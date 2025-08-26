안전한 데이터 수집을 위한 최고의 HIPAA 준수 양식 빌더 11선

의료 서비스 제공자이거나 의료 클리닉을 운영 중이라면, HIPAA 준수를 위한 기존의 종이 기반 동의서 양식의 단점을 잘 알고 계실 것입니다.

종이 양식은 분실되거나 손상되기 쉬우며, 권한 없는 사람이 접근할 위험이 있습니다. Teams는 양식 정리와 관리에 수 시간을 소모하지만, 감사 시마다 같은 작업을 반복해야 합니다.

게다가 부서 간 이동이나 EHR(전자의무기록) 시스템으로의 전송은 번거롭고 오류가 발생하기 쉽습니다. 물론 종이 양식을 보관하고 검색하는 것은 비효율적이며 스페이스를 차지합니다.

HIPAA 준수 양식 작성 도구는 보호 대상 건강 정보(PHI)를 수집하고 관리하는 더 안전한 방법을 제공합니다. 이는 행정적 부담을 줄이고, 규정 준수 위험을 최소화하며, 환자가 어떤 기기에서든 안전하게 양식을 제출할 수 있게 하며, 감사 대비 상태를 유지하는 데 도움을 줍니다.

대기실 서류 작업을 안전하고 편리한 디지털 방식으로 대체할 HIPAA 준수 양식 작성 도구를 찾고 계시다면, 이 목록이 해결책을 제시합니다.

한눈에 보는 최고의 HIPAA 준수 양식 작성기 소프트웨어

의료 분야에서 민감한 환자 데이터를 다루며 일하는 경우 Google Forms로 설문조사를 만드는 것은 선택지가 될 수 없습니다. 대신 HIPAA 준수 양식 작성 도구들을 활용하세요.

*tools *주요 기능 가장 적합한 경우 가격* ClickUp 양식-작업 매핑, 자동화, 대시보드, AI 요약 기능 안전한 플랫폼에서 워크플로우 자동화와 작업 통합이 필요한 Teams Free Plan 제공; 기업 맞춤형 가격 책정 Formstack 드래그 앤 드롭 빌더, 조건부 논리, 전자 서명, 분석 기능 보안이 보장되고 확장 가능한 데이터 워크플로우를 추구하는 중견 의료 기관 유료 플랜은 사용자당 월 $99부터 시작됩니다 FormDr 모바일 우선 양식, 파일 업로드, 자동 알림 기능 독립 개업의 및 소규모 비즈니스 대상 DIY 설정 유료 플랜은 월 $59부터 시작됩니다 FormHippo API 임베딩, QR 코드 공유, 파일 업로드, 드라이브 동기화 Google Drive를 사용하는 관리자 Teams 유료 플랜은 사용자당 월 $8.95부터 시작됩니다 HIPAAtizer PDF를 양식으로 변환, 시각적 에디터, 스팸 방지 기능 웹 임베드 기능이 있는 드래그 앤 드롭 방식의 HIPAA 양식이 필요한 중소 규모 팀 유료 플랜은 월 $34부터 시작됩니다 Cognito 양식 계산된 필드, 결제 연동, 감사 로그 고급 논리 및 계산 기능이 필요한 환자 관리 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $19부터 시작 BlockSurvey 블록체인 보안, 제로 지식 양식, 익명 설문조사 프라이버시 보호를 최우선으로 하는 데이터 수집을 중시하는 비즈니스 유료 플랜은 월 $29부터 시작됩니다 Jotform 템플릿 라이브러리, 자동 채움 PDF, 동의서 필드, AI 도구, 감사 로그 접수 양식과 예약을 통합하려는 대규모 의료 기관 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $39부터 시작합니다 123FormBuilder 다국어 지원, Salesforce 연동, WCAG 준수, 워크플로우 로직 모든 크기의 Teams가 다국어 양식을 구축합니다 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $37부터 시작합니다 *zoho 양식 오프라인 데이터, 전자 서명, 조건부 논리, 통합 기능 조건부 논리가 적용된 양식 빌더가 필요한 Zoho 생태계 사용자 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 MakeForms AI 양식 생성기, 일회용 비밀번호, 분석 기능, 다양한 보기 모드 반응형 디자인의 규정 준수 양식을 찾는 중대형 기업을 위한 솔루션 유료 플랜은 월 $29부터 시작됩니다

최고의 HIPAA 준수 온라인 양식 빌더

환자 접수 양식, 동의서, 진료 후 피드백 수집 등 어떤 용도든, 이 HIPAA 준수 양식 작성 도구들은 사용성을 저하시키지 않으면서 규정을 회의하도록 도와줍니다.

