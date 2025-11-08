더 스마트한 피드백과 참여를 위한 11가지 최고의 SurveySparrow 대안

이미 비즈니스에 온갖 정성과 영혼을 쏟고 계실 수 있지만, 고객이 필요한 것을 제대로 얻고 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

간단합니다: 피드백을 요청하세요. 이는 제품을 개선하고 서비스를 향상시키며 더 나은 고객 경험을 제공하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.

SurveySparrow는 수많은 비즈니스, 마케터, 연구원들이 중요한 고객 데이터를 수집하고 분석하는 데 든든한 tool이었습니다. 하지만 더 많은 맞춤형, 더 나은 가격 정책, 또는 고급 분석 기능을 원하신다면 다른 선택지도 있습니다.

AI 기반 인사이트, 세련된 디자인부터 기존 tools와의 원활한 연동까지 각기 독특한 장점을 제공하는 11가지 최고의 SurveySparrow 대안을 엄선했습니다.

👀 알고 계셨나요? 고객 피드백을 실행에 옮겨 피드백 루프를 완성하는 비즈니스는 고객 유지율이 2.5배 더 높습니다.

SurveySparrow의 한도점

SurveySparrow는 대화형 설문조사 및 자동화로 유명하지만, 다음과 같은 단점들로 인해 대안을 고려하게 될 수 있습니다:

가격 관련 우려사항: 일부 사용자는 키 기능이 상위 플랜에서만 제공되어 비싸다고 느끼는 경우가 있습니다.

한도 맞춤형: 기본적인 브랜딩 조정은 가능하지만, 심층적인 디자인 제어 및 고급 논리 기능이 부족합니다.

기본 분석 기능: 기능은 제공하지만 깊이가 부족하며, 다른 tool에서 제공하는 AI 기반 인사이트가 없습니다.

하위 플랜의 기능 한도: 자동화 및 고급 보고와 같은 핵심 tools은 프리미엄 플랜에서만 이용 가능합니다.

통합 제한 사항: 주요 tools를 지원하지만, 일부 연결은 한도가 있거나 우회 방법이 필요합니다.

응답 관리 문제: 확장된 설문조사의 경우 응답을 필터링하고 세분화하는 작업이 번거로울 수 있습니다.

SurveySparrow 대안 제품 한눈에 보기

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp 사용자 정의 가능한 양식 생성, 데이터 수집, AI 기반 피드백 분석 및 관리 • 조건부 논리를 적용한 ClickUp Forms • 양식 응답을 작업으로 전환 • 피드백 후 워크플로우 자동화 • 실시간 메트릭을 위한 대시보드 • ClickUp Brain을 통한 AI 분석 • ClickUp Forms with conditional logic Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능 Typeform 대화형으로 참여도를 높이는 설문조사 • 한 번에 한 질문씩 진행되는 사용자 경험(UX) • 논리적 분기 기능 • 결제용 Stripe 통합 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다. Qualtrics 기업 수준의 설문조사 및 경험 관리 • 고급 브랜치 및 목표 기능 • 내장 응답자 패널 • HIPAA, GDPR, ISO 준수 맞춤형 가격 책정 Google Forms 간단하고 무료인 설문조사 • 스프레드시트를 통한 자동 시각화 • 논리 브랜치 • 사전 입력된 답변 • 파일 업로드 • 응답 알림 Free SurveyMonkey 시장 조사 및 고객 피드백 • AI 기반 질문 제안 • A/B 테스트 • 다국어 지원 • 가중치 점수 부여 유료 플랜은 월 10달러부터 시작됩니다. Jotform 결제 및 자동화 기능을 갖춘 양식 제작 • 드래그 앤 드롭 빌더 • 응답 데이터 PDF 생성 • 조건 논리 • 키오스크 모드 • HIPAA 준수 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $39부터 시작합니다. Zoho 설문조사 Zoho 제품군을 사용하는 팀 및 다중 채널 피드백 • CRM 및 마케팅 tool 연동 • 오프라인 및 다국어 설문조사 • 실시간 분석 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $6부터 시작합니다. QuestionPro 학술 연구 및 기업 설문조사 • 히트맵 및 콘조인트 분석 • 오프라인 설문조사 tools • 패널 관리 시스템 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $83부터 시작합니다. Tally 최소한의 인터페이스로 Unlimited 무료 설문조사 제공 • Free Plan에서 무제한 응답 수 • Stripe 통합 • Zapier, Airtable, Notion 지원 유료 플랜은 월 29달러부터 시작됩니다. Formstack 보안 및 HIPAA 준수 데이터 수집 • 워크플로우 자동화 • 전자 서명 • 오프라인 데이터 동기화 • CRM 데이터 사전 입력 유료 플랜은 월 99달러부터 시작됩니다. Alchemer 고급 설문조사 맞춤형 설정 및 피드백 관리 • 실시간 대시보드 • 역할 기반 접근 권한 • 종단적 추적 • CRM/API 통합 유료 플랜은 월 55달러부터 시작됩니다.

