2025년 사무실을 위한 최고의 회의실 예약 소프트웨어 10선

노트북을 들고 사무실을 돌아다니며 무료 회의실을 찾은 적이 있으신가요? 귀하와 마찬가지로 직원의 40%가 하루에 최대 30분 동안 적합한 회의 공간을 찾는 데 시간을 낭비하고 있다는 사실을 알고 계십니까?

이는 단순히 답답한 일이 아니라 생산성을 저하시키는 요인이 됩니다. 중요한 클라이언트 회의이든, 팀의 빠른 동기화이든, 회의실 사용을 놓고 다투거나 달력을 뒤져서 일정을 확인하는 데 시간을 낭비하고 싶지는 않을 것입니다.

이 때 방 예약 소프트웨어가 유용합니다. 올바른 예약 시스템은 일정 충돌을 방지하고, 노쇼를 방지하며, 실시간 예약 가능 여부와 스마트 알림 기능을 통해 회의를 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

스페이스를 간소화하고, 시간을 절약하며, 달력을 다시 관리할 수 있도록 최고의 회의실 예약 도구( ClickUp 이 1위를 차지했습니다!)를 정리했습니다.

회의실 예약 소프트웨어를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

적합한 회의실 예약 소프트웨어는 단순히 자리를 예약하는 것 이상의 기능을 해야 합니다. 미리 계획을 세우고, 방해되지 않도록 하며, 모든 회의가 정시에 시작될 수 있도록 (적절한 사람들이 실제로 회의실에 참석하도록) 해야 합니다.

생산적인 회의를 위해 회의실 예약 시스템에서 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.

실시간 회의실 예약 현황: 팀원들이 사용 가능한 회의실, 사용 중인 회의실, 이미 예약된 회의실을 즉시 볼 수 있는 도구입니다. 더 이상 '누구 계세요?'라고 방을 확인하거나, 추측을 하거나, 팀원들이 사용 가능한 회의실, 사용 중인 회의실, 이미 예약된 회의실을 즉시 볼 수 있는 도구입니다. 더 이상 '누구 계세요?'라고 방을 확인하거나, 추측을 하거나, 회의 일정이 겹치는 일이 없습니다

달력 및 이메일 통합: 기존 비즈니스 도구와 Google Workspace, 캘린더, Microsoft Outlook 및 이메일 알림과 원활하게 동기화되는 소프트웨어입니다. 팀이 예약을 놓치거나 한 개의 방을 예약하기 위해 5개의 앱을 오가며 번거롭게 작업할 필요가 없습니다

대화형 평면도: 대화형 회의실 디스플레이와 사무실 레이아웃을 시각적으로 보여주는 기능으로, 회의 공간을 클릭하여 쉽게 예약할 수 있습니다. 이러한 회의실 예약 소프트웨어는 사무실 규모가 크거나 하이브리드 설정이 필요한 경우에 특히 필요합니다

스마트 예약 규칙: 최대 수용 인원, 예약 기간 한도, 특정 팀의 우선 순위 액세스 등 제한을 설정하는 도구입니다. 이를 통해 피크 시간대에도 공정하고 체계적으로 업무를 진행할 수 있으며, 최대 수용 인원, 예약 기간 한도, 특정 팀의 우선 순위 액세스 등 제한을 설정하는 도구입니다. 이를 통해 피크 시간대에도 공정하고 체계적으로 업무를 진행할 수 있으며, 업무 일정의 문제를 방지할 수 있습니다

비접촉 체크인 및 체크아웃: QR 코드 또는 센서를 통해 스페이스를 사용하는 사람을 확인하는 소프트웨어로, 무단 예약을 줄일 수 있습니다. 또한 스페이스 사용량을 추적하여 더 나은 플랜을 세울 수 있습니다

방문자 관리 기능: 클라이언트 또는 공급업체 방문을 위해 회의실을 예약하고 게스트 로그인에 연결하는 기능

사용 분석 및 보고서: 가장 많이 사용되는 회의실, 예약 취소 빈도, 스페이스 효율성이 떨어지는 부분을 추적하는 소프트웨어

최고의 회의실 예약 소프트웨어 한눈에 보기

다음은 선택할 수 있는 가장 인상적인 회의실 예약 소프트웨어입니다:

Tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 원활한 회의실 예약 및 팀 조정; 스타트업, 중소기업 및 대기업 AI 기반 캘린더, 작업 관리, 회의 템플릿, Google 캘린더, Outlook 및 Calendly와의 통합, AI 노트 필기, 사무실 공간 관리 템플릿 Free Forever, 기업용 맞춤 설정 Skedda 특정 회의실의 출입 통제 자동화; 중소기업 및 기업 맞춤형 예약 규칙, 방문자 체크인 알림, Slack/이메일 알림, 대화형 지도, 온라인 결제 등 다양한 기능을 제공합니다 월 $99부터 시작합니다 Kadence 하이브리드 팀, 스타트업, 중소기업 및 기업 실시간 회의실 예약 가능 여부, 예측 인텔리전스, Slack/MS Teams 알림, Outlook/Google 캘린더 통합, 실시간 회의실 사용 분석 활성 사용자당 월 4달러부터 시작합니다 OfficeRnD 회의실 맞춤 설정; 중소기업 및 기업 반복 회의 예약, 중앙 집중식 회의실 상태, 회의실 이용률 분석, 관리자 예약 기능 월 $99-$185부터 시작됩니다 inspace 회의실 사용 및 업무 공간 분석, 중소기업 및 대기업 NFC 지원 체크인, 대화형 지도, 예약 규칙, 디지털 사이니지, 실행 가능한 메트릭 월 3.99달러부터 시작합니다. 사용자당 월간 요금 Roomzilla 한 번의 터치로 회의실 예약; 중소기업(SMB) QR 코드 예약, 자동 취소, 승인 규칙, 대화형 지도, 실시간 업데이트 등 다양한 기능을 제공합니다 무료, 리소스당 월 $12부터 Robin 대규모 사무실 공간과 원격 팀을 보유한 기업 기업 핫 데스크, 우선순위 예약, 대화형 사무실 지도, AI 기반 체크인, 회의 취소 방지 기능 등 맞춤형 가격 Teem by iOFFICE 정부 기관, 정부, 기업 FedRAMP 인증, 대화형 사무실 지도, AI 작업 공간 최적화, 방문자 관리 통합 맞춤형 가격 RoomRaccoon 호텔 및 리조트, 중소기업 및 기업 (접객업) 자동화된 회의실 예약 현황 업데이트, 안전한 청구, 맞춤형 예약 엔진, 실시간 보고 기능 월 $236부터 시작합니다 Envoy 회의실 활용 및 사무실 공간 관리 최적화; 중소기업 및 기업 색상으로 구분된 예약 가능 여부, 디지털 일정 표시, Slack/Teams 통합, 자동 회의 종료 알림 무료, 위치당 월 $131부터 시작

최고의 회의실 예약 소프트웨어

다음은 예약 시스템을 한 단계 업그레이드할 수 있는 가장 많이 사용되는 회의실 예약 소프트웨어입니다.

1. ClickUp (원활한 회의실 예약 및 팀 협업을 위한 최고의 솔루션)

ClickUp으로 회의 일정을 계획하고 이중 예약을 방지하세요

다음과 같은 상황을 상상해보세요. 중요한 클라이언트와의 전화 회의가 5분 남았지만, 예약한 회의실이 또 다시 다른 사람에 의해 예약되어 있습니다. 달력을 확인했지만, 상황이 명확하지 않습니다. 팀원들은 여러 가지 도구를 사용하고 있어 누가 무엇을 예약했는지 아무도 모르기 때문에, 이제 백업 공간을 찾기 위해 분주하게 움직여야 합니다.

Enter ClickUp , 일하는 모든 것을 위한 앱. AI 기반의 업무 허브 및 스마트 예약 시스템으로, 일정 관리, 협업, 후속 조치 등을 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

ClickUp 달력

ClickUp의 AI 달력은 회의실 예약을 위한 지휘 센터 역할을 합니다. 복도에서 어색한 대치 상황이나 이중 예약으로 인한 드라마 대신, 사용 가능한 회의실, 사용 가능 시간 및 사용 시간을 실시간으로 명확하게 볼 수 있습니다.

ClickUp 달력을 사용하여 회의 일정을 예약하고 회의실을 쉽게 예약하세요

브레인스토밍 세션이나 주간 전체 회의 시간을 블록으로 예약해야 합니까? 원하는 시간을 선택하기만 하면 됩니다.

그러나 예약만으로는 충분하지 않습니다. 이 달력은 AI를 기반으로 합니다. 전체 회의 흐름을 최적화할 수 있습니다. 달력은 사용 가능 여부에 따라 자동으로 일정을 예약하고 알림을 보내므로 아무도 회의를 놓치지 않고, 초대받지 않은 사람이 회의에 참석하는 일도 없습니다.

ClickUp Brain

ClickUp의 AI는 작업, 예정된 마감일 및 팀의 일정을 검토하여 합리적인 회의 시간을 추천합니다.

ClickUp Brain은 집중 시간을 자동으로 블록하고 충돌이 발생하면 일정을 재조정하여 중복과 막판 변경을 방지합니다.

ClickUp Brain에 정기적인 예약 작업을 처리해달라고 요청하세요

ClickUp 작업

다음으로, 회의실 조정의 운영 중추인 ClickUp 작업에 대해 이야기해 보겠습니다.

