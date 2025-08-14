승계 계획을 위한 무료 9 Box Grid 템플릿

당신의 스타 관리자가 예고도 없이 백업도 없이 내일 퇴사하면 어떻게 될까요? 배가 아파지는 느낌이 든다면, 리더십 파이프라인 구축을 진지하게 고려해야 할 때입니다. 비즈니스의 연속성을 방해하지 않고 중요한 순간에 한 단계 더 나아갈 준비가 된 인력이 필요합니다.

승계 계획과 내부 이동은 HR의 체크박스 항목이 아닙니다. 최고의 인재를 유지하고 개발하는 데 필요한 경쟁 우위입니다.

👀 알고 계십니까? 실제로, 직원의 28%는 자신의 성장에 더 많은 투자를 하는 회사로 이직할 의사가 있다고 응답했습니다. 그렇다면, 미래를 이끌기 위해 이미 보유하고 있는 인재를 개발하는 데 집중하는 것은 어떨까요?

어디서 시작해야 할지 모르겠나요? 9 Box Grid는 현명한 첫 단계입니다. 이 템플릿을 사용하면 직원의 성과와 미래의 잠재력을 한 곳에서 평가할 수 있습니다. 투자할 가치가 있는 고성과자와 미래의 리더를 빠르게 파악할 수 있습니다.

또한 피드백, 교육 및 개발 기회를 제공하는 방법도 명확하게 명시되어 있습니다. 이러한 지원은 직원들이 성장하고, 더 중요한 것은 회사에 계속 머물도록 돕습니다.

9 Box Grid 템플릿이란 무엇일까요?

9개의 박스 그리드 템플릿은 관리자가 간단한 3×3 매트릭스를 사용하여 직원의 성과와 잠재력을 평가할 수 있도록 도와주는 시각적 프레임워크입니다. 이 성과 평가 템플릿을 사용하면 팀은 각 직원의 영향력과 향후 성장 잠재력을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

9 박스 그리드는 인재 개발, 성과 관리 프로세스 및 승계 계획 간의 격차를 해소하는 인재 지도라고 생각할 수 있습니다. 전체 인력을 한눈에 볼 수 있습니다. 이를 통해 성과가 우수한 직원, 꾸준한 기여자, 그리고 성공을 위해 적절한 지원이 필요한 직원을 쉽게 파악할 수 있습니다.

다음은 한 예시입니다:

9 박스 그리드 모델

🤔 부담스럽다고 느끼십니까? 9 박스 그리드 템플릿의 구성 요소를 자세히 살펴보겠습니다.

수직 축: 성과 (낮음에서 높음)

이는 현재 역할에서 그 사람이 얼마나 잘하고 있는지 보여줍니다.

저성능 는 기대에 미치지 못하고 있음을 의미합니다

보통의 성과 목표를 달성하고 있지만 성장의 여지가 있음을 나타냅니다

고성능 은 단순히 기대치를 충족하는 것이 아니라 지속적으로 기대치를 초과하는 것을 의미합니다

수평 축: 잠재력 (낮음에서 높음)

이는 그들의 미래 성장 용량을 측정합니다.

저 잠재력 더 많은 책임을 맡을 수 있는 능력이 제한적임을 의미합니다

중간 수준의 잠재력 적절한 지원 및 개발을 통해 성장할 수 있음을 의미합니다

고성장 잠재력 더 중요한 역할이나 리더십 기회를 맡을 준비가 되어 있음을 나타냅니다

이제 9개의 상자가 각각 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다.

