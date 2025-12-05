AI 프롬프트 작성법? 팁, 템플릿 및 예시

“블로그 글을 써줘”라고 AI 도구에 요청했는데, 무미건조하거나 기계적인 글이 돌아온 경험이 있으신가요?

그것은 프롬프트가 너무 모호했기 때문입니다.

좋은 AI 프롬프트는 훌륭한 브리핑과 같습니다—명확하고 구체적이며 목표 지향적입니다. 나쁜 프롬프트는 오히려 더 많은 일을 만들어낼 뿐입니다.

AI가 글쓰기, 코딩, 전략 수립의 일부가 되면서 프롬프트 작성은 이제 필수적인 창의적 역량이 되었습니다.

이 가이드는 더 스마트하고, 빠르며, 유용한 결과를 얻는 프롬프트 작성법을 보여줍니다. 바로 시도해 볼 수 있는 예시와 템플릿이 포함되어 있습니다.

AI 프롬프트란 무엇인가요?

AI 프롬프트는 응답을 얻기 위해 AI 도구에 제공하는 지시문입니다. 이는 상호작용의 시작점이며, AI의 성능은 이 지시문이 얼마나 잘 작성되었는지에 크게 의존합니다.

AI 프롬프트 작성법을 배우고 있다면 여기서 시작하세요: 프롬프트는 출력의 분위기, 구조, 깊이를 결정합니다.

프롬프트가 모호하면 AI는 추측하게 되며, 결과는 대개 빗나갑니다. 명확한 경계 설정이 이를 해결합니다.

✅ 좋은 예: "이 문단을 '알고 계셨나요?' 형식의 재미있는 사실로 바꿔주세요." ❌ 나쁜 예: "이걸 더 흥미롭게 만들어주세요."

👀 알고 계셨나요? 시장 분석가들은 프롬프트 엔지니어링 시장이 2024년 약 8억 5천만 달러에서 2025년 약 11억 3천만 달러로 성장할 것으로 추정하며, 이는 약 32.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 이러한 성장은 AI 맞춤화, 자동화, AI 기반 콘텐츠 생성에 대한 수요 증가에서 비롯됩니다.

좋은 AI 프롬프트 작성의 중요성

효과적인 프롬프트 작성법을 익히는 것은 AI 도구로부터 신뢰할 수 있는 결과를 얻는 데 필수적입니다.

대부분의 사람들이 인식하는 것보다 훨씬 더 큰 차이를 만드는 이유는 다음과 같습니다:

출력 결과의 모호성을 줄여줍니다: AI는 사용자가 원하는 바를 정확히 이해할 때 최상의 성능을 발휘합니다. 잘 작성된 프롬프트는 글쓰기 과정에서 선별해야 할 모호하거나 주제와 동떨어진 결과를 제거합니다. 이는 블로그 게시물을 생성하거나 시각적 프로젝트를 위한 AI 아트 프롬프트를 작성할 때 모두 해당됩니다.

수정 및 재실행 시간을 절약하세요: 프롬프트가 불명확하면 평범한 결과만 얻고 시간을 낭비하며 조정하게 됩니다. 효과적인 프롬프트는 특히 복잡한 AI 생성 콘텐츠에서 처음부터 목표에 더 가깝게 다가갑니다.

환각 현상이나 관련성 없는 콘텐츠를 피할 수 있습니다: 부적절하게 구성된 프롬프트는 종종 부정확한 사실이나 채우기용 텍스트를 초래합니다. 프롬프트가 더 신중할수록 생성형 AI가 잠재적으로 허구적인 정보로 '빈칸을 채울' 필요가 줄어듭니다.

일관된 어조와 구조 유지에 도움: 여러 문서, 브리프 또는 프로젝트를 작업할 때 반복 가능한 프롬프트 스타일은 일관된 어조, 형식 및 깊이를 유지하는 데 도움이 되며, 특히 팀 간에 여러 문서, 브리프 또는 프로젝트를 작업할 때 반복 가능한 프롬프트 스타일은 일관된 어조, 형식 및 깊이를 유지하는 데 도움이 되며, 특히 팀 간에 작성 프롬프트를 확장할 때 유용합니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 수정하고 저장할 수 있는 즉시 사용 가능한 예시가 필요하신가요? 여러분의 라이브러리를 시작하는 데 도움이 될 AI 프롬프트 템플릿을 확인해 보세요!