1. ClickUp (워크플로우 자동화 및 작업 통합에 최적)

ClickUp Forms를 사용하여 맞춤형이며 보안 HIPAA 준수 양식을 생성하세요

ClickUp은 일, 문서, 보고서, 채팅을 하나로 통합한 모든 것을 위한 일 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

이 도구는 Teams가 환자 요청, 직원 입력, 내부 진료소 워크플로우를 첫 응답부터 최종 결과까지 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

클리닉에서 환자 데이터나 내부 일 요청을 보안을 유지하며 수집한다고 가정해 보세요. 드롭다운 메뉴, 체크박스, 심지어 조건 논리까지 활용하여 환자의 응답에 따라 질문을 맞춤 설정할 수 있는 간단한 브랜드화된 양식을 구축할 수 있습니다.

ClickUp 양식 응답을 직접 ClickUp 작업으로 전환하세요

각 양식 제출 시 ClickUp 작업이 생성되며, 환자 이름, 요청된 조치, 우선순위 수준, 심지어 업로드된 스캔 문서까지 모든 세부 정보가 미리 채워집니다. 사전에 설정한 규칙에 따라 해당 작업은 즉시 적절한 코디네이터나 간호사에게 배정됩니다.

인스턴스, 작업이 '긴급'으로 표시되면 작업 관리 소프트웨어가 자동으로 팀 리더에게 알리고 상태를 '진행 중'으로 업데이트한 후 대기열 상단으로 이동시킵니다.

ClickUp에는 사전 구축된 접수 양식도 있어 매번 처음부터 작성하는 노력을 덜어줍니다. 예시: ClickUp의 양식 템플릿은 표준화된 형식으로 필수 환자 정보를 디지털 방식으로 수집하고 즉시 작업 공간으로 전송할 수 있도록 미리 구조화되어 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 HIPAA 준수 양식 템플릿으로 서류 작업을 줄이고 데이터 입력 오류를 방지하세요

다음과 같은 기능을 포함합니다:

의료 기록, 연락처 정보 및 동의서를 위한 사용자 지정 필드

양식 제출 즉시 직원에게 알리거나 작업을 할당하는 자동화 옵션

제출 내용 및 접수 단계를 추적할 수 있는 네이티브 EHR 스타일 작업 보기

광범위한 임상 워크플로우 또는 적용 대상 기관과의 동기화를 위한 통합 지원

ClickUp 최고의 기능

세부 권한 설정으로 접근 제어: *양식 제출 내용, 작업, 민감한 노트, 심지어 작업 공간까지 누가 볼 수 있는지, 편집할 수 있는지, 관리할 수 있는지 한도 설정하세요

모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록: *환자 접수 및 보험 양식과 같은 관련 요청이나 작업을 ClickUp 작업 의존성으로 연결하세요

지식 기반 구축: *ClickUp 문서로 표준 운용 절차 (SOP), PDF, 내부 지식 wiki를 생성하고 후속 작업에 추가하세요

*데이터 필터링 및 정렬: '의뢰 유형'이나 '보험 상태'와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 작업에 추가하여 접수 및 분류 데이터가 체계적으로 유지되도록 하세요

내장형 AI로 접수 제출 내용 요약하다: *양식에서 생성된 작업 내부에 ClickUp Brain을 활용하여 키 세부사항(병력, 증상, 이전 내원 기록) 요약본을 생성하세요

ClickUp의 한도

광범위한 맞춤형 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 한 곳에서 작업, 목록, 워크플로우를 관리하는 것을 매우 쉽게 만들어줍니다. 목록, 보드, 간트 차트, 달력 등 다양한 뷰 간 전환 기능은 생산성을 크게 향상시킵니다. 내장된 자동화 기능은 강력하며 수동 작업을 대폭 줄여줍니다. 팀 협업을 위한 완벽한 도구입니다. 유연하고 직관적이며 고도로 맞춤 설정 가능합니다. ClickUp은 우리 팀이 업무를 플랜하고, 추적하고, 전달하는 방식을 진정으로 간소화했습니다.

ClickUp은 한 곳에서 작업, 목록, 워크플로우를 관리하는 것을 놀라울 정도로 쉽게 만들어줍니다. 목록, 보드, 간트 차트, 달력 등 다양한 뷰 간 전환 기능은 생산성을 크게 향상시킵니다. 내장된 자동화 기능은 강력하며 수많은 수작업을 절약해줍니다. 팀 협업을 위한 완벽한 도구입니다. 유연하고 직관적이며 고도로 맞춤 설정 가능합니다. ClickUp은 우리 팀이 업무를 플랜하고, 추적하고, 전달하는 방식을 진정으로 간소화했습니다.

2. Formstack (보안과 확장 가능한 데이터 워크플로우에 최적)

formstack을 통해

Formstack을 사용하면 환자 접수, 동의, 팔로워 등을 위한 보안하고 HIPAA 준수 양식을 생성할 수 있습니다.

내장 암호화 및 역할 기반 접근 제어와 같은 기능으로 데이터 보안을 보장합니다. 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 프로세스 변화에 따라 양식을 손쉽게 수정할 수 있으며, 조건 논리를 추가하여 환자가 불필요한 질문을 건너뛸 수 있도록 할 수도 있습니다.