사용하기 좋은 최고의 SurveySparrow 대체 도구

SurveySparrow 대안을 찾고 계신가요? 다음 추천 제품들이 해결해 드립니다:

ClickUp (사용자 정의 가능한 양식 생성, 데이터 수집, AI 기반 피드백 분석 및 관리에 최적)

ClickUp Forms로 구조화된 데이터를 손쉽게 수집하고 응답을 실행 가능한 작업으로 전환하세요

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 맞춤형 양식 생성, 데이터 수집, 사용자 피드백 활용을 간편하게 해줍니다. 내장된 AI는 이러한 피드백을 실행 항목과 추적 가능한 인사이트로 전환하는 데 도움을 줍니다!

먼저 ClickUp Brain에 키 트렌드, 최근 제품 출시, 또는 제품에 대한 소셜 미디어 반응을 기반으로 설문조사를 생성하도록 요청하세요. 그런 다음 ClickUp Forms로 브랜드에 맞춤형 양식을 구축하세요.

모든 양식 제출을 작업으로 전환하고, 필드를 업데이트하며, 자동화된 워크플로우를 트리거하여 누락되는 사항이 없도록 할 수 있습니다. 기존 작업 필드와 ClickUp 사용자 지정 필드를 작업 공간 어디에서나 가져와 데이터를 체계적이고 일관되게 유지할 수 있습니다.

조건부 논리 지원으로 구동되는 스마트한 양식을 통해 사용자는 경험을 제어할 수 있으며, 이전 응답에 따라 중요한 필드만 표시됩니다. 예시: 누군가 요청을 '긴급'으로 표시하면 마감일 필드가 자동으로 나타나 중요한 세부 사항을 사전에 확보할 수 있습니다.

기성 구조가 필요하다면 ClickUp 양식 템플릿이 고객 피드백, 프로젝트 요청, IT 고객 서비스 지원 티켓 등 일반적인 워크플로우를 위한 사전 구축된 양식 구조를 제공합니다. 피드백 양식 템플릿을 필요에 맞게 커스터마이징하여 구조화된 데이터 흐름을 유지하면서 양식 생성 속도를 높일 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 효율성과 정확성을 위해 ClickUp 양식 템플릿으로 데이터 입력을 간소화하세요.

하지만 응답 수집은 강력한 고객 관계 구축의 시작에 불과합니다. ClickUp 자동화는 일반적으로 뒤따르는 수동 후속 일을 제거합니다.

ClickUp 자동화를 통해 작업을 트리거하고, 업무를 할당하며, 워크플로우를 지속적으로 진행시켜 피드백의 수동적 구현을 제거하세요.

제출을 적절한 팀 회원에게 할당하거나, 이해관계자에게 알리거나, 이메일 응답을 트리거하는 규칙을 설정할 수 있습니다.

데이터의 흐름에 따라 ClickUp 대시보드가 상황을 명확히 보여줍니다. 개별 응답을 일일이 분류할 필요 없이 트렌드, 병목 현상, 팀 업무량을 실시간으로 시각화하여 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 맞춤형 보고서, 실시간 업데이트, 키 메트릭을 한곳에서 활용하여 피드백을 추적하세요.

우선순위가 높은 요청이 얼마나 대기 중인지 확인해야 하나요? 아니면 시간 경과에 따른 고객 서비스 만족도 점수를 추적해야 하나요? 맞춤형 위젯을 통해 가장 중요한 데이터를 필터링하고 표시하여 팀이 일관성을 유지하고 선제적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp은 AI 기반 양식 생성 도구로, 피드백 양식에서 반복되는 문제를 식별하여 들어오는 요청으로 인한 업무량 불균형을 파악하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain으로 완료되는 이 솔루션은 ClickUp 작업 공간에서 직접 Gemini, ChatGPT, Claude 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 유연하게 활용할 수 있게 합니다. ClickUp AI를 통해 피드백을 분석하고 패턴을 요약하며, 분석 결과를 바탕으로 다음 단계를 제안받으세요.

ClickUp Brain의 LLM 통합으로 워크플로우에 맞춤화된 AI 인사이트를 얻어 의사결정을 개선하세요.