AI 프롬프트 유형 (예시 포함)

주요 AI 프롬프트 유형을 살펴보겠습니다:

1. 지시형 프롬프트

지시 프롬프트는 AI 모델이 특정 작업을 수행하거나 특정 출력을 생성하도록 안내합니다. 이러한 프롬프트는 '작성하라', '요약하라', '개요를 작성하라', '설명하라' 등과 같은 직접적인 지시를 AI에 제공합니다.

✅ AI가 명확한 목표를 생성하도록 할 때는 지시형 프롬프트를 사용하세요.

📌 예시: 핀테크 회사의 신규 개인 금융 앱 'BudgetBuddy'를 소개하는 500단어 블로그 글을 작성하세요. 앱이 은행 계정에 연결되는 방식, 지출 분류 방법, 저축 알림 전송 기능, 월별 목표 설정 지원 방식을 설명하십시오. 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 친근한 어조를 사용하세요.

ClickUp Brain으로 몇 분 만에 통찰력 있고 SEO에 최적화된 블로그를 생성하세요

2. 정보 제공 프롬프트

정보성 프롬프트는 AI의 지식 기반에서 특정 사실, 정의 또는 요약 정보를 검색하는 데 도움이 됩니다. 불필요한 설명 없이 무언가를 배우거나 명확한 설명을 얻기 위해 사용하세요.

✅ 사실 정보를 원할 때는 정보형 프롬프트를 사용하세요.

📌 예시: 소프트웨어 개발에서 모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처의 주요 차이점은 무엇인가요? 각각의 장단점을 설명하고, 일반적인 사용 사례를 포함시키되, 코딩 배경이 없는 제품 매니저도 이해할 수 있을 정도로 기술적이지 않게 설명해 주세요.

3. 창의적인 프롬프트

창의적인 프롬프트는 상상력이 핵심입니다. 이는 AI가 AI 아트 생성기를 활용해 이야기, 시, 노래 가사, 심지어 상상 속 시각 자료와 같은 독창적인 콘텐츠를 생성하도록 돕기 위해 고안되었습니다. AI 아트 프롬프트를 작성할 때는 AI가 표현력과 창의성을 발휘할 수 있는 충분한 여지를 주는 것을 잊지 마세요.

✅ 신선하고 창의적이며 예술적인 아이디어가 필요할 때는 창의적인 프롬프트를 사용하세요.

📌 예시: 인간이 나무와 접촉을 통해 소통하는 미래를 설정으로 한 단편 소설을 작성하세요. 주인공은 도시 계획가로, 수백 년 된 참나무가 도시화되기 전 땅의 기억을 간직하고 있음을 발견합니다. 분위기는 사색적이고 약간 우울해야 하며, 계획가가 다음 프로젝트를 재고하게 만드는 반전으로 마무리되어야 합니다.

4. 분석적 프롬프트

분석적 프롬프트는 AI에게 문제 해결, 패턴 식별 또는 결론 도출을 요구합니다. 이러한 프롬프트는 단순한 데이터 검색이 아닌 AI 모델의 비판적 사고를 필요로 합니다. 주로 연구, 전략 수립 또는 예측에 활용됩니다.

✅ 여러 변수를 기반으로 한 심층적인 분석이나 통찰력을 원할 때는 분석적 프롬프트를 사용하세요.

📌 예시: 전기 스쿠터의 초기 보급률이 높음에도 불구하고 도시 지역에서 사용량이 감소하는 이유를 분석하세요. 최소 세 가지 핵심 원인을 포함한 체계적인 분석을 제공하고, 기업이 대응할 수 있는 두 가지 방법을 제안하세요.

연구 및 보고서 작성을 위한 데이터 포인트와 업계 동향을 ClickUp Brain에 문의하세요.

5. 명확화 프롬프트

명확화 프롬프트는 이전 응답이나 아이디어의 특정 부분을 더 깊이 탐구하는 데 도움이 됩니다. 특히 복잡한 AI 도구를 작성하거나 사용할 때, AI에게 무언가를 더 잘 설명하거나 더 세분화해 달라고 요청하는 것입니다.

✅ 내용이 모호하거나 추가 설명이 필요할 때는 명확화 프롬프트를 사용하세요.

📌 예시: 구독 피로도가 DTC 비즈니스에서 점점 더 큰 과제가 되고 있다고 언급하셨는데요. 소비자 심리학적 관점에서 이 피로도를 유발하는 요인과 할인에 의존하지 않고 브랜드가 이를 극복할 수 있는 방법을 설명해 주시겠어요?

6. 가설적 프롬프트

가상 프롬프트는 AI 모델이 상상 속이나 가상의 상황을 탐색하도록 합니다. 미래 시나리오를 플랜하는 데 효과적인 프롬프트입니다. 창의적인 아이디어를 테스트하거나 시각적 스토리텔링을 위한 팝 아트 스타일의 가상 세계를 구축하는 데도 활용할 수 있습니다.

