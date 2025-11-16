예약 및 클라이언트 관리를 위한 최고의 미용실 CRM 소프트웨어 10선

미용실 서비스 제공자는 예술입니다. 하지만 예약 관리, 클라이언트 선호도 기억, 직원 스케줄 조정까지? 그 자체로 풀타임 업무나 다름없죠.

예약 자동화, 알림 발송, 클라이언트의 서비스 및 구매 내역 저장, 모든 것을 신선한 드라이처럼 매끄럽게 운영할 수 있는 믿을 수 있는 고객 관계 관리 소프트웨어가 필요합니다.

이 글에서는 예약 관리와 클라이언트 관계 유지를 돕기 위해 최고의 미용실 CRM 소프트웨어를 엄선해 소개합니다. 또한 이중 예약과 잊어버린 후속 조치에 작별을 고하고, 만족한 클라이언트와 여유로운 당신을 맞이할 수 있도록 미용실에 적합한 CRM을 선택하는 방법도 알려드립니다.

🔎 알고 계셨나요? 좌석 수 용량 기준 세계 최대 미용실 기네스 기록은 227 좌석을 보유한 브라질의 '로메우 펠리페 F. 다 실바 카벨레레이로스(Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros)'가 보유하고 있습니다. 바쁜 날의 분주함을 상상해 보세요!

최고의 미용실 CRM 소프트웨어 한눈에 보기

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp 올인원 미용실 운영 및 팀 협업 솔루션 클라이언트 프로필, 예약 관리, 자동화 기능, 대시보드, 시간 추적, 완전한 상황 인식 AI Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능 Fresha 신규 클라이언트로부터 온라인 예약 받기 미용실 마켓플레이스, 마케팅 인사이트, 클라이언트 행동 추적 Free; 맞춤형 설정 가능 인보에이 고급 재고 관리 CRM 캠페인, WhatsApp 자동화, 생체 추적 유료 플랜은 월 69달러부터 시작됩니다 Zenoti 24시간 온라인 예약 자동 대기 목록, 듀얼 앱, 내장형 POS 맞춤형 가격 정책 포레스트 여러 미용실 브랜치 관리 다중 위치 동기화, POS, 로열티 프로그램 맞춤형 가격 정책 살롱 360 미용실 경비 관리 커미션 추적, CRM 인사이트, 직원 성과 관리 맞춤형 가격 정책 Zoho Bookings 미용실 직원에게 자율성을 부여하기 직원 스케줄 관리, 예약 제한, 정기 서비스 유료 플랜은 $6부터 시작합니다 로지 신규 미용실 소유자 여러분 커브사이드 체크인, RosyPay, POS, 이미지 업로드 유료 플랜은 월 39달러부터 시작됩니다 Vagaro 상세한 클라이언트 데이터베이스 유지 관리 클라이언트 프로필, 양식, 재고 영업 팀, 마켓플레이스 맞춤형 가격 정책 파이프드라이브 미용실 맞춤형 파이프라인 구축 영업 팀 파이프라인, 자동화, 대시보드 미용실 맞춤형 파이프라인 구축

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

미용실 CRM 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

약 80%의 비즈니스가 영업 팀 보고 및 프로세스 자동화를 위해 CRM 소프트웨어를 사용하며, 미용실도 이를 도입하는 추세입니다.

선택한 미용실 관리 시스템에 반드시 포함되어야 할 핵심 CRM 구성 요소 는 다음과 같습니다.

예약 관리 : 온라인 예약, 자동화 알림, 달력 동기화 기능을 제공합니다. 번거로움 없는 시스템으로 예약을 가득 채우고 클라이언트 만족도를 높여보세요.

클라이언트 이력 저장소 : 과거 서비스, 구매 내역, 선호도, 특별 노트를 추적합니다. 즐겨찾기 헤어 색상이나 마사지 유형을 기억하는 것만으로도 고객 참여도와 충성도를 높일 수 있습니다.

결제 시스템 : POS 연동, 다양한 결제 수단 지원, 자동 청구서 발행 기능을 제공합니다. 원활한 트랜잭션으로 대기 시간을 줄이고 효율성을 높입니다.

