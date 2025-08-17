더 빠르고 정확한 임상 문서를 위한 11가지 최고의 SOAP 노트 생성기

하루의 일이 끝나고 마지막 환자를 진찰했습니다. 이상적으로는 일을 마무리하고 퇴근할 시간입니다. 하지만, 아직 작성해야 할 환자 노트가 쌓여 있는 것을 보며 답답한 기분이 들게 됩니다. 증상을 모니터링하고, 의료 기록을 업데이트하고, 환자의 진행 상황을 추적하며 보낸 긴 하루가 이렇게 끝나는 것입니다.

SOAP 노트(주관적, 객관적, 평가 및 플랜)는 임상 진료에 필수적이지만, 특히 압박을 받는 상황에서 효율적이고 정확하게 작성하는 것은 어려울 수 있습니다. 이 때 SOAP 노트 생성기가 도움이 될 수 있습니다.

바쁜 진료소를 운영하거나 아직 수련의인 경우, 이러한 도구를 사용하면 워크플로우를 간소화하면서 노트를 명확하고 완전하며 규정 준수 상태로 유지할 수 있습니다.

자, 함께 살펴보겠습니다. 🧰

SOAP 노트 생성기 한눈에 보기

SOAP 노트는 환자 데이터의 기록 일관성을 보장하여 의료 팀 간의 오해의 소지를 줄여줍니다. 따라서, 귀하의 결정을 쉽게 내릴 수 있도록 모든 SOAP 노트 생성기를 목록으로 정리했습니다.

도구 이름 가장 적합한 사용 사례 가격* ClickUp 맞춤형 워크플로우 및 AI 기반 SOAP 문서화 의료 팀 및 프로젝트 전반에 걸친 문서 관리 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 SOAPNoteAI. com EHR 시스템 없이 독립형 노트 생성 속기, 받아쓰기 또는 원격 의료 세션에서 SOAP 노트를 빠르게 생성 맞춤형 가격 Suki AI 음성 인식 기능이 탑재된 임상 문서화 음성 명령어 또는 주변 소리 듣기를 사용하여 EHR 통합 임상 노트를 작성하세요 맞춤형 가격 SOAP AI ICD-10을 지원하는 다국어 임상 문서화 AI를 사용하여 임상 노트를 SOAP 형식으로 자동 형식화 무료, 유료 플랜은 사용자당 월 60달러부터 시작합니다 DeepScribe 주변 환경에서 임상 노트 작성 임상 의사와 환자의 대화를 캡처하고 실시간으로 노트를 생성합니다 맞춤형 가격 주목할 만한 헬스케어 임상 작업 전반에 걸친 자동화 의료 기관의 관리 및 문서 워크플로우 자동화 맞춤형 가격 Tali AI EHR과 통합된 음성 보조 도구 음성 인식 기반 필기, 녹음, 및 EHR 시스템 내 의료 검색 기능 무료, 유료 플랜은 사용자당 월 49.99달러부터 시작합니다 Augmendix 실시간 기록 및 환자 참여 환자 진료 기록을 문서화하기 위한 실시간 원격 필기 지원 제공 맞춤형 가격 Carepatron 온라인 클라이언트 포털 예약 관리, 청구 처리, 환자 기록 관리 무료, 유료 플랜은 월 19달러부터 시작 Healthie 원격 의료 및 웰니스 제공자 영양사 및 웰니스 코치를 위한 가상 치료, 웰니스 추적 및 정확한 SOAP 노트 지원 무료, 유료 플랜은 사용자당 월 49달러부터 시작합니다 SimplePractice 전자 처방전 및 약물 관리 독립 제공자를 위한 클라이언트 접수, 일정 관리, 청구 및 SOAP 문서의 간소화 유료 플랜은 사용자당 월 49달러부터 시작합니다

SOAP 노트 생성기에서 확인해야 할 사항은 무엇일까요?

맞춤형 설정부터 자동화에 이르기까지, 임상 문서를 더 빠르고, 스마트하고, 스트레스 없이 작성하기 위해 꼭 필요한 기능을 간략하게 소개합니다. ⚒️

규정 준수 및 보안: 우선, HIPAA를 준수하는지 확인하십시오. 저장 및 공유된 정보에 대한 내장 암호화 기능과 환자 데이터를 안전하게 보호하기 위한 자동 PHI 스크러빙과 같은 스마트 기능이 필요합니다

사용자 지정 및 전문화: 귀하의 전문 분야에 맞는 귀하의 전문 분야에 맞는 노트 작성 템플릿이 있는 도구를 선택하세요. 필드를 사용자 지정할 수 있고 SOAP, DAP 노트 또는 BIRP와 같은 다양한 노트 스타일을 지원하는 플랫폼이라면 더 좋습니다

