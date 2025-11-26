[연도] 최고의 컨플루언스 AI 검색 대안 11선

키워드를 입력하고 엔터를 누르면, 3년 전 프로젝트에 대한 관련 없는 결과들이 쏟아집니다.

이것이 바로 많은 팀이 Confluence의 AI 검색을 사용할 때 마주하는 현실입니다. 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 하는 작업을 맡은 지식 관리자와 IT 팀에게 이런 마찰은 모든 작업을 지연시킵니다.

이것이 바로 더 많은 팀들이 적극적으로 Confluence AI 검색 대안을 모색하는 이유입니다. 이러한 tools는 표면적인 검색을 넘어, 중요한 순간에 의미 있는 콘텐츠를 실제로 찾아내는 데 도움을 줍니다.

몇 가지를 살펴보겠습니다. 🧰

주요 Confluence AI 검색 대안 한눈에 보기

이 컨플루언스 AI 검색 대안들이 가장 뛰어난 분야를 간략히 살펴보면 다음과 같습니다:

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 맞춤형 뷰와 워크플로우를 통한 올인원 생산성팀 크기: 개인, 중견 기업, 대기업 ClickUp Brain ( 연결형 AI 어시스턴트 ), 연결형 검색, 문서, 지식 기반, 실시간 협업, 작업 템플릿, 대시보드 무료; 기업 맞춤형 유료 플랜 제공 Slite 원격 및 비동기 팀을 위한 가벼운 지식 공유 팀 크기: 소규모에서 중규모의 분산 팀 AI 문서 보조 도구, 공동 편집, 주제별 채널, 버전 기록 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다. Guru 브라우저로 접근 가능한 실시간 내부 지식베이스 팀 규모: 영업 팀, 지원팀, 운영 팀 AI 카드 제안, Chrome 확장, Slack 통합, 지식 검증 워크플로우 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $25부터 시작 Glean 내부 도구 전반에 걸친 통합 AI 검색 팀 규모: 중견 및 대기업 연동 검색, AI 요약, 맞춤형 추천, 권한 인식 인덱스 맞춤형 가격 책정 Notion AI 통합 문서, 작업 추적 및 AI 글쓰기 지원 팀 크기: 개인, 제작자, 스타트업 팀 AI 요약기, 글쓰기 제안, 데이터베이스 + 문서, 20,000개 이상의 템플릿, Enterprise 검색 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Bloomfire 분석 기능을 통한 안전하고 검색 가능한 지식 공유 팀 크기: 중견 기업 및 Enterprise 팀 AI 기반 검색, 분석, 콘텐츠 평가, 풍부한 미디어 지원 맞춤형 가격 책정 Elastic Search 확장 가능한 기업 검색 및 분석 플랫폼 팀 크기: 강력한 검색 기능이 필요한 IT 및 개발 팀 전체 텍스트 PDF 검색 , 실시간 분석, 맞춤형 인덱스, 대용량 데이터 처리 확장성 맞춤형 가격 책정 Document360 기술 문서 및 내부 지식 기반 팀 크기: IT 전문가 및 지식 관리자 카테고리 관리자, 버전 관리, 프라이빗 호스팅, 고급 검색, 분석 맞춤형 가격 책정 Nuclino 가볍고 빠른 팀 협업 및 지식 공유 팀 크기: 소규모 팀 및 스타트업 실시간 협업 문서, 내부 wiki, 그래프 보기, markdown 지원 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작 Quip Salesforce 내 협업 문서 및 스프레드시트 팀 크기: 영업 팀 및 고객 대응 팀 실시간 협업 편집, 문서 내 채팅, 작업 목록, Salesforce와의 원활한 통합 기능 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다. Algolia 맞춤형 순위 지정 및 필터링 기능이 적용된 초고속 AI 검색 팀 규모: 개발자 및 제품 팀 AI 재순위 지정, 오타 허용, 동적 필터, 연동 콘텐츠 검색 맞춤형 가격 책정

왜 컨플루언스 AI 검색 대안을 선택해야 할까요?

Confluence AI 검색 대안을 고려해야 하는 이유를 살펴보겠습니다:

직관적이지 않은 검색: 사용하기 쉽지 않을 뿐만 아니라, 콘텐츠가 증가함에 따라 인터페이스와 필터 기능이 제대로 따라가지 못합니다.

보안 문제: 일부 사용자는 검색 결과에 개인 또는 제한된 콘텐츠가 노출되는 사례를 목격했으며, 이는 엄격한 보안 프로토콜을 적용하는 기업에게 경고 신호가 되고 있습니다.

일관성 없는 검색 결과: AI 검색 엔진이 항상 문맥을 이해하지 못할 수 있어, 특히 팀이 서로 다른 프로젝트에서 유사한 용어를 사용할 경우 모호하거나 부분적인 답변을 얻을 수 있습니다. AI 검색 엔진이 항상 문맥을 이해하지 못할 수 있어, 특히 팀이 서로 다른 프로젝트에서 유사한 용어를 사용할 경우 모호하거나 부분적인 답변을 얻을 수 있습니다.

확장성 문제: 문서량이 증가함에 따라 검색 속도가 느려지고 정밀 검색이 어려워지는 경향이 있으며, 특히 기업 환경에서 두드러집니다.