직원 관리 : 예약 배정, 근무 시간 추적, 과도한 예약 및 번아웃 방지 기능을 제공합니다. 팀의 업무 효율성을 유지하기 위해 내장된 성과 모니터링 기능을 찾아보세요.

마케팅 자동화: 목표에 맞는 이메일, SMS 프로모션, 로열티 프로그램 혜택을 발송합니다. 클라이언트와의 지속적인 연결을 유지하고 재방문률을 높이는 데 도움을 줍니다.

재고 관리: 재고 수준을 모니터링하고 재주문 알림을 발송합니다. 서비스 도중에 필수 제품이 떨어지는 일이 더 이상 없습니다.

분석 및 보고 : 매출, 예약, 최고 실적을 기록한 서비스에 대한 보고를 생성합니다. 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 더 나은 : 매출, 예약, 최고 실적을 기록한 서비스에 대한 보고를 생성합니다. 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 더 나은 고객 관리 전략을 위한 길을 열어줍니다.

모바일 접근성 : 모바일 앱을 통한 클라우드 기반 접근을 제공합니다. 언제 어디서나 미용실을 관리하세요

통합 기능: 웹사이트, 소셜 미디어, 마케팅 tools, 회계 소프트웨어와 동기화됩니다. 예약부터 재무 관리까지 모든 것을 원활하게 관리할 수 있는 시스템을 구축합니다.

🧠 재미있는 사실: 캐나다 기업가 마사 매틸다 하퍼는 1891년 뉴욕 로체스터에 최초의 현대식 미용실을 열었습니다. 그녀는 또한 미용실 프랜차이즈 개념을 최초로 도입한 선구자이기도 합니다!

최고의 미용실 CRM 소프트웨어 10선

선택을 쉽게 하기 위해, 최고의 미용실 CRM 소프트웨어 10 목록을 소개합니다. 각 소프트웨어의 기능, 한계점, 가격은 물론 평가와 리뷰까지 상세히 안내해 드리니, 여러분의 미용실에 가장 잘 맞는 솔루션을 찾으실 수 있습니다.

ClickUp (올인원 미용실 운영 및 팀 협업에 최적)

ClickUp CRM으로 미용실 워크플로우 맞춤 설정하기

미용실 운영에는 창의성뿐만 아니라 조율, 일관성, 그리고 연결이 필요합니다. 바로 여기에 ClickUp이 해결책을 제시합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp을 통해 예약 관리, 영업 팀 추적, 맞춤형 클라이언트 서비스 등 여러분의 정확한 요구에 맞는 미용실 CRM을 구축할 수 있습니다.

ClickUp CRM(powered by AI)으로 상세한 보고서 생성, 고객과의 소통, 기존 사용 중인 다른 tools과의 연결이 가능합니다. ClickUp은 스페이스(Spaces), 폴더(Folders), 목록(Lists)를 활용해 CRM을 체계적으로 구성할 수 있게 합니다. 리드(Leads), 연락처(Contacts), 클라이언트(Clients), 거래(Deals, 서비스 패키지 또는 멤버십)별로 목록을 생성할 수 있습니다. 각 고객 또는 리드는 작업(Task)으로 표시되어 모든 상호작용과 기회를 손쉽게 추적할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 상세한 클라이언트 프로필과 서비스 이력을 생성하세요. 모든 클라이언트 정보를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 연락처 정보, 예약 내역, 선호 사항, 피드백을 체계적으로 한곳에 저장하세요. 모든 상호작용을 개인화하고 지속적인 고객 충성도를 확보하는 세부 사항을 추적하세요.

ClickUp 작업과 타임라인으로 일정을 직접 관리하세요. 예약을 쉽게 잡거나 변경하고 추적할 수 있으며, 자동화를 설정해 노쇼를 줄이고 고객 유지율을 높일 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 예약 일정을 손쉽게 해결하세요

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 선호하는 스타일리스트, 헤어 컬러 수식, 알레르기 정보, 로열티 상태 등 개별적인 세부 사항을 추적하세요. 서비스 유형, 방문 빈도, 총 지출액별로 클라이언트를 그룹화하여 맞춤형 제안과 커뮤니케이션을 제공할 수도 있습니다.