AI 및 자동화 기능: 자연어 처리(NLP)를 사용하여 오디오 또는 속기 노트를 구조화된 문서로 변환하는 AI 기반 도구를 찾으세요

출력 유연성: 노트를 PDF 또는 Word와 같은 다양한 형식으로 내보낼 수 있으며, 필요에 따라 다른 제공자와 쉽게 공유할 수 있습니다

📚 필수 용어: 다음은 알아야 할 모든 용어의 짧은 용어집입니다: HIPAA: 건강 보험 이동성 및 책임에 관한 법률

PHI: 보호된 건강 정보

DAP: 데이터, 평가, 플랜

EHR: 전자 건강 기록

ICD-10: 국제 질병 분류, 10차 개정판

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

최고의 SOAP 노트 생성기

최고의 SOAP 노트 생성기를 찾고 계십니까? 점점 더 많은 임상의들이 시간을 절약하고, 오류를 줄이며, 환자 치료에 집중하기 위해 디지털 도구로 전환하고 있습니다.

사용자 친화적인 인터페이스, 스마트한 기능 및 지원으로 돋보이는 최고의 도구를 소개합니다. ⚓

1. ClickUp (맞춤형 의료 문서 워크플로우에 가장 적합)

환자 방문, 행정 업무, 적시에 문서를 작성하는 일로 바쁜 일상을 보내다 보면, 방대한 정보의 양에 압도되기 쉽습니다.

ClickUp 는 모든 일을 위한 앱으로, 프로젝트, 지식, 채팅을 한 곳에서 통합하며, 세계에서 가장 일관된 업무 AI를 기반으로 합니다. 원활한 통합을 통해 ClickUp은 앱을 토글할 필요 없이 환자 상호 작용에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp 의료 프로젝트 관리 소프트웨어를 통해 임상의는 환자 워크플로우를 관리하고, SOAP 노트 생성을 간소화하고, 모든 것을 연결할 수 있는 단일한 지능형 플랫폼을 이용할 수 있습니다.

규정 준수 참고 사항: ClickUp은 강력한 보안 및 프라이버시 기능을 제공하는 GDPR 준수 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 의료 기관의 경우, ClickUp과 유효한 비즈니스 제휴 계약(BAA)을 체결한 상태에서 ClickUp을 사용하면 HIPAA 규정 준수 기준을 충족하도록 구성할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 의료 팀이 문서, 협업 및 워크플로우 관리를 모두 하나의 유연한 작업 공간에서 간소화할 수 있습니다.

ClickUp 의료 프로젝트 관리 소프트웨어로 엔드 투 엔드 환자 워크플로우를 간소화하세요

그러나 의료 프로젝트 관리 도구는 어떻게 도움이 될까요?

환자 진료를 막 끝내고 다음 환자로 넘어가기 전에 SOAP 노트를 빠르게 작성해야 한다고 가정해 보겠습니다. 더 이상 종이에 메모를 할 필요가 없습니다. ClickUp 메모장을 열고 작업 공간에서 타이핑하거나 음성 입력으로 메모를 작성하기만 하면 됩니다. 종이를 찾느라 허둥대지 말고, 작업 공간에서 ClickUp 메모장으로 전환하여 생각을 즉시 타이핑(또는 음성 입력)으로 기록하세요. 이 기능은 회진이나 진료 중에 환자의 증상을 기록할 때 특히 유용합니다.

ClickUp 메모장으로 번거로움 없이 빠른 메모를 작성하세요

이 노트는 개인용으로, 사용자만 볼 수 있으므로, 공식화하기 전에 자유롭게 브레인스토밍을 하거나 대략적인 노트를 기록할 수 있습니다. 노트가 입력되면, 이를 ClickUp 작업으로 직접 변환할 수 있습니다.

그러나 실시간 협업이 가능한 보다 체계적인 문서화 도구를 원하신다면 ClickUp Docs를 이용해보세요.

ClickUp 문서로 모든 노트를 중앙에서 보관하세요

ClickUp Docs에서 SOAP 노트 템플릿을 만들고, 폴더로 정리하고, 팀과 협업할 수 있습니다. 이 템플릿은 사용자가 직접 만든 것으로, 의료용으로 미리 구성되지 않았지만 워크플로우에 맞게 완벽하게 맞춤 설정할 수 있습니다.

SOAP 노트를 작성하고, 작업(예: 후속 조치 예약 또는 테스트 주문)에 연결하고, 환자 목록, 달력 또는 보드 보기 등 임상 워크플로우 보기를 문서에 직접 삽입할 수도 있습니다. Docs는 주관적이고 객관적인 정보를 한 곳에 통합하여 SOAP 노트 형식을 더 쉽게 따라갈 수 있게 해줍니다.