저성과/저잠재력: 기대에 미치지 못하고 역할에 적합한지 재평가가 필요한 경우

저성과/중간 잠재력: 성과는 저조하지만 지원이나 더 적합한 역할을 통해 성장 잠재력이 있는 직원

저성능/고잠재력: 현재 성과는 미달이지만 적절한 지도를 받을 경우 강력한 리더십 잠재력을 보여줍니다

중간 성과/낮은 잠재력: 기본적인 기대치를 충족하지만 현재 역할 이상으로 성장할 잠재력이 부족함

중간 성과/중간 잠재력: 적절한 지원을 받으면 꾸준한 성과를 내고 일부 발전 잠재력을 보입니다

중간 성과/높은 잠재력: 일관된 결과를 달성하고 집중적인 개발을 통해 더 큰 과제를 수행할 수 있는 직원

고성과/저잠재력: 현재 역할에 탁월하지만, 고위직이나 복잡한 업무에는 적합하지 않을 수 있습니다

고성능/중간 잠재력: 성과가 뛰어나며, 목표에 맞춘 교육이나 새로운 기회를 통해 더욱 성장할 수 있는 직원

고성과/고잠재력: 최고 성과자로 두각을 나타내며, 리더십 또는 영향력 있는 전략적 역할을 수행할 준비가 되어 있습니다

👀 알고 계십니까? 직원의 6%만이 조직의 내부 인재 이동성이 우수하다고 생각하며, 16%는 그 노력이 부적절하다고 평가합니다.

좋은 9 Box Grid 템플릿의 특징은 무엇일까요?

Deloitte의 보고서에 따르면, 비즈니스 리더의 86%는 플랜을 긴급하고 필수적인 우선순위로 생각하지만, 이를 잘 수행하고 있다고 생각하는 사람은 14%에 불과합니다. 9개의 박스 그리드 템플릿을 사용하면 이러한 격차를 해소할 수 있습니다. 그러나 템플릿에 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

9 박스 그리드 템플릿을 효과적으로 만드는 몇 가지 필수 요소는 다음과 같습니다.

Box 라벨 또는 제목: "고성과자" 또는 "미래의 리더"와 같이 한눈에 각 카테고리를 쉽게 이해할 수 있는 제목을 삭제하세요

정의된 박스 설명: 일관된 직원 평가를 위해 각 그리드 섹션에 대한 간략한 설명

명확한 기준 및 흐름: 평가를 보다 원활하고 객관적으로 진행할 수 있도록 저, 중, 고의 성과 또는 잠재력에 대한 구체적인 정의가 포함되어 있습니다

직원 정보 섹션: 이름, 역할, 부서 및 검토 날짜를 기록할 수 있는 공간으로, 체계적이고 추적 가능한 기록을 보관할 수 있습니다

노트 및 댓글 필드: 협업 계획을 위해 관련 이해 관계자에게 댓글을 추가하고 검토 작업을 할당할 수 있는 지정된 영역입니다

개발 권장 사항: 교육, 프로모션 및 성과 소프트웨어와 연계된 기술 구축 제안 — 일관성을 위해 숫자 점수가 함께 표시되는 것이 이상적입니다

색상 코딩: 패턴을 강조하기 위한 시각적 신호(빨강, 노랑, 녹색 등)와 각 라벨 및 점수를 설명하는 범례 지원

팀 또는 부서 필터: 팀, 역할 또는 위치별로 맞춤 필터를 설정하여 회사 전체를 쉽게 분석할 수 있습니다

동적 담당자: 작업 할당과 함께 담당자 및 작업 완료 시기를 추적하여 책임감을 확보합니다

통합: 목표 추적 및 프로젝트 관리 도구와 동기화하여 데이터를 중앙 집중화하고 승계 계획을 간소화합니다

무료 9 Box Grid 템플릿 한눈에 보기

16개의 무료 9 Box Grid 템플릿

축, 점수 시스템, 역할 정의를 직접 매핑하여 9 박스 그리드를 처음부터 만들 수 있습니다. 또는 설정을 건너뛰고 ClickUp의 무료 템플릿을 사용할 수도 있습니다.

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp을 사용하면 인재 프로필을 만들고, 성장 체크포인트를 설정하고, 피드백을 할당하고, 팀 전체의 승계 계획을 추적하는 등 모든 것을 한 곳에서 할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 인재 프로필을 만들고, 체크리스트를 작성하고, 미래의 리더를 추적할 수 있습니다. 또한, 평가 도구를 사용하여 개발 계획을 할당하고, 성장 체크포인트를 설정하는 등 모든 것을 한 곳에서 원활하게 진행할 수 있어 직원 성과 관리 및 승계 계획을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

우리 팀은 양식과 템플릿을 사용하여 일부 워크플로우를 표준화했습니다. 또한 내장된 자동화 기능을 사용하여 일부 워크플로우를 간소화했습니다. 특히 사용자 정의 필드가 작업에 할당할 사람을 결정하는 데 도움이 되는 정보를 캡처하는 경우에 유용했습니다. 마지막으로, 일부 플랫폼에서 가능한 성능 문제가 발생하거나 경고가 표시될 때 작업을 자동으로 생성하기 위해 이메일 통합 및 API 기능도 사용했습니다.