가파른 학습 곡선: 신중한 설정 없이는 신규 사용자에게 복잡한 페이지와 찾기 어려운 정보의 미로가 될 수 있습니다

기본 기능만 제공: ClickUp, Notion, Dashworks 같은 tools는 의미 ClickUp, Notion, Dashworks 같은 tools는 의미 기반 지식베이스 검색 , 향상된 공동 작업 기능, 간편한 맞춤형 커스터마이징을 제공합니다.

🔍 알고 계셨나요? 전 세계 지식 관리 AI 시장 규모는 2033년까지 624억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 25%의 복합 성장률을 보여줍니다.

사용하기 좋은 최고의 컨플루언스 AI 검색 대안

다음은 최고의 11가지 Confluence AI 검색 대안입니다. ⚒️

1. ClickUp (프로젝트 관리 워크플로우 내 검색 통합에 최적)

업무 도구가 팀원들처럼 조금 더 생각해주길 바란 적이 있다면, ClickUp이 그 소원을 이루어줄 가장 가까운 솔루션일 수 있습니다.

프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합한 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간으로, 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화됩니다.

더 이상 폴더를 뒤지거나 업데이트를 위해 Slack으로 누군가에게 연락할 필요 없이, ClickUp 지식 관리 솔루션을 활용하세요.

ClickUp Brain으로 맥락에 맞는 답변을 얻으세요

물론, 이 모든 것을 뒷받침하는 것은 ClickUp Brain입니다. 이 AI 애드온은 팀의 업무 방식에 직접 연결되어 있습니다.

문서 내에서 프로젝트 인사이트를 위해 ClickUp Brain에 문의하세요

3개월간 진행 중인 프로젝트의 간결한 요약이 필요하신가요? 문서, 작업, 업데이트, 댓글을 스캔하여 깔끔하고 실행 가능한 요약본을 제공합니다. 제품 출시 플랜을 수립 중이신가요? ClickUp Brain이 단 몇 초 만에 마일스톤을 제안하고, 초안을 작성하며, 주간 업데이트 보고서를 생성해 드립니다.

웹 검색까지 수행하고 결과를 정리하여 ClickUp 내에서 보고서를 생성할 수도 있습니다!

그리고 ClickUp Enterprise 검색이 있습니다. 이 도구는 '내가 그걸 어디서 봤지?'라고 고민할 필요가 없도록 보장해줍니다.

엔터프라이즈 검색을 통해 작업 공간 및 연결된 타사 앱에서 정보를 더 빠르게 확보하세요.

파일이 어디에 있든—ClickUp, Jira, Google Drive—한 번에 모두 검색할 수 있습니다. 영업 팀이 최신 가격표를 찾고 싶거나 개발팀이 수많은 Slack 스레드 속에 묻힌 스펙 문서를 필요로 할 때도 마찬가지입니다. 원하는 내용을 입력하기만 하면, 인트라넷 검색 엔진이 AI 기반 컨텍스트와 함께 찾아냅니다.

ClickUp 문서로 지식을 손쉽게 구축하고 유지하세요

ClickUp 문서는 여러분의 정보를 구축하는 공간입니다.

Docs를 사용하면 아이디어를 실시간으로 실행으로 전환할 수 있습니다. 예를 들어, 마케팅 팀이 캠페인 제안서를 작성 중일 때, 작성 과정에서 마감일이 설정된 ClickUp 작업 체크리스트를 삽입하고 캠페인 작업에 연결하며, 심지어 프로젝트 타임라인의 실시간 칸반 보드까지 동일한 문서 내에서 불러올 수 있습니다.

또한 문서가 협업형이므로, 제품 로드맵을 작성하거나 온보딩 표준 운용 절차 (SOP)를 문서화할 때에도 팀 전체가 wiki를 만들고, 의견을 남기고, 편집하며 함께 작업을 진행할 수 있습니다.

ClickUp 문서로 지식을 한곳에 모아보세요 ClickUp Docs에서 팀과 협업하세요

AI 에이전트로 지식을 활용하세요

ClickUp에서는 지식이 말 그대로 생생하게 살아납니다. 답변 에이전트부터 ClickUp Brain 에이전트에 이르는 AI 에이전트 제품군은 작업 공간 문서나 연결된 앱을 즉시 검색하여 채팅 채널과 작업 전반에 걸친 쿼리에 답변을 제공합니다. 네, 이제 같은 질문에 열 번이나 답할 필요가 없습니다.

ClickUp 에이전트로 정보 워크플로우를 비동기식으로 처리하세요

💟 AI 검색: ClickUp은 올인원 AI 레이어를 제공합니다. 기업 검색은 AI를 활용해 단일 쿼리로 ClickUp 콘텐츠(작업, 문서, 댓글)와 1,000개 이상의 외부 앱(Jira, Google Drive, Slack)을 모두 인덱스하고 검색합니다. ClickUp Brain은 이 컨텍스트를 활용해 프로젝트 맥락에 기반한 실행 가능한 요약 및 답변을 제공하여 수동적인 정보 탐색이나 앱 전환의 필요성을 없앱니다. 또한 채팅 채널 전반에서 반복적인 질문에 자동으로 답변하는 AI 에이전트 기능을 갖추고 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

타사 도구 연동: ClickUp 통합 기능을 통해 1,000개 이상의 앱과 연동하여 작업을 동기화하고 워크플로우를 자동화하세요. ClickUp 통합 기능을 통해 1,000개 이상의 앱과 연동하여 작업을 동기화하고 워크플로우를 자동화하세요.