ClickUp Docs는 리치 텍스트, 체크리스트 및 이미지 첨부 파일을 사용할 수 있는 노트 작성 문서 앱으로, SOAP 입력, 현재 질병 설명 또는 절차 노트를 구조화된 초안으로 즉석에서 작성하는 데 이상적입니다. 이러한 시각적 요소를 통해 신체 검사 결과나 과거 치료 노트를 두 배 쉽게 참조할 수 있습니다.

또한 실시간 협업을 통해 전체 부서가 동시에 동일한 치료 플랜을 작업하고, 의견을 남기거나, 피드백을 위해 서로에게 태그를 달 수 있습니다.

AI 지원을 통해 한 단계 더 발전하고 싶으신가요? ClickUp Brain을 사용해보세요.

🎥 AI로 더 쉽게 글을 쓸 수 있는 방법을 소개하는 짧은 비디오를 확인하세요!

Brain의 엔진은 작업 공간에 깊이 통합되어 컨텍스트, 노트, 작업, 문서, 팀 및 목표를 이해합니다.

대략적인 HPI 노트를 작성한 후, 이를 세련된 SOAP 형식으로 다듬고 싶다고 가정해 보겠습니다. AI 어시스턴트에게 자연어로 프롬프트를 입력하기만 하면, 노트를 정리하고, 키 포인트를 요약하고, 용어를 임상 문서 표준에 맞게 조정할 수 있습니다.

AI 도구에 노트 필기를 요청하여 다음을 수행할 수도 있습니다.

진행 중인 환자 사례의 요약 생성

최근 입력 내용을 바탕으로 환자 지침을 작성할 수 있도록 지원합니다

작업 공간에 연결한 의학 문헌을 기반으로 빠른 교육 브리핑을 작성하세요

또한 AI 도구로 메모를 작성하여 진행 중인 환자 사례의 요약을 생성하거나, 최근 입력 내용을 바탕으로 환자 지침을 작성하거나, 작업 공간에 연결한 의학 문헌을 바탕으로 간단한 교육 자료를 빠르게 작성할 수도 있습니다.

의료 팀을 위한 ClickUp AI Notetaker

ClickUp의 AI Notetaker는 팀의 회의에 자동으로 참여하고, 대화를 기록하고, 간결한 요약 및 작업 항목을 생성하여 의료 팀이 체계적으로 업무를 진행할 수 있도록 지원합니다.

노트: ClickUp AI Notetaker는 전용 임상 문서 도구로 설계되지 않았습니다. 내부 회의, 사례 토론 및 행정 업무에 가장 적합합니다.

🚨 ClickUp 인사이트: 최근에 지식 근로자의 약 33%가 필요한 컨텍스트를 얻기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보낸다는 사실을 발견했습니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 있고 쉽게 이용할 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager를 사용하면 컨텍스트 전환은 이제 과거의 일이 됩니다. 작업 공간에서 바로 질문을 하면 ClickUp Brain이 작업 공간 및/또는 연결된 타사 앱에서 정보를 가져옵니다!

ClickUp의 최고의 기능

SOAP 노트 템플릿, 환자 접수 양식 또는 치료 플랜을 맞춤 설정하여 1,000개 이상의 ClickUp 템플릿 목록에서 문서 전체의 일관성을 유지하세요

ClickUp 대시보드를 사용하여 케이스 부하 배포, 보류 중인 노트, 후속 조치 타임라인과 같은 주요 메트릭을 시각화하여 운영을 더 잘 감독하세요

ClickUp 자동화를 사용하여 후속 조치 할당, 작업 상태 변경, 문서 검토 알림 전송과 같은 반복적인 작업을 자동화하세요

메모장 입력을 후속 조치 또는 추가 작업으로 변환하세요.

문서 초안을 팀과 실시간으로 공동 작업하세요

ClickUp의 한도

새로운 사용자는 학습이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,080개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 언급되었습니다

ClickUp에 대해 좋아하는 모든 것을 쓸 수 있는 블로그가 필요합니다. 이 앱에는 모든 것이 있습니다: 작업(목록 보기, 테이블 보기, 보드 보기, 달력 보기, 지도 보기 등), 문서, AI, 대시보드, 자동화... 작업이나 문서의 공개 링크를 공유할 수도 있습니다. 작업에는 활동 탭이 있어 해당 작업에 대한 모든 기록을 볼 수 있습니다. 매우 유연하고 전문적입니다. ClickUp이 있으면 생산성이 떨어질 이유가 없습니다.

ClickUp에 대해 좋아하는 모든 것을 쓸 수 있는 블로그가 필요합니다. 이 앱에는 모든 것이 있습니다: 작업(목록 보기, 테이블 보기, 보드 보기, 달력 보기, 지도 보기 등), 문서, AI, 대시보드, 자동화... 작업이나 문서의 공개 링크를 공유할 수도 있습니다. 작업에는 활동 탭이 있어 해당 작업에 대한 모든 기록을 볼 수 있습니다. 매우 유연하고 전문적입니다. ClickUp을 사용하면 생산성이 떨어지는 것에 대해 변명의 여지가 없습니다.

