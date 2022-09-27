Walk the Room: ClickUp이 팀을 연결하고 생산 계획 프로세스를 간소화한 방법

비즈니스와 팀을 운영하는 것은 그 자체로 많은 일이 필요합니다. 여기에 매일 여러 개의 서로 연결되지 않은 업무 도구를 관리하는 일이 더해집니다.

불행히도 이는 많은 조직에서 흔히 발생하는 문제입니다.

우리 회사는 프로젝트 관리, 시간 추적, 클라이언트 커뮤니케이션, 리소스 할당을 위해 네 가지 유형의 소프트웨어를 사용하고 있었습니다. 특히 두 시스템 간 통합이 거의 없었기 때문에 시간이 많이 소요되었고, 정보를 수동으로 여러 번 입력해야 했습니다.

팀이 계속해서 신뢰하는 전문 앱을 사용할 수 있지만, 앱을 계속 전환하면서 시간과 컨텍스트, 프로젝트 가시성을 잃지 않고 한 곳에서 모든 작업을 수행할 수 있다면 어떨까요?

모든 팀이 원하는 방식으로 일할 수 있도록 유연성이 뛰어나고 희생이 필요 없는 플랫폼을 통해 업무를 수행할 수 있다면 어떨까요? 다른 팀도 마찬가지입니다

이 때 ClickUp이 Walk the Room을 구한 것입니다. Nicole이 자세한 내용을 알려드리겠습니다!

자신과 Walk the Room에 대해 소개해 주세요

안녕하세요! 저는 Walk the Room (WtR)의 성장 운영 매니저 니콜 브리소바입니다. 👋

Walk the Room은 부동산 업계에 고품질의 사실적인 부동산 시각화 및 애니메이션을 제작하는 3D 스튜디오입니다. 당사는 고급 CGI, 스케치, 애니메이션, 플라이스루, 가상 현실 투어, 움직이는 CGI, 증강 현실 등 풀서비스 CG를 제공합니다.

당사는 풍부한 경험과 유연한 프로젝트 관리를 결합하여 귀하의 상업용 부동산 마케팅 노력을 향상시키고 귀하의 부동산을 돋보이게 하는 데 도움을 드립니다.

전체 조직 및 원격 중심 기업으로서 어떤 어려움을 겪고 계셨나요?

스튜디오가 처음 시작된 곳은 스웨덴 스톡홀름이었지만, 현재 Walk the Room은 전 세계 30여 개국에서 일하는 직원들이 근무하는 원격 근무 회사로 성장했습니다. 원격 근무를 우선으로 하는 회사로서, 우리는 직원들끼리 그리고 클라이언트와 효율적으로 협업하기 위해 소프트웨어에 크게 의존하고 있습니다 .

제가 WtR에 입사했을 때, 우리 회사는 프로젝트 관리, 시간 추적, 클라이언트 커뮤니케이션, 리소스 할당에 네 가지의 서로 다른 소프트웨어를 사용하고 있었습니다. 네 가지 모두를 적극적으로 사용하려면 시간이 많이 소요되었습니다. 특히, 이들 소프트웨어는 서로 통합이 거의 되어 있지 않아 정보를 여러 번 수동으로 추가해야 했기 때문입니다.

구조와 효율성 구축을 강력하게 지지하는 사람으로서, 당시 사용하던 도구를 대체하고 앱을 통합할 수 있는 하나의 도구를 찾는 것을 최우선 과제로 삼았습니다.

ClickUp에서 원하는 정보를 찾으셨습니까?

저는 여러 가지 도구를 조사하고 비교하는 데 시간을 보냈습니다. 회사에 입사한 지 몇 달 후, 마침내 결정을 내리고 전체 생산 부서를 위해 ClickUp 플랜을 구매했습니다.

처음에는 ClickUp을 주로 생산 부서에서 리소스 할당 및 프로젝트 관리, 수익성 및 효율성 측정, 작업 관리에 사용했습니다. 점차 ClickUp은 다른 부서에서도 사용되기 시작했고, 이제 HR 및 마케팅 부서에서도 적극적으로 사용하고 있습니다!

첫 번째 좌석을 구매한 이후로 저와 함께 일해 온 훌륭한 컨설턴트 Gabriel Hoffman 덕분에, 저희는 제작 팀을 위한 강력한 기반을 구축하고, 회사 전체에 더 유용한 기능과 구조를 지속적으로 탐구하고 적용할 수 있게 되었습니다.