ClickUp 작업을 사용하여 회의 일정을 할 일 목록으로 전환하세요

모든 예정된 회의를 작업으로 바꿀 수 있습니다. 회의실에 태그를 지정하고, 팀에 할당하고, 기간을 설정하면 완료됩니다.

이를 통해 모든 사람이 누가, 어떤 스페이스를, 얼마나 오래, 왜 사용하고 있는지 알 수 있는 공유된 정보 소스가 만들어집니다. 더 이상 "회의실 B"가 누구를 위해 예약되어 있는지 추측할 필요가 없습니다. 더 좋은 점은 하위 작업과 체크리스트를 추가하여 회의를 계획대로 진행하고 생산성을 높일 수 있다는 것입니다.

ClickUp 통합

또한 ClickUp은 Google 캘린더, Outlook, Microsoft Teams 및 기타 최고의 일정 관리 도구와 쉽게 동기화되므로 전체 예약 생태계가 일관되게 유지됩니다.

ClickUp 통합을 통해 기존 일정 관리 도구를 동기화하여 예약된 시간대와 회의실을 한 곳에서 볼 수 있습니다

ClickUp Outlook 통합을 사용하면 이메일을 작업으로 전환할 수 있습니다 . 또는 Outlook을 종료하지 않고도 이메일에서 새로운 작업을 만들 수 있습니다.

ClickUp Google 캘린더 통합을 통해 달력에서 작업을 업데이트하는 것도 매우 쉬워집니다. Google 캘린더에서 이벤트를 변경하거나 추가해야 하는 경우에도 ClickUp에 자동으로 반영됩니다.

마찬가지로, ClickUp Calendly 통합을 사용하면 Calendly에서 회의를 예약하고 ClickUp에 표시할 수 있습니다.

관리, 일정 관리, 조정 외에도 ClickUp은 생산성 향상에 탁월합니다. 회의실 예약으로 인한 혼란을 없애줄 뿐 아니라 회의 자체를 완전히 번거롭지 않게 만들어줍니다.

ClickUp AI 노트 작성기

ClickUp AI Notetaker는 여러분이 몰랐던 팀원입니다. 회의에 참여하고, 회의 내용을 듣고, 회의록에서 키 포인트를 기록하며, 가장 중요한 것은 회의가 끝나면 즉시 ClickUp 작업으로 변환되는 작업 항목을 자동으로 생성합니다.

ClickUp AI Notetaker로 회의 내용을 쉽게 기록하세요

즉, 모든 회의실 예약 결과가 문서로 기록되고 후속 조치가 이루어지므로, 모호한 노트나 잊어버린 사항이 남지 않습니다.

ClickUp 회의 예약 양식 템플릿

팀이 회의실을 요청하거나 회의를 예약할 수 있는 쉬운 방법이 필요하십니까? ClickUp 회의 예약 양식 템플릿을 사용해 보세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 예약 양식 템플릿으로 회의실 예약 요청을 간소화하세요

팀이 번거로움 없이 회의실을 예약할 수 있으며, 모든 회의 요청이 명확하고 일관되게 처리되어 회의 일정이 겹치는 일이 없습니다. 또한 날짜, 시간, 위치, 참석자, 회의 아젠다, 필요한 리소스 등 모든 필수 세부 정보를 캡처할 수 있습니다.

캠퍼스, 코워킹 플로어, 기업 본사 등 대규모 스페이스를 관리하는 분들을 위해 ClickUp Office Space Management Template이 한 단계 더 발전된 기능을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 사무실 공간 관리 템플릿으로 회의실 관리 및 유지 관리를 최적화하세요

이 소프트웨어를 사용하면 책상과 회의 공간을 할당하고, 회의실 사용을 추적하고, 유지보수 요청을 관리하고, 생산성을 극대화하기 위해 레이아웃을 최적화할 수도 있습니다. 스페이스를 시각화하고, 효율적으로 플랜을 수립하고, 사무실을 원활하게 운영할 수 있습니다.

달력이 겹치고 일정이 빽빽한 세상에서 ClickUp은 풀스택 회의 운영 관리자입니다. 효과적인 회의를 진행하고 모든 스페이스, 작업 및 팀원을 동기화할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp의 최고의 기능

회원이 ClickUp 양식을 통해 회의실을 예약하고, 여러 스페이스를 관리하고, 청구 또는 액세스를 간소화할 수 있도록 하세요

50개 이상의 트리거를 통해 회의실 예약을 자동화된 워크플로우로 전환하세요

교실 및 회의실 예약을 조정하고, 학사 달력과 동기화하고, 교직원 및 학생들을 위한 알림을 자동화하세요

회의실 예약을 프로젝트 관리와 통합하여 회의, 작업 및 후속 조치를 모두 한 곳에서 추적할 수 있습니다

회의 노트를 10개 이상의 언어로 번역하세요

ClickUp AI Notetaker로 회의 노트를 저장하고 ClickUp Clips로 회의 녹음 파일을 저장하여 빠르게 참조할 수 있으며, 불필요한 회의를 방지할 수 있습니다