워크플로우 관리: 하위 작업, 의존성, 우선순위, 시간 추정치를 설정하여 하위 작업, 의존성, 우선순위, 시간 추정치를 설정하여 ClickUp 작업을 생성, 할당, 추적하며 원활한 작업 관리를 실현하세요.

자동화된 글쓰기: ClickUp Brain의 AI Writer로 작업 공간에서 바로 콘텐츠와 지식 기반을 생성, 편집, 개선하세요.

검색 정렬 및 필터링: 기업 검색에서 앱, 소스, 담당자, 작업 상태 등을 기준으로 검색 결과를 필터링하여 정확히 필요한 정보를 찾아보세요.

지식 중앙화: 템플릿, SOP, 회의 노트, 프로젝트 wiki, 브레인스토밍 세션을 템플릿, SOP, 회의 노트, 프로젝트 wiki, 브레인스토밍 세션을 ClickUp 문서 허브 내에서 체계적으로 관리하여 손쉽게 접근하세요.

ClickUp의 한도점

광범위한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파름

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 직접 경험한 관점입니다:

ClickUp은 제가 경험한 작업 목록 및 협업 플랫폼 중 가장 상세하면서도 가장 유연한 도구입니다. 목록 생성 및 프로젝트 추적 방법이 매우 다양합니다. 이 플랫폼은 저희 팀이 모든 클라이언트 업무를 최신 상태로 유지하고, 특정 작업에 대해 서로 소통하며, 공유 지식과 자원을 모두 저장할 수 있는 간편한 방법을 제공했습니다. 이 플랫폼의 기능은 아직 겉핥기 수준이지만, 체계적인 업무 관리와 모든 작업 완료에 이미 큰 도움을 주고 있습니다.

2. Slite (원격 및 비동기 팀을 위한 가벼운 지식 공유에 최적)

via Slite

Slite는 IT 전문가들이 문서, 프로세스, 내부 FAQ를 복잡함 없이 중앙 집중화할 수 있도록 지원하는 구조화된 지식 기반입니다. AI 기반 검색 기능은 관련 페이지, 토론 내용, 과거 의사결정을 즉시 찾아내어, 특히 빠르게 변화하는 환경에서 기술적 세부사항을 신속하게 찾는 것을 용이하게 합니다.

Slite의 깔끔한 UI, 버전 관리, 실시간 협업 기능은 인프라 문서, 온보딩 가이드, 문제 해결 표준 운용 절차 (SOP)의 지속적인 업데이트를 지원합니다. 복잡한 기술 스택을 관리하는 팀의 경우, 이 도구는 논의와 결정을 문서에 연결하여 채팅에서 사라지지 않도록 함으로써 분산된 지식을 줄여줍니다.

💟 AI 검색: Slite의 AI 기반 검색은 자연어(ChatGPT와 유사)로 "지식 기반과 대화"할 수 있도록 설계되었습니다. 단순한 키워드 매칭을 넘어 질문의 의미와 맥락을 이해합니다. 또한 AI를 활용해 콘텐츠를 지속적으로 정리하고 중복을 감지하며 관련 문서 링크를 제안하여 문서가 최신 상태로 유지되고 신뢰할 수 있도록 합니다.

Slite의 최고의 기능

채널, 폴더, 태그를 활용해 작업 공간을 구조화하여 손쉬운 탐색과 효율적인 정보 검색을 실현하세요.

반복 작업과 프로젝트를 위해 일관성을 유지할 수 있는 재사용 가능한 템플릿을 생성하고 공유하세요.

매력적인 콘텐츠 생성 과정을 위해 문서에 이미지, 비디오 및 기타 미디어 유형을 삽입하여 강화하세요.

문서 내부에 체크리스트와 할 일 목록을 직접 추가하여 프로젝트 작업을 실행 가능하게 유지하세요.

Slite의 한도

사용자들은 매우 긴 문서에서 발생하는 성능 문제에 대해 불만을 제기합니다.

파일과 폴더를 정리하는 것은 제한적으로 느껴질 수 있습니다

Slite 가격 정책

표준: 사용자당 월 $10

프리미엄: 사용자당 월 $25

Enterprise: 맞춤형 가격

Slite 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slite에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 표현했습니다:

모든 것이 매우 간단합니다! 도구가 직관적이어서, 저처럼 Notion 같은 다른 도구를 사용해본 적이 있다면 당황하지 않을 거예요. 이런 종류의 도구를 사용해본 적이 없더라도 매우 빠르게 익힐 수 있습니다. 제 Notion을 Slite로 가져오는 것도 아주 쉬웠어요… 로드맵을 위한 더 많은 기능, 예를 들어 간트 차트 같은 모델이 추가되면 좋겠습니다. 또한 여러 사용자의 Notion을 가져올 때 레이아웃이 완전히 동일하지 않아 조정하는 데 시간이 소요되었습니다.

