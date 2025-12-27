2026년에 꼭 사용해야 할 15가지 최고의 무료 설문조사 도구

완벽한 설문조사를 진행해도 아무것도 배우지 못할 수 있습니다.

팀들은 지속적으로 피드백을 수집하지만, 너무 자주 그 결과가 스프레드시트나 대시보드에 방치된 채 후속 조치가 이루어지지 않습니다.

오늘날의 무료 설문조사 도구는 이러한 문제를 해결합니다. 유료화 장벽 없이 논리적 분기, 브랜딩, 실시간 분석 기능을 제공합니다.

이 가이드는 응답을 실행 가능한 의사 결정으로 신속하게 전환하는 데 가장 적합한 15가지 무료 설문조사 tools를 상세히 분석합니다.

자세한 내용을 살펴보기 전에 주요 설문조사 도구들을 간략히 살펴보겠습니다.

tool 가장 적합한 용도 최고의 기능 가격* ClickUp 제품 팀, 인사팀, 마케팅팀, 여러 접수 양식을 관리하는 크로스 기능 팀 팀 크기: 개인 → Enterprise 응답 수집, 워크플로우 트리거, AI 인사이트, 맞춤형 브랜딩, 임베디드 양식, 통합 작업 공간 Free Forever, 기업 맞춤형 설정 가능 Google Forms 간편하고 빠른 내부 설문조사, 교실 퀴즈, 이벤트 기획 팀 크기: 개인 → 소규모 팀 양식 삽입, 질문 순서 변경, 접근 제한, 응답 수 제한, 바로 가기 Free SurveyPlanet 자주 피드백 주기를 갖는 교육기관, 비영리 단체, 초기 단계 비즈니스 팀 크기: 소규모 → 중규모 무제한 질문/응답, 템플릿, 다국어 지원, 익명 응답, 이중 미리보기 유료 플랜: 월 $20부터 Tally 미니멀하고 우아한 양식을 원하는 제작자, 스타트업, 프리랜서 전문가팀 크기: 개인 → 소규모 팀 블록 에디터, 워터마크 없음, 무제한 응답, 맞춤형 도메인, 숨김 필드, Stripe, 비밀번호 보호 유료 플랜: 월 $29부터 Jotform 의료, 교육, 기업 팀을 위한 체계적이고 완벽한 데이터 수집 솔루션 팀 크기: 중소기업 → Enterprise 10,000개 이상의 템플릿, 조건부 논리, 결제 기능, HIPAA 준수, 전자 서명, 오프라인 모드, 100개 이상의 연동 서비스 유료 플랜: 월 $39부터 SurveyMonkey 정식 연구 또는 규정 준수 중심 설문조사를 운영하는 HR, 마케팅, 제품 팀 팀 크기: 모든 크기 감정 분석, QR/SMS 공유, 벤치마크, 점수화 로직, 다국어 지원, 역할 기반 접근 권한 유료 플랜: 월 $18부터 Typeform 정교하고 인터랙티브하며 브랜드 정체성을 반영한 설문조사가 필요한 마케터, 디자이너, 제작자 팀 크기: 개인 → 중규모 단일 질문 UI, 논리적 분기, 답변 재확인, 부분 저장, 임베드, VideoAsk 유료 플랜: 월 $29부터 Zoho 설문조사 이미 Zoho 생태계에서 일하는 팀 팀 크기: 중소기업(SMB) → 기업(Enterprise) Zoho 네이티브 연동, GDPR 준수, 다국어 지원, 오프라인 모드, 점수화, 이메일 트리거, 크로스탭 보고서 유료 플랜: 월 $6부터 Cognito Forms 동적이며 계산이 많은 데이터 양식이 필요한 운영팀, 회계사, 필드 직원 팀 크기: 중소기업 → 중견기업 데이터 사전 입력, 반복 섹션, 암호화 저장소, 보안 포털, PDF, 고급 계산 기능 유료 플랜: 월 $19부터 forms. 앱 모바일 친화적인 양식이 필요한 소기업 + 프리랜서 팀 크기: 개인 사업자 → 중소기업 모바일 우선 디자인, 주문 양식, 승인 절차, 푸시 알림, 계산기, 반응형 템플릿 유료 플랜: 월 $25부터 Qualtrics 고급 CX/EX/시장 조사를 수행하는 기업 및 연구팀 팀 크기: 기업 복잡한 논리, 브랜치, 내장 데이터, 다중 채널 공유, AI 분석, 대시보드, SAP/Salesforce 통합 맞춤형 가격 책정 LimeSurvey 기술 역량을 갖추고 예산이 제한된 학술 및 공공 부문 팀 팀 크기: 중소기업 → 기업 오픈소스, 자체 호스팅, 다국어 지원, 논리 스크립팅, 오프라인 모드, SPSS/R 내보내기, 패널 관리 유료 플랜: 월 $9부터 Sogolytics 엄격한 보안 및 규정 준수가 필요한 HR, 의료, 금융 및 정부 기관 팀팀 크기: 중견 기업 → 기업 기업 보안, 360° 피드백, 벤치마킹, 워크플로우, 대시보드, 암호화, 감사 추적 유료 플랜: 월 $25부터 SoSci 설문조사 심리학, 교육학, 사회과학 연구자용 팀 크기: 학술 기관 스크립트 로직, 무작위 배정, 할당량, 접근 제어, EU 규정 준수, 학술 기관 통합 유료 플랜: 월 $57부터 Formbricks SaaS 팀 + 프라이버시 중심 개발자를 위한 앱 내 피드백 수집 도구 팀 크기: 스타트업 → 기업 앱 내 마이크로 설문조사, 자체 호스팅, GDPR/CCPA 준수, 세션 추적, SDK, AI 분석, 무제한 좌석 유료 플랜: 월 $49부터

