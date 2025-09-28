효율적인 플랜 수립을 위한 무료 유지보수 일정 템플릿

한 번만 유지보수 일정을 놓쳐도 모든 것이 갑자기 동기화되지 않습니다.

중장비부터 HVAC 장치까지 모든 것을 동시에 처리해야 하는 바쁜 유지보수 팀에게 반복 작업을 추적하는 것은 비용이 많이 드는 고장과 계획되지 않은 가동 중단을 피할 수 있는 유일한 방법입니다.

정비 일정 템플릿은 장비 유지보수를 체계화하고 작업을 할당하며 모든 예방 정비 작업이 원활하게 진행되도록 보장합니다. 시설, 차량, 또는 복잡한 자산 관리 프로세스를 관리하든, 즉시 사용 가능한 일정은 시간을 절약하고 추측을 없애줍니다.

아래에서 팀이 목표를 달성하고 안전을 유지하며 한 발 앞서 나갈 수 있도록 설계된 유지보수 일정을 살펴보겠습니다.

*유지보수 일정 템플릿이란 무엇인가요?

유지보수 일정 템플릿은 장비, 시설 또는 차량의 반복 작업 계획을 수립하고 추적하기 위해 미리 형식이 지정된 tool입니다. 작업 유형, 담당자, 빈도, 다음 유지보수 날짜와 같은 키 세부 사항을 명시합니다.

예시: 공장은 월간 예방 정비 일정을 활용하여 컨베이어 벨트를 점검하고, 움직이는 부품에 윤활유를 바르며, 센서를 확인함으로써 일관된 생산량과 가동 중단 시간 감소를 보장할 수 있습니다.

유지보수 일정 템플릿은 물리적 자산뿐만 아니라 IT 수명주기 관리를 지원하는 데에도 활용할 수 있습니다.

하드웨어 유지보수부터 소프트웨어 업데이트까지, 정기적으로 계획된 작업은 핵심 시스템의 수명을 연장하고 가동 중단 시간을 줄이며 기술 스택 전반에 걸쳐 규정 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 여전히 50%의 기업이 스프레드시트나 수동 방식으로 유지보수를 관리하여 데이터 오류와 작업 누락이 발생합니다. 체계적인 템플릿은 첫날부터 이러한 위험을 줄여줍니다.

좋은 유지보수 일정 템플릿의 조건은 무엇인가요?

잘 구성된 유지보수 일정 템플릿은 팀이 작업을 체계화하고 진행 상황을 추적하며 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

반드시 확인해야 할 기능들을 위한 유지보수 체크리스트는 다음과 같습니다:

명확한 작업 분할 : 각 유지보수 작업에 담당 팀원과 마감일을 명시한 목록으로 표시하세요

편집 가능한 시간대 : 각 항목별로 필요에 따라 시작 날짜, 빈도, 기간을 조정하세요

색상 코딩 상태 표시 : 완료됨, 대기 중 또는 기한이 지난 작업을 한눈에 보기를 하세요

자동화된 날짜 추적 : 이전 및 다음 유지보수를 기준으로 반복 알림 설정

유지보수 이력 기록*: 패턴이나 반복되는 문제를 파악하기 위해 역사적 데이터를 저장하세요

통합 체크리스트 : 정기 유지보수 시 누락되는 사항이 없도록 보장합니다

비용 추적 열 : 수리비와 인건비를 한 곳에서 관리하세요

사전 구축된 수식: 날짜 또는 총합을 자동 계산하여 자산 관리를 개선하세요

➡️ 자세히 보기: 무료 결함 트리 분석 템플릿

*유지보수 일정 템플릿

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간 ClickUp은 단순한 체크리스트를 넘어서는 탁월한 유지보수 일정 템플릿을 제공합니다. 팀 일을 체계적으로 관리하고, 작업 우선순위를 설정하며, 예방 가능한 고장을 사전에 차단하는 데 도움을 줍니다.