내장된 전자 서명 기능으로 환자에게 직접 서명을 받기 위해 쫓아다닐 필요가 없습니다. 접수 절차를 현대화하려는 중소 규모 의료 기관에 신뢰할 수 있는 선택지입니다.

Formstack의 주요 기능

디지털 양식의 성능, 전환율 및 포기율을 분석하여 데이터 수집을 최적화하세요

기존 제출 데이터 또는 외부 출처 정보를 기반으로 양식 및 문서를 사전 입력하세요

조건부 논리, 필드 지도 및 데이터 라우팅 기능을 사용하여 데이터를 Teams 또는 시스템으로 직접 전송하세요

Formstack Go라는 AI 지원 기능을 활용하여 오프라인에서 데이터를 수집하고 연결이 복구되면 자동으로 동기화하세요

Formstack의 한도

대량 편집 시 양식 업데이트에 오랜 시간이 소요됩니다

가격 구조는 대규모 조직에 더 적합할 수 있습니다

Formstack 가격 정책

양식: 월 $99

Suite: 월 299달러

enterprise: *맞춤형 가격

Formstack 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (450개 이상의 리뷰) 4.3/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (110개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Formstack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다:

저는 Formstack Forms를 최소 주 1회, 종종 주에 여러 번 사용합니다. 각 양식에 필요한 만큼의 논리를 추가할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 저희 회사에는 매우 길고 복잡한 양식들이 있는데, 팀원들이 수백 번씩 "해당 없음"을 입력해야 하는 번거로움을 방지하기 위해 필요에 따라 섹션과 필드를 숨길 수 있다는 점이 훌륭합니다. 이메일 자동화 기능도 큰 장점입니다.

저는 Formstack Forms를 최소 주 1회, 종종 주에 여러 번 사용합니다. 각 양식에 필요한 만큼의 논리를 추가할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 저희 회사에는 매우 길고 복잡한 양식들이 있는데, 팀원들이 수백 번씩 '해당 없음'을 입력해야 하는 번거로움을 방지하기 위해 필요에 따라 섹션과 필드를 숨길 수 있다는 점이 훌륭합니다. 이메일 자동화 기능도 큰 장점입니다.

👀 알고 계셨나요? 2005년 HIPAA에 추가된 보안 규칙은 오늘날의 원격의료 붐보다 훨씬 앞서 전자 보호 건강 정보(ePHI)를 특별히 다루었습니다.

3. FormDr (DIY 솔루션을 원하는 개인 개업의에게 최적)

formDr를 통해

FormDr의 HIPAA 준수 온라인 양식 작성기를 사용하면 환자들이 진료 예약 전에 휴대폰이나 노트북으로 양식을 완료할 수 있습니다. 제출된 양식은 해당 담당자에게 바로 전달됩니다.

양식 생성 시 조건부 논리, 다중 페이지 패킷, 브랜드 감사 페이지로 환자 경험을 맞춤 설정할 수 있습니다.

노코드 양식 생성 도구이므로 기술 지원 없이도 모든 변경을 직접 수행할 수 있습니다. 또한 다양한 의료 분야를 위한 사전 제작된 양식 템플릿 라이브러리를 제공합니다

FormDr의 주요 기능

이메일이나 텍스트로 환자에게 양식을 전송하여 어디서나 서류를 작성할 수 있게 하고 대기실 대기 시간을 줄이세요

클라이언트 온보딩 소프트웨어 내에서 직접 디지털 서명, 사진, 파일 업데이트를 수집하세요

환자가 양식을 완료하도록 알림을 자동화하여 노쇼(no-show)를 줄이세요

환자 데이터를 엑셀 호환 CSV 파일로 일괄 내보내 양식 응답을 분석하세요

FormDr의 한도 사항

사전 구축된 양식 템플릿에 맞춤형 옵션이 부족합니다

대형 범용 플랫폼에 비해 타사 통합 기능이 적음

FormDr 가격 정책

에센셜: 월 59달러

플랫폼: 맞춤형 가격 정책

팀: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

FormDr 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 FormDr에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

FormDr 도입 전에는 완전히 '종이' 기반 시스템을 사용했는데, 이는 양식 인쇄 및 우편 발송 비용, 양식 송수신 소요 시간, 제출 전 특정 필드 완료 여부 확인 불가 등 여러 장애 요인으로 가득했습니다. FormDr를 통해 우리 프로그램에 등록하는 여성들은 양식을 수령한 후 약 15분 만에 작성할 수 있습니다.

FormDr 도입 전에는 완전히 '종이' 기반 시스템을 사용했는데, 이는 양식 인쇄 및 우편 발송 비용, 양식 송수신 소요 시간, 제출 전 특정 필드 완료 여부 확인 불가 등 여러 장애 요인으로 가득했습니다. FormDr를 통해 우리 프로그램에 등록하는 여성들은 양식을 수령한 후 약 15분 만에 작성하고 완료할 수 있습니다.