무료라고 해서 기능이 제한적일 필요는 없습니다—특히 의사결정에 영향을 미치는 피드백을 수집할 때는 더욱 그렇습니다. 견고하면서도 무료인 설문조사 소프트웨어를 선택할 때 주목해야 할 사항은 다음과 같습니다:

높은 또는 무제한 질문 수 : 질문 수 한도를 설정하는 도구는 피하세요

맞춤형 디자인 및 브랜딩 : 워터마크 없이 색상, 로고, 폰트를 자유롭게 조정하세요

논리 브랜치 및 건너뛰기 패턴 : 이전 답변에 따라 더 스마트한 질문을 구성하세요

수출 옵션 및 분석 : 원시 데이터와 대시보드를 활용하여 결과를 분석하세요

모바일 친화적 레이아웃 : 모든 기기에서 설문조사와 양식이 완벽하게 표시되도록 보장합니다

강제 광고나 로고 없음 : 깔끔하고 방해받지 않는 환경을 유지하세요

도구 연동 : Google 스프레드시트, Slack, CRM 등과 손쉽게 동기화하세요.

넉넉한 데이터 한도 : 일부 tools는 Free Plan에서 응답 또는 데이터 저장소를 제한합니다

사용자 친화적 인터페이스: 깔끔한 빌더로 시간을 절약하고 사용 불편함을 줄입니다

적합한 도구를 선택하면 설문조사 생성, 공유, 실행이 더 쉬워지며, 유료화 장벽에 너무 빨리 부딪히지 않습니다.

이제 무엇을 찾아야 할지 알았으니, 실제로 성능을 발휘하는 tools들을 살펴보겠습니다:

1. ClickUp (워크플로우 통합 양식에 최적)

ClickUp 양식으로 응답을 작업으로 전환하세요. 워크플로우와 직접 연결됩니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 업무용 올인원 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 업무를 지원합니다.

내장된 ClickUp 양식 기능은 단순히 설문조사 응답을 수집하는 데 그치지 않고, 즉각적인 실행을 촉진합니다.

리드 수집, 버그 리포트부터 내부 요청 및 설문조사까지 모든 용도의 양식을 생성할 수 있습니다. 각 응답은 자동으로 작업으로 전환되어 담당자를 배정하고, 답변에 따라 우선순위를 설정하며, 후속 조치를 트리거합니다. 수동 정렬이 필요 없습니다.

ClickUp AI를 활용해 양식 데이터에서 즉시 인사이트를 추출하세요

양식 결과는 ClickUp 대시보드로 바로 흐릅니다. 이 대시보드에는 AI 인사이트 카드, 예측 트렌드, 이상 징후 알림, ClickUp Brain이 자동 생성하는 차트가 포함됩니다.

ClickUp 자동화 기능은 양식 응답을 워크플로우로 전환합니다. 누군가 제출하는 즉시 작업에 태그를 지정하고, 적절한 단계로 라우팅하며, 담당자에게 노출되므로 팀은 분류하는 시간을 줄이고 응답하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

예를 들어, "긴급" 제출물은 특정 소유자에게 자동 할당되어 우선순위 단계로 이동할 수 있으며, "피드백"은 검토를 위한 백로그 목록으로 이동됩니다.

수동으로 트리거와 조건을 설정하는 대신, 자동화 작업을 평이한 영어로 설명하기만 하면 됩니다. 예를 들어 "설문조사 응답이 긴급으로 표시되면 CX에 할당하고 마감일을 추가하라"고 입력하면 ClickUp Brain이 전체 워크플로우를 자동으로 구축해 줍니다.

200개 이상의 사전 구축된 ClickUp 자동화 템플릿 중에서 선택하여 빠르게 시작하세요

양식은 자체 브랜딩으로 쉽게 맞춤형 설정이 가능하며 스크린샷이나 비디오 같은 파일 업로드를 지원합니다. 공개 또는 익명 제출도 허용할 수 있어 고객 피드백이나 펄스 설문조사에 적합하며, Zapier나 Make를 통해 CRM, 이메일 플랫폼, 데이터베이스 같은 도구와 연동 가능합니다.

⭐ 판도를 바꾸는 도구 ClickUp의 고급 AI 기능—ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT, 슈퍼 에이전트—은 설문 관리에 탁월한 선택입니다. 대부분의 설문조사 도구는 '피드백 수집'에서 멈춥니다. 진정한 승리는 응답을 결정과 실행으로 전환하는 데 있으며, 이를 위해 데이터를 내보내거나 응답자를 추적할 필요가 없습니다. 원시 응답을 빠르게 읽기 쉬운 보고서로 전환하세요: ClickUp Brain 을 사용해 문서를 요약하고 핵심 내용을 몇 초 만에 추출하여, 분석 결과를 즉시 명확하게 공유할 수 있습니다.