PowerPoint 회의 아젠다 템플릿에 액세스하여 토론을 구성하고 구조화하여 회의 시간을 단축하세요

ClickUp의 한도

신규 사용자는 처음에는 다양한 기능에 다소 당황할 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

ClickUp 사용자의 말입니다

ClickUp으로 전환한 이후 회의에서 얼마나 많은 시간을 절약할 수 있게 되었는지 정말 놀랍습니다. 이벤트 계획 및 업데이트에 매주 3시간이 걸리던 일이 이제 1시간도 채 걸리지 않습니다. 관련 팀은 이제 더 중요한 마케팅 우선순위에 집중할 수 있는 시간이 더 많아졌습니다.

💡 프로 팁: ClickUp 양식을 사용하여 회의 후 팀의 피드백을 수집하세요. 이를 통해 무의미한 회의의 횟수를 줄이고 긴급한 회의에 회의실을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다

2. Skedda (특정 회의실의 출입 통제를 자동화하는 데 가장 적합)

skedda를 통해

2023년부터 2024년까지 전체 사무실 점유율은 3 0%에서 60%로 두 배로 증가했습니다. 이는 더 많은 사람, 더 많은 회의, 그리고 물론 스페이스 충돌의 가능성이 더 높아진다는 것을 의미합니다.

Skedda의 세련되고 중앙 집중식 플랫폼을 사용하면 책상 배정, 회의실 예약 및 공유 공간 구성을 통해 이를 관리할 수 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스, 온라인 결제 및 소셜 로그인을 통해 사무실 관리자와 코워킹 운영자가 최소한의 노력으로 예약을 쉽게 처리할 수 있습니다.

또한 특정 회의실에 대한 접근 제어를 설정하여 우선순위가 높은 회의에 필요한 스페이스를 항상 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

Skedda의 최고의 기능

예약 조건, 사용자 지정 필드, 특수 장비 및 다양한 회의 공간에 대한 규칙을 사용자 지정하세요

방문자가 지정된 태블릿에서 체크인하고 도착에 대한 알림을 즉시 받을 수 있습니다

Slack 및 이메일을 통해 체크인 알림을 보내고, 사용되지 않은 스페이스를 자동으로 해제하여 유령 예약을 방지하세요

원격 팀이 상세하고 인터랙티브한 지도와 평면도 시각 자료를 통해 사무실 주변을 쉽게 찾을 수 있도록 지원하세요

Skedda의 한도

때때로 잘못된 시간대로 약속이 목록에 표시됨

맞춤형 기능이 부족함

Skedda 가격 정책

스타터: $99/월

추가 혜택: $149/월

프리미엄: $199/월

Skedda 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 별점 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 별점 (220개 이상의 리뷰)

📮ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사에 따르면, 응답자의 12%는 회의가 너무 혼잡하다고 답했고, 17%는 회의가 너무 길다고 답했으며, 10%는 회의가 대부분 불필요하다고 답했습니다. 또 다른 ClickUp 설문조사에서, 응답자의 70%는 가능하면 기꺼이 대리인을 회의에 보낼 것이라고 답했습니다. ClickUp의 통합 AI Notetaker는 완벽한 회의 대리인이 될 수 있습니다! AI가 모든 키 포인트, 결정 및 작업 항목을 캡처하는 동안 더 높은 가치의 일에 집중하세요. ClickUp Brain이 지원하는 자동 회의 요약 및 작업 생성 기능을 사용하면 회의에 참석하지 못하더라도 중요한 정보를 놓치지 않을 수 있습니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀은 불필요한 대화와 회의가 무려 50% 감소했다고 보고합니다!

3. Kadence (하이브리드 팀에 가장 적합)

kadence를 통해

직원의 64%는 현재 회사가 하이브리드 모델로 운영되고 있다고 응답했습니다. 귀하도 그 중 한 명이라면 Kadence는 귀하에게 이상적인 회의실 예약 소프트웨어입니다.

이 회의실 예약 시스템은 하이브리드 팀에 맞춤화된 최신 회의실 예약 시스템을 제공하여 여러 위치에 있는 사용 가능한 회의실을 실시간으로 가시화합니다.

위치, 용량 또는 편의 시설별로 방을 필터링하고 모바일 기기나 데스크탑에서 직접 예약할 수 있습니다. 시스템의 방 표시 및 빠른 예약 기능으로 회의실 예약이 투명하고 번거롭지 않게 진행됩니다.