3. Guru (브라우저 접근이 가능한 실시간 내부 지식 베이스에 최적)

via Guru

Guru는 실시간 지식 관리 소프트웨어로, 지식 관리자가 워크플로우를 중단하지 않고 정보를 수집, 정리, 배포할 수 있도록 지원합니다. 중첩된 페이지를 통해 컨텍스트 전환이 필요한 경우가 많은 Confluence와 달리, 팀이 이미 사용하는 앱 내에서 검증된 정보를 직접 제공합니다.

카드(Guru의 핵심 콘텐츠 단위)는 업데이트가 용이하며, 검증 담당자 지정 및 사용 현황 추적이 가능해 지식 관리자의 가시성을 높여 효과적인 콘텐츠와 구식 콘텐츠를 파악할 수 있습니다. AI 기반 검색 및 제안 기능은 빠르게 변화하는 고객 지원 또는 영업 팀 환경에서 정확한 답변을 신속하게 제공하는 데 도움이 됩니다.

💟 AI 검색: Guru는 브라우저 확장 프로그램(Chrome, Slack, MS Teams)을 통해 검증되고 맥락이 풍부한 답변을 사용자의 워크플로우에 직접 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 AI는 단순히 문서를 목록으로 나열하는 대신 에이전트형 검색(검색, 추론, 응답)을 수행합니다.

Guru의 최고의 기능들

공유 초안, 인라인 코멘트, 실시간 업데이트를 통해 팀 협업을 위한 동시 작업 환경 구축

강력한 오타 허용, 다각적, 자연어 검색 기능으로 정보를 신속하게 찾으세요.

콘텐츠 사용, 성과 및 사용자 참여에 대한 실행 가능한 데이터를 확보하여 지식 전략을 최적화하세요.

전문가 수준의 한계

이 앱에는 통합 급여 및 휴가 추적 기능이 부족합니다.

특정 요소(예: 폰트 모양)에 대한 맞춤형 한도 기능

전문가 가격 정책

무료 체험판

올인원: 사용자당 월 $25

Enterprise: 맞춤형 가격

전문가 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Guru에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현합니다:

내부 지원팀의 지식베이스는 Guru의 지침에 따라 체계화되고 있습니다. 워크플로우 지원 외에도, 그들이 찾은 해결책을 신뢰할 수 있는 지식과 자신감을 부여합니다…화살표에 의해 점이 가려져 해당 드롭다운 화살표를 클릭하지 않으면 원하는 내용을 확인하기 어려운 상황에서는, 결국 찾던 모든 내용이 드러나지만 작업이 더 복잡해집니다.

💡 전문가 팁: 응답의 어조와 범위를 안내하려면 프롬프트를 특정 역할로 시작하세요. 예를 들어, '당신은 시니어 프로젝트 관리자입니다'라고 말하면 체계적이고 고수준의 답변을 얻을 수 있습니다.

글린( Glean ) 제공

내부 콘텐츠를 넘어선 데이터 검색이 필요하신가요? 글린(Glean) 은 IT 전문가들이 방대한 기술 스택 전반에 걸쳐 정보를 신속하게 위치시킬 수 있도록 지원하는 기업 검색 플랫폼입니다.

이 AI는 자연어 쿼리와 조직적 맥락을 이해하여 개인화되고 권한을 고려한 결과를 제공합니다. 이는 특히 온보딩, 문제 해결 또는 규정 준수 문서를 다루는 IT 팀에게 유용합니다.

💟 AI 검색: Glean은 조직 전체의 다양한 앱(Slack, Jira, Box 등)에 걸쳐 안전하고 포괄적인 지식 그래프를 생성합니다. Glean의 AI는 사용자의 현재 프로젝트와 보안 등급을 이해하여, 정보 소스의 사일로와 관계없이 원활하고 즉각적인 정보 접근을 가능하게 하는 초개인화된 크로스 플랫폼 답변을 제공합니다.

최고의 기능들을 살펴보세요

지식 그래프와 검색 강화 생성 (RAG) 기술을 통해 사용자 컨텍스트, 역할, 진행 중인 프로젝트에 기반한 맞춤형 결과를 얻으세요.

기업 데이터와 워크플로우를 이해하는 Glean Assistant 로 반복 작업을 자동화하세요

개발자를 위한 기술 워크플로우 가속화: 앵글 쿼리 언어, 타입-온-호버, 고급 코드 탐색과 같은 코드 탐색 도구 활용

지식 hub를 통해 협업을 촉진하여 인사이트를 공유하고, 단일 정보 원천을 구축하며, 의사결정 과정을 간소화하세요.

한도를 파악하세요

지정된 플랫폼 외에는 데이터를 가져올 수 있는 플랫폼을 추가로 선택할 수 없습니다.

이 목록에 소개된 Confluence AI 검색 대안들에 비해 제한적이고 직관적이지 못한 분석 기능

가격 확인하기

맞춤형 가격 책정

평가와 리뷰를 확인하세요

G2: 4.8/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 글린(Glean)에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

*Glean의 전반적인 초점은 사용자가 '빠르게 접근하여 작업을 완료'하는 데 더욱 집중되어 있습니다. 검색은 목적지가 아닌 사용자가 진정으로 원하는 것, 즉 답변에 도달하기 위한 수단임을 인식하고 있습니다…현재 관련성(사용자에게 명확하지 않음)이 주요 요소이지만, 날짜별 정렬(Z-A 또는 A-Z) 기능을 추가하는 것은 상대적으로 쉬운 개선 사항입니다. 사용자 관리에 의존하면서도 해외 근무자, 계약직 등 특수 상황에 대한 수동 오버라이드 유연성이 부족해 이상한 결과나 맥락 누락이 발생합니다.

