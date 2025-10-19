2025년 건설 프로젝트를 위한 최고의 비용 관리 소프트웨어 8선

건설 예산은 제멋대로입니다. 추적이 소홀해지는 순간 비용이 폭발적으로 증가합니다. 맥킨지 보고서에 따르면 초대형 프로젝트의 98%가 예산을 30% 이상 초과하며 심각한 지연에 직면합니다. 공사 중 설계도 변경, 누락된 타임시트, 엑셀 한 줄 오류가 수십만 달러 규모의 재앙으로 번지는 상황을 상상해 보십시오.

그러나 여전히 80%의 건설업체가 수동 추적을 의존하며 오류와 혼란을 초래하고 있습니다. 해결책은? 비용을 자동화하고 실시간으로 이상 징후를 경고하며 모든 항목을 하나의 깔끔한 대시보드에 통합하는 건설 비용 관리 소프트웨어입니다.

이 가이드에서는 예산 초과를 사전에 방지하고, 데이터 기반 의사 결정을 내리며, 모든 프로젝트를 일정과 예산 범위 내에서 진행할 수 있도록 도와주는 최고의 건설 비용 관리 tools를 살펴보겠습니다. 🏗️

순식간에 예산이 궤도를 이탈할 수 있습니다. 이 tool들은 문제를 조기에 발견하고 비용을 통제함으로써 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 건설 프로젝트 관리 및 비용 추적 팀 크기: 개인부터 기업까지 맞춤형 뷰, 작업 계층, 간트 차트, RFI 및 승인 양식, 재무 대시보드 free Forever;* Enterprise 맞춤형 설정 가능 Procore 문서 관리 및 팀 간 협업팀 크기: 중견 기업부터 기업 건설사까지 예산 추적, 통합 타임시트, 역할 기반 접근 권한, 400개 이상의 연동 기능 맞춤형 가격 책정* RedTeam 실시간 재무 가시성과 운영 효율성 팀 크기: 종합 건설사, 상업용 건설사 견적에서 예산으로의 전환, 변경 주문, 입찰 비교, 모바일 접근 맞춤형 가격 책정* CoConstruct 클라이언트 협업으로 주거용 건설 관리 팀 크기: 맞춤형 주택 건설업체, 리모델링 업체 양방향 퀵북스 동기화, 선택 시트, 예산 대비 실적, 클라이언트 포털 맞춤형 가격 책정* Autodesk Build 프로젝트 성과 추적 및 필드-사무실 동기화 팀 크기: 대형 건설사, AEC 기업 PCO 및 변경 주문서, RFI/제출물, 계정 시스템 연동, 규칙 기반 승인 월 $140/사용자부터; 사용자 무제한 옵션 맞춤형 제공 Fieldwire 현장 작업 관리 및 필드 조정 팀 크기: 현장 작업반, 하도급업체, 소규모 총괄 시공사 팀 예산 모듈, 원가 코드 임포트, 플랜 마크업, BI 통합용 API Free Plan 제공; 유료 플랜: $54/사용자/월부터 CMiC 재무 데이터를 ERP 수준의 통제 기능으로 통합 팀 크기: 기업 건설사 총계정원장, 급여, 조달, 모바일 필드 데이터, 분석 맞춤형 가격 책정* Sage Intacct 클라우드 회계 및 실시간 재무 가시성 팀 크기: 다중 법인 계약업체, 재무 팀 매출채권/매입채권/작업 진행 중 (WIP) tools, 스마트 이벤트 및 규칙, AI 기반 자동화 맞춤형 가격 책정*

건설 비용 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

건설 현장은 오케스트라와 같습니다. 한 잘못된 노트만 틀려도 전체 공연이 엉망이 되죠. 단순한 장부 관리가 아닌, 예산과 마감일, 자원을 실시간으로 조율할 수 있는 지휘봉이 필요합니다.

🧠 알고 계셨나요? 1989년, 하드 달러(Hard Dollar)가 구식 견적 방식에 첫 디지털 해머를 내리쳤습니다. 지루한 수학적 계산을 자동화된 마법으로 대체한 것이죠.