📌 예시: 하루에 단 두 시간만 인터넷을 사용할 수 있는 세상을 상상해 보세요. 교육, 원격 근무, 온라인 쇼핑, 소셜 미디어 사용 행태에 어떤 영향을 미칠까요? 답변을 네 부분으로 나누어 긍정적 결과와 부정적 결과를 모두 포함하세요.

7. 사고의 사슬(CoT) 프롬프트

사유 과정 프롬프트는 AI가 최종 답변을 제시하기 전에 단계별로 추론 과정을 설명하도록 요청합니다. 이는 논리적 사고나 체계적인 사고가 필요한 작업에 AI 프롬프트를 작성할 때 특히 유용합니다.

✅ 답변만큼 추론 과정이 중요할 때는 사고 과정 프롬프트를 사용하세요.

📌 예시: 한 회사가 연간 150달러의 구독 서비스를 판매합니다. 1월에 100명의 고객이 가입했습니다. 매월 신규 가입자가 10%씩 증가하지만 이탈률은 5%입니다. 6개월 후 예상 수익을 계산하세요. 이탈률과 성장률이 월별 총액에 미치는 영향을 포함하여 단계별로 계산 과정을 제시하세요.

ClickUp Brain으로 수익을 계산하고, 패턴을 파악하며, 전략을 개선하세요.

ClickUp Brain MAX는 아이디어를 즉시 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 데스크탑의 음성 입력 기능을 통해 초안 프롬프트, 콘텐츠 아이디어 또는 연구 노트를 말로 입력하면 문서나 작업 항목 내에서 깔끔하고 구조화된 텍스트로 변환되는 것을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 창의적인 흐름을 유지하고 탭 전환이나 생각 중간에 아이디어를 잃어버리는 불편함을 없앨 수 있습니다. Brain MAX는 프롬프트 실험, 초안 개선, 모든 작업 저장까지 가장 빠른 방법을 제공합니다. 이미 사용자의 맥락을 이해하는 통합 AI 작업 공간에서 모든 것을 관리하세요. 작업 공간 전반에 걸친 심층적인 연구와 맥락을 위해 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요

8. 프롬프트 체이닝

프롬프트 체이닝은 한 프롬프트의 출력을 다음 프롬프트의 시작점으로 활용하는 기법입니다. 이는 브랜드 개발이나 시각적 스토리텔링과 같은 다층적 작업을 구축할 때 특히 유용합니다.

✅ 다단계 작업을 구축하거나 여러 단계에 걸쳐 출력을 개선할 때는 프롬프트 체이닝을 활용하세요.

📌 예시: 1단계: 친환경 세탁 세제를 위한 세 가지 독특한 브랜드 이름 생성

2단계: 두 번째 이름을 선택하여 지속가능성과 디자인을 중시하는 도시 밀레니얼 세대를 사로잡는 한 문단 분량의 브랜드 스토리를 작성하세요.

3단계: 브랜드 스토리를 바탕으로 신선하고 경쾌한 어조로 브랜드를 소개하는 30초 YouTube 광고 대본 작성하기

효과적인 AI 프롬프트 작성법: 단계별 가이드

좋은 프롬프트가 중요한 이유를 알았으니, 이제 단계별로 작성하는 방법을 살펴보겠습니다 👇

1단계: 명확하고 구체적으로 작성하세요

대부분의 AI 오류는 모호한 프롬프트에서 시작됩니다. 입력 내용이 일반적이라면 출력 결과도 일반적일 수밖에 없습니다. 다음과 같이 말하는 대신:

‘LinkedIn용 리더십에 관한 글을 작성해 주세요. ’

다음과 같은 것을 시도해 보세요:

‘공감형 리더십이 팀 성과 향상에 기여하는 이유를 링크드인 게시물로 작성하세요. 설교조로 들리지 않도록 하되, 자신감 있으면서도 친근한 어조를 사용하세요.’

그 한 가지 변화가 모든 차이를 만듭니다.

다음과 같은 요소가 도움이 됩니다:

원하는 바를 명확히 전달하세요: 우회하지 마세요. '소프트웨어 판매를 도와주세요'가 아니라 '가격 페이지를 두 번 방문한 SaaS 잠재고객에게 보내는 콜드 이메일을 작성해 주세요'라고 말하세요.

불필요한 표현을 피하세요: 아마도, 혹시 가능하시다면, 가능하다면 같은 표현은 생략하세요. AI는 예의가 필요하지 않습니다. 명확함이 필요합니다.