5. Notion AI (통합 문서, 작업 추적, AI 글쓰기 지원에 최적)

via Notion

Notion 내 문서 일관성 문제로 고생하고 계신가요? Notion AI는 지능형 글쓰기 및 검색 기능으로 도구의 기능을 확장합니다. 독립형 AI 도구나 검색 엔진과 달리 Notion AI는 콘텐츠 블록 내에서 원활하게 작동하여 사용자가 질문을 하거나, 생각을 자동 완성하거나, 어조나 명확도에 따라 콘텐츠를 재작성할 수 있게 합니다.

Notion AI의 AI 자동 채우기 기능은 데이터베이스 필드 입력을 가속화하며, Q&A 기능은 다중 페이지에 걸친 의미 기반 검색을 지원합니다. Confluence AI나 Guru 같은 도구와 달리 Notion AI는 외부 시스템 인덱싱보다 내부 워크플로우 최적화에 중점을 둡니다. 또한 Notion 내에서 직접 텍스트 번역이 가능해 다국어 협업을 손쉽게 구현합니다.

💟 AI 검색: Notion AI는 복잡한 데이터베이스와 연결된 페이지 내 데이터를 쿼리할 수 있게 하여, 단순한 문서 목록이 아닌 인용 가능한 요약 답변을 제공합니다. AI 글쓰기 및 자동 완성 기능은 콘텐츠 생성 과정을 간소화하여, 지식이 일관된 형식으로 구축되고 공유되도록 보장합니다.

Notion AI 최고의 기능

AI Writing Assistant 로 실시간 문법 검사, 맞춤법 수정 및 스타일 개선을 통해 더 명확하고 전문적인 글쓰기를 경험하세요.

데이터로부터 차트와 그래프를 생성하고 트렌드를 분석하여 더 명확하고 실행 가능한 인사이트를 얻으세요.

효율적인 브레인스토밍으로 상황에 맞는 리스트, 개요 또는 창의적인 개념을 생성하세요.

회의 내용을 캡처하고, 음성 텍스트 변환하며, 핵심 포인트와 실행 항목을 자동으로 추출하세요.

Notion AI의 한계점

사용자들은 알림 및 인라인 토론 기능에 대한 문제를 호소하고 있습니다.

버전 기록 기능은 버전을 수정하고 명명하는 등 개선될 수 있습니다.

Notion AI 가격 정책

무료 체험판

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

Notion AI는 영업 팀이 콘텐츠를 찾고, 요약하고, 활용하는 방식을 혁신했습니다. 예전에는 300페이지 분량의 프레젠테이션 자료나 여러 리포지토리를 뒤지는 데 몇 시간이 걸렸지만, 이제는 몇 분 만에 완료됩니다. Notion과 Google Drive를 동시에 검색할 수 있는 기능(수동 업로드 없이!)은 우리 회사에 초능력과 같습니다… 특히 Gong과의 더 깊은 연동을 원합니다. API를 통한 우회 방법이 가능하지만, 원클릭으로 연결되는 네이티브 방식이 이상적일 것입니다.

🤝 친절한 알림: 응답 구조를 제어하려면 형식 지침을 사용하세요. 예를 들어, '세 가지 요점으로 요약한 후 두 가지 장애 요인과 한 가지 권장 사항을 목록으로 나열하세요.'라고 지시하십시오.

6. Bloomfire (보안성, 검색 가능성, 분석 기능을 갖춘 지식 공유에 최적)

via Bloomfire

IT 팀은 반복되는 질문에 종종 압도됩니다. Bloomfire는 기존 지식 관리 방식을 완전히 바꿉니다. AI가 문서, 비디오, 대본, 심지어 오디오까지 깊이 분석하여 맥락에 맞는 답변을 찾아냅니다.

이 도구는 팀의 검색 패턴을 학습하고 정보 공백을 강조 표시하며, 헬프데스크부터 시스템 관리자에 이르기까지 누구나 실시간으로 기여할 수 있게 합니다. 내장된 Q&A, 자동 태깅, 효과적인 콘텐츠와 그렇지 않은 콘텐츠를 보여주는 분석 기능을 통해 Bloomfire는 IT 팀이 티켓 처리량을 줄이고, 온보딩을 가속화하며, 반복되는 문제를 사전에 예방할 수 있도록 지원합니다.

💟 AI 검색: Bloomfire의 AI는 비디오 및 오디오 콘텐츠의 대본을 포함한 풍부한 미디어를 심층 분석하고 인덱스하여 표준 검색 엔진이 종종 놓치는 내재된 지식을 찾아내는 데 탁월합니다. 강력한 분석을 활용하여 사용자 질의 패턴을 지도하고, 발견된 문서화 공백을 메우기 위한 지식 생성 필요성을 식별 및 우선순위화합니다.

Bloomfire의 주요 기능

크로스 부서 검색, 유연한 콘텐츠 공유, 강력한 문서 관리 워크플로우 tools로 대규모 지식 관리를 실현하세요.