건설 비용 관리 소프트웨어가 지원해야 할 사항은 다음과 같습니다:

비용 추적*: 자재, 인건비, 장비 비용을 실시간으로 모니터링합니다

자동화 예산 알림*: 비용이 사전 설정된 한도를 초과할 때 알림을 발송하여 팀이 즉시 조치를 취할 수 있도록 지원합니다

고급 예측 기능: *역사적 데이터와 지출 추세를 기반으로 향후 비용을 예측하여 예상치 못한 재정적 문제를 방지합니다

맞춤형 대시보드*: 건설 프로젝트 관리 시 추적하고자 하는 중요한 데이터와 메트릭을 개인화된 화면으로 확인하세요

자원 관리: 인력, 자재, 장비 사용량을 추적하여 자원을 최적화하여 활용합니다

통합: QuickBooks, Xero, Sage 등 주요 플랫폼과 연동하여 원활한 워크플로우를 구현하세요

변경 및 변동 관리: 범위 변경 사항을 추적, 예산 업데이트, 이해관계자와의 재정적 투명성 유지

하도급업체 및 견적 요청 관리: 입찰 비교 자동화, 정확한 계약 보장, 불필요한 비용 급증 방지

건설 프로젝트를 위한 최고의 비용 관리 소프트웨어

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 절차를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

건설사, 프로젝트 관리, 견적 담당, 재무팀, 계약업체의 일 프로세스를 효율화하는 최고의 비용 관리 소프트웨어를 선택했습니다. 대규모 프로젝트를 진행하든 주거용 프로젝트를 관리하든, 이 tools은 예산을 준수하는 데 도움을 줍니다.

각 소프트웨어가 제공하는 기능을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (건설 프로젝트 관리 및 비용 추적에 최적)

건설 프로젝트를 사전 영업 팀 단계부터 기획, 납품까지 추적하세요

ClickUp은 건설 분야를 포함한 전 세계 수천 팀이 신뢰하는 선도적인 클라우드 기반 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 실시간 업데이트, 자동화, 대시보드 및 통합 tools를 통해 비즈니스 요구에 맞춰 복잡한 워크플로우를 간소화합니다.

ClickUp의 건설 프로젝트 관리 소프트웨어는 사전 영업부터 납품까지 모든 것을 직관적인 단일 플랫폼으로 통합하여 팀의 프로젝트 관리를 지원합니다. 팀은 ClickUp Docs 내에서 설계도, 계약서, 승인서, 허가증 등 모든 프로젝트 관련 문서를 중앙 집중화할 수 있습니다. 실시간 협업을 강화하기 위해 ClickUp Chat은 AI 기반 채팅 인터페이스에 작업과 문서를 삽입할 수 있도록 하여 논의 내용을 업무와 연결해 줍니다.

ClickUp 채팅으로 tools 전환 없이도 피드백과 논의를 작업, 문서 또는 목록에 첨부 파일 상태로 맥락을 유지하세요

글로벌 타이머로 팀들의 시간 추적을 손쉽게 추적하세요. 또한 예상 비용을 설정하고 프로젝트 진행 현황을 보여주는 보고서를 생성할 수 있습니다. 더불어 계약업체와 설계자에게 맞춤형 RFI(정보 요청서) 및 승인 양식을 발송하고, 작업을 할당하며, 원활한 워크플로우를 유지하세요.

ClickUp의 재무 대시보드는 예산 배분, 실제 지출, 수익을 실시간으로 모니터링하여 자금 사용 현황을 명확히 보여줍니다. 또한 프로젝트 완료율 및 예산 준수율과 같은 키 성과 지표(KPI)를 추적할 수 있는 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있습니다.

ClickUp으로 맞춤형 대시보드를 생성하여 재무 현황을 한눈에 파악하세요

ClickUp 내에서 완전히 맞춤 설정 가능한 건설 관리 템플릿을 활용하세요. 작업, 프로젝트, 자원 관리 tools는 물론 예산 기능까지 포함되어 있습니다.