예약 알림 발송, lapsed 클라이언트 표시, 주간 영업 팀 활동 요약하는 등의 반복 작업을 자동화하세요. AI 에이전트를 일정이나 트리거에 따라 실행되도록 설정하면 시간을 절약하고 수작업을 줄일 수 있습니다.

ClickUp 달력은 예약 현황을 깔끔하게 시각화해 주고, 빈 시간에 예약을 순식간에 잡을 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp 달력을 연결하여 예약을 시각적으로 보고 관리하세요

ClickUp의 AI 기반 달력으로 일을 자동 스케줄링하는 방법을 이 비디오에서 확인하세요👇🏼

반복 작업을 없애세요. ClickUp 자동화 기능을 설정하여 예약 확인, 생일 인사, 후속 메시지를 자동으로 발송하세요. 손가락 하나 까딱하지 않고도 신규 고객을 충성 고객으로 전환하세요.

비즈니스의 현황을 한눈에 파악하세요. ClickUp 대시보드를 통해 예약, 클라이언트 유지율, 최고 실적을 내는 스타일리스트, 수익 추이를 모니터링하세요. 데이터 기반의 현명한 결정을 손쉽게 내리세요.

모든 예약을 수동으로 기록할 시간이 없으신가요? 저희가 도와드립니다. 온라인 예약이 들어오면 서비스 유형, 클라이언트 이름, 예약 시간만 ClickUp Brain에 알려주세요. 몇 초 만에 체계적인 작업 목록을 만들어 드립니다.

ClickUp Brain에게 일정을 만들어 달라고 요청하여 캘린더의 무료 시간을 쉽게 찾으세요

맞춤형 서비스는 매출을 10~15% 증가시킵니다. 클라이언트의 선호도에 맞춰 서비스를 제공할 때, 클라이언트는 분명히 그 차이를 느낄 것입니다.

하지만 이를 위해서는 체계적인 클라이언트 데이터베이스가 필요합니다. ClickUp의 영업 팀 및 CRM 템플릿으로 쉽게 설정할 수 있습니다.

예시, ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 전체 파이프라인, 클라이언트 정보, 마감일 및 그 사이의 모든 것을 시각화할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 소중한 클라이언트 정보를 추적하세요

이 소프트웨어를 활용하여:

맞춤형 데이터가 한곳에 체계적으로 정리되어 정보 검색이 간편하게 이루어지도록 하세요.

고객 커뮤니케이션과 지원을 효율화하세요

반복적인 작업을 자동화하여 더 복잡한 활동에 시간을 할애하세요

고객 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 도출하여 맞춤형 경험을 제공하세요

연속 예약 관리가 힘들다면, ClickUp이 해결해 드립니다. 예약 알림을 직접 설정하거나 ClickUp Brain이 자동으로 처리하도록 하세요. 노트북이 없을 때도 문제없습니다! 모바일에서 바로 알림을 설정하고 편집할 수 있습니다.

최고의 미용실 관리 소프트웨어는 기존 기술 환경과 원활하게 연동되어 운영 현황을 완료할 수 있어야 합니다. ClickUp Integrations는 인기 CRM 시스템을 포함한 300개 이상의 플랫폼과 동기화됩니다.

ClickUp 최고의 기능

50개 이상의 자동 트리거로 예약 알림 자동 설정, 작업 상태 업데이트, 서비스 유형별 팀원 배정 등을 설정하세요

ClickUp 프로젝트 시간 추적 기능 으로 각 서비스 소요 시간 추적하기

ClickUp 양식 템플릿으로 클라이언트 데이터를 수집하고, 이 데이터를 미용실 관리 소프트웨어에 직접 연동하세요

제품 재고 관리를 위한 작업 생성 및 추적, 재주문 알림 설정, 재고 수준 파악까지—모두 ClickUp 내에서 해결하세요.