플랫폼의 인터페이스, 브랜딩 및 탐색 기능을 맞춤 설정하여 고유한 요구사항과 워크플로우에 맞게 조정하세요.

협업형 마인드 맵으로 시각적 브레인스토밍과 팀워크를 강화하여 생산성을 높이세요

모바일 앱과 오프라인 접근을 통해 원격 팀의 이동 중 지식 공유를 가능하게 하세요

Bloomfire의 한도

검색 필터링이 불가능하여 광범위한 결과가 도출됩니다

동시에 일련의 게시물을 만드는 것은 어렵습니다.

Bloomfire 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Bloomfire 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bloomfire에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

비디오 변환, 전체 텍스트 검색, 다양한 그룹 생성, 사용자 분석 기능을 제공하여 tool에 대한 투자 대비 효과를 파악할 수 있습니다… tool 내에서 문서를 편집할 수 있으면 좋겠습니다. 하지만 현재 시점에서 발견된 단점은 거의 없습니다.

7. Elastic Search (확장 가능한 기업용 검색 및 분석 플랫폼에 최적)

Elastic Search를 통해

Elastic은 확장 가능한 검색 및 분석 플랫폼으로, 기업이 도구와 팀 전반에 걸쳐 지식을 통합하는 데 도움을 줍니다. Confluence AI가 Atlassian 생태계에 국한되는 반면, Elastic은 이메일, 문서, 데이터베이스, 지원 플랫폼 등 다양한 데이터 소스와 통합됩니다.

이 플랫폼은 세분화된 권한 설정, 맞춤형 순위 지정, 고급 필터링 기능을 지원하여 대량의 콘텐츠를 안전하게 관리하기 쉽게 합니다. Elastic은 또한 유연한 배포 옵션(온프레미스 또는 클라우드)을 제공하며, 이는 엄격한 규정 준수 또는 데이터 거주지 요구 사항이 있는 조직에 유용합니다.

💟 AI 검색: Elastic은 세미틱 벡터 검색과 기존 키워드 검색을 결합한 고급 하이브리드 검색 기술을 활용하여 방대한 실시간 데이터셋을 정밀하게 제어하며 처리 및 순위 지정합니다. 이를 통해 기술 팀은 복잡하고 대량의 데이터 스트림(로그, 메트릭, 문서)에 대해 고도로 맞춤형 관련성 모델을 구축할 수 있습니다.

Elastic Search의 최고의 기능

효율적인 공간 쿼리, 지도 및 대규모 지리 분석을 위해 이를 활용하세요

내장된 머신러닝 기능을 활용하여 이상 탐지, 시계열 예측, 근본 원인 분석 자동화를 수행하세요.

데이터 환경 전반에 걸친 실시간 인사이트를 위한 대화형 대시보드 및 데이터 시각화 생성

메트릭, 로그, 추적을 모니터링하여 문제 해결을 가속화하고 통합된 가시성을 확보하세요.

Elastic Search의 한도

인기 도구에 대한 기본 제공 통합 기능은 일부 경쟁사만큼 원활하지 않습니다.

문서가 좀 더 상세했으면 좋겠다는 의견이 있어 사용자들이 Elastic Search 대안을 찾게 됩니다.

Elastic Search 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Elastic Search 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Elastic Search에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 직접 경험한 관점입니다:

검색 결과가 매우 빠르고 필터 기능이 마음에 듭니다. 직원 정보가 담긴 백만 건 이상의 데이터베이스에서 사용해 봤는데 검색에 밀리초 단위로 걸렸습니다…설정이 꽤 복잡할 수 있습니다. 설정 비용이 상당히 높을 수 있습니다. 예전에 근무했던 회사 중 한 곳에서 호스팅했을 때 비용이 1만 달러 이상 들었던 기억이 납니다.

💡 전문가 팁: 조건부 프롬프트를 활용해 의사 결정 경로를 도출할 수 있습니다. 예를 들어, '작업이 일정보다 지연된 경우 복구 조치를 제안하세요. 그렇지 않다면 최적화 방안을 제시하세요.'

8. Document360 (기술 문서 및 내부 지식 베이스에 최적)

Document360 제공

명확성을 바탕으로 설계된 Document360은 지식 관리자가 복잡한 맞춤형 설정 없이도 명확한 카테고리, 버전 관리, 워크플로우를 통해 콘텐츠를 체계적으로 정리할 수 있도록 지원합니다. 범위 지정 검색 기능은 정확성을 최우선으로 하여 팀이 관련 페이지를 신속하게 찾을 수 있도록 돕습니다.

고급 검색 필터, AI 기반 검색 순위 지정, 실시간 분석과 같은 기능으로 관련 정보를 더 빠르게 찾아볼 수 있습니다. 내장된 버전 관리, 태깅 시스템, markdown 지원, 문서 이력 추적 기능은 팀이 일관성과 책임감을 유지하는 데도 도움이 됩니다.

💟 AI 검색: 기술 문서 작성자를 위해 특별히 설계된 Document360의 검색은 정확성과 구조를 최우선으로 합니다. AI 검색은 엄격하게 관리되는 시스템 위에 구축되어, 모든 표준 운용 절차 (SOP)나 가이드의 기술적으로 가장 정확하고 승인된 버전이 항상 최우선으로 반환되도록 보장함으로써 중요한 프로세스에서의 오류를 최소화합니다.