눈에 띄는 15가지 맞춤형 템플릿을 소개합니다.

clickUp 정기 유지보수 SOP 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 정기 유지보수 SOP 템플릿으로 예방 관리 절차를 표준화하세요

ClickUp 정기 유지보수 SOP 템플릿은 반복되는 유지보수 작업을 예측 가능하고 반복 가능한 프로세스로 전환하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

여러 위치에 걸쳐 여러 자산을 관리하고 모든 팀원이 동일한 절차 세트를 따르도록 하려는 경우 특히 유용합니다. 문서 기반 형식은 문서화를 간소화하여 진행을 추적하고 누락된 단계를 줄이는 것을 더 쉽게 만듭니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

담당자와 마감일이 명시된 명확한 작업 목록을 생성하세요

시간 또는 사용량 기준의 반복적 유지보수를 설정하세요

각 작업에 대한 단계별 절차를 문서화하십시오

댓글, 보기 및 체크리스트로 업데이트를 추적하세요

🔑 적합 대상: 시설 유지보수, 중장비 관리 또는 다중 사이트 운영을 담당하는 팀.

🎥 Diggs가 ClickUp을 활용해 운영을 중앙화하고 효율성을 극대화하는 방법을 확인하세요:

💡 전문가 팁: DACI 프레임워크를 활용하여 병목 현상을 방지하세요 . 업무별 주관자(Driver), 승인자(Approver), 기여자(Contributor), 통보 대상자(Informed)를 명확히 하여 책임이 중복될 때 지연되는 것을 막으세요. ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하면 DACI 역할별 필드를 생성하고 각 ClickUp 작업 내에서 직접 할당할 수 있습니다!

2. ClickUp 예방 정비 프로그램 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예방 정비 프로그램 SOP 템플릿으로 반복 작업을 설정하고 예방 관리를 추적하세요

ClickUp 예방 정비 일정 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿은 장기 계획 수립과 일상적 실행을 위해 설계되었습니다. 반복 가능한 워크플로를 통해 유지보수 팀이 점검, 수리 및 성능 검사를 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿의 차별점은 작업 관리 소프트웨어 역할까지 수행한다는 점입니다. 자산 목록, 작업 배정, 성과 분석을 통합하여 대규모 재고를 관리하는 기업에 유용합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 지정 필드를 활용하여 유형, 위치 또는 범주별로 자산을 목록화하세요

월간 또는 주간 유지보수를 위한 반복 알림 설정

특정 점검 또는 수리 작업에 팀 회원을 배정하세요

대시보드 인사이트를 활용하여 진행 상황과 문제를 추적하세요

🔑 적합 대상: 복잡하거나 다중 위치 운영 환경에서 핵심 장비 유지보수를 관리하는 팀.

📮 ClickUp 인사이트: 최근 설문조사에 따르면 응답자의 5% 미만만이 주택 구입, 세계 여행, 비즈니스 창업과 같은 큰 인생 목표를 위해 적극적으로 일하고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 그런 큰 꿈들은 종종 너무 압도적이거나 멀게 느껴져 계획을 시작하기 어렵기 때문입니다. 🔭 하지만 ClickUp의 인생 계획 템플릿이나 연간 목표 템플릿을 사용하면 장기적인 꿈을 실행 가능한 단계로 전환할 수 있습니다. 목표를 마일스톤으로 나누고, 타임라인 보기로 몇 달 또는 몇 년에 걸친 진행 상황을 시각화하며, 명확한 마감일을 통해 계획을 꾸준히 진행하세요. '언젠가'를 실행 계획으로 바꾸세요!

3. ClickUp 유지보수 기술자 전략 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 유지보수 기술자 전략 플랜 템플릿으로 장기적인 유지보수 목표를 수립하세요

ClickUp 유지보수 기술자 전략 플랜 템플릿은 단순한 일정 관리를 넘어, 보다 포괄적인 유지보수 전략을 설계하고 실행하는 데 도움을 줍니다.

목표 설정, 소유권 지정, 타임라인 시각화 tools를 통해 다수의 기술자와 기계를 관리하는 산업 시설에 적합합니다.

타임라인 및 간트 차트와 같은 보기로 계획을 쉽게 세울 수 있으며, 사용자 지정 필드를 통해 작업의 복잡성, 우선순위 및 영향을 파악할 수 있습니다. 세부 사항을 놓치지 않으면서도 전체적인 시각을 확보할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

전략적 유지보수 목표를 정의하고 이를 비즈니스 목표와 연계하십시오

기술자 가용성을 조정하기 위해 타임라인, 작업량 및 간트 보기를 활용하세요

'할 일', '진행 중', '완료하다'와 같은 상태 태그를 사용하여 프로젝트 단계를 추적하세요

대시보드를 통해 유지보수 계획 전반의 핵심 성과 지표(KPI)와 영향력을 시각화하세요

🔑 이상적인 대상: 장기 운영을 관리하고 팀 간 자원을 배분하는 유지보수 책임자.

