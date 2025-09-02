2025년 최고의 TimeHero 대체 솔루션 11선

아침 9시인데 할 일 목록이 벌써 압도적으로 느껴집니다. 겹치는 회의, 다가오는 마감일, 그리고 항상 내일로 미뤄지는 그 한 가지 작업이 있죠.

TimeHero를 사용해 보셨다면 그 스케줄링 방식을 마음에 들어하셨을 겁니다. 하지만 조금 더 혁신적이고 유연하며 맞춤 설정이 가능한 도구가 필요하신가요?

이 블로그 글에서는 지능형 작업 자동화, 스마트 스케줄링, 시간 관리 기능을 제공하는 최고의 TimeHero 대안을 한데 모아 소개합니다. 🕰️

타임히어로 대안을 선택해야 하는 이유

Tool이 도움이 되기보다 방해가 된다면, 다른 대안을 고려해야 할 때입니다. 실제 사용자들이 TimeHero의 부족한 점에 대해 공유한 내용을 확인해 보세요. 📈

자동화가 지나치게 경직됨: 스케줄링 엔진이 실제 일 방식과 맞지 않는 방식으로 작업을 재조정하는 경우가 빈번함

맞춤형 부족: *사용자가 자신의 워크플로우에 맞게 달력 보기나 프로젝트 레이아웃 등을 쉽게 조정할 수 없습니다

*키 연동 기능 미지원: 다수의 사용자가 Google 캘린더 및 iCalendar와의 양방향 동기화 기능 부재를 멘션합니다

일관성 없는 알림: 알림이 항상 제때 오지 않아 일일 우선순위를 흐트러뜨릴 수 있습니다

가파른 학습 곡선: *깔끔해 보이지만, 고급 tools를 깊이 파고들면 복잡하거나 혼란스러울 수 있습니다

🧠 재미있는 사실: 캘린더가 휴대폰에서 탭하는 것이 되기 전, 선사 시대 스코틀랜드 사람들은 이미 달을 이용해 시간을 추적했습니다. 기원전 8,000년경, 그들은 워런 필드(Warren Field) 땅에 달의 위상에 맞춰 12개의 구덩이를 파서 세계에서 가장 오래된 것으로 알려진 달력을 만들었습니다.

*한눈에 보는 TimeHero 대안들

최고의 TimeHero 대안을 선택하는 데 도움이 되는 테이블을 확인해 보세요. 📊

*tools 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp • AI 기반 달력 및 달력 보기 • 스마트 스케줄링을 위한 브레인 + 오토파일럿 에이전트 • 용량 플랜을 위한 작업량 보기 • 자동화, 반복 작업 및 AI 노트테이커 지능형 작업 플랜, 일정 관리 및 협업이 필요한 모든 팀(개인 → 기업)에게 최적입니다 Free Plan 제공; 기업: 맞춤형 가격 책정 모션 • AI 자동 스케줄링 및 실시간 재조정 • 집중 일 시간 블록 관리 • 일일 플랜 이메일 • Google/Outlook 동기화 변화에 즉시 적응하는 동적 AI 스케줄링을 원하는 사용자에게 최적 무료 체험판 가능; 유료 플랜: 사용자당 월 $49부터; Enterprise: 맞춤형 가격 Todoist • 자연어 기반 작업 생성 • 생산성 게임화를 위한 카르마 시스템 • 우선순위 수준 및 진행 추적 • 다중 플랫폼 동기화 간단한 개인 작업 추적을 원하는 개인 및 프리랜서에게 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 5달러부터 시작합니다 회복하세요 • 여유 시간을 고려한 스마트 회의 • 습관 스케줄러로 일과 관리 • 자동 일정 재조정 • Google 및 Outlook 연동 스마트 달력 관리 및 집중 시간 보호가 필요한 전문가에게 최적입니다 Free Plan 제공; 유료 플랜: 사용자당 월 $10부터; Enterprise: 맞춤형 가격 TickTick • 습관 추적 + 작업 관리 • 내장 포모도로 타이머 • 다양한 보기 방식 (목록, 칸반, 달력) • 음성 메모를 작업으로 변환 한 가지 tool로 작업 관리와 습관 형성을 동시에 하는 분들에게 최적입니다 Free Plan 이용 가능; 연간 유료 플랜: $35.99/년 Taskade • 마인드 맵 및 칸반 방식의 시각적 워크플로우 • 내장형 비디오 채팅 및 댓글 기능 • AI 워크플로우 생성기 및 AI 에이전트 • Unlimited 하위 작업 및 중첩된 목록 협업이 가능한 시각적 작업/아이디어 지도가 필요한 원격 Teams에게 최적입니다 Free Plan 제공; 유료 플랜 월 $20부터 시작; Enterprise: 맞춤형 가격 Trello • 칸반 보드 및 카드 기반 워크플로우 • 버틀러 자동화 • 확장용 파워업 • 통합 기능 (Slack, Drive, Jira) 시각 중심의 단순한 워크플로우를 관리하는 팀에게 최적입니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜: 사용자당 월 $6부터 시작; Enterprise: 맞춤형 가격 Things3 • 자연어 일정 관리 • 빠른 기록을 위한 매직 플러스 버튼 • 로그북 및 구조화 tools • 원활한 Apple 생태계 동기화 애플 사용자(개인, 프리랜서, 전문가)에게 최적이며 방해받지 않는 작업 관리가 필요한 분들을 위한 솔루션입니다 Free Plan 없음; 기기당 일회성 구매 Wrike • 세분화된 권한 설정 및 규정 준수 워크플로우 • 자원 배분 및 업무량 관리 • 맞춤형 대시보드 • AI 기반 시간 추적 프로젝트 관리 및 규정 준수가 필요한 기업 및 복잡한 조직에 최적화 Free Plan 제공; 유료 플랜: 사용자당 월 $10부터; 기업: 맞춤형 가격 선사마 • 매일 진행하는 가이드형 플랜 수립 습관 • 여러 tools에서 작업 가져오기 • 달력 + 작업 통합 • 인사이트를 위한 시간 추적 의식적인 일일 플랜 및 집중을 추구하는 지식 근로자에게 최적 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $16부터 시작합니다 Akiflow • 키보드 중심의 지휘 센터 • 작업 기반 시간 블록 관리 • 통합 받은 편지함 및 스마트 알림 • 다양한 tools와의 심층 연동 시간 블록 관리 및 통합 작업 관리를 선호하는 생산성 파워 사용자에게 최적입니다 Free 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $19부터 시작합니다

