원형 차트 대신 사용할 수 있는 더 나은 데이터 시각화 방법

데이터 기반 기업이 undefined 경쟁사보다 수익성이 더 높을 가능성이 더 높습니까? 그러나 데이터는 관련성이 없다고 느껴질 때 종종 무시됩니다. 문제는 사람들이 정보를 다르게 처리한다는 것입니다. 어떤 사람들은 숫자를 좋아하고, 어떤 사람들은 차트를 필요로 하며, 어떤 사람들은 이야기를 전달하는 시각적 자료를 원합니다. 여러분의 역할은 무엇입니까? 그들이 있는 곳에서 그들을 만나는 것입니다.

뉴욕 타임즈를 생각해 보세요. 뉴욕 타임즈의 시각화 기법은 전문가뿐만 아니라 수백만 명의 사람들이 인플레이션이나 기후 변화와 같은 복잡한 주제에 접근할 수 있도록 데이터를 흥미로운 이야기로 만들어 줍니다. 여러분도 팀과 같은 방식으로 할 수 있습니다. 동료들은 이미 데이터가 자신의 일에 대해 무엇을 말하고 있는지에 관심을 가지고 있습니다. 여기서 키는 관심을 끌고 데이터를 중요하게 만드는 시각적 자료를 만드는 것입니다. 물론 원형 차트가 도움이 될 수 있지만, 항상 최선의 선택은 아닙니다.

이 글에서는 데이터가 의사결정을 주도하는 문화를 구축하는 데 도움이 되는 다양한 원형 차트 대안과 템플릿을 살펴봅니다. 시작해 보겠습니다!

막대 차트: 간단하고 효과적 2. 누적 막대 차트: 범주별 비율 비교 3. 도넛형 차트: 원형 차트의 세련된 버전 4. 트리맵: 계층적 데이터 시각화 5. 폭포형 차트: 순차적 데이터 시각화 6. 히트맵: 패턴과 경향 파악 7. 산점도: 변수 간의 관계 이해 8. 거품형 차트: 더 많은 데이터를 위한 확장된 산점도 레이더 차트: 다변량 데이터 시각화 10. 스윔레인 플로우 차트: 책임, 역할, 작업 시각화 undefined

## ⏰ 60초 요약 원형 차트를 대신할 수 있는 최고의 대안들은 다음과 같습니다:

원형 차트는 단순해 보이지만 복잡한 데이터를 전달하는 데는 종종 부족합니다. 데이터 시각화 측면에서 원형 차트가 종종 실패하는 이유는 다음과 같습니다. *제한된 데이터 표현: 원형 차트는 비율을 표시하는 데는 좋지만, 카테고리가 몇 개 이상일 때는 어려움을 겪습니다. 예를 들어, 데이터에 10개 이상의 카테고리가 포함되어 있다면, 차트는 이해할 수 없는 피자 조각의 난잡한 모습으로 변합니다

정확성 부족: 원형 차트의 분할 부분을 비교하는 것은 까다로울 수 있습니다. 특히 차이가 미묘한 경우에는 더욱 그렇습니다. 22%와 24%를 구분하려고 하는 경우를 상상해 보십시오. Excel의 원형 차트를 사용하면 이 작업을 수행하는 데 어려움이 있을 것입니다! 한눈에 읽기 어려움: 원형 차트는 이해를 돕기 위해 색상과 라벨에 크게 의존합니다. 그러나 청중이 범례를 찾거나 유사한 음영을 해석해야 한다면 메시지가 전달되지 않습니다