ClickUp의 한도

처음 사용하는 초보자에게는 약간의 학습 곡선이 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

클릭업(ClickUp)이 제 일일 작업을 체계적으로 정리하고 스케줄링해주는 점이 정말 마음에 듭니다. 매주 또는 격주로 반복되는 회의나 작업이 있다면 클릭업에 입력하기만 하면 작업 타임라인을 한눈에 파악할 수 있죠. 동료들과 함께 사용하며 특정 업무에 대한 책임을 조정하고 분담할 수 있다는 점이 더욱 큰 장점입니다. 매일 작업을 완료됨으로 표시하는 기능은 진행 상황을 확인하고 일일 성과를 기록하는 데 큰 도움이 됩니다.

클릭업(ClickUp)이 제 일일 업무를 체계적으로 정리하고 스케줄링해주는 점이 정말 마음에 듭니다. 매주 또는 격주로 반복되는 회의나 작업이 있다면 클릭업에 입력하기만 하면 내 일 타임라인을 한눈에 파악할 수 있죠. 동료들과 함께 사용하면 특정 작업에 대한 협업과 책임 분담이 가능해져 더욱 효과적입니다. 매일 작업을 완료됨으로 표시하는 기능은 진행 상황을 확인하고 일일 성과를 기록하는 데 큰 도움이 됩니다.

2. Fresha (신규 클라이언트의 온라인 예약 확보에 최적)

via Fresha

프레샤(Fresha)는 클라이언트 관리 및 유치에 탁월한 미용실 관리 소프트웨어로 두각을 나타냅니다. 예약 관리 및 클라이언트 이력 추적과 같은 핵심 CRM 기능 외에도, 잠재 고객이 직접 서비스를 발견하고 예약할 수 있는 내장형 마켓플레이스를 제공합니다.

이 이중 기능은 클라이언트 여정을 간소화하여 신규 클라이언트 유치와 기존 클라이언트 관리를 동시에 지원합니다. Fresha의 마케팅 및 예약 tools 통합은 시간을 절약하고 고객 유지율과 성장률을 동시에 높여줍니다.

프레샤의 주요 기능

뷰티 및 웰니스 산업 시장에서 신규 클라이언트를 확보하세요

가장 성과가 좋은 마케팅 캠페인과 채널을 파악하세요

CRM 보고 기능을 통해 고객 행동, 선호도 및 예약 패턴을 추적하세요

Fresha의 한도

일부 사용자는 예약이 나중에 취소되더라도 마켓플레이스를 통해 이루어진 예약에 대해 요금이 부과됩니다.

트랜잭션을 위해 타사 POS 시스템 연동이 필요합니다

프레샤 가격 정책

Free

선택적 유료 기능

프레샤(Fresha) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.6/5점 (1,430개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 프레샤에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

예약 관리와 내 시간 및 클라이언트 일정을 체계적으로 정리하는 데 정말 간편하게 사용할 수 있어서 마음에 듭니다. 가입 절차도 매우 빠르고, 처음 비즈니스를 시작했을 때도 완벽하게 일했어요.

예약 관리와 내 시간 및 클라이언트 일정을 체계적으로 정리하는 데 정말 간편하게 사용할 수 있어서 마음에 듭니다. 가입 절차도 매우 빠르고, 처음 비즈니스를 시작했을 때도 문제없이 원활하게 일했어요.

👀 알고 계셨나요? 비즈니스들은 온라인 예약 시스템을 사용할 경우 평균 27%의 매출 증가를 경험합니다.

3. Invoay (고급 재고 관리에 최적)

via Invoay

클라이언트와 정기적으로 소통하면, 예약이 없는 기간에도 강력한 고객 관계를 구축하고 충성도를 높일 수 있습니다. 인보에이(Invoay)의 미용실 관리 소프트웨어가 이를 위한 최적의 솔루션입니다. 이 플랫폼을 통해 청구서 수령 자동화, 최신 특가 정보 공유 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

이 시스템은 또한 고급 재고 관리 기능을 제공하여 필수 제품이 항상 충분히 비축되도록 합니다.

인보에이 최고의 기능

통합 생체 인식 추적 기능으로 직원 성과, 근무 일정, 출근 관리를 효율적으로 수행하세요.