Kadence의 최고의 기능

사무실 이용률에 대한 예측 분석을 확인하세요

Slack 및 MS Teams 알림을 통해 팀원이 사무실에 출근할 예정인 시간과 막판에 출근을 취소한 시간을 최신 상태로 확인할 수 있습니다

필요한 편의 시설로 회의실 설정을 맞춤화하세요

Outlook 및 Google 캘린더에서 직접 회의실 예약

체크인 알림, 미사용 회의실 자동 해제, 실시간 회의실 사용 분석 기능을 통해 사무실 관리자가 예약 충돌을 최소화할 수 있도록 지원하세요

Kadence의 한도

회의실 예약을 변경하려고 할 때 자주 발생하는 오류

인사이트 섹션은 매우 상세하지 않습니다

Kadence 가격 정책

표준: 활성 사용자당 월 4달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Kadence 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 별점 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 별점 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Kadence에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

올바르게 설정하면 사용하기 쉬운 시스템입니다. 버튼을 몇 번만 클릭하면 사용 가능한 좌석이나 방을 보고 클릭하여 확인하기만 하면 됩니다. 예약할 때마다 매번 체크인해야 합니다. 꽤 번거롭고, 제 시간에 하지 않으면 예약이 취소됩니다.

올바르게 설정하면 사용하기 쉬운 시스템입니다. 버튼을 몇 번만 클릭하면 사용 가능한 좌석이나 방을 보고 클릭하여 확인하기만 하면 됩니다. 예약할 때마다 매번 확인해야 합니다. 매우 번거롭고, 제 시간에 확인하지 않으면 예약이 취소됩니다.

📖 또한 읽기: 게스트 경험을 재정의하는 호텔용 AI 최고의 도구

4. OfficeRnD (회의실 맞춤 설정에 가장 적합)

via OfficeRnD

모든 팀은 온라인 회의를 진행할 때 브레인스토밍을 위한 화이트보드, 클라이언트 통화를 위한 화상 회의 장비, 하이브리드 빠른 회의를 위한 추가 의자 등 다양한 편의 시설이 필요합니다.

OfficeRnD를 사용하면 편의 시설 추가부터 예약을 간단하고 스트레스 없이 관리할 수 있는 스마트 예약 규칙 설정까지, 팀의 요구에 맞게 회의실을 맞춤 설정할 수 있습니다. 바쁠 때는 사무실 관리자나 관리자가 다른 사람을 대신하여 스페이스를 예약할 수 있으므로 모든 사람이 적시에 적절한 회의실을 사용할 수 있습니다.

이 플랫폼은 유연하고 확장 가능한 솔루션이 필요한 코워킹 스페이스 및 기업 환경에 특히 적합합니다.

OfficeRnD의 최고의 기능

반복되는 회의에 대한 회의실을 쉽게 예약하세요

각 예약에 중요한 회의 세부 정보 및 리소스를 직접 추가하세요

중앙 집중식 회의실 상태로 스페이스의 사용 가능 여부를 강조 표시하세요

예약 및 체크인, 회의실 이용률, 평균 예약 기간, 노쇼 비율을 추적하세요

OfficeRnD의 한도

예산이 제한된 신생 스타트업에게는 상당한 비용이 들 수 있습니다

사용자들은 소프트웨어의 탐색이 다소 어렵다고 보고합니다

OfficeRnD 가격 정책

코워킹 및 플렉스 스페이스의 경우: 시작: 월 185달러부터 성장: 월 289달러부터 확장: 맞춤형 가격

현대적인 업무 환경용: Start: 월 99달러부터 Professional: 월 399달러부터 Enterprise: 맞춤형 가격

OfficeRnD 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 별점 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 별점 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 OfficeRnD에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

플랫폼이 매우 원활하게 작동하는 것이 마음에 듭니다. 사용자 친화적이고 탐색하기 쉽습니다. 우리 조직의 요구 사항과 누군가가 사무실의 회의실을 예약할 때 필요한 요구 사항에 대해 회의 서비스 기능은 필수적입니다. 우리 팀이 직원들의 사무실 출근을 준비할 수 있도록 해당 양식에 대한 요구 사항을 활성화할 수 있는 옵션이 있다면 유용할 것입니다.

플랫폼이 매우 원활하게 작동하는 것이 마음에 듭니다. 사용자 친화적이고 탐색하기 쉽습니다. 우리 조직의 요구 사항과 누군가가 사무실의 회의실을 예약할 때 필요한 요구 사항을 충족하기 위해서는 회의 서비스 기능이 필수적입니다. 우리 팀이 직원의 사무실 도착을 준비할 수 있도록 해당 양식에 해당 요구 사항을 활성화하는 옵션이 있으면 유용할 것입니다.