2. SOAPNoteAI. com (EHR이 필요 없는 독립형 SOAP 노트 생성기에 가장 적합)

sOAPNoteAI를 통해

SOAPNoteAI. com은 간단한 양식 기반 프롬프트를 사용하여 임상의가 SOAP 노트를 빠르게 작성할 수 있도록 지원하는 경량 웹 기반 생성기입니다. 이 도구는 자유 텍스트 입력을 사용하는 대신, 구조화된 필드를 사용하여 주관적, 객관적, 평가 및 계획 등 각 섹션을 통해 사용자를 안내합니다.

입력이 완료되면 시스템은 입력 내용을 형식이 지정된 노트로 편집하여 복사하거나 다운로드할 수 있도록 준비합니다. EHR과 직접 통합되지는 않지만, 로그인 없이 이동 중에도 노트를 작성하고자 하는 개별 제공자, 학생 또는 실무자가 사용할 수 있습니다.

SOAPNoteAI.com의 최고의 기능

물리 치료, 간호, 정신 건강 등 다양한 사용 사례에 맞는 전문 템플릿을 선택하세요

세션을 받아쓰기하거나 녹음하면 AI 어시스턴트가 자동으로 자세한 SOAP 노트를 생성합니다

임상 문서의 진단 정확도와 규정 준수를 강화하기 위해 실시간 ICD-10 코드 권장 사항을 받아보세요

SOAPNoteAI.com의 한도

노트 생성에 사용된 오디오 녹음은 24~48시간 이내에 삭제됩니다

SOAPNoteAI.com 가격 정보

오디오 전용 플랜: 사용자당 월 69달러

오디오 및 텍스트 Unlimited Plan: 사용자당 월 79달러

크레딧 팩 – 종량제:

기본 팩: 10 크레딧에 9달러(노트당 약 0.90달러)

Pro Pack: 25 크레딧에 19달러(일회성)

울트라 팩: 100 크레딧에 59달러(일회성)

SOAPNoteAI.com 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 작업 치료는 기원전 100년으로 거슬러 올라갑니다! 아스클레피아데스라는 그리스 의사는 이미 운동, 음악, 목욕을 통해 정신 질환을 앓고 있는 사람들의 기분을 개선하는 데 도움을 주고 있었습니다. 기본적으로 고대 그리스에는 그들만의 치료 세션과 치료 전략이 있었던 것입니다!

3. Suki AI (음성 지원 임상 문서에 가장 적합)

suki AI를 통해

Suki AI는 의사가 더 빠르고 인지 부하를 덜면서 문서를 작성할 수 있도록 설계된 음성 인식 앰비언트 어시스턴트입니다. 템플릿을 입력하거나 탐색하는 대신, 음성으로 말하면 Suki가 지시된 활력 징후, 환자 지침, ICD-10 코드 등 포괄적인 SOAP 노트를 즉시 생성합니다.

Epic 및 Cerner와 같은 주요 EHR 시스템과 직접 통합됩니다. Suki는 또한 주문 입력, 임상 질문 답변 및 업무 시간 외 문서 작업을 최소화하는 데도 도움이 됩니다.

Suki AI의 최고의 기능

일차 진료 및 전문 워크플로우를 모두 지원하는 99개 이상의 임상 전문 분야에 배포할 수 있습니다

AI 기반 음성 인식 기술을 사용하여 주변 음성 녹음에서 포괄적인 SOAP 노트를 생성하세요

새로운 '환자 요약' 기능을 통해 주요 환자 정보 및 요약에 액세스하세요

Suki AI의 한도

때로는 발음, 배경 소음, 또는 복잡한 의료 용어에 어려움을 겪을 수 있습니다

Suki AI 가격

맞춤형 가격

Suki AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

4. SOAP AI (ICD-10을 사용하는 다국어 임상 문서에 가장 적합)

sOAP AI 를 통해

SOAP AI는 임상의와 전문 간호사가 더 정확한 진단을 내릴 수 있도록 실시간 진단 제안 및 ICD-10 통합에 적합합니다. 이는 빠른 속도로 진행되는 임상 의사 결정 과정에서 청구 정확도를 높이고 인지 부하를 줄이는 데 유용합니다.

이 플랫폼은 가상 방문 기록을 구조화된 SOAP 노트로 변환하여 원활한 원격 의료 문서를 지원합니다.

