 활용하여 예약 시스템을 연결하세요

알림용으로 명확하고 친근한 WhatsApp 템플릿을 생성하세요

via Kommo

고객의 이름, 날짜, 시간 및 특별 지시사항으로 맞춤형 설정하세요

예약 24~48시간 전에 메시지가 발송되도록 예약하세요

👀 재미있는 사실: 전 세계 20억 명의 사용자들과 평균 98%의 오픈율을 자랑하는 WhatsApp은 고객에게 언제 어디서나 쉽게 접근하고, 구매 과정의 모든 단계에서 대화를 지속할 수 있는 가장 손쉬운 방법 중 하나입니다.

5. 리드 자격 평가 봇

WhatsApp을 통해

whatsApp의 리드 자격 평가 봇은 진지한 구매자와 단순 브라우저를 구분해 주는 스마트한 자동화 보조 도구로, 영업 팀의 수동 일 시간을 절약해 줍니다*. WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 이 봇들은 신규 잠재 고객과 소통하고 키 질문을 던지며, 최적의 리드를 CRM 또는 영업 파이프라인으로 직접 전송합니다.

일 방식은 다음과 같습니다. 광고, 웹사이트 또는 WhatsApp 비즈니스 API 통합을 통해 클릭한 모든 사람과 대화를 시작합니다. 간단하고 친근한 질문을 통해 각 잠재 고객의 요구사항, 예산 및 타임라인을 파악합니다.

이들은 연락처 정보와 선호도 같은 유용한 세부 정보를 수집하므로 영업 팀이 맥락을 파악한 상태에서 후속 조치를 취할 수 있습니다.

봇이 잠재 고객을 확보하면 자동화된 메시지를 트리거하거나, CRM을 업데이트하거나, 기회를 놓치지 않고 팀에게 즉시 알림을 보낼 수 있습니다.

페디아슈어 인도네시아의 페이스북 광고는 리드 생성을 위한 WhatsApp 비즈니스 자동화의 좋은 예시입니다. 페이스북 광고를 클릭한 사용자는 리드 봇이 있는 WhatsApp으로 연결되었습니다. 이를 통해 리드당 비용을 64% 절감하면서 고객 확보 결과를 개선했습니다. via Facebook

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 약 45%가 자동화 사용을 고려해봤지만 실행에 옮기지 못했다고 답했습니다. 시간 한도, 선택지 과다, 시작점을 모름 등이 주된 걸림돌입니다. 클릭업의 간편한 AI 에이전트 구축과 직관적인 자연어 명령어로 자동화 시작이 이제 정말 쉬워졌습니다. 작업 자동 할당부터 AI 기반 프로젝트 요약 생성까지, 복잡한 학습 과정 없이 단 몇 분 만에 스마트 워크플로우를 잠금 해제한 후 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했습니다. 수시간 걸리던 수작업이 즉시 실행 가능한 인사이트로 전환되었습니다.

6. 결제 알림

지연된 결제와 누락된 청구서는 기업의 현금 흐름을 방해할 수 있습니다. WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 고객에게 직접 알림을 쉽게 보낼 수 있으며, 친근하면서도 시의적절한 결제 알림도 포함됩니다.

WhatsApp 비즈니스 API를 통해 자동 응답 메시지를 설정하거나, 결제 데이터를 신뢰할 수 있는 자동화 tool과 연결할 수 있습니다.

연동 후 시스템은 결제 상태를 확인하고, 결제 기한이 다가오거나 연체 시 자동으로 알림을 발송하여 불편한 전화나 수동 추적을 피할 수 있도록 지원합니다.

📌 예시: “안녕하세요 [이름], [#]번 청구서에 대한 [금액] 결제일이 오늘입니다. 결제 완료를 위해 이 링크를 이용해 주세요: [결제 링크]. 궁금한 점이 있으면 여기에 답장해 주세요. 감사합니다, [귀사명]. ”

7. 서비스 후 피드백 수집

고객 경험 개선에 주력하는 모든 비즈니스 기업은 적극적으로 고객 피드백을 수집해야 합니다.