원형 차트의 분할 부분을 비교하는 것은 까다로울 수 있습니다. 특히 차이가 미묘한 경우에는 더욱 그렇습니다. 22%와 24%를 구분하려고 하는 경우를 상상해 보십시오. Excel의 원형 차트를 사용하면 이 작업을 수행하는 데 어려움이 있을 것입니다! 원형 차트는 이해를 돕기 위해 색상과 라벨에 크게 의존합니다. 그러나 청중이 범례를 찾거나 유사한 음영을 해석해야 한다면 메시지가 전달되지 않습니다 추세 분석의 부족: 시간의 흐름에 따른 성장이나 데이터 포인트 간의 관계를 보여주고 싶으십니까? 원형 차트는 도움이 되지 않습니다. 원형 차트는 정적인 스냅샷에 초점을 맞추기 때문에 추세와 패턴을 고려하지 않습니다. *과도한 사용: 청중은 원형 차트를 너무 자주 보았기 때문에 더 이상 인식하지 못합니다. 반복적으로 사용하면 메시지가 희석될 수 있습니다. [](워크플로우다이어그램/%href/,덜인상적입니다💡프로팁:원형차트를만들기위해여전히엑셀을사용하고있지만,엑셀의기능을최대한활용하고싶다면,엑셀에서원형차트를만드는방법에대한/href/ https://clickup.com/blog/pie-chart-excel//가이드를확인해보세요/%href/ .) 원형 차트 대신 다음과 같은 경우에 사용하세요: 카테고리(예: 팀의 기술 세트 또는 제품 기능)에 걸쳐 다변량 데이터를 비교 벤치마크와 관련된 성과 메트릭을 보여줌 * 데이터 세트(예: 예산 배분)의 균형 또는 불균형을 평가

예를 들어, 제품 관리자는 레이더 차트를 사용하여 사용 용이성, 통합, 가격, 지원 등의 기능에 대한 프로젝트 관리 도구를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 이해관계자가 회사 요구에 가장 적합한 것을 식별할 수 있습니다.

*재미있는 사실: 데이터 기반 비즈니스는 고객 재방문율을 거의 7배 더 높입니다!

10. 스윔레인 플로우차트: 책임, 역할, 작업의 시각화 각 레인은 워크플로우에 관련된 특정 개체를 나타내므로, 다양한 기능이 상호 작용하고 전체 프로세스에 기여하는 방식을 쉽게 이해할 수 있습니다. 스윔레인 플로우차트는 역할, 부서 또는 프로세스에 따라 작업과 책임을 뚜렷한 "레인"으로 나누어 복잡한 워크플로우를 시각적으로 구성하는 데 도움이 됩니다. The https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-381.png ClickUp 스윔레인 플로우차트 템플릿 https://app.clickup.com/signup?템플릿=t-193303476&부서=운영부&_gl=1*11hmfhh*_gcl_aw*R0NMLjE3MzgzMDU5MDMuQ2owS0NRaUE0LXk4QmhDM0FSSXNBSG1qQ19ITVlfdWFZLTFXQXhXZkkwTkdCVXdRRGY5UXlKa3hkRjNGY3NjTnFLMmh1S0ZVWEp4RjVoSWFBcjNHRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MzAxNTkwNzE4LjE3MzIwODg3NzUuMTYyNzUzMzQ0Ni4xNzM2OTM0NjYzLjE3MzY5MzQ2NzU.

, your everything app for work , steps up to the challenge with an array of visualizations—bar charts, line charts, and real-time dashboards—that turn raw data into insights you can act on immediately. 다른 팀들은 데이터를 다르게 분석합니다. ClickUp은 이 점을 잘 알고 있습니다. ClickUp의 시각화 도구는 다음과 같은 팀의 유연성을 위해 만들어졌습니다.

마케팅: 누적 막대 차트를 사용하여 캠페인 성과를 채널별로 분석하고, 어떤 플랫폼이 최고의 결과를 이끌어내는지 명확하게 표시 *제품: 라인 차트를 사용하여 개발 주기 또는 스프린트 진행 상황을 추적하여 병목 현상을 파악하고 출시 일정을 지키기 * 재무: 부서 또는 프로젝트별로 비용을 그룹화하는 맞춤형 막대 차트를 사용하여 지출을 모니터링하고, 예산이 제대로 집행되도록 하기 대화형 실시간 대시보드 내에서 데이터를 나란히 비교하거나 시간 경과에 따른 추세를 추적할 수 있습니다. 실행 가능한 통찰력을 위한 ClickUp 막대 차트를 사용하여 성과를 동적으로 추적