SOAP AI의 최고의 기능

정신과, 간호, 물리 치료, 언어 병리학 등 특정 분야에 맞춤화된 맞춤형 노트 템플릿

처리 후 모든 세션 데이터를 자동으로 삭제하며, 생성 후 PHI는 보관되지 않습니다

19개 언어를 지원하는 다양한 환자 풀을 지원하세요

SOAP AI의 한도

회의 노트와 오디오를 잘못 필사할 수도 있습니다

SOAP AI 가격

Free

프로페셔널: 사용자당 월 60달러

Unlimited: 사용자당 월 99달러

SOAP AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 프로 팁: SQ3R (설문조사, 질문, 읽기, 암송, 복습) 노트 필기 방법을 사용하여 SOAP 노트 효율성을 높일 수 있습니다. 이 방법은 콘텐츠에 적극적으로 참여하고, 기억력을 향상시키며, 환자의 병력, 생체 징후, 진단 및 치료와 같은 키 정보를 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.

5. DeepScribe (주변 환경에서 임상 노트 필기에 가장 적합)

deepScribe를 통해

환자에게 집중하는 동안 임상 노트가 스스로 작성된다면 어떨까요? DeepScribe는 주변 음성 기술을 사용하여 환자와 제공자의 자연스러운 대화를 캡처하고 이를 정확하고 실행 가능한 임상 노트로 자동 변환합니다.

50개 이상의 전문 분야에 맞춤화된 템플릿을 제공하는 DeepScribe는 사용자의 고유한 워크플로우에 맞게 설계되었습니다. 또한 코딩 정확도를 높이고 차트 마감 시간을 단축하여 생산성과 환자 치료 결과를 개선할 수 있도록 지원합니다.

DeepScribe의 최고의 기능

DeepScribe Notes의 동기식 텍스트 편집 및 맞춤법 검사 도구를 사용하여 노트를 대화식으로 편집하고 검토하세요

25개 이상의 언어로 된 다국어 문서를 통해 국제적인 팀 협업을 촉진하세요

DeepScribe Assist를 통해 환자 치료 중에 실시간 임상 프롬프트와 실행 가능한 인사이트에 액세스하여 필요할 때 가장 관련성 높은 정보를 확인할 수 있습니다

DeepScribe의 한도

사용자들은 환자 소견 및 플랜이 때때로 삭제되거나 잘못된 섹션으로 정리된다는 점에 대해 불만을 제기하고 있습니다

DeepScribe 가격 정보

맞춤형 가격

DeepScribe 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

DeepScribe에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 언급되었습니다

저는 DeepScribe AI 트랜스크립션 노트를 사용하고 있으며, DeepScribe는 Amazon 서버를 사용합니다. 이 서버는 예고 없이 수시로 다운되어, 때로는 그날의 모든 트랜스크립션이 손실되기도 합니다! 오디오를 제 기기에 보관했다가 서버가 다시 작동하면 업로드할 수 있는 방법이 있으면 좋겠습니다. 제가 아는 한, 트랜스크립션만 손실된 적이 있기 때문에 이 기능은 이미 추가되었을 수도 있습니다!

저는 DeepScribe AI 트랜스크립션 노트를 사용하고 있으며, DeepScribe는 Amazon 서버를 사용합니다. 이 서버는 예고 없이 수시로 다운되어, 때로는 그날의 트랜스크립션이 모두 손실되기도 합니다! 오디오를 제 기기에 보관했다가 서버가 다시 작동하면 업로드할 수 있는 방법이 있으면 좋겠습니다. 제가 아는 한, 트랜스크립션만 손실된 적이 있기 때문에 이 기능은 이미 추가되었을 수도 있습니다!

6. Notable Health (임상 작업 전반에 걸친 자동화에 가장 적합)

via Notable Health

Notable Health는 환자 접수, 예약, 사전 승인, 철저한 문서화, 의뢰 및 환자 관리를 처리하는 AI 기반 플랫폼입니다.

이 플랫폼은 또한 임상 문서를 검토하여 완전한 진단과 계층적 조건 범주(HCC)를 파악하여 위험 점수를 향상시킵니다.

'성장, 획득 및 액세스' 기능은 지능형 자동화를 사용하여 신규 환자를 식별 및 유치하고, 일정을 간소화하며, 치료에 대한 접근성을 개선합니다. '수익 주기 관리' 기능은 코딩, 청구 및 청구 워크플로우를 자동화하여 환급을 가속화하고 거부를 줄입니다.

Notable Health의 주요 기능

내장된 도구를 사용하여 대규모로 환자 피드백을 수집 및 분석하여 만족도 추세를 파악하고 서비스의 부족한 부분을 파악할 수 있습니다

음성 및 텍스트 모두 150개 이상의 언어를 지원하므로 언어적으로 다양한 환자 인구를 쉽게 지원할 수 있습니다

자동화된 예약 알림 및 후속 알림을 전송하여 노쇼를 줄이세요

주목할 만한 건강 관련 제한 사항

의료 서비스 제공자의 진화하는 보안 표준을 따라가기 어려울 수 있습니다

Notable Health 가격 정보

맞춤형 가격

주목할 만한 건강 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 프로 팁: 알아두어야 할 노트 작성 전략은 다음과 같습니다. 적극적인 경청: 필사하는 대신, 키 인사이트를 자신의 말로 재구성하여 이해와 기억력을 높입니다