WhatsApp 비즈니스 자동화와 효과적인 WhatsApp 마케팅을 통해 구매, 예약 또는 서비스 직후 간단한 설문조사, 빠른 투표 또는 대화형 채팅을 바로 보낼 수 있습니다.

성공적인 흐름은 학습하고자 하는 목표를 정의하고 간단한 질문으로 구성된 명확한 WhatsApp 템플릿을 만드는 것에서 시작됩니다. 자동화는 알림 발송, 답변 수집, 피드백을 CRM 또는 대시보드에 저장하여 손쉬운 분석을 가능하게 합니다.

예시: 다음과 같은 메시지를 보낼 수 있습니다: "안녕하세요 [이름], 저희를 선택해 주셔서 감사합니다. 1점에서 5점까지 경험에 대해 어떻게 평가하시겠습니까? 귀하의 피드백은 저희가 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다."

🧠 알고 계셨나요? 바클레이즈는 향후 10년간 '피드백 경제'를 활용하면 영국에서 32억 달러 규모의 시장 기회가 잠금 해제될 수 있다고 전망합니다.

8. (수신 동의 기반) 프로모션 방송

WhatsApp 프로모션 방송은 특별 할인, 제품 업데이트, 시즌별 프로모션으로 고객 참여를 유지하는 강력한 방법입니다. 단, 올바르게 완료될 때만 효과적입니다.

WhatsApp 비즈니스 API를 사용하면 명시적으로 수신 동의를 한 고객에게 대량 메시지를 전송할 수 있으며, 동시에 고객이 원할 때 언제든지 쉽게 수신 거부를 할 수 있는 방법을 제공합니다.

먼저, 항상 명확한 동의를 보안하세요. 고객은 웹사이트 양식, 간단한 WhatsApp 챗봇, 또는 초기 WhatsApp Business App 대화 중에 가입할 수 있습니다. 독점 할인, 신상품, 또는 로열티 혜택 등 고객이 받을 내용에 대해 투명하게 알려주세요.

권한을 받은 후에는 홍보용 WhatsApp 메시지를 신중하게 작성하세요. 카탈로그나 웹사이트로 연결된 이미지, 비디오 또는 액션 버튼을 추가하세요. 고객의 이름이나 과거 구매 내역으로 각 메시지를 개인화하여 프로모션 내용이 관련성 있게 느껴지고 스팸처럼 보이지 않도록 하세요.

📖 함께 읽기: WhatsApp의 장점과 단점

맞춤형 고객의 85%가 로열티 프로그램이 해당 브랜드에서 계속 쇼핑할 가능성을 높인다고 답한다는 사실을 알고 계셨나요?

이것이 바로 더 많은 기업들이 고객 충성도 업데이트를 즉각적이고 개인화되며 쉽게 접근할 수 있도록 WhatsApp 비즈니스 자동화를 선택하는 이유입니다.

WhatsApp 비즈니스 API를 통해 고객에게 신제품 정보를 알리고, 특별 할인을 발송하며, 기간 한정 혜택을 공유할 수 있습니다. 스마트 WhatsApp 챗봇은 과거 구매 내역을 기반으로 맞춤형 제안까지 제공합니다.

WhatsApp을 통한 로열티 업데이트는 실시간 성과 인사이트와 신속한 캠페인 공지사항으로 소매업체 및 채널 파트너에게 최신 정보를 제공합니다.

📌 예시: “안녕하세요 [이름], 귀하의 로열티 포인트가 1,500점을 달성했습니다. 다음 주문 시 20% 할인을 받으세요. 보상을 사용하려면 여기를 탭하세요.”

10. 신규 맞춤형 고객 온보딩

신규 고객 온보딩은 신뢰를 구축하고 전체 고객 여정의 방향을 설정하는 가장 중요한 순간 중 하나입니다. WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 고객에게 원활하고 명확하며 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

고객이 가입하면 WhatsApp 비즈니스 앱이 자동으로 따뜻한 환영 메시지를 보내거나, 설정 단계를 공유하거나, 고객이 취해야 할 첫 번째 행동을 안내할 수 있습니다.