WhatsApp에서 CRM 캠페인 , 맞춤형 고객 참여, 알림을 자동화하세요

클라이언트 선호도에 맞춰 패키지 및 멤버십 플랜을 생성하세요. 맞춤형 프로모션과 기프트 바우처도 포함됩니다.

Invoay의 한도

독특한 미용실 CRM 워크플로우를 위한 맞춤형 설정 옵션이 부족합니다

일부 사용자들은 빈번한 연결 끊김, 잘못된 계산, 스케줄링 문제를 보고하여 잠재적인 안정성 문제를 시사합니다

인보에이 가격 정책

시작 가격: 월 69달러

Grow: 월 $99

확장: 월 $149

기업: 맞춤형 가격

인보에이(Invoay) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 사용자 리뷰 없음

실제 사용자들은 Invoay에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

트러스트파일럿 리뷰에 따르면:

해당 소프트웨어는 미용실이 원하는 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다. 청구 관리, SMS 마케팅(피드백, 추천, 리워드 포인트)부터 보고서(이탈 고객, 재방문 고객, 신규 고객) 등 모든 것을 아우릅니다.

해당 소프트웨어는 미용실이 원하는 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다. 청구 관리, SMS 마케팅(피드백, 추천, 리워드 포인트)부터 보고서(이탈 고객, 재방문 고객, 신규 고객) 등 모든 것을 아우릅니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 달력, 작업, 알림을 통해 삶을 정리하기 위해 AI를 활용하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 일상적인 업무와 행정 일을 처리하기 위해 AI를 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 도구는 이 중 한두 단계만 해결합니다. 하지만 ClickUp은 사용자가 당사 플랫폼으로 최대 5개 이상의 앱을 통합하도록 지원했습니다! AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. 작업과 회의가 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 자동 배정됩니다. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 업무와 작별하세요!

4. Zenoti (24시간 온라인 예약에 최적)

via Ze n oti

59%의 사람들이 예약을 위해 대기해야 하는 것에 불만을 느끼며, 거의 5명 중 1명은 비즈니스 시간에 맞춰 예약을 잡아야 하는 것이 불편하다고 답했습니다.

Zenoti는 24시간 온라인 예약 기능을 통해 이 문제를 해결합니다. 또한 대기 목록 관리 기능이 포함되어 있어 예약 취소 시 빈 자리를 신속히 채울 수 있어 시간과 수익 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.

Zenoti 최고의 기능

프랜차이즈와 클라이언트 측 예약을 위한 듀얼 앱

자동 대기 목록이 마지막 순간 취소로 생긴 빈자리를 채워줍니다

원활한 중앙 집중식 결제를 위한 내장형 POS

Zenoti의 한도

이 소프트웨어는 초보자에게는 상당히 복잡하고 부담스러울 수 있습니다

일부 사용자들은 특히 모바일 앱에서 빈번한 충돌과 버그를 경험했습니다.

Zenoti 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Zenoti 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5점 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.4/5 (1,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zenoti에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 글:

Zenoti는 탁월한 예약 관리 및 클라이언트 관리 시스템입니다. 고객 커뮤니케이션, 온라인 예약, 일정 관리, 결제, 마케팅, 피드백까지 모든 기능을 한 곳에서 효율적으로 통합할 수 있어 매우 편리합니다.

Zenoti는 탁월한 예약 관리 및 클라이언트 관리 시스템입니다. 고객 커뮤니케이션, 온라인 예약, 예약 관리, 결제, 마케팅, 피드백까지 모든 기능을 한 곳에서 효율적으로 통합할 수 있어 매우 편리합니다.

📖 함께 읽기: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 활용 방법

5. 포레스트 (여러 미용실 브랜치 관리에 최적)

via Phorest

포레스트(Phorest)는 다중 매장 관리 기능과 실시간 재고 추적 기능으로 두각을 나타내며, 여러 브랜치를 운영하는 미용실 소유자에게 이상적입니다. 보안 POS 시스템이 수익 데이터를 중앙 집중화하므로 플랫폼을 전환하지 않고도 여러 위치의 수입을 모니터링할 수 있습니다.