동사로 의도를 명확히 하세요: 프롬프트를 행동으로 시작하세요: 쓰기, 요약하기, 설명하기, 목록 만들기, 아이디어 내기, 묘사하기. 이는 AI에게 무엇을 해야 하는지 미리 알려줍니다.

💡 전문가 팁: 프롬프트가 길다고 해서 반드시 좋은 것은 아닙니다. 명확함이 길이를 이깁니다. 한 문장이 장황한 문단보다 더 나은 결과를 낼 수 있습니다.

프롬프트를 작성하고 다듬기 시작하면, 이를 저장할 장소가 필요하다는 점을 금방 깨닫게 될 것입니다. 실험을 하고, 효과가 있었던 내용을 다시 살펴보며, 자신의 발전 과정을 추적할 수 있는 공간이 필요합니다.

바로 여기에 ClickUp Docs가 도움이 됩니다. AI 프롬프트 전용 문서를 생성하고 사용 사례, 부서 또는 작업 유형별로 정리하세요.

ClickUp 문서에서 AI 프롬프트 초안 작성, 구성 및 개선하기

예를 들어:

마케팅 프롬프트(광고, 랜딩 페이지, 이메일 카피) 전용 섹션

지원용 추가 프롬프트 (티켓 답변, 후속 조치, 어조 조절)

여러분이 시도하고 개선한 몇 가지 예시를 나란히 비교해 보세요

그래픽 작업을 위한 시각 예술 프롬프트

각 섹션에는 헤더, 접을 수 있는 목록을 추가할 수 있으며, 팀으로 프롬프트를 다듬을 때는 실시간 협업도 가능합니다.

💡 전문가 팁: 문서 내에 '나쁜 프롬프트 / 더 나은 프롬프트' 테이블을 만들어 모두가 실제 개선 과정을 통해 배울 수 있도록 하세요. 시간이 지나면 더 날카로운 프롬프트 작성자가 되는 패턴을 발견하게 될 것입니다.

2단계: 컨텍스트 제공 (역할, 대상, 형식)

컨텍스트는 AI가 자신이 누구여야 하는지, 누구에게 말하고 있는지, 메시지를 어떻게 구성해야 하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 프롬프트에 이러한 컨텍스트를 구축하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 역할 설정하기

이 문장은 AI의 역할과 관점을 설정하여 일관성과 맥락을 유지하며 "캐릭터에 맞게" 응답할 수 있도록 합니다.

당신은 고객 지원 팀장입니다…

인사 담당 상급 관리자로서 내부 메모를 작성하는 역할을 수행하세요…

홈페이지를 검토하는 UI/UX 디자이너라고 상상해 보세요…

당신은 AI 모델을 훈련시키는 프롬프트 엔지니어링 리더입니다

2. 대상 고객 정의하기

메시지의 수신자를 AI에 알려주세요. 언어, 어조, 깊이를 맞춤화하는 데 도움이 됩니다.

…비기술적 창업자에게 쓰는 글…

…초보 사용자에게 설명하자면…

…오픈소스 tools를 검토하는 시니어 개발자를 대상으로 한…

3. 형식 지정하기

AI에게 따라야 할 구조를 알려주면 텍스트 벽 출력을 피할 수 있습니다. 이메일과 피치 데크 소개문처럼 형식이 중요한 경우에 특히 중요합니다.

지정하는 몇 가지 방법:

장단점을 나열한 글머리 기호 목록 형식으로 작성

후크, 인사이트, CTA가 포함된 3단락 블로그 소개글 형식으로 작성하세요

tool별 기능 비교 테이블을 활용하세요

역할, 대상, 형식을 설정한 후에는 ClickUp Brain으로 프롬프트를 세밀하게 조정할 수 있습니다. 효과적인 프롬프트 작성법을 익히는 중이라면 특히 유용한 기능입니다. 숙련된 사용자들도 더 높은 품질의 결과를 얻기 위해 조정 기능을 활용합니다.

링크드인 게시글 초안을 작성했지만 명확한지 확신이 서지 않는다면? ClickUp Brain에게 명확성, 어조 또는 구조 개선을 요청하세요.

여기서 AI는 창의적 과정의 동반자가 되어, 더 정확하고 세심한 프롬프트를 구성하도록 도와주어 첫 시도부터 활용 가능한 결과물을 얻을 수 있게 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62% 가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 익숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 능력 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 사랑받고 있습니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이러한 지속적인 컨텍스트 전환의 정신적 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트도 이해하며, 업무와 매우 관련성 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

🎥 실제 프롬프트 엔지니어링 예시를 확인하고, 긴 프롬프트 없이도 여러분의 워크플로우를 이해하는 /AI를 만나보세요.