분석과 라우팅을 하나의 흐름으로: ClickUp AI 에이전트 는 피드백을 통합하고 감정 분석 을 수행하며 분석 보고서를 생성한 후 결과를 적절한 소유자에게 전달합니다.

"인사이트"를 자동으로 "일"로 전환하세요: 동일한 담당자가 설문조사 결과를 바탕으로 후속 작업을 생성하고 진행 상태를 유지하므로, 보고서 작성 후에도 일이 지연되지 않습니다.

수동 요약 없이 모든 구성원에게 최신 정보 제공: 자동 요약 AI 에이전트가 지속적인 입력을 간결한 집계로 전환하여, 이해관계자들이 훨씬 적은 보고 부담으로 최신 정보를 파악할 수 있습니다. 가 지속적인 입력을 간결한 집계로 전환하여, 이해관계자들이 훨씬 적은 보고 부담으로 최신 정보를 파악할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT @work 미리 보기👇 ClickUp BrainGPT는 반복되는 문제점을 식별하고, 긍정적인 피드백을 인식하며, 실행 가능한 다음 단계를 제안합니다. AI의 역량은 여기서 그치지 않습니다. 단 몇 초 만에 양식, 응답, 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 첨부 파일을 가로지르는 검색이 가능합니다. ClickUp Enterprise 검색은 ClickUp 작업 공간 전반에서 자동으로 맥락을 추출하므로, 팀이 설문조사 데이터를 어떻게 활용하는지 놓치는 일이 없습니다.

이 모든 것이 실질적인 결과로 이어집니다. ClickUp을 사용하는 Teams는 직원당 하루 최대 1시간을 절약하여 효율성을 12% 향상시킵니다.

스탠리 증권과 같은 기업들은 데이터 접근성과 실행성을 높여주는 양식 연계 워크플로우 덕분에 보고 시간을 50% 이상 단축했습니다.

ClickUp 최고의 기능

중앙 집중식 Forms Hub에서 양식 소유자, 제출 건수 및 연결된 워크플로우를 보십시오.

피드백, IT 요청, 접수용 사전 제작된 템플릿으로 시작하거나 레이아웃, 논리, 워크플로우 트리거를 완벽하게 제어하며 직접 제작하세요

링크로 양식을 공유하거나 웹사이트, wiki, 포털에 삽입하세요. 헬프 센터, 랜딩 페이지, 클라이언트 대상 사용 사례에 이상적입니다.

드롭다운 메뉴, 파일 업로드, 날짜, 평가 등을 활용하여 버그 리포트, 피드백, RSVP 등을 위한 양식을 생성하세요.

설문조사 응답을 지역이나 매출 영향과 같은 필드에 매핑하여 필터링, 보고 및 대시보드 세분화를 더 쉽게 수행하세요.

새로운 Forms Hub는 양식 접근, 권한, 분석, 제출 가시성에 대한 기업 수준의 제어 기능을 제공합니다. 응답량을 추적하고, 양식 데이터 조회 및 편집 권한을 제어하며, 외부 또는 내부 포털에 양식을 임베드할 수 있으며, 더 강력한 거버넌스를 적용할 수 있습니다.

ClickUp의 한도

신규 사용자에게는 학습 곡선이 다소 가파를 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

데스크탑용 ClickUp은 놀라울 정도로 사용하기 쉽고 직관적이며, 길을 잃을 때 도움을 주는 새로운 내장형 AI 제어 기능을 갖추고 있습니다. 양식 생성, 작업 관리, 달력 항목 및 회의 관리 기능 덕분에 ClickUp은 성장 중인 모든 중소기업에 반드시 필요한 도구입니다. 또한 새로운 채팅 기능은 Slack이나 Teams 같은 외부 채팅 앱을 불필요하게 만들어, 사용하는 앱 수를 줄이고자 하는 분들에게 이상적입니다.

2. Google Forms (간단하고 빠른 설문조사에 최적)

Google Forms를 통해

구글 생태계에 이미 익숙하다면, 최소한의 설정으로 설문조사를 만들고자 하는 사용자에게 구글 폼이 이상적입니다. 구글이 제공하는 완전 무료 설문조사 제작 도구입니다.

이 도구는 간단한 노코드 인터페이스와 Google Workspace 도구와의 원활한 연동으로 내부 피드백, 고객 만족도 설문조사, 수업 퀴즈, 이벤트 기획에 완벽합니다. 미리 만들어진 템플릿을 즉시 사용하거나 객관식, 드롭다운, 단답형 등 기본 질문 유형으로 처음부터 직접 제작할 수 있습니다.

Google Forms의 최고의 기능들

Google Forms에서 설문조사를 생성하고 웹사이트나 인트라넷에 직접 삽입하여 참여를 쉽게 하세요

내부 설문조사를 위해 특정 사용자나 도메인에 대한 양식 접근을 제한하세요

응답 한도를 설정하고 정해진 수에 도달하면 자동으로 양식을 닫습니다.