Document360 최고의 기능

일일 백업 및 수동 복원 옵션을 통해 문서를 자동으로 백업하고 복원하세요.

오프라인 접근 및 이동성을 위해 내보내기/가져오기 기능을 활용하여 콘텐츠를 PDF로 내보내거나 프로젝트 간에 마이그레이션하세요.

카테고리 관리자 를 활용하여 다단계 카테고리와 하위 카테고리로 콘텐츠를 구성하여 손쉽게 그룹화하세요.

맞춤형 로고, 색상 테마, 헤더/바닥글, 탐색 메뉴로 지식 기반 구축하기

Document360의 한도

특히 탭과 작업 공간 간 전환 시 플랫폼 로딩 속도가 매우 느릴 수 있습니다.

버전 기록 및 변경 추적과 같은 기능이 부족합니다.

Document360 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Document360 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Document360에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰어가 남긴 평가를 확인해 보세요:

매우 쉽고 직관적인 지식베이스 도구 작성자에게 문서화 엔드투엔드 워크플로우 관리 소유권을 완전히 부여 내장된 이미지 및 테이블 스타일이 작업을 훨씬 쉽게 만듦 SEO 및 분석 기능으로 지식베이스 설계 방식을 폭넓게 이해할 수 있음… *

9. Nuclino (가볍고 빠른 팀 협업 및 지식 공유에 최적)

Nuclino 제공

Nuclino는 Confluence의 무거운 인터페이스보다 더 빠르고 가벼운 대안을 원하는 팀에게 탁월한 선택입니다. 문서화, 내부 wiki, 프로젝트 협업을 한곳에 통합하면서도 사용자에게 부담을 주지 않습니다.

이 플랫폼은 실시간 협업 에디터, 연결된 페이지, 그래프 기반 구조를 활용합니다. 팀이 복잡성보다 속도, 단순성, 명확성을 중시한다면, Nuclino는 방해 요소 없이 집중력을 유지하고 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 지원합니다.

💟 AI 검색: Nuclino의 AI 어시스턴트 '사이드킥(Sidekick)'은 연결된 내부 wiki 페이지에서 추출한 즉각적이고 직접적인 답변을 제공합니다. 이 AI 도구는 단순하고 명확한 답변을 신속하게 제시하여, 복잡한 기능보다 단순성을 우선시하는 스타트업 및 소규모 팀에 이상적입니다.

Nuclino의 최고의 기능

노트, 작업, 플로우차트, 임베디드 파일 등을 지원하는 풍부한 장문 형식의 문서를 생성하세요.

동시에 문서를 편집하고, 즉각적인 업데이트를 확인하며, 실시간 상태를 추적하여 원활한 팀워크를 실현하세요.

칸반 보드, 작업 목록, 경량 프로젝트 관리 tools로 작업과 프로젝트를 추적하세요.

Nuclino의 한도

해당 도구에는 콘텐츠를 대량으로 다운로드할 수 있는 옵션이 없습니다.

검색은 오타를 처리하지 않습니다; 잘못 입력하면 결과가 나오지 않습니다

Nuclino 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $8

비즈니스: 사용자당 월 $12

Nuclino 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nuclino에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

매우 직관적이며, 페이지를 연결하고 그룹을 생성하는 기능이 우수합니다. 그룹과 페이지 간 원활한 이동을 위한 다양한 인터페이스도 제공됩니다… 컬렉션을 생성하면 편집 불가능한 페이지가 생성되는데, 해당 그룹 내 모든 페이지의 링크와 이름만 표시되어 페이지로서의 가시성이 떨어집니다. 해당 컬렉션의 홈페이지 기능을 수행할 수 있도록 편집 가능한 페이지로 개선되면 더 좋을 것입니다.

🤝 친절한 알림: 복잡한 요청은 일련의 작은 연결된 프롬프트로 나누세요. 먼저 작업 요약 요청을 한 후, 위험 요청을 이어서 수행하고, 다음 단계를 진행하세요.

10. Quip (Salesforce 내 협업 문서 및 스프레드시트에 최적)

via Quip

Quip은 더 단순하고 협업 중심의 플랫폼이 필요한 지식 관리자에게 유연하고 문서 중심의 경험을 제공합니다. 문서, 스프레드시트, 팀 채팅을 하나의 작업 공간에 통합합니다. Quip은 인라인 대화, 실시간 편집, 협업 체크리스트를 지원하여 지식이 생성되는 즉시 이를 포착하고 논의하며 개선하는 과정을 용이하게 합니다.

AI에 크게 의존하지는 않지만, 단순성과 Salesforce와의 긴밀한 연동(필요한 사용자를 위한)을 통해 중요한 프로세스와 업데이트를 중앙 집중화하는 데 도움이 됩니다.

💟 AI 검색: Quip의 AI 기능은 Salesforce 워크플로우와의 심층적 통합을 중심으로 합니다. 이 검색은 협업 문서와 스프레드시트에 내장된 실시간 비즈니스 데이터 검색에 중점을 두어, 발견된 지식이 CRM 기록 및 실시간 영업 또는 서비스 컨텍스트와 직접적으로 관련되도록 보장합니다.