효과적인 온보딩 흐름은 고객의 이름을 불러 환영하며, 세부 정보를 확인한 후 즉시 시작할 수 있도록 유용한 팁이나 연결된 링크를 공유합니다. *

예시: 선도적인 브랜드들도 온보딩에 WhatsApp을 신뢰합니다. KLM의 소셜 미디어 디렉터 마틴 반 데르 리( Martine van der Lee)가 공유합니다: WhatsApp은 KLM 네덜란드 항공이 고객과 소통하는 새로운 서비스 채널입니다. 가입 시 KLM 고객은 항공편 정보와 문서를 수신하며, 세계 최대 규모의 전담 소셜 미디어 팀으로부터 연중무휴 24시간 지원을 받을 수 있습니다. WhatsApp은 KLM 네덜란드 항공이 고객과 소통하는 새로운 서비스 채널입니다. 가입 시 KLM 고객은 항공편 정보와 문서를 수신하며, 세계 최대 규모의 전담 소셜 미디어 팀으로부터 연중무휴 24시간 지원을 받을 수 있습니다.

11. 이벤트 등록 확인

WhatsApp 비즈니스 자동화를 통해 이벤트 등록 확인을 보내는 것은 참석자들에게 안심을 주고 즉시 정보를 전달하는 쉬운 방법입니다.

via Meta

일반적인 확인 메시지는 다음과 같을 수 있습니다: "안녕하세요 [이름], [이벤트명]에 등록해 주셔서 감사합니다. [날짜] [시간]에 참석이 확정되었습니다. 이벤트 세부 정보는 [링크]를 클릭해 주세요. 뵙게 되어 반갑습니다."

WhatsApp 비즈니스 API를 사용하면 이벤트 관리 시스템을 연결하여 참가자가 등록하는 즉시 자동으로 확인 메시지를 발송할 수 있습니다.

이벤트 양식이 유효한 WhatsApp 번호를 수집하도록 하여 모든 확인 메시지가 정확한 담당자에게 전달되도록 하세요.

📚 추천 자료: 프로젝트를 원활하게 운영하고 더 많은 성과를 내고 싶으신가요? 워크플로우 예시와 활용 사례를 통해 팀을 올바른 방향으로 추적하고 목표를 달성할 수 있는 스마트한 워크플로우를 구축하는 방법을 확인하세요.

ClickUp으로 WhatsApp 비즈니스 자동화가 쉬워집니다

WhatsApp 비즈니스 자동화의 가장 큰 골칫거리는 메시지를 보내는 것이 아니라, 그 이후에 발생하는 일을 처리하는 것입니다.

대부분의 비즈니스는 주문 업데이트, 장바구니 포기 알림, 예약 알림 등 발신 메시지를 위해 WhatsApp 자동화를 설정합니다. 하지만 고객이 "송장 받을 수 있나요?" 또는 "이 제품 파란색으로 있나요?"와 같은 간단한 질문을 할 때, 이러한 답변은 종종 채팅 스레드에 묻히곤 합니다.

결과적으로 고객은 기다리게 되거나, 더 나쁘게는 더 빠르게 응답하는 경쟁사로 갈아탈 수도 있습니다.

ClickUp은 모든 WhatsApp 답변이 즉시 명확한 다음 단계로 전환되도록 하여 팀이 이를 확인하고 추적하며 완료할 수 있게 함으로써, 고객이 무시당했다고 느끼기 전에 문제를 해결합니다.

clickUp 자동화 및 맞춤형 에이전트로 WhatsApp 메시지를 트리거하는 워크플로우 관리*

ClickUp 자동화로 작업이 진행될 때 정확히 업데이트를 발송하는 스마트 워크플로우를 구축하세요

ClickUp 자동화 기능을 활용하면 실제 작업 발생 시 WhatsApp 메시지를 발송하는 워크플로를 구축할 수 있습니다. ClickUp에서 작업 상태가 '결제 완료'로 변경되면 고객에게 WhatsApp으로 주문 확인 또는 감사 메시지가 자동 전송됩니다.