🔗 보너스 팁: 첫날(Day 1) 전에 "Day 0"이라고도 하는 설정 단계를 포함하세요. 작업 공간 점검, tool 설정, 안전 교육 및 기본 표준 운용 절차 (SOP)가 여기에 포함됩니다.

4. ClickUp 시설 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시설 관리 템플릿으로 위치, 비용, 공급업체를 추적하세요

ClickUp 시설 유지보수 템플릿은 부동산 관리자와 운영 팀이 모든 운영 중인 현장의 전체 현황을 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 체계적인 폴더 설정을 통해 유지보수 요청을 기록하고, 스페이스 사용을 관리하며, 장비 조건을 모니터링할 수 있습니다.

다중 보기 설정(비용 계산기 및 위치 보기 포함)을 통해 공급업체를 조정하고, 업데이트를 추적하며, 사무실이나 건물 간 자원 플랜을 혼란 없이 균형 있게 관리할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

여러 부동산에 걸쳐 적절한 팀에 작업을 할당하세요

비용 계산기 보기를 사용하여 비용을 추적하고 향후 예산을 추정하세요

공급업체 및 이해관계자 연락처를 기록하여 원활한 소통을 보장하세요

작업 상태를 유지보수에서 운영 상태로 변경할 때 맥락을 잃지 않도록 업데이트하세요

🔑 적합 대상: 여러 위치에서 건물 운영, 수리 및 예산을 관리하는 시설 관리자

📣 고객의 목소리: 유나이티드 웨이 선코스트의 크리에이티브 디렉터 윌 헬리웰이 ClickUp에 대해 이렇게 말합니다: 이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 추적 및 보기 기능 덕분에 ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다. ” 이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 추적 및 보기 기능 덕분에 ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다. ”

➡️ 자세히 보기: 근본 원인 분석 수행 방법

5. ClickUp 시설 서비스 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시설 서비스 관리 템플릿으로 서비스 요청을 효율화하세요

ClickUp 시설 서비스 관리 템플릿은 접수 요청 관리, 응답 시간 추적, 팀 생산성 향상을 위해 설계되었습니다. 분류된 작업 상태와 내장된 양식 보기를 통해 HVAC 고장이나 조명 수리 같은 문제를 적절한 담당자에게 쉽게 전달할 수 있습니다.

실시간 업데이트와 자동화된 워크플로우로 매일 요청이 접수되고 신속한 해결이 필요한 대량 위치에서 유용하게 활용할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

내장된 접수 양식으로 서비스 요청을 기록하세요

새 요청, 진행 중과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 문제를 할당하고 추적하세요

대시보드를 활용하여 팀 성과와 문제 해결 현황을 모니터링하세요

문제 세부사항, 승인 및 문서를 한곳에 기록하세요

🔑 적합 대상: 서비스 요청, 티켓 관리 및 유지보수 후속 조치를 관리하는 시설 팀의 팀 매니저.

💡 전문가 팁: 직원의 기술 학습 목표를 위한 '희망사항' 필드를 추가하세요. 기술자들은 종종 부족한 부분을 발견하거나 더 나은 자원을 원합니다. 이를 기록할 수 있는 공간을 제공하세요. 관리자가 프로세스 문제를 조기에 발견하는 데 도움이 되며, 피드백이 중요하게 여겨진다는 점을 보여줌으로써 참여도를 높일 수 있습니다.

➡️ 자세히 보기: 예시와 함께 근본 원인 분석을 위한 5 Whys 활용법

6. ClickUp 24시간 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 24시간 일정 템플릿으로 일일 점검 및 작업을 플랜하세요

ClickUp 24시간 일정 템플릿은 유지보수 팀이 하루 동안 긴급 작업과 정기 일을 플랜하는 데 도움을 줍니다. 대응형 수리, 일일 점검 또는 기술자 교대 근무를 처리하든, 이 레이아웃은 수행해야 할 일과 시기를 명확하게 구분해 보여줍니다.

일일 달력 보기를 통해 중복된 작업이나 자원 가용성의 공백을 확인할 수 있으며, 이는 시간에 민감한 장비 유지보수에 키입니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

명확한 기술자 스케줄링을 위해 시간대별로 일일 유지보수 작업을 체계화하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 중요한 작업을 표시하고 기술자 노트를 기록하세요

수리 티켓 전반에 걸친 실시간 상태 업데이트로 진행 상황을 추적하세요

완료된 작업을 검토하여 팀 성과를 측정하고 다음 날을 위해 재설정하세요

🔑 적합 대상: 일상 작업 흐름, 점검 순회 또는 긴급 수리를 관리하는 유지보수 담당자.