🔍 알고 계셨나요? 달력 앱 시장 규모는 2030년까지 163억 7천만 달러에 달할 것으로 프로젝트되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률 10.4%로 성장할 전망입니다.

사용할 만한 최고의 TimeHero 대체 솔루션 11가지

TimeHero는 작업 일정 자동화와 달력 간 시간 블록 관리에 최적화된 솔루션입니다. 개인이 실제 일 중심으로 일정을 플랜하는 데 도움을 줍니다. 그러나 작업에 대한 심층적 제어, 강력한 자동화, 내장형 AI 지원이 필요한 Teams에게는 종종 한계가 있습니다.

더 직관적인 시각화 tool이 필요하시거나, 반복 작업을 더 잘 처리하시거나, 아니면 단순히… 스케줄에 대해 덜 엄격하게 관리하고 싶으시다면, 이 목록에서 여러분에게 맞는 솔루션을 찾으실 수 있습니다. 🎯

clickUp (통합 시간 관리 및 자동화 기능을 갖춘 작업 플랜에 최적)*

ClickUp의 AI 기반 달력을 무료로 사용해 보세요 ClickUp 달력을 활용하여 우선순위, 커밋, 선호도에 따라 일일 일정을 구축하고 조정하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 모든 일용 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

일상 워크플로우에 가시성, 팀 협업, AI 기반 의사결정 기능을 추가하는 기능을 포함합니다.

*clickUp 달력으로 일정 관리하기

하루를 최대한 효율적으로 플랜할 때는 ClickUp 달력에서 시작하세요. 작업 마감일, 회의, 업무량, 팀 가용성 등 실시간 입력 정보를 바탕으로 일일 일정을 자동 생성합니다.

예를 들어, 세 지역에서 진행할 제품 마케팅 캠페인을 플랜 중이라고 가정해 보세요. 캠페인 디자인 검토, 지역별 리더와의 일일 점검, 피드백 루프 조율에 시간이 필요합니다. AI 달력은 사전 설정된 우선순위에 따라 해당 시간대를 자동으로 블록하고, 변경 사항이 발생하면 작업을 조정합니다.

모든 회의는 Google 캘린더와 직접 동기화되며, Google Meet, Zoom, Teams 등 주요 온라인 회의 tools도 모두 지원합니다. 왜 중요할까요? 여러 탭을 전환하지 않고도 ClickUp 작업 공간에서 바로 회의에 참여할 수 있기 때문입니다.

💡 프로 팁: 클라이언트 킥오프 회의 중 자동으로 노트를 기록하고 싶으신가요? 달력에서 ClickUp AI 노트테이커를 토글하세요. 허용된 회의에 자동으로 참여하여 논의를 녹취 및 기록하고, 실행 항목을 추출하여 연결된 작업을 자동 생성합니다. 수동으로 재입력하거나 추적할 필요가 없습니다.

*clickUp Brain 및 ClickUp Autopilot Agents로 최적화하세요

ClickUp Brain의 스마트 AI 플랜으로 주간 일 패턴을 체계화하세요

이제 ClickUp Brain을 활용해 일정을 최적화하세요. 이 AI 어시스턴트는 중요도를 추측하지 않습니다. 사용자의 일 방식을 분석하여 제안이 방해가 아닌 도움이 되도록 합니다.

아침에는 집중적인 디자인 작업, 오후에는 회의, 주 2회 심층 검토 세션으로 하루가 구성된다고 가정해 보세요. ClickUp Brain은 이러한 패턴, 작업 기간, 현재 마감일을 활용해 일주일을 체계적으로 구성합니다.

