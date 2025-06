완벽한 절차적 글쓰기 작성 방법: 절차적 글쓰기의 종합 가이드

전환어 사용: 지시는 따라 하기 쉬워야 합니다. 인과 관계를 설명하려면 because, so that, therefore와 같은 표현을 사용하세요. if desired 또는 alternatively와 같은 표현을 사용하여 다양한 표현을 제시하세요. 마지막으로, however, note, otherwise와 같은 주의 전환어를 사용하여 경고를 강조하고 오류를 방지하세요