🔍 알고 계셨나요? 계획되지 않은 가동 중단 시간의 평균 비용은 시간당 26만 달러에 달합니다. 따라서 일정 관리와 예방적 유지보수는 모든 운영 팀에게 재정적 우선순위가 되어야 합니다.

➡️ 자세히 보기: 유지보수 요청을 위한 최고의 일 주문 소프트웨어

7. ClickUp 시간별 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시간별 일정 템플릿으로 근무 교대 및 유지보수 작업을 세분화하세요

ClickUp 시간별 일정 템플릿은 일일 타임라인을 엄격하게 관리해야 하는 유지보수 팀을 위해 설계되었습니다. 시간별 점검, 교대 근무, 연속 수리 작업 등을 생각해 보세요.

의료 시설, 창고, 제조 현장 등 시의적절함이 가장 중요한 현장에서 유용합니다. 이를 활용하여 기술자의 하루를 체계적인 작업 블록으로 분할하고, 교대 일에 따른 급여 지급을 모니터링하거나, 시간대에 따른 우선순위를 할당하세요.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

중복 및 누락을 방지하기 위해 시간별 유지보수 작업을 할당하고 추적하세요

각 교대 근무별 기술자당 지급액을 계산하기 위해 보기를 활용하세요

사용자 지정 필드를 사용하여 각 작업의 성능을 기록하고 노트를 추가하세요

실시간 작업 상태 업데이트가 제공되는 달력 보기로 일주일을 계획하세요

🔑 적합 대상: 교대 근무 기반 작업량, 시간에 민감한 작업 또는 서비스 수준 계약을 관리하는 유지보수 팀.

🔗 보너스 팁: "보일러 시스템 점검"과 같은 작업 항목은 괜찮지만 수동적입니다. "이상 징후를 독립적으로 표시한다" 또는 "프로토콜 X를 사용하여 문제를 상급자에게 보고한다"와 같은 행동 지표를 포함하세요. 이는 단순한 완료 여부가 아닌 판단력과 의사결정 능력을 측정하는 데 도움이 됩니다.

8. ClickUp 일정 블록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일정 블록 템플릿으로 시간대별 일을 플랜하세요

ClickUp 일정 블록 템플릿은 작업 유형에 따라 하루를 작업 기간으로 분할해야 하는 유지보수 팀에 이상적입니다.

예방 정비, 순환 건물 점검, 다중 위치 검사 등 어떤 유형이든 이 템플릿으로 체계적으로 관리하세요. 장비 점검, 안전 감사, 기술자 교육 등의 카테고리에 시간 블록을 할당하세요.

위치 기반 필드를 사용하여 작업 위치를 추적할 수도 있어, 대규모 시설이나 건설 현장에서 특히 유용합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

특정 유지보수 범주나 장비 유형에 대한 전용 시간 블록을 설정하세요

위치, 기술자 또는 교대별로 작업을 구성하기 위해 보기 기능을 활용하세요

사용 가능 여부나 자원 필요성 같은 맞춤형 필드로 작업에 태그를 지정하세요

일별, 주별, 월별 작업 보기(일정 관리와 충돌 방지)

🔑 적합 대상: 여러 영역에서 반복적이고 시한이 있는 유지보수 작업을 관리하는 팀.

🧠 재미있는 사실: ‘ 블록 스케줄링 ’은 원래 교육 분야에서 학생들에게 더 깊은 집중을 위한 긴 기간을 제공하기 위해 대중화되었습니다. 그런데 유지보수 팀들도 이를 매우 선호합니다. 왜일까요? 작업 전환이 줄어들면 오류도 줄어들고 중요한 문제를 해결할 시간이 더 많아지기 때문입니다.

9. ClickUp 블록 스케줄링 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블록 스케줄링 템플릿으로 주간 유지보수 프로젝트를 플랜하세요

ClickUp 블록 스케줄링 템플릿은 예방적 유지보수 작업과 반복 프로젝트를 팀 간 시간 기반 블록으로 체계화하는 데 이상적입니다. 작업 유형별로 작업 지시를 그룹화하고, 부서별로 블록을 할당하며, 전체 타임라인을 확보하여 자원 과부하를 방지할 수 있습니다.