ClickUp 자동화 에이전트는 한 단계 더 나아갑니다. 프로젝트 변경 시 매번 수동으로 작업을 재배치할 필요 없이, 맞춤형 자동화 에이전트를 생성하여 키 작업의 우선순위 자동 조정, 소유자 재배정, 마감일 재설정까지 자동으로 처리하세요.

예시, 클라이언트 회의 일정이 변경되면 담당자가 의존성 있는 작업에 변경 사항을 연쇄적으로 반영하고, 집중 블록을 확보하며, 결과물 일정을 재조정합니다. 여러분이 직접 손댈 필요 없이 말이죠.

*clickUp 작업으로 실행하세요

ClickUp 작업을 활용해 프로젝트를 실행 가능한 단위로 분할하세요

하루 일정을 세웠다면 이제 실행에 옮길 때입니다. 모든 작업 할당이 이루어지는 ClickUp 작업을 활용하세요. 각 작업은 시간 추정 및 시간 추적, 사용자 지정 필드, 하위 작업, 의존성, 추가 컨텍스트를 위한 스레드형 댓글을 지원합니다.

예시, 새 웹사이트 출시를 조정 중이라면 UX 디자인, 콘텐츠 초안 작성, 개발 인계, QA, 최종 출시 등의 작업을 생성하고 각 작업에 소유자, 마감일, 우선순위를 태그할 수 있습니다.

clickUp 달력 보기로 타임라인을 시각화하세요*

ClickUp 달력 보기로 작업 타임라인을 조정하고 업무량을 균형 있게 관리하세요

ClickUp 달력 보기에서는 모든 것이 시각적으로 동기화됩니다. 작업 및 프로젝트 타임라인을 조정하고 장애 요소를 한눈에 파악할 수 있습니다. 작업을 일별, 4일 블록, 주별 또는 월별로 확인할 수 있습니다. 마감일을 즉시 재조정하고 업데이트하는 것은 드래그 앤 드롭으로 작업 타임라인을 옮기는 것만으로도 간단합니다.

담당자나 우선순위에 따라 작업에 색상 코드를 지정하고, 사용자 지정 필드를 표시하며, 상태별로 작업을 필터링할 수 있습니다. 반복 작업이나 공휴일까지 포함하여 프로젝트를 더 효과적으로 플랜하세요.

💡 프로 팁: 달력 보기는 작업 타임라인을 시각화하고 플랜하는 데 도움이 되지만, ClickUp의 작업량 보기는 팀의 용량 플랜에 이상적입니다. 예를 들어, 디자이너가 같은 주에 세 개의 마감일을 맞추어야 한다고 가정해 보세요. 작업량 보기는 이러한 과부하를 즉시 강조 표시하므로, 작업이 지연되기 전에 작업을 재할당하거나 재배분할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

*작업 업데이트 자동화: ClickUp 자동화 기능을 통해 트리거된 작업으로 소유자 지정, 상태 변경, 마감일 조정 등의 작업을 수동 노고가 필요 없이 자동으로 실행하세요

*스마트 작업 제안 받기: ClickUp Brain이 노력, 우선순위, 가용성을 기반으로 특정 작업에 가장 적합한 작업 시간을 추천해 드립니다

*반복 작업 설정: 매주 진행하는 동기화, 월간 보고서, 분기별 검토 등 정기적인 일을 매번 재설정하지 않고도 꾸준히 관리하세요

팀 작업량 시각화: *ClickUp 작업량 보기로 작업 배포를 확인하여 용량에 도달한 팀원과 추가 업무를 수행할 수 있는 팀원을 파악하세요

aI로 더 빠르게 작성하기: *ClickUp Brain에 작업 설명, 이메일 응답, 프로젝트 개요 또는 후속 조치 노트 초안을 작업 공간 내에서 직접 작성하도록 요청하세요

'말하기-텍스트 변환' 음성 명령어로 하루 플랜 세우기*: 데스크톱 AI 슈퍼 앱 인 ClickUp Brain MAX의 기능을 활용해 하루 플랜을 음성으로 입력하고, 회의를 예약하며, 심지어 음성 명령어로 일을 실행하세요

clickUp의 한도점*

대규모 작업 공간에서 가끔 발생하는 지연 또는 느린 성능

clickUp 가격 정책*

clickUp 평가 및 리뷰*

G2: 4.7/5 (10,450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 레딧 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다:

ClickUp은 정말 가치가 있습니다! PM tool 그 이상으로 활용도가 엄청나거든요. 그중에서도 제가 가장 좋아하는 건 달력 보기입니다. 모든 내 일과 커밋을 한눈에 볼 수 있다는 건 정말 최고죠. 업무 할당? 체크. 커피 약속? 체크. 엄마 생일? 물론 체크! 그런데 이보다 더 대단한 게 하나 있죠. ClickUp Brain입니다. 여러분, 회의 일정을 잡을 수 있는 시간이나 팀원이 추가 일을 맡을 수 있는지 그냥 물어보기만 하면 바로 답변이 나와요! 정말 놀라워요.