🧠 재미있는 사실: Facebook의 창립자 마크 주커버그는 생산성 향상에 도움이 되는 차가운 회의실의 효과를 믿으며, 회의실의 온도를 15°C로 유지하고 있습니다. 그 방에서 뜨거워지는 것은 토론뿐인 것 같습니다!

5. inspace (회의실 사용 및 업무 공간 분석에 최적화)

via inspace

작업 공간을 최적화하려면 회의실과 책상이 어떻게 사용되고 있는지에 대한 실시간 데이터가 필요합니다. 이 플랫폼의 NFC 지원 체크인 시스템은 참석자가 있는 예약만 스페이스를 확보하고, 사용되지 않은 회의실은 다른 사람이 사용할 수 있도록 자동으로 해제합니다.

룸 예약을 처리하는 것 외에도, 스페이스가 어떻게 사용되고 있는지, 팀을 수용하기 위해 무엇을 변경해야 하는지 정확하게 보여줍니다.

대화형 룸 패널을 포함한 모든 기기에서 사용 가능한 회의실을 즉시 보고, 일정을 확인하고, 스페이스를 예약할 수 있습니다. 또한, 사용자 지정 가능한 메시지, 실시간 업데이트, 손쉬운 조정을 통해 원활하고 즐거운 클라이언트 및 팀 회의를 진행할 수 있습니다.

inspace의 최고의 기능

예약 규칙을 설정하고, 사용자 역할을 관리하며, 특정 스페이스를 예약할 수 있는 사람을 제한하세요

방문객에게 회의실 예약을 위한 디지털 사이니지를 제공하세요

플랫폼의 직관적인 인터페이스에서 층별 평면도의 대화형 지도를 확인하고, 직원들이 책상, 회의실, 주차 공간 등을 예약할 수 있도록 하세요

세부적인 액세스 제어 및 실행 가능한 메트릭의 이점을 활용하세요

inspace 한도

사용자 경험이 그다지 원활하지 않습니다

때로는 방을 예약하기 위해 페이지를 몇 번 새로 고침해야 할 수도 있습니다

inspace 가격 정책

스타터: 월 3.99달러/사용자

Pro: 월 7.99달러/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

inspace 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

👀 알고 계십니까? 모든 업무 공간의 49%는 매우 저조하게 사용되고 있으며, 하루 평균 사용 시간이 1시간 미만에 불과합니다.

6. Roomzilla (한 번의 클릭으로 회의실 예약에 최적화)

roomzilla를 통해

회의실을 예약하기 위해 여러 단계의 승인을 거치는 것은 누구도 원치 않습니다. 긴급한 회의라면 더욱 답답할 것입니다.

Roomzilla를 사용하면 QR 코드를 스캔하기만 하면 방을 예약할 수 있습니다. 자동 취소 및 승인 대기열 기능은 노쇼를 줄이고 예약 절차를 간소화합니다. 이 플랫폼은 적응성이 뛰어나 핫 데스크, 데스크 호텔링 및 전통적인 회의실 예약을 지원하여 현대적이고 유연한 업무 환경에 적합한 다목적 솔루션입니다.

Roomzilla의 최고의 기능

디지털 체크인 및 자동 취소 기능을 사용하여 작업 공간을 최적화하세요

QR 코드로 회의실과 코워킹 스페이스를 빠르게 예약하세요

특정 회의실 또는 리소스에 대한 승인 규칙을 설정하여 우선순위가 높은 스페이스만 관리자의 검토를 받도록 할 수 있습니다

대화형 지도와 실시간 예약 업데이트로 효율성을 극대화하세요

Roomzilla의 한도

보고 기능이 충분히 상세하지 않습니다

모바일 앱이 없습니다

Roomzilla 가격 정책

Free

표준: $12/자원

Business: 장비당 객실당 $20, 책상당 $12

Roomzilla 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 별점 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. Robin (대규모 사무실 공간과 원격 팀이 있는 기업에 가장 적합)

via Robin

대기업의 경우, 특히 하이브리드 업무 모델을 사용하는 경우, 거대한 사무실 공간과 여러 위치에 걸쳐 회의실을 관리하는 것은 물류 면에서 악몽과도 같은 일입니다. Robin은 이러한 기업의 회의실 요구 사항을 충족하도록 설계된 회의실 예약 소프트웨어입니다.

핫 데스크, 우선순위 예약, 중앙 집중식 회의실 개요를 통해 원격 및 사무실 내 팀을 위해 완벽한 공간을 빠르게 찾고 일정 충돌을 해결할 수 있습니다. AI를 통해 주차 공간을 예약하고 회의실 표시 및 사무실 레이아웃을 최적화할 수도 있습니다.