키보드 바로 가기와 빠른 복제 tools를 활용하여 양식 생성 속도를 높여보세요

Google Forms의 한계점

Google Forms는 기본 조건부 논리를 무료로 제공하지만, 유료 도구에서 제공하는 고급 건너뛰기 논리, 점수화, 실시간 분석 대시보드는 지원하지 않습니다.

보고 도구는 제한적입니다

Google Forms 가격 정책

Free

Google Forms 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (Google 작업 공간, 9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Forms에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

Google Forms는 기본부터 중간 수준의 요구사항에 유용하고 효율적인 솔루션입니다. 가장 진보된 tool은 아닐 수 있지만, 대부분의 일상적인 인사 관리 기능에는 충분합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요소의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 단일 통합 플랫폼에서 워크플로우(및 채팅)를 하나로 묶어줍니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 영역에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해줍니다!

3. SurveyPlanet (무제한 무료 설문조사에 최적)

via SurveyPlanet

질문이나 응답 수 제한 없이 여러 설문조사를 운영해야 하나요? SurveyPlanet이 해결해 드립니다. Free Plan에서도 무제한 설문조사, 질문, 응답자 수 기능을 제공합니다. 이로 인해 교육자, 비영리 단체, 초기 단계 비즈니스가 빈번한 피드백 캠페인을 진행하기에 이상적입니다.

SurveyPlanet 최고의 기능

인사, 교육, 시장 조사 등 다양한 주제에 걸쳐 미리 작성된 설문조사 템플릿을 적용하세요.

질문 브랜치 및 건너뛰기 논리(Pro 플랜)를 활용하여 응답자의 답변에 따라 안내하세요

명확한 프라이버시 설정으로 다국어 익명 설문조사 생성

참여자 및 관리자 양측에서 설문조사를 미리 확인하여 흐름과 형식을 점검하세요

SurveyPlanet의 한도

Free Plan은 브랜딩 맞춤 설정 및 논리 분기 기능이 제공되지 않습니다.

내장형 분석 대시보드 없음—데이터는 수동으로 검토하거나 내보내야 함

SurveyPlanet 가격 정책

Free

Pro : 월 20달러

기업: 연간 $350

SurveyPlanet 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SurveyPlanet에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가 :

SurveyPlanet은 어떤 참가자가 어떤 피드백을 제공했는지 알려주는 옵션을 제공해 격차 해결을 위한 연락을 용이하게 할 뿐만 아니라, 결과를 쉽게 파악할 수 있도록 데이터를 그래프와 시각 자료로 표시해 주는 점이 정말 마음에 듭니다.

💡 전문가 팁: 설문조사로 생성된 수많은 작업을 일일이 검토하는 대신, "무엇을 먼저 집중해야 할까?"라고 물어보세요. ClickUp Brain이 긴급도, 의존성, 영향력을 분석하여 가장 중요한 일을 즉시 찾아냅니다.

4. Tally (간단한 Notion 스타일 양식에 최적)

via Tally

Tally는 블록 기반 에디터로 양식 제작을 놀라울 정도로 간단하게 만듭니다. 문서처럼 입력하고 구조만 잡으면 됩니다—불편한 드래그 앤 드롭도, 복잡한 인터페이스도 없습니다.

무료임에도 워터마크 없이 무제한 제출, 맞춤형 도메인, 응답 알림을 이용할 수 있으며 작업 속도를 높여주는 키보드 바로 가기까지 제공합니다.

최고의 기능 비교

Tally의 입력 기반 에디터로 즉시 양식을 생성하세요. 입력한 내용을 자동으로 구조화된 질문으로 변환해줍니다.

숨김 필드와 맞춤형 변수를 추가하여 응답을 개인화하거나 추천 출처를 추적하세요

Pro 플랜에서는 양식 내에서 직접 Stripe를 통해 결제를 수집하세요

새 응답이 제출되면 이메일 및 Slack 알림을 즉시 받아보세요

설문조사 목표에 기반해 AI로 시작 질문을 생성하세요.

Tally 한도

기본 조건부 필드를 넘어선 복잡한 설문조사 논리를 지원하지 않습니다

내장형 분석 기능이 부족하며 Google 스프레드시트나 Airtable 같은 tool과의 연동에 의존합니다.

Tally 가격

Free

프로 : 월 29달러

비즈니스: 월 89달러

평가 및 리뷰 집계

G2 : 4.7/5 (25개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Tally에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

포괄적인 문서화와 다국어 양식 게시 기능을 제공하여 다양한 비즈니스에 탁월한 선택지입니다.

포괄적인 문서화와 다국어 양식 게시 기능을 제공하여 다양한 비즈니스에 탁월한 선택지입니다.

🧠 재미있는 사실: 프레드 라이클헬드( Fred Reichheld)가 2003년 개발한 순추천지수(NPS)는 "당신을 친구에게 추천할 의향이 얼마나 되나요?"라는 간단한 질문 하나로 고객 피드백 방식을 혁신했습니다. 현재 고객 경험 연구에서 가장 널리 사용되는 메트릭 중 하나입니다.