3단계: 출력 형식 또는 길이 정의하기

디자이너에게 "예쁘게 만들어 주세요"라는 간단한 브리프만 주는 상황을 상상해 보세요. 절대 그렇게 하지 않을 것입니다. 프롬프트 작성도 마찬가지입니다.

출력물의 형식과 크기를 더 정확하게 지정할수록, 어수선한 응답을 수정하거나 AI에게 다시 시도해 달라고 요청하는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

그러니 스스로에게 물어보세요:

빠르게 정보를 전달 하려 하시나요? → 글머리 기호 목록이나 번호 매겨진 목록을 사용하세요

사례를 구축 하거나 이야기를 전달 하고 싶으신가요? → 구조화된 단락을 요청하세요

옵션을 비교 해야 하나요? → 헤더가 있는 테이블을 요청하세요

단순히 핵심 문구만 원하시나요? → 25단어 미만의 한 줄 문구를 요청하세요

때로는 어떤 형식이 가장 효과적일지 모를 때가 있습니다. 그럴 때는 ClickUp Brain을 AI 글쓰기 보조 도구로 활용하세요.

프롬프트를 작성하기 전에 먼저 물어보세요:

‘출시 발표문에서 제품 장점을 효과적으로 제시하는 최선의 방법은 무엇인가요?’

‘이 뉴스레터에는 단락, 목록, 기능 테이블 중 어떤 형식을 사용해야 할까요?’

‘LinkedIn에서 창업자 스토리를 강조하고 싶습니다. 어떤 형식이 더 많은 참여를 이끌어낼까요?’

ClickUp Brain을 활용해 형식, 단어 수 등을 브레인스토밍하세요

추측하지 마세요. ClickUp Brain은 참여도나 가독성(단어 수 포함)과 같은 목표에 따라 이상적인 구조를 제안해 드립니다.

4단계: 테스트, 개선, 반복

상세하게 작성한 프롬프트조차도 결과물이 지나치게 딱딱하거나, 너무 길거나, 너무 피상적이거나, 어조가 어긋날 수 있습니다. 이는 프롬프트가 실패했다는 뜻이 아닙니다—작동하는 초안의 시작점에 도달했다는 의미입니다.

간단한 루프 예시 👇 2~3개의 간결한 버전을 시도해 보세요 때로는 한 번에 과도하게 편집된 프롬프트 하나보다 서로 다른 두 가지 프롬프트가 더 나은 결과를 이끌어낼 수 있습니다. 두 프롬프트를 나란히 두고 가장 효과적인 부분을 선택하세요. 프롬프트를 한 번 실행해 보세요 처음부터 완벽함에 집착하지 마세요. 버전을 만들어 실행해 보고 어떻게 작동하는지 확인하세요. 출력물을 비판적으로 검토하세요 스스로에게 물어보세요: - 어조가 제가 생각한 것과 일치했나요? - 중요한 내용이 누락되었거나 지나치게 설명되었나요? - 다른 구조(리스트, 이야기, 테이블)가 명확성을 높일 수 있을까요? 한 번에 하나의 변수만 조정하세요대상, 형식 또는 어조를 변경하되, 세 가지를 동시에 변경하지 마세요.

이 단계에서는 ClickUp Docs를 활용해 프롬프트 테스트 및 개선 작업을 관리하세요. 프롬프트 초안, AI 출력 결과, 피드백을 한곳에 모아 관리할 수 있는 단일 정보 소스를 구축할 수 있습니다.

실시간 댓글과 깔끔한 나란히 표시 형식으로 ClickUp 문서에서 프롬프트를 작성하고 다듬어 보세요.

각 프로젝트나 사용 사례별로 문서를 생성하세요. 문서 내에서 다음을 수행할 수 있습니다:

첫 프롬프트 초안을 저장하고 의도된 목적을 태그하세요

AI 출력 결과를 바로 아래에 붙여넣기하여 나란히 비교해 보세요

잘 안 된 부분(어조? 깊이? 구조?)에 대해 간단히 노트를 써 주세요.

개선된 버전을 아래에 추가하여 수정 사항을 기록하세요.

몇 가지 변형을 테스트한 후 팀원을 초대해 프롬프트를 검토받으세요. 팀원은 문구와 구조에 대한 인라인 코멘트를 남기거나 특정 채널에 맞게 프롬프트를 재작성하는 방법을 제안할 수 있습니다. 예를 들어 Twitter 게시물을 위해 짧게 줄이거나 비기술적 대상층을 위해 단순화하는 식이죠.

