비즈니스 운영 최적화를 위한 무료 가치 사슬 분석 템플릿

가장 큰 문제를 일으키는 것은 종종 숨겨진 비효율성입니다: 보이지 않는 병목 현상, 중복된 단계, 그리고 소리 없이 자원을 소모하는 요소들. 이들은 사소해 보일 수 있지만, 시간이 지남에 따라 그 영향은 누적되며 팀들이 그 부담을 느끼게 됩니다.

이때 가치 사슬 분석이 유용합니다. 이는 비즈니스 활동을 세분화하여 비효율성을 파악하고 해결함으로써 성과를 최적화합니다.

이 과정은 매우 포괄적이지만, 가치 사슬 분석 템플릿은 모든 기회를 식별하고 활용하기 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다.

👉 그 효과를 이해하기 위해, 먼저 가치 사슬 분석 템플릿이 무엇이며 우수한 템플릿의 요건이 무엇인지 살펴보겠습니다.

*가치 사슬 분석 템플릿이란 무엇인가요?

가치 사슬 분석은 마이클 포터가 개발한 전략적 프레임워크입니다. 모든 비즈니스 활동을 주요 활동과 부수적 활동으로 구분하여 각각을 상세히 검토합니다.

이러한 상세한 평가를 통해 비즈니스는 비효율성을 정확히 파악하고, 비용을 절감하며, 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

따라서 가치 사슬 분석 템플릿은 이 과정을 단순화합니다. 이는 기업이 핵심 활동을 시각화하고, 그 영향을 평가하며, 프로세스를 최적화하는 데 도움을 주는 체계적인 tool입니다. 서로 다른 가치 사슬이 어떻게 협력하여 포괄적인 목표를 달성하는지 분석하면 비즈니스 건강 상태를 미시적으로 파악할 수 있는 보기입니다.

🔎 알고 계셨나요? 마이클 포터는 1985년 저서 『경쟁우위: 탁월한 성과를 창출하고 유지하는 방법』에서 가치 사슬 분석을 소개했습니다

*좋은 값 사슬 분석 템플릿의 조건은 무엇인가?

잘 설계된 가치 사슬 분석 템플릿은 다음과 같은 기능을 갖추어야 합니다:

명확한 분류 : 주요 활동과 지원 활동이 구분된 섹션을 갖춘 가치 사슬 분석 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 각 기능을 쉽게 파악하고 비효율성을 식별할 수 있습니다

시각적 명확성*: 데이터가 다이어그램, 차트 또는 화이트보드 형태로 제시되는 가치 사슬 분석 템플릿을 선택하여 비즈니스 활동들이 시각적으로 연결된 상태를 시각적으로 분석할 수 있도록 하십시오

협업 기능 : 실시간 편집, 코멘트, 공유 기능을 통해 템플릿을 우선순위화하여 여러 부서가 함께 일해야 하는 비즈니스 활동에 활용하세요

맞춤형 옵션 : 다양한 비즈니스마다 요구사항과 워크플로우가 다르므로, 변화하는 요구사항에 따라 유연하게 맞춤형 설정할 수 있는 가치 사슬 분석 템플릿을 선택하십시오

실행 가능한 통찰력*: 단순히 활동을 목록화하는 대신 비즈니스가 개선이 필요한 키 영역을 식별할 수 있도록 지원하는 가치 사슬 분석 템플릿을 선택하십시오. 이러한 실행 가능한 통찰력은 프로세스 개선에 도움이 됩니다

15가지 가치 사슬 분석 템플릿

프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하든 프로세스 최적화 tool을 사용하든, 가치 사슬 분석 템플릿은 항상 유용합니다. 업무용 모든 것을 아우르는 앱인 ClickUp 등에서 활용할 수 있는 15가지 가치 사슬 분석 템플릿을 소개합니다:

clickUp 가치 사슬 화이트보드 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 가치 사슬 화이트보드 템플릿을 통해 시각적 플랫폼에서 가치 사슬 분석을 수행하세요

ClickUp 가치 사슬 화이트보드 템플릿은 비즈니스가 다양한 가치 흐름을 지도하고 운영상의 비효율성을 식별하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿의 시각적 특성은 주요 활동과 지원 활동을 쉽게 구분하고 비용 절감 기회를 정확히 파악할 수 있게 합니다. ClickUp 화이트보드의 협업 기능은 팀의 일관성을 높이고 비즈니스에 경쟁 우위를 제공합니다.