5. Jotform (고도로 맞춤 설정 가능한 전문 양식에 최적)

via Jotform

픽셀 단위의 정밀한 디자인과 심층적인 기능이 필요한 팀을 위해 Jotform은 시장에서 가장 강력한 양식 빌더 중 하나를 제공합니다. 10,000개 이상의 템플릿, 고급 조건부 논리, 결제 연동, HIPAA 준수 기능을 지원합니다.

드래그 앤 드롭 빌더로 레이아웃, 브랜딩, 양식 동작을 완벽하게 제어하세요. 복잡한 접수 양식부터 승인, 파일 업로드, 실시간 계산이 포함된 등록 워크플로우까지 무엇이든 구축할 수 있습니다.

Jotform 최고의 기능

맞춤형 로직을 통해 제출물을 검토, 승인 또는 거절하는 승인 워크플로우를 자동화하세요.

CRM, 프로젝트 도구, 클라우드 스토리지 플랫폼을 포함한 100개 이상의 앱과 연동 가능

설문조사 평가 척도 데이터를 기반으로 조건부 이메일 및 자동 응답기를 설정하세요

법적 효력이 있는 필드로 전자 서명을 수집하세요

인터넷 없이 현장 사용을 위한 키오스크 모드 또는 오프라인 데이터 수집 기능 활성화

수동 분석 없이 핵심 결과를 강조하는 AI 인사이트 및 요약 카드

Jotform의 한도

일부 사용자에 따르면 복잡한 논리가 적용된 양식은 로딩 속도가 느릴 수 있다고 보고합니다.

소규모 팀에게는 계층 간 가격 차이가 상당히 클 수 있습니다

Jotform 가격 정책

스타터: 무료

브론즈 : 월 39달러

실버 : 월 49달러

골드 : 월 129달러

기업: 맞춤형 가격

Jotform 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (3,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jotform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

저는 JotForm을 정말 좋아합니다. 양식 제작이 매우 쉽거든요. 저희는 이벤트와 제품에 대한 피드백 수집에 사용합니다. 무료 버전은 월 100회 제출 제한이 있지만 여전히 매우 유용합니다.

👀 알고 계셨나요? 대부분의 사람들은 회사가 자신의 피드백을 실제로 반영할 것이라고 믿는다면 설문조사 작성에 거부감이 없습니다.

6. SurveyMonkey (기업급 피드백 및 분석에 최적)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey는 복잡한 설문조사를 처리하는 팀을 위해 고급 분기 기능, 다국어 지원, 상세한 분석 기능을 제공합니다. HR, 마케팅, 제품 팀이 시간 경과에 따른 트렌드와 감정을 추적하는 데 흔히 사용됩니다.

또한 벤치마크 비교 기능을 지원하여 기업이 업계 표준 대비 결과를 측정할 수 있도록 합니다.

SurveyMonkey 최고의 기능

감정 분석 및 키워드 추출을 통해 자유형 텍스트 응답 분석

SMS, 웹사이트 임베드, QR 코드 등 다양한 채널을 통해 설문조사를 배포하세요

맞춤형 고급 논리 및 점수 모델로 응답 경로를 맞춤 설정하세요

자동 번역 관리로 다국어 설문조사 지원

SurveyMonkey의 한도

고급 AI 분석(감정 분석, 클러스터링)은 유료 등급에서 이용 가능합니다

하위 플랜의 맞춤형 브랜딩 옵션은 한도가 있습니다

SurveyMonkey 가격 정책

Free

팀 어드밴티지 : 사용자당 월 32달러 (연간 결제)

팀 프리미어 : 사용자당 월 92달러 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격

SurveyMonkey 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (23,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (10,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SurveyMonkey에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

SurveyMonkey를 사용하면 기술적 지식이 없는 팀원들도 몇 분 만에 세련되고 모바일 친화적인 설문조사를 만들 수 있습니다. 풍부한 질문 템플릿 라이브러리와 분기 논리 덕분에 처음부터 새로 만들 필요가 거의 없으며, 실시간 분석 대시보드를 통해 이해관계자와의 인사이트 공유가 거의 즉각적으로 이루어집니다….

7. Typeform (대화형 및 디자인 중심 양식에 최적)

via Typeform

사용자 경험과 디자인을 최우선으로 하는 브랜드를 위해, Typeform은 깔끔한 한 번에 한 질문씩 진행되는 인터페이스를 사용합니다. 이는 일반적인 설문조사보다 대화처럼 느껴집니다.

강력한 논리 기능과 HubSpot, Slack, Notion 같은 도구와의 연동성은 시각적 매력과 어우러집니다. 이는 특히 사용자 경험 설문조사 질문에 대한 참여도와 완료율이 가장 중요할 때, 리드 생성, 피드백 수집, 퀴즈, 온보딩 흐름에 적합합니다.

Typeform 최고의 기능

논리적 분기 및 계산 기능을 활용하여 설문조사 흐름을 실시간으로 맞춤화하세요

반응형 디자인과 디자인 충실도를 유지하면서 웹 페이지 내에 양식을 삽입하세요

부분 응답을 자동으로 수집하여 응답 중단의 영향을 줄입니다

후속 질문에서 이전 답변을 참조하기 위해 리콜 답변 기능을 활용하세요

VideoAsk를 통해 비디오와 연동하여 상호작용형 대면 데이터 수집을 구현하세요

Typeform의 한도

무료 및 기본 플랜에서는 응답 수에 한도가 있습니다.