이러한 템플릿 중 하나가 ClickUp의 프로젝트 비용 관리 템플릿입니다. 이 템플릿은 프로젝트 진행 중 지출되는 모든 비용을 추적하고 관리하는 데 도움을 줍니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿으로 모든 프로젝트 비용을 시작부터 완료까지 추정, 승인 및 추적하세요

프로젝트 비용 추적을 위한 6가지 맞춤형 상태를 포함하며, 속성으로 작업을 분류하여 관리할 수 있습니다. 또한 프로젝트 목록, 프로젝트 비용 테이블, 승인 프로세스 보드와 같은 맞춤형 뷰를 제공하여 정보 접근 및 정리가 용이합니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 비용을 실시간으로 추적하고 모니터링하세요

예산을 플랜하고 예상치 못한 지출을 관리하세요

자원 배분과 예산 편성에 관한 정보에 기반한 의사 결정을 내리십시오

또 다른 유용한 템플릿은 ClickUp의 프로젝트 비용 분석 템플릿으로, 여러 프로젝트 간 비용을 비교하는 데 도움이 됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 비용 분석 템플릿으로 프로젝트 성과를 분석하세요

모든 비용 요소를 추적할 수 있는 완료, 진행 중, 할 일 등의 맞춤형 상태; 키 비용 세부사항을 기록할 수 있는 5개의 사용자 지정 필드; 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 접근할 수 있도록 하는 맞춤형 보기 기능을 포함합니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

모든 프로젝트 관련 비용을 명확하게 파악하세요

비용 절감 기회를 파악할 수 있도록 지원합니다

향후 비용을 예측하고 다가올 지출을 플랜하세요

ClickUp 최고의 기능

프로젝트 모니터링 : ClickUp 사용자 지정 필드 (예: 예상 예산, 실제 지출, 비용 차이) 를 추가하여 건설 프로젝트의 모든 단계에서 재정적 진행을 추적하고 비교하세요

*시간 관련 비용 추적: ClickUp의 시간 추적 기능을 활용하여 작업에 소요된 시간을 기록하고 원래 플랜과 비교하여 상세한 타임시트를 쉽게 작성하세요

자동화: 설계도 승인 즉시 건축사에게 자동으로 알림을 보내는 설계도 승인 즉시 건축사에게 자동으로 알림을 보내는 ClickUp 자동화를 설정하세요. 수동 후속 조치 없이도 원활한 업무 인계와 즉각적인 다음 단계 진행을 보장합니다

자동화로 시간을 절약하는 방법을 알고 싶으신가요? 이 비디오를 확인해 보세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트 때문에 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp은 약속한 바를 정확히 이행하며, 제가 필요한 모든 것을 관리할 수 있는 진정한 올인원 tool입니다. 클라이언트가 사용하는 대부분의 다른 tools와 연동되며, 수년간 매일 필수적으로 사용해 온 tool입니다.

2. Procore (문서 관리 및 협업에 최적)

via Procore

프로코어(Procore) 는 건설 프로젝트 관리 소프트웨어로, 예산, 계약서, 변경 명령서, 청구서 등 모든 재무 데이터를 단일 시스템에 저장하여 데이터 중복 및 분리된 스프레드시트로 인한 오류를 최소화합니다. 통합된 타임시트는 예산 대비 직접적으로 노동 시간과 관련 비용을 추적할 수 있도록 지원합니다.

또한, 소유자 및 경영진용 대시보드를 통해 비용 보고서, 편차 보고서, 수익성 현황을 즉시 생성하여 투명성을 높일 수 있습니다.

Procore 주요 기능:

SAP, Sage, QuickBooks와 같은 ERP 시스템을 비롯해 BIM software 및 기타 건설 tools 등 400개 이상의 tools와 연동 가능합니다

모바일 앱을 통해 필드 팀이 작업 현장에서 직접 사진을 촬영하고, RFI(정보 요청)를 제출하며, 문제를 기록하고, 점검 목록을 관리할 수 있도록 지원합니다

역할 기반 접근 권한과 사용자 정의 가능한 워크플로우를 제공하여 프로젝트 항목의 보기, 편집 또는 승인 권한을 통제할 수 있도록 합니다

Procore의 한도

전담 프로젝트 관리 팀이나 기술 전문가가 없는 비즈니스에게 Procore 인터페이스를 다루는 것은 마치 전일제 업무처럼 느껴질 수 있습니다

Procore 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Procore 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Procore에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

저희는 상업용 종합 건설업체로, Procore는 이제 저희 운영 방식에 필수적인 존재가 되었습니다. 프로젝트 관리, 일정 관리, 계약 관리, 청구서 발행 등 모든 업무에 활용하고 있습니다. 제공되는 거의 모든 기능을 의존하고 있으며, 솔직히 말해 Procore 없이는 비즈니스를 운영할 수 없습니다.