상세한 콘텐츠 생성, 고급 데이터 분석 또는 상황별 추천 기능을 원하시든, 모델 간 전환이 간편합니다. 이를 통해 ClickUp 내에서 특정 요구사항에 최적화된 AI 기반 지원을 확보할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

드롭다운에서 텍스트 상자에 이르기까지 모든 설문조사 질문에 대한 사용자 지정 필드를 생성하세요.

양식 제출 내용을 작업으로 변환하여 손쉬운 추적 및 후속 조치를 수행하세요.

응답에 태그를 지정하고 분류하여 신속한 필터링 및 분석을 수행하세요

사용자 정의 가능한 대시보드를 통해 트렌드와 인사이트를 시각화하세요

모든 필드를 활용하여 응답을 필터링 및 정렬하여 키 피드백을 정확히 파악하세요.

팀원과 협업하여 댓글, 담당자, 하위 작업을 추가하세요.

설문조사 진행 상황 및 완료율(보기별, 상태별) 추적

사용자가 설문 제출 후 원하는 링크로 자동 이동되도록 설정하여 더 원활한 경험을 제공하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 숙달하는 데 시간이 걸립니다

조건부 논리 같은 고급 양식 기능들은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

ClickUp의 자동화 기능과 연동 기능을 정말 좋아합니다. 작업을 자동으로 일정 관리하고 추적하며 원활하게 소통할 수 있는 잠재력이 엄청납니다. 또한 프랜차이즈 가맹점과 양식 및 설문조사를 통해 연동하는 데 사용했는데 정말 훌륭했습니다

👀 알고 계셨나요? ClickUp 자동화를 사용하는 기업들은 직원 1인당 하루 평균 1시간을 절약하여 일 효율성을 12% 향상시킵니다. 이는 추가 근무 없이도 매년 한 주분의 생산성을 더 얻는 것과 같습니다!

2. Typeform (대화형 및 참여도 높은 설문조사에 최적)

via Typeform

경직된 설문지보다는 자연스러운 대화처럼 느껴지는 설문조사를 제작할 때, Typeform이 두각을 나타냅니다.

한 번에 하나의 질문만 표시하면 응답자의 참여도를 높이는 더 상호작용적인 경험을 제공합니다. 세련되고 현대적인 인터페이스는 높은 수준의 맞춤 설정이 가능하여 폰트, 색상 및 브랜딩을 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

단순히 미적 요소뿐만 아니라, 논리적 분기 기능을 통해 응답자의 답변에 따라 서로 다른 경로로 안내하는 맞춤형 설문조사 경험을 제공합니다.

HubSpot, Slack, Google 스프레드시트, Zapier와의 손쉬운 연동으로 자동화가 간편합니다. 간편한 삽입 옵션을 통해 이메일, 웹사이트, 팝업 창에 설문을 배치할 수 있습니다.

Typeform 최고의 기능

응답자의 진행 상황을 실시간으로 추적하여 이탈 지점을 파악하고 흐름을 최적화하세요.

비디오 및 GIF 응답 기능을 활성화하여 더 풍부하고 매력적인 피드백을 수집하세요

기부금 또는 예약을 위해 Stripe 통합을 활용하여 설문조사 내에서 결제를 수집하세요.

웹사이트에 양식을 삽입하여 대화형 챗봇 같은 경험을 제공함으로써 참여도를 높이세요.

숨겨진 필드를 사용하여 캠페인 소스를 추적하고 응답을 자동으로 세분화하세요.

Typeform의 한도

복잡한 설문조사 구조에 대한 디자인 유연성의 한도

Free Plan은 응답 수에 엄격한 한도가 있습니다

Typeform 가격 정책

Free

기본 : 월 29달러

플러스 : 월 59달러

비즈니스 : 월 99달러

기업: 맞춤형 가격

Typeform 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있나요?

TrustRadius 리뷰에 따르면:

우리는 이 도구를 활용해 강좌에 관심이 있는 분들로부터 추가 정보를 수집했습니다. 한 화면에 모든 질문을 쏟아내지 않고 한 번에 한 가지 질문만 제시하는 방식으로 진행할 수 있었습니다. *

💡 전문가 팁: 설문조사를 A/B 테스트하세요. 대부분은 제목이나 이메일 문구만 테스트하지만, 설문조사 구조(질문 순서, 길이, 어조)는 응답 품질을 크게 바꿀 수 있습니다. 다양한 버전을 시도하고 완료율과 답변 깊이를 비교해 보세요.