이 비디오를 통해 ClickUp 화이트보드가 당신의 일에 어떻게 연결되는지 확인해 보세요👇

이것이 마음에 드실 이유:

상호작용이 가능하고 색상 코드가 적용된 화이트보드에 키 비즈니스 활동을 시각화하세요

값 흐름 내 병목 현상과 비효율성을 파악하여 의사결정 능력을 향상시키십시오

해당 산업 또는 조직별 요구 사항에 맞게 섹션을 맞춤형으로 설정하십시오

운영을 비즈니스 목표와 연계하여 전략적 플랜을 개선하십시오

적합 대상: 구조화된 가치 사슬 지도를 통해 기존 가치 흐름을 분석하고 운영 효율성을 개선하려는 비즈니스.

2. ClickUp 조달 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 조달 템플릿으로 조달 워크플로우를 간소화하고 효율성을 높이세요

효과적인 조달 프로세스는 원활한 공급업체 관리, 비용 최적화, 적시 주문 이행을 보장합니다. ClickUp 조달 템플릿은 구매 요청 추적, 공급업체 계약 관리, 승인 워크플로우 간소화를 위한 중앙 집중식 시스템을 제공합니다.

명확한 문서화와 체계적인 조달 단계를 유지함으로써 비즈니스는 비효율성을 제거하고 비용 통제를 개선합니다. 또한 이 템플릿을 통해 구매 활동 감독, 지출 추적, 공급업체 규정 준수 확인을 한 곳에서 손쉽게 수행할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 워크플로우에서 반복적인 작업을 자동화하면 오류를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

실시간으로 비용을 추적하여 예산 통제를 개선하십시오

구매 요청, 승인 및 공급업체 세부 정보를 체계적인 프레임워크 내에서 추적하십시오

자동화된 알림 및 승인으로 조달 워크플로우를 최적화하세요

계약 및 주문 기록을 통해 공급업체 성과를 모니터링하여 더 현명한 조달 결정을 내리십시오

적합 대상: 조달 관리자, 공급망 팀, 공급업체 구매를 담당하는 재무 부서

3. ClickUp 구매 주문서 및 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 구매 주문서 및 재고 템플릿으로 구매 주문서를 관리하고 재고를 원활하게 추적하세요

ClickUp 구매 주문서 및 재고 템플릿은 실시간 재고 모니터링을 통해 조달을 조정하여 부족이나 과잉 재고를 방지합니다. 이러한 직접적인 재고 관리는 비즈니스가 필수 물품을 절대 부족하지 않도록 보장합니다.

모든 구매 요청과 재고 업데이트는 체계적으로 기록되어 사용량과 보충 주기를 모니터링함으로써 과잉 재고를 최소화할 수 있습니다. 구조화된 형식은 추측을 배제하여 재고 플랜을 보다 효율적이고 투명하게 만듭니다.

이것이 마음에 드실 이유:

추적 업데이트를 통해 공급망 지연을 줄이십시오

공급업체 관계를 효율화하기 위해 공급업체 기록을 관리하십시오

구매 주문 생성 및 승인 워크플로우를 자동화하십시오

공급업체 정보를 체계적으로 정리하고 주문 내역을 손쉽게 추적하세요

적합 대상: 재고 수준을 관리하며 수동 감독 없이 구매 주문을 자동화하고 재고 수준을 감독하고자 하는 소매업체, 창고 관리자 및 조달 전문가.

cedcoss Technologies 개인 한도 제한의 비즈니스 애널리스트인 Shikha Chaturvedi가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말합니다:*

우리는 모든 비즈니스 문제를 한곳에 모아 관리하며, ClickUp을 통해 각 문제에 동시에 집중할 수 있습니다. 또한 특정 작업에 투입된 시간을 추적하고 업무를 관리하는 데도 도움이 됩니다.