고급 브랜딩 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

Typeform 가격 정책

Free

기본 : 월 29달러

추가 혜택 : 월 $59

비즈니스 : 월 99달러

기업: 맞춤형 가격

Typeform 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (870개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (920개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

인터페이스는 세련되고 사용하기 쉬우며 응답자에게 매력적입니다. 조건부 논리와 통합 기능으로 워크플로우가 원활하게 진행됩니다.

🧠 재미있는 사실: 설문조사 tools가 항상 디지털 형태였던 것은 아닙니다. 대규모 데이터 수집의 첫 번째 획기적 발전은 1890년 허먼 홀러리스가 천공 카드를 이용해 미국 인구조사 데이터를 처리하면서 이루어졌습니다. 이로 인해 수작업 집계에 소요되던 수년의 시간이 단축되었습니다. 오늘날의 AI 기반 설문조사 플랫폼은 동일한 작업을 완전히 다른 규모로 수행합니다: 몇 달이 아닌 몇 초 만에 원시 응답을 통찰력으로 전환합니다.

8. Zoho 설문조사 (Zoho 생태계를 이미 사용하는 팀에게 최적)

via Zoho 설문조사

Zoho Survey는 Zoho 제품군에 자연스럽게 통합되어, 이미 Zoho CRM, Zoho Campaigns 또는 Zoho Analytics를 사용하는 팀에게 신뢰할 수 있는 선택지를 제공합니다.

기존 시스템과의 원활한 연동을 바탕으로 적절한 수준의 맞춤형 설정, 논리 기능, 보고 기능을 갖춘 중급 설문조사 도구를 찾는 비즈니스 기업을 대상으로 합니다.

Zoho 설문조사 주요 기능

설문조사 결과를 트리거로 사용하여 Zoho Campaigns를 통해 이메일 캠페인을 자동 실행하세요

Zoho Analytics 내에서 크로스탭 설문조사 보고서 및 추세 분석 설정

점수 부여 및 맞춤형 변수를 활용하여 응답자를 자동으로 세분화하세요

페이스북, Twitter 또는 팝업 형태로 설문조사를 공유하여 더 넓은 도달 범위 확보

모바일 앱에서 오프라인 응답 수집 가능, 인터넷 연결 없이도

Zoho 설문조사의 한도

UI는 최신 tools에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

일부 사용자는 대규모 응답자 데이터셋에서 성능 지연 현상을 보고합니다

Zoho 설문조사 가격 정책

Free

기본 : 월 $9

추가 혜택 : 월 35달러

프로: 월 49달러

Enterprise: 월 109달러

Zoho 설문조사 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho 설문조사에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

훌륭한 설문조사 도구로, 매우 완벽하고 직관적입니다. 모든 Zoho One 사용자에게 추천합니다.

9. Cognito 양식 (고급 데이터 수집 및 계산에 최적)

via CognitoForms

Cognito Forms는 기본적인 피드백을 넘어 비용 견적, 이벤트 등록, 내부 보고 등 다양한 사용 사례에 적합합니다. 양식 논리, 계산 기능, 조건부 형식을 결합하여 더 복잡한 워크플로우를 지원합니다.

운영팀, 회계사, 현장 서비스 담당자에게 특히 유용하며, 코딩 없이도 동적이고 데이터 기반의 양식을 구축할 수 있습니다.

Cognito Forms의 주요 기능

이전 제출 데이터를 미리 채워 사용자 경험을 개선하세요

반복 섹션을 사용하여 단일 제출 내에서 여러 입력을 수집하세요

암호화 처리된 입력 저장 및 보안 포털을 통한 접근

맞춤형 PDF로 영수증이나 증명서 같은 인쇄용 출력을 설정합니다.

Cognito 양식 한도

고급 기능의 학습 곡선은 평균보다 높습니다

Typeform 같은 tools에 비해 시각적 스타일링 기능이 한도입니다.

Cognito 양식 가격 정책

Free

Pro : 월 19달러

팀 : 월 39달러

Enterprise: 월 129달러

Cognito 양식 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Cognito Forms에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

훌륭하고 강력한 양식으로, Zapier와 연동되며 Google 애널리틱스로 방문자 추적이 가능합니다. 매끄러운 사용자 경험.

10. forms. 앱 (자동화 기능이 있는 모바일 친화적 양식에 최적)

간편함과 이동성을 핵심으로 설계된 forms. 앱은 특히 모바일 기기에서 신속하게 양식을 생성, 공유, 관리해야 하는 사용자에게 이상적입니다.