3. Qualtrics (기업 수준의 설문조사 및 경험 관리에 최적)

via Qualtrics

Qualtrics는 단순한 설문조사 tool 그 이상으로, 포괄적인 경험 관리 플랫폼 역할을 합니다. 고객, 직원 및 시장에 대한 대규모 연구를 수행하는 조직에 이상적입니다.

Qualtrics의 고급 브랜치 및 논리 기능을 통해 응답자의 입력에 따라 동적으로 조정되는 소프트웨어 팀을 위한 맞춤형 설문조사를 제작할 수 있습니다.

배포 방식도 유연하게 이메일, SMS, 모바일 앱, 웹사이트 내장형 양식 등을 모두 지원합니다.

많은 경쟁사와 달리 Qualtrics는 내장형 응답자 패널도 제공하여 비즈니스가 연구를 위한 목표 인구통계학적 그룹에 접근할 수 있게 합니다.

민감한 데이터를 다루는 분들을 위해 HIPAA, GDPR, ISO 27001 규정을 준수하여 최상위 수준의 보안을 보장하므로 의료, 금융, 고등교육과 같은 산업 분야에 적합한 선택입니다.

Qualtrics 최고의 기능

UX 연구를 위해 히트맵을 활용하여 사용자가 클릭하고 상호작용하는 위치를 추적하세요

컨조인트 분석을 활용하여 어떤 기능과 가격대가 가장 중요한지 파악하세요

모바일 앱에 설문조사를 삽입하여 추가 코딩 없이 실시간 피드백을 수집하세요

지원 또는 영업 시스템 내 고객 상호작용을 트리거로 하여 후속 설문조사를 자동 실행하세요.

세션 기록 tools를 통해 행동 데이터를 수집하여 응답자의 완료된 여정을 파악하세요.

Qualtrics의 한도

다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

확장된 맞춤형 옵션은 간단한 설문조사 요구사항에는 부담스러울 수 있습니다

Qualtrics 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Qualtrics 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (730개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Qualtrics에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 글:

Qualtrics Strategy & Research의 가장 큰 장점은 유연성입니다. 복잡한 논리 구조가 필요한 고급 설문조사에도 충분히 강력하면서도, 팀이 코드 작성 없이도 쉽게 시작할 수 있을 만큼 직관적입니다.*

👀 알고 계셨나요? 1886년 마르셀 프루스트는 개인적인 질문들로 구성된 '고백 앨범'을 작성했는데, 이것이 현재 유명한 프루스트 설문지의 생성(生成)이 되었습니다. 그가 이 설문지가 이후 세대에 걸쳐 현대적인 성격 테스트의 영감이 될 줄은 꿈에도 몰랐을 것입니다!

4. Google Forms (간단하고 무료 설문조사에 최적)

Google Forms를 통해

가장 사용자 친화적이고 비용 효율적인 설문조사 tool 중 하나인 Google Forms를 사용하면 응답 한도에 대한 걱정 없이 몇 분 만에 설문을 생성하고 배포할 수 있습니다.

고급 디자인 요소나 심층 분석 기능은 부족하지만, 기본적인 논리 브랜치, 자동 데이터 시각화, 그리고 응답 추적이 용이하도록 Google 스프레드시트와의 직접 연동 기능을 제공합니다.

Google 생태계에 통합되어 있기 때문에, Google Forms 설문조사는 이미 Gmail, Drive, Docs를 사용하는 팀에게 유용합니다.

Google Forms의 주요 기능

이메일 또는 과거 응답을 활용해 답변을 미리 채워 설문조사 완료 속도를 높일 수 있습니다.

QR 코드를 생성하여 대면 응답자가 즉시 설문조사에 접근할 수 있도록 하세요

정확하고 완료된 답변을 보장하기 위해 응답 유효성 검증을 설정하세요.

문서 제출 또는 과제를 위해 설문조사 내 파일 업로드를 활성화하세요.

Form Publisher 같은 애드온을 사용해 응답 내용을 자동으로 Google Docs나 PDF로 변환하세요.

새로운 응답에 대한 이메일 알림을 설정하여 팀이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있도록 하세요.

Google Forms의 한도

프리미엄 설문조사 tools와 비교했을 때 맞춤 설정의 한도

Google 생태계 외부의 내장형 통합 기능 없음

Google Forms 가격 정책

Free

Google Forms 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (42,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Forms에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말:

Google Forms는 미리 제작된 템플릿을 제공하여 빠르게 시작할 수 있도록 도와주므로 사용 경험이 매우 우수합니다. 또한 간단하고 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공합니다*.

🧠 재미있는 사실: Google Forms는 퀴즈 자동 채점과 부정행위 방지를 위한 문제 셔플 기능을 제공하여 교사 및 강사에게 놀라울 정도로 유용합니다.