우리는 모든 비즈니스 문제를 한곳에 모아 관리하며, ClickUp을 통해 각 문제에 동시에 집중할 수 있습니다. 또한 특정 작업에 투입된 시간을 추적하고 업무를 관리하는 데도 도움이 됩니다.

4. ClickUp 프로세스 감사 및 개선 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로세스 감사 및 개선 템플릿으로 비효율성을 파악하고 프로세스 개선을 추진하세요

ClickUp 프로세스 감사 및 개선 템플릿은 비즈니스가 워크플로우를 평가하고 비효율성을 위치하며 프로세스 개선 전략을 실행하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿에는 구조화된 감사 체크리스트와 추적 기능이 포함되어 있어 팀이 지속적으로 운영을 최적화하는 데 활용할 수 있습니다.

이 프레임워크를 활용하면 결과를 쉽게 문서화하고, 개선 계획을 추적하며, 평가 기준을 표준화할 수 있습니다. 그 결과 생산성을 높이고 위험을 최소화하는 보다 효율적인 워크플로우가 구축됩니다.

이것이 마음에 드실 이유:

성과 추적 tools를 사용하여 비효율성을 파악하십시오

팀 회원들에게 시정 조치 또는 사전 모니터링을 위한 작업을 할당하십시오

시각적 보고와 워크플로우 자동화로 진행을 추적하세요

체계적인 평가를 통해 산업 표준 준수를 보장하십시오

적합 대상: 운영 팀, 품질 보증 전문가, 규정 준수 관리자로서 효율성을 높이는 동시에 확립된 규범을 준수하고자 하는 분들.

5. ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿으로 데이터 기반 마케팅 전략을 구축하세요

명확히 정의된 마케팅 전략은 캠페인이 비즈니스 목표와 일치하도록 보장합니다. ClickUp 전략적 마케팅 계획 템플릿은 캠페인 기획, 타겟 고객 설정, 성과 추적에 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

예산 편성, 위험 분석 등을 위한 별도 섹션을 기능하여 마케팅 접근 방식을 더욱 데이터 중심적으로 만듭니다. 이 템플릿은 마케팅 실행을 간소화하여 모든 캠페인이 데이터 기반이며 결과 지향적임을 보장합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

단일 중앙 집중식 시스템에서 오브젝트와 결과를 설정하고 모니터링하세요

내장된 추적 tools를 사용하여 캠페인 성과를 최적화하십시오

예산 배분을 효율적으로 수행하여 투자 수익률을 극대화하십시오

마케팅 플랜을 중앙 집중화하여 팀 협업을 개선하십시오

적합 대상: 캠페인 플랜, KPI 추적, 기회 관리 체계를 구축하려는 마케팅 전략가, 최고 마케팅 책임자(CMO), 디지털 마케팅 팀.

6. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 재무 관리 템플릿으로 재무 계획 및 예산 수립에 대한 완벽한 가시성을 확보하세요

이름에서 알 수 있듯이, ClickUp 재무 관리 템플릿은 재무 관리를 지원합니다. 지출 추적, 예산 관리, 재무 보고 감독을 위한 견고한 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿은 비즈니스가 재무 정확성을 유지하면서 현금 흐름 관리의 투명성을 보장할 수 있도록 합니다. 내장된 자동화 및 보고 tools는 회계 프로세스에 추진력을 더하고 재무 플랜을 보다 실질적으로 수행할 수 있게 합니다.

이것이 마음에 드실 이유

단일 시스템에서 재무 데이터, 예산 및 현금 흐름의 체계적인 관리를 실시하십시오

실시간 추적을 통해 비용 및 수익 동향을 모니터링하십시오

데이터 기반 통찰력으로 예측 및 의사결정 능력을 강화하십시오

트랜잭션을 명확하게 기록하여 규정 준수를 유지하십시오

적합 대상: 예산 편성, 비용 추적 및 재무 보고를 간소화하려는 재무 팀.