우리 팀은 양식과 템플릿을 사용하여 일부 워크플로우를 표준화했습니다. 또한 내장된 자동화 기능을 사용하여 일부 워크플로우를 간소화했습니다. 특히 사용자 지정 필드가 작업에 할당할 사람을 결정하는 데 도움이 되는 정보를 캡처하는 경우에 유용했습니다. 마지막으로, 일부 플랫폼에서 가능한 성능 문제가 발생하거나 경고가 표시될 때 작업을 자동으로 생성하기 위해 이메일 통합 및 API 기능도 사용했습니다.

1. ClickUp 성과 평가 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성과 평가 문서 템플릿을 사용하여 직원 성과 프로필을 쉽게 작성하세요

팀의 현재 성과를 파악하지 않고는 차세대 인재를 파악할 수 없습니다. ClickUp 성과 평가 문서 템플릿을 사용하면 인재 풀에서 성과가 우수한 직원을 파악하고 실행 가능한 피드백을 통해 후임자를 준비할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

기술, 성장 궤적 및 현재 역할 적합성을 평가하세요

자기 평가와 동료 평가를 수집하여 균형 잡힌 통찰력을 얻으세요

특정 타임라인 내에 명확한 목표와 목적을 설정하여 성과 관리 및 인재 매핑을 간소화하세요

성과를 강조하여 사기 진작을 도모하세요

내장된 성과 관리 소프트웨어 기능을 사용하여 성과 개선 플랜을 작성하고 적시에 지원을 제공하세요

🔑 이상적인 사용 대상: HR 전문가, 관리자 및 팀 리더가 개별 직원의 성과를 검토할 때.

2. ClickUp 종합 성과 평가 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성과 평가 템플릿을 사용하여 직원 성과 평가 일정을 예약하고 진행 상황을 시각적으로 측정하세요

ClickUp 성과 평가 템플릿을 사용하여 직원들이 후임자로서 자신의 성과를 반성하고, 성장하고, 그 성과를 자신의 것으로 만들 수 있도록 지원하세요. 팀 회원은 이 템플릿을 사용하여 자기 평가를 진행할 수 있으며, 관리자는 체계적인 피드백을 제공하여 각 직원의 경력 성장 기회를 계획할 수 있습니다.

이 경력 지도 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

직원들에게 자기 평가의 기회를 제공하고 성과 평가에 대한 목표를 설정하세요

성과 평가를 위한 진행 막대를 통해 직원의 성장을 모니터링하세요

협업적인 경력 대화를 통해 직원의 회사 내 미래를 계획하세요

관리자 및 이해 관계자에게 직원 성과 평가 작업을 할당하세요

🔑 이상적인 사용 대상: HR 팀, 관리자 및 직원이 성과를 평가하고, 경력 계획을 지원하고, 미래의 성장에 대해 체계적인 대화를 진행할 때.

3. ClickUp 분기별 성과 평가 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 분기별 성과 평가 템플릿을 사용하여 직원들에게 개선 사항과 성과를 정기적으로 알려주세요

👀 알고 계십니까? 63%의 사람들이 불충분하거나 낮은 품질의 피드백 때문에 직장을 떠납니다. 체계적이고 정기적인 피드백을 제공하지 않으면 유망한 직원을 잃고 전체 승계 계획이 무너질 위험이 있습니다.

ClickUp 분기별 성과 평가 템플릿을 사용하여 피드백을 일상화하세요.

이 템플릿을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

목표, OKR 및 기타 KPI를 추적하기 위해 속성을 분류하고 추가하세요

현재의 성과, 목표 달성, 개선 사항 및 업무 윤리에 대한 요약을 제공합니다

문제 해결과 커뮤니케이션 등 소프트 스킬 분야의 개선점을 파악하세요

분기별 성과를 강조하고 건설적인 피드백을 제공하세요

'우수', '양호', '보통', '불량'의 척도로 기여도를 평가하고 직원 성과에 대한 스택 랭킹을 구축하세요

🔑 이상적인 용도: 직원의 단기 목표 달성 정도를 평가하고, 성과를 인정하며, 분기마다 SMART 목표를 설정하기 위해.