이렇게 하면 학습할 수 있는 버전 기록을 구축할 수 있습니다. 또한 효과가 좋은 프롬프트가 있다면, 최종 프롬프트를 공유 프롬프트 라이브러리에 복사해 나중에 사용할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 2018년, AI가 제작한 초상화가 크리스티 경매에서 예상가의 40배가 넘는 432,500달러라는 놀라운 가격에 낙찰되었습니다. 이는 앤디 워홀, 로이 리히텐슈타인 같은 거장들의 작품과 함께 전시된 기계 제작 예술품 중 최초로 그 가치를 뛰어넘은 사례 중 하나입니다.

5단계: 효과적인 프롬프트 저장 및 재사용

훌륭한 프롬프트 하나 하나가 다음 번 작업의 바로 가기입니다. 효과적인 프롬프트를 수집할 플랜이 있다면 다음을 기억하세요:

프롬프트를 맥락과 함께 저장하세요: 프롬프트를 문서에 단순히 붙여넣기만 하지 마세요. "왜"를 추가하세요: 출력은 어떤 용도로 사용되었나요? 프롬프트가 효과적이었던 이유는 무엇인가요? 어떤 어조나 구조에 가장 잘 맞나요? 해당 출력은 어떤 용도로 사용되었나요? 이 프롬프트가 효과적이었던 이유는 무엇인가요? 어떤 어조나 구조가 가장 효과적일까요? 프롬프트의 다양한 버전을 저장하세요: 때로는 V1이 짧은 형식의 콘텐츠에 적합하고, V2가 공식적인 콘텐츠에 더 잘 맞을 수 있습니다. 두 버전 모두 보관하고 다음과 같은 간단한 라벨을 추가하세요: '캐주얼한 어조' '전문적인 대상' '소셜 미디어 친화적' ‘캐주얼한 어조’ ‘기술적 대상’ ‘소셜 친화적’ 목적을 두고 재활용하기: 블로그 서문에 효과적인 프롬프트는 종종 다음과 같이 변형할 수 있습니다: 링크드인 훅 이메일 오프너 영업 후속 조치 LinkedIn 훅 이메일 오프너 영업 팀 후속 조치

해당 출력은 어떤 용도로 사용되었나요?

이 프롬프트가 효과적이었던 이유는 무엇인가요?

어떤 어조나 구조가 가장 효과적일까요?

‘캐주얼한 어조’

‘기술적 대상’

‘소셜 친화적’

LinkedIn 훅

이메일 오프너

영업 팀 후속 조치

의도적으로 재사용할수록 혼란 없이 출력을 확장하는 데 더 자신감을 갖게 될 것입니다.

🔄 프롬프트 비교 전후

❌ 이전에는 ✅ 저장 후 (저장 및 재사용 가능) 생산성 및 프로젝트 계획 도구인 ClickUp에 관한 소셜 미디어 게시물을 작성하세요. AI 기반 프로젝트 관리 도구인 ClickUp을 소개하는 LinkedIn 게시글을 작성하세요. 플랫폼 간 작업 처리의 어려움을 공통된 문제점으로 제시하며 시작합니다. 이 기능이 타임라인, 업무 배정, 팀 업데이트(심지어 AI까지)를 한곳에서 관리하는 방식을 강조하세요. 마지막에는 전문가들이 현재 프로젝트 혼란을 어떻게 관리하는지 공유하도록 유도하는 질문으로 마무리합니다. 간결하고 사려 깊으며 리더십을 겨냥한 어조를 유지하세요. 단어 수 200단어, 목록과 단락 스타일을 혼용하여 작성합니다.

직접 확인해 보세요:

❌ 이전 (지루해요!)

✅ 개선 후 (더 좋아졌어요!)

ClickUp Brain에서 매번 정확하고 핵심적인 답변을 얻으세요

시도해 볼 프롬프트 작성 프레임워크

AI의 출력을 개선하려면 먼저 입력 방식을 개선하세요. 훌륭한 프롬프트는 명확하고 상세한 지시에서 비롯됩니다. 특히 ClickUp Brain 같은 도구를 사용하거나 생성형 AI에 의존하는 워크플로우를 구축할 때 더욱 그렇습니다.

다음은 글쓰기, 전략 수립, 심지어 예술 프롬프트 작성과 같은 다양한 작업에서 더 나은 구체적인 결과를 얻는 데 도움이 되는 여덟 가지 프롬프트 작성 프레임워크입니다.