7. ClickUp 영업 팀 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 팀 템플릿으로 비즈니스 프로세스 개선을 최적화하세요

최적화된 영업 팀 프로세스는 고객 참여도를 높이고 전환율을 향상시킵니다. ClickUp 영업 팀 프로세스 템플릿은 리드 생성부터 거래 체결까지 모든 영업 주기 단계들을 체계적으로 지도하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 영업 파이프라인을 통합하고 가시성을 높여 영업 워크플로우를 간소화합니다. 이를 통해 리드 관리, 팀 협업, 작업 할당을 효율적으로 수행하여 프로세스 흐름을 유지하고 거래 성사 과정을 단순화할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

영업 팀 파이프라인을 구조화하여 리드 관리를 개선하십시오

자동화된 후속 조치를 통해 고객 참여도를 유지하세요

데이터 기반 통찰력과 분석을 통해 전환율을 높이십시오

실시간 업데이트와 작업 자동화로 팀 협업을 강화하세요

적합 대상: 영업 관리자, 비즈니스 개발 팀, 계정 담당자 등 리드 관리 개선, 전환율 증대, 영업 프로세스 개선 전략 실행을 원하는 분들.

8. ClickUp 채용 및 고용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 및 고용 템플릿으로 인사 프로세스를 간소화하고 인재 확보를 개선하세요

간단히 말해, ClickUp 채용 및 고용 템플릿은 인사 프로세스를 간소화합니다. 채용 요구사항과 목표에 따라 프로세스를 개선하기 위해 후보자 추적, 면접 일정 관리, 채용 워크플로우를 중앙 집중화합니다.

이 템플릿은 채용 담당자와 채용 관리자가 함께 일하여 최고의 후보자를 발굴할 수 있는 견고한 협업 기반을 마련합니다. 그 결과, 후보자 경험을 분석하고 채용 병목 현상을 줄이며 인재 확보 전략을 강화할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

체계적인 채용 파이프라인으로 후보자를 효율적으로 추적하세요

면접 일정을 자동화하여 시간을 절약하고 효율성을 높이십시오

부서 간 일관성을 위해 채용 워크플로우를 표준화하십시오

데이터 기반 보고와 실시간 업데이트를 활용하여 의사결정을 개선하십시오

적합 대상: 인재 확보 및 채용 프로세스를 최적화해야 하는 인사 전문가, 채용 담당자 및 채용 관리자.

🧠 재미있는 사실: 가트너 보고서에 따르면, 필요한 기술을 보유한 직원 채용 시 효과적인 전략적 플랜 수립이 부족하다고 인정한 HR 리더가 거의 36%에 달했습니다.

9. ClickUp 혁신 및 아이디어 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 혁신 및 아이디어 관리 템플릿으로 아이디어를 효과적으로 구성하고 평가하세요

ClickUp 혁신 및 아이디어 관리 템플릿은 혁신적인 개념을 브레인스토밍하고 평가하며 구현하기 위한 체계적인 환경을 제공합니다.

아이디어를 문서화하고, 실행 가능성을 평가하며, 개발 진행 상황을 추적하세요. 이를 통해 논의 과정에서 소실되기 쉬운 가치 있는 통찰력을 실행 가능한 전략으로 전환할 수 있습니다. 또한 이 템플릿은 팀이 혁신적인 아이디어를 브레인스토밍하고 실행 단계로 지속적으로 추진할 수 있는 협업 스페이스 역할을 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

아이디어를 체계적으로 포착하고 신속하고 쉽게 접근할 수 있도록 정리하십시오

실행 가능성, 값 및 전략적 영향력을 기준으로 혁신적인 프로젝트의 우선순위를 정하십시오

팀 간 협업을 촉진하여 포괄적인 아이디어 개발을 지원하십시오

체계적인 검토 및 평가 기준을 통해 의사결정 능력을 강화하십시오

적합 대상: 혁신을 통해 신제품을 개발하고 기업의 비즈니스 활동을 통해 성장을 주도하는 제품 관리자, 연구개발팀, 비즈니스 전략가.