Robin의 최고의 기능

Microsoft Outlook 및 MS Teams를 통해 회의실 예약하기

자동 회의실 제안 및 대화형 사무실 지도에 액세스하세요

자동 체크인, 회의 취소 방지, 지능형 스페이스 제안 등 AI를 통해 회의실을 최적으로 활용하세요

직원과 방문객에게 사무실 위치를 안내하는 지도가 있는 대화형 키오스크를 제공하세요

Robin의 한도

평면도 편집은 약간 복잡하며, 서비스 제공자의 지원이 필요한 경우가 많습니다

Outlook을 통한 예약 시스템이 제대로 작동하지 않습니다

Robin 가격 정책

맞춤형 가격

Robin 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 별점 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 별점 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Robin에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

객실 관리와 각 객실의 정보 관리가 매우 쉽습니다. 앱의 UX가 마음에 들어, 직원들이 사용하기가 매우 쉽습니다

객실 관리와 각 객실의 정보 관리가 매우 쉽습니다. 앱의 UX가 마음에 들어, 직원들이 사용하기 매우 쉽습니다

8. Teem by iOFFICE (정부 기관에 가장 적합한 솔루션)

iOFFICE의 Teem을 통해

IOffice의 Teem은 FedRAMP 인증을 받은 회의실 예약 시스템으로, 민감한 데이터를 취급하는 정부 기관 및 기업에 이상적입니다.

책상 및 회의실 예약과 업무 공간 분석 및 길 안내 기능을 결합한 솔루션입니다. 또한 Eptura AI를 통해 작업 공간을 최적화하고 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

회의실 예약 외에도 사무실 공간 유지보수 일정을 예약하고, 서비스 요청을 하고, 회의 일정과 장비 예산을 추적하는 데도 사용할 수 있습니다.

이 회의실 예약 소프트웨어는 업무 공간 예약 및 방문자 흐름의 모든 측면을 관리할 수 있는 통합 플랫폼을 찾고 있는 기업 및 교육 기관에 유용합니다.

Teem by iOFFICE의 최고의 기능

대화형 사무실 지도를 통해 회의실을 예약하고 위치를 확인하세요

AI를 사용하여 선호도에 따라 작업 공간을 예약하고 직원들이 동료 근처의 책상을 선택할 수 있도록 하세요

분석 대시보드에서 작업 공간 활용도, 예약 및 임대 데이터에 대한 데이터를 보세요

방문자 관리 및 디지털 사이니지 솔루션과 통합하여 회의실 예약 경험을 향상시키세요

Teem by iOFFICE의 한도

사용자들이 고객 서비스가 좋지 않다고 보고함

이 도구는 학습 곡선이 가파르다

IOFFICE의 Teem 가격 정보

맞춤형 가격

Teem by iOFFICE 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 없습니다

Capterra: 4.4/5 별점 (40개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: Amazon의 유명한 "두 피자 규칙"은 두 피자로 전체 그룹이 먹을 수 없을 만큼 큰 회의는 열지 말아야 한다는 것입니다. 과도하고 답답한 회의를 방지하기 위한 꽤 멋진 아이디어죠?

9. RoomRaccoon (호텔 및 리조트에 가장 적합한)

roomRaccoon을 통해

예약 중복, 수동 업데이트, 끊임없는 예약 요청은 가장 조직적인 호텔 직원조차도 당황하게 만들 수 있습니다. RoomRaccoon은 호텔 환경의 프론트 데스크 관리 및 백오피스 운영을 자동화하는 데 탁월한 올인원 호텔 관리 소프트웨어입니다.

이 소프트웨어의 자산 관리 시스템(PMS)에는 강력한 예약 엔진, 채널 관리자 및 실시간 보고 기능이 포함되어 있어 호텔과 게스트하우스가 객실 예약을 간소화하고 수익을 극대화할 수 있습니다.

호텔 경영자가 시간을 절약하고 오류를 줄이며 체크인부터 체크아웃까지 원활한 경험을 제공할 수 있도록 도와주는 스마트한 솔루션입니다.

RoomRaccoon의 최고의 기능

모든 예약 플랫폼에서 회의실 가용성을 자동으로 업데이트하세요

안전하고 자동화된 청구 기능을 통해 플랫폼을 통해 직접 결제를 수락하세요

확인, 알림 및 추가 판매를 위한 자동 이메일 및 메시지 전송

사용자 정의 가능한 예약 엔진과 300개 이상의 통합 기능을 통해 게스트 룸, 회의실 및 이벤트 스페이스를 관리하세요

데이터 기반의 스페이스 관리를 위한 내장 분석 기능을 통해 점유율, 수익 및 예약 동향을 추적하세요

RoomRaccoon의 한도

다른 대안보다 비용이 더 높습니다

제3자 서비스와의 통합 기능이 부족합니다

RoomRaccoon 가격 정책

입력: 월 236달러

스타터: $300/월

프리미엄: $441/월

Enterprise: 월 620달러

RoomRaccoon 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.2/5 별점 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 RoomRaccoon에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

이 시스템은 사용하기 쉽고 저희 부티크 호텔에 적합합니다. 복잡할 수 있는 OTA의 모든 지도 및 가격 설정을 할 필요가 없다는 것이 장점입니다. 도움이 되는 기사와 고객 서비스가 있다는 것도 좋습니다.