여러 유지보수 프로젝트와 한도인 기술 인력을 동시에 관리해야 하는 시설에 유용합니다. 18상태 설정으로 가시성을 잃지 않고 가장 사소한 업무 인계까지 추적할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

장비와 업무량에 따라 부서나 작업반에 시간 블록을 할당하세요

타임라인 및 달력 보기를 활용하여 중복 없이 유지보수 일정을 플랜하세요

준비 단계부터 완료까지 대규모 프로젝트를 색상 코드로 표시된 상태로 추적하세요

작업량 보기 기능을 활용하여 여러 위치에 걸쳐 기술자의 작업 부하를 균형 있게 조정하세요

🔑 적합 대상: 대량 프로젝트, 반복 작업 및 팀 전체 일정을 관리하는 유지보수 코디네이터.

10. ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿으로 기술자 근무 교대 및 가용 시간대를 블록으로 관리하세요

유지보수 담당자는 ClickUp 가용성 일정 템플릿을 활용하여 수리 일, 긴급 호출 또는 정기 유지보수를 위한 기술자의 가용성을 추적할 수 있습니다.

이메일이나 화이트보드로 수시로 확인하는 대신, 이 설정을 활용해 사전에 가용성을 기록하고 중복 예약이나 일정 공백을 방지하세요. 맞춤형 보기와 상태 추적 기능을 통해 진행 중인 일을 방해하지 않고도 언제 누가 무료인지 항상 파악할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

팀 가용성을 날짜, 시간, 작업 범주별로 기록하세요

활동 보기를 사용하여 교대 근무, 위치 또는 예정된 점검을 목록으로 표시하세요

혼란 없이 '예정됨', '완료됨', '취소됨' 상태를 반영하도록 업데이트하세요

기술자 가용성과 진행 중인 유지보수 일을 함께 지도하세요

🔑 적합 대상: 기술자 가용성, 교대 근무 커버리지, 서비스 콜 플랜을 관리하는 유지보수 코디네이터

11. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 플래너 템플릿으로 일상적인 유지보수 작업을 미리 관리하세요

ClickUp 일일 플래너 템플릿은 검사, 긴급 수리 또는 현장별 작업을 매일 추적해야 하는 유지보수 책임자에게 완벽합니다.

이 템플릿은 안전 점검, 예방 조치, 긴급 호출 등 작업의 우선순위와 범주별로 할당하는 동시에 모든 정보를 중앙 집중화하여 관리할 수 있도록 지원합니다. 달력 보기 및 시각적 진행 추적 기능을 통해 유지보수 팀이 집중력을 유지할 수 있도록 보장합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

장비 유형, 현장 또는 긴급도에 따라 유지보수 작업을 분류하세요

내장된 필드와 시각적 표시기를 사용하여 일의 우선순위를 지정하세요

상태 업데이트와 차트를 통해 일일 작업 완료 현황을 추적하세요

다양한 보기를 활용하여 하루 플랜하고 작업 진행을 신속하게 검토하세요

🔑 이상적인 대상: 여러 현장에서 대량의 단기 유지보수 작업이나 정기 점검을 관리하는 팀.

➡️ 자세히 보기: 고객 서비스의 흔한 문제점 해결 방법

12. ClickUp 일일 시간표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 시간표 템플릿으로 시간제 유지보수 근무 교대 및 팀 가용성을 관리하세요

ClickUp 일일 시간표 템플릿은 기술자 근무 교대 추적, 결근 기록, 수리 작업 시간 블록 플랜이 필요한 유지보수 관리자를 위한 것입니다.

교대 근무를 관리하든 하루에 여러 서비스 요청을 처리하든, 이 유지보수 템플릿은 모든 것을 간단하게 관리할 수 있게 해줍니다. 하루를 시간대별로 구분하여 누가 근무 중인지, 어떤 작업이 배정되었는지, 아직 완료되지 않은 작업은 무엇인지 추적할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

일 시간을 할당하고 기술자 상태를 출근, 결근 또는 닫힘으로 업데이트하세요

결근 기록을 작성하고 증빙 서류와 함께 사유를 기재하십시오

일일 일정 보기를 사용하여 기술자의 작업량을 실시간으로 모니터링하세요

일일 워크플로우 및 달력 보기를 활용하여 유지보수 시기를 플랜하세요

🔑 적합 대상: 시간제 교대 근무 관리, 기술자 작업 기록, 시간 기반 작업 배정을 담당하는 유지보수 책임자.