4. FormHippo (관리자 Teams가 제출된 양식을 Google Drive로 직접 전송하는 데 최적)

formHippo를 통해

FormHippo를 통해 HIPAA 준수 맞춤형 환자 접수 양식, 동의서, 전자 서명 흐름을 생성할 수 있습니다. 이러한 양식은 API를 통해 또는 호스팅 링크를 사용하여 플랫폼에 통합할 수 있습니다.

이 플랫폼은 기존 PDF 양식을 환자가 모든 기기에서 전자적으로 작성하고 서명할 수 있는 대화형 온라인 문서로 변환합니다. 사용자 친화적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 새 양식을 손쉽게 처음부터 생성할 수 있습니다.

다양한 의료 분야에 맞춰 조정 가능한 HIPAA 준수 사전 제작 템플릿도 선택하실 수 있습니다.

FormHippo의 주요 기능

양식을 즉시 게시하고 고유한 웹 링크 또는 QR 코드를 통해 배포하세요

텍스트, 드롭다운 메뉴, 체크박스, 라디오 버튼, 이미지, 파일 업로드 등 HIPAA 준수 필드의 범위를 활용하세요

모든 양식이나 문서에 법적 효력이 있는 전자 서명을 수집하세요

제출된 양식과 업로드된 파일을 자동으로 Google 드라이브로 전송하여 폴더별로 정리해 쉽게 접근할 수 있도록 합니다

FormHippo의 한도

경쟁사 대비 인터페이스가 다소 구식처럼 보일 수 있습니다

FormHippo 가격 정책

무료 체험판

기본: 월 $8.95/사용자당

프로: 월 $11.95/사용자당

FormHippo 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? HITECH 법안은 HIPAA 적용 범위를 제3자 공급업체까지 확대하고 엄격한 정보 유출 알림 규정을 도입하여 데이터 보호의 중요성을 한층 높였습니다.

5. HIPAAtizer (드래그 앤 드롭 방식의 HIPAA 준수 양식에 최적)

via HIPAAtizer

HIPAAtizer는 종이, PDF 또는 기존 웹 양식을 안전한 디지털 형식으로 변환하도록 설계된 HIPAA 준수 양식 생성기 및 문서 솔루션입니다. 몇 번의 클릭만으로 이러한 양식을 진료소 웹사이트에 직접 삽입할 수 있습니다.

데이터 수집 과정은 간단합니다. 환자는 어떤 기기에서든 양식을 작성할 수 있으며, 제출된 내용은 보안을 유지하며 귀하의 팀으로 전달됩니다. 팀은 필요에 따라 알림을 받거나 데이터를 내보낼 수 있습니다.

FIPS 140-2 인증 암호화 및 상세한 접근 로그로 의료 기관의 데이터 보안을 보장합니다. 또한 사전 구축된 원격의료 동의서, COVID-19 선별 검사, 접수 양식 템플릿을 제공하며 시각적 에디터로 맞춤형 설정할 수 있습니다.

HIPAAtizer 주요 기능

전자 서명 및 파일 업로드 등 40개 이상의 구성 요소를 포함하는 드래그 앤 드롭 에디터로 맞춤형 양식을 제작하세요

스팸을 방지하기 위해 인간과 자동화된 사용자를 구분하는 ReCAPTCHA를 활성화하세요

기존 디지털, PDF, 종이 또는 워드 양식을 보안 온라인 양식 패키지로 변환하세요

양식 제출 및 알림 이메일에서 PHI를 가리고 숨겨 HIPAA 준수를 보장하세요

HIPAAtizer의 한도

이 플랫폼은 양식 규정 준수에 중점을 두어 광범위한 워크플로우 자동화 tools를 제공하지 않을 수 있습니다

사용자 경험을 개선할 수 있습니다

HIPAAtizer 가격 정책

개발자 샌드박스 계정:* Free

심플 컴플라이언스 골드: 월 34달러

심플 컴플라이언스 골드 플러스: 월 45달러

심플 컴플라이언스 플래티넘: 월 125달러

맞춤형 가격 책정

HIPAAtizer 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 HIPAAtizer에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자의 간단한 후기:

이 tool은 매우 다용도로 활용 가능하며 지원팀은 매우 친절합니다. 복잡한 의료 워크플로우와 설문지를 생성할 수 있는 기능이 있습니다. 심지어 종이 양식을 HIPAA 준수 온라인 양식으로 변환해 줍니다.

이 tool은 매우 다용도로 활용 가능하며 지원팀은 매우 친절합니다. 복잡한 의료 워크플로우와 설문지를 생성할 수 있는 기능이 있습니다. 심지어 종이 양식을 HIPAA 준수 온라인 양식으로 변환해 줍니다.

6. Cognito 양식 (고급 양식 논리 및 계산에 최적)

via Cognito 양식

Cognito Forms는 고급 조건부 논리, 계산된 필드 및 다중 페이지 양식 지원을 제공합니다. 환자 접수, 위험 평가 또는 증상 체크리스트와 같은 복잡한 의료 양식 구축에 유용합니다.