💡 전문가 팁: 실시간 대시보드, 자동 알림, 예측 기능을 제공하는 소프트웨어를 활용하세요. 이를 통해 건설 팀은 비용 편차를 조기에 파악할 수 있습니다. 이는 프로젝트 비용 위험을 관리하고, 시정 조치를 취하며, 프로젝트 수익성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

3. RedTeam (실시간 재무 가시성과 운영 효율성에 최적)

via RedTeam

RedTeam을 사용하면 비용 견적을 실제 프로젝트 예산으로 전환하여, 초기 입찰부터 최종 번호까지의 모든 변경 사항을 손쉽게 추적할 수 있습니다. 부서별, 비용 코드별 및 기타 맞춤형 기준으로 예산을 세분화하여 비용 통제력을 강화할 수 있습니다.

모바일 앱을 통해 건설 업계에서 활동하는 팀은 어디서나 프로젝트 정보에 접근하고, 상태를 업데이트하며, 작업을 관리할 수 있어 현장 생산성과 소통을 향상시킵니다.

RedTeam 주요 기능:

여러 하도급업체의 입찰을 한곳에서 비교하고 최적의 옵션을 선택하세요

프로젝트 단계별 또는 작업별 실제 비용과 예산 비용을 추적하고, 실시간으로 비용 편차를 모니터링하세요

현장 관찰 내용을 바탕으로 변경 명령서 생성을 자동화하고 제안된 변경 사항을 원본 계약서와 연결된 상태로 유지하세요

RedTeam의 한도

이 tool에는 직원에게 작업을 할당하고 모니터링하며 일일 진행 상황을 추적할 수 있는 할 일 목록과 같은 기능이 없습니다

RedTeam 가격 책정

맞춤형 가격 책정

RedTeam 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.2/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 RedTeam에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

건축가, 엔지니어, 하도급업체 등 프로젝트 관계자들과의 협업을 한 곳에서 통합합니다. 확실히 시간과 노력을 절약해 줍니다.

4. CoConstruct (주거용 건설 관리에 최적)

via CoConstruct

CoConstruct는 맞춤형 주택 건설업체 및 리모델링 업체를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 건설 비용 관리 tool은 비용 코드별로 예산을 체계화하여 관리자에게 지출 내역, 현재 사용된 금액, 미결제 금액을 명확한 보기로 제공합니다.

이 tool은 설계, 견적, 생산 프로세스를 한 위치에 통합한 중앙 집중식 선택 시트를 제공합니다. 클라이언트가 선택을 진행하면 재무 정보가 실시간으로 업데이트되어 모든 관계자가 프로젝트 비용을 즉시 가시성을 가질 수 있습니다.

CoConstruct 주요 기능

예상 비용과 실제 비용을 모니터링하고 완료됨에서 직접 청구서를 생성하세요

간트 차트, 달력 보기, 중요 경로 강조 표시를 활용하여 일정을 효과적으로 관리하세요

일일 활동과 기상 조건을 기록하고, 현장에서 클라이언트와 사진 및 진행 상황 업데이트를 공유하세요

CoConstruct의 한도

견적 tool은 하도급업체로부터 받은 다양한 견적서를 시스템에 모두 불러와 선택할 옵션을 고를 수 있도록 허용하지 않습니다

CoConstruct 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CoConstruct 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 CoConstruct에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

CoConstruct는 매우 유용한 tool입니다. 소프트웨어는 매우 세심하게 설계되었습니다. 예산, 구매 주문서, 변경 주문서 모두 비교적 원활하고 사용하기 쉽습니다.