1. 역할 + 작업 + 목표

형식: ‘[역할]을 맡아 [작업]을 도와주세요. 그래서 [목표]를 달성할 수 있게 해주세요.’

📌 프롬프트 예시: UX 연구원 역할을 수행하며, 결제 단계에서 사용자가 이탈하는 이유를 파악할 수 있도록 설문조사 질문을 작성하는 데 도움을 주세요.

2. C. R. A. F. T. (컨텍스트 – 역할 – 행동 – 형식 – 어조)

이 상세한 프롬프트 구조는 요청의 모든 측면을 분석하여 목소리, 목적, 전달 방식의 일관성을 보장합니다.

구성 요소 질문 내용 예시 컨텍스트 상황이 어떻게 되나요? 새로운 생산성 앱을 출시합니다 역할 AI는 누구의 역할을 수행해야 할까요? 제품 마케터 실행 무엇을 완료해 주길 바라시나요? 제품 출시 이메일 작성하기 형식 어떤 구조? 헤드라인, CTA, 본문으로 구성된 짧은 이메일 어조 어떤 목소리로 작성할까요? 활기차고 설득력 있는

3. P.A.S. (문제 – 자극 – 해결책)

P.A.S.는 마케팅 및 카피라이팅에서 청중의 문제를 정의하고 당신의 솔루션을 해답으로 위치하는 스토리텔링 프레임워크입니다. 프롬프트 AI와 결합하면 더욱 효과적인 카피라이팅 프레임워크입니다.

📌 프롬프트 예시: P.A.S.를 활용하여 시간 추적 앱의 랜딩 페이지를 작성하세요. 대상은 프리랜서 디자이너입니다.

4. 목표 – 장애물 – 지침

GOG 프레임워크는 AI가 제약 조건을 고려하여 추론하고, 장단점을 고려한 해결책이나 아이디어를 제안하도록 돕습니다.

📌 프롬프트 예시: 3개월 안에 뉴스레터 구독자를 5천 명으로 늘리고 싶지만 광고 예산이 없습니다. 콘텐츠 중심 성장 플랜을 제안해 주세요.

5. R.A.G. (검색 – 보강 – 생성)

R.A.G 프롬프트 전략은 고급 AI 시스템에서 자주 사용됩니다. 이는 관련 정보를 추출하고, 맥락을 추가하며, 최종 응답을 생성합니다.

검색 : 어떤 기본 콘텐츠를 고려하시겠습니까?

추가 : 어떤 추가적인 맥락이나 지침이 도움이 될까요?

생성: 원하는 결과는 무엇인가요?

📌 프롬프트 예시: ‘고객 인터뷰 원본 자료입니다 [붙여넣기]. 가장 자주 언급된 상위 3가지 문제점을 요약하고 각각에 대한 해결 방안을 제시하세요. 테이블 형식으로 작성해 주세요.’

영감을 얻고, 더 빠르게 실험하며, 효과적인 방법을 템플릿화하는 데 도움이 되는 tool 생태계가 점점 확장되고 있습니다.

1. 프롬프트 마켓플레이스

이러한 플랫폼은 제작자와 커뮤니티 사용자가 제출한 사전 작성된 프롬프트 아이디어를 제공합니다. 다양한 사용 사례를 탐색하거나 프롬프트 구조를 학습하는 데 매우 유용합니다.

PromptBase : 다양한 AI 모델용 고성능 프롬프트를 사고팔 수 있는 마켓플레이스

FlowGPT : 커뮤니티 주도형 공유 프롬프트 라이브러리로, 카테고리와 모델 유형별로 검색 가능합니다.

PromptHero: 이미지 생성 , 글쓰기, 코드 작성 등을 위한 엄선된 프롬프트 모음집. 특히 Midjourney 및 기타 주요 AI 아트 도구와 같은 시각적 도구에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

2. AI 프롬프트 생성기

이러한 템플릿은 목표, 대상, 형식 등 구조화된 입력값을 제공하여 더 나은 프롬프트를 작성할 수 있도록 돕고, 이를 바탕으로 완전한 프롬프트를 생성합니다.

AIPRM : 마케팅, SEO, 생산성별로 분류된 프롬프트 라이브러리를 제공하는 ChatGPT용 Chrome 확장 프로그램

프롬프트퍼펙트 : GPT-4, 클로드, 바드 등 다양한 모델에서 최적의 성능을 발휘하도록 프롬프트를 개선합니다.