색상 코딩: 일관된 색상을 사용하여 패턴, 우선순위 및 조치 항목을 즉시 파악할 수 있습니다

마인드 맵: 흩어진 노트를 시각적 네트워크로 변환하여 아이디어의 연결을 한눈에 파악하고 나중에 더 빠르게 기억할 수 있습니다

7. Tali AI (EHR 통합 음성 어시스턴트에 가장 적합)

tali AI를 통해

Tali AI를 사용하면 EHR에 직접 노트를 음성으로 입력할 수 있습니다. 진료 중에 지침을 다시 확인해야 하는 경우, 질문만 하면 신뢰할 수 있는 임상 자료에서 답변을 가져옵니다.

또한 다국어 받아쓰기를 지원하고, 의료 코드를 제안하고, 대화에서 다른 화자를 인식하며, 알림 설정이나 양식 작성과 같은 관리자 작업을 처리할 수 있습니다. 데스크탑, 모바일 및 브라우저에서 작동하며, 데이터 보안에 대한 HIPAA 및 SOC 2 Type 2 표준을 충족합니다.

Tali AI의 최고의 기능

Merck Manuals 및 OpenFDA와 같은 신뢰할 수 있는 출처에서 약물 복용량 및 임상 쿼리에 대한 음성 명령어를 사용하여 의료 기록을 검색하세요

대화 중에 화자를 자동으로 구분하여 문서화 시 대화를 정확하게 할당하세요

대화를 기반으로 의료 노트를 생성하는 'Ambient Scribe'로 임상 노트 작성을 자동화하세요

Tali AI의 한도

사용자들은 오디오로 기록된 노트에서 반복과 불량한 구성에 대해 불만을 제기합니다

Tali AI 가격

개인용: 사용자당 월 $0

프리미엄: 사용자당 월 $49.99

Pro: 사용자당 월 150달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Tali AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Tali AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 언급된 내용입니다:

내 노트가 기록되고 있다는 것을 알고 있기 때문에 상담 중에 환자에게 더 집중할 수 있습니다. 또한 상담이 끝나면 1분 만에 매우 상세한 노트가 완성됩니다... 때로는 단어를 잘못 인식하여 일부 단어를 수정해야 할 때도 있습니다.

내 노트가 기록되고 있다는 것을 알고 있기 때문에 상담 중에 환자에게 더 집중할 수 있습니다. 또한 상담이 끝나면 1분 만에 매우 상세한 노트가 작성됩니다... 때로는 단어를 잘못 인식하여 일부 단어를 수정해야 할 때도 있습니다.

8. Augmedix (실시간 기록 작성 및 환자 참여에 가장 적합)

via Augmedix

Augmedix는 빠른 셀프 서비스 노트 생성부터 풀서비스 스크리빙에 이르기까지 모든 수준의 임상 지원을 위해 설계된 유연한 AI 기반 문서화 도구 제품군을 제공합니다.

'Augmendix Go'를 사용하면 AI를 통해 몇 초 만에 고품질의 의료 노트를 생성할 수 있습니다. 또한 Epic, Cerner, Athena와 같은 EHR 시스템과 직접 통합되어 원활한 양방향 데이터 흐름을 보장합니다.

또한 스마트 안경과 같은 웨어러블 기술을 지원하여 치료에 집중하면서 환자 정보에 액세스하고 핸즈프리로 문서를 작성할 수 있습니다.

Augmedix의 최고의 기능

'Augmedix Assist'를 통해 방문 후 추가 EHR 지원을 통해 AI로 생성된 노트를 편집, 코딩 및 마무리하세요

'Augmedix Live'를 통해 방문 전, 방문 중 및 방문 후 전체 임상 워크플로우를 지원받으세요. 전담 의료 문서 전문가(MDS)의 맞춤형 서비스도 포함됩니다

'CareCues'를 통해 실시간 치료 격차 및 청구 알림을 확인하여, 임상의가 예방 검진, 약물 금기 사항 및 기타 작업을 처리할 수 있도록 지원하세요

Augmedix의 한도

일부 사용자는 맞춤법 검사 기능이 내장되어 있지 않고, 이 도구가 가끔 정전으로 작동이 중단된다고 말합니다

Augmedix 가격 정보

맞춤형 가격

Augmedix 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Augmedix에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용입니다:

Augmedix 스크립터들은 제 하루를 훨씬 더 효율적으로 만들어 주었습니다. 다른 모든 것과 마찬가지로, 학습 곡선이 있습니다. 저는 나중에 참고할 수 있도록 플랜을 매우 상세하게 작성하는 것을 좋아합니다. 스크립터는 제 마음을 읽을 수 없기 때문에, 환자를 진찰한 직후에 몇 가지 간단한 문장을 지시하는 것이 가장 효과적입니다. 지금까지 사용해 본 다른 어떤 시스템보다 훨씬 효율적입니다.