💡 전문가 팁: 효과적인 클라이언트 예산 관리를 마스터하고 싶으신가요? 다음 단계부터 시작하세요: 상세한 예산으로 시작하여 명확한 카테고리와 마일스톤으로 세분화하세요

승인 절차가 필요한 지출 한도를 설정하고 자동화된 워크플로우를 활용하여 변경 명령서를 관리하세요

예산 진행, 실제 비용, 위험 요소 또는 편차와 함께 제안된 해결 방안을 포함한 정기적이고 명확한 재무 업데이트를 제공하십시오

예상치 못한 지출을 대비해 항상 예비비(5~10%)를 배정하고, 별도로 사용 내역을 추적하며, 비필수 항목에 사용하지 않도록 하십시오

5. Autodesk Build (실시간 프로젝트 성과 추적에 최적)

via Autodesk Build

오토데스크 빌드는 현장과 사무실의 데이터를 연결하여 예산 변동의 원인을 파악할 수 있게 합니다. 시공사들은 또한 이 소프트웨어를 활용해 비용 초과, 건축가·하도급업체·설계팀·필드팀 간의 원활한 협업 부족 등 프로젝트 관리 과제를 해결할 수 있습니다.

일정 관리 및 진행 추적 기능으로 프로젝트 타임라인을 모니터링하고, 품질 및 안전 관리 tools로 규정과 표준 준수를 보장합니다.

이 tool을 사용하면 규칙 기반 승인 워크플로우와 맞춤형 템플릿을 생성하여 계약 및 변경 사항을 손쉽게 처리할 수 있습니다.

오토데스크 빌드의 주요 기능

프로젝트 예산 모니터링, 지출 추적, 청구서 생성, 변경 명령서 관리를 실시간으로 수행하세요.

RFI 및 제출물 생성, 추적, 해결 과정을 간소화하여 적시 승인을 보장합니다.

Autodesk Build와 Sage, Viewpoint, JD Edwards 등의 계정 시스템을 통합하여 재무 데이터를 동기화하세요.

Autodesk Build 한도

작업 제출 후 다른 담당자에게 할당하면 잠기게 되어, 여러 사람이 재할당하지 않고는 수정하거나 오류를 바로잡기 어렵습니다.

Autodesk Build 가격

사용자당 가격 : 사용자당 월 $140

무제한 사용자 가격: 맞춤형 가격

오토데스크 빌드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 오토데스크 빌드에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

모든 것이 유연하게 연결됩니다. 모든 문서의 위치를 파악하고, 도면을 탐색하며 필요한 모든 종류의 노트와 측정을 할 수 있으며 필요할 때 이를 확인할 수 있습니다. 누가 언제 변경을 해야 하는지 파악하고 이를 조정할 수 있으며, 이동 중에도 앱을 사용할 수 있습니다. 지금까지 고객 지원팀을 이용할 필요가 없었는데, 정말 직관적이고 사용하기 쉽기 때문입니다.

🎯 생산성 향상 팁: 매 프로젝트마다 수동으로 비용 분해 구조(CBS) 를 처음부터 구축하는 대신, 건설 비즈니스용 디지털 CBS 템플릿을 활용하세요. 어떻게 도움이 될까요? 반복 일을 제거하여 프로젝트 설정 시 시간을 절약합니다

프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 보장하여 보고 및 분석을 용이하게 합니다.

빠른 조정이 가능합니다—템플릿을 복제한 후 프로젝트별 항목만 수정하면 됩니다

6. Fieldwire (필드 작업 관리 및 필드 협업에 최적)

via Fieldwire

필드와이어는 건설 전문가들이 프로젝트 전체 생애 주기에 걸쳐 예산을 관리할 수 있도록 지원하는 전용 예산 모듈을 제공합니다. 자재, 인건비, 장비, 하도급업체 등 다양한 범주에 대한 비용 코드를 정의하여 지출을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 엑셀 템플릿에서 가져와 빠르게 설정할 수도 있습니다.

각 예산 항목별로 실제 발생한 비용을 입력하고 영수증, 청구서 등의 증빙 서류를 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다. 이러한 입력 내용은 실시간으로 업데이트되므로 모든 관계자가 실제 지출이 원래 예산과 어떻게 비교되는지 즉시 가시성을 확보할 수 있습니다.