또한 위치별 직원 스케줄과 제품 재고를 관리하여 낭비를 줄이고 구매 플랜을 더 효과적으로 세울 수 있습니다. 더불어 클라이언트 프로필과 로열티 포인트가 자동으로 동기화되어 모든 브랜치에서 일관된 맞춤형 고객 경험을 보장합니다.

포레스트(Phorest)의 최고의 기능들

WhatsApp API를 통해 클라이언트와 직접 소통하세요

Google 검색 및 지도에서 직접 온라인 예약 제공

모든 살롱 브랜치의 예약과 결제를 한 곳에서 관리하세요

포레스트의 한도

고가의 요금제는 소규모 미용실이나 개인 사업자에게 적합하지 않을 수 있습니다

모바일 앱에서 피크 시간대에 가끔 지연 현상이 보고됨

지원 응답 시간은 위치 및 구독 등급에 따라 다를 수 있습니다

포레스트 가격 정책

맞춤형 가격 정책

포레스트(Phorest) 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.8/5 (380개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 포레스트에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

아이폰 캘린더보다 훨씬 간편한 점이 마음에 듭니다. 하루 종일 예정된 모든 예약과 동료들의 일정을 한눈에 확인할 수 있어요. 서비스 맞춤형을 위해 애드온을 간편하게 추가하거나 시간을 연장할 수도 있죠. 사용법이 매우 쉽고 정말 훌륭합니다!

아이폰 캘린더보다 훨씬 간편한 점이 마음에 듭니다. 하루 일정의 모든 예약과 동료들의 스케줄을 한눈에 확인할 수 있어요. 서비스 맞춤 설정을 위해 애드온을 간편하게 추가하거나 시간을 연장할 수도 있죠. 사용법이 매우 쉽고 정말 천재적인 아이디어입니다!

6. Salon 360 (미용실 경비 관리에 최적)

via Salon 360

미용실 재정 관리를 더 효과적으로 하고 싶다면 Salon 360이 유용한 선택지가 될 수 있습니다. 온라인 예약 및 자동화된 커뮤니케이션과 같은 기본 기능 외에도, 판매 전환 추적 및 직원 생산성 모니터링 tools를 제공합니다.

이 소프트웨어는 비용 및 커미션 추적 기능도 포함되어 있어 수입과 지출에 대한 탭을 쉽게 유지할 수 있습니다. 이러한 가시성을 통해 압도감 없이 비즈니스 비용을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

Salon 360 최고의 기능

서비스 온라인 카탈로그를 생성하세요

청구 가능한 시간과 성과를 추적하여 직원 인센티브와 커미션을 공정하게 관리하세요

실시간 보고서로 비용과 브랜치 성과를 모니터링하고 전환율을 추적하여 CRM 전략을 조정하세요

Salon 360의 한도점

소규모 미용실은 확장된 기능에 압도될 수 있습니다

Salon 360 가격 정책

맞춤형 가격 정책

Salon 360 평가 및 리뷰

G2: 사용자 리뷰 없음

Capterra: 사용자 리뷰 없음

🧠 재미있는 사실: 중세 시대 이발사들은 단순히 머리만 자르지 않았습니다. 수술, 치과 일, 심지어 피 뽑기까지 수행했죠! 그래서 고전적인 이발소 기둥이 붉은색과 흰색 줄무늬로 되어 있는데, 이는 피와 붕대를 상징합니다.

7. Zoho Bookings (미용실 직원에게 자율성을 부여하는 데 최적)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings는 CRM tool이자 미용실 관리 시스템으로도 일합니다. 예약 번호의 한도를 정하고 막판 취소나 일정 변경을 줄일 수 있습니다.

클라이언트가 예약하기 전에 정확한 서비스 가격을 목록으로 표시하여 비용을 완료하게 확인할 수 있습니다. 노쇼를 줄이기 위해 플랫폼에서 사전 결제를 받을 수 있어, 예약이 취소되더라도 시간과 수익을 보호할 수 있습니다.