📮 ClickUp 인사이트: 우리의 워라밸 설문조사에 따르면 근로자의 46%가 주당 40~60시간 일하는 반면, 무려 17%는 80시간을 초과합니다! 게다가 고된 일과는 여기서 끝나지 않습니다—31%는 꾸준히 개인 시간을 확보하는 데 어려움을 겪습니다. 이는 번아웃을 유발하는 완벽한 조건입니다. 😰 그런데 말이에요? 업무 균형은 가시성에서 시작됩니다! ClickUp의 내장 기능인 작업량 보기 및 시간 추적 기능을 통해 업무량을 시각화하고, 작업을 공정하게 배포하며, 실제 소요 시간을 쉽게 추적할 수 있습니다. 따라서 언제 어떻게 업무를 최적화해야 할지 항상 파악할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

2. Motion (/AI 기반 일정 관리 및 작업 자동화에 최적)

via Motion

업무 일정을 잡느라 압도당하고 계신가요? Motion이 이 문제를 제목으로 해결합니다. 이 AI 기반 플랫폼은 마감일, 예상 소요 기간, 근무 시간을 기반으로 작업을 자동으로 스케줄링하여 작업 우선순위 설정에 대한 추측을 없애줍니다.

예상치 못한 회의가 생기거나 마감일이 변경될 때, 이 작업 스케줄링 tool은 즉각적으로 대응하여 번거로운 수동 재조정을 없앱니다. 사용자의 일 패턴을 학습하여 집중 작업에 최적의 시간을 제안하고, 간편한 작업 할당 및 진행 추적 기능을 통해 협업 작업을 효율화합니다.

Motion 주요 기능

Unlimited 프로젝트 생성 및 다양한 클라이언트나 이니셔티브별로 맞춤형 작업 공간에 작업을 구성하세요

작업 우선순위와 마감일 근접도에 따라 집중 일의 블록 시간을 자동으로 확보하세요

Google 캘린더, Outlook 및 다양한 tools와 원활하게 통합하여 중앙 집중식 시스템을 구축하세요

진행 중인 프로젝트와 다가오는 마감일을 기반으로 맞춤형 작업 추천이 포함된 일일 플랜 이메일을 받아보세요

모션 한도 사항

기존 tools에 비해 한도의 맞춤형 옵션

모바일 앱 기능은 웹 버전과 비교해 뒤처집니다

*모션 가격 정책

Pro AI: 사용자당 월 $49/AI

비즈니스 AI: *사용자당 월 $69

기업: 맞춤형 가격

모션 평가 및 리뷰*

G2: 4. 1/5 (115개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (75개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

AI 시간 자동 채우기 기능이 정말 마음에 듭니다. 회의를 취소하거나 여유 시간이 생기면, 해당 스페이스에서 완료해야 할 프로젝트/작업으로 자동 채워주거든요… 단점은 프로젝트와 템플릿을 목적에 맞게 설정해야 한다는 점입니다. 작업 및 단계 자동화는 간단하지만, 이름 변수 작성이나 개인 차원이 아닌 회사 차원의 프로젝트 자동 시작과 같은 복잡한 설정은 아직 부족합니다.

3. Todoist (개인 작업 관리 효율화에 최적)

via Todoist

Todoist는 단순함과 견고함 사이에서 이상적인 균형을 이룹니다. 깔끔한 인터페이스로 작업 기록이 손쉽게 이루어지며, /AI 기능은 '매주 Monday 오전 9시에 보고서 제출'과 같은 자연어 구문을 예약된 작업으로 변환합니다.

'카르마 시스템'은 작업 공간에 우호적인 경쟁심을 더해 완료된 작업에 포인트를 부여하고 생산성을 게임화합니다. 많은 사용자가 개인 작업을 위해 이 일일 플래너 앱으로 시작하지만, 곧 복잡한 업무 프로젝트에도 활용하게 됩니다.

todoist 최고의 기능*

섹션, 하위 작업, 시각적 계층 구조를 위한 색상 코드 우선순위 수준으로 프로젝트를 체계적으로 구성하세요

시각적 진행 보고서를 통해 생산성 추이를 추적하세요. 일일 및 주간 성과 포함

실시간 동기화로 모든 기기와 플랫폼에서 원활하게 작업에 접근하세요

todoist의 한도점*

다른 프로젝트 관리 tools들에 비해 한도의 보고 및 분석 기능

타사 통합 및 기본 제공 간트 차트 기능이 없으면 시간 추적 기능이 부족합니다

*todoist 요금제

초보자: Free

Pro: 사용자당 월 $5

business: *사용자당 월 $8

todoist 평가 및 리뷰*

G2: 4.4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,600개 이상의 리뷰)

*todoist에 대한 실제 사용자의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

저는 2016년부터 Todoist를 사용해 왔습니다. 지금까지 57,500개의 작업을 완료했습니다. 최근 몇 년간 이 프로그램의 진행이 눈에 띄게 느껴집니다. 다양한 편리한 tools와 옵션을 갖춘 사용하기 쉬운 프로그램이라고 생각합니다. Todoist 같은 tool 없이는 제 삶을 상상할 수 없습니다. 업무 생활과 개인 생활 모두에서요. 누군가 매일 수백 개의 작업을 체계적으로 관리하고 싶다면 Todoist가 최고의 선택입니다! 저는 매일 사용합니다.