필드와이어의 주요 기능

Fieldwire의 REST API를 통해 Google Drive 및 Power BI와 같은 시스템을 연결하여 데이터를 추출, 분석 및 자동화하세요.

변경 주문서에 RFI(정보 요청) 및 작업과 같은 관련 문서를 첨부 파일로 첨부하여 포괄적인 기록 관리를 수행하세요.

작업 진행 상황, 검사 결과 및 기타 메트릭에 대한 상세 보고서를 생성하여 프로젝트 성과에 대한 통찰력을 확보하세요.

Fieldwire의 한도

도면 업로드 및 이름 변경은 맞춤형 명명 방식을 설정할 수 없어 까다로울 수 있습니다.

필드와이어 가격 정책

기본

Pro : 사용자당 월 54달러

비즈니스 : 사용자당 월 74달러

Business Plus: 사용자당 월 104달러

필드와이어 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fieldwire에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

저희 회사에서는 대부분의 작업에 Fieldwire를 사용합니다. 프로젝트 관리, 시간 관리, 작업자 책임 추적에 탁월한 도구입니다. 작업 증명과 함께 시간, GPS 위치 등의 메타데이터가 포함된 작업 전후 사진도 제공됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 정해진 근무 시간을 준수하지만, 27%는 정기적으로 초과 근무를 하며, 19%는 아예 정해진 근무 시간이 없습니다. 일이 예측 불가능할 때, 과연 어떻게 진정한 퇴근을 할 수 있을까요? 🕰️ ClickUp 달력의 자동화된 작업 스케줄링은 예측 불가능한 일정에도 체계성을 부여합니다 . 주간 플랜을 세우고, 근무 시간을 명확히 설정하며, 퇴근 알림을 자동화하세요. 여러분의 시간은 여러분이 통제해야 합니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

7. CMiC (재무 데이터와 프로젝트 관리 통합에 최적)

via CMiC

CMiC는 건설 프로젝트 비용 관리를 위한 재무 tools를 제공하는 기업 자원 계획(ERP) 소프트웨어로, 총계정원장, 매입채무 및 매출채권 관리, 재무 보고 기능을 포함합니다. 회계, 조달, 급여 및 프로젝트 관리 시스템 데이터를 단일 데이터베이스 플랫폼에 통합하여 모든 팀이 하나의 신뢰할 수 있는 정보원을 기반으로 일할 수 있도록 합니다.

필드 작업자를 위한 시간 추적, 장비 사용 모니터링, 작업 지시 관리 등의 기능은 생산성 향상에 기여하며 중앙 시스템에 실시간 업데이트를 전송합니다.

CMiC의 주요 기능

모바일 앱으로 필드 팀에게 프로젝트 데이터에 대한 실시간 접근 권한을 제공하세요

분석 tools를 활용하여 프로젝트 성과, 재무 건전성 및 자원 활용도에 대한 실행 가능한 통찰력을 얻으십시오

인공지능 기반 워크플로우와 프로세스 자동화를 활용하여 프로젝트 변경 사항과 하도급업체 작업을 관리하세요

CMiC의 한도

백엔드 설정은 복잡하며 데이터 품질에 영향을 주지 않으면서 적절한 통제를 보장하기 위해 CMiC의 광범위한 지식이나 지원이 필요합니다

CMiC 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CMiC 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4. 1/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 CMiC에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

CMiC는 사용하기 쉽습니다. 직관적인 레이아웃과 비교적 높은 사용자 정의 기능을 제공합니다. 파일 다운로드 및 업로드가 간편하며, 다양한 방법으로 파일에 접근할 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 최고의 보고 tools 및 소프트웨어

8. Sage Intacct (클라우드 계정 및 실시간 재무 가시성에 최적)

via Sage Intacct

Sage Intacct는 총계정, 매입채무, 매출채권, 현금 관리, 주문 관리, 구매, 송장 발행, 청구 등 포괄적인 재무 모듈 제품군입니다. 실시간 대시보드는 데이터와 트렌드에 대한 세분화된 분석을 제공하여 데이터 기반의 전략적 의사 결정을 개선하는 데 도움을 줍니다.