완료된 작업이나 마일스톤을 추적하여 팀 생산성을 측정하는 데 사용하세요. 데이터 소스(스페이스, 폴더 또는 리스트)를 사용자 정의하고 맞춤형 시각화를 위해 X/Y 축을 구성하세요. 주요 기능에는 사용자 정의 필드, 공식 필드 및 스프린트 포인트에 대한 지원이 포함됩니다. #### 🚀 ClickUp 선형 차트 진행 상황을 추적하거나 시간 경과에 따른 변화를 모니터링해야 합니까? undefined 시간 경과에 따른 추세나 진행 상황을 모니터링하는 데 탁월합니다. 정확성과 명확성을 위해 설계된 ClickUp 라인 차트 카드를 사용하여 시간 경과에 따른 추세를 분석하세요. 프로젝트 관리자는 이를 사용하여 마감일 또는 반복되는 문제를 평가하여 리소스가 최적화되도록 할 수 있습니다. 필요에 맞게 시간 범위, 그룹화 옵션 및 필터를 맞춤 설정하세요. 내보낼 수 있는 데이터와 간편한 공유 기능으로 팀 협업을 강화하세요. #### 🚀 ClickUp 대시보드 ClickUp 대시보드로 데이터와 팀 활동을 중앙 집중화하세요 undefined . 이러한 사용자 정의 가능한 대시보드는 실시간 업데이트, 막대 차트 및 선 차트와 같은 위젯, 이해관계자를 위한 간편한 공유 옵션을 제공합니다. Teams는 매출 추적 영업 팀, 스프린트 모니터링 제품 팀과 같은 역할별 대시보드를 생성하여 투명성과 협업을 촉진할 수 있습니다. #### 🚀 ClickUp 자동화 데이터를 최신 상태로 유지하는 것은 물류적으로 골치 아픈 일이 될 수 있지만, undefined . 이 기능은 데이터 시각화를 자동으로 업데이트합니다. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-384.png ClickUp 자동화: 원형 차트 대안 /%img/

ClickUp 자동화를 통해 워크플로우를 원활하게 단순화하여 시간을 절약하고 생산성을 향상시키세요. 막대 차트, 선 그래프, 대시보드는 실시간 작업 상태를 반영하여 시간을 절약하고 정확성을 보장합니다. 예를 들어, 재무팀은 누적 막대 그래프를 사용하여 월별 지출을 추적할 수 있으며, 지출이 기록될 때마다 실시간으로 업데이트됩니다. #### 🚀 ClickUp 원형 차트 undefined 는 비율을 시각적으로 요약하는 데 이상적입니다. HR 팀은 채용 진행 상황을 추적할 수 있고, 프로젝트 관리자는 작업 상태 또는 작업량 배포를 모니터링할 수 있습니다. 실시간 업데이트는 정확성과 상호 작용을 보장하여 원형 차트를 데이터 도구 상자에 유용하게 만듭니다.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Pie-Chart-Card-Dashboard-Image-1400x605.png ClickUp 원형 차트 카드: 원형 차트 대안 /%img/ ClickUp 원형 차트 카드로 복잡한 데이터 세트를 분석하세요. 읽기 쉬운 시각적 요약을 위한 완벽한 도구입니다

ClickUp으로 고급 데이터 시각화의 힘을 활용하세요 원형 차트는 데이터 시각화에 사용되지만 복잡한 데이터에 필요한 깊이가 부족합니다. 막대 차트, 선 그래프, 동적 대시보드와 같은 도구는 숫자 뒤에 숨겨진 '무엇'과 '왜'를 보여줌으로써 더 풍부한 통찰력을 제공합니다. ClickUp은 막대 차트 카드, 누적 막대 그래프, 자동화된 대시보드와 같은 다양한 기능을 통해 데이터 시각화를 향상시킵니다. 이 툴을 사용하면 진행 상황을 추적하고, 메트릭을 비교하고, 계층화된 데이터를 분석하면서 실시간으로 업데이트할 수 있습니다. 정적인 차트를 넘어설 준비가 되셨습니까? /href/ https://clickup.com/signup 지금 바로 무료 ClickUp 계정에 가입하고 더 스마트한 시각화가 어떻게 더 나은 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있게 해 주는지 확인해 보세요!