Augmedix 스크립터들은 제 하루를 훨씬 더 효율적으로 만들어 주었습니다. 다른 모든 것과 마찬가지로, 학습 곡선이 있습니다. 저는 나중에 참고할 수 있도록 플랜을 매우 상세하게 작성하는 것을 좋아합니다. 스크립터는 제 마음을 읽을 수 없기 때문에, 환자를 진찰한 직후에 몇 가지 간단한 문장을 지시하는 것이 가장 효과적입니다. 지금까지 사용해 본 다른 어떤 시스템보다 훨씬 효율적입니다.

9. Carepatron (온라인 클라이언트 포털 생성용으로 가장 적합)

via Carepatron

Carepatron은 클라이언트 커뮤니케이션, 청구, 문서화 및 일정을 통합하는 진료 관리 플랫폼입니다.

이 플랫폼에서 클라이언트는 온라인 포털을 통해 예약을 할 수 있어, 예약 변경으로 인한 시간 낭비를 줄일 수 있습니다. 또한, 내장된 AI가 일상적인 관리자 작업을 처리하여 제공자가 주중 시간을 절약할 수 있도록 도와줍니다.

또한 공유 달력, 공동 노트 작성, 역할 기반 액세스 기능을 통해 팀 기반 치료를 지원하므로 각 사람은 자신의 역할과 관련된 정보만 볼 수 있습니다.

Carepatron의 최고의 기능

지속적인 클라이언트에 대해 반복 결제를 설정하고 내장된 청구 및 결제 포털을 통해 청구서를 생성하세요

클라이언트가 전용 클라이언트 포털을 통해 예약, 진행 노트, 파일, 예약에 액세스하고 양식을 완료할 수 있도록 하세요

Carepatron AI를 사용하여 클라이언트의 활동에 따라 작업을 트리거하고 알림, 후속 조치 및 문서화 제안을 자동화하세요

Carepatron의 한도

일부 사용자는 양식 작성 과정이 번거롭고 시간이 많이 걸린다고 보고합니다

Carepatron 가격 정보

Free

필수: $19/월

추가 혜택: $24/월

고급: $29/월

Carepatron 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (380개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (510개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Carepatron에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 언급되었습니다

둘째, 실제 소프트웨어 자체는 매우 사용자 친화적이고 효과적이지만, 무료 버전에서는 몇 가지 추가 단계가 필요하지만 (전적으로 이해할 수 있음) 구독자 버전이 무엇을 제공하는지 정말 기대됩니다. 구현과 비즈니스 통합이 매우 쉬웠습니다. 이 소프트웨어가 제 주요 연결 수단이 될 것이기 때문에, 우리 둘의 성장을 기대하고 있습니다!

둘째, 실제 소프트웨어 자체는 매우 사용자 친화적이고 효과적이지만, 무료 버전에서는 몇 가지 추가 단계가 필요하지만 (전적으로 이해할 수 있음) 구독자 버전이 제공하는 기능을 빨리 보고 싶습니다. 구현 및 비즈니스에 통합하기가 매우 쉬웠습니다. 이 소프트웨어가 제 주요 연결 수단이 될 것이기 때문에, 우리 둘 다의 성장을 기대하고 있습니다!

📖 또한 읽기: 성공적인 진료에 필요한 최고의 진료소 관리 소프트웨어

10. Healthie (원격 의료 및 웰니스 제공자에게 가장 적합)

healthie를 통해

영양사, 영양학자 및 웰빙 전문가를 위해 설계된 Healthie는 예약, 안전한 비디오 세션 호스팅, EHR 관리, 클라이언트 청구 및 워크플로우의 원활한 운영을 지원합니다.

또한 사용자 정의 가능한 양식과 클라이언트 포털이 함께 제공되어 노트를 체계적으로 정리하고, 지루한 작업을 자동화하고, 개인화된 치료를 제공할 수 있습니다. 이 도구에는 과거 세션 노트, 목표, 생체 정보 또는 기록된 식사 등 관련 클라이언트 데이터를 자동으로 가져와 노트에 채우는 스마트한 자동 채우기 기능도 있습니다.