주목할 만한 기능은 AI 기반 양식 생성기로, 사용자가 평이한 언어로 요구사항을 설명하기만 하면 기능적인 양식 템플릿을 생성할 수 있습니다

이 HIPAA 준수 온라인 양식은 기본적인 EHR 통합 기능을 제공하지 않습니다. 그러나 Cognito Forms는 webhook을 지원하며, 제출물 전달 또는 후속 조치 트리거를 위한 워크플로우를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

개발자와 제품 팀은 보안을 보장하는 API 접근을 통해 데이터를 다른 시스템으로 가져오거나 푸시하고, 이를 더 광범위한 헬스케어 기술 워크플로에 통합할 수 있습니다.

Cognito 양식의 주요 기능

조건부 논리, 동적 필드 표시 및 알림을 통해 워크플로우를 자동화하세요

양식 제출 내용으로 환자 요약서나 동의서 등 맞춤형 PDF 또는 Word 문서를 직접 생성하세요

Stripe, PayPal, Square와 같은 결제 게이트웨이와 통합하여 동적 양식을 통한 결제를 수락하고, PCI 준수 처리 기능을 포함합니다

제출 변경 사항, 워크플로우 작업, 이메일 전달 상태를 추적하는 상세 로그를 통해 모든 활동을 감사하세요

Cognito 양식의 한도

HIPAA 준수 및 관련 비즈니스 협약(BAA)은 고가의 엔터프라이즈 플랜에서만 제공되므로 소규모 의료 기관에는 부담스러울 수 있습니다.

인쇄 시 발생하는 형식 변경은 불편합니다

Cognito 양식 가격 정책

개인: Free

Pro: $19/사용자/월

팀: $39/사용자/월

기업:* 월 $129

Cognito 양식 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰) 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Cognito Forms에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

조건부 논리, 답변 파이핑, Stripe/Zapier 자동화를 활용해 반응형 양식을 쉽게 생성하세요. 계정 간 템플릿 공유가 간편합니다. 웹사이트에 양식을 쉽게 삽입할 수 있습니다.

조건부 논리, 답변 파이핑, Stripe/Zapier 자동화를 활용해 반응형 양식을 손쉽게 생성하세요. 계정 간 템플릿 공유가 간편합니다. 웹사이트에 양식을 쉽게 삽입할 수 있습니다.

7. BlockSurvey (프라이버시 중심 데이터 수집에 최적)

via BlockSurvey

BlockSurvey는 블록체인 기술을 활용한 프라이버시 바이 디자인(Privacy-by-Design) 접근 방식을 적용한 양식 자동화 소프트웨어입니다. 중앙 집중식 서버에 양식 응답을 저장하는 대신, 데이터는 종단 간 암호화되며 응답자만이 소유권을 가집니다.

명시적으로 접근 권한이 부여되지 않는 한 팀이 원시 데이터에 접근할 수 없습니다. 즉, 데이터 최소화와 제로 트러스트 아키텍처가 중요한 헬스테크 제품에 활용할 수 있습니다.

이 플랫폼은 맞춤형 도메인, 보안 임베딩, API 접근 권한을 제공하여 양식의 사용 방식과 위치를 제어할 수 있게 합니다.

BlockSurvey의 주요 기능

고품질 질문, 적응형 후속 논리, 자동화된 데이터 분석을 생성하는 AI 기반 빌더 로 설문조사 및 양식을 제작하세요

광고, 추적기 또는 쿠키 없이 익명으로 응답을 수집하여 신뢰도를 높이세요

맞춤형 도메인, 로고, 테마로 설문조사를 화이트라벨링하세요

차트와 요약이 포함된 실시간 대시보드를 통해 수집된 데이터를 분석하세요

BlockSurvey의 한도

패스프레이즈 로그인은 보안 위험을 초래할 수 있습니다. 이를 알고 있는 사람은 누구나 계정에 접근할 수 있으며, 계정 소유자는 계정을 재보안할 방법이 없습니다

이 플랫폼의 진보된 분산형 보안 모델은 일부 기존 의료 IT 부서에게 도전 과제가 될 수 있습니다

BlockSurvey 가격 정책

표준: 월 29달러

프리미엄: 월 49달러

팀: 월 $69

*기업: 월 499달러

BlockSurvey 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (120개 이상의 리뷰) 4.8/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 BlockSurvey에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

블록서베이는 사용 및 구현이 매우 간편합니다. 빠르게 제가 가장 선호하는 양식 생성기로 자리 잡았습니다. 혁신적인 점은 결과가 블록체인에 저장된다는 사실로, 이는 제가 환영하는 추가적인 보안 계층입니다

블록서베이는 사용 및 구현이 매우 간편합니다. 빠르게 제가 가장 선호하는 양식 생성기로 자리 잡았습니다. 혁신적인 점은 결과가 블록체인에 저장된다는 사실로, 이는 제가 환영하는 추가적인 보안 계층입니다

8. Jotform (다양한 템플릿과 통합 기능에 최적)

via Jotform

골드 및 엔터프라이즈 플랜에서 HIPAA 준수 옵션을 제공하는 Jotform은 사용자 친화적인 드래그 앤 드롭 방식의 PDF 지도 tool을 제공합니다. PDF 에디터를 통해 의료기관은 기존 내부 문서와 동일한 형식의 자동 채움 PDF를 양식 제출 내용으로 생성할 수 있습니다.