5. SurveyMonkey (시장 조사 및 고객 피드백에 최적)

via SurveyMonkey

접근성과 정교한 데이터 인사이트 사이의 균형을 찾는 분들에게 SurveyMonkey는 다재다능한 옵션의 한 단계로 자리매김합니다.

사용 편의성과 AI 기반 질문 제안, 건너뛰기 논리, 응답 가중치, 자동화된 보고 기능을 결합했습니다. 이로 인해 복잡한 연구 중심 플랫폼 없이도 상세한 피드백이 필요한 비즈니스에 탁월한 선택입니다.

SurveyMonkey는 이메일, SMS, 소셜 미디어, 웹사이트 임베딩 등 다양한 배포 방법을 제공합니다.

벤치마킹 기능까지 제공하여 비즈니스가 자체 설문조사 결과를 업계 표준과 비교할 수 있게 합니다.

SurveyMonkey 최고의 기능

설문조사 내에서 A/B 테스트를 실행하여 질문 형식을 비교하고 참여도를 향상시키세요.

자동화된 알림과 SurveyMonkey 템플릿을 활용해 반복 설문조사를 예약하여 고객 피드백을 지속적으로 수집하세요.

이전 답변에 따라 질문을 표시하거나 숨기는 설문조사 논리를 적용하세요

자동 번역 기능을 통해 다국어 설문조사를 생성하여 글로벌 시장으로 확장하세요

응답에 가중치 점수를 부여하여 고급 데이터 분석 및 보고를 수행하세요.

SurveyMonkey의 한도

Free Plan은 응답 수에 한도가 있으며, 다른 SurveyMonkey 대안들에 비해 고급 기능이 부족합니다.

상위 플랜은 중소기업에게 부담스러울 수 있습니다

SurveyMonkey 가격 정책

팀 어드밴티지 : 사용자당 월 18달러

팀 프리미어 : 사용자당 월 44달러

개인 플랜 – 프리미어 연간: 월 $57

개인 플랜 – 어드밴티지 연간: 월 $23

표준 월간 요금: 월 10달러

기업: 맞춤형 가격

SurveyMonkey 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (24,940개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SurveyMonkey에 대해 어떻게 말하고 있나요?

TrustRadius 리뷰에 따르면:

SurveyMonkey는 수집한 데이터에 대한 그래픽을 제공받고 싶을 때에도 완벽합니다. 이를 통해 수동으로 작업해야 하는 시간을 절약할 수 있습니다. SurveyMonkey 사용이 부적절한 경우가 생각나지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: Brand Right Marketing은 ClickUp 자동화 및 작업 템플릿을 활용해 워크플로우를 혁신하여 프로젝트 설정 시간을 50% 단축하고 캠페인을 계획대로 진행했습니다 .

6. Jotform (결제 및 자동화 기능을 갖춘 양식 제작에 최적)

via Jotform

기존 설문조사 플랫폼과 달리 Jotform은 드래그 앤 드롭 방식의 양식 빌더로 차별화됩니다. 또한 고급 조건 논리 기능을 제공하여 사용자가 동적이고 맞춤형 경험을 생성할 수 있도록 합니다.

PayPal, Stripe, Square와의 연동 덕분에 설문조사 내에서 직접 결제를 수집할 수 있는 기능이 주요 차별점 중 하나입니다.

또한 응답 내용을 기반으로 맞춤형 PDF를 자동 생성할 수 있어 계약서, 신청서 또는 설문조사 보고서를 처리하는 비즈니스에게 강력한 tool입니다.

보안이 필요한 데이터 수집이 필요한 산업을 위해 Jotform은 HIPAA 준수 옵션도 제공하므로 의료, 금융, 법률 회사에 탁월한 선택입니다.

Jotform 최고의 기능

태블릿을 전용 양식 스테이션으로 전환하여 키오스크 모드로 현장에서 데이터를 수집하세요.

응답자의 답변에 따라 맞춤형 후속 이메일 발송을 위해 조건부 이메일 로직을 적용하세요.

양식 워크플로우를 자동화하여 제출된 내용을 다른 팀 회원들에게 전달하세요.

처리 전에 양식 제출 내용을 검토하고 검증하기 위한 승인 워크플로우를 설정하세요.

Dropbox 또는 Google Drive와 연동하여 제출된 파일을 자동으로 저장하세요.

가격 견적 또는 점수 기반 평가를 위해 양식 내에서 스마트 계산 기능을 활성화하세요.

Jotform의 한도

Free Plan은 다른 Jotform 대안들에 비해 제출 및 저장소 용량이 한도입니다.