4. ClickUp 직원 평가 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 평가 양식 템플릿을 사용하여 직원의 성과와 마일스톤을 정기적으로 추적하세요

정기적인 평가를 통해 지속적으로 기대치를 충족하거나 초과 달성하는 직원을 파악할 수 있습니다. 이러한 직원은 회사에서 더 중요한 역할을 성공적으로 수행할 가능성이 높습니다.

ClickUp 평가 양식 템플릿을 사용하면 성과와 마일스톤을 쉽게 추적하고, 최고의 인재를 조기에 발견하고, 자신 있게 승계 계획을 수립할 수 있습니다.

이 템플릿을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

직원이 기여한 시간을 추적하세요

팀의 성과와 효율성을 측정하기 위해 완료한 작업의 수를 평가하세요

마일스톤 달성 속도를 모니터링하여 잠재력과 성장을 파악하세요

그들이 달성한 상과 마일스톤을 강조하고, 직원의 기술에 별점 평가를 부여하세요

성과 개선 플랜을 안내하세요

일관되고 객관적인 기준에 기반한 평가를 보장하세요

🔑 이상적인 용도: 직원의 성과 및 마일스톤에 대한 일일 및 주간 평가.

🧠 재미있는 사실: GE의 전설적인 CEO인 잭 웰치는 " 4E와 P " 수식(에너지, 활력, 우위, 실행, 열정)을 만들었는데, 이 수식은 나중에 9박스 그리드 프레임워크에 영감을 주었습니다.

5. ClickUp 직원 주간 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 주간 보고서 템플릿으로 직원의 성과를 추적하고 문제를 해결하세요

ClickUp 직원 주간 보고서 템플릿은 9 박스 그리드 자체는 아니지만, 직원들이 진행 상황을 평가하고 장애 요소를 조기에 파악하는 데 도움이 되는 강력한 보완 도구입니다.

또한 팀원들이 그 주에 직면한 문제와 어려움을 자유롭게 표현할 수 있는 플랫폼도 제공합니다. 이를 통해 문제를 신속하게 해결하고, 업무 만족도를 높이며, 최고의 인재를 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

주간 활동, 소요 시간, 직원 기여도를 한 곳에서 모두 추적하세요

직원 유지 전략 등 반복되는 업무 문제를 파악하고 해결하여 직원 경험을 개선하고 성공을 지원하세요

내장된 평가 척도를 사용하여 자기 평가를 장려하세요

직원들이 개선 플랜을 작성할 수 있도록 안내하고 필요한 경우 지원을 제공하세요

🔑 이상적인 대상: 후계자의 자립을 장려하고 그들이 직면하는 일반적인 문제를 신속하게 해결하기 위해.

📮ClickUp Insight: 지식 근로자의 92%는 개인화된 시간 관리 전략을 사용합니다. 그러나 대부분의 워크플로우 관리 도구는 아직 강력한 시간 관리 또는 우선순위 지정 기능을 기본으로 제공하지 않아서 효과적인 우선순위 지정을 방해할 수 있습니다. ClickUp의 AI 기반 일정 관리 및 시간 추적 기능을 사용하면 이러한 추측을 데이터 기반의 의사 결정으로 바꿀 수 있습니다. 작업에 가장 적합한 집중 시간도 제안해줍니다. 일하는 방식에 맞는 맞춤형 시간 관리 시스템을 구축하세요!

6. ClickUp 성과 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성과 보고서 템플릿을 사용하여 프로젝트 기반의 성과를 시각화하여 최고의 기여자를 파악하세요

성과 관리는 특히 팀을 확장하고 승계 계획을 고려할 때 빠르게 복잡해질 수 있습니다. 누가 무엇을 처리하고 있습니까? 시간이 지남에 따라 개선되고 있습니까? 많은 부분이 움직이는 상황에서 ClickUp 성과 보고서 템플릿은 더 명확한 보기를 제공합니다. 직원의 성장과 프로젝트 진행 상황을 파악하는 데 도움이 되는 스마트하고 읽기 쉬운 시각 자료로 모든 것을 한 곳에 모았습니다.