Jotform의 AI 기반 tools는 텍스트 프롬프트로 양식을 생성하거나 제출 데이터를 즉시 요약할 수 있습니다. 미리 제작된 가입 양식 템플릿 라이브러리를 통해 빠르게 시작할 수 있습니다.

양식 내에서 직접 예약 일정 관리 기능을 활성화할 수도 있습니다. 환자가 시간대를 선택하면 연결된 달력과 자동으로 동기화됩니다.

Jotform의 주요 기능

특정 필드에 PHI 보호 기능을 토글하여 민감한 데이터를 보호하세요

결제 수납, 예약 일정 관리, 전자 서명 수집을 모두 단일 보안 양식 내에서 처리하세요

EMR, 클라우드 스토리지, 결제 처리기를 포함한 150개 이상의 타사 애플리케이션과 통합하세요

상세한 감사 로그를 통해 워크플로우 작업, 이메일 발송 및 결제 내역을 추적하세요

HIPAA 지원 계정의 경우 1시간 동안 비활성 상태일 때 자동 로그아웃을 적용하십시오

Jotform의 한도

다른 맞춤형 코딩 양식에 비해 디자인 유연성에 한도가 있습니다

Jotform 가격 정책

스타터: Free

브론즈: 월 39달러

실버: 월 49달러

골드: 월 129달러

enterprise: *맞춤형 가격

Jotform 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (3600개 이상의 리뷰) 4.7/5 (3600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jotform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 경험담을 들어보세요:

Jotform은 정말정말 다양한 유형의 양식을 만들 수 있어 유연합니다. 등록 양식, 이자 양식, 가입 양식, 결제 양식 등(이건 빙산의 일각에 불과하죠)... 필드 이름을 변경할 때 설정한 조건을 변경하는 걸 잊어버리는 경우가 있는데, 그러면 양식이 의도한 대로 기능하지 않습니다. 경고나 알림 기능이 있으면 좋겠네요! 그 외에는 불만할 게 거의 없습니다.

Jotform은 정말 다양한 유형의 양식을 만들 수 있어 매우 유연합니다. 등록 양식, 이자 양식, 가입 양식, 결제 양식 등(이건 빙산의 일각에 불과합니다)… 필드 이름을 변경할 때 설정한 조건을 변경하는 걸 잊어버리는 경우가 있어 양식이 의도한 대로 기능하지 않을 때가 있습니다. 알림이나 리마인더 기능이 있으면 좋겠네요! 그 외에는 불만할 게 거의 없습니다.

9. 123양식Builder (다국어 양식 제작에 최적)

via 123FormBuilder

123FormBuilder는 엔터프라이즈 플랜에서 HIPAA 준수를 제공합니다. GDPR 준수 양식, SSO(단일 로그인), 맞춤형 역할, 감사 추적, SPF/DKIM 이메일 인증, 일일 백업과 같은 고급 보안 프로토콜로 프라이버시를 보호합니다.

환자가 특정 증상을 선택하면 다른 질문 세트로 트리거되거나 제출물을 특정 부서로 전달하는 조건부 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 또한 다국어 양식 지원 기능을 활용하여 다양한 환자 인구를 지원할 수 있습니다.

123FormBuilder의 주요 기능

256비트 SSL 암호화, 데이터 및 양식 암호화, 구성 가능한 데이터 거주지를 지원하는 AWD 서버의 안전한 저장소를 통해 데이터를 안전하게 수집하세요

인지 장애가 있는 사용자를 위한 대체 텍스트 기능을 포함하여 WCAG 2.1 레벨 A 및 AA 기준을 충족하는 양식으로 접근성을 개선하세요

양식 제출 내용으로 직접 청구서나 계약서를 생성하세요

의료 시스템 내 다른 tools로 양식 데이터를 직접 전송하여 일상적인 작업을 자동화하세요

123FormBuilder의 한도

양식은 버그가 있을 수 있습니다. 인스턴스로, 사용자들은 감사 페이지에 URL 리디렉션을 할당하기 어렵다고 불평합니다

전체적인 사용자 인터페이스는 기능성은 뛰어나지만, 일부 최신 경쟁사들만큼 현대적으로 느껴지지 않을 수 있습니다

123FormBuilder 가격 정책

기본: Free

골드: 월 37달러

플래티넘: 월 $49

다이아몬드: 월 $99

기업: 월 $225 (연간 결제)

123FormBuilder 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (160개 이상의 리뷰) 4.5/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (170개 이상의 리뷰)

123FormBuilder에 대한 실제 사용자의 평가는 어떨까요?