Zoho Bookings 주요 기능

마감일을 설정하고 하루에 원하는 온라인 예약 건수를 결정하세요

직원들이 직접 스케줄을 설정하고 예정된 예약을 관리할 수 있도록 허용하세요

반복 서비스를 예약하고 다세션 트리트먼트 재고를 추적하세요

Zoho Bookings의 한도

해당 미용실 CRM tool은 맞춤형이 부족합니다

일광 절약 시간제(DST) 처리는 문제가 될 수 있습니다

Zoho Bookings 가격 정책

기본: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $9

Zoho Bookings 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5점 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Bookings에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 글:

서로 다른 시간대, 심지어 다른 시간대에 근무하는 다중 사용자를 위한 설정도 매우 간편합니다. 예상치 못한 일정 변경이나 계획된 변경 사항에 맞춰 손쉽게 조정하고 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. *

서로 다른 시간대, 심지어 다른 시간대에 근무하는 다중 사용자를 위한 설정도 매우 간편합니다. 예상치 못한 일정 변경이나 계획된 변경 사항에 맞춰 손쉽게 조정 및 맞춤형 설정할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 전문성 향상을 위한 최고의 CRM 자격증

8. Rosy Salon Software (신규 미용실 소유자에게 최적)

via Rosy Salon Software

새로 스파나 헤어 살롱 비즈니스 시작하는 것은 부담스러울 수 있지만, 로지 살롱 소프트웨어가 해결해 드립니다. 커브사이드 체크인과 독자적인 로지페이를 갖춘 로지 살롱 소프트웨어는 비즈니스를 막 시작한 살롱 소유자에게 이상적입니다.

이 소프트웨어는 저렴하고 사용자에게 친숙합니다. 재고 관리, 클라이언트 커뮤니케이션, 내장형 POS(Point of Sale) 시스템 등 필수 tools를 포함하고 있습니다.

로지 살롱의 주요 기능

클라이언트가 근처에 도착하면 체크인하여 스타일리스트에게 즉시 알림을 보내세요

사전 승인 및 카드 등록 트랜잭션으로 신용카드 처리를 간소화하세요

클라이언트 이미지를 업로드하고 편집하여 빠르게 참조하세요

로지 살롱의 한도점

추천 보고서가 충분히 정교하지 않습니다

이 플랫폼은 예약 단위를 15분 단위로 제한하여 모든 서비스 유형에 적합하지 않을 수 있습니다

로지 살롱 가격 정책

월 $39부터 시작

맞춤형 설정 가능

로지 살롱 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.6/5점 (140개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 로지 살롱에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

시스템의 단순함과 유연성이 마음에 들고, 직원과 독립 계약자 모두에게 사용할 수 있다는 점이 좋습니다. G2.com에서 수집 및 호스팅한 리뷰.

시스템의 단순함과 유연성이 마음에 들고, 직원과 독립 계약자 모두에게 사용할 수 있다는 점이 좋습니다. G2.com에서 수집 및 호스팅된 리뷰.

9. Vagaro (상세한 클라이언트 데이터베이스 관리에 최적)

via Vagaro

Vagaro는 웰니스 및 뷰티 산업을 위한 마켓플레이스로, 포괄적인 미용실 CRM 소프트웨어도 제공합니다. 특히 눈에 띄는 기능은 매우 상세한 클라이언트 프로필로, 선호도, 서비스 내역, 이력을 추적할 수 있게 도와줍니다.

이 정도의 맞춤화를 통해 고객 참여도를 높이고, 맞춤형 경험을 제공하며, 고객 유지율을 향상시킬 수 있습니다.