이 템플릿을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

진행 상황과 KPI를 실시간으로 모니터링하세요

프로그램/프로젝트/마일스톤 타임라인 동안의 비용 초과분을 측정하세요

비주얼과 차트를 통해 소요 시간, 진행 상황 및 예산을 정량화하세요

직원 성과 트렌드를 분석하여 최고의 성과자 및 그들의 리더십 잠재력을 식별하세요

🔑 이상적인 용도: 프로젝트 기반의 성과 및 기여도를 시각화하여 직원의 리더십 잠재력을 파악합니다.

7. ClickUp 30 60 90일 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿을 사용하여 리더십 잠재력 및 승계 계획을 위한 평가 체크포인트를 설정하세요

ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿으로 직원 성과 평가를 위한 체크포인트를 만드세요. 이 9 박스 그리드는 더 중요한 책임을 맡길 직원을 평가하고 그 중에서 최고의 인재를 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

또한, 이를 통해 성과와 진행 상황을 측정할 수 있습니다. 교육 요구 사항을 파악하고 30일마다 지원을 제공하여 중요한 역할을 수행할 수 있도록 준비시키세요.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

직원들에게 개별 목표와 작업을 설정하고 그에 따라 진행 상황을 모니터링하세요

최근 프로모션을 받은 직원들이 새로운 역할에 어떻게 적응하고 있는지 평가하세요

달력 보기로 마일스톤을 모니터링하세요

정기적인 성과 평가를 통해 리더십 역할에 가장 적합한 인재를 찾으세요

구조화된 평가 프로세스를 통해 신규 직원들의 리더십 잠재력을 평가하세요

🔑 이상적인 용도: 리더십 역할에 가장 적합한 직원을 찾기 위해.

8. ClickUp 직원 행동 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 행동 계획 템플릿으로 직원의 리더십 기술을 연마하세요

직원들이 미래의 리더십 역할에서 성공을 거두기를 원하십니까? ClickUp 직원 행동 계획 템플릿을 사용하여 조직의 성공을 위한 기반을 마련하세요. 이 템플릿은 직원들이 자신감 있게 리더로 성장하는 데 필요한 기술, 사고 방식 및 경험을 쌓을 수 있는 명확하고 실행 가능한 로드맵을 제공합니다. 인재 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

이 템플릿을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

인시던트 보고서를 제출하여 직원과 상사의 책임 의식을 강화하세요

결과를 목록으로 정리하고 데이터로 지원하세요

리더십 역할을 맡을 준비가 된 고성능 팀을 개발하기 위한 개선을 위한 실행 계획을 수립하세요

"개선 조치" 섹션에 각 개선 조치에 대한 타임라인, 상태 및 노트를 추가하세요

문제에 따라 진행 상황을 추적하고 성공 기준을 합격 또는 불합격으로 설정하세요

직원과 평가자의 디지털 서명을 받기

🔑 이상적인 사용처: 실행 가능한 로드맵을 통해 직원들이 특정 성과 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

👀 알고 계십니까? 20% 이상의 조직이 향후 18개월 이내에 CEO 교체가 있을 것으로 예상하고 있지만, 45%는 그 역할을 맡을 내부 후보자가 한 명도 없다고 우려하고 있습니다.

9. ClickUp 승계 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 승계 계획 템플릿을 사용하여 현재 및 미래의 후임자 간의 원활한 전환을 계획하세요

성과 평가 템플릿을 통해 각 직원의 리더십 역량 수준을 확인할 수 있습니다. 이제 ClickUp 승계 계획 템플릿을 사용하여 역할 전환 및 인재 관리 전략을 수립할 시간입니다.

이 템플릿은 다음과 같은 도움을 제공합니다:

리더십 팀의 구성원과 계층을 지도에 표시하세요

프로모션에 따라 그들의 역할과 책임이 어떻게 변화할지 정확하게 요약하세요

역할에 필요한 기술과 능력을 명확히 파악하세요

미래의 목표를 지원할 리더십 인재 파이프라인을 개발하세요

잠재적인 후임자의 성과를 추적하여 미래의 리더십 역할을 개요로 정리하세요

🔑 이상적인 용도: 원활한 전환을 위해 현재 및 미래의 리더의 계층, 역할 및 책임을 상세하게 설명합니다.