💡 전문가 팁: 모든 일이 급하게 느껴질 때, 믿을 수 있는 우선순위 체계가 있다면 큰 도움이 됩니다. 아이젠하워 매트릭스를 활용해 진정으로 긴급하고 중요한 일과, 미뤄도 되거나 위임된, 또는 아예 포기해도 되는 일을 분류하세요.

4. Reclaim (지능형 달력 관리에 최적)

via Reclaim

Reclaim AI는 회의 사이의 일정, 작업, 습관, 휴식 시간까지 능동적으로 관리해 주는 지능형 달력 어시스턴트입니다. 예상치 못한 일정 변경에도 유연하게 대응하여 계획이 바뀌더라도 핵심 우선순위를 유지해 줍니다.

이 회의 관리 소프트웨어는 Google 캘린더나 Outlook처럼 이미 사용 중인 tools들과 연결되며, 하루 일정을 과도하게 채우지 않으면서 모든 것을 자연스럽게 맞춰줍니다. 갑작스러운 회의가 생겼나요? 즉시 일정을 조정해줍니다. 작업이 지연되나요? 자동으로 재조정해줍니다. 물론 여유 시간과 휴식 시간도 미리 반영해줍니다.

*최고의 기능 되찾기

Smart Meetings로 일정, 선호도, 잠재적 충돌, 심지어 시간대까지 고려한 완충 시간을 적용한 회의 일정을 자동으로 잡게 하세요

반복적인 작업과 일상에 시간을 할당하세요: 습관 스케줄러

다양한 프로젝트와 개인적 우선순위에 걸친 시간 할당을 추적하여 시간 활용 방식을 파악하세요

*한도 극복하기

전용 작업 관리 도구와 비교했을 때 한도의 작업 관리 기능

포괄적인 팀 협업 기능이 부족합니다

*가격 재조정

Free

스타터: 사용자당 월 $10

business: *사용자당 월 $15

기업: 맞춤형 가격 (연간 청구)

리클레임 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Reclaim에 대해 어떻게 말하고 있을까요?*

G2 리뷰어가 이 피드백을 공유했습니다.

내부 팀 회의 일정을 유연하게 조정할 수 있어 중요한 클라이언트 또는 잠재 고객 회의가 있을 때 더 많은 시간을 확보할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 팀과 함께 도입하기 정말 쉬웠고, 일정에 통합하는 과정도 매우 만족스러웠습니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Calendly 통합 솔루션

5. TickTick (작업 관리와 습관 추적에 최적)

via TickTick

할 일을 처리하면서 더 나은 습관을 만들고 싶으신가요? TickTick은 이 두 가지를 탁월하게 결합합니다. 전문적인 작업 관리 도구와 달리, 일상의 습관을 정기적인 작업과 함께 모니터링하며 꾸준한 루틴을 형성하도록 도와줍니다.

내장된 포모도로 타이머는 집중 작업 세션과 회복을 위한 휴식 시간을 유도합니다. 풍부한 형식 옵션, 파일 첨부, 음성 메모로 작업이 생동감 있게 구현됩니다. 많은 사용자가 다른 앱에서 TickTick으로 전환하는 이유는 단순한 문장을 알림과 마감일이 포함된 예약된 작업으로 변환하는 자연어 처리 기능 때문입니다.

tickTick 최고의 기능*

내장된 통계 및 연속 기록 기능을 통해 작업과 함께 습관을 추적하며 일관성을 시각화하세요

작업 스타일에 맞춰 목록, 칸반, 달력 등 다양한 형식의 작업을 보기를 확인하세요

음성 메모를 생성하면 자동으로 텍스트 기반 작업으로 변환되어 이동 중에도 아이디어를 완벽하게 포착할 수 있습니다

tickTick의 한도점*

프리미엄 기능은 유료 구독을 통해 이용 가능합니다

달력 보기는 전용 달력 앱보다 기능이 부족합니다

tickTick 가격 정책*

연간 플랜: *$35.99/년

tickTick 평가 및 리뷰*

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (120개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 TickTick에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어 한 분의 의견에 따르면:

이메일에서 작업 목록 복사가 매우 쉽습니다. 모든 줄을 자동으로 개별 작업으로 분리해 줍니다. 또한 포모도로 타이머가 매우 유용합니다. 물론 달력 보기 기능도 있습니다. ~ 기호처럼 키보드 위치상 일부 바로 가기 사용이 다소 까다롭습니다. 자연어 처리 기능은 Todoist만큼 뛰어나진 않지만 충분히 만족스럽습니다.