이 리뷰어가 남긴 평가를 확인해 보세요:

양식 생성은 매우 쉽습니다. 사용자 인터페이스가 우수하며 가끔 업데이트되어 사용 편의성을 높입니다. Salesforce와의 연동 및 데이터 사전 입력·전송 방식이 명확합니다… 가끔 불가능한 작업이 발생하기도 하지만, 대개 이러한 경우 우회 방법이나 대체 방안을 찾을 수 있습니다. 도움말 자료는 풍부하고 유용하지만, 가끔 탐색하기가 다소 어려울 수 있습니다(현재 일하고 있는 것으로 알고 있습니다).

양식 생성은 매우 쉽습니다. 사용자 인터페이스가 우수하며 가끔 업데이트되어 사용 편의성을 높입니다. Salesforce와의 연동 및 데이터 사전 입력·전송 방식이 명확합니다… 가끔 불가능한 작업이 발생하기도 하지만, 대개 이러한 경우 우회 방법이나 대체 방안을 찾을 수 있습니다. 도움말 자료는 풍부하고 유용하지만, 가끔 탐색하기가 다소 어려울 수 있습니다(현재 일하고 있는 것으로 알고 있습니다).

10. Zoho 양식 (Zoho 생태계와의 통합에 최적)

via Zoho 양식

Zoho 생태계 내에서 이미 작업 중인 헬스케어 기술 Teams에게 좋은 선택지인 Zoho Forms는 CRM, 헬프 데스크 또는 내부 대시보드와 깔끔하게 연결되는 양식 생성 도구입니다. 이를 통해 양식 데이터를 앱으로 직접 가져오거나 논리 기반 워크플로우를 트리거할 수 있습니다.

HIPAA 준수 기능은 프리미엄 및 엔터프라이즈 플랜에서만 제공되지만, 서명된 BAA(비밀유지계약), SSL 암호화, 필드 단위 데이터 마스킹, 감사 추적 기능을 포함합니다.

Zoho 양식은 PHI 및 민감한 환자 데이터 수집 프로세스를 처리하는 환자 대상 tools와 통합될 수 있습니다.

Zoho 양식의 주요 기능

소셜 미디어, 이메일, QR 코드 또는 웹사이트에 삽입하여 양식을 배포하세요

오프라인에서 데이터를 수집하고, 위치 태그, QR 코드 스캔, 조건 논리 양식, 전자 서명, 파일/이미지 업로드, 카드 스캔, 키오스크 모드 등의 기능을 활용하세요

유료 플랜에서는 무제한 양식 공유, 권한 설정, 실시간 협업을 통해 팀원과 함께 일하세요

내장된 보고서 및 분석 기능을 통해 양식 성능을 분석하여 제출 현황과 완료율을 추적하세요

Zoho 양식의 한도

조건부 논리가 지원되지만, 특히 다중 페이지 또는 고도로 동적인 양식에서는 번거롭고 관리하기 어렵다고 종종 평가됩니다

자체 생태계 내에서 강력하지만, 독립형 tool로서는 장점이 상대적으로 적을 수 있습니다

Zoho 양식 가격 정책

free:* Free

기본: 월 $12

표준: 월 30달러

프로페셔널: 월 60달러

프리미엄: 월 110달러

Zoho 양식 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (160개 이상의 리뷰) 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho 양식에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다:

맞춤형 이름과 주소, 완료된 일 등 작업 주문에 기록하고자 하는 모든 항목을 쉽고 간편하게 입력할 수 있습니다.

고객 이름과 주소, 완료된 일 등 작업 주문에 기록하고자 하는 모든 항목을 쉽고 간편하게 입력할 수 있습니다.

11. MakeForms (현대적이고 반응형 양식 디자인에 최적)

via Makeforms

MakeForms는 HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA 및 호주 DPA를 준수하는 양식 생성 도구입니다.

사용자 상호작용 요구사항에 따라 단일 페이지, 다단계 흐름 또는 일괄 입력 양식 등 다양한 양식 유형 중에서 선택할 수 있습니다. AI 어시스턴트가 양식 설명을 기반으로 필드와 구조를 제안합니다.

또한 사용자가 민감한 데이터를 제출하기 전에 일회용 인증 코드를 설정하여 본인 확인을 할 수 있습니다. 이 기능은 원격의료나 앱 가입 절차에서 유용하게 활용됩니다. 이 기능은 원격의료나 앱 가입 절차에서 유용하게 활용됩니다.