10. ClickUp 고객 서비스 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 지원 관리 템플릿으로 지원 운영을 강화하세요

탁월한 고객 서비스를 제공하려면 요청 사항 추적, 문제 해결, 서비스 성과 모니터링을 위한 체계적인 시스템이 필요합니다. ClickUp 고객 서비스 관리 템플릿은 비즈니스가 지원 티켓을 관리하고 응답 시간을 추적하며 일관된 고객 커뮤니케이션을 보장하는 데 도움을 줍니다.

체계적으로 구성된 서비스 워크플로우는 팀이 쿼리를 효율적으로 해결하고 응답 시간을 단축하며 고객 만족도를 높일 수 있게 합니다. 모든 서비스 요청을 한곳에 통합 관리함으로써 고객의 어떤 우려 사항도 간과되지 않도록 보장합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

구조화된 티켓 추적으로 맞춤형 쿼리를 효율적으로 관리하세요

적시 후속 조치를 통해 고객 유지율을 향상시키십시오

반복 작업을 자동화하여 효율성을 높이고 업무량을 줄이십시오

의도적이고 값 중심의 커뮤니케이션을 통해 맞춤형 고객 만족도를 높이십시오

적합 대상: 서비스 효율성 향상, 문제 추적, 풍부한 고객 경험을 위한 최적화 도입을 원하는 고객 지원 팀, 헬프데스크 관리자, 서비스 운영 전문가.

11. ClickUp IT 서비스 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 서비스 관리 템플릿으로 IT 인프라를 관리하고 서비스 요청을 더 빠르게 해결하세요

ClickUp IT 서비스 관리 템플릿은 서비스 요청을 중앙 집중화하고, 인시던트를 추적하며, 해결 프로세스를 자동화하여 IT 워크플로우를 최적화합니다. 이 템플릿은 업계 최고의 실행 방식을 준수하면서 IT 서비스 효율성을 향상시킵니다.

이 템플릿의 통합 작업 공간은 IT 성능 모니터링과 IT 인프라 자산의 원활한 운영을 지원합니다. 자동화된 워크플로우와 실시간 추적 기능으로 뒷받침되는 이러한 실무 중심 관리는 가동 중단 시간을 줄이고 서비스 문제를 신속히 해결합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

상세한 서비스 로그 및 문서화를 통해 규정 준수를 보장하십시오

IT 서비스 요청, 인시던트, 시스템 유지보수를 한 곳에서 관리하세요

IT 성능과 서비스 수준 계약(SLA)을 손쉽게 모니터링하세요

워크플로우를 자동화하여 수동 업무량을 줄이고 응답 시간을 개선하십시오

적합 대상: 효율성 향상과 IT 서비스 관리 최적화를 원하는 IT 팀 및 서비스 관리자.

12. ClickUp 전략적 비즈니스 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 전략적 비즈니스 로드맵 템플릿을 활용하여 명확한 전략으로 팀을 조정하세요

모든 성공적인 비즈니스는 장기적 성장을 이루기 위해 명확히 정의된 전략이 필요합니다. ClickUp 전략적 비즈니스 로드맵 템플릿은 조직이 키 계획을 수립하고 목표를 설정하며 비즈니스 마일스톤 달성을 위한 진행 상황을 추적하는 데 도움을 줍니다.

체계적인 플랜을 수립함으로써 팀은 목표를 조정하고 성공을 측정하며 성과 통찰력을 바탕으로 운영 전략을 조정합니다. 이 로드맵은 모든 부서가 전략적 우선순위에 집중할 수 있도록 하는 시각적 가이드입니다.