🤝 친절한 알림: 지치지 않고 더 많은 일을 해내고 싶으신가요? 가장 중요한 작업은 여러분이 최상의 컨디션일 때—아침 일찍, 늦은 오후, 혹은 한밤중의 고요함 속에서—일정표를 잡는 것부터 시작하세요. 마치 뇌의 황금시간을 효과적으로 활용하는 것과 같습니다.

6. Taskade (시각적 팀 협업에 최적)

via Taska de

Taskade는 시각적으로 매력적인 패키지로 작업 관리와 실시간 팀 커뮤니케이션을 결합합니다. 마인드 맵, 조직 차트, 칸반 보드를 통한 시각적 조직화를 강조합니다. 또한 내장된 비디오 채팅 및 댓글 기능으로 팀 논의 시 여러 앱을 오갈 필요가 없습니다.

이 tool은 AI 기반 작업 생성 및 프로젝트 개요 작성 기능도 제공하므로, 목표를 설명하기만 하면 Taskade가 이를 달성하는 데 필요한 구조를 구축해 줍니다. 여기에 실시간 협업 편집, 기기 간 자동 동기화, 스마트 마감일 추적 기능까지 더하면, 일 플랜, 소통, 실행을 위한 통합 작업 공간을 확보할 수 있습니다.

taskade 주요 기능*

반복되는 프로젝트나 프로세스를 위한 재사용 가능한 일정 템플릿을 생성하여 상당한 설정 시간을 절약하세요

무제한 하위 작업과 중첩된 목록으로 일의 계층적 구성을 명확히 하여 작업 간 의존성을 정의하세요

AI 워크플로 생성기 및 AI 프롬프트 템플릿을 활용하여 상위 프로젝트 설명으로부터 구조화된 할 일 목록과 워크플로우를 자동 생성하세요

문서와 프로젝트를 학습하여 맥락을 이해하고, 스스로 작업을 처리하는 AI 에이전트를 활용하세요

Taskade의 한도

확장 프로젝트에서 가끔 발생하는 성능 문제

Enterprise tools보다 보고 기능이 덜 강력함

Taskade 가격 정책

Free

Pro: 월 $20

팀: 월 $100

기업: *맞춤형 가격

*taskade 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Taskade에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 만족스러운 후기를 소개합니다:

Taskade는 기본적인 프로젝트 관리 도구에서 강력한 AI 자동화 도구로 진화했습니다. 팀 내에서 자율적으로 운영되는 여러 AI 에이전트를 구축할 수 있으며, 외부 도구 없이 콘텐츠를 텍스트로 변환하는 등의 옵션을 포함한 워크플로우도 구축 가능합니다. 클라우드 기반이므로 도입이 간편합니다. 고객 지원은 직접 또는 정기 라이브 스트림을 통해 이용 가능합니다. 다른 도구와의 연동은 비교적 쉽지만, 저희 상황에서는 많이 활용되지 않았습니다.

🤝 친절한 알림: 업무가 저녁이나 주말까지 이어지지 않도록 하세요. 근무 시간과 비근무 시간을 명확히 구분하세요. 달력에는 회의나 마감일뿐만 아니라 개인 시간도 반영되어야 합니다. ClickUp 설문조사에 따르면 근로자의 26%가 업무에서 벗어나는 가장 좋은 방법은 취미 활동에 몰두하는 것이라고 답했습니다!

7. Trello (직관적인 칸반 방식의 프로젝트 관리에 최적)

via Atlassian

Trello는 누구나 쉽게 접근할 수 있는 시각적 작업 관리 도구를 제공합니다. 이 보드 기반 도구는 작업을 카드 형태로 표현하며, 각 카드는 완료 단계를 나타내는 사용자 정의 가능한 열을 이동합니다. 단순한 외관 속에는 자동화 규칙, 사용자 지정 필드, 달력 보기 등 강력한 기능이 숨겨져 있습니다.

Slack, Google Drive, Jira 같은 tool과 플랫폼을 연동하여 워크플로우를 원활하게 연결할 수도 있습니다. Teams를 위한 Trello는 공유 보드, 마감일 추적, @멘션 기능을 제공하여 협업을 원활하게 합니다. 또한 콘텐츠 캘린더 추적, 소프트웨어 개발 스프린트, 웨딩 플래닝 등 다양한 사용 사례에 맞춰 활용할 수 있습니다.

trello 최고의 기능*

색상 라벨, 마감일, 체크리스트, 첨부 파일로 보드를 맞춤 설정하여 정보를 한눈에 파악하세요

Trello의 내장 자동화 tool인 Butler로 반복적인 맞춤형 작업을 자동화하세요

파워업으로 기능을 확장하여 워크플로우에 시간 추적, 달력 보기, 사용자 지정 필드를 추가하세요

*trello의 한도

기본 Free Plan에서는 보드당 파워업 사용이 1회로 제한됩니다

기본적인 시간 추적 기능이 부족합니다

trello 가격 정책*

Free

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 월 $12.50/사용자당

Enterprise: 사용자당 월 $17.50 (연간 청구)

*trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,670개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,430개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?*

Capterra 리뷰어가 이 피드백을 공유했습니다.