이 양식 자동화 소프트웨어 플랫폼은 소셜 미디어, 웹사이트 또는 WhatsApp을 통한 양식 공유도 간편하게 해주며, 기술적 설정 없이도 기본적인 승인 흐름을 구현할 수 있습니다.

forms. 앱 최고의 기능

제품 필드를 통해 주문 또는 예약 접수

제출물에 대한 사용자 정의 가능한 상태 변경으로 승인 흐름을 자동화하세요

푸시 알림을 통해 응답을 추적하고 관리하여 실시간으로 최신 정보를 확인하세요

양식 내 가격 책정 또는 점수 부여 논리를 위해 계산기 필드를 활용하세요

양식 데이터를 상세 보고서나 시각적 대시보드로 내보내 신속한 인사이트 확보

질문 설계에 AI 지원을 받아보세요

forms. 앱 제한 사항

맞춤형 도메인 지원은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

디자인 유연성은 고급 양식 도구보다 한도가 있습니다

forms. 앱 가격 정책

Free

기본 : 월 25달러

Pro : 월 35달러

프리미엄: 월 99달러

양식. 앱 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (240개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 forms. 앱에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Forms. 앱을 사용하면서 일대일 고객 서비스가 필요했던 적은 없습니다. 고객들은 저희에게 연락하지 않고도 쉽게 설문조사를 완료할 수 있으며, 이는 고객에게 더 나은 경험이라고 생각합니다.

11. Qualtrics (기업 연구 및 고객 경험에 최적)

via Qualtrics

깊이와 정밀도로 유명한 Qualtrics는 정교한 시장 조사나 경험 관리 프로그램을 수행하는 대기업을 위해 설계되었습니다. 엄격한 규정 준수 및 데이터 보안 기준을 유지하면서, 콘조인트 분석, 순추천지수(NPS), 직원 생애주기 추적과 같은 고급 방법론을 지원합니다.

Qualtrics 최고의 기능

고급 논리, 브랜치, 내장 데이터 워크플로우를 활용하여 설문조사 구축

이메일, SMS, 앱 인터셉트 등을 포함한 다중 채널 배포를 실행하세요.

고급 대시보드와 역할 기반 권한으로 피드백 동향을 시각화하세요

AI 기반 분석을 활용하여 감정, 의도 및 주요 주제를 추출하세요

실시간 피드백을 기반으로 트리거와 워크플로우를 자동화하세요

AI 기반 예측 인사이트와 자동화된 텍스트 분석을 확보하세요

Qualtrics의 한계점

신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다

프리미엄 기능은 상위 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능합니다

Qualtrics 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Qualtrics 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (4,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Qualtrics에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

맞춤형 설문조사 구축과 심층 데이터 분석을 위한 강력한 기능을 제공합니다. 논리 도구와 보고 대시보드를 통해 패턴을 파악하고 여러 팀 간 전략을 개선할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 고객 서비스 및 지원 리더의 84%가 목표 달성에 있어 고객 데이터와 분석이 "매우 또는 극히 중요하다"고 생각합니다. 바로 이 때문에 설문조사를 통해 올바른 인사이트를 수집하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.

12. LimeSurvey (학계 및 비영리 연구자에게 최적)

via LimeSurvey

LimeSurvey는 학술계 및 공공 부문에서 높은 평가를 받는 오픈소스 설문조사 도구입니다. 기술적 노하우가 있지만 예산이 제한된 팀에게 최대의 유연성과 제어권을 제공합니다. 맞춤형 호스팅, 다국어 지원, 논리 스크립팅 기능으로 연구 중심 프로젝트에 적합한 견고한 선택지입니다.

LimeSurvey 최고의 기능

타사 통합을 통한 오프라인 데이터 수집 지원

고급 분석을 위해 SPSS, R, Excel로 데이터 내보내기

참여 회원 패널을 관리하고 응답을 안전하게 익명화하세요

LimeSurvey의 한계점

인터페이스가 구식이고 직관적이지 않을 수 있습니다

상용 도구 대비 더 많은 기술적 설정이 필요합니다

LimeSurvey 가격 정책

기본 : 월 39달러

전문가 : 월 36달러 (연간 결제)

비즈니스 : 월 105달러 (연간 결제)

기업용: 맞춤형 가격 (연간 청구)

LimeSurvey 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.4/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LimeSurvey에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

설문조사에 유용한 도구입니다. 하지만 코딩 배경이 없는 분들에게는 쉽지 않습니다. 해결책을 찾기 위해 포럼에서 시간을 보냈습니다. 다행히 포럼의 전문가들이 매우 지원을 했습니다.

13. Sogolytics (규제 준수 중심 산업 및 HR 팀에 최적)

via Capterra

Sogolytics는 보안이 강화된 기업 등급의 설문조사 도구로, 기밀 직원 참여도 조사, 환자 피드백, 고객 감정 추적을 위한 유용한 기능을 제공합니다.

자동 익명화, 강력한 암호화, 감사 추적 기능을 지원하여 피드백 수집과 함께 데이터 무결성을 최우선으로 하는 규제 산업의 필수 도구입니다.

Sogolytics 최고의 기능

내장된 템플릿과 분석 기능을 활용하여 360도 피드백 프로그램을 운영하세요

업계 또는 역사적 데이터 대비 자동화된 벤치마킹 기능 활성화

경영진 또는 이사회 검토에 바로 활용 가능한 PDF 보고서 및 대시보드를 생성하세요

Sogolytics의 한도점

브랜딩을 위한 맞춤형 디자인 설정 옵션이 적음

소규모 조직에는 가격이 부담스러울 수 있습니다

Sogolytics 가격 정책

무료 프로

추가 혜택: 월 $99

Pro : 월 199달러

기업: 맞춤형 가격

Sogolytics 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (730개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sogolytics에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

설문조사 데이터 분석과 다양한 보기로 보고서를 작성할 때의 유연성이 뛰어납니다. 지원도 훌륭했습니다.