그 이후 WtR은 크게 성장했으며, ClickUp도 우리와 함께 성장했다고 자부할 수 있습니다. 지난 20개월 동안 원래 28개의 좌석에서 70명 이상의 활성 사용자로 늘어났습니다!

ClickUp에서 가장 즐겨찾는 기능을 알려주세요

1. 템플릿

새로운 프로젝트가 생산 타임라인에 들어오면, 미리 설정된 ClickUp 템플릿 중 하나를 사용하여 새 프로젝트를 만들고 생산 타임라인에 추가합니다.

사전 구축된 보기, 사용자 지정 상태, 사용자 지정 필드 등을 통해 타임라인과 생산 단계를 한 곳에서 관리하세요

2. 사용자 정의 필드 및 자동화

Gabriel의 소프트웨어에 대한 전문 지식과 ClickUp의 유연성 덕분에, 우리는 매우 광범위한 사용자 지정 필드 및 자동화 컬렉션을 구축했으며, 이제 각 프로젝트의 여러 단계에서 이를 사용하고 있습니다. 당사의 구조는 배송 후 프로젝트 아카이브, 수익성 측정, 대시보드 및 전체 프로젝트 데이터베이스를 포함하여 각 프로젝트의 모든 단계를 위해 구축되었습니다.

각 유형의 사용자 지정 필드는 원하는 횟수만큼 사용할 수 있으며, 각 프로젝트는 사용자가 설정한 필드를 포함하도록 생성됩니다

Walk the Room을 통한 ClickUp의 맞춤형 목록 보기 및 사용자 지정 필드

3. 개인화된 보기

프로젝트 내에서 여러 작업을 특정 팀, 프로젝트 관리자 및 아티스트에게 할당하는 작업이 이제 몇 분 만에 완료됩니다. 프로젝트가 계획되고 제작 준비가 완료되면, 프로젝트 관리자가 다음 단계를 제어하고 개인화된 ClickUp 보기에서 감독합니다.

ClickUp의 15개 이상의 사용자 지정 가능한 보기를 통해 자신에게 가장 적합한 방식으로 작업, 프로젝트 및 워크플로우를 시각화하세요

ClickUp을 사용한 가장 큰 효과는 무엇이었습니까?

우리는 빠르고 집중력을 유지하며 변화에 유연하게 대응해야 하는 꽤 멋진 프로젝트를 진행할 수 있는 행운을 누리고 있습니다. 물론, 이는 리소스 관리에 부담을 주기도 합니다.

ClickUp을 사용하면서 더 나은 플랜을 수립하고, 더 빠르게 결과를 전달하며, 팀을 효율적으로 구성할 수 있게 되었습니다. 제가 입사한 이후로 제작 팀의 규모가 두 배로 커졌어요! 리소스 할당 및 프로젝트 관리를 위한 견고한 구조가 없었다면 불가능했을 일입니다.

50명 이상의 3D 아티스트와 프로젝트 매니저가 근무하는 당사는 프로젝트 및 리소스 관리 구조를 개발하기 위해 매우 열심히 노력해 왔으며, 이제 이 구조는 ClickUp에서 가장 복잡하고 가장 많이 사용되는 기능이 되었습니다. 여기에서 제작 중인 각 프로젝트에 대한 모든 중요한 정보를 수집하고, 제작 팀의 타임라인 보기에서 용량을 항상 추적할 수 있습니다. 이제 아티스트들이 프로젝트에 소요한 시간을 추적하고, 프로젝트 타임라인과 중요한 마일스톤을 클라이언트와 공유할 수도 있습니다.

ClickUp은 우리의 요구와 다양한 프로젝트에 유연하게 대응하고, 전체 제작 팀을 활용하는 데 도움이 되어 매우 만족스럽습니다.

그리고 견고한 내부 구조를 통해 가장 중요한 일, 즉 전체 프로세스에서 클라이언트에게 우수한 제품과 완벽한 경험을 제공하는 데 집중할 수 있습니다.

ClickUp을 처음 사용하는 분들에게 조언을 해주시겠어요?

1. 저는 더 스마트하고 빠른 솔루션을 정말 좋아하기 때문에 키보드 바로 가기가 제게 딱 맞습니다. Quickswitch (K)와 홈 (H)이 제가 가장 많이 사용하는 바로 가기입니다!

2. 또한 ClickUp이 제공하는 모든 자동화 기능을 살펴보시기 바랍니다. 구축이 간단하고 매우 유용합니다.