MakeForms의 주요 기능

각 배포 채널별 응답 추적을 위한 '소스' 활용으로 상세한 분석 을 수행하세요

세 가지 양식 유형 중에서 선택하세요: 한 번에 하나씩, 단계 양식, 한 번에 모두

피드백 양식 템플릿을 포함한 160개 이상의 템플릿과 100가지 디자인 테마로 양식을 맞춤 설정하세요. 맞춤형 브랜딩, 로고 및 폰트를 적용할 수 있습니다

공유 작업 공간 에서 팀과 협업하여 양식 생성, 검토 및 관리를 효율화하세요

테이블 및 요약 보기 등 다양한 뷰를 활용하여 양식 제출 데이터를 관리하고 분석하세요

MakeForms의 한도

무료 요금제에는 HIPAA 준수(사업 협력 계약서, BAA 서명)가 포함되지 않습니다. 이를 위해서는 유료 플랜이 필요합니다

MakeForms 가격 정책

에센셜: 월 29달러

프로: 월 69달러

에이전시: 월 149달러

기업: 맞춤형 가격

MakeForms 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (30개 이상의 리뷰) 4.9/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 MakeForms에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

첫째, 값이 뛰어납니다. 월 29달러에 5,000건의 제출을 처리할 수 있어 대량 업무를 부담 없이 처리할 수 있습니다. 또한 제 사이트에 삽입했을 때 빠르게 로드되는 점도 확인했습니다. 방문자에게 원활한 경험을 제공한다는 점에서 사용자 경험 측면에서 큰 장점입니다…다만 통합 옵션의 한도가 느껴집니다. Zapier 같은 자동화 tools와의 연결은 가능하지만, 다른 tools와 연결하기 위해 Zapier에 추가 비용을 지출하고 싶지는 않습니다. 직접 연동 기능을 확대한다면 훨씬 편리해질 것입니다.

첫째, 값이 뛰어납니다. 월 29달러에 5,000건의 제출을 처리할 수 있어 대량 업무를 부담 없이 처리할 수 있습니다. 또한 제 사이트에 삽입했을 때 빠르게 로드되어 사용자 경험을 원활하게 유지한다는 점도 눈에 띕니다. 사용자 경험 측면에서 큰 장점이죠…다만 통합 옵션의 한도가 느껴집니다. Zapier 같은 자동화 tool과의 연결은 가능하지만, 다른 tool과 연결하기 위해 Zapier에 추가 비용을 지출하고 싶지는 않습니다. 직접 연동 기능을 확대한다면 훨씬 편리해질 것입니다.

HIPAA 준수 양식 작성기에서 찾아야 할 기능

환자 데이터를 디지털 방식으로 수집하는 경우, HIPAA 준수 온라인 양식 작성 도구를 선택하는 것은 필수입니다. HIPAA 규정에 따라 보호 대상 건강 정보(PHI)를 처리하는 모든 플랫폼은 엄격한 프라이버시 및 보안 요건을 충족해야 합니다.

키 기능은 다음과 같습니다:

비즈니스 협력 계약서(BAA) 체결 보장: *제3자가 보호 건강 정보(PHI)를 처리할 경우, 비즈니스 제공자가 HIPAA 준수 지침의 기초가 되는 서명된 BAA를 제공하도록 보장합니다

모든 데이터를 종단 간 암호화: 보안 데이터 전송(양식 제출) 시 및 저장 시(저장된 후) 강력한 암호화로 민감한 정보를 보호합니다

사용자 접근 제어: *역할 기반 접근 제어(RBAC)를 통해 팀 내 명확한 경계를 설정하여 위험을 최소화합니다

상세한 감사 로그 제공: *모든 보기, 편집, 제출 및 내보내기 기록을 보관하여 감사 시 규정 준수 입증에 도움을 줍니다

eHR/EMR 시스템과 연동: *기존 전자건강기록(EHR) 또는 진료 관리 시스템과 연결됩니다

동의서용 보안 전자 서명 수집: *환자 접수 양식, 동의 문서 또는 진료 후 승인서에 법적으로 유효한 서명을 획득합니다

일상 작업 자동화: *환자 알림, 신규 제출 직원 통보, 조건 논리를 활용한 맞춤형 질문 등 자동화 기능으로 워크플로우 속도 향상

HIPAA 준수 vs. 비준수 양식 작성기: 간략한 비교

기능* *hIPAA 준수 양식 작성기 비준수 양식 생성기 데이터 보호 전송 중 및 저장된 데이터를 암호화합니다 암호화 또는 안전한 저장소를 보장하지 않을 수 있습니다 접근 제어 사용자 인증, 역할 기반 권한, 감사 로그 기본 로그인 보호 기능만 제공되며, 상세한 감사 추적 기록은 없습니다 *business 협력 계약서(BAA) PHI(개인 건강 정보) 처리에 법적으로 요구되는 서명된 BAA(비밀유지계약서)를 제공하는 제공자입니다 BAA(비밀유지계약)를 제공하지 않으므로 PHI(보호 대상 건강정보)에 법적으로 적합하지 않습니다 사용 사례 환자 데이터, 병력 및 보험 정보 수집 일반 설문조사, 피드백 양식, 리드 생성 의료 분야 사용 시 위험성 HIPAA 규정을 회의하며 법적/재정적 위험을 최소화합니다 PHI(개인건강정보)에 이를 사용할 경우 벌금 및 데이터 유출 사고의 결과로 이어질 수 있습니다

👀 알고 계셨나요? HIPAA는 원래 의료 프라이버시를 위해 만들어진 것이 아닙니다. 1996년 직장을 옮길 때 근로자가 건강보험을 유지할 수 있도록 돕기 위한 법으로 시작되었습니다.