Healthie의 최고의 기능

일대일 및 그룹 비디오 방문을 포함한 안전한 원격 의료 세션을 진행하세요

차트 클라이언트 상호 작용을 차트로 작성하고 사용자 지정 가능한 템플릿으로 전자 건강 기록을 관리하세요

'스마트 작업'으로 작업을 할당하고 추적하여 일상적인 후속 조치를 자동화하세요

Healthie의 한도

심층적인 영양 분석을 위한 AI가 내장되어 있지 않으며 고객 지원이 제공되지 않습니다

Healthie 가격 정책

Free

Essentials: 사용자당 월 49달러

추가 혜택: 사용자당 월 129달러

그룹: 사용자당 월 149달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Healthie 평가 및 리뷰

G2: 사용자 수가 충분하지 않음

Capterra: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Healthie에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에서 다음과 같이 언급되었습니다

HIPAA를 준수하고, 앱을 통해 클라이언트와 대화할 수 있는 기능이 있으며, 청구 기능이 훌륭하고, 고객 서비스가 마음에 듭니다. 전화 앱에는 버그가 많고 훨씬 개선될 여지가 있다고 생각합니다. 예를 들어, 청구, 일부에 대한 피드백을 허용하기 위한 사진 편집 기능 등이 있습니다. 클라이언트들이 자주 앱이 다운되고, 소셜 네트워크 연결도 많지 않은 것 같습니다.

HIPAA를 준수하고, 앱을 통해 클라이언트와 대화할 수 있는 기능이 있으며, 청구 기능이 훌륭하고, 고객 서비스가 만족스럽습니다. 전화 앱에는 버그가 많아서 훨씬 개선될 여지가 있다고 생각합니다. 예를 들어, 청구, 일부에 대한 피드백을 남길 수 있는 사진 편집 기능 등이 있습니다. 클라이언트들이 자주 앱이 다운되고, 소셜 네트워크 연결 기능도 많지 않습니다.

11. SimplePractice (전자 처방 및 약물 관리에 가장 적합)

via SimplePractice

더 클라이언트 친화적인 진료 방식을 찾고 있다면 SimplePractice는 훌륭한 도구입니다. 텍스트, 이메일 또는 전화를 통한 자동 예약 알림 기능을 사용하면 손가락 하나 까딱하지 않고도 노쇼를 줄일 수 있습니다. 또한 내장된 비디오 및 화면 공유 기능을 통해 원격 의료도 쉽게 이용할 수 있습니다.

또한 클라이언트가 언제든지 서류 작업을 완료하고, 결제를 하고, 예약을 요청할 수 있는 안전한 클라이언트 포털도 제공합니다. 'ePrescribe' 기능을 사용하면 전국 40,000개 이상의 약국에 처방전을 전자적으로 보낼 수 있습니다.

SimplePractice의 최고의 기능

유연한 노트 템플릿과 Wiley Treatment Planners를 사용하여 임상 문서화 프로세스 를 맞춤화하고 완료하세요

PHQ-9 및 GAD-7과 같은 내장된 평가 기능과 시각적인 진행 그래프를 통해 클라이언트의 진행 상황을 추적하세요

'보험' 기능을 통해 통합 결제 보고서로 보험 회계를 자동화하여 정확한 부기 업무를 수행하세요

SimplePractice의 한도

청구서 및 ‘슈퍼빌’에 대한 사용자 정의 기능이 부족합니다

SimplePractice 요금 계획

스타터: 사용자당 월 49달러

필수: 사용자당 월 79달러

추가 혜택: 사용자당 월 99달러

SimplePractice 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,700개 이상의 리뷰)

SimplePractice에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 언급된 내용은 다음과 같습니다

달력은 훌륭하고 사용하기 쉬우며 클라이언트의 예약 시간을 확인할 수 있습니다. 약속 시간에 알림을 받도록 알림을 설정할 수 있습니다. 고객 서비스는 도움이 되었고, 응답도 빠릅니다. 많은 훌륭한 기능을 제공하지만, 청구서와 Superbills에 대한 사용자 정의 기능이 더 많으면 좋겠습니다.

달력은 훌륭하고 사용하기 쉬우며 클라이언트의 예약 시간을 확인할 수 있습니다. 예약 시간에 알림을 받도록 알림을 설정할 수 있습니다. 고객 서비스는 도움이 되었고, 응답도 빠릅니다. 많은 훌륭한 기능을 제공하지만, 청구서와 Superbills에 대한 사용자 정의 기능이 더 많으면 좋겠습니다.

SOAP 노트를 더 스마트하게 처리하는 방법

최고의 SOAP 노트 생성기를 몇 가지 살펴보았지만, 문서화 그 이상의 종합적인 솔루션을 원한다면 ClickUp이 가장 적합합니다.

ClickUp Docs를 사용하면 구조화된 폴더에 SOAP 노트를 만들고 정리할 수 있습니다. 메모장을 사용하면 환자 관리 중에 빠른 관찰 내용을 쉽게 기록할 수 있으며, ClickUp Brain을 사용하면 검색에 시간을 낭비하지 않고 정보를 즉시 검색할 수 있습니다.

ClickUp은 모든 것을 하나의 안전하고 간소화된 플랫폼에 통합하여 의료 전문가, 물리 치료사, 의대생 및 임상의들이 보다 효율적으로 문서를 작성하고 가장 중요한 일인 환자 치료에 집중할 수 있도록 지원합니다.

👉 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하세요. ✅