다양한 기능으로 인해 인터페이스가 복잡해 보일 수 있습니다

Jotform 가격 정책

스타터: 무료

브론즈 : 월 39달러

실버 : 월 49달러

골드 : 월 129달러

기업: 맞춤형 가격

Jotform 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (3,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jotform에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Jotform에서 가장 마음에 드는 점은 직관적인 사용성입니다. 양식에 조건들을 설정할 수 있는 기능이 정말 유용했어요. 위젯도 매우 실용적입니다. 최근 워크플로우 프로세스를 통합했는데, 덕분에 시간을 엄청 절약했어요.

7. Zoho Survey (CRM 연동 기능이 포함된 경제적인 설문조사 생성 및 관리에 최적)

via Zoho 설문조사

Zoho CRM, Zoho Analytics, Zoho Mail과 효율적으로 일하도록 설계된 Zoho Survey는 귀사가 이미 Zoho 제품군을 사용 중이라면 탁월한 선택지입니다.

오프라인 설문조사 수집, 다국어 지원, 화이트 라벨 브랜딩 기능은 글로벌 리서치나 직원 피드백 캠페인을 진행하는 비즈니스에 특히 유용합니다.

고급 응답 필터링 및 세분화 tools은 기업이 트렌드를 분석하는 데 도움을 주며, 자동화된 보고는 신속한 인사이트를 제공합니다.

Zoho 설문조사 주요 기능

사용자 정의 가능한 테마와 브랜딩 옵션으로 무제한 설문조사를 생성하세요

상세한 보고와 감정 분석을 통해 응답을 실시간으로 분석하세요.

Zoho CRM 및 마케팅 tools로 설문조사 배포와 후속 조치를 자동화하세요

이메일, 소셜 미디어, 웹사이트 임베드를 통해 피드백 응답을 수집하세요.

Zoho 설문조사의 한도

Free Plan은 응답 수에 한도가 있으며 고급 분석 기능이 부족합니다.

일부 통합 기능은 Zapier와 같은 타사 커넥터가 필요합니다.

Zoho 설문조사 가격 정책

Free Forever

기본: 사용자당 월 $6

추가 혜택: 사용자당 월 $10

Pro: 사용자당 월 $29

기업: 사용자당 월 $68

Zoho 설문조사 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (430개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho 설문조사(설문조사)에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 글:

훌륭한 설문조사 tool로, 매우 완료하고 직관적입니다. 모든 Zoho One 사용자에게 추천합니다.

💡 전문가 팁: 익명 직원 펄스 설문조사를 활용하여 솔직한 피드백을 유도하고 개방성과 지속적인 개선의 문화를 조성하세요.

8. QuestionPro (학술 연구 및 기업 설문조사에 최적)

QuestionPro 제공

상세한 시장 조사나 제품 테스트를 수행하는 분들을 위해 QuestionPro는 다른 많은 설문조사 tools들이 갖추지 못한 수준의 분석적 깊이를 제공합니다.

열지도, 콘조인트 분석, 감정 분석과 같은 고급 질문 유형을 포함하여 단순한 객관식 데이터를 넘어선 통찰력을 제공합니다. 오프라인 기능은 필드 조사에 이상적이며, 내장된 대상 패널을 통해 비즈니스는 설문조사 배포를 위한 목표 인구통계학적 정보에 접근할 수 있습니다.

데이터 기반 의사결정이 우선순위라면, 이 플랫폼은 더 전략적인 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 연구 수준의 통찰력을 제공합니다.

QuestionPro 최고의 기능

논리 브랜치, 파이핑, 점수화 기능을 갖춘 설문조사 생성

/AI 기반 분석 및 예측 인사이트로 응답을 분석하세요

이메일 및 소셜 미디어를 포함한 다양한 채널을 통해 설문조사를 배포하세요.

패널 관리 시스템으로 학술 및 시장 조사를 수행하세요

QuestionPro의 한도점

Free Plan은 프리미엄 기능 이용이 제한됩니다

초보자에게는 인터페이스가 복잡할 수 있습니다

QuestionPro 가격 정책

Essentials : 무료

고급 : 사용자당 월 $99 (연간 결제)

팀 에디션 : 사용자당 월 $83 (연간 결제)

Research Suite: 맞춤형 가격 정책

QuestionPro 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (480개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 QuestionPro에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

설문조사를 구성하고 평가하며 통합하는 사용 편의성 덕분에 훌륭한 tool입니다!

설문조사를 구성하고 평가하며 통합하는 사용 편의성 덕분에 훌륭한 tool입니다!