Quip의 최고의 기능

플랫폼 내에서 그룹 또는 1:1 메시징, 영상 통화, 피드백 프롬프트 기능을 활용하세요.

실시간 데이터 연동을 위해 Salesforce 기록, 보고서 및 CRM 데이터를 문서와 스프레드시트에 직접 임베드하세요.

문서나 채팅방 내에서 마감일과 진행 상황 모니터링을 통해 작업을 생성, 할당 및 추적하세요.

문서에 달력, 드로잉 캔버스, 타사 앱 통합 기능을 추가하세요

퀵의 한도

다른 Confluence AI 검색 대안들에 비해 인터페이스 탐색이 복잡합니다.

형식 편집 시 앱이 폰트를 변경하는 경향이 있습니다

퀵 가격 정책

Quip 스타터: 사용자당 월 $12

Quip plus: 사용자당 월 $25 (연간 결제)

Quip 고급: 사용자당 월 $100 (연간 결제)

퀵 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (1100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Quip에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 표현했습니다:

Quip에서 외부 서비스나 데이터를 참조하려면 해당 핸들 앞에 @ 기호를 입력하기만 하면 됩니다. @ 기호는 사람 멘션, 타임스탬프 또는 날짜 추가 등 다양한 용도로 사용됩니다. 또한 지정된 시간에 알림을 받게 됩니다… Quip 설정 및 최적 활용은 어려울 수 있습니다. Salesforce 제품과 함께 사용할 때 최적의 효과를 발휘하므로, 다른 CRM을 사용 중이라면 한도가 있을 수 있습니다.

11. Algolia (맞춤형 순위 지정 및 필터링 기능이 있는 빠른 AI 검색에 최적)

Algolia 제공

Algolia를 사용하면 내부 도구와 문서 전반에 걸쳐 검색 방식을 세부 조정할 수 있습니다.

순위 규칙, 실시간 인덱스, 심지어 의미론적 재정렬까지 완벽하게 제어할 수 있어 대규모 복잡한 데이터셋을 관리하는 팀에 이상적입니다.

이 플랫폼은 기본적으로 다각적 탐색, 오타 허용, 다국어 지원을 처리합니다. API 우선 설계로 스택에 통합하기가 간편합니다. 단순히 스마트할 뿐만 아니라 확장성까지 갖춘 검색이 필요할 때 특히 유용합니다.

💟 AI 검색: Algolia는 개발자에게 검색 로직에 대한 전례 없는 통제권을 제공하는 API 중심 플랫폼입니다. AI 재순위 지정 기능은 사용자 행동과 의도에 기반해 실시간으로 관련성 점수를 조정하여, 복잡한 필터링과 다국어 지원을 원활하게 처리하는 고도로 맞춤형 초고속 프론트엔드 검색 경험을 창출합니다.

Algolia의 주요 기능

검색 결과의 순위와 정렬을 미세 조정할 수 있는 맞춤형 관련성 알고리즘을 확보하세요.

개별 사용자 행동에 기반하여 관련성을 맞춤 설정하고 콘텐츠를 부각시켜 검색 결과를 개인화하세요.

비개발자를 위한 시각적 대시보드를 제공하여 검색 맞춤형 설정, 분석 보기 및 구성 관리를 가능하게 합니다.

사용자 위치 또는 근접성을 기반으로 결과를 우선순위화하고 필터링하기 위한 지리적 인식 기능을 제공합니다.

Algolia의 한도

제한된 검색 API 데이터 세트 및 심층 보고서

구현 문서와 예시는 업데이트되지 않았습니다.

Algolia 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Algolia 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Algolia에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현합니다:

우수한 UI, 빠른 통합, 포괄적인 문서화, 다중 플랫폼 지원. 전반적으로 훌륭한 검색 엔진…하지만 쿼리 논리가 제한적입니다. 특히 "A OR (B AND C) OR (D AND E)" 구문이 지원되지 않습니다. 다중 필드에 대한 오브젝트 배열 기반 필터링도 제대로 지원되지 않습니다. 배열을 구성하려면 동일한 자산과 고유 오브젝트를 가진 여러 레코드를 생성해야 합니다. 쿼리 제안 기능은 오늘 기준 "가장 인기 있는 용어"를 보여주기 때문에 우리 사례에는 도움이 되지 않습니다. 일부 용어는 현재 유효할 수 있지만 다음 날에는 그렇지 않을 수 있습니다.

검색은 그만, ClickUp을 찾으셨군요

11가지 최고의 컨플루언스 대안을 모두 살펴보셨다면 한 가지 분명한 점이 있을 것입니다: 여러분이 원하는 것은 그저 평범한 AI 검색이 아니라는 점입니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp이 해답입니다. 지능형 제안 기능을 제공하는 ClickUp Brain과 고급 검색 기능으로 콘텐츠 사일로를 해소하는 Connected Search 같은 핵심 기능을 갖추고 있습니다.

Docs는 원활한 기업 지식 공유 및 협업 도구와 내장형 지식 관리 기능을 제공하여 사용자 친화적인 인터페이스로 모든 것을 체계적으로 관리합니다. 단순한 대안을 넘어선 솔루션입니다.