10. ClickUp 기업 승계 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기업 승계 계획 템플릿을 사용하여 승계 계획의 단계를 작업으로 변환하고 진행 상황을 추적하세요

ClickUp 기업 승계 계획 템플릿은 회사의 미래 승계자의 책임을 지도에 표시하는 데 사용할 수 있는 또 다른 인재 관리 프레임워크입니다. 이 템플릿은 승계자가 최상의 지침을 받을 수 있도록 하는 데 탁월합니다.

이 템플릿이 도움이 될 것입니다.

승계 플랜을 작업으로 전환하여 모든 이해 관계자들이 새로운 리더를 육성하는 데 힘을 합칠 수 있도록 하세요

고성장 잠재력을 지닌 직원에게 피드백을 자동으로 전달하여 지속적으로 기술을 연마할 수 있도록 지원하세요

모든 리더십 역할에 대한 아젠다를 상세하게 작성하고 필요한 리소스를 제공하세요

🔑 이상적인 용도: 리더십 파이프라인을 구축하기 위한 작업 및 활동의 일정 수립 및 자동화.

11. ClickUp 직원 개발 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 개발 플랜 템플릿을 사용하여 미래의 후계자에게 목표에 맞는 교육을 제공하세요

적절한 승계 계획은 후임자로 적합한 인재를 찾는 것 이상으로 더 많은 것이 필요합니다. 또한, 더 큰 책임을 처리하는 데 필요한 교육과 자원을 제공하기 위한 인재 관리 단계도 필요합니다.

ClickUp 직원 개발 플랜 템플릿은 신속하고 실행 가능한 직원 성장 플랜을 통해 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

이 템플릿을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

각 직원에게 맞춤형 경력 개발 프로그램을 수립하세요

팀원 및 관리자와 협업하여 피드백을 제공하세요

🔑 이상적인 용도: 목표에 맞춘 교육 지도를 통해 직원들이 리더십 역할을 수행할 수 있도록 지원하고 승계 계획을 순조롭게 진행할 수 있습니다.

📖 관련 기사: 최고의 직원 성과 평가 소프트웨어

12. ClickUp 스킬 격차 분석 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스킬 격차 분석 템플릿을 사용하여 미래의 후계자의 스킬 격차를 파악하고 해결하세요

모든 사람이 모든 기술을 완벽하게 습득할 수는 없습니다. 하지만 미래의 리더는 적응력이 뛰어나고 전략적이며 성장에 개방적이어야 합니다. ClickUp의 스킬 격차 분석 템플릿을 사용하면 지원이 필요한 부분을 정확히 파악하고 팀이 자신감을 가지고 한 단계 더 발전할 수 있도록 안내할 수 있습니다.

이 템플릿을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

목표 점수를 설정하고 이를 기술 평가의 기준으로 사용하세요

회사의 리더십 역할에 맞는 기술에 대한 사용자 지정 필드를 만드세요

ClickUp 대시보드를 맞춤 설정하여 팀 또는 역할별로 기술 격차를 시각화하고 추적하세요

목표에 맞는 기술 향상 옵션을 제공하세요

🔑 이상적인 사용처: 목표 개발 플랜을 적용하여 직원의 현재 기술과 미래의 리더십 역할에 필요한 기술 간의 격차를 해소합니다.

📊🎥 이 비디오를 시청하여 ClickUp 대시보드가 데이터를 시각화하고, 진행 상황을 추적하며, 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

13. whatfix의 9 Box Grid 템플릿

via Whatfix

whatfix의 9 박스 그리드 템플릿은 각 그리드를 명확하게 정의하는 간단한 인재 관리 프레임워크로, 사용 방법을 정확히 알 수 있습니다. 또한 조직의 요구에 맞게 필드를 사용자 정의하고 승계 계획을 최상의 방향으로 진행할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

고성과자와 고 잠재력 직원을 쉽게 식별하세요

승계 계획 및 리더십 개발을 관리하세요.