💡 전문가 팁: 사용자가 실제로 어떤 기준으로 결정을 내리는지(예: 어떤 제품 기능을 가장 중요하게 여기는지) 파악하려는 경우, 전통적인 평가 척도보다 컨조인트 분석이 더 효과적입니다. 중요한 것이 무엇인지 묻는 대신, 가격 대 속도 대 기능과 같은 선택지를 제시하여 응답자가 선택하도록 유도하세요. 이는 진정한 선호도를 드러내며 사람들이 구매하거나 채택할 가능성이 높은 상품을 설계하는 데 도움이 됩니다. 전문가 팁: 로드맵 수립, 가격 책정 또는 계층형 패키지 구축 시 활용하세요.

9. Tally (최소주의적 인터페이스로 무제한 무료 설문 조사가 가능한 최고의 도구)

via Tally

Tally는 스타트업, 프리랜서, 소규모 팀을 위한 상쾌할 정도로 간단하고 완료된 무료 대안을 제공합니다.

피드백 수집을 위해 설계된 많은 프리미엄 설문조사 tools와 달리, Tally는 응답 한도를 두지 않으며 키 기능을 유료화하지 않습니다. 직관적인 블록 기반 인터페이스는 양식 작성을 문서 작성처럼 쉽게 만들어 비기술 사용자도 손쉽게 이용할 수 있습니다.

간단함에도 불구하고 내장된 논리, 계산 기능 및 Stripe 결제 연동을 제공하여 첫인상보다 훨씬 다재다능합니다.

최고의 기능 비교

브랜딩, 논리적 점프, 조건부 필드로 양식을 맞춤형으로 설정하세요

Notion, Airtable, Zapier와 같은 통합 기능을 통해 응답을 자동화하세요.

webhook을 사용하여 양식 데이터를 다른 앱으로 전송하고 워크플로를 자동화하세요.

집계 한도

Free Plan에는 업그레이드하지 않는 한 Tally 브랜딩이 포함됩니다.

기업용 tool과 비교했을 때 통합 기능이 적습니다.

Tally 가격

Pro : 월 29달러

비즈니스: 월 89달러

평가를 집계하세요

G2 : 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Tally에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

간단하고 사용하기 쉬우면서도 매우 강력한 양식 빌더입니다. 제 웹사이트에 방문한 사람들을 위한 리드 생성 양식, 서비스 견적을 원하는 사람들을 위한 가입 양식, 웨비나 참가 신청을 수집하는 양식 등 회사에서 사용하는 모든 양식은 Tally로 제작했습니다. 9개월 넘게 잘 사용 중이며, 사업 규모가 커짐에 따라 계속 이용할 계획입니다. 🙂

👀 알고 계셨나요? 현재 널리 사용되는 비즈니스 메트릭인 순추천지수(NPS)는 2003년 고객 피드백 수집을 위해 도입되었으며, 온라인 설문지 구현의 간편함 덕분에 인기를 얻었습니다.

10. Formstack (보안 및 HIPAA 준수 데이터 수집에 최적)

via Formstack

내장된 워크플로우 자동화 기능을 갖춘 설문 tool이 필요한 조직에게 Formstack은 강력한 후보입니다. 단순한 대화형 설문을 넘어, 팀이 승인을 자동화하고 응답을 라우팅하며 사용자 입력을 기반으로 특정 작업을 트리거할 수 있도록 지원합니다.

조건부 논리, 고급 보안 기능 및 HIPAA 준수 기능을 통해 의료 및 법률 서비스와 같이 맞춤형과 엄격한 데이터 보호가 모두 필요한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

Formstack 최고의 기능

CRM 데이터로 양식을 사전 입력하여 수동 입력을 줄이고 정확성을 높이세요

설문조사 내에서 전자 서명을 활성화하여 법적 구속력 있는 계약서로 전환하세요

다단계 승인 워크플로우를 설정하여 응답을 여러 부서로 전달하세요

민감한 정보를 다루는 산업을 위한 SOC 2 준수 및 암호화로 데이터를 안전하게 보호하세요.