➡️ 자세히 보기: 최고의 필드 서비스 관리 소프트웨어

13. ClickUp 교대 근무 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 교대 근무 일정 템플릿으로 기술자 근무 교대를 체계적으로 관리하세요

ClickUp 교대 근무 일정 템플릿은 특히 연중무휴 환경에서 유지보수 범위를 정밀하게 관리해야 하는 운영 팀을 위해 설계되었습니다.

교대 근무 관리, 결근 추적, 피크 시간대 공백 방지 등 어떤 상황에서도 이 tool을 통해 근무 교대 기록, 기술자 배정, 업데이트 보기가 가능합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

팀 역할과 위치 전반에 걸쳐 가시성을 확보하며 교대 근무를 배정하세요

결근 사유를 추적하고 필요에 따라 근무표를 조정하세요

상태 업데이트를 활용하여 교대 근무 완료됨 및 작업 흐름을 모니터링하세요

체계적인 목록과 보기로 교대 인수인계 및 작업 연속성을 간소화하세요

사용자 지정 필드를 통해 결근이나 교대별 문제를 노트할 수 있습니다

🔑 적합 대상: 교대 근무 일정 수립, 근무 공백 관리, 또는 24시간 유지보수 팀 운영이 필요한 시설 관리자 또는 운영 팀.

14. ClickUp 홈 리모델링 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 홈 리모델링 템플릿으로 장비 업그레이드 및 시설 수리를 플랜하세요

ClickUp 홈 리모델링 템플릿은 내부 리모델링, 사무실 수리 또는 시스템 업그레이드를 관리하는 시설 팀에게도 효과적입니다. 바닥 공사, 조명 설치 또는 HVAC 교체와 같은 작업을 기록하고, 계약업체나 내부 팀을 배정하며, 자재 및 인건비를 추적할 수 있습니다.

실시간 상태 업데이트와 중앙 집중식 보기를 통해 팀 간 협업을 지원하여 물리적 유지보수 일 중 지연과 의사소통 오류를 방지하도록 설계되었습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

리모델링 프로젝트를 철거, 설치, 점검과 같은 단계로 나누세요

사용자 지정 필드를 활용하여 인건비, 예산, 자재 비용을 추적하세요

복잡한 다단계 작업에 대한 마감일과 의존성을 설정하세요

일일 업데이트 또는 전체적인 플랜을 위해 목록 보기와 보드 보기 간 전환 가능

🔑 적합 대상: 구조적 수리, 시스템 업그레이드 또는 단계별 리모델링 프로젝트를 담당하는 시설 관리자 또는 운영 팀

➡️ 자세히 보기: 기술 관리자 및 IT 팀을 위한 IT 템플릿

15. ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿으로 체계적인 3개월 플랜을 수립하여 기술자 온보딩을 효율화하세요

ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿은 새로운 역할에 단계하는 플랜트 유지보수 기술자를 위해 맞춤 제작되었습니다. 직원과 관리자가 목표 설정, 진행 기록, 실시간 업무 준비도 추적을 위한 공유 구조를 제공합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

온보딩 단계 및 작업 소유권 추적을 위한 사용자 지정 필드

온보딩 플랜, 채팅, 달력 및 참고 자료를 위한 전용 보기

각 업무를 모니터링하기 위한 상태 옵션(예: 할 일, 진행 중, 클라이언트 대기 중)

30일, 60일, 90일 단위의 주요 마일스톤을 시각화하는 간트 및 대시보드 tools

🔑 가장 적합한 대상: 명확성과 책임감을 바탕으로 신속하게 업무에 적응해야 하는 유지보수 직원을 채용하는 시설 관리 팀

clickUp으로 유지보수 팀의 업무를 체계적으로 추적하세요*

적절한 유지보수 일정 템플릿은 예정된 작업, 담당자, 지연 양식이 시작되는 지점을 한눈에 파악할 수 있도록 도와줍니다.

예방 정비, 장비 점검 또는 자산 관리 프로젝트를 관리하든, ClickUp은 팀이 더 스마트하게 플랜하고 더 빠르게 대응할 수 있는 구조를 제공합니다.

상세 SOP부터 교대별 추적, 전략적 30-60-90일 플랜까지, 이 템플릿들은 추측을 배제하고 팀이 집중할 수 있도록 돕습니다. 누락된 작업도, 막판 허둥대기도 없이, 더 직관적인 일 방식을 제공합니다.

전문가처럼 유지보수 플랜을 시작하세요. 지금 바로 ClickUp을 무료로 이용해보세요.