직원들의 성장 지원을 위해 특정 교육 필요사항을 강조하세요

인재 관리 조치 단계 및 팀 리더와 관리자 간의 토론을 위한 체계적인 접근 방식을 제공합니다

직원 개발 노력에 자원을 할당하세요

🔑 이상적인 사용처: 리더십 역할에 적합한 잠재력이 높은 인재를 파악하고 개발하여 효과적인 승계 계획을 수립합니다.

14. miro의 9 박스 그리드 템플릿

miro를 통해

Miro의 9 박스 그리드 템플릿은 승계 계획이 처음인 분들에게 훌륭한 출발점이 될 것입니다. X축과 Y축에 명확한 성과 및 잠재력 기준이 표시되어 있어, 각 그리드의 의미를 추측할 필요가 없는 상세하면서도 이해하기 쉬운 템플릿입니다.

이 템플릿을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

직원 성과와 잠재력을 두 축에 따라 고, 중, 저로 분류하세요

회사에서 리더십 역할에 기대하는 사항과 비교해보세요

필요에 따라 색상을 사용자 지정하고 필드를 편집하세요

🔑 이상적인 대상: 승계 계획 및 인재 개발에 대한 경험이 없는 신생 기업.

15. testGorilla의 9 Box Grid 인재 평가 템플릿

testGorilla를 통해

TestGorilla의 9 Box Grid Talent Review Template은 직원의 잠재력과 성과를 쉽게 평가할 수 있도록 설계된 바로 사용 가능한 Excel 워크시트입니다.

9박스 그리드가 어떻게 작동하는지 정확히 확인할 수 있는 바로 사용 가능한 참조 레이아웃이 있습니다. 그런 다음, 사용자 지정 가능한 필드를 조정하여 자신의 승계 계획 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

지난 3~6개월 동안의 직원 성과를 분석하세요

키 프로젝트 및 결과에 대한 성과 및 참여 평가를 간소화하세요

다른 팀 회원들과 함께 일하는 모습을 확인하세요

🔑 이상적인 용도: 정확한 승계 계획을 위해 각 직원의 기여도를 시각적으로 지도에 표시합니다.

🧠 재미있는 사실: 승계 계획에 대해 이야기하고 있으니, 인기 TV 프로그램 Succession이 처음에는 장편 영화로 기획되었다는 사실을 알고 계셨나요? 이 영화는 한 강력한 미디어 가문을 따라가는 이야기였지만, 다행히도 오늘날 우리가 몰아보며 즐기는 드라마로 변신했습니다.

16. PDF 9 Box Grid 인재 평가 템플릿 by Primalogik

primalogik을 통해

9 박스 그리드 템플릿을 처음부터 새로 만들고 싶으신가요? Primalogik의 PDF 9 Box Gr id Talent Review Template은 확실한 출발점이 될 것입니다. 이 템플릿은 직원의 성과와 잠재력을 효과적으로 측정하기 위해 각 그리드에 포함해야 할 사항을 정확하게 정리하고 있습니다.

이 템플릿을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

인재를 검토하고 더 높은 고위 경영진 위치에 적합한지 평가하세요

기술 격차와 교육 필요성을 파악하고 해결하세요

🔑 이상적인 용도: 9 Box 그리드 템플릿을 처음부터 새로 만들 때 참고 자료로 사용하기.

ClickUp으로 스마트하게 후임자를 양성하세요

매 분기마다 핵심 역할에 성과가 우수한 직원을 배치하는 기업은 경쟁사보다 2.2배 더 우수한 성과를 달성할 가능성이 높습니다. 같은 경쟁력을 원하십니까? 인재 관리 결정 및 승계 계획에 9 Box 그리드 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿을 사용하면 최고의 인재를 파악하고, 잠재력을 평가하며, 견고한 리더십 파이프라인을 구축할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 모든 9 박스 그리드 템플릿을 한 곳에서 무료로 관리할 수 있습니다. 다양한 역할에 맞게 템플릿을 맞춤 설정하고, 알림을 설정하고, 인재 관련 작업을 자동화하세요. 또한 ClickUp 대시보드에서 각 직원의 진행 상황을 명확하게 볼 수 있습니다.

혼란 없이 리더십 파이프라인을 구축하세요.

ClickUp을 사용하여 인재 지도를 작성하고, 성장을 추적하고, 승계 계획을 한 곳에서 시작하세요. ✅