ClickUp AI 에이전트와 맞춤형 트리거로 자동화를 더욱 스마트하게 만들 수 있습니다. 자체 맞춤형 AI 에이전트를 통해 메시지 읽기, 작업 우선순위 지정, 담당자 연결 등을 자유롭게 설정하세요. 이렇게 하면 WhatsApp 워크플로우가 일상적인 문의는 자동으로 처리하고, 팀에게는 중요한 문의만 전달합니다.

팀원들에게 수동으로 전송하라는 알림을 보낼 필요가 없습니다. 워크플로우가 CRM과 WhatsApp 업데이트를 연결해 주므로, 브랜드는 항상 전문적이고 신속하게 응답하는 모습을 유지합니다

ClickUp 자동화가 워크플로우 자동화를 어떻게 간소화하는지 보여주는 시각적 가이드입니다:

📖 추천 읽기: 비즈니스용 최고의 WhatsApp 대안

ClickUp으로 모든 WhatsApp 답장을 자동 상태 업데이트나 후속 작업으로 전환하세요

고객이 WhatsApp으로 예약 확인, 변경 요청 또는 추가 정보 문의를 할 때, ClickUp은 즉시 파이프라인 상태를 업데이트하거나 담당 팀원을 위한 후속 작업을 생성합니다.

예시: WhatsApp으로 신규 리드 메시지가 도착하면 ClickUp이 고객 정보를 자동으로 수집하고 키 세부사항을 입력한 후, 명확한 마감일과 함께 담당 영업 팀에게 배정합니다. 모든 팀원이 다음 조치를 즉시 파악할 수 있어 답변 누락이 발생하지 않으며, 팀이 담당자를 확인하는 동안 잠재 고객이 식어버리는 일도 없습니다.

clickUp Brain 및 Brain Max로 맞춤형 WhatsApp 응답 생성하기*

ClickUp Brain은 다양한 고객 시나리오에 기반한 맞춤형 WhatsApp 응답을 생성하여 백엔드에 추가할 수 있도록 지원합니다. 그 결과? 고객은 자신의 쿼리에 완벽히 부합하는 실시간 응답을 받게 됩니다.

ClickUp Brain을 무료로 사용해 보세요 ClickUp Brain으로 다양한 비즈니스 사용 사례에 맞는 WhatsApp 비즈니스 응답 템플릿을 생성하세요

고객이 자신의 주문에 대한 정보를 찾고 있나요?

구매자에게 장바구니가 버려진 사실을 알림해 드릴까요?

원하는 시나리오와 응답 유형(스타일, 어조, 형식)을 입력하기만 하면, ClickUp의 AI가 요구사항에 맞춰 맞춤형 설정해 드립니다.

ClickUp Brain으로 맞춤형 자동화 구축하기

그리고 더 많은 혜택이 있습니다!

ClickUp Brain MAX를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 셰어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 일을 요청하고, 지시하며 명령어(명령어)로 만드세요—핸즈프리로, 어디서나

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI tools를 단일한 맥락 기반의 기업용 솔루션 하나로 대체합니다 Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 버리고, 음성으로 일을 완료하고, 정책 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

clickUp 채팅으로 대화 맥락을 명확하게 유지하세요*

채팅을 작업으로 전환하고 모든 WhatsApp 응답을 ClickUp Chat을 통해 적절한 위치에 연결하여 팀 간 동기화를 유지하세요

ClickUp 채팅은 WhatsApp 응답을 처리하는 동안 팀 전체의 협업을 원활하게 합니다. 영업 팀은 ClickUp 내에서 바로 후속 조치를 논의하고, 스크린샷을 공유하며, 파일을 첨부하고, 메시지를 한 번의 클릭으로 작업으로 전환할 수 있습니다.

채팅을 파이프라인 작업에 직접 연결하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있습니다. ClickUp은 맥락 상실이나 분리된 앱 간 전환의 필요성을 없애고, 단일 위치에서 명확한 실행 계획과 진행 상황을 제공합니다.