오프라인에서 양식 데이터를 수집하고 재연결 시 자동으로 동기화하세요

동적 사전 채우기 기능을 활용하여 사용자 정보에 기반해 양식을 개인화하세요

Formstack의 한도

복잡한 워크플로우 자동화를 위한 가파른 학습 곡선

Free Plan의 한도 기능

Formstack 가격 정책

양식 : 월 99달러

Suite : 월 299달러

기업: 맞춤형 가격

Formstack 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (110개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Formstack에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말:

가격 대비 값이 뛰어나고 사용법도 비교적 간편합니다. 저희는 수년간 사용해 왔으며 이제는 없이는 상상할 수 없을 정도입니다. 소규모 비즈니스의 효율적인 일 흐름에 필수적이며, 동일한 작업을 처리하기 위해 관리자를 고용하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 13%가 어려운 결정과 복잡한 문제 해결을 위해 AI를 활용하고 싶어 합니다. 그러나 일에서 정기적으로 AI를 사용한다고 답한 응답자는 28%에 불과합니다. 가능한 이유: 보안 문제! 사용자는 의사결정을 위해 민감한 데이터를 외부 AI와 공유하기를 원하지 않을 수 있습니다. ClickUp은 AI 기반 문제 해결 기능을 안전한 작업 공간에 직접 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. SOC 2부터 ISO 표준까지, ClickUp은 최고 수준의 데이터 보안 기준을 준수하며 작업 공간 전반에서 생성형 AI 기술을 안전하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

11. Alchemer (고급 설문조사 맞춤형 및 피드백 관리에 최적)

via G2

최대 수준의 맞춤형, 심층 분석, 기업급 보안을 요구하는 기업을 위해 Alchemer (구 SurveyGizmo)가 해결책을 제공합니다.

Alchemer는 실시간 인사이트를 필터링하고 시각화하며 팀 간 공유할 수 있는 완전히 맞춤형 대시보드를 구축할 수 있게 합니다. GDPR, HIPAA, SOC 2 준수 등 엄격한 보안 기준을 충족하므로 기밀 또는 규제 대상 데이터를 다루는 조직에 강력한 선택지입니다.

플랫폼의 API 및 webhook 지원으로 CRM, 자동화 tools, 분석 플랫폼과의 손쉬운 연동이 가능하여 설문조사 데이터가 고립되지 않도록 보장합니다.

Alchemer 최고의 기능

설문조사 응답을 트리거로 사용하여 CRM 기록을 업데이트하거나 작업을 할당하세요.

응답에 기반한 초개인화된 경험을 만들기 위해 설문조사 브랜치 기능을 활용하세요

보고에 대화형 대시보드를 삽입하여 설문조사 통찰력을 시각화하고 동적으로 공유하세요.

역할 기반 접근 제어(RBAC)를 구현하여 팀 간 설문조사 생성 및 데이터 가시성을 관리하세요.

설문조사 응답에 기반한 이메일 알림 자동화로 즉각적인 후속 조치를 수행하세요

응답자를 시간 경과에 따라 추적하여 심층적인 통찰력을 얻는 종단 연구를 수행하세요.

Alchemer의 한도

간단한 설문조사 tools 대비 높은 가격

일부 고급 기능은 추가 애드온이 필요합니다.

Alchemer 가격 정책

Collaborator : 사용자당 월 $55

프로페셔널 : 사용자당 월 $165

전체 액세스 : 사용자당 월 275달러

비즈니스 플랫폼: 맞춤형 가격 정책

Alchemer 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Alchemer에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

다른 tool 및 플랫폼과의 통합 기능은 저에게 큰 장점이었습니다. 일에서 사용하는 다른 앱들과 Alchemer 계정을 연결할 수 있어 효율성과 생산성이 크게 향상되었습니다.*

최고의 SurveySparrow 대안? ClickUp이 모든 것을 완료합니다

응답 수집은 전체 과정의 일부에 불과합니다. 진정한 값은 피드백을 실제 활용 가능한 인사이트로 전환하는 데 있습니다. Typeform, Qualtrics, Google Forms 같은 tools가 SurveySparrow의 대안으로서 각자의 강점을 지니고 있지만, ClickUp은 궁극적인 올인원 솔루션으로 두각을 나타냅니다.

사전 설문조사부터 적절한 질문 구성, 배포, 그리고 최종 분석 및 실행에 이르기까지 ClickUp이 모든 과정을 완료합니다. 무엇보다도, 이 전체 워크플로우를 조정하기 위해 맞춤형 ClickUp 에이전트를 구축할 수 있습니다.

맞춤형 양식, 자동화, 심층 통합 기능을 통해 ClickUp은 기존 워크플로우 내에서 고객 피드백 수집을 손쉽게 만들어줍니다. 고객 인사이트 수집, 직원 펄스 설문 실행, 이해관계자 피드백 관리 등 어떤 작업을 수행하든 ClickUp은 모든 응답이 실질적인 영향으로 이어지도록 보장합니다.

참여도를 높이고 데이터 기반 의사결정을 내리는 데 진지하다면, ClickUp이 더 현명한 선택입니다. 지금 무료로 가입하여 피드백 수집 및 활용 방식을 혁신하세요!