이 시스템은 사용하기 쉽고 저희 부티크 호텔에 완벽하게 적합합니다. 복잡할 수 있는 OTA의 모든 지도 및 가격 설정을 할 필요가 없다는 것이 장점입니다. 도움이 되는 기사와 고객 서비스가 있다는 것도 좋습니다.

10. Envoy (회의실 활용도 및 사무실 공간 관리에 최적)

via Envoy

Envoy는 직관적이고 효율적인 회의실 예약 및 스페이스 관리를 위한 회의실 예약 소프트웨어입니다. 색상으로 구분된 사용 가능 여부 표시기와 각 회의실 외부에 표시된 디지털 일정표를 통해 필요에 맞는 스페이스를 쉽게 찾고 예약할 수 있습니다.

회의실 예약 시스템은 Slack을 통해 소규모 스페이스를 예약하고 회의실을 해제하기 위해 실시간 알림을 보냅니다.

프라이버시 제어 및 자동 회의 종료 알림 기능이 있는 이 회의실 예약 시스템은 공간 낭비를 최소화하는 데 중점을 둔 조직에 적합한 선택입니다.

Envoy의 최고의 기능

회의실에서 체크인을 탭하거나 Slack 또는 Teams에서 직접 회의실 예약을 확인하세요

가장 인기 있는 회의실과 편의 시설을 파악하여 사무실 공간을 최적화하세요

긴급 회의에 필요한 공간을 확보하기 위해 회의실을 자동으로 해제하세요

위치 기반 기능을 갖춘 Envoy 모바일 앱에서 가장 가까운 사용 가능한 방을 찾아 예약하세요

Envoy의 한도

사용자들은 이 도구의 로딩 속도에 문제가 있다고 보고합니다

팀이 큰 경우 비용이 많이 들 수 있습니다

Envoy 가격 정책

방문자: 기본: Free Forever 표준: 위치당 월 131달러 프리미엄: 위치당 월 395달러 Enterprise: 맞춤형 가격

가상 프론트 데스크: 위치당 월 199달러

Workplace: 표준: 활성 사용자당 월 3달러 프리미엄: 활성 사용자당 월 5달러 프리미엄 플러스: 활성 사용자당 월 7달러

연결: 맞춤형 가격

Envoy 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 별점 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 별점 (420개 이상의 리뷰)

Envoy에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

사용의 용이성과 유연성. 캡처해야 하는 새로운 데이터 필드를 추가하기가 매우 쉽고, 교육 자료도 매우 잘 만들어져 있습니다. 소프트웨어 자체도 직관적이지만, 자료도 이해하기 쉽습니다.

사용의 용이성과 유연성. 캡처해야 하는 새로운 데이터 필드를 추가하기가 매우 쉽고, 교육 자료도 매우 잘 만들어져 있습니다. 소프트웨어 자체도 직관적이지만, 자료도 이해하기 쉽습니다.

ClickUp으로 모든 회의를 원활하고 스트레스 없는 경험으로 바꾸세요

신뢰할 수 있는 회의실 예약 소프트웨어는 팀이 조정하는 데 드는 시간을 줄이고 협업에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 도와주므로 매우 중요합니다.

위에서 언급한 도구는 강력한 일정 관리 기능을 제공하지만, 최고의 회의실 예약 플랫폼은 단순한 예약 그 이상의 기능을 제공합니다. AI 기반 솔루션을 통해 스페이스 사용을 최적화하고, 모든 사람의 일정을 동기화하며, 회의를 효율적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.

회의실, 핫 데스크 또는 협업 구역을 관리하는 경우, ClickUp은 모든 요구 사항에 맞는 솔루션입니다. 회의를 지능적이고 통합적이며 결과 지향적으로 만드는 AI 기반 달력부터 스케줄링 도구와의 손쉬운 통합에 이르기까지, 팀이 적시에 효과적인 회의를 진행하는 데 필요한 모든 것을 얻을 수 있습니다.

일상의 혼란을 막으려는 사무실 관리자, 강의실을 조정하는 대학 관리자, 또는 실제로 회의가 원활하게 진행되기를 원하는 기업 팀에 상관없이, ClickUp은 회의 예약 프로세스가 회의 자체만큼 원활하게 진행될 수 있도록 보장합니다.

지금 ClickUp에 가입하고 직접 확인해보세요!