Vagaro 최고의 기능

사진, 서비스 이력, 선호도, 과거 구매 내역 등 상세한 클라이언트 기록을 관리하세요

맞춤형 양식, 설문조사, 동의서를 디자인하여 발송하고, 클라이언트 프로필에 저장해 쉽게 접근하세요

클라이언트 수요에 기반한 재고 관리 시스템을 구축하고 마켓플레이스에서 독점 제품을 판매하세요

Vagaro의 한도

다른 미용실 관리 시스템에 비해 한도가 있는 보고 기능

소규모 미용실이나 비즈니스에게는 가격 구조가 부담스러울 수 있습니다

Vagaro 가격 정책

단일 위치:

월 $24부터 시작

여러 위치 운영:

맞춤형 가격 정책

Vagaro 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Vagaro에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Vagaro는 기능과 흐름을 완벽하게 조화시킨 점이 마음에 듭니다—예약 관리, SOAP 노트, 클라이언트 기록을 모두 한곳에 모아두면서도 복잡하지 않게 처리해줍니다.

Vagaro는 기능성과 흐름을 완벽하게 조화시킨 점이 마음에 듭니다. 예약 관리, SOAP 노트, 클라이언트 기록을 모두 한곳에 모아두면서도 복잡하지 않게 구성했죠.

10. Pipedrive (미용실 맞춤형 파이프라인 구축에 최적)

via Pipedrive

기존 CRM이었던 Pipedrive는 강력한 미용실 관리 소프트웨어 역할도 합니다. 손쉽게 세션을 관리하고 필요에 맞게 영업 팀 파이프라인을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 고급 재고 관리 기능을 통해 제품과 재고 수준을 효율적으로 추적할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 클라이언트 커뮤니케이션도 자동화하여 시간을 절약해 주면서도 고객이 항상 최신 정보를 받을 수 있도록 합니다.

파이프드라이브 최고의 기능

클라이언트의 특정 여정을 반영하는 영업 팀 파이프라인 설계

이메일과 SMS로 클라이언트 커뮤니케이션을 자동화하세요

시각적 대시보드와 상세 보고서로 미용실 성과 메트릭, 클라이언트 유지율, 뷰티 업계 수익 동향을 추적하세요

파이프드라이브의 한도

이메일 연동을 위해서는 반드시 고급 플랜으로 업그레이드해야 합니다

뷰티 제품에 특화된 재고 관리 같은 업계별 기능이 부족합니다

소규모 미용실 소유자에게는 고급 CRM 기능과 가파른 학습 곡선으로 인해 부담스러울 수 있습니다

미용실 내 원활한 트랜잭션 처리를 위한 직접적인 POS(Point-of-Sale) 연동 기능 없음

Pipedrive 가격 정책

라이트: 사용자당 월 $19

성장: 사용자당 월 $34

프리미엄: $64 / 월 사용자당

얼티밋: $89/월 사용자당

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.3/5 (2,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 말합니다:

Pipedrive는 기술 전문가가 아닌 사람들도 사용하기 쉬운 점이 마음에 듭니다. 시각화된 영업 파이프라인 덕분에 각 거래의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있고, 단계별 설정이 가능해 다양한 워크플로우에 맞춰 조정할 수 있습니다.

Pipedrive는 기술 전문가가 아닌 사람들도 사용하기 쉬운 점이 마음에 듭니다. 시각화된 영업 파이프라인 덕분에 각 거래의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있고, 단계별 설정이 가능해 다양한 워크플로우에 맞춰 조정할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 맞춤형 관리를 위한 CRM 팁

ClickUp으로 미용실을 새롭게 단장하세요

미용실 운영에는 기본적인 CRM 이상의 솔루션이 필요합니다. 예약 관리부터 영업 팀 추적까지 모든 것을 처리할 수 있는 시스템이어야 합니다. 많은 CRM tools가 훌륭한 기능을 제공하지만, 종종 특정 측면에서 타협해야 하는 경우가 많습니다.

CRM 구현을 간소화하고 싶으신가요? ClickUp은 모든 운영을 한데 모으기에 완벽한 선택입니다. 작업 관리? 확인. 자동화된 워크플로우? 물론이죠. 맞춤형 대시보드? 당연히 가능합니다!

예약 추적, 마케팅 캠페인, 직원 스케줄 추적 등 어떤 업무를 처리하든 ClickUp은 다른 어떤 미용실 관리 소프트웨어보다도 유연하게 여러분의 업무 프로세스에 맞춰집니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 미용실 운영을 손쉽게 관리하세요!