이것이 마음에 드실 이유:

상호작용 가능한 타임라인에서 키 마일스톤과 진행을 추적하세요

공유된 전략적 비전을 통해 부서 간 팀을 조정하십시오

성과 메트릭을 기반으로 플랜을 조정하여 전략을 쉽게 적용하세요

영향력과 비즈니스 요구사항을 기준으로 프로젝트 우선순위를 정하십시오

적용 대상: 명확한 목표와 마일스톤을 바탕으로 비즈니스 전략을 분석하기 위한 가치 사슬 모델 구현.

🔎 알고 계셨나요? 맥도날드의 지속가능성 및 건강식 제공 확대 움직임은 훌륭한 가치 사슬 분석 예시입니다.

13. Visual Paradigm의 제조 가치 사슬 분석 템플릿

via Visual Paradigm

Visual Paradigm의 제조 가치 사슬 분석 템플릿을 통해 비즈니스는 공급망 활동을 평가하고, 비용 절감 기회를 식별하며, 생산 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

구조화된 프레임워크를 통해 원자재 조달부터 완제품 납품까지 각 생산 단계를 평가할 수 있습니다. 또한 생산성 향상을 위한 워크플로우 자동화 기회를 식별합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

공급망 활동을 지도하여 운영상의 격차를 파악하십시오

자원 배분을 최적화하여 비용 효율성을 개선하십시오

비용 리더십을 통해 체계적인 평가 tools로 생산 효율성을 분석하십시오

데이터 기반 프로세스 개선을 통해 품질 관리를 강화하십시오

적합 대상: 생산 공정 최적화와 효율성 향상을 원하는 제조업체 및 운영 관리자.

14. Visual Paradigm의 인터넷 및 가치 사슬 분석 템플릿

via Visual Paradigm

디지털 가치 사슬을 분석하고 싶으신가요? Visual Paradigm의 인터넷 및 가치 사슬 분석 템플릿을 활용하여 디지털 자산과 기술적 의존성을 시각화하고 디지털 전략을 세밀하게 다듬으세요.

인터넷 기반 공급망 전반에서 값이 창출되는 방식을 이해함으로써, 본 템플릿은 비용 절감 기회를 식별하고 디지털 워크플로우를 간소화하며 고객 참여 전략을 개선하는 데 도움을 줍니다.

이것이 마음에 드실 이유:

디지털 비즈니스 프로세스를 지도하여 온라인 운영을 강화하십시오

전자상거래 값 사슬을 분석하여 수익 창출 기회를 파악하십시오

서비스 접점을 개선하여 온라인 맞춤형 고객 경험을 향상시키십시오

디지털 가치 사슬 내 의존성을 평가하여 효율성 향상

적합 대상: 디지털 운영을 최적화하고 온라인 비즈니스 모델을 개선하고자 하는 디지털 전략 및 인터넷 중심 비즈니스.

15. Slidesgo의 프레젠테이션 가치 사슬 템플릿

via Slidesgo

프레젠테이션 가치 사슬 템플릿은 이해관계자와 경영진에게 가치 사슬 통찰력을 시각적으로 매력적인 형식으로 제공합니다.

Google Slides 및 Microsoft PowerPoint에서 사용 가능한 이 템플릿은 전문적인 그래픽과 사용자 정의 가능한 슬라이드로 데이터를 효과적으로 표시합니다. 체계적인 슬라이드 구성은 비즈니스가 키 발견 사항을 전달하고, 개선이 필요한 영역을 강조하며, 운영 전략에 대한 팀의 합의를 도모하는 데 도움을 줍니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

사전 디자인된 슬라이드로 값 사슬 통찰력을 효과적으로 제시하세요

비주얼을 맞춤형으로 설정하여 비즈니스 전략 논의와 연계하십시오

복잡한 프로세스를 단순한 시각 자료로 분해하여 명확성을 높이십시오

키 값 창출 요소를 부각시켜 의사결정 능력을 강화하십시오

적합 대상: 비즈니스 컨설턴트, 기업 전략가 및 경영진이 가치 사슬 분석 통찰력을 명확하고 시각적으로 매력적으로 공유할 수 있도록 합니다.