14. SoSci 설문조사 (학술 및 심리 연구에 최적)

via SoSci 설문조사

SoSci 설문조사는 심리학, 교육학, 사회과학 분야의 데이터 집약적 연구를 위해 설계되었습니다. 시각적 완성도는 다소 떨어지지만, 스크립팅, 무작위 배정, 응답자 제어 측면에서 타의 추종을 불허하는 유연성을 제공합니다.

주로 독일어권 지역에서 사용되지만, 이 tool은 영어 및 국제 데이터 규정 준수를 지원합니다.

SoSci 설문조사 주요 기능

복잡한 논리 조건과 질문 무작위 배열을 스크립팅하세요

응답 할당량, 시기, 응답자 접근 권한을 제어하세요

EU 규정을 준수하여 데이터를 안전하게 보안을 유지하면서 저장하세요

빠른 탐색과 테스트를 위해 키보드 바로 가기를 활용하세요

학술 데이터셋 또는 외부 패널과 통합하세요

SoSci 설문조사 제한 사항

인터페이스가 기술적이며 맞춤형 시각적 커스터마이징 옵션이 부족합니다

영어 사용자를 위한 지원 리소스의 한도가 있습니다.

SoSci 설문조사 가격 정책

맞춤형 가격 책정

SoSci 설문조사 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

15. Formbricks (오픈소스, 프라이버시 중심 피드백 수집에 최적)

via FormBricks

SaaS 팀과 프라이버시 보호에 민감한 개발자에게 이상적인 Formbricks는 사용자 데이터를 제3자 서버로 전송하지 않고도 앱 내 피드백 수집을 가능하게 합니다. 오픈소스 도구로서 완전한 호스팅 제어권을 제공하며, 기본적으로 GDPR 및 CCPA 준수를 보장합니다.

Formbricks의 주요 기능

클라이언트 온보딩 , 기능 사용, 해지 등 주요 시점에 앱 내 마이크로 설문조사 수집

세션 기반 추적을 활용하여 사용자 여정 중 감정 변화 분석

개발자 친화적인 위젯 통합으로 최소한의 프론트엔드 노력만으로 배포하세요

Formbricks의 한도

개발자 설정 및 호스팅 지식이 필요합니다

상용 도구 대비 제한된 시각적 맞춤화

Formbricks 가격 정책

Free

스타트업 : 월 49달러

Scale & Enterprise : 맞춤형 가격 정책

기업(자체 호스팅): 맞춤형 가격

Formbricks 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Formbricks에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Formbricks의 가장 큰 장점은 통합이 매우 쉽다는 점입니다. 노코드 옵션이든 React 같은 SDK를 사용하든 설정 과정이 빠르고 매끄럽습니다. 게다가 플랫폼은 완전히 프라이버시 보호에 중점을 두어 GDPR과 CCPA를 완벽히 준수하며, 원한다면 자체 호스팅도 가능해 정말 훌륭합니다

설문조사? ClickUp이 한 단계 업그레이드해 드립니다

학술용 플랫폼부터 프라이버시 보호 중심의 마이크로 설문조사까지, 활용 가능한 설문 도구들은 다양하고 진화하고 있습니다. 하지만 단순히 데이터를 수집하는 것을 넘어 실행 가능한 작업으로 전환하는 솔루션을 찾고 있다면, ClickUp이 최고의 종합 선택지로 두각을 나타냅니다.

이 플랫폼은 양식 생성에서 그치지 않습니다. ClickUp은 양식 응답을 팀의 워크플로우와 직접 연결하여, 도구 전환 없이도 작업 할당, 우선순위 설정, 상태 추적, 응답까지 가능하게 합니다. 특히 프로젝트 관리에 이미 ClickUp을 사용하는 팀에게 강력하며, 설문조사부터 실행까지 진정한 통합 경험을 제공합니다.

설문조사 데이터를 실행으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하고 오늘 바로 더 스마트한 워크플로우 구축을 시작하세요.

자주 묻는 질문

최고의 무료 설문 조사 도구는 필요에 따라 달라집니다. 빠른 설정이 필요하다면 Google Forms가 간편한 선택지입니다. 응답을 작업으로 전환하거나 후속 조치를 연결하는 등 워크플로우와 연동되는 설문이 필요하다면, 내장형 자동화 및 대시보드를 갖춘 ClickUp 같은 도구가 더 적합합니다.

네—현재 많은 무료 설문조사 도구에는 템플릿, 기본 논리, 공유 링크, 내보내기 같은 필수 기능이 포함되어 있습니다. 가장 흔한 제한 사항은 응답자 수 한도, 브랜딩 제어, 고급 논리, 보고의 깊이입니다.

일부는 제공하지만, 많은 업체가 고급 분기/스킵 논리를 유료 플랜에서만 제공합니다. 설문조사에 복잡한 논리(응답에 따른 다른 경로)가 필요하다면, Free Plan의 논리 한도를 확인한 후 결정하세요.