Trello는 Business에서 흔히 사용되는 프로젝트 관리 소프트웨어 중 가장 쉽게 익히고 사용할 수 있는 도구입니다…하지만 모든 구성원이 동일한 플랜에 있어야 한다는 점이 마음에 들지 않습니다. 저는 여러 조직에서 Trello를 사용하며 프리미엄 멤버십을 선호하지만, 함께 일하는 일부 Teams는 유료 구독을 하지 않습니다…

🤝 친절한 알림: 연속된 회의는 배지가 아닙니다. 회의 사이에 10~15분 정도의 여유 시간을 두어 스트레칭을 하거나, 생각을 정리하거나, 잠시 숨을 고를 수 있도록 하세요. 미래의 당신이 고마워할 것입니다.

8. Things3 (애플 기기에서 작업 관리에 최적)

via Things3

Things 3는 작업 관리를 깔끔하고 단순하며 상쾌하게 집중할 수 있게 합니다. 자연어 일정 관리, 프로젝트 마감일, 완료된 작업을 추적하는 로그북 등의 기능으로 사용자를 압도하지 않으면서 체계적으로 유지하도록 설계되었습니다.

애플 생태계에 깊이 빠져 있다면 기기 간 원활한 동기화 기능을 높이 평가할 것입니다. 빠른 찾기 기능으로 원하는 항목에 즉시 접근할 수 있으며, 매직 플러스 버튼으로 필요한 위치에 정확히 작업을 추가할 수 있습니다. 섹션 헤더와 가벼운 시간 블록 관리를 위한 '오늘 저녁' 플래너 같은 스마트 구조화 tools를 미니멀한 인터페이스에 담아 제공합니다.

Things3의 주요 기능

키보드 바로 가기나 매직 플러스 버튼으로 즉시 작업을 캡처하여 마찰 없는 입력 환경을 경험하세요

사용자 정의 가능한 라벨로 작업에 태그를 지정하여 컨텍스트, 우선순위 또는 워크플로우 단계별로 필터링하세요

직관적인 플랜을 위해 자연어 처리 기술을 활용한 마감일 및 알림 일정 설정

전 세계적으로 키워드를 검색하여 작업, 프로젝트 또는 노트를 즉시 확인하세요

Things3의 한도

사용자는 실행하려는 각 기기마다 요금을 지불해야 합니다

다른 사람과 목록 및 작업을 공유할 수 없으며, 작업에 첨부 파일을 첨부하는 것도 불가능합니다

Things3 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Things3 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (140개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Things3에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어 한 분의 말에 따르면:

미니멀한 디자인에 다양한 유용한 tools들과 완벽하게 통합되어 있습니다. 덕분에 생산성이 역대 최고 수준으로 향상되었어요… Make 같은 플랫폼에서 지원되지 않는다는 점이 아쉽습니다. 그런 지원이 된다면 정말 놀라운 생산성 워크플로우를 구축할 수 있을 텐데요.

🔍 알고 계셨나요? 고대 이집트인들은 스마트 달력을 만들었습니다. 그들은 12개월(각 30일)로 구성된 365일 태양력을 창안하고, 연말에 5일의 추가 '에파고메날' 날을 더했습니다. 이 혁신은 농업에 중요한 나일 강의 연간 범람 시기와 달력을 맞추는 데 도움이 되었습니다.

9. Wrike (기업용 프로젝트 플랜에 최적)

via Wrike

Wrike는 기업 요구사항을 충족하도록 설계된 강력한 프로젝트 관리 기능을 제공합니다. 정교한 자원 할당, 의존성 관리, 팀 간 협업을 처리합니다.

플랫폼의 맞춤형 대시보드는 복잡한 데이터를 운영 관리자가 활용 가능한 인사이트로 전환합니다. 많은 기업 Teams가 세분화된 권한 제어와 승인 워크플로우를 위해 특별히 Wrike를 선택합니다. Wrike는 규제 준수 요구사항이 있거나 복잡한 팀 간 상호의존성이 있는 프로젝트 관리에 탁월합니다.

wrike 주요 기능*

프로젝트 상태, 자원 활용도, 팀 성과에 대한 상세 보고를 생성하여 병목 현상을 파악하세요

자원 할당 tools를 통해 업무량을 시각적으로 관리하여 팀의 번아웃을 방지하고 균형 잡힌 작업 배포를 보장하세요

시간 추적을 자동화하고 AI 제안 기능을 통해 사용자가 수동 입력 없이 작업에 소요된 시간을 기록할 수 있도록 하세요

*wrike의 한도

시간 추적 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

포괄적인 우선순위 지정 기능이 없습니다

*wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

*business: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

피나클: *맞춤형 가격

*wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (3,760개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,785개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 직접 발췌:

Wrike가 조직 전체의 투명성과 협업을 증진시키는 방식이 마음에 듭니다. 프로젝트 내에서 필드 데이터는 동일한 작업/프로젝트 라인 수준 내에서만 "복사/복제"됩니다. 최상위 작업의 데이터를 하위 작업으로 복사하는 유일한 방법은 유료 통합 기능을 활성화하거나, 솔루션 엔지니어가 "Wrike to Wrike 통합"을 생성하는 코드를 작성하도록 유료로 의뢰하거나, 데이터를 수동으로 하위 작업으로 이전하는 것입니다.