이 tool은 여러 법인, 자회사 및 통화를 통합하여 글로벌 운영에 적합합니다. 스마트 이벤트와 스마트 규칙을 통해 보고서 공유 및 알림을 자동화할 수도 있습니다.

Sage Intacct 주요 기능:

변경 주문서를 포착하고 관리하여 프로젝트 예산과 비용 예측을 자동으로 업데이트하세요

공급업체 입찰을 요청하고 수집하기 위한 RFP(제안 요청) 프로세스를 시작하고 관리하세요

플랫폼의 AI 어시스턴트인 Sage Copilot으로 작업과 워크플로를 자동화하세요

Sage Intacct의 한도

이 소프트웨어는 특히 대용량 데이터 처리나 복잡한 보고서 실행 시 가끔 느려질 수 있습니다

Sage Intacct 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Sage Intacct 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sage Intacct에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Sage Intacct는 기존 다른 소프트웨어 시스템에서 수행하던 거의 모든 계정 프로세스를 간소화할 수 있게 해주었습니다. 종이와 서류 캐비닛의 필요성을 없애주었으며, Martus와의 연동을 통해 회사 신용카드 시스템, ACH 결제, 자동 예산 편성을 자동화했습니다.

Buildertrend는 주택 소유자 중심의 건설 프로세스(선택, 클라이언트 소통, 프로젝트와 클라이언트 간 일관성을 유지하는 간편한 일정 관리)를 중심으로 설계되었습니다. 선택한 자재를 예산 및 변경 주문과 연동하여, 여러 스프레드시트를 뒤지지 않고도 고객에게 선택한 업그레이드가 최종 비용에 미치는 영향을 보여줄 수 있습니다. 고객 상호작용이 많은 비즈니스라면, 소유자에게 실시간 정보를 제공하는 현대적이고 모바일 친화적인 tool을 원할 것입니다. Buildertrend는 이를 원활하게 수행합니다.

뷰포인트는 대형 건설사 및 중장비 토목 작업을 위한 심층 재무, 급여, 작업 원가 회계에 특화된 ERP 중심 플랫폼입니다. 다중 법인 회계, 노조 급여, 복잡한 프로젝트 계층을 처리하도록 설계되어 대형 기업이 실제로 필요로 하는 백오피스 기반 시스템을 제공합니다. 강력한 보고 기능과 회계 워크플로우와의 긴밀한 연동을 기대하세요. 스프레드시트와 소규모 앱으로는 더 이상 해결되지 않는 상황에서 가동해야 할 엔진입니다.

파운데이션 소프트웨어는 AIA 청구, 급여 관리, 프로젝트 원가 계산을 핵심으로 하는 작업 원가 회계 솔루션입니다. 직관적이고 핵심에 집중합니다: 비용을 입력하고 작업에 매칭하며 불필요한 복잡함 없이 신뢰할 수 있는 재무 보고서를 얻으세요. 견고한 회계 통제와 명확한 감사 추적을 원하는 팀에게 파운데이션은 실용적이고 실용적인 선택입니다.

ClickUp으로 건설 비용을 효과적으로 관리하세요

적합한 비용 관리 플랫폼을 선택하는 데는 세 가지 핵심이 있습니다: 팀의 워크플로우에 자연스럽게 통합되고, 기존 시스템과 완벽하게 연동되며, 명확한 재무 가시성을 제공하는 것입니다. 시중에 다양한 옵션이 존재하는 만큼, 몇 가지 데모를 직접 체험해 보는 것이 현명한 선택입니다. 오직 그렇게 해야만 어떤 솔루션이 귀사의 프로세스와 진정으로 잘 맞는지 알 수 있습니다.

건설 현장을 위해 설계된 유연하고 사용자 친화적인 솔루션이 필요하다면, ClickUp이 모든 조건을 충족합니다. 견적, 일정, 예산, 커뮤니케이션을 하나의 직관적인 hub로 통합하여 초과 발생을 사전에 파악하고 모든 프로젝트를 계획대로 추적할 수 있도록 지원합니다.

더 스마트하게 건설할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 사용해 보시고 수익성을 관리하세요.