WhatsApp 자동화를 위한 규정 준수 및 최고의 실행 방식

WhatsApp 비즈니스 자동화를 규정 준수하고 고객 친화적으로 유지하려면, 브랜드를 보호하고 신뢰를 구축하기 위한 다음과 같은 간단한 최고의 실행 방식을 따르세요:

whatsApp 메시지(특히 프로모션 메시지)를 발송하기 전에 반드시 맞춤형 고객으로부터 명확하고 문서화된 동의*를 받으십시오

대화 시작 시 승인된 메시지 템플릿만 사용하고, 답변은 24시간 고객 서비스 시간대에 맞춰 처리하세요

정확한 연락처 정보로 비즈니스 프로필을 최신 상태로 유지하여 고객이 대화 상대방을 명확히 알 수 있도록 하세요

모든 수신 거부 요청을 즉시 존중하고 예상치 못한 오해의 소지가 있는 메시지 발송을 피하십시오

민감한 개인 정보나 결제 정보를 절대 공유하지 마십시오*, 그리고 모든 지역 데이터 프라이버시 법을 준수하십시오

필요 시 봇을 넘어 인간 상담원이나 전화 지원과 같은 명확한 에스컬레이션 경로를 활용하여 고객이 도움을 받을 수 있도록 하세요

🧠 알고 계셨나요? 사무직 근로자는 업무 시간의 약 42%를 협업에 할애하지만, 70%는 더 나은 협업이 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있다고 믿습니다. 업무 환경에서 협업을 개선하는 방법은 팀워크를 더 스마트하게 만드는 구체적인 방법을 제시합니다.

ClickUp이 자동화를 처리해 드리니, 편안히 쉬세요

여기까지 읽으셨다면, WhatsApp 비즈니스 자동화가 놓친 메시지와의 차이, 그리고 닫힘과 성사된 거래와의 차이를 만든다는 사실을 이미 알고 계실 겁니다. 또한, 반복적인 답변에 시간을 낭비하는 것과 실제 비즈니스 성장 사이의 차이를 만든다는 점도 알고 계실 겁니다.

그러나 자동화만으로는 완벽한 해결책이 될 수 없습니다. 가장 똑똑한 봇조차도 모든 WhatsApp 대화를 포착하고 추적하며 조치할 수 있는 적절한 시스템 없이는 여러분을 구할 수 없습니다.

바로 이 때문에 WhatsApp과 ClickUp을 연동하면 모든 알림이 명확한 다음 단계로, 모든 답변이 추적 가능한 작업으로, 모든 잠재 고객이 놓칠 수 없는 수익으로 전환됩니다.

그럼, 여러분의 비즈니스 다음 단계는 무엇일까요? 지금 바로 ClickUp에 가입하고, 팀 전체가 한마음으로 움직일 때 진정한 자동화가 얼마나 매끄러운지 직접 확인해 보세요!

WhatsApp 비즈니스 자동화에 관한 자주 묻는 질문

네, WhatsApp 비즈니스는 사용자가 자동 응답을 쉽게 설정할 수 있게 합니다. 신규 고객을 위한 인사 메시지, 업무 시간 외 부재 중 메시지, 자주 묻는 질문에 대한 빠른 응답 등이 포함됩니다. 이러한 기능들은 앱 내 'Business tools'에서 바로 생성하고 관리할 수 있습니다.

주요 tools로는 공식 제공자를 통한 WhatsApp 비즈니스 API, 챗봇 빌더, CRM 통합 등이 있습니다. 많은 기업들이 ClickUp과 같은 플랫폼을 활용해 작업 업데이트, 고객 행동 또는 CRM 워크플로우에 따라 WhatsApp 메시지를 트리거합니다.

온라인 스토어를 WhatsApp 비즈니스 API와 연결하여 주문 확인, 배송 업데이트, 장바구니 포기 알림 또는 프로모션에 대한 자동화를 설정할 수 있습니다. Shopify나 WooCommerce와 같은 대부분의 전자상거래 플랫폼에는 수동 일 없이 이를 수행할 수 있도록 도와주는 플러그인이나 통합 기능이 있습니다.

자동 응답 및 빠른 응답과 같은 기본 자동화 기능들은 WhatsApp 비즈니스 앱에서 무료로 이용 가능합니다. 프로모션 방송 전송이나 CRM 연동과 같은 고급 자동화를 위해서는 WhatsApp 비즈니스 API가 필요하며, 이는 일반적으로 공식 제공자나 타사 tools를 통해 비용이 발생합니다.