10. Sunsama (마음챙김 기반 일일 플랜에 최적)

via Sunsama

더 차분하고 의도적인 일일을 꿈꾸시나요? 선사마가 바로 그 꿈을 실현해 드립니다. 이 세심한 생산성 tool은 업무에 대한 마음챙김을 장려하는 일일 플랜 습관과 작업 관리를 결합합니다. 인지적 한도를 의도적으로 존중하며 하루의 작업을 선택하도록 안내합니다.

매일 반성할 수 있는 프롬프트를 보내 시간이 지남에 따라 더 나은 플랜 습관을 기를 수 있도록 돕습니다. 또한 달력 연동 기능을 통해 작업 목록이 시간 커밋으로 어떻게 연결되는지 보여줌으로써 과부하와 스트레스를 방지합니다.

선사마의 주요 기능

중요도에 따라 작업 우선순위를 정하는 안내식 루틴으로 매일 플랜을 세우세요

이메일, Asana, Trello, GitHub 등 다양한 출처의 작업을 통합된 일일 플랜으로 가져옵니다

다양한 프로젝트와 카테고리에 소요된 시간을 추적하여 패턴을 파악하고 향후 시간 추정을 개선하세요

선사마의 한도

작업 관리 도구 대비 높은 가격대

주로 Teams이나 소규모 비즈니스보다는 개인 사용을 위해 설계되었습니다

선사마 가격 정책

월간 구독: $20/월

연간 구독: *월 $16 (연간 청구)

*선사마 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Sunsama에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 이 피드백을 공유했습니다.

Sunsama는 실시간 협업 환경을 개선해야 합니다. 저희 팀은 Sunsama를 사용하여 회의를 관리합니다. 특히 주 2회 진행되는 스크럼 회의는 일반적으로 긴 아젠다를 가지고 있습니다…. 회의 페이지가 정기적으로 재로드되며, 때로는 콘텐츠가 사라지기도 하고, 다른 경우에는 협업자들이 새로 추가된 정보를 볼 수 없거나 직접 정보를 추가할 수 없는 경우가 있습니다. 확실히 개선되었고 저희의 어려움도 덜해졌지만, 여전히 개선의 여지가 있습니다.

11. Akiflow (통합 작업 관리에 최적)

via Akiflow

Akiflow는 이메일, 프로젝트 관리 달력 이벤트, 인기 앱의 작업을 하나의 지휘 센터로 연결합니다. 키보드 중심 접근 방식은 아이콘 클릭보다 명령어 입력을 선호하는 효율성 지향 전문가들에게 매력적입니다.

타임 블록 기능은 작업 목록을 구체적인 달력 블록으로 변환합니다. Akiflow는 작업 중복을 방지하는 스마트 알림, 다양한 플랫폼의 할 일을 수집하는 통합 수신함, 어디서든 즉시 작업을 추가할 수 있는 빠른 캡처 바로 가기를 제공합니다.

Akiflow 주요 기능

간단한 키보드 바로 가기로 작업에서 바로 시간 블록 생성하기

메시지를 작업으로 전환하거나 나중에 검토할 수 있도록 예약하여 Akiflow 내에서 직접 이메일을 처리하세요

필요한 정보만 보여주는 맞춤형 보기로 불필요한 요소를 배제하여 개인화된 지휘 센터를 구축하세요

Akiflow의 한도

다양한 계정 연결 및 인증을 위한 초기 설정 시간이 필요합니다

연결 플랫폼과의 동기화 지연이 가끔 발생할 수 있습니다

Akiflow 가격 정책

프로 월간: 월 34달러

프로 연간: 월 $19 (연간 결제)

Akiflow 평가 및 리뷰

G2: 5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Akiflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 레딧 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

타임 슬롯 기능은 정말 훌륭합니다. 여러 작업을 넣을 수 있는 시간 프레임을 설정할 수 있고, 이 프레임이 반복될 수 있다는 점이 마음에 듭니다. […] 또한 '예정된 작업' 프레임 없이는 생활하기 어려울 것 같습니다. 이 프레임 덕분에 작업과 프로젝트를 미래의 주나 달에 미리 스케줄링할 수 있어, 모든 작업이 폴더 안에 쌓여 스케줄링을 기다리는 상황을 피할 수 있습니다. […] '일상 습관'과 '통계 추적' 기능도 훌륭합니다. 특히 하루나 한 주의 목표를 강조 표시할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다.