ClickUp Brain : 목표에 따라 구조, 어조, 형식을 제안하여 더 나은 프롬프트 작성을 돕습니다. 초안 프롬프트를 선택한 후 Brain에게 명확성 향상, 다른 대상에 맞게 조정, 목록/문단/이메일 형식으로 재구성해 달라고 요청할 수 있습니다. : 목표에 따라 구조, 어조, 형식을 제안하여 더 나은 프롬프트 작성을 돕습니다. 초안 프롬프트를 선택한 후 Brain에게 명확성 향상, 다른 대상에 맞게 조정, 목록/문단/이메일 형식으로 재구성해 달라고 요청할 수 있습니다.

3. ClickUp AI 프롬프트 템플릿

매주 월요일 아침마다 프롬프트를 새로 고안할 필요가 없습니다. ClickUp Brain 프롬프트 템플릿을 사용하면 효과가 입증된 프롬프트를 저장해 두고, 다시는 처음부터 작성할 필요가 없습니다.

왜 강력한가? 일반적이고 미리 채워진 템플릿에 얽매이지 않습니다. 바로 여러분이 필요로 하는 것에 기반해 직접 구축할 수 있습니다.

제품 출시를 계획 중이신가요? 👉 강렬한 CTA가 포함된 활기찬 발표문을 작성할 때 활용할 수 있는 핵심 프롬프트를 저장하세요

고객 지원 업무 중이신가요? 👉 브랜드 톤을 유지하면서 공감 어린 환불 답변을 재작성하는 프롬프트를 생성하세요.

혼자서 모든 일을 처리하고 계신가요? 👉 흩어진 노트를 깔끔한 주간 업데이트로 변환해주는 재사용 가능한 프롬프트를 만들어보세요

효과적인 형식을 완성했다면 저장하기만 하면 됩니다. 다음번에는 클릭 한 번이면 됩니다.

👀 알고 계셨나요? 62%의 기업이 이미 AI 에이전트 실험을 진행 중이라고 밝혔습니다 . 이는 수동적 지원에서 능동적 자율 실행으로의 전환을 의미합니다.

피해야 할 흔한 프롬프트 오류

경험이 풍부한 사용자조차도 때로는 목표를 놓칠 수 있습니다. 실제로 효과를 발휘하는 프롬프트를 작성할 때 주의해야 할 점은 다음과 같습니다.

기준점 없이 작성하기: 기준선 없이 프롬프트를 작성하면 결과가 산만해지기 쉽습니다. AI가 따라야 할 방향을 알 수 있도록 명확한 형식, 예시 또는 이전 출력물을 활용하세요.

충분한 맥락 제공 부족: AI는 당신의 생각을 읽지 못합니다. 어조, 대상, 형식 등 맥락을 더 많이 제공할수록 출력 결과는 더 정확하고 효과적으로 나옵니다.

AI가 의도를 추론할 것이라고 가정할 경우: 구체적인 작업 지시 없이는 모델이 목표를 완전히 놓칠 수 있습니다. 원하는 내용을 명확히 명시하면 의도 인식이 개선됩니다: 요약, 헤드라인, 대본, 초안 등

기능 대신 채우기: "이거 좀 도와줄 수 있어?" 같은 포근한 프롬프트는 별 도움이 되지 않습니다. 결과 중심의 접근을 취하고, 모델이 올바른 구조로 나아가도록 유도하는 행동 동사를 사용하세요.

프롬프트 작성을 마스터하고 ClickUp으로 워크플로우를 확장하세요

단일 AI 프롬프트 작성은 간단할 수 있습니다. 하지만 더 중요한 질문은 팀 전반에 걸쳐 이를 효과적으로 반복할 수 있는가 하는 점입니다.

문서화된 프로세스나 구조가 없다면 모든 것이 혼란스러워지기 시작합니다. 명확성, 어조, 결과, 형식, 맥락을 목표로 삼으면서도 이 모든 것을 압박 속에서 수행해야 합니다.

AI가 워크플로우에 점점 더 깊이 통합됨에 따라 프롬프트를 작성하고 테스트하며 재사용할 수 있는 체계가 필요합니다.

바로 여기서 ClickUp이 빛을 발합니다. 문서는 작업을 문서화하고 다듬는 데 도움을 줍니다. ClickUp Brain은 이를 강화하고 적응시키며, 작업 단위 AI 접근을 통해 기존 작업 환경에서 바로 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 이러한 기능들이 결합되어 시행착오를 반복하는 방식에서 벗어나 반복 가능한 고품질 결과물을 도출할 수 있도록 지원합니다.

🧠 ClickUp에서 무료로 프롬프트 라이브